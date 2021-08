Fribourg-Gottéron gagne en Ligue des Champions +++ Servette et le LS ramènent un point

Lionel Messi fait ses débuts en Ligue 1 avec le PSG à Reims Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le PSG s'est imposé 2-0 à Reims avec un doublé de Kylian Mbappé (15e, 63e), titulaire malgré ses envies de départ. Cette rencontre a été marquée par les premières minutes de Lionel Messi en Ligue 1. L'Argentin aux six Ballons d'or, dont l'arrivée en France a été officialisée le 10 août, a foulé la pelouse du stade Auguste-Delaune à la 66e minute sous les applaudissements nourris du public, en remplacement du Brésilien Neymar dont c'était le premier match officiel cette saison.

Fribourg réalise un 2/2 Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Deuxième match et deuxième victoire pour Fribourg-Gottéron en Champions League. Les Dragons ont battu le Slovan Bratislava 5-2 dans leur antre. Les Fribourgeois ont rapidement pris les devants en inscrivant trois buts entre la 5e et la 14e par Mottet, Marchon et Schmid. Les Slovaques ont répliqué à la 28e, mais un power-play a permis à Desharnais de redonner trois longueurs d'avance à ses couleurs. A cette occasion on a d'ailleurs pu apprécier le jeu de passe des Dragons avec le coup d'oeil de Mottet pour le centre québécois idéalement placé devant la cage presque vide. Bratislava a réduit le score à la 33e, mais Gottéron a su gérer dès la mi-match. C'est finalement Gunderson qui a mis un terme aux espoirs du Slovan en marquant dans la cage vide. Avec 6 points, comme Leksands, Fribourg a déjà effectué un bon pas vers les huitièmes de finale, même s'il reste quatre matches à jouer, dont deux rencontres face aux Suédois.

La Suisse gagne la petite finale Glenn Hodel, le roi de la bicyclette. Image: KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV Sur le sable de Moscou, l'équipe de Suisse s'est classée 3e de la Coupe du monde du beachsoccer en remportant le match pour la médaille de bronze contre le Sénégal (9-7). C'est le deuxième meilleur résultat de l'histoire du beachsoccer suisse depuis la défaite en finale contre le Brésil en 2009. Au lendemain de leur amère défaite en demi-finale contre la Russie, aux tirs au but, les Helvètes se sont ressaisis dimanche, sous l'impulsion de Glenn Hodel, auteur de trois buts. Le meilleur buteur de l'équipe a inscrit trois réussites décisives pour faire passer le score de 6-6 à 8-6, en signant notamment une "bicyclette" du plus bel effet pour le 7-6. Les Sénégalais se sont battus jusqu'au bout, revenant à 8-7 à 46 secondes de la fin, avant que Noël Ott libère les siens sur penalty.

GP de Belgique: Verstappen "gagne" Image: KEYSTONE/AP/Olivier Matthys Perturbé par une pluie incessante, le GP de Belgique n'a pas pu se dérouler normalement. Seuls trois tours ont été effectués derrière la voiture de sécurité, ce qui suffit pour établir un classement. Auteur de la pole position, et donc premier derrière la safety car, Max Verstappen (Red Bull-Honda) a été déclaré vainqueur de cette parodie de course. Le Néerlandais précède les Anglais George Russell (Williams-Mercedes) et Lewis Hamilton (Mercedes). Plus que trois points d'écart Comme plus de deux tours ont été couverts et moins des trois quarts de la distance initialement prévue, la moitié des points seulement a été attribuée aux pilotes. Verstappen a ainsi marqué 12,5 points au lieu de 25. Hamilton en a inscrit 7,5, de sorte que son avance au championnat sur son rival néerlandais n'est plus que de trois points. La prochaine course aura lieu dès dimanche à Zandvoort, sur les terres de Verstappen. Il reste à espérer que la pluie ne vienne pas une fois encore gâcher la fête...

Mort de Jacques Rogge Image: KEYSTONE/ALINE STAUB Jacques Rogge, ancien président du Comité international olympique (CIO), est mort à 79 ans. Le dirigeant belge aura été le 8e président de l'instance olympique, de 2001 à 2013. Jacques Rogge laisse derrière lui son épouse, Anne, un fils, une fille et deux petits-enfants, annonce dimanche le CIO, basé à Lausanne. Le CIO relève que le comte Jacques Rogge aura été un passionné de sport "depuis toujours" et un athlète accompli. Il a représenté la Belgique en équipe nationale de rugby. Chirugien orthopédique de formation et spécialisé en médecine du sport, M. Rogge a aussi été champion du monde de voile et a participé à trois Jeux olympiques. Après son mandat de président du CIO, il a été nommé envoyé spécial auprès du secrétaire général des Nations unies pour les jeunes réfugiés et le sport. Son successeur à la tête du CIO, Thomas Bach, a déclaré, cité dans le communiqué: "Jacques était avant tout un passionné de sport qui aimait être au contact des athlètes, une passion qu'il a transmise à tous ceux qui l'ont connu. Sa joie était communicative."

