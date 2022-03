Fritz renverse Nadal +++ Genève sorti par Lugano

Liga: le FC Barcelone se promène sur la pelouse du Real Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Sergio Perez Le FC Barcelone a frappé un gros coup en allant gagner 4-0 à Madrid contre le Real lors du Clasico de la 29e journée de Liga. Les Catalans ont mis un terme à cinq revers consécutifs dans ce duel. Les buts ont été inscrits par Aubameyang (29e/53e), Araujo (38e) et Ferran Torres (47e). Les Madrilènes n'ont pas eu voix au chapitre et ont été dominés dans tous les compartiments du jeu. Un club transformé Xavi a vraiment transformé le Barça. Depuis l'arrivée sur le banc de son ancien maître à jouer, le club catalan semble avoir retrouvé ses fondamentaux et sa jouerie. Au Santiago Bernabeu, il a nettement dominé son rival historique et a totalement mérité sa victoire. Malgré cette débâcle inattendue, le Real - pour qui l'absence de Benzema a sans doute pesé lourd - reste confortablement installé en tête du classement, avec neuf points d'avance sur le FC Séville. Le Barça occupe désormais le troisième rang à douze points, avec un match en retard.

Lausanne égalise dans sa série Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Lausanne a égalisé dans sa série de pré-play-off face à Ambri. Les Vaudois se sont imposés 2-1 au Tessin et auront droit à un acte III décisif mardi à Malley. C'est un gros ouf de soulagement que les Vaudois ont poussé. Les Lausannois ont au moins obtenu le droit d'un troisième match devant leurs fans parce que la logique a été respectée. Les Vaudois ont ouvert le score sur une double supériorité numérique grâce à leur top scorer Jiri Sekac. Une réussite méritée pour des Lausannois à la 11e. Mais les joueurs de John Fust ont laissé les Léventins y croire en accordant l'égalisation à la 13e sur une action au demeurant pas trop dangereuse mais conclue par McMillan de la meilleure des façons. C'est d'ailleurs ce qui a transpiré de cette rencontre. Les actions tessinoises ont généralement été la conséquence de bourdes vaudoises. Supérieurs dans tous les domaines, les Vaudois n'ont pourtant pas réussi à prendre le large. Les Lions ont même dû passer cinq minutes en infériorité à la 29e à la suite d'une charge très virile de Fabian Heldner sur Dominic Zwerger. Heureusement pour eux, les Lausannois ont su faire le dos rond. Et profiter d'une erreur du gardien Juvonen à la 43e pour prendre les devants grâce une nouvelle fois à Sekac. Les Léventins n'ont pas franchement poussé en fin de match, mais le fait de n'avoir qu'un but d'avance a logiquement crispé les Vaudois et donné des idées aux Tessinois. Le LHC doit maintenant clore les débats à domicile dans deux jours histoire de faire respecter le classement de la saison régulière où ils ont été largement supérieurs à Ambri.

Mondiaux indoor: record du monde et titre pour Duplantis Armand Duplantis va toujours plus haut Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT Le Suédois Armand Duplantis a amélioré son record du monde du saut à la perche en franchissant une barre à 6m20. Cela lui a permis de s'offrir un premier titre mondial en salle, dimanche à Belgrade. Le précédent record du monde du Suédois (6m19) avait été établi il y a deux semaines dans la même salle. Le champion olympique a été sacré en devançant le Brésilien Thiago Braz (5m95) et l'Américain Chris Nilsen (5m90).

Lausanne tombe à Lugano Numa Lavanchy inscrit le 2-0 Image: KEYSTONE/TI-PRESS Lausanne n'a pas capitalisé sur son nul le week-end dernier contre YB. En déplacement à Lugano pour la 27e journée de Super League, les Vaudois se sont inclinés 3-1. Solide lanterne rouge, les Vaudois ont poursuivi leur saison cauchemardesque. Au Tessin, les hommes d'Alain Casanova ont perdu le match en première mi-temps. Bottani a ouvert le score à la 23e et Lavanchy a doublé la mise dans les arrêts de jeu de la première période. Et Celar a manqué un penalty à la 43e! Le but d'Amdouni, une très jolie volée tombée à la 71e, aurait pu donner un second souffle aux Lausannois, mais Aliseda a inscrit le 3-1 à la 75e d'une belle frappe du droit. La partie entre GC et Bâle s'est soldée par une victoire des Rhénans 4-2 à Zurich. Les Bâlois ont égalisé à 2-2 juste avant la pause grâce à Lang. Et c'est Szalai qui a ajouté les deux derniers buts en seconde mi-temps. Le FCB possède cinq points d'avance sur YB, mais douze de retard sur le leader Zurich. Quant à Lugano, il revient sur les Bernois avec le même nombre de points.

