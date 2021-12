Fischer convoque 22 hockeyeurs +++ Marina Gilardoni pas aux JO

Marina Gilardoni n'ira pas aux JO Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER La spécialiste de skeleton Marina Gilardoni ne disputera pas ses troisièmes Jeux olympiques en février prochain. La Saint-Galloise souffre toujours des séquelles d'une commotion cérébrale. Elle avait subi un choc à la tête à la suite d'une chute à l'entraînement en octobre sur la piste olympique de Yanquing/Pékin. Il s'agissait de sa deuxième commotion en un an. Gilardoni n'a, ainsi, pas pu prendre part ce week-end à la quatrième étape de la Coupe du monde à Winterberg. La médaillée d'argent des Mondiaux et des Européens 2020 n'était ainsi plus en capacité de réussir les minimas imposés par la Fédération internationale, soit disputer au moins six courses sur trois pistes différentes. Son retour, s'il y en a un, dans les tubes de glace n'est pas encore envisageable.

Fischer convoque sept Mondialistes Image: KEYSTONE/PostFinance Pour son dernier test avant les Jeux olympiques de Pékin, l'équipe de Suisse disputera le tournoi de Viège la semaine prochaine. Le coach national Patrick Fischer a retenu vingt-deux joueurs. Sept joueurs qui avaient disputé le dernier Championnat du monde à Riga en mai seront présents. Il s'agit des gardiens Reto Berra et Leonardo Genoni, des défenseurs Fabian Heldner et Romain Loeffel ainsi que des attaquants Christoph Bertschy, Fabrice Herzog et Tristan Scherwey. Pour cet ultime test, Fischer a voulu passer en revue une vaste liste d'éléments, susceptibles de compléter une équipe qui sera formée en majorité de joueurs évoluant en NHL. Ainsi, il n'a retenu aucun joueur qui a disputé la Deutschland-Cup à Krefeld en novembre (Andrighetto, Frick ou Ambühl entre autres). Le coach national doit également composer avec les blessures de Raphael Diaz (Fribourg-Gottéron), Noah Rod (Genève-Servette) ou Dario Simion (Zoug). La Suisse affrontera la Lettonie en demi-finale à Viège le jeudi soir 16 décembre. La première demi-finale opposera la Slovaquie à la Norvège. Les matches de finale auront lieu le lendemain, la Suisse jouera quel que soit son résultat à 19h45. Sélection suisse et programme Sélection suisse pour le tournoi de Viège (16-17 décembre). Gardiens (2): Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (Zoug). Défenseurs (8): Patrick Geering (Zurich Lions), Andrea Glauser (Lausanne), Fabian Heldner (Lausanne), Samuel Kreis (Zoug), Simon Le Coultre (Genève-Servette), Romain Loeffel (Lugano), Christian Marti (Zurich Lions), Yannick Rathgeb (Bienne). Attaquants (12): Christoph Bertschy (Lausanne), Gaëtan Haas (Bienne), Fabrice Herzog (Zoug), Denis Hollenstein (Zurich Lions), Mauro Jörg (Fribourg-Gottéron), Denis Malgin (Zurich Lions), Marco Müller (Zoug), Damien Riat (Lausanne), Tristan Scherwey (Berne), Sven Senteler (Zoug), Samuel Walser (Fribourg-Gottéron), Yannick Zehnder (Zoug). Programme. Jeudi 16 décembre. 16h15 Norvège - Slovaquie. 19h45 Suisse - Lettonie. Vendredi 16h15 Lettonie - Norvège ou Slovaquie. 19h45 Suisse - Norvège ou Slovaquie.

Mark Barberio part en Russie Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Suspendu huit matches pour avoir chargé le Zurich Garrett Roe à la tête, le Canadien Mark Barberio quitte le Lausanne HCV pour rejoindre l'AK Bars Kazan en KHL. Le capitaine et défenseur lausannois a été prêté jusqu'à la fin de la saison au club russe, informe le LHC dans un communiqué. Barberio, 31 ans, qui a disputé 272 rencontres de NHL au cours de sa carrière, et 61 matches de National League sous le maillot des Lions, reste sous contrat avec le LHC. Mark Barberio rejoindra la capitale du Tatarstan, sur les rives de la Volga, dès que les formalités administratives seront réglées. Le Québécois avait déjà purgé cinq matches de suspension de sa dernière sanction. Il avait déjà manqué les quatre premiers matches de la saison alors qu'il devait purger un reliquat d'une suspension récoltée contre les mêmes Zurich Lions en play-off du printemps dernier. "Compte tenu de la situation créée par sa longue suspension, cette solution permet à Mark de retrouver du temps de jeu et de la sérénité, a déclaré Petr Svoboda, directeur des opérations hockey du LHC, dans le communiqué.

