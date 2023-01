Les skieurs n'aiment pas Kristoffersen et ne s'en cachent même plus

CFF: voici pourquoi il y a de plus en plus de fraudeurs dans les trains

Tsitsipas est-il trop «spécial» pour devenir un champion?

Stefanos Tsitsipas défie Novak Djokovic en finale de l'Open d'Australie. Pendant deux semaines, il a encore répété qu'il était différent, qu'il n'avait pas d'amis et que le tennis n'était pas tout. Pas assez?

Il y a ceux qui haussent les épaules et disent qu'il est «dans son monde». C'est Tsitsipas, «voilà». Pas le premier à glisser un bonjour mais toujours prêt à débattre d'une cause (cause un jour, cause toujours). C'est Tsitsipas, «évidemment», qui fait l'artiste et l'intéressant, mais sans autre prétention qu'un petit côté intello; pas vraiment méchant, jamais content.