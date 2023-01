Finale Djokovic-Tsitsipas ++ Sagan passe au VTT

Novak Djokovic s'est qualifié pour cette finale qui offrira à son vainqueur la place de no 1 mondial à la faveur de son succès 7-5 6-1 6-2 devant Tommy Paul (ATP 35). Maître de son sujet comme lors de ses deux tours précédents face à Alex de Minaur et à Andrey Rublev, le Serbe a cueilli une 27e victoire de rang à l'Open d'Australie. Il aura toutefois connu un petit moment d'égarement au premier set. Il a, en effet, mené 5-1 40-30 avant de perdre quatre jeux d'affilée. Mais à 5-5, il a su retrouver le relâchement nécessaire pour reprendre les devants et ne plus laisser la moindre ouverture à l'Américain.

Le Slovaque avait commencé sa carrière professionnelle en 2011 et compte jusqu'à aujourd'hui 121 victoires. Il a remporté à sept reprises le maillot vert du Tour de France. Il détient également le record de victoires au Tour de Suisse avec dix-huit bouquets entre 2011 et 2022.

"Je voulais toujours arrêter sur le VTT, là où tout a commencé. C'est important pour moi de passer du temps avec mon fils Marlon et ne plus voir seulement la vie sous le prisme d'un coureur cycliste. Cela n'a jamais été mon rêve de courir à 40 ou 50 ans", explique Sagan dans une vidéo.

Depuis sa condamnation le mois dernier à deux ans de prison avec sursis pour corruption, la ministre poussait vers la sortie celui qui avait occupé ce même poste au gouvernement entre 2007 et 2009, après avoir été entraîneur des Bleus (2000-2007) et avant de s'emparer de la présidence de la Fédération fin 2016.

Il s'est imposé 7-6 (7/2) 6-4 6-7 (6/8) 6-3 devant le Russe après 3h21' de match. Le Grec a toujours fait la course en tête dans une rencontre qu'il aurait dû gagner bien plus vite. Il a, ainsi, servi pour le gain du match à 5-4 au troisième set avant de se procurer deux balles de match à 6/4 dans le jeu décisif de cette troisième manche qu'il n'aurait jamais dû perdre. Sa grande force fut de repartir immédiatement au combat pour mener très vite 3-0 dans le quatrième set. Cette fois, il ne devait plus lâcher son os.

Stefanos Tsitsipas (no 3) disputera ce dimanche sa première finale à Melbourne. Malgré quelques moments de flottement, le Grec a justifié son rang devant Karen Khachanov (no 18).

Les Predators ont cueilli un troisième succès de rang, un cinquième à domicile, grâce, bien sûr, à la science de leur capitaine mais aussi grâce à l'efficacité de Matt Duchene, l'homme du match avec un but et une passe décisive. Battus pour la première fois dans le temps réglementaire depuis le 5 janvier, les Devils ont mené trois fois au score jusqu'à la mi-match avant de lâcher prise. Nico Hischier a, pour sa part, accusé un bilan de -2. Le Valaisan aura l'occasion de se racheter ce vendredi à Dallas.

Un assist pour son 41e point de la saison et, surtout, un bilan de +5 ! Roman Josi a laissé parler toute sa classe lors de la victoire 6-4 de Nahsville face à New Jersey.

"Non, on peut partir du principe que je vais tout faire. Il s'agira de bien gérer son énergie, ça c'est évident. Et on verra sur quoi on doit travailler une fois là-bas."

-Aux Mondiaux de Méribel/Courchevel qui commencent le 6 février, il y aura les disciplines traditionnelles et aussi le combiné et le parallèle. Vous allez faire l'impasse sur une discipline?

"Ce n'est pas un objectif de la saison, mais plutôt un objectif de carrière. Je dirais qu'on fait des pas dans la bonne direction et qu'on travaille vers ça. Le globe serait la conséquence de tout le travail accompli en amont finalement. Aujourd'hui c'est un rêve et un objectif à long terme. Cela implique aussi de bien savoir gérer les pauses."

"Mal (il rit). Mais de toute façon on dort mal après ces courses en nocturne, peu importe le résultat. Parce que c'est l'adrénaline qui monte de toute manière. On finit tard, on bouge tout le temps dans le lit et quand on se réveille, on a l'impression d'avoir fait la fête toute la nuit, alors que ce n'est vraiment pas le cas! C'est pour ça qu'il faut faire attention à la récupération."

"C'est clair que la première victoire, c'était en 2020 et c'était réglé on peut dire. Je ne sais pas si celle-ci vaut plus, mais elle intervient dans l'une de mes disciplines fortes qui est en outre l'un des piliers du ski alpin. C'est beau de gagner en géant. J'ai surtout réussi à faire deux bonnes manches en gardant de la légèreté."