Sur les traces de Max Verstappen, né pilote Image: KEYSTONE/EPA/STR Papa ancien pilote de Formule 1, maman ex-championne de karting: le destin de Max Verstappen, qui peut être sacré champion du monde de Formule 1 pour la première fois dimanche, était tout tracé. "Mad Max" est né pilote. "Il pilotait déjà des kartings ou des quads avant même de savoir lire ou écrire", se souvenait récemment sa mère, Sophie Kumpen, dans un entretien à la télévision néerlandaise NOS. Le pilote, qui possède la double nationalité belgo-néerlandaise (il est né en Belgique, à Hasselt, de mère belge et de père néerlandais) et court sous licence batave, a disputé ses premières courses à l'âge de quatre ans lors d'une compétition "Mini Junior". "On parlait toujours de compétition à la maison et Max insistait de plus en plus pour rouler en kart. Je ne l'ai jamais forcé, j'ai plutôt cédé à sa demande pressante!", racontait son père, Jos, au site KartMag en 2014. "J'étais content qu'il manifeste ce désir mais je ne me suis vraiment investi dans sa carrière que lorsque j'ai réalisé qu'il était doué. Sinon, nous aurions juste participé à des courses nationales pour le plaisir." Le jeune Max a toujours affirmé ne pas être devenu pilote "pour faire comme (ses) parents mais parce (qu'il) aimait cela". Bon sang ne peut toutefois mentir. A l'instar d'autres "fils de" (Jacques Villeneuve, Damon Hill, Nico Rosberg, etc.), le petit a vécu durant toute son enfance au ras du bitume. "Gamin surdoué" Paul Lemmens, propriétaire du circuit de karting de Genk, en Belgique, à l'époque où le jeune Verstappen effectuait ses premiers tours de piste, évoquait "un gamin surdoué". "Je me souviens d'une année où, sur 60 courses, il en a remporté 59. Il gagnait tout", mentionnait-il en 2015 dans une vidéo sur le site internet de son circuit. Le photographe Frits van Eldik, qui a vécu de près l'émergence du phénomène et lui consacre actuellement une exposition, "Vleugels to the Max" (Les ailes de Max) à Breda, aux Pays-Bas, raconte que, "dès ses six ans, on a su que Max avait quelque chose de plus que les autres". "A cinq-six ans, on l'a vu contre-braquer, tenir la manette des gaz; tout cela naturellement", explique-t-il cette semaine à l'agence néerlandaise ANP. "Il était tellement supérieur à ses concurrents que son père sabotait volontairement son karting, effectuait de mauvais réglages pour voir si Max remarquerait les problèmes. Il ne lui fallait pas longtemps pour voir que son essieu arrière avait un souci", rapporte également le photographe. "Encore en développement" L'aspirant champion du monde de F1 a effectué ses premiers tours dans une véritable voiture de course, une Formule Renault, sur un circuit fermé au pays de Galles, à l'abri des regards, en 2013. "Vous pouvez être bon en kart mais ce n'est pas une garantie. Les rares personnes présentes et son père Jos ont toutefois été rapidement convaincues du talent du gamin", selon Frits van Eldik. "Tout le monde était excité et Max a juste dit: +c'est beaucoup plus facile que le karting+." L'année suivante, l'actuel pilote Red Bull conduisait en Formule 3, avant, un an plus tard, de faire ses débuts en Formule 1, devenant à 17 ans le plus jeune pilote de l'histoire de la catégorie reine du sport auto, alors qu'il n'avait pas encore son permis de conduire. "Je pense que Max a toujours eu un temps d'avance", expliquait à l'AFP son manager Raymond Vermeulen en marge du dernier Grand Prix du Brésil. "Il a toujours eu des années d'avance sur ses collègues dans chaque catégorie. Nous le voyons encore aujourd'hui en développement et je pense que le meilleur reste à venir car il n'est pas encore à maturité", assurait Vermeulen. A seulement 24 ans, Verstappen peut effectivement envisager une longue carrière.

