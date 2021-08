Frayeur pour la dream team ++ 18 ans et en or

La Dream Team bat l'Australie après une petite frayeur Image: KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA Malgré une belle frayeur en première période, les Etats-Unis disputeront une quatrième finale de rang aux Jeux. Ils ont battu 97-78 l'Australie. L'adversaire des Etats-Unis sera le vainqueur de la rencontre entre la France et la Slovénie. Le coup d'envoi de cette demi-finale sera donné à 13.00 heure suisse. Avant de dérouler tranquillement en seconde période sous l'impulsion de Kevin Durant et de Devin Brooker, les Etats-Unis ont longtemps séché devant la défense de fer des Australiens. Ils furent, ainsi, menés de 15 points (41-26) à la 15e minute. Conscients du danger, les joueurs de Gregg Popovich revenaient à 3 longueurs à la pause (45-42) avant de réussir un partiel de 12-0 à l'entame du troisième quarter. Auteur de 23 points, Kevin Durant a sonné la charge. Le joueur de Brooklyn visera samedi sa troisième médaille d'or.

Un Australien premier champion olympique de park Image: KEYSTONE/AP/Ben Curtis Keegan Palmer est entré dans l'histoire. L'Australien est devenu le premier champion olympique de park, l'une des deux disciplines du skateboard, nouveau sport au programme des Jeux de Tokyo. A l'issue de cette épreuve de park ou "bowl", qui consiste à réaliser des figures aériennes dans un bassin vide ponctué d'élements de relief, Palmer a devancé avec 95,83 points le Brésilien Pedro Barros (86,14) et l'Américain Cory Juneau (84,13). Keegan Palmer, jeune skateur de 18 ans est né aux Etats-Unis à San Diego avant de partir enfant pour l'Australie dont il défend désormais les couleurs. Actuel no 7 mondial, il a fini troisième du Dew Tour en 2019 (épreuve de référence en skate) et terminé quatrième des derniers Mondiaux.

Nadal souffre mais passe l'obstacle Jack Sock Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Rafael Nadal (ATP 3) a remporté mercredi son premier match depuis sa défaite subie en demi-finale à Roland Garros. Mais l'Espagnol a eu besoin d'un troisième set et d'un tie-break pour vaincre Jack Sock (ATP 192) au 2e tour à Washington. Le gaucher majorquin a battu l'Américain 6-2 4-6 7-6 (7/1) après 3h04' de jeu et devant quelque 7000 spectateurs. En convalescence pendant deux mois après une blessure au pied, il n'avait plus joué depuis sa défaite face à Novak Djokovik en demi-finale de Roland Garros en juin, ratant Wimbledon et les JO de Tokyo. "Mon pied m'a fait mal. Ce soir, c'était douloureux. J'espère que ça ira mieux demain. Avoir gagné le match aide", a expliqué Rafael Nadal, qui affrontera le Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 50) jeudi en 8e de finale.

Parchment sacré sur 110 m haies, Holloway se rate Grant Holloway doit se contenter de l'argent sur 110 m haies Image: KEYSTONE/AP/Charlie Riedel Le Jamaïcain Hansle Parchment a créé la surprise en devenant champion olympique du 110 m haies jeudi à Tokyo. Grand favori, Grant Holloway doit se contenter de l'argent. L'équipe masculine des Etats-Unis est donc toujours en quête d'un premier titre sur la piste dans ces joutes. Champion du monde en titre, Grant Holloway semblait pourtant bien parti pour réparer cette anomalie. Mais il a calé sur les deux dernières haies. Meilleur performeur mondial de l'année avec 12''81 (à 0''01 du record du monde), Grant Holloway a même dû s'arracher pour décrocher l'argent en 13''09. Hansle Parchment s'est paré d'or en 13''04, son meilleur temps de la saison, Ronald Levy (13''10) offrant une deuxième médaille à la Jamaïque dans cette épreuve. A noter aussi l'élimination du relais 4x100 m masculin des Etats-Unis dès les demi-finales. Sixièmes de la 2e série, Trayvon Bromell, Fred Kerley, Ronnie Baker et Cravon Gillespie ont dû se contenter de 38''10, échouant à 0''02 d'une qualification au temps. Le meilleur chrono a été signé par la Jamaïque (37''82).