GP de Bahreïn: Charles Leclerc s'impose devant Carlos Sainz Belle victoire pour Charles Leclerc Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Ferrari est de retour au sommet. Charles Leclerc a en effet remporté le Grand Prix de Bahreïn à Sakhir devant son coéquipier Carlos Sainz. Lewis Hamilton (Mercedes) a complété le podium. Le Monégasque, qui avait signé a pole position, a ainsi ramené la scuderia au sommet après 910 longs jours d'attente depuis le succès de Sebastian Vettel à Singapour en 2019. Leclerc a obtenu la troisième victoire de sa carrière en F1. Fin de course catastrophique pour Red Bull La course a tourné à la catastrophe pour Red Bull dans les derniers tours. Max Verstappen, qui était alors 2e, a dû abandonner au 55e des 57 boucles. Sergio Perez a lui reculé de la 3e à la 18e place dans l'ultime tour après un tête-à-queue. Les Mercedes, qui n'ont pas pu rivaliser en vitesse avec les Ferrari et les Red Bull, ont bien limité les dégâts. George Russell a pris la 4e place derrière son coéquipier. La sensation est venue de Kevin Magnussen. Le Danois, rappelé chez Haas-Ferrari en remplacement du Russe Nikita Mazepin, a fini à un incroyable 5e rang. Son équipe n'avait pas inscrit le moindre point en 2021. Des points pour Alfa Romeo L'équipe Alfa Romeo-Ferrari a aussi de quoi sourire. Malgré un départ raté, Valtteri Bottas a pu remonter au 6e rang. Quant au néophyte chinois Guanyu Zhou, il a ouvert son compteur en se classant 10e.

Super League: le derby du Rhône pour Servette Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette a pris la mesure de Sion 2-1 au Stade de Genève en Super League. C'est la première fois depuis sa remontée dans l'élite que le SFC remporte le derby du Rhône dans son stade. Privé de quatre titulaires suspendus (Clichy, Diallo, Douline et Sasso) pour affronter les Sédunois, le coach genevois Alain Geiger a confié le côté gauche de sa défense au jeune Valton Behrami (18 ans). Pour sa première titularisation, il a été solide et s'est même ménagé une grosse occasion, stoppée par le portier valaisan Kevin Fickentscher (71e). Il a finalement été remplacé à la 77e sous les applaudissements par Ricardo Alves. Joli spectacle Ce derby, placé sous le signe des 132 ans du club grenat, a offert un joli spectacle. Les Genevois ont commencé fort et se sont ménagés les plus grosses occasions tandis que Sion a fait le dos rond et a tenté d'inquiéter Jeremy Frick en contre. Servette a finalement été récompensé à la 25e lorsque Timothé Cognat, à l'orée de la surface, a logé une merveille de frappe dans la lucarne valaisanne. Sion, toujours privé de son entraîneur Paolo Tramezzani suspendu, a laissé passer l'orage et a commencé à mettre le nez à la fenêtre. Huit minutes après l'ouverture du score, Filip Stojilkovic reprenait astucieusement un centre de Zuffi pour inscrire le 1-1 et relancer le suspense. L'étincelle Imeri Alors que la mi-temps approchait (44e), c'est le moment qu'a choisi le meneur de jeu genevois Kastriot Imeri pour sortir de sa boîte et éclabousser cette rencontre de sa classe. A la réception d'un centre de Cognat, Imeri s'est fait l'auteur d'un enchaînement superbe avant de mystifier le portier valaisan et d'inscrire le 2-1. Un tournant. La deuxième période a été disputée, mais le score est resté inchangé malgré des situations chaudes dans les deux surfaces. Servette se reprend ainsi après sa défaite polémique contre Bâle la semaine passée. Pour sa part, Sion enchaîne un deuxième revers de suite et devra composer avec ses doutes durant la trêve internationale.