Stan Wawrinka ne jouera pas à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA ANP/KOEN SUYK Stan Wawrinka (ATP 82) n'effectuera pas son "comeback" à Melbourne en janvier. Le nom du Vaudois ne figure en effet pas sur l'Entry List de l'Open d'Australie (17-30 janvier), dévoilée mardi par les organisateurs. Novak Djokovic (ATP 1) sera en revanche bien de la partie, contrairement à Serena Williams (WTA 41). Vainqueur à Melbourne du premier de ses trois titres majeurs, en 2014, Stan Wawrinka (36 ans) n'a disputé que quatre tournois en 2021, sa dernière apparition sur le circuit remontant au début du mois de mars à Doha. Il a dû se soumettre depuis à deux opérations au pied gauche, la dernière en juin. En l'absence également de Roger Federer (ATP 16), Henri Laaksonen (ATP 97) est donc le seul Helvète admis directement dans le tableau final masculin à Melbourne. Chez les dames, trois Suissesses se retrouvent sur l'Entry List: Belinda Bencic (WTA 23), Jil Teichmann (WTA 37) et Viktorija Golubic (WTA 43).

Josi et les Predators stoppent les Red Wings Josi (59) a inscrit le 2-0 des Predators au terme d'un superbe solo Image: KEYSTONE/AP/Paul Sancya Roman Josi a mené Nashville à la victoire mardi en NHL. Le capitaine des Predators a réussi 3 points dans un match gagné 5-2 face aux Red Wings de Pius Suter, qui restaient sur cinq succès de suite. Auteur d'un assist sur le 1-0 et le 3-1, Roman Josi a inscrit le but de la victoire, le 2-0, au terme d'un magnifique solo. Il a été désigné première étoile d'une rencontre dans laquelle son équipe a parfaitement contenu l'offensive adverse (16 tirs cadrés seulement pour Detroit, qui évoluait pourtant à domicile). "Je sais que je n'aimerais pas affronter nos attaquants lorsqu'ils pratiquent un tel forechecking", a lâché Roman Josi, qui affiche désormais 24 points (8 buts, 16 assists) à son compteur personnel. Soit 2 de moins que Timo Meier, lequel est resté "muet" lors d'un match pourtant gagné 5-3 par ses Sharks face à Calgary. Pius Suter s'est également illustré avec un assist sur le 2-1 de Detroit. L'attaquant zurichois a ainsi inscrit au moins un point au cours de cinq matches consécutifs. Un troisième Suisse s'est illustré mardi en NHL: Nino Niederreiter a réalisé deux assists pour Carolina, vainqueur 4-2 à Winnipeg.

JO de Pékin: l'Australie n'enverra aucun représentant diplomatique Image: KEYSTONE/EPA/BIANCA DE MARCHI L'Australie n'enverra aucun représentant diplomatique aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022, a déclaré mercredi son Premier ministre Scott Morrison. Il se joint au boycott diplomatique annoncé lundi par les Etats-Unis. "L'Australie ne reviendra pas sur la position ferme qu'elle a adoptée pour défendre ses intérêts, et il n'est évidemment pas surprenant que nous n'envoyions pas d'officiels australiens à ces Jeux", a-t-il déclaré. La décision de Canberra intervient dans un contexte de "désaccord" avec la Chine sur un certain nombre de questions, notamment les lois australiennes sur l'ingérence étrangère et la récente décision d'acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire, a précisé M. Morrison. Cette décision, qui n'empêche pas les athlètes de participer aux Jeux, intervient au lendemain de l'annonce par les Etats-Unis de leur boycott diplomatique, au nom de la défense des droits de l'Homme. M. Morrison a également indiqué que les violations des droits de l'homme dans la région du Xinjiang et la réticence de Pékin à rencontrer des responsables australiens pour des discussions avaient motivé la décision australienne. "Le gouvernement chinois n'a jamais accepté que nous nous rencontrions pour discuter de ces questions", a-t-il avancé. Tensions croissantes Les tensions, notamment commerciales, entre l'Australie et la Chine n'ont pas cessé de croître depuis 2018, marquées notamment par un gel des relations diplomatiques au plus haut niveau depuis deux ans. La Chine a notamment été irritée par les décisions australiennes concernant l'ingérence étrangère, l'interdiction des contrats 5G à Huawei et la demande d'une enquête indépendante sur les origines de la pandémie de coronavirus. L'orge, le charbon, le minerai de cuivre, le coton, le foin, les langoustes, le sucre, le vin, le boeuf, les agrumes, les céréales, le raisin, les produits laitiers ou encore les préparations pour nourrissons australiens ont tous fait l'objet de sanctions chinoises. La décision de l'Australie d'équiper sa marine de sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre d'un nouveau pacte de défense avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, largement considéré comme une tentative de contrer l'influence chinoise dans la région du Pacifique, a également suscité l'ire de Pékin.