Moins de 86 kg: Reichmuth termine au 5e rang Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Stefan Reichmuth doit se contenter d'une 5e place aux JO de Tokyo chez les moins de 86 kg. Le Lucernois de 26 ans s'est incliné 5-2 en repêchage devant l'Ouzbek Javrail Shapiev. Médaillé de bronze des Championnats du monde 2019, Stefan Reichmuth devait remporter deux combats jeudi pour se parer de bronze. Il a échoué dès le premier obstacle, battu aux points par un adversaire qu'il ne connaissait que très peu. Sanctionné d'un point pour passivité après à peine une minute de combat jeudi matin, le Lucernois a pris l'avantage dans la foulée après une belle attaque qui aurait même pu lui rapporter 4 points. Mais il fut ensuite nettement dominé par Javrail Shapiev. Une promesse "Je me sentais bien au réveil. Je me suis préparé aussi bien que possible, mais j'ai senti mercredi soir que mon corps était à la limite", a-t-il souligné au micro de SRF. "L'objectif était de conquérir une médaille", a-t-il rappelé, fondant alors en larmes. "J'en étais si proche. Je devrai analyser. Il me reste trois ans jusqu'à Paris", a enchaîné Stefan Reichmuth, qui ira chercher l'or à l'occasion des prochains JO. "C'est promis", a conclu le Lucernois, qui cherchera à offrir à la lutte helvétique sa première médaille olympique depuis celle conquis par Hugo Dietsche en 1984.

Connor Fields peut quitter l'hôpital, 6 jours après sa chute Connor Fields va quitter l'hôpital jeudi, six jours après sa lourde chute durant la course olympique de BMX. L'Américain a été victime d'une hémorragie cérébrale. Champion olympique en 2016, Connor Fields avait chuté dans un virage lors des demi-finales et avait été percuté par d'autres concurrents. Il avait été hospitalisé et avait passé une nuit en soins intensifs. "Il va maintenant rentrer chez lui pour retrouver ses amis et sa famille à Henderson, Nevada, et commencer sa rééducation", a déclaré Jonathan Finnoff, médecin en chef de l'équipe américaine. "Je suis de retour. Enfin à peu près. Pour le moment, je n'arrive à tenir debout que 5 à 10 minutes à chaque fois, mais le travail est en cours", a pour sa part tweeté Connor Fields (28 ans), qui avait indiqué avant les Jeux qu'il envisageait de prendre sa retraite sportive après Tokyo.

Finale et record de Suisse pour le relais 4x100 m Le relais 4x100 féminin helvétique s'est aisément qualifié pour la finale des JO de Tokyo, prévue vendredi 15h30 (heure suisse). Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji et Salomé Kora ont terminé au 2e rang de la deuxième demi-finale, derrière l'Allemagne, en battant le record de Suisse (42''05). Le quatuor helvétique a retranché 0''13 à l'ancienne meilleure marque, qui avait permis à l'équipe entraînée par Raphaël Monachon de décrocher la 4e place aux Mondiaux de Doha en 2019. Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji et Salomé Kora étaient déjà de la partie, faisant alors équipe avec la Vaudoise Sarah Atcho. Il faudra toutefois courir beaucoup plus vite en finale pour viser une médaille. Les Suissesses n'ont signé "que" le 4e temps des demi-finales, derrière la Grande-Bretagne (41''55, record national), les Etats-Unis (41''90) et l'Allemagne (42''00). Les favorites jamaïcaines ont quant à elles réalisé le 5e chrono (42''15), mais avec une équipe "B". De la marge La satisfaction était de mise dans le camp suisse. "On avait un objectif, se qualifier, et on l'a très bien réalisé, sans prendre de risques", a relevé la 5e du 100 m individuel Ajla Del Ponte. "Ce record nous met en confiance. On savait qu'on était capable de le battre", a ajouté la Tessinoise. "On a encore un peu de marge sur nos passages de témoin, mais c'était déjà bien", a pour sa part relevé Riccarda Dietsche. "On ne devra pas non plus prendre trop de risques sur les passages en finale", a souligné Mujinga Kambundji. "Nous devrons surtout être plus rapides sur le plan individuel. Avec aussi de meilleurs passages de témoin, c'est possible de faire mieux", a poursuivi la Bernoise, 6e sur 100 m et 7e sur 200 m dans ces joutes. "Je voulais gagner la série, mais il fallait simplement se qualifier sans forcer, et sans se blesser", a ajouté Salomé Kora. Pas de finale pour Lang Déception en revanche pour Salome Lang, qui a échoué dès les qualifications à la hauteur. Sixième performeuse mondiale de l'année, la Bâloise de 23 ans s'est arrêtée à 1m86, une barre pourtant franchie dès sa première tentative, à 11 cm de son record de Suisse réalisé à la fin juin et à 9 cm de la limite qualificative.

