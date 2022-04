FR Olympic remporte le choc au sommet +++ van der Poel sacré

Embolo, l'un des trois Suisses de "Gladbach" avec Yann Sommer et Nico Elvedi, a marqué à la 33e. Sommer a sauvé son équipe en effectuant un superbe arrêt en début de seconde période, mais les visiteurs, avec Silvan Widmer, ont fini par égaliser par Onisiwo (73e). Les deux clubs se trouvent dans le ventre mou du classement.

Breel Embolo a inscrit son cinquième but de l'exercice en Bundesliga. L'attaquant suisse du Borussia Mönchengladbach a ouvert le score contre Mayence. Le match s'est conclu sur un nul 1-1.

L'international suisse a ouvert en vain le score pour les Magpies sur coup franc à la 39e. Les Spurs, qui sont en course pour finir dans le top 4, ont rapidement réagi. Davies a égalisé avant le repos (43e) avant les buts de Doherty (48e), Son (54e), Emerson (63e) et Bergwijn (83e) en seconde période.

Fabian Schär a inscrit son deuxième but de la saison en Premier League. Mais cela n'a pas suffi: son club de Newcastle a perdu 5-1 à Londres contre Tottenham lors de la 31e journée.

En février 2021, le Tigre avait failli périr dans un accident de la route en Californie. Il avait subi de multiples fractures à jambe droite, s'estimant chanceux d'avoir survécu et même d'avoir encore ses deux jambes. Mais il avait aussitôt exprimé la volonté de s'en relever pour revenir au golf, sans donner de calendrier.

"Je vais me rendre à Augusta aujourd'hui (réd: dimanche) pour poursuivre ma préparation et mon entraînement. Ce sera une décision à l'heure du coup d'envoi, pour savoir si je participe au tournoi", a écrit l'ex-no 1 mondial sur son compte Twitter.

Bâle n'a plus réussi à battre YB depuis désormais huit matches. Quant aux Bernois, ils n'ont pas encore gagné à l'extérieur en 2022.

Le FCB a pris les devants grâce à une lourde frappe de Taulant Xhaka (41e), qui marquait ainsi son premier but en Super League depuis quatre ans et un jour. YB parvenait à égaliser sur un tir d'Edimilson Fernandes dévié par un Bâlois (61e), mais Esposito, sur coup franc, redonnait l'avantage au FCB (71e). Muet depuis dix matches, Kanga mettait fin à cette période de disette en signant le 2-2 (78e).

Au Parc St-Jacques, Bâle et les Young Boys ont fait match nul 2-2. Ce résultat a sans doute été accueilli avec joie du côté du FC Zurich, qui conserve ainsi une avance confortable de 12 points sur les Rhénans.

Le dernier succès du LS remontait au 21 novembre 2021 à Saint-Gall. C'est dire que celui qui a été obtenu devant 6045 spectateurs à la Tuilière dimanche a fait du bien au moral, même si la situation du club reste précaire avec encore sept points de retard sur le barragiste Lucerne. Alain Casanova a donc ainsi enfin pu mener ses troupes à la victoire après huit vaines tentatives et un seul point récolté.

Olympic n'a toutefois pas flanché dans les dernières secondes. Kwamain Mitchell a certes manqué les deux lancers-francs dont il a bénéficié à 10''8 du "buzzer", à 70-68. Mais Natan Jurkovitz a alors pu récupérer un rebond offensif crucial, et Mitchell a cette fois-ci réussi ses deux lancers-francs, scellant l'issue du match.

Olympic a pris les devants en deuxième mi-temps, signant un partiel de 7-0 en l'espace de 3'20'' pour mener 54-49 à la 28e minute. Massagno s'est accroché, revenant à deux longueurs (70-68) avec un peu plus de 30 secondes à jouer après un panier primé de son ailier Dusan Mladjan (24 points dimanche).

Invaincus depuis le 5 décembre et une défaite subie à... Massagno, les joueurs du coach Petar Aleksic ont cueilli dimanche leur 22e succès consécutif, toutes compétitions confondues. Ils ont toutefois souffert jusqu'au bout face à la seule équipe capable de les priver du triple Championnat/Coupe/SBL Cup.

Van der Poel s'impose pour la 2e fois, Küng brillant 5e

Mathieu van der Poel (Alpecin) s'est adjugé dimanche un deuxième Tour des Flandres.

Déjà vainqueur en 2020 à Audenarde, le Néerlandais de 27 ans s'est imposé au sprint devant son compatriote Dylan van Baarle (2e). Stefan Küng a terminé à une belle 5e place, sur les talons du gagnant.

Ambitieux et confiant avant une course qui ne lui avait jusqu'ici jamais souri, Stefan Küng a signé dimanche la plus belle performance de sa carrière dans une classique. Le Thurgovien de 28 ans a échoué à seulement deux secondes de Mathieu van der Poel, qui a joué à se faire peur dans un final haletant.

Pogacar, le grand perdant

Le spécialiste du chrono, double médaillé de bronze du clm aux championnats du monde (2019, 2020), n'a rien à se reprocher. Il était présent aux avant-postes lorsque les choses très sérieuses ont démarré, à environ 50 km de l'arrivée, et n'a logiquement pas pu répondre à l'attaque de Tadej Pogacar dans le Koppenberg.

Stefan Küng n'avait en outre pas à travailler au sein de son groupe de chasse. Son coéquipier chez Groupama-FDJ, Valentin Madouas (3e sur la ligne d'arrivée), était en effet parvenu à rejoindre Pogacar et van der Poel. Le Thurgovien regrettera toutefois peut-être d'être parti trop tard en contre-attaque.

Seuls en tête à plus de 15 km de l'arrivée, Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar ont en effet failli tout perdre à force de trop se regarder. Battu à la surprise générale par le Danois Kasper Asgreen l'an dernier dans le Ronde, le Néerlandais n'a toutefois pas failli dans l'emballage final.

Tadej Pogacar, 4e sur la ligne, a quant à lui tout perdu au sprint. Le vainqueur des deux derniers Tours de France avait tout tenté pour se débarrasser de Mathieu van der Poel avant Audenarde. Mais son ultime attaque, placée dans la dernière ascension du Paterberg à quelque 13 km de l'arrivée, n'avait pas suffi.

Bohli parmi les premiers attaquants

Un autre Suisse s'est illustré sur ce Ronde. Tom Bohli (Cofidis), pourtant gêné par une fracture d'un métacarpe, a fait partie de la grande échappée du jour, formée à plus de 260 km de l'arrivée et qui a compté plus de 4'30'' d'avance. Le St-Gallois a lâché prise à 75 km de l'arrivée, alors que cette échappée était déjà condamnée.