Forster prolonge à Bienne ++ Snowboardeurs suisses en bronze

Beat Forster jouera une saison de plus à Bienne à 40 ans Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Beat Forster ne rangera pas ses patins à l'issue du Championnat. Le défenseur du HC Bienne a prolongé d'une saison son contrat avec le club seelandais à l'âge de 40 ans. Sextuple champion de Suisse, Forster affiche 1092 matches de National League à son compteur. L'ancien joueur de Davos et des Zurich Lions porte les couleurs du HC Bienne depuis la saison 2017-2018. Il a signé une prolongation jusqu'à fin avril 2024. "Ma fascination et ma passion pour le hockey sur glace sont toujours aussi vives. Pouvoir jouer une année de plus en rouge et jaune me remplit de fierté", souligne l'Appenzellois dans un communiqué du club. Le colosse d'Hérisau a disputé quarante-deux matches cette saison (4 bus/7 assists).

Médaille de bronze pour la Suisse par équipes mixtes Image: KEYSTONE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Aux Championnats du monde à Bakouriani en Géorgie, la Suisse a enlevé la médaille de bronze du slalom parallèle par équipes mixtes. Julie Zogg, couronnée la veille en individuel, et Dario Caviezel ont remporté la petite finale contre Italie 1 formé de Maurizio Bormolini et de Lucia Dalmasso. En demi-finales, les Suisses s'étaient inclinés pour six centièmes face à Autriche 1. Ces mêmes Autrichiens ont perdu de manière surprenante la finale contre Italie 2. Il s'agit de la quatrième médaille pour la délégation suisse lors de ces Mondiaux qui ont débuté dimanche. L'autre duo helvétique formé de Ladina Jenny et de Gian Casanova a été éliminé en huitièmes de finale par la Slovénie.

Andy Schmid nouveau coach national dès l'été 2024 Andy Schmid le meilleur joueur suisse de tous les temps. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Andy Schmid, le meilleur joueur suisse de tous les temps, deviendra entraîneur de l'équipe de Suisse dès l'été 2024. A 39 ans, il dispute actuellement le Championnat de Suisse avec son club formateur de Kriens-Lucerne. Comme l'a annoncé la Fédération susisse de handball, Schmid prendra la succession de Michael Suter le 1er juillet 2024. Ce dernier a passé huit ans à la tête de l'équipe nationale. Schmid s'est engagé jusqu'en 2028 après le Championnat d'Europe 2028 en Suisse. L'international qui a porté le maillot suisse à 206 reprises à ce jour, mettra officiellement un terme à sa carrière de joueur actif à l'été 2024, après plus de 20 ans passés au BSV Borba Lucerne, SG Stans Lucerne, GC Amicitia, Silkeborg (DEN), Rhein Neckar Löwen (GER) et dernièrement au HC Kriens-Lucerne. "C'est un grand honneur de devenir le coach de mon pays, a déclaré Andy Schmid dans un communiqué de la Fédération. Comme en tant que joueur, je me fixerai les objectifs les plus élevés en tant qu'entraîneur. Et pour atteindre ces objectifs, j'agirai avec la même passion et le même dévouement que si j'étais toujours joueur.»

Haïti se qualifie pour la première fois pour le Mondial dames Image: KEYSTONE/AP/Andrew Cornaga Haïti s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour la Coupe du monde féminine grâce à une victoire 2-1 sur le Chili, mercredi, lors d'un tournoi de barrage en Nouvelle-Zélande. La sélection haïtienne rejoint l'Angleterre, le Danemark et la Chine dans le groupe D de la prochaine Coupe du monde, co-organisée par la Nouvelle-Zélande et l'Australie du 20 juillet au 20 août 2023. Haïti, classé 55e nation au monde, affrontera les Anglaises, championnes d'Europe, lors du premier match du groupe D à Brisbane le 22 juillet. La jeune milieu de terrain Melchie Dumornay, qui joue pour le Stade de Reims, a donné l'avantage aux Haïtiennes juste avant la mi-temps à Auckland. A la 90e minute, la capitaine Nerilia Mondesir a vu son penalty repoussé. Mais Dumornay, 19 ans, a doublé l'avance d'Haïti en trompant Christiane Endler, la gardienne chilienne star de l'Olympique lyonnais, dans le temps additionnel. La remplaçante Maria José Rojas a ensuite réduit le score pour le Chili dans les derniers instants du temps additionnel. Ce match était la première des trois finales du tournoi de barrage pour décider des dernières places à la Coupe du monde. Le Portugal joue contre le Cameroun mercredi à Hamilton. La sélection victorieuse rejoindra les États-Unis, champions du monde en titre, les Pays-Bas, finalistes en 2019, et le Vietnam dans le groupe E de la Coupe du monde. La dernière place qualificative sera décidée jeudi lorsque le Paraguay affrontera le Panama. Le vainqueur rencontrera la France, la Jamaïque et le Brésil dans le groupe F.