Heidrich/Vergé-Dépré lourdement battues en demi-finale Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré devront lutter pour le bronze aux JO de Tokyo. La Zurichoise et la Bernoise se sont lourdement inclinées 21-12 21-11 en demi-finale face aux Américaines April Ross/Alix Klineman, vice-championnes du monde 2019. Les championnes d'Europe 2020 doivent très vite se remobiliser si elles entendent offrir au beachvolley helvétique la deuxième médaille olympique de son histoire, 17 ans après celle de bronze conquise par Patrick Heuscher et Stefan Kobel à Athènes. Elles sont en effet passées à côté de leur demi-finale, bouclée en 38'. Brillante dans le "money time" face à Ana Patricia/Rebecca en quart de finale, Joana Heidrich s'est notamment montrée bien trop vulnérable à la réception, ce dont Ross/Klineman ont très rapidement su profiter. La paire suisse a qui plus est accumulé les imprécisions, à la passe comme dans le registre défensif. Heidrich/Vergé-Dépré ont vécu un début de match cauchemardesque, se retrouvant menées 10-3 par un duo américain pour sa part en pleine possession de ses moyens. Elles n'ont pas vraiment relevé la tête dans la deuxième manche, accusant très vite cinq longueurs de retard (5-10) après avoir concédé trois points d'affilée. Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré ont 24 heures devant elles pour oublier cette défaite. Elles disputeront le match pour le bronze vendredi à 3h (heure suisse) face aux Australiennes Mariafe Artacho del Solar/Taliqua Clancy, 3es des Mondiaux 2019, ou aux Lettones Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka, championnes d'Europe 2019. April Ross (39 ans) est quant à elle assurée de glaner une troisième médaille olympique, avec une troisième partenaire différente. En argent en 2012 au côté de Jennifer Kessy et en bronze en 2016 avec Kerri Walsh, la Californienne vise un premier sacre avec Alix Klineman (31 ans).

Christian Eriksen "en excellente forme", selon l'Inter Le Danois Christian Eriksen, qui a revu ses coéquipiers de l'Inter Milan mercredi pour la première fois depuis son arrêt cardiaque lors de l'Euro-2020, se trouve "en excellente forme". Dans un communiqué, le club milanais a expliqué que son milieu offensif, âgé de 29 ans, était venu rendre visite à ses partenaires au centre d'entraînement Appiano Gentile. "Le milieu de terrain danois a rencontré la direction, l'entraîneur, ses coéquipiers et tous les membres du staff présents. Eriksen va bien, il est en excellente forme physique et mentale", a fait savoir l'Inter. "Il va maintenant suivre le programme de rééducation préparé par des spécialistes à Copenhague, qui vont également coordonner le suivi médical. Le staff du club restera naturellement informé tout au long du processus", a prévenu l'Inter Milan. Christian Eriksen avait été victime d'un malaise cardiaque à la fin de la première période du premier match des Danois à l'Euro-2020 contre la Finlande. Son futur au sein du club milanais est incertain, le joueur s'étant fait poser un pacemaker, ce qui n'est pas autorisé dans le championnat italien. Les tests qu'il va passer détermineront s'il pourra, ou non, le retirer, ce qui lui permettrait de rester à l'Inter. Eriksen ne devrait pas retrouver les terrains avant six mois, qu'il demeure, ou non, en Italie. Le Danois avait connu une première année délicate en Lombardie, avant de s'imposer comme un titulaire indiscutable des Nerazzuri, avec qui il est devenu champion d'Italie en mai.

Enfin le couronnement pour Andre de Grasse Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Toujours placé mais jamais gagnant avant ces JO, Andre De Grasse a obtenu la consécration à Tokyo en dominant le 200 m. Le Canadien a tenu en échec le trio des Etats-Unis emmené par Kenneth Bednarek. En 19''62, De Grasse a raboté de 11 centièmes son record personnel et décroché, à 26 ans, le titre derrière lequel il courait depuis cinq ans. A Rio en 2016, le souriant tatoué avait cueilli deux fois le bronze et une fois l'argent (100m, 200 m et relais). Il a encore été en bronze sur 100 m à Tokyo il y a quelques jours. Même topo aux Mondiaux, avec quatre médailles à ce jour, mais aucune en or. A Tokyo, le souriant tatoué a fait la différence dans les 30 derniers mètres pour devancer les Américains Kenneth Bednarek (19''68) et Noah Lyles (19''74). Un autre Américain, Erriyon Knighton, 17 ans seulement, finit au pied du podium. De Grasse succède à Usain Bolt et confirme les grands espoirs placés en lui depuis plusieurs saisons. Une blessure aux ischio-jambiers en 2018, notamment, avait stoppé son ascension. Il s'entraîne depuis cette année-là dans le groupe de Rana Reider en Floride, dont fait aussi partie le hurdler bâlois Jason Joseph.