Slalom messieurs: Le Globe pour Kristoffersen, Meillard 12e La joie de Henrik Kristoffersen, vainqueur du Globe de slalom Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Henri Kristoffersen a tenu le choc dans le slalom des finales de la Coupe du monde à Méribel. Le Norvégien s'est assuré le Globe de la discipline en terminant 2e de la dernière course de la saison, remportée par son compatriote Atle Lie McGrath. Seul Suisse classé dans les points dimanche, Loïc Meillard a terminé 12e. Médaillé de bronze dans la discipline aux Jeux olympiques de Pékin et aux Mondiaux 2021, Henrik Kristoffersen a décroché dimanche son quatrième petit Globe, le troisième en slalom après ceux conquis en 2016 et en 2020. Le Norvégien de 28 ans a également remporté le classement du géant en 2020. Henrik Kristoffersen, à qui un podium suffisait pour s'assurer ce trophée, a parfaitement géré sa deuxième manche. Cela ne fut en revanche pas le cas de son dernier rival et compatriote Lucas Braathen: en tête après le premier parcours, Braathen a craqué pour échouer à la 11e place de ce slalom. Meillard déçu Cinquième sur le premier tracé, Loïc Meillard n'a pas non plus trouvé le bon rythme en finale sur une neige de plus en plus difficile à skier. "La neige salée me convient pourtant normalement. Je suis donc déçu", a souligné au micro de la RTS le skieur d'Hérémence, 12e de ce slalom à 1''26 du vainqueur. Deuxième à Garmisch dans la discipline fin février, Loïc Meillard avait le regard déjà tourné vers la prochaine saison. "Cette course montre que j'ai encore du chemin à faire dans la discipline. Tout ne fonctionne pas parfaitement. La nouvelle saison commence dès demain, mais je dois quand même me détendre un peu", a-t-il expliqué. Aerni 19e Deuxième Suisse classé dimanche, Luca Aerni n'a pas marqué de points. Le Valaisan, 16e sur le premier tracé, a reculé à la 19e place. Ramon Zenhäusern, qui pointait au 24e rang après la manche initiale, a pour sa part conclu l'hiver sur une sortie de piste. Il a décroché un seul top 10 cette saison (4e à Adelboden). Troisième à Flachau onze jours plus tôt, Daniel Yule a par ailleurs été éliminé sur le premier parcours. Le Valaisan, finalement 6e du classement de la spécialité à égalité avec Loïc Meillard, a enfourché après quelques portes. "C'est très frustrant, d'autant plus que ça m'arrive rarement. Mais c'est le ski", a-t-il lâché.

L'argent pour Loïc Gasch à la hauteur Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT Loïc Gasch a cueilli une inattendue médaille d'argent dans le concours de la hauteur des Mondiaux en salle de Belgrade. Le Vaudois a effacé une barre placée à 2m31 à son deuxième essai. Le titre est revenu au Sud-Coréen Sanghyeok Woo. Recordman de Suisse en plein air depuis l'été dernier avec 2m33, Loïc Gasch a livré un concours quasi parfait pour signer à 27 ans le premier exploit de sa carrière. Il pointait même en tête du concours avant que Sanghyeok Woo ne passe 2m34. Quatre hommes ont terminé cette épreuve en ayant franchi 2m31. Le sauteur de Ste-Croix a notamment devancé au nombre d'essais le vice-champion olympique 2021 Gianmarco Tambero, qui s'est paré de bronze dimanche à Belgrade. Record du monde pour Rojas Yulimar Rojas a par ailleurs amélioré son record du monde du triple saut en effectuant un bond à 15m74, s'offrant un troisième titre mondial en salle. La Vénézuélienne avait établi l'ancienne marque de référence (15m67) en 2021 aux Jeux olympiques de Tokyo.

