Fribourg corrigé à Ambri +++ YB fesse Zurich

Sensationnelle Emma Raducanu Emma Raducanu n'ose pas y croire Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Emma Raducanu a signé l'un des plus improbables exploits de l'histoire du tennis en remportant l'US Open. La Britannique de 18 ans, 150e de la hiérarchie avant cette quinzaine, a dominé la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 73) 6-4 6-3 en 1h51' samedi en finale. Issue des qualifications à Flushing Meadows, Emma Raducanu a survolé ce tournoi avec une insolente insouciance. Elle n'a pas concédé le moindre set en dix matches (qualifications incluses), ne perdant jamais plus de quatre jeux dans le même set en sept rencontres disputées dans le tableau principal! Deux Suissesses comme victimes La native de Toronto, dont le père est roumain et la mère chinoise, avait déjà offert un premier aperçu de son talent deux mois plus tôt sur le gazon de Wimbledon. Invitée par les organisateurs, elle s'était hissée jusqu'en 8es de finale où, victime de troubles respiratoires dus au stress, elle avait dû abandonner. Passée de la 338e à la 179e place mondiale grâce à ses performances londoniennes, Emma Raducanu n'a en revanche jamais semblé ressentir la moindre pression sur les courts en dur new-yorkais. Elle a terrassé chacune de ses adversaires, parmi lesquelles Stefanie Vögele au 1er tour (6-2 6-3) et Belinda Bencic en quart (6-3 6-4). La St-Galloise, qui avait alors manqué son affaire, est d'ailleurs avec Leylah Fernandez la joueuse ayant remporté le plus de jeux face à la Britannique dans le tableau final. Une maigre consolation toutefois pour la championne olympique de simple, qui rêvait forcément de s'adjuger un premier trophée majeur. Rien à perdre Emma Raducanu est, elle, allée au bout de son rêve pour cueillir tout simplement le premier titre de sa carrière sur le circuit principal. Première qualifiée à atteindre une finale majeure, elle a offert au tennis féminin britannique son premier titre du Grand Chelem depuis le sacre de Virginia Wade en 1977 à Wimbledon. La Britannique - qui grimpera au 23e rang mondial lundi - a nettement dominé les débats face à Leylah Fernandez (19 ans depuis lundi dernier). Plus audacieuse et plus constante, elle a semblé n'avoir véritablement rien à perdre, contrairement à la gauchère canadienne qui n'a jamais évolué de manière totalement relâchée. Leylah Fernandez a fait illusion à l'entame du deuxième set, menant 2-1 service à suivre. Mais la réaction d'Emma Raducanu fut parfaite: elle a remporté quatre jeux d'affilée, manquant deux balles de match à 5-2 à la relance avant de conclure sur la troisième en claquant un ace pour conclure de la plus belle des manières son conte de fées.