Tottenham poursuit son sans-faute Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Tottenham a signé sa 3e victoire en autant de matches dans le Championnat d'Angleterre, sur le même score de 1-0, dimanche contre Watford. Ce succès lui permet d'occuper seul le fauteuil de leader. La formation de Nuno Espirito Santo n'a toujours pas encaissé de but en Premier League cette saison. Elle a ouvert le score de façon plutôt chanceuse en toute fin de première période, sur un coup franc excentré à gauche de Heung-Min Son, dont la trajectoire rentrante à surpris le gardien Daniel Bachmann (42e). Le Sud-Coréen avait déjà été l'auteur du but décisif il y a quinze jours contre Manchester City (1-0).

Mönchengladbach s'incline contre Union Berlin Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Après deux matches nuls, Union Berlin a fêté sa première victoire en Bundesliga cette saison. L'équipe d'Urs Fischer a battu 2-1 le Borussia Mönchengladbach de Sommer et Elvedi lors de la 3e journée. Des buts du défenseur Niko Giesselmann et de l'attaquant Taiwo Awoniyi ont permis à Union de mener 2-0 à la pause, ne laissant aucune chance au gardien de l'équipe de Suisse Yann Sommer. Le défenseur Nico Elvedi était également titulaire aux côtés de Sommer, tandis que le Genevois Denis Zakaria est entré pour la 2e mi-temps. Les visiteurs ont dans l'ensemble dominé les débats, mais de façon stérile, malgré la réduction du score dans le temps supplémentaire par Jonas Hofmann. Ainsi, en trois matches, le Mönchengladbach de l'ex-coach des Young Boys Adi Hütter ne compte qu'un seul point. En tête, quatre équipes en comptent 7, dont le Bayern Munich et Leverkusen.

Victoire du grand espoir Höjgaard Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Le professionnel danois Rasmus Höjgaard, âgé de 20 ans seulement, a remporté l'Omega European Masters de Crans-Montana avec un coup d'avance sur l'Autrichien Bernd Wiesberger. Höjgaard, à qui nombre d'experts promettent un avenir radieux, a conclu le tournoi par une carte de 63 dimanche (7 sous le par), de quoi devancer tous ses concurrents encore à la lutte pour la victoire finale. Le Suédois Henrik Stenson, vainqueur du British Open 2016, s'est classé 3e. L'épreuve était dotée de 2 millions d'euros. Les Suisses n'avaient pas les moyens de contrarier les meilleurs. Le premier d'entre eux, l'amateur Ronan Kleu, s'est classé 70e, juste devant le professionnel genevois Raphaël de Sousa. Le directeur du tournoi Yves Mittaz s'est dit pleinement satisfait de cette édition 2021. Protégés par un dispositif "anti-Covid" devisé à 400'000 francs, des milliers de spectateurs ont pu assister à l'événement. La pandémie a toutefois retenu à l'étranger bien des amateurs, notamment les Anglais, d'où un manque à gagner de 10 à 15%. L'an dernier, le coronavirus avait entraîné l'annulation de la manifestation.

La 15e étape pour Majka, Eiking reste en rouge Image: KEYSTONE/AP/DANIEL COLE Le Polonais Rafal Majka a remporté la 15e étape du Tour d'Espagne entre Navalmoral de la Mata et El Barraco. Le Norvégien Odd Christian Eiking a conservé son maillot rouge de leader du général. Le grimpeur de l'équipe UAE Emirates s'est imposé, quatre ans après sa dernière victoire dans un Grand Tour, devant le Néerlandais Steven Kruijswijk (Jumbo Visma) et l'Australien Chris Hamilton (DSM). Le leader du classement général (Intermarché-Wanty-Gobert), lui, a vécu une étape plutôt tranquille jusqu'à l'ascension du Puerto San Juan de Nava (3e catégorie). Le Britannique Adam Yates l'a attaqué et lui a repris du temps, mais c'est bien le Norvégien qui portera le maillot rouge au départ de la 16e étape, mardi, après la seconde journée de repos lundi.

Thomas Lüthi 11e à Silverstone Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Thomas Lüthi n'est pas passé très loin d'un deuxième top 10 cette saison en finissant 11e du GP de Grande-Bretagne à Silverstone, en Moto2. Parti en 17e position, il est bien revenu de l'arrière. Le futur retraité des circuits a concédé une vingtaine de secondes au vainqueur australien Remy Gardner (Kalex), auteur de son quatrième succès cette saison. Au général, ce dernier a plus que doublé son avantage sur le 2e, l'Espagnol Raul Fernandez, qui a chuté. Gardner caracole en tête avec 44 points d'avance. La deuxième place ce dimanche est revenue à l'Italien Marco Bezzecchi et la 3e à l'Espagnol Jorge Navarrez. Thomas Lüthi (Kalex) a marqué 5 points, quinze jours après s'être classé 9e au Grand Prix d'Autriche, pour ce qui constitue le meilleur résultat de la saison à ce jour pour le Bernois. Le prochain Grand Prix aura lieu dans quinze jours à Alcañiz (ESP).