JO de Pélin: l'Australie n'enverra aucun représentant diplomatique Image: KEYSTONE/EPA/BIANCA DE MARCHI L'Australie n'enverra aucun représentant diplomatique aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022, a déclaré mercredi son Premier ministre Scott Morrison. Il se joint au boycott diplomatique annoncé lundi par les Etats-Unis. "L'Australie ne reviendra pas sur la position ferme qu'elle a adoptée pour défendre ses intérêts, et il n'est évidemment pas surprenant que nous n'envoyions pas d'officiels australiens à ces Jeux", a-t-il déclaré.

Ligue des champions: qualification de l'Atlético Madrid Image: KEYSTONE/AP/Luis Vieira Le seul ticket disponible mardi pour les 8es de finale de la Ligue des champions est revenu à l'Atlético Madrid dans le groupe B. Les Espagnols ont fait le nécessaire en gagnant 3-1 à Porto. Des réussites de Griezmann (56e), Correa (90e) et De Paul (92e) ont suffi au bonheur des hommes de Diego Simeone. La partie a été heurtée, chaque équipe finissant à dix après les expulsions de Carrasco (67e) pour les Colchoneros et de Wendell (70e) pour les Portugais, qui seront reversés en Europa League. Six sur six pour Liverpool Liverpool a fêté pour sa part un sixième succès en autant de matches en allant l'emporter 2-1 à San Siro contre l'AC Milan. Salah (36e) et Origi (56e) ont répondu à l'ouverture du score signée Tomori (29e). Jürgen Klopp avait procédé à huit changements dans son onze de départ par rapport au dernier match de Premier League samedi à Wolverhampton. Le Real finit premier Le Real Madrid a conclu en tête du groupe D en dominant l'Inter Milan 2-0. Les deux clubs étaient déjà assurés de leur qualification. Kroos (17e) et Asensio (79e) ont marqué pour les Madrilènes. Dans le groupe C, où tout était dit, le Borussia Dortmund s'est fait plaisir en écrasant Besitkas Istanbul 5-0. Les Allemands devront néanmoins se contenter de l'Europa League au printemps. Ajax Amsterdam a pour sa part battu Sporting Portugal 4-2 dans un duel entre les deux qualifiés.

Manuel Akanji ne jouera plus en 2021 Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca La trêve hivernale démarre plus tôt que prévu pour l'international helvétique Manuel Akanji. Le défenseur central du Borussia Dortmund doit en effet se soumettre à une petite intervention chirurgicale à un genou, a annoncé son club mardi soir. Il devrait être apte au service pour la reprise de la Bundesliga le 8 janvier.

Rappi nouveau dauphin de Gottéron Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Rapperswil-Jona a renoué avec la victoire mardi soir en National League. Les Lakers, qui restaient sur deux défaites, se hissent provisoirement au 2e rang grâce à leur succès décroché fêté face aux Zurich Lions (6-5). La troupe du coach Stefan Hedlund a forcé la décision grâce à un doublé de Yannick Brüschweiler (4e, 1-0/22e, 3-1) et, surtout, au premier triplé dans l'élite de l'ancien Servettien Jeremy Wick (26e, 4-1/38e, 5-2/57e, 6-4). Rappi a nettement dominé les débats - 32 tirs cadrés contre 22 pour le "Z" - mais a souffert jusqu'au bout. Les Zurich Lions, qui avaient quant à eux gagné leurs trois précédentes rencontres de championnat, ont en effet pu recoller à 5-4 à 9'05'' de la fin du temps réglementaire. Mais Jeremy Wick a brisé l'élan zurichois en redonnant deux longueurs d'avance aux Lakers à 3'08'' du terme, en infériorité numérique. Soirée difficile pour Ciaccio Le deuxième match de cette soirée a vu Langnau s'imposer 6-5 également sur la glace d'Ambri-Piotta, qui n'a gagné qu'un seul de ses huit derniers matches. Propulsé titulaire devant le filet léventin en raison de la blessure de Benjamin Conz, Damiano Ciaccio a été "chassé" après le 5-2 signé Tim Grossniklaus à la 35e. Ambri-Piotta, qui menait 2-0 après 5'31'', s'est effondré à l'entame de la deuxième période en concédant trois buts en 5'15''. Les hommes du coach Luca Cereda ont jeté toutes leurs forces dans la bataille au troisième tiers, Hietanan inscrivant le 5-6 à 61'' de la sirène finale, mais Robert Mayer a ensuite tenu la baraque emmentaloise.