Ambri brille dans sa nouvelle Valascia, Genève s'arrache Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay En National League, Ambri n'a pas manqué son entrée dans son nouvel écrin. Les Léventins ont dominé Fribourg 6-2, alors que Genève l'a emporté 5-4 tab à Langnau. 6775 spectateurs ont rempli cette nouvelle enceinte pour une première soirée de rêve côté biancoblu. On imaginait les Tessinois entrer dans la partie comme des avions et c'est bien ce qui s'est passé. Emmenés par un Brandon Kozun en feu (2 buts/1 assist), les Léventins ont rapidement pris trois longueurs d'avance avant la 9e minute. Les Dragons ont laissé passer l'orage et Christian Dubé a choisi de remplacer Hughes par Berra après le 3-0. Le Zurichois a permis à sa défense de reprendre ses esprits. Walser a réduit la marque et Fribourg a mieux maîtrisé la rondelle. Mais il était presque écrit que les Tessinois devaient sortir vainqueurs de ce match inaugural. Le but d'Isacco Dotti à la 24e, sur une erreur de Furrer, a pu être "gommé" par une réussite de Bykov. Mais pas celui de McMillan à 24 secondes de la fin du tiers médian. Frustrés, les Fribourgeois n'ont pas montré leur meilleur visage en fin de rencontre. Ils n'ont en outre pas été aidés par Daniele Grassi, auteur d'un mauvais coup de coude. Mais Chris DiDomenico n'a pas présenté son visage le plus intéressant. Genève ramène deux points Sans aller parler de la revanche des cancres de la saison passée, on voit qu'en ce début de saison les "faibles" sont plus solides que l'an dernier. Outre Ambri-Piotta, on peut saluer les performances de Langnau. Bons contre Lugano et même s'ils ont fini par s'incliner aux tirs au but, les Tigres ont été opiniâtres face à Genève-Servette. Et surtout les Emmentalois peuvent compter sur de très bons étrangers. Jesper Olofsson et Aleksi Saarela ont chacun signé un doublé avec deux assists pour Harri Pesonen. Heureusement que ceux de Genève-Servette ne sont pas en reste avec notamment Henrik Tömmernes et Valtteri Filppula, bien aidés par un Vermin inspiré. A noter que le nouvel attaquant grenat, Josh Jooris, a signé une passe décisive sur le but de Moy. On se gardera pourtant de faire des grandes théories après moins d'une semaine de jeu. Le caractère biennois Bienne poursuit son parcours immaculé avec un succès 6-4 à Rapperswil. Et il convient de souligner le caractère des hommes d'Antti Törmänen. Menés 4-2 à la suite d'un but d'Eggenberger (46e), les Seelandais se sont offert un renversement de situation admirable en un peu plus de trois minutes. Rathgeb, Sallinen, Kessler et Haas ont donné l'avantage aux Biennois. Dans le match au sommet entre les deux immenses favoris du championnat, c'est Zoug qui a marqué son territoire. Enfin, si l'on peut parler de marquage de territoire après un succès 5-4 ap. Comme Fribourg, Zurich a encaissé trois buts en moins de dix minutes, mais les hommes de Grönborg ont su trouver les ressources pour revenir. Le champion en titre a tout de même récolté le deuxième point grâce à Klingberg (64e). Dans le dernier match, Davos a infligé à Berne sa troisième défaite de rang. Les Grisons se sont imposés 3-1. Les Davosiens ont dominé les Ours 21-4 (!) au niveau des tirs dans le troisième tiers.

Super League: les Young Boys dominent le leader Michel Aebischer inscrit le premier de ses deux buts Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les Young Boys ont infligé une première défaite au FC Zurich cette saison en Super League. Les Bernois ont gagné 4-0 grâce à des buts de Fassnacht (45e), Aebischer (64e/69e) et Elia (89e). Ce choc au sommet de la 6e journée de championnat a finalement largement tourné en faveur des quadruples tenants du titre. Mais le FCZ a chèrement vendu sa peau, surtout lors de la première demi-heure durant laquelle les Zurichois ont plusieurs fois inquiété la défense bernoise. Au fil des minutes, YB a pu mieux gérer son adversaire, lui posant de plus en plus de problèmes grâce notamment à la vitesse d'Elia et de Ngamaleu. L'ouverture du score par Fassnacht, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, a mis son équipe sur les bons rails. Doublé d'Aebischer Michel Aebischer, sur un nuage après sa titularisation contre l'Italie en équipe de Suisse, a signé un joli doublé qui a assuré la victoire des champions avant la réussite d'Elia en fin de match. David Wagner a cependant déploré la sortie sur blessure de Zesiger, touché à un genou et remplacé par Camara à la reprise. L'éventuelle absence du défenseur central contre Manchester United mardi en Ligue des champions constituerait un gros coup dur pour YB.

Super League: Lucerne et les Grasshoppers font 1-1 Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne attend toujours son premier succès cette saison en Super League. Lors de la 6e journée, les vainqueurs de la Coupe ont été accrochés 1-1 à domicile par les Grasshoppers. Sous la direction d'Esther Staubli, première femme depuis douze ans à diriger un match dans l'élite du football suisse, chaque équipe a eu sa mi-temps. Lucerne a dominé avant la pause, ouvrant le score sur une frappe somptueuse de Sidler dès la 3e. Les hommes de Fabio Celestini auraient dû enfoncer le clou peu après, mais Sorgic ratait une montagne (7e). Un tir d'Ugrinic s'écrasait encore sur le poteau zurichois (29e). Bonne réaction de GC GC a bien réagi en deuxième mi-temps. Herc a égalisé à la 51e, signant le premier but dans le jeu du promu cette saison. Jusqu'ici, les Sauterelles n'avaient marqué que sur balle arrêtée. Ensuite, les visiteurs ont été plus près de la victoire. Lucerne peut remercier ses Allemands Badstuber (85e) et Müller (87e), qui ont sauvé la baraque dans les dernières minutes.

