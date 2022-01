Fin de série pour Gottéron et le Real Madrid

Chelsea et Liverpool se neutralisent et font l'affaire de City Image: KEYSTONE/AP/Matt Dunham Un choc, des buts, mais un nul qui n'arrange personne. Comme au match aller, Chelsea et Liverpool n'ont pu se départager (2-2) à Stamford Bridge lors de la 21e journée du championnat d'Angleterre. Ce résultat donne encore un peu plus d'espace à Manchester City en tête du classement. La formation de Pep Guardiola, victorieuse in extremis samedi à l'Emirates contre Arsenal (2-1), compte maintenant dix points d'avance sur Chelsea, et onze sur Liverpool, qui a un match de plus à jouer. Les Reds peuvent nourrir plus de regrets que leurs adversaires, après avoir mené 2-0 à la demi-heure de jeu, et semblé imprenables jusqu'à l'approche de la mi-temps. Sans son entraîneur Jürgen Klopp, à l'isolement après un contrôle positif au Covid-19, Liverpool semblait avoir plié la rencontre dès la demi-heure de jeu, avec un premier but de Sadio Mané à la suite d'une mauvaise intervention de Chalobah (9e, 1-0), puis une nouvelle réalisation de Mohamed Salah, bien lancé par Alexander-Arnold, et qui a effacé Marcos Alonso d'une imparable feinte de corps avant d'ajuster Edouard Mendy (26e, 2-0). L'expression offensive des Blues a été totalement inhibée durant l'essentiel de la première période, où ils n'ont pas réussi à construire une seule action aboutie. Leur seule opportunité, à la 7e, a été la conséquence d'une imprécision d'Alexander-Arnold. La réduction du score, sur une volée splendide de Mateo Kovacic (42e), puis l'égalisation de Christian Pulisic (46e), bien lancé par Kanté, ont tenu du miracle.

Fribourg battu par un Zurich plus inspiré John Quenneville inscrit le 4-2 en fin de match Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Zurich a mis fin à une série de six victoires fribourgeoises consécutives en National League. Au Hallenstadion, les Dragons se sont inclinés 4-2. Malgré plusieurs joueurs absents et désignés malades comme Andrighetto, Noreau, Weber ou encore Diem, les Zurichois ont dominé cette partie pour signer un quatrième succès de rang. On ne sait pas si Rikard Grönborg a enfin trouvé la recette de la constance pour son escouade, mais force est de constater que les Lions ont offert une performance solide pour entamer 2022. Excellent cette saison, Reto Berra n'est pas apparu le plus inspiré en ce dimanche après-midi. L'ouverture du score du "Z", tombée après 56 secondes via Hollenstein, était clairement évitable. Fribourg se consolera en se disant qu'il a pu croire jusqu'au bout à un résultat positif. Mais la défense zurichoise articulée autour du portier Jakub Kovar a tenu le choc. Et le fait d'avoir sur les plots Jörg, Walser et Diaz, en plus de la suspension de Mottet, a mis en lumière le manque de profondeur du côté du leader qui conserve bien évidemment sa place et son avance sur Zoug.

Le Real chute à Getafe Image: KEYSTONE/EPA/RODRIGO JIMENEZ Le Real Madrid a chuté dès son premier match de l'année 2022. Les leaders de la Liga se sont inclinés 1-0 dimanche à Getafe, subissant ainsi leur deuxième défaite de la saison en championnat. Un but inscrit dès la 9e minute par l'attaquant turc Enes Unai a permis à Getafe de cueillir un succès précieux et de se donner un peu d'air au classement. Le Real a nettement dominé les débats (plus de 70% de possession de balle) mais ne s'est pas montré très dangereux dans cette partie, ne cadrant que quatre tirs. Les Merengue de Carlo Ancelotti n'avaient jusqu'ici perdu qu'un seul match dans cette Liga 2021/22, le 3 octobre sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone. Leur défaite pourrait profiter à leur dauphin Séville, qui reviendra à cinq points - avec en outre un match en retard - en cas de succès à Cadiz lundi.

Lionel Messi a été testé positif au Covid-19 Image: KEYSTONE/AP/Jeremias Gonzalez Lionel Messi fait partie des quatre joueurs de l'effectif du Paris St-Germain contrôlés positifs au coronavirus. Le club l'a annoncé dimanche, à la veille d'un match de Coupe de France à Vannes. Messi, le latéral Juan Bernat, le gardien Sergio Rico et le milieu Nathan Bitumazala (tous deux habituels réservistes) "respectent actuellement l'isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté", a souligné le PSG. L'Argentin avait été laissé au repos le 19 décembre pour le précédent match en Coupe de France du Paris SG, dont la prochaine rencontre en Ligue 1 est prévue le 9 janvier à Lyon. Il est resté en Argentine pour observer sa période d'isolement, a indiqué dimanche l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino en conférence de presse. Par ailleurs, l'autre star du PSG, le Brésilien Neymar, victime d'une entorse à la cheville gauche le 28 novembre lors d'une victoire à Saint-Etienne en Ligue 1, "va poursuivre ses soins au Brésil jusqu'au 9 janvier avec des membres du staff médical et performance" du club, précise le PSG.

