Frolik au LHC +++ Belle histoire au FC Saint-Gall

Le mari d'Agnes Tirop interrogé par la police Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le mari d'Agnes Tirop était interrogé vendredi après son arrestation la veille à Mombasa, a appris l'AFP de sources policières. Le meurtre de la prometteuse athlète de 25 ans a suscité l'émotion. La police kényane a annoncé tard jeudi soir l'arrestation d'Emmanuel Rotich grâce à la détection de son téléphone portable dans cette ville côtière située à plusieurs centaines de kilomètres du lieu du drame. Agnes Tirop, double médaillée mondiale du 10'000 m (en 2017 et 2019) et 4e des derniers Jeux olympiques de Tokyo sur 5000 m, a été retrouvée cette semaine poignardée au domicile du couple, à Iten, une ville d'altitude de l'ouest du Kenya où s'entraînent de nombreux coureurs de fond et demi-fond parmi lesquels Julien Wanders. L'enquête se poursuit Âgé d'une quarantaine d'années, M. Rotich est considéré par la police comme le principal suspect du meurtre. Il devait apparaître devant une cour vendredi mais en fin d'après-midi il se trouvait toujours au commissariat de Mombasa, où les policiers cherchaient à déterminer où son dossier serait traité. "Nous l'avons toujours ici et l'enquête se poursuit", a déclaré David Mathiu, chef de la police du sous-comté de Changamwe, où le suspect est détenu. Un responsable de la police de Mombasa a pour sa part déclaré que ce dernier était interrogé sur place tandis qu'une équipe de police "collectait des preuves" dans la maison d'Iten. Son téléphone était également analysé. Il sera présenté "devant la cour la semaine prochaine", a ajouté cette source. "Etant donné la tension sur le terrain à Iten, il est peu probable qu'il soit poursuivi là-bas", a-t-elle par ailleurs précisé. Compétitions suspendues La mort brutale d'Agnes Tirop, 2e des 10 km de Genève le 3 octobre dernier, a suscité l'émotion dans le pays et dans le monde de l'athlétisme. La fédération kényane a annoncé jeudi suspendre les compétitions pendant deux semaines, en l'honneur de Tirop et d'un autre coureur de fond, Hosea Mwok Macharinyang, récemment mort des suites de ce qui a été qualifié de suicide.

Frolik signe à Lausanne jusqu'en 2023 Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Les rumeurs étaient bien fondées. No 10 de la draft 2006 de NHL, Michael Frolik débarque à Lausanne. L'ailier tchèque de 33 ans s'est engagé jusqu'au terme de la saison 2022/23, a annoncé le LHC dans un communiqué. Vainqueur de la Coupe Stanley 2013 avec Chicago, Michael Frolik a disputé 905 matches de NHL, réussissant 403 points au total. Le double médaillé de bronze des championnats du monde (2011, 2012) reste toutefois sur deux saisons compliquées, lui qui n'avait pas réussi à se faire une place au sein de l'effectif des Canadiens de Montréal durant l'exercice 2020/21. "Le fait d'avoir joué plus de 900 matches en NHL en dit beaucoup sur les qualités évidentes de Michael", explique le coach du LHC John Fust, cité dans le communiqué. "Il peut évoluer au centre ou à l'aile, possède des qualités défensives impeccables et a un niveau d'aptitude qui va nous aider dans notre jeu", ajoute-t-il.

Ons Jabeur, première Arabe dans le top 10 Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Ons Jabeur (WTA 14) a écrit une nouvelle page d'histoire du tennis à Indian Wells. La Tunisienne est devenue la première Arabe à se hisser dans le top 10 du classement mondial grâce à sa qualification pour les demi-finales du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells. Victorieuse 7-5 6-3 d'Anett Kontaveit (WTA 20) jeudi soir en quart de finale en Californie, Ons Jabeur (27 ans) est assurée de figurer au pire à la 9e place du classement WTA lundi prochain. Elle pourrait même grimper au 6e rang en cas de sacre. Première Arabe à remporter un titre sur le circuit principal (Birmingham 2021) et à atteindre les quarts de finale en Grand Chelem (Open d'Australie 2020), la Tunisienne a donc brisé une nouvelle barrière cette semaine. Chez les messieurs, le joueur arabe le mieux classé demeure le Marocain Younes El Aynaoui (14e). "Ce n'est qu'un début" "Je sais que le top 10 n'est qu'un début", a lâché Ons Jabeur, qui avait triomphé chez les juniors à Roland-Garros en 2011 mais a eu besoin de temps pour mettre en place un jeu extrêmement varié. "Je veux prouver que je mérite de faire partie des dix meilleures joueuses du monde", a-t-elle souligné. "J'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Mais je suis très heureuse, très émue", a lâché Ons Jabeur, qui doit affronter Paula Badosa (WTA 27) pour une place en finale. "Je crois en moi, j'ai travaillé dur, et ce n'est qu'un début", a poursuivi la Tunisienne, citée sur le site de la WTA.

Fribourg-Gottéron contre Munich en huitièmes de finale Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Fribourg-Gottéron, leader du Championnat de National League, affrontera le Red Bull Munich à l'affiche des huitièmes de finale de la Ligue des champions. De leur côté, les Zurich Lions retrouveront sur leur route les Suédois de Rögle. Gottéron commencera à l'extérieur les 16-17 novembre et recevra Munich les 23-24 novembre. Les Zurich Lions accueilleront d'abord Rögle. La Suisse attend toujours un successeur aux Zurich Lions, vainqueurs de la compétition en 2009. Les Fribourgeois avaient atteint les demi-finales en 2017. Cette fois-ci, ils ont une bonne chance de passer un tour. Avec six victoires en autant de matches dans la phase préliminaire, les joueurs de Christian Dubé n'ont pas à cultiver de complexes contre qui que ce soit. Red Bull Munich a terminé deuxième de sa poule