Premier League: retour triomphal pour Cristiano Ronaldo Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Cristiano Ronaldo a parfaitement réussi son retour en Premier League. Le Portugais a signé un doublé lors du net succès 4-1 de Manchester United contre Newcastle. CR7 a fait rugir Old Trafford de bonheur en marquant les deux premiers buts (45e/62e) des Red Devils, profitant d'erreurs du gardien Woodman. Les Magpies, sans Fabian Schär remplaçant, ont égalisé par Manquillo (56e). Les Mancuniens ont fait la différence en fin de rencontre avec Bruno Fernandes (80e) et Lingard (92e). Manchester City a aussi gagné. Les champions en titre se sont imposés 1-0 à Leicester grâce à une réussite de Bernardo Silva (62e). A noter aussi le succès d'Arsenal (sans Granit Xhaka) 1-0 contre Norwich dans le duel entre les deux clubs qui n'avaient pas encore de point. Les Gunners ont arraché la victoire sur un but de raccroc d'Aubameyang (66e).

Bundesliga: Wolfsburg fait le plein Image: KEYSTONE/AP/Michael Sohn Wolfsburg est seul en tête de la Bundesliga après quatre matches et autant de victoires. Lors de la 4e journée, les Loups se sont imposés 2-0 sur la pelouse du promu Greuther Fürth. Deux Suisses ont participé à ce succès en entrant en cours de seconde période, soit Kevin Mbabu et Renato Steffen. En face, Cédric Itten a disputé toute la rencontre pour Fürth. Gerardo Seoane a subi sa première défaite sur le banc du Bayer Leverkusen au terme d'une rencontre spectaculaire. Le Bayer a mené trois fois (1-0, 2-1, 3-2) avant de finalement s'incliner 4-3 à domicile contre Borussia Dortmund, avec Gregor Kobel et Manuel Akanji. Le Norvégien Erling Braut Haaland a marqué deux fois pour le BVB. Première pour Zeqiri Andi Zeqiri a effectué ses débuts en Bundesliga avec Augsburg. Le Suisse a relayé son compatriote Ruben Vargas après une heure de jeu lors du 0-0 obtenu par son équipe sur le terrain d'Union Berlin. Le club dirigé par Urs Fischer n'a pas été verni en tirant trois fois sur les montants bavarois.

GP d'Italie: la bonne affaire pour Verstappen Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté le sprint qualificatif du GP d'Italie à Monza. Le Finlandais a devancé Max Verstappen (Red Bull-Honda) et Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes). Verstappen a réussi une excellente opération en marquant deux points, alors que Lewis Hamilton (Mercedes) est resté bredouille en finissant seulement cinquième. Le Néerlandais possède désormais cinq longueurs d'avance sur le septuple champion du monde anglais. Hamilton manque son départ Deuxième sur la grille derrière son coéquipier Bottas, Hamilton a en effet manqué son départ et perdu trois positions. Il s'est retrouvé bloqué derrière Lando Norris (McLaren-Mercedes) qu'il n'a jamais réussi à dépasser. Pour la course dominicale, dont le départ sera donné à 15h00, Bottas sera toutefois relégué en fond de grille en raison du changement de plusieurs éléments de son moteur. Verstappen héritera donc de la première place, avec Ricciardo à ses côtés. Gasly sorti dès le 1er tour Norris et Hamilton seront en deuxième ligne. La bataille s'annonce intense, d'autant plus que le choix des pneus sera libre. Surprenant vainqueur à Monza en 2020, le Français Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) a été victime d'une sortie de route dès le 1er tour. Il devra aussi partir en queue de peloton.

Lüthi 16e, la pole pour Lowes Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Thomas Lüthi (Kalex) s'élancera de la 16e place sur la grille lors du Grand Prix d'Aragon. Le Bernois a perdu 1''101 par rapport au poleman britannique Sam Lowes. Lüthi n'a fait mieux en qualifications que trois fois cette saison. Il y a quinze jours à Silverstone, le pilote de 34 ans était parti de la 17e place sur la grille et avait terminé 11e. Lors des deux derniers Grands Prix, l'Emmentalois a obtenu ses meilleurs résultats de la saison avec ses 9e et 11e places. En MotoGP, c'est l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) qui a décroché la pole en devançant son équipier australien Jack Miller et le leader du championnat Fabio Quartararo (Yamaha). "Pecco" Bagnaia a amélioré au passage le record de la piste en 1'46''322, le précédent étant détenu depuis 2015 par l'Espagnol Marc Marquez (Honda) en 1'46''635. Ce dernier a réalisé le 4e temps. Quant au futur retraité Valentino Rossi, il n'a pu faire mieux que 21e et avant-dernier. Dans la catégorie Moto3, c'est le Sud-Africain Darryn Binder (Honda) qui a réussi le meilleur temps.