"Je suis là pour apporter ma pierre à l'édifice. Mais c'est vrai que je peux jouer de 1 à 5 sur le terrain, mais là il faut poser la question au coach. (Le coach Niksa Bavcevic prend la parole pour répondre) Vous savez, c'est un retour phénoménal pour le basket suisse. Il a des connaissances tactiques exceptionnelles. Pour vous donner une idée, nous avons une vingtaine de systèmes en attaque et après quelques entraînements, Thabo en a déjà assimilé 15. En plus il aide les autres et donne des conseils à tout le monde."

"Je me sens comme un vieil homme, rouillé! (rires) Je n'avais pas complètement arrêté le basket. Je faisais un peu de 3x3 avec les gars de Lausanne, mais là j'ai dû me remettre dans le 5 contre 5. Il faut remettre la machine en route. Le plus dur, c'est au niveau du corps. Le matin j'ai des courbatures et je me suis vite souvenu pourquoi j'avais arrêté (rires)."

"Absolument et cela me motive. Il y a un coup à jouer avec de véritables enjeux."

"Quand j'ai vu la saison du club avec la 2e place en championnat, le Final Four de la Coupe de la Ligue et la demi-finale de la Coupe de Suisse, je me sentais mal de rester à la maison. J'ai vu Jonathan Dubas se démener. Et comme je l'ai dit, je me sens redevable envers le club et la ville. Je leur dois beaucoup."

"Cela s'est fait assez naturellement. On a juste activé la licence avec la fédération et une poignée de main avec le président a suffi. J'avais envie de jouer pour la ville, pour l'équipe. J'avais reçu plusieurs demandes de clubs différents, que ce soit en Suisse ou ailleurs dans le monde, mais ce n'était pas forcément le bon timing. Mais dans un coin de ma tête j'avais dans mon esprit de finir à Vevey."

Seulement cinquième à l'issue du court mercredi, l'autre duo italien composé de Rebecca Ghilardi et Filippo Ambrosini s'est largement rattrapé pour aller chercher l'argent. La médaille de bronze est revenue aux Allemands Annika Hocke et Robert Kunkel.

Conti et Macii apportent à leur pays un premier titre continental dans la catégorie et décrochent au passage la plus belle victoire de leur carrière. "Cela veut dire tellement pour nous, on aime vraiment patiner pour notre pays", a réagi Niccolo Macii.

Ce délai de guérison signifie que Rafael Nadal (ATP 2) pourrait rater les tournois ATP 1000 d'Indian Wells et de Miami et plongerait au classement mondial. il devrait se concentrer pour faire son retour en début de saison sur terre battue, à la mi-avril, avec en point de mire Roland-Garros où il tentera de remporter un 15e titre.

Une effigie de Vinicius pendue à un pont de Madrid

Image: KEYSTONE/AP/Alvaro Barrientos

Un mannequin revêtu du maillot de l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a été retrouvé pendu à un pont de la capitale espagnole avant le derby face à l'Atlético jeudi en Coupe du Roi.

Une bannière accrochée dans la nuit de mercredi à jeudi sur le même pont, non loin du camp d'entraînement du Real, portait elle l'inscription "Madrid déteste le Real".

Les médias espagnols ont dénoncé cette pendaison factice du jeune joueur brésilien de 22 ans comme une "attaque raciste" et une "menace sérieuse" contre l'attaquant du Real Madrid. La police a indiqué à l'AFP qu'elle avait ouvert une enquête sur l'incident, sans apporter plus de précisions.

Condamnation

"Nous exprimons notre plus ferme condamnation face à ces évènements qui violent les droits fondamentaux et la dignité des personnes et qui n'ont rien à voir avec les valeurs que représentent le football et le sport", a réagi le Real Madrid dans un communiqué. Le club se félicite du soutien qu'il a reçu "après l'acte raciste et xénophobe malveillant et répugnant dont a été victime notre joueur Vinicius" et "espère que les responsables seront punis".

L'Atlético a pour sa part estimé que "de tels actes sont absolument répugnants et inadmissibles et embarrassants pour la société". Le club ajoute que "la rivalité entre les deux clubs est forte mais le respect mutuel également".

De son côté, la Fédération brésilienne (CBF) "espère que les responsables seront identifiés et punis" et a exprimé son dégoût "face aux actes racistes auxquels est de nouveau confronté Vinicius". "L'intolérance et la discrimination n'ont pas leur place dans le sport et doivent être éradiquées de la société", écrit la CBF.

"Nous devons le protéger"

Les supporters de l'Atlético Madrid ont par le passé utilisé le slogan "Madrid déteste le Real" à l'encontre des Merengue. En septembre dernier, certains avaient été filmés chantant des paroles racistes hostiles à Vinicius Jr avant le match de championnat opposant les deux équipes. L'enquête menée alors par la police n'a pas permis d'identifier les auteurs de ces chants racistes.

"Nous devons le protéger", a commenté l'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti en s'exprimant au sujet de Vinicius lors d'une conférence de presse mercredi. "Le football a besoin de lui. Il a un talent extraordinaire et nous devons le protéger à la fois physiquement et mentalement."