Berne en quarantaine, Bienne-Berne reporté Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Un quatrième match prévu dimanche en National League doit être reporté. La rencontre qui devait opposer Bienne et Berne est repoussée en raison de la quarantaine imposée aux Ours, qui ne pourront pas non plus affronter Langnau mardi. Seul le duel Zurich Lions - Fribourg-Gottéron reste donc programmé en ce 2 janvier.

Défaite surprise de Medvedev face à Humbert Image: KEYSTONE/EPA/MICK TSIKAS Le numéro deux mondial Daniil Medvedev a connu la défaite dès son premier match de la saison. Le Russe, vainqueur du dernier US Open, s'est incliné 6-7 (5/7) 7-5 7-6 (7/2) en 2h55' devant le Français Ugo Humbert (ATP 35) dimanche à Sydney dans le cadre de l'ATP Cup. "C'était très dur aujourd'hui, mais je suis très content", a déclaré Ugo Humbert après ce qui s'avère être une des plus grandes victoires de sa carrière. "J'ai juste essayé de rester détendu, de rester concentré sur ce que je devais faire, et c'était un grand match". Daniil Medvedev, qui avait conclu la saison 2021 en remportant la Coupe Davis avec son pays, avait pourtant toutes les cartes en main face à Ugo Humbert. Le Russe a en effet signé le premier break dans le troisième set pour mener 3-1 service à suivre, mais il a concédé son propre service dans la foulée. Nettement dominé dans un tie-break où il fut mené 4/0, Daniil Medvedev s'est bien repris dans le double décisif de ce Russie-France. Associé à Roman Safiullin, il a donné la victoire à son équipe en s'imposant 6-4 6-4 devant Fabrice Martin et Edouard Roger-Vasselin. Safiullin avait battu Arthur Rinderknech 2-6 7-5 6-3 dans le deuxième simple.

DeMar DeRozan encore au buzzer pour les Bulls Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass DeMar DeRozan a écrit l'histoire de la NBA en inscrivant samedi un nouveau panier à trois points au buzzer. L'ailier de Chicago a donné la victoire aux Bulls sur le parquet de Washington (120-119). Ancien joueur de Toronto et de San Antonio, DeMar DeRozan a marqué les esprits en signant un deuxième "buzzer beater" d'affilée en deux jours, une première dans l'histoire de la NBA. Larry Bird avait réussi l'exploit en 1985 pour les Celtics, mais il avait eu un jour de repos entre les deux matches. Après avoir marqué un panier à 3 points à la dernière seconde face à Indiana la veille, DeRozan a récidivé samedi avec un nouveau tir primé au buzzer qui a offert aux Bulls leur septième victoire consécutive. "Je ne sais pas si je rêve ou si cela est réel maintenant", a-t-il déclaré après la rencontre. "Je suis présent pour prendre les choses en main à chaque fois que le moment viendra et je suis prêt, c'est tout ce que je peux faire", a poursuivi DeMar DeRozan, auteur de 28 points, 9 rebonds et 5 passes décisives dans une rencontre qui a permis aux Bulls de s'emparer seuls de la 1re place à l'Est.

Montréal suspend ses activités, 16 joueurs en protocole Covid Image: KEYSTONE/AP/Michael Reaves Les Canadiens de Montréal mettent en pause leurs activités jusqu'à jeudi, a annoncé dimanche la franchise de NHL. Pas moins de 16 de ses joueurs sont mis à l'écart dans le cadre du protocole Covid-19. Les quatre prochains matches à domicile des Canadiens, prévus jusqu'au 10 janvier, avaient déjà été reportés en raison des restrictions sanitaires dans certaines villes canadiennes. Une rencontre face aux Bruins, prévue à Montréal le 12 janvier, a par ailleurs été déplacée sur la patinoire de Boston. "Compte tenu de tous les nouveaux cas positifs qui surviennent chaque jour, et pour la santé de nos joueurs et de notre personnel, nous estimons qu'une pause dans nos activités est nécessaire actuellement", a déclaré Jeff Gorton, vice-président exécutif des opérations hockey des Canadiens. "Cette pause donnera à nos joueurs le temps dont ils ont besoin pour récupérer afin que nous puissions poursuivre la saison." Les Canadiens, dont huit matches ont déjà été reportés cette saison, ont dû jouer avec une équipe réduite de 16 patineurs - 11 attaquants et 5 défenseurs - samedi lors de leur défaite contre les Panthers. Au total, 90 matches de NHL ont été repoussés à cause du coronavirus, et la trêve prévue en février pour permettre aux joueurs de participer aux JO de Pékin a été annulée.