Premier League: premier revers pour Tottenham Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Tottenham, qui avait gagné ses trois premiers matches de Premier League, a été battu 3-0 par Crystal Palace en ouverture de la 4e journée. Les Eagles ont marqué par Zaha et Edouard (2). Devant son public de Selhurst Park, Crystal Palace a fêté son premier succès sous la houlette de Patrick Vieira. Tottenham a joué à dix après l'expulsion de Tanganga (55e). Zaha a ouvert le score sur penalty (76e) avant d'offrir le deuxième but à Edouard, buteur sur son premier ballon pour ses débuts en Premier League. Le Français, arrivé du Celtic, était sur la pelouse depuis moins d'une minute. Il a encore ajouté le 3-0 dans les arrêts de jeu.

Rafael Nadal encore éloigné des courts plusieurs semaines Rafael Nadal a beaucoup souffert en 2021 Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Rafael Nadal a subi des soins à son pied gauche à Barcelone. Il devra rester au repos complet pendant quelques jours et éloigné des courts pendant encore quelques semaines, a-t-il dit sur Instagram. "J'étais à Barcelone avec mon équipe et une équipe médicale pour recevoir un traitement au pied, qui me maintiendra au repos pendant quelques jours et éloigné des courts pendant plusieurs semaines", a écrit Nadal, en-dessous d'une photo de lui, béquilles à la main et le pied gauche enserré dans un bandage ou un plâtre. Fin de saison "De retour à la maison et en voie de récupération", a ajouté l'Espagnol dans son message, sans prononcer le mot "opération" ni préciser de quel type de soins il s'agit. Le 20 août, le Majorquin, alors no 4 mondial, avait annoncé qu'il mettait un terme à sa saison en raison d'une douleur au pied gauche qui l'a quasiment privé de compétition depuis son élimination en demi-finale à Roland-Garros en juin. Selon la presse espagnole, Nadal souffre du syndrome de Muller-Weiss, une maladie dégénérative qui provoque une déformation de l'un des os situés dans la partie centrale du pied.

Par superstition, le père de Fernandez n'assistera pas à la finale Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Jorge Fernandez n'assistera pas à la finale de l'US Open qui opposera sa fille Leylah, dont il est aussi l'entraîneur, à Emma Raducanu samedi à New York. Superstitieux, il craint de perturber des habitudes qui ont bien fonctionné jusque-là. "Non, je ne serai pas à là. Je suis extrêmement superstitieux. Ma fille l'est aussi", a expliqué lors d'une conférence téléphonique cet ancien joueur de foot professionnel équatorien, qui a pris en mains la carrière tennistique de sa fille alors qu'elle avait sept ans, sans connaître grand-chose à ce sport. "On n'y touche pas" "J'utilise le même shampoing le jour du match, je porte le même jean, les mêmes chaussettes et les mêmes sous-vêtements. Ce n'est pas nouveau. Vous faites vos lacets d'une certaine manière. Leylah et moi, quand on a trouvé quelque chose qui marche, on n'y touche pas", a déclaré Jorge Fernandez, qui regardera sa fille jouer depuis chez lui en Floride, comme il le fait depuis le début du tournoi. Jorge Fernandez sait que Leylah (19 ans) aura fort à faire face à Emma Raducanu (18 ans). "Elle va jouer contre une autre guerrière. Je ne pense pas que l'âge ou le classement devraient avoir de l'importance. Il s'agit d'une finale. Il faut tout donner, il faut faire en sorte que, quelle que soit la façon dont ça se termine, il n'y ait pas de regrets", a-t-il dit. Le souvenir d'Acapulco Il se souvient avec aigreur de la dernière fois où il était présent en tribunes pour une finale impliquant sa fille. "C'était à Acapulco l'an passé et elle avait perdu. Je me suis détesté pendant deux bons mois après. Les gens me disaient: +Allez, c'est juste un match, elle est allée en finale". Mais au fond de moi, c'était +Non, je n'aurais pas dû venir. Je n'aurais pas dû être là+." "C'est vraiment une question de superstition. Elle sait que je la soutiens de loin. Je suis dans son coeur et elle est dans le mien. Tous ceux qui l'ont vue dans le stade, c'est fantastique. Mais je vais la regarder de l'autre côté de ma table de la cuisine, là où nous dînons habituellement, et nous allons nous en sortir", a-t-il conclu.