Un doublé pour Pius Suter Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Pius Suter traverse bien la plus belle période de sa carrière. Le Zurichois a signé un doublé lors du succès 3-1 de Detroit à Washington pour obtenir la première étoile. Auteur désormais de cinq buts lors de ses cinq derniers matches, l'ancien meilleur compteur de National League a tout d'abord inscrit le 2-0 à quatre contre cinq à la 15e avant de sceller le score à la 27e pour sa onzième réussite de la saison. Victorieux de six de leurs sept dernières rencontres, les Red Wings ne sont plus qu'à deux longueurs d'une place en play-off. Nino Niederreiter a également obtenu une première étoile. Le Grison a trouvé le chemin des filets pour la 16e fois de la saison lors du succès 6-5 au shootout de Nashville devant Vancouver. Les Predators, qui avaient mené 3-1 puis 4-2, doivent leur salut au sang-froid de Matt Duchene, seul buteur de la séance des penalties. En échec lors de sa tentative dans ce shootout, Roman Josi a, pour sa part, comptabilisé son 50e point de la saison avec sa passe décisive sur le but de Niederreiter. Le capitaine atteint ce seuil des 50 points pour la septième fois. La soirée fut moins souriante pour Nico Hischier et Jonas Siegenthaler. Les Devils se sont inclinés 5-2 sur leur glace devant Montréal alors qu'ils restaient sur une série de six victoires de rang à domicile. A noter qu'Akira Schmid était à la porte. Le portier bernois a été rappelé d'Utica en raison de la blessure en bas du corps de MacKenzie Blackwood.

Atlanta limoge Nate McMillan Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Nate McMillan n'est plus le coach d'Atlanta. Huitièmes de la Conférence Est avec 29 victoires contre 30 défaites, les Hawks ont décidé de faire le ménage. Clint Capela et ses coéquipiers seront dirigés par le coach-assistant Joe Prunty dans l'attente de la nomination d'un nouvel entraîneur. L'ancien coach du Utah Jazz Quin Snyder serait le favori dans la course à la succession. Nommé en 2021, Nate McMillan avait mené Atlanta à la finale de la Conference Est la même année. En 2022, Atlanta avait été éliminé au premier tour des play-off par Miami. Son bilan à la tête des Hawks est de 99 victoires contre 80 défaites.

Une victoire qui fera date pour Leandro Riedi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Leandro Riedi (ATP 133) tient sa première victoire sur le front de l'ATP Tour. Le Zurichois accompagne Stan Wawrinka et Alexander Ritschard en huitième de finale du tournoi de Marseille. Leandro Riedi a battu 6-3 6-4 Arthur Rinderknecht (ATP 72) en 1h22'. Intraitable sur son service avec ses 8 aces et ses 74% de points gagnés derrière sa première balle, il a ravi à deux reprises le service du Français pour cueillir un succès qui fera date. Il traduit bien la progression d'un joueur de 21 ans qui avait brillé depuis le mois de novembre sur le front des Challengers avant de se blesser au pied en janvier. En huitième de finale, sa tâche s'annonce bien ardue. Il affrontera, en effet, la tête de série no 1 du tableau Hubert Hurkacz (ATP 11). Huitième de finaliste à Melbourne mais éliminé au deuxième tour la semaine dernière à Rotterdam, le Polonais devra toutefois se méfier d'un adversaire dont on ne connait pas encore vraiment les limites.