Géant dames: Worley sacrée, Brignone victorieuse, Gisin 6e Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Tessa Worley s'est adjugé le Globe du géant dimanche devant "son" public de Méribel, théâtre des finales de la Coupe du monde. Une 4e place a suffi au bonheur de la Française dans une course remportée par l'Italienne Federica Brignone. Meilleure Suissesse, Michelle Gisin a décroché la 6e place. Virtuellement en tête du classement de la discipline après une première manche qu'elle avait remportée, Mikaela Shiffrin a donc craqué sur le second tracé. L'Américaine doit se contenter du 7e rang de ce géant. Elle s'est consolée en pouvant soulever pour la quatrième fois le gros Globe de cristal. Leader du classement de géant avant cette course, la Suédoise Sarah Hector n'a quant à elle pu faire mieux que 14e dimanche. La championne olympique échoue au final à 27 points de Tessa Worley, qui décroche à 32 ans un deuxième Globe dans sa discipline de prédilection après celui conquis en 2017. Gisin s'arrache Michelle Gisin a terminé à une 6e place aussi belle qu'inattendue, au lendemain de sa chute spectaculaire en deuxième manche du slalom. L'Obwaldienne, qui souffre d'une contusion à une hanche, s'est arrachée pour conclure en beauté sa saison. Elle termine à 0''26 seulement de la 3e, Petra Vlhova. Cinquième de la première manche, Lara Gut-Behrami n'a en revanche pas trouvé le bon rythme sur le second parcours. La Tessinoise doit se contenter d'un 9e rang au terme d'un hiver marqué par ses deux médailles olympiques (or en super-G, bronze en géant). Septième d'un slalom remporté par la Slovène Andreja Slokar la veille, Wendy Holdener a quant à elle pris la 23e place de ce géant. La Schwytzoise, victime d'une contusion au tibia et d'une coupure au mollet gauche neuf jours plus tôt dans le géant d'Are, a progressé d'un rang en deuxième manche.

Slalom de Méribel: Meillard 5e de la 1re manche, Braathen en tête Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Loïc Meillard peut viser le podium dans le slalom des finales de la Coupe du monde. Le skieur d'Hérémence a signé le 5e temps d'une première manche dominée par les Norvégiens dimanche matin à Méribel. Troisième du géant samedi, Loïc Meillard a concédé 0''58 sur le leader provisoire Lucas Braathen. Ce dernier a devancé de respectivement 0''05 et 0''21 ses compatriotes Henrik Kristoffersen (2e) et Atle Lie McGrath (3e). Quatrième, le champion olympique Clément Noël a lâché 0''45. La lutte pour le Globe de la discipline sera donc passionnante jusqu'au bout. Leader du classement de la spécialité, Henrik Kristoffersen s'assurera le trophée s'il finit dans le top 3. Mais il reste sous la menace de Lucas Braathen, 2e à 48 points avant cette épreuve. Virtuellement 7e et meilleur Helvète au classement de la discipline, Loïc Meillard est le seul Suisse à s'être illustré. Porteurs des dossards 21 et 22, Luca Aerni (16e à 1''75) et Ramon Zenhäusern (24e à 2''38) devront briller en deuxième manche (dès 13h30) pour décrocher quelques points. Troisième à Flachau onze jours plus tôt, Daniel Yule a pour sa part connu l'élimination sur ce premier parcours. Le Valaisan a enfourché après quelques portes seulement. "C'est très frustrant, d'autant plus que ça m'arrive rarement. Mais c'est le ski", a-t-il lâché au micro de la RTS.

Oliveira s'impose devant Quartararo Image: KEYSTONE/EPA LUSA/NUNO VEIGA Miguel Oliveira (KTM) a remporté dimanche le GP d'Indonésie, deuxième manche du championnat du monde de MotoGP. Le Portugais s'est imposé au terme d'une course retardée de plus d'une heure en raison d'un violent orage et raccourcie. Septième des qualifications, Miguel Oliveira a signé sur la piste détrempée du circuit de Mandalika le 16e succès de sa carrière, le quatrième dans la catégorie-reine. Il a devancé deux Français, le champion du monde en titre Fabio Quartararo (Yamaha/2e) et Johann Zarco (Ducati-Pramac/3e). Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez a quant à lui été contraint de déclarer forfait pour cette course. L'Espagnol, victime d'une commotion cérébrale provoquée par une violente chute à l'échauffement, a été déclaré inapte par le personnel et les médecins du circuit. Marc Marquez a subi un violent vol plané au virage 7, après avoir perdu le contrôle de l'arrière de sa moto dans un "highside". Il s'est relevé par ses propres moyens, mais il était très étourdi après cette chute à quelque 180 km/h et a été évacué par hélicoptère vers un hôpital de l'île de Lombok.