Pelé se remet "de manière satisfaisante" Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON Pelé (80 ans) se trouvait toujours vendredi dans une unité de soins intensifs à Sao Paulo. Mais la légende brésilienne se remet "de manière satisfaisante" de l'ablation d'une tumeur "suspecte" au côlon samedi dernier. "Le patient Edson Arantes do Nascimento se rétablit de manière satisfaisante, il est conscient, parle normalement et maintient des signes vitaux normaux", a indiqué vendredi dans un communiqué l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. La tumeur a été découverte durant des examens de routine, avait expliqué lundi l'hôpital, où "le Roi" Pelé se trouve depuis le 31 août. Dans ce précédent rapport médical, un transfert en chambre dès mardi dernier avait été évoqué. Cependant, le triple champion du monde (1958, 1962, 1970) reste dans une unité de soins intensifs. "Je récupère bien", avait déclaré Pelé mercredi sur les réseaux sociaux, dans un message de condoléances envoyé au chanteur brésilien Roberto Carlos qui a perdu l'un de ses enfants, victime d'un cancer.

Djokovic rejoint Medvedev en finale Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Novak Djokovic jouera sa quatrième finale de Grand Chelem de l'année dimanche à l'US Open. Sacré à Melbourne, Roland-Garros et Wimbledon, le Serbe s'est imposé 4-6 6-2 6-4 4-6 6-2 en 3h33' devant Alexander Zverev pour se retrouver à un succès d'un Grand Chelem calendaire. Le seul joueur susceptible désormais de le priver de ce sacre historique, qui lui permettrait de dépasser Roger Federer et Rafael Nadal avec un 21e trophée majeur, est Daniil Medvedev. Novak Djokovic mène 5-3 dans son face-à-face avec le Russe, qu'il avait dominé 7-5 6-2 6-2 en finale de l'Open d'Australie en février. Alexander Zverev, qui avait privé le Serbe d'un "Golden Slam" en le battant en demi-finale des JO de Tokyo, n'est cette fois-ci pas parvenu à stopper la marche en avant du Serbe. L'Allemand a trouvé les ressources pour recoller à deux sets partout mais il n'a rien pu faire dans la cinquième manche, perdant les cinq premiers jeux.

Medvedev domine Auger-Aliassime en trois sets Daniil Medvedev disputera dimanche sa 3e finale de Grand Chelem Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Daniil Medvedev (no 2) est le premier finaliste du simple messieurs à l'US Open. Le Russe de 25 ans se frottera Novak Djokovic (no 1), qui vise le Grand Chelem calendaire, ou à Alexander Zverev (no 4) dimanche dès 22h15. Homme à battre dans le bas du tableau, Daniil Medvedev n'a eu besoin que de trois sets et 2h03' pour vaincre la résistance de Felix Auger-Aliassime (no 12). Il s'est imposé 6-4 7-5 6-2 devant le Canadien de 21 ans, trop fébrile sur les points importants pour sa première demi-finale dans un Majeur. Felix Auger-Aliassime a pourtant eu sa chance vendredi, se procurant deux balles d'égalisation à un set partout à 5-3 sur son propre engagement. Mais Daniil Medvedev les a effacées, remportant les cinq derniers jeux de la deuxième manche - et 15 des 17 derniers points ! - pour prendre définitivement l'ascendant. Une 3e opportunité Le Russe de 25 ans disputera dimanche sa troisième finale de Grand Chelem, après celles perdues en 2019 à Flushing Meadows en cinq sets face à Rafael Nadal puis en février dernier à Melbourne face à Novak Djokovic. Il avait alors été nettement dominé (7-5 6-2 6-2) par le Serbe pour leur dernier duel en date. Daniil Medvedev a néanmoins battu Novak Djokovic à trois reprises en huit affrontements, son dernier succès remontant au Masters 2020 à Londres où il avait cueilli le titre. Le Moscovite est par ailleurs mené 5-4 dans son face-à-face avec Alexander Zverev, face à qui il reste toutefois sur trois succès consécutifs.