Le Real renverse Liverpool Image: KEYSTONE/EPA/Peter Powell Le Real Madrid est bien le seul mort qui respire encore ! A Anfield Road face à Liverpool, les Champions d'Europe et du monde ont cueilli une nouvelle victoire bien improbable. Menés 2-0 après moins d'un quart d'heure de jeu en raison notamment d'une bourde incroyable de Thibaut Courtois, les Madrilènes se sont imposés 5-2 dans ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions qui est, bien sûr, la revanche de la finale de l'an dernier remportée 1-0 par le Real. Une revanche qui a finalement tourné au cauchemar pour les Reds. Trahi également par son gardien - Alisson a littéralement donné le 2-2 au Real -, Liverpool a été désarmé par la vista de Luka Modric qui a gagné la bataille du milieu du terrain et par le génie du duo formé par Vinicius et par Karim Benzema. Tous deux auteurs d'un doublé, le Brésilien et le Français ont réalisé un véritable festival face à une défense de Liverpool dépassée à l'image de Joe Gomez qui a sans doute connu la soirée la plus cruelle de sa carrière. Le tournant de la rencontre fut très certainement la réduction du score de Vinicius à la 21e minute. Agressés comme jamais par le pressing adverse depuis le coup d'envoi, le Real a pu sortir la tête de l'eau grâce à une frappe de son ailier gauche qui trouvait le petit filet après un relais avec Karim Benzema. Ce duo semble bien parti pour vivre le même printemps royal que l'an dernier. Victoire du Napoli à Francfort Cette soirée a également apporté la confirmation que Napoli pouvait bien nourrir les plus grands espoirs dans cette Ligue des Champions. Le souverain leader de la Serie A a gagné 2-0 à Francfort face à l'Eintracht de Djibril Sow après avoir pourtant raté un penalty alors que le score était encore nul et vierge. Victor Osimhen a ouvert la marque à la 40e pour conclure une rupture qui avait été provoquée par une perte de balle de Mario Götze. Le 2-0 tombait à la 65e par le capitaine Giovanni Di Lorenzo alors que les Allemands évoluaient à dix depuis l'expulsion de Randal Kolo Muani à la 58e. Le Français a eu le tort de ne pas retenir son pied sur un contact avec Zambo Anguissa.

Supere opération pour le Lausanne HC Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Le Lausanne HC a réussi une belle opération dans sa lutte pour accéder aux pré-playoff. Les Vaudois ont obtenu la victoire à Davos (2-0). Dans le même temps, Lugano s'est incliné à Rapperswil (2-6). Dans les Grisons, le LHC n'a pas hésité à prendre le match à bras-le-corps, dominant d'emblée les débats. Les Vaudois ont cependant longuement manqué de précision avant d'ouvrir la marque par Cody Almond (34e), sous les yeux de l'ancien footballeur allemand Miroslav Klose (ex-Bayern Munich, Lazio). Davantage en difficulté dans la troisième période, le LHC a alors pu compter sur un excellent Eetu Laurikainen, blanchi pour la troisième fois de la saison. A la 48e, Daniel Audette a été prompt à profiter d'une mauvaise relance grisonne pour classer l'affaire. Genève-Servette chute Le leader Genève-Servette est rentré bredouille de son déplacement à Zurich (5-6). Pourtant, le meilleur power-play de National Legue aura permis aux Aigles de rapidement effacer leur but initial de retard face aux Lions, Henrik Tömmerness (9e) répondant à Alexandre Texier (2e). Les choses se sont ensuite progressivement compliquées pour le leader lorsque ce même Texier (13e) puis Juha Lammikko (20e) ont fait preuve d'une réussite rarement observée depuis le retour de Mark Crawford sur le banc (3 buts en 8 tirs cadrés). Dès le deuxième tiers, l'écart a constamment varié entre un et deux buts d'avance en faveur des Zurichois. Les réussites de Tanner Richard (23e), Linus Omark (34e) et Teemu Hartikainen (52e et 59e) n'auront pas permis aux Genevois d'éviter la défaite, au terme d'une partie spectaculaire. Lugano pris à froid Dans l'ultime rencontre de la soirée, Rapperswil a retrouvé le chemin de la victoire à domicile face à Lugano (6-2), quatre jours après une première défaite concédée en 2023 sur sa glace contre Davos. Les Saint-Gallois ont poussé l'entraîneur des Tessinois, Luca Gianinazzi à prendre son temps-mort dès la 5e minute, soit juste après les buts de Dominic Lammer (4e) et d'Andrew Rowe (5e). Les Lakers ont ensuite aisément géré le reste de la rencontre.

Alexander Ritschard n'a pas laissé passer l'occasion Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Alexander Ritschard (ATP 187) n'a pas raté le coche. Grandissime favori de son premier tour, le Zurichois disputera bien comme Stan Wawrinka les huitièmes de finale du tournoi de Marseille. Issu des qualifications, Alexander Ritschard s'est logiquement imposé 7-5 6-3 devant Pablo Andujar (ATP 211). A 37 ans, ce spécialiste de la terre battue - il avait battu Roger Federer en 2021 au Geneva Open - s'est presque égaré dans la cité phocéenne tant le tennis en indoor lui a toujours été étranger. Malgré un break réussi d'entre, l'Espagnol a été constamment débordé par son adversaire. Alexander Ritschard a, ainsi, cueilli sa deuxième victoire dans un tournoi ATP Tour après celle remportée l'an dernier à Gstaad. Son adversaire jeudi sera l'Australien Alex de Minaur (ATP 23). Quant à Stan Wawrinka (ATP 105), il aura à nouveau les honneurs de la night session, ce mercredi face à Richard Gasquet (ATP 43). Les deux hommes avaient été opposés la semaine dernière à Rotterdam pour une victoire 6-3 6-3 de Stan Wawrinka.