Lausanne et Lucerne se neutralisent Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lausanne est allé arraché un point à Lucerne (1-1) lors de la 5e journée de Super League. Les Vaudois auraient pu mieux faire en première mi-temps. Mais les hommes d'Ilja Borenovic auraient pu tout perdre à la 94e lorsque Tasar a trouvé le poteau droit de Diaw sur une petite balle piquée. Fort heureusement pour le LS, les montants étaient avec eux à la Swisspor Arena puisque l'équipe de Fabio Celestini a touché du bois à trois reprises en seconde période. On comprend aisément que les Lausannois auraient dû profiter de leurs occasions lors des 45 premières minutes, surtout au vu de la physionomie de la rencontre. Parce que Monteiro a ouvert le score de la tête à la 28e et qu'ils ont ensuite eu deux grosses chances de doubler la mise et d'enfoncer le clou. Tout d'abord par George à la 31e avec un envoi repoussé par le poteau et ensuite à la 38e par Mahou. Dans ses petits souliers, Lucerne a profité de la pause pour reprendre ses esprits. Mais ce sont surtout les entrées de Sidler et Campo à la 61e qui ont produit leur effet. Sidler a trouvé l'ouverture à la 62e d'une frappe lointaine que le portier Diaw a mal évalué. Et quelques minutes plus tard, c'est Campo qui a touché les montants. Au final les deux plus mauvais élèves de la catégorie se sont neutralisés. Le LS peut voir le verre à moitié plein en se disant qu'après le nul contre Bâle, ce point à Lucerne n'est pas une mauvaise chose.

MotoGP: Quartararo en patron Fabio Quartararo, taille patron. Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Le Français Fabio Quartararo a conforté sa 1re place au Championnat du monde de MotoGP en remportant le GP de Silverstone (GBR). Il a assez largement dominé la course et obtenu son 5e succès en 2021. Devant des tribunes pleines, Quartararo (Yamaha) a devancé les Espagnols Alex Rins sur Suzuki et Aleix Espargaro sur Ducati. Ce dernier a offert à la marque italienne son premier podium depuis son retour dans la catégorie en 2015. Les six premières places sont occupées par des pilotes de six marques différentes. Quartararo, 22 ans, s'est assez rapidement détaché en compagnie des frères Pol et Aleix Espargaro. Puis il n'a plus été inquiété, sur un circuit où il s'était révélé en 2019. Le Niçois a signé son 5e succès de la saison et creuse l'écart au classement du championnat du monde. Il compte désormais 65 points d'avance sur l'Espagnol Joan Mir (Suzuki). En Moto3, l'Italien Romano Fenati (Husqvarna) a remporté depuis la pole position son premier Grand Prix de la saison. En tête de toutes les séances ce week-end et pendant toute la course, Fenati a partagé le podium avec ses compatriotes Niccolo Antonelli (KTM) et Dennis Foggia (Honda).

Le bronze pour Camille Balanche en descente Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Neuchâteloise Camille Balanche a remporté la médaille de bronze en descente aux Mondiaux de Val di Sole (ITA). L'ancienne hockeyeuse âgée de 31 ans était tenante du titre. Balanche a été devancée dans l'ordre par les Françaises Myriam Nicole et Marine Cabirou. Elle avait pris le départ un peu diminuée après s'être blessée à un mollet en chutant quelques heures avant le départ. Camille Balanche, initiée à la discipline par sa compagne Emilie Siegenthaler, était devenue l'an dernier en Autriche la première Suissesse championne du monde de descente (downhill). Elle est la fille de l'ancien sauteur à ski Gérard Balanche. Emilie Siegenthaler, qui mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison, s'est classée 10e dimanche. A 34 ans, la fille de Nicolas Siegenthaler, le coach du nonuple champion du monde de cross-country Nino Schurter, a ainsi accroché un le top 10 pour la huitième fois à des Mondiaux.

L'or et le record pour Manuela Schär Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Les athlètes suisses continuent à briller aux JO paralympiques de Tokyo. Manuela Schär a décroché l'or sur 800m en fauteuil roulant (T54), avec un record paralympique à la clé (1'42''81). La Lucernoise avait remporté deux jours plus tôt l'argent sur 5000 m. La championne de 36 ans compte désormais cinq médailles paralympiques à son palmarès, dont deux remontent à 2004 déjà. Celle de dimanche à Tokyo, devant l'Américaine Tatyana McFadden, est sa première en or. Et ce n'est sans doute pas fini puisque Manuela Schär a encore trois courses au programme à Tokyo, dont le marathon. Dans la catégorie T53 (fauteuil roulant également), sur 800 m toujours, la Thurgovienne Catherine Debrunner a obtenu la médaille de bronze. Une suite logique pour celle qui avait été championne du monde du 400 m en 2019. En 2016 aux Paralympiques de Rio, Debrunner s'était classée 9e sur le double tour de piste. Après l'or la veille de Marcel Hug sur 5000 m et l'argent de Manuela Schär sur la même distance, ces deux nouveaux podiums portent à quatre le nombre de médailles suisses à ce jour à Tokyo.