Kambundji dès les séries sur 4x100 m Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le coach du relais 4x100 m suisse, Raphaël Monachon, a choisi d'aligner toutes ses meilleures sprinteuses dès les séries, jeudi à Tokyo. Mujinga Kambundji disputera sa 7e course en autant de jours. Le premier tronçon sera accompli par Riccarda Dietsche, qui transmettra à Ajla Del Ponte, puis Mujinga Kambundji en no 3 et Salomé Kora pour finir. La petite incertitude qui concernait la participation de Kambundji pour ses séries est ainsi levée. La Bernoise, qui a déjà six courses dans les jambes à ces JO sur 100 m (6e) et 200 m (7e), sera sollicitée d'entrée, pour ne pas prendre de risques en vue de la qualification pour la finale de vendredi. Sur 4x400 m, dont les séries auront aussi lieu jeudi, Lea Sprunger effectuera le premier tour, suivie de Silke Lemmens, Rachel Pellaud et Yasmin Giger.

Or ougandais sur 3000 m steeple avec Peruth Chemutai Image: KEYSTONE/AP/Morry Gash Peruth Chemutai, 22 ans, a remporté un titre olympique surprise pour l'Ouganda sur 3000 m steeple. La jeune femme à la technique un peu fruste sur l'obstacle a été irrésistible sur le dernier tour. Chemutai, vice-championne du monde juniors mais jamais médaillée avant Tokyo dans une compétition majeure, s'est imposée en 9'01''45, devant l'Américaine Courtney Frerichs (9'04''79), qui a longtemps mené, et la Kényane Hyvin Kiyeng (9'05''39). Le Kenya n'a toujours pas décroché de médaille d'or en athlétisme à Tokyo, après 5 journées et demie de compétitions.

Pas de médaille suisse dans l'épreuve individuelle Les cavaliers suisses doivent reporter tous leurs espoirs de médaille sur le concours par équipe de saut d'obstacles aux JO de Tokyo. Martin Fuchs, sur Clooney, et Beat Mändli, qui montait Dsarie, ont en effet manqué le coche dans la finale de l'épreuve individuelle. Brillant la veille en qualifications, Martin Fuchs semblait pourtant bien parti pour signer un sans faute qui l'aurait envoyé en barrage. Mais le médaillé d'argent des Jeux équestres mondiaux 2018 et champion d'Europe 2019 est parti à la faute sur les deux derniers obstacles, perdant ainsi toute chance de décrocher à 29 ans une première médaille olympique. Beat Mändli n'est quant à lui même pas allé au bout de son parcours, lui avait cueilli l'argent par équipe pour sa dernière participation à des Jeux en 2000 à Sydney. Le Schaffhousois de 52 ans a fait tomber une perche dès le septième des quatorze obstacles, avant de commettre une deuxième faute au passage de la rivière. Il a abandonné après sa troisième erreur. Revanche vendredi et samedi La déception est immense pour l'équipe de Michel Sorg. Le no 3 mondial Steve Guerdat a connu l'élimination dès les qualifications mardi, le no 2 Martin Fuchs passant à côté de sa finale. Les deux compères tenteront de se rattraper vendredi et samedi dans l'épreuve par équipe, en compagnie du "rookie" neuchâtelois Bryan Balsiger.

Pas de nouveau record pour les Suisse, le titre à l'Italie Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le quatre suisse a pris le huitième rang de la poursuite par équipes. La formation de Daniel Gisiger s'est inclinée très nettement devant la Grande-Bretagne pour le match pour la 7e place. Robin Froidevaux, Valère Thiébaud, Cyrille Thièry et Stefan Bissegger ont signé un chrono de 3'50''041 pour rester à plus de 4'' des Britanniques et à 1'' du record de Suisse établi la veille. Cette huitième place, la dernière du tournoi, ne répond pas vraiment aux espoirs placés sur cette équipe de Suisse. Mais avec le record national battu mardi, elle a rempli l'objectif premier qui lui était assigné. La médaille d'or est revenue à l'Italie. Emmenée par le formidable Filippo Ganna, la "Squadra" a battu sur le fil le Danemark avec un nouveau record du monde - 3'42''032 - en prime pour offrir un sixième titre olympique à ses couleurs depuis le début de ces Jeux. Dans le match pour le bronze, l'Australie a pris un tour à la Nouvelle-Zélande.