Toujours pas de victoire pour Inka Grings Encore un nul pour la Suisse d'Inka Grints. Image: KEYSTONE/EFE/A. Carrasco Ragel L'équipe de Suisse d'Inka Grings n'a pas trouvé la clé à Marbella face à la Pologne. Après le 0-0 de vendredi, les Suissesses ont été contraintes à un nouveau partage des points (1-1). Julia Stierli, coupable sur l'ouverture du score des Polonaises, a inscrit le premier but de l'ère Grings. La joueuse du FC Zurich a repris de la tête un coup franc de Géraldine Reuterler pour le 1-1 de la 78e minute. Huit minutes plus tôt, Julia Stierli et Viola Callligaris avaient laissé filer Ewa Pagor vers le but. La meilleure joueuse polonaise n'a pas manqué l'aubaine pour inscrire son 53e but en 75 sélections. Ce partage des points reflète bien la physionomie de la rencontre entre la 21e équipe du classement FIFA - la Suisse - contre la 30e. La grande satisfaction pour Inka Grings réside sans doute dans la performance de Liva Peng. Pour sa première sélection, la gardienne de 20 ans a été irréprochable. La préparation de l'équipe de Suisse pour la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande se poursuivra au début avril avec un match amical à Zurich contre l'Islande

Belinda Bencic gagne un match de 3h27' Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic (WTA 9) a sué peut-être comme jamais pour cueillir son 15e succès de l'année. La Championne olympique l'a arraché à Dubai face à Marta Kostyuk (WTA 55) après 3h27' de lutte. Belinda Bencic s'est imposée 6-7 (7/9) 7-6 (7/5) 6-4 devant l'Ukrainienne pour remporter un septième match de rang et pour obtenir le droit de défier ce mercredi en huitième de finale de ce tournoi WTA 1000 qu'elle avait remporté en 2019 Karolina Muchova (WTA 112). La Saint-Galloise mène, certes, 2-0 dans ses face-à-face avec la Tchèque, mais la question est de savoir si ce premier match ne lui a pas coûté trop de forces. On rappellera qu'elle avait renoncé la semaine dernière à Doha de disputer son quart de finale contre la no 1 mondiale Iga Swiatek en raison d'une trop grande fatigue. Après ses 2h42' contre Victoria Azarenka à Doha et ses 2h48' face à Liudmila Samsonova à Abu Dhabi, Belinda Bencic a, ainsi, eu droit à son troisième marathon en ce mois de février aux Emirats. Tout aurait été sans doute plus simple devant Marta Kostyuk si elle avait fait ce qu'il fallait au moment de service pour le gain de la première manche à 5-4. Elle fut ensuite dans les cordes lorsqu'elle fut menée 7-6 3-1. Mais une fois de plus, Belinda Bencic a témoigné d'une réelle force de caractère pour renverser le cours de la partie. Et pour s'offrir une quinzième victoire en dix-sept rencontres en 2023.

Une défaite sans appel pour Marc-Andrea Hüsler Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Les semaines commencent à se suivre et à se ressembler malheureusement pour Marc-Andrea Hüsler (ATP 48). Comme à Rotterdam, le Zurchois n'a pas passé le cap du premier tour à Marseille. Le gaucher s'est incliné 6-3 6-2 en à peine une heure devant Grégoire Barrère (ATP 58). Face à un Français qui traverse sans doute la plus belle période de sa carrière, Marc-Andrea Hüsler est resté très loin du compte. Il ne s'est ainsi procuré aucune balle de break sur les onze jeux de service de son adversaire. Il a concédé son engagement à trois reprises, au deuxième jeu du premier set, à 2-2 et à 2-4 dans le second. Stan Wawrinka demeure pour l'instant le seul Suisse qualifié pour les huitièmes de finale. Leandro Riedi et Alexander Ritschard tenteront de le rejoindre en soirée.

Julie Zogg devant Ladina Jenny en slalom parallèle Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les snowboardeuses alpines suisses ont brillé aux Mondiaux à Bakouriani en Géorgie. Julie Zogg a remporté le titre en battant en finale sa compatriote Ladina Jenny dans l'épreuve de slalom parallèle. Julie Zogg a assumé son rôle de favorite après avoir réalisé le meilleur temps de la qualification. La Saint-Galloise de 30 ans avait déjà enlevé le titre dans la même discipline en 2019 à Park City. Ladina Jenny, Saint-Galloise également, a réalisé le meilleur résultat de sa carrière. En 2019, elle avait décroché le bronze aux Etats-Unis dans le géant parallèle. La délégation suisse compte déjà trois médailles depuis le début des Mondiaux. Dario Caviezel, médaillé d'argent en géant dimanche, a cette fois été éliminé en quarts de finale.