Ligue des champions: Mbappé et Messi s'amusent Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Emmené par Mbappé et Messi, chacun auteur d'un doublé, le Paris Saint-Germain a dominé Club Bruges 4-1 en Ligue des champions. Le RB Leipzig a battu Manchester City 2-1 dans l'autre match du groupe A. Cette défaite des Citizens reste sans conséquence puisque les Anglais étaient déjà certains de terminer en tête de la poule. Par contre, Leipzig, grâce à ce succès, continuera son parcours en Europa League. Szoboszlai (24e) et Silva (71e) ont marqué pour les Allemands, Mahrez réduisant en vain l'écart à la 77e. Le PSG a pris un départ canon puisque Mbappé a marqué très rapidement (2e/7e). Messi (38e/76e pen) a ajouté deux autres buts à sa collection en C1.

Guy Forget quitte la direction de Roland-Garros et de Bercy Guy Forget, au centre, ne sera plus le patron de Roland-Garros et Bercy Image: KEYSTONE/EPA Guy Forget, en fin de contrat, "quitte ses fonctions de directeur" des tournois de Roland-Garros et du Masters 1000 de Paris. La Fédération française de tennis (FFT) l'a annoncé. Sa succession pour le Grand Chelem parisien sera annoncée dans les prochains jours, indique la FFT dans un communiqué. L'ex-no 1 français, aujourd'hui âgé de 56 ans, était directeur de ces deux grands tournois, parmi les principaux du circuit, depuis 2016 pour le Majeur sur terre battue et depuis 2012 pour le Masters 1000 en salle. Les raisons de son départ ne sont pas précisées. Selon "L'Equipe", Forget a présenté mardi matin sa démission au président de la FFT Gilles Moretton. Le nom de Guy Forget a été cité début octobre dans les Pandora papers, une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), selon lesquels il aurait bénéficié de montages fiscaux opaques dans le paradis fiscal des Iles Vierges britanniques. Le comité d'éthique de la FFT s'était auto-saisi de cette affaire et avait blanchi Forget, le 5 novembre, "en l'absence de fraude fiscale ou d'autres comportements pénalement répréhensibles établis". Le comité d'éthique avait cependant demandé à Forget de "tout mettre en oeuvre pour que l'atteinte éventuelle à sa réputation (...) ne rejaillisse pas sur celle des tournois qu'il dirige ou sur celle de la FFT" en cas de suites judiciaires aux révélations de la presse. "Je suis content de voir que le comité d'éthique a rendu ce rapport", avait commenté Forget en marge du tournoi de Bercy, refusant d'en dire plus.

Seuls les vaccinés et guéris dans les patinoires Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Dès à présent, seules les personnes vaccinées ou guéries du covid auront le droit de se rendre dans les patinoires de National et Swiss League. La direction et les clubs l'ont décidé. Les organisations suivent ainsi les mesures décidées par le Conseil fédéral vendredi dernier pour lutter contre la propagation du virus. La question centrale était de savoir si les clubs allaient accorder l'accès aux stades aux personnes de plus de 16 ans titulaires d'un certificat dit des 3G (guéri, vacciné, testé ou en allemand genesen, geimpft, getestet), comme c'était le cas jusqu'à présent, ou s'il fallait limiter l'accès aux personnes titulaires d'un certificat de vaccination ou de guérison (2G). Les clubs ont décidé à l'unanimité d'adapter leur concept de protection pour les spectateurs âgés de 16 ans et plus au certificat 2G. Avec cette décision, l'obligation de porter un masque dans les stades de NL et SL est supprimée (mais dépend des directives cantonales) et la consommation restera possible sans restriction, même aux places debout. Les deux seules exceptions auront lieu ce soir en National League lors de Rapperswil-Zurich et en Swiss League pour Olten-Winterthour. Là il sera encore possible d'assister au match avec un certificat 3G. Pour les collaborateurs assistant à un match et disposant d'un contrat de travail (par exemple joueurs et staff, personnel de restauration et de sécurité, représentants de la télévision et des médias), c'est l'employeur concerné qui détermine quelle règle s'applique: soit 2G sans obligation de porter un masque ou le certificat 3G avec obligation de porter un masque.