Géant de Méribel: Shiffrin remporte la 1re manche, Gut-Behrami 5e Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Mikaela Shiffrin a signé le meilleur temps de la première manche du géant des finales de la Coupe du monde dimanche à Méribel. Meilleure Suissesse, Lara Gut-Behrami a réalisé le 5e chrono, à 1''32. Troisième du classement de la discipline avant cette ultime épreuve dames de la saison, Mikaela Shiffrin est désormais idéalement placée pour s'adjuger ce petit Globe. L'Américaine a virtuellement pris le pouvoir devant Tessa Worley, 8e sur ce premier parcours à 1''60. Leader du classement de la spécialité avant cette course, Sarah Hector a totalement manqué son affaire dimanche matin. La Suédoise, qui avait connu l'élimination à Are neuf jours plus tôt, a concédé 2''10 sur Mikaela Shiffrin pour pointer au 13e rang. Les écarts sont néanmoins minimes derrière l'Américaine. Sarah Hector n'accuse ainsi "que" 1''28 de retard sur Federica Brignone, 2e à l'issue de la première manche. Lara Gut-Behrami se retrouve quant à elle à 0''48 de Ragnhild Mowinckel, 3e sur ce premier tracé. Victime d'une contusion à la hanche samedi lors d'un slalom dans lequel elle a chuté, Michelle Gisin a serré les dents pour limiter la casse. L'Obwaldienne a réussi le 9e temps, à 1''66 de Mikaela Shiffrin. Wendy Holdener, 23e à 3''69, s'élancera quant à elle en deuxième position lors de la deuxième manche (dès 12h).

Nadal-Fritz en finale à Indian Wells Nadal est toujours invaincu en 2022 Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Plus fort que le vent et la fougue de son cadet de 17 ans Carlos Alcaraz, Rafael Nadal a remporté son 20e match d'affilée en 2022 pour se hisser en finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Pour préserver son invincibilité, l'homme aux 21 titres du Grand Chelem a dû se mettre en mode guerrier ultime, face à son talentueux compatriote voué à devenir son successeur tôt ou tard. Mais pas tout de suite. Car Rafael Nadal n'a pas du tout l'intention de passer le moindre flambeau. Le gaucher majorquin l'a prouvé en s'imposant 6-4 4-6 6-3 en 3h12', au terme d'un très gros combat dont l'issue a été d'autant plus incertaine que le vent violent et tourbillonnant a longtemps perturbé les débats. "C'était un match très difficile. Carlos a un niveau très élevé", a lâché Rafa. Les regrets d'Alcaraz "Il a tous les atouts, la jeunesse, le physique. J'ai abordé la rencontre comme si je jouais contre l'un des meilleurs du monde, ce qui est la réalité", a poursuivi Rafael Nadal, qui s'est par ailleurs fait brièvement manipuler par un kiné au niveau du pectoral gauche et du dos dans le troisième set. "Je pensais pouvoir gagner dans la troisième manche", a pour sa part expliqué Carlos Alcaraz. "J'ai eu des opportunités de réussir le break. Tant de points que j'ai presque gagnés... mais il m'a battu dans ces moments précis. Rafa a mille vies", a souligné le vaincu en conférence de presse. Fritz sort Rublev Rafael Nadal, qu'on avait cru perdu pour le tennis l'an passé après une blessure au pied gauche qui continue de le faire souffrir, a une énième fois démontré à quel point il est inoxydable et assoiffé de victoires. Dimanche, il tentera de soulever une quatrième fois le trophée dans le désert californien après 2007, 2009 et 2013. L'Espagnol aura pour rival un néophyte en finale d'une compétition de cette catégorie, l'étonnant Taylor Fritz, qui a écarté 7-5 6-4 Andrey Rublev. Premier Américain depuis John Isner en 2012 à atteindre la finale à Indian Wells, Taylor Fritz peut devenir le premier de son pays à y triompher depuis Andre Agassi en 2001.

A nouveau trois assists pour Josi Image: KEYSTONE/FR170793 AP Les superlatifs commencent à manquer pour qualifier la forme de Roman Josi. Le capitaine de Nashville a signé samedi un troisième match consécutif à trois assists, permettant à son équipe de s'imposer 6-3 face à Toronto. Auteur de 22 points dans ses neuf derniers matches, le Bernois tient un rythme effréné. Il a inscrit pas moins de 13 points (2 buts, 11 assists) lors de ses quatre précédentes sorties, devenant ainsi le deuxième défenseur de l'histoire de la NHL à réussir au moins trois points au cours de quatre matches consécutifs. Roman Josi, qui imite Bobby Orr (six matches de suite avec au moins trois points en 1970/71), en est à 75 points (17 buts, 58 assists) en 60 matches dans cet exercice 2021/22! Désormais 7e meilleur compteur de la Ligue à égalité avec Alex Ovechkin, il pourrait bien s'approcher de la barre mythique des 100 points.