Fiala buteur lors du Winter Classic Image: KEYSTONE/AP/Andy Clayton-King Kevin Fiala a inscrit son 7e but de la saison dimanche lors du Winter Classic de NHL. Le St-Gallois a scellé le score dans une rencontre perdue 6-4 par Minnesota face à St. Louis. Le Wild, qui n'avait pas joué depuis le 20 décembre, a réagi bien trop tard dans le match le plus froid de l'histoire de la Ligue. Minnesota était en effet mené 6-2 après deux tiers-temps au Target Field, antre de la franchise de baseball des Twins, où le thermomètre affichait -5,7° au coup d'envoi. Battu pour la cinquième fois consécutive, Minnesota a pu recoller à 6-4 à 5'38'' de la fin du temps réglementaire sur un tir à bout portant de Kevin Fiala, alors que le Wild avait déjà sorti son gardien pour évoluer à 6 contre 5. Mais le portier de St. Louis Jordan Binnington a stoppé les six derniers tirs cadrés par le Wild. Les Blues, qui avaient battu Edmonton 4-2 mercredi pour leur reprise après la pause de Noël, ont forcé la décision dans un deuxième tiers remporté 5-1. L'homme du match fut leur centre Jordan Kyrou, qui a signé 4 points (deux buts, deux assists), un record pour un match disputé à l'extérieur en NHL.

La folle remontada de Carolina et de Niederreiter Image: KEYSTONE/AP/Jay LaPrete Le Nouvel-An a souri aux Suisses en NHL. Nino Niederreiter, Roman Josi et Philipp Kurashev ont marqué en ce 1er janvier. Auteur de son dixième but de la saison, Nino Niederreiter a vécu une après-midi complètement folle à Columbus où Carolina s'est imposé 7-4 après avoir été mené... 4-0 à la 29e minute. El Nino a été l'un des protagonistes de cette remontada. Il a signé le 4-4 à la 51e. Les Hurricanes devaient battre encore à deux reprises l'ex-Luganais Elvis Merzlikins dans les 85 secondes qui ont suivi la réussite du Grison. A Nashville, Roman Josi a, pour sa part, fêté un retour gagnant sur la glace après avoir dû faire l'impasse sur les deux dernières rencontres des Predators en raison du Covid-19. Le capitaine a signé sa 11e réussite pour son trentième point de la saison lors du large succès 6-1 de Nashville face à Chicago. C'est Philipp Kurachev qui a saucé l'honneur des Blackhawks. Le Zurichois a inscrit son deuxième but de la saison.

Oberstdorf: Peier 12e, Kobayashi récidive Image: KEYSTONE/EPA/PHILIPP GUELLAND Quatorzième à Oberstdorf trois jours plus tôt, Killian Peier a pris la 12e place samedi à Garmisch-Partenkirchen, théâtre de la deuxième étape de la Tournée des Quatre tremplins. Cinquième du saut d'essai samedi avec 136,5 mètres, Killian Peier espérait effacer sa déception d'Oberstdorf où il avait été désavantagé par un changement de vent subit et défavorable sur son premier saut. Le médaillé de bronze des Mondiaux 2019 n'y est que partiellement parvenu, Killian Peier a certes serré les poings après avoir atterri à 132 mètres en deuxième manche, lui qui avait dû se contenter de 130,5 mètres pour son premier envol. Mais le Vaudois n'a pas progressé au classement, conservant la place qui était la sienne après la manche initiale. Il occupe le même rang au général de la Tournée. Pas de finale pour Ammann Dixième et meilleur Suisse à Obertdorf, Gregor Deschwanden n'est pas parvenu à confirmer samedi à Garmisch-Partenkirchen. Le Lucernois a réalisé des sauts mesurés à 129 m et à 130,5 mètres pour terminer au 25e rang de ce concours. Simon Ammann, qui avait devancé Killian Peier à Oberstdorf (13e), a totalement manqué son affaire samedi. Le quadruple champion olympique s'est posé à 126,5 mètres pour échouer au 34e rang de la première manche, à 3,3 points d'une place en finale. Kobayashi pour un deuxième Grand Chelem Vainqueur à Oberstdorf, Ryoyu Kobayashi a pris une première option sur la victoire finale en s'imposant également à Garmisch. Le Japonais, auteur du troisième Grand Chelem de l'histoire lors de la Tournée 2018/19, s'est posé à 143 puis à 135,5 mètres samedi. En tête après la première manche, Ryoyu Kobayashi n'a devancé que de 0,2 point son dauphin allemand Markus Eisenbichler. Ce dernier a signé un deuxième saut monstrueux (143,5 mètres) qui a contraint le jury à abaisser la plate-forme d'élan avant le passage du Japonais. Ryoyu Kobayashi possède une marge de 13,2 points sur le deuxième de cette Tournée austro-allemande, le Norvégien Marius Lindvik. Markus Eisenbichler est 4e à 21,1 points, alors que le 2e du concours d'Oberstdorf Halvor Egner Granerud est 5e à 29,8 points.

Arsenal et Granit Xhaka bien malheureux Image: KEYSTONE/AP/Matt Dunham Granit Xhaka est passé par tous les états d'âme lors du choc du Nouvel-An perdu 2-1 par Arsenal sur sa pelouse devant Manchester City. Le Bâlois a été l'un des grands acteurs de la rencontre. Il a tout d'abord livré une première mi-temps de grande facture pour orchestrer le jeu des Londoniens face au leader qui restait sur une série de dix victoires de rang en Premier League et contre lequel ils avaient perdu leur... neuf derniers matches. Granit Xhaka était ainsi impliqué sur l'action magistrale de la 31e minute qui a permis à Bukayo Saka d'ouvrir le score. Le match devait basculer peu après la pause. Granit Xhaka était abusé par Bernardo silva dans sa surface. Il devait commettre l'irréparable face au Portugais pour provoquer un penalty transformé par Riyad Mahrez à la 57e. Deux minutes après l'égalisation de City, Arsenal se retrouvait à dix en raison de l'expulsion de son défenseur brésilien Gabriel. A dix contre onze, l'unique objectif d'Arsenal était alors de préserver le point du nul. Mais dans le temps additionnel, Rodri trouvait la faille pour offrir une onzième victoire de rang à ses couleurs. Pour Arsenal et Granit Xhaka, cette première rencontre de l'année laissera une montagne de regrets. A onze contre onze, il n'y avait pratiquement qu'une seule équipe sur le terrain. Et ce n'était pas celle que l'on attendait.

Klaebo s'impose à nouveau, Hediger et Fähndrich 8es Image: KEYSTONE/AP Johannes Hösflot Klaebo a creusé l'écart dans le Tour de Ski samedi. Le Norvégien a remporté le sprint en style classique d'Oberstdorf, dans lequel Nadine Fähndrich et Jovian Hediger ont tous deux décroché une belle 8e place. Vainqueur pour la troisième fois en quatre étapes, Johannes Hösflot Klaebo a survolé les débats en ce premier jour de l'An. Le Norvégien, qui a devancé trois de ses compatriotes en finale, compte désormais une marge de 1'19'' sur son grand rival Alexander Bolshunov (7e samedi) au classement général. Seul Suisse qualifié pour la phase à élimination directe, Jovian Hediger s'est hissé en demi-finales. Le Vaudois n'a jamais semblé en mesure d'accrocher l'une des deux places directement qualificatives pour la finale, terminant 4e d'une série remportée par Johannes Hösflot Klaebo mais à près de 2'' de la 2e place. Nepryaeva fait coup double Victime d'une chute en quart de finale du sprint en skating de Lenzerheide en ouverture de ce Tour de Ski, Nadine Fähndrich a elle aussi atteint les demi-finales samedi à Oberstdorf. Il a manqué huit dixièmes de seconde à la Lucernoise, 4e de la deuxième demi-finale, pour se qualifier en finale. Nadine Fähndrich pointe désormais au 16e rang du classement général, à 2'05'' de la nouvelle leader, la Russe Natalia Nepryaeva, qui a fait coup double en s'adjugeant le sprint. En tête du général vendredi soir, Jessie Diggins a été éliminée dès les quarts de finale après une chute.

Raducanu renonce au tournoi de Melbourne Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Emma Raducanu, victorieuse du dernier US Open, a renoncé à participer au tournoi WTA de Melbourne (3-9 janvier). La Britannique veut se remettre complètement du coronavirus. "Le timing pour participer à Melbourne cette semaine est trop serré pour moi", a admis Emma Raducanu (19 ans), qui vient de sortir d'isolement, dans un communiqué. Testée positive en décembre dernier aux Emirats Arabes Unis, Emma Raducanu (WTA 19) avait dû renoncer à l'exhibition d'Abou Dhabi. La Britannique espère quand même reprendre "plus tard dans le mois", alors que l'Open d'Australie débute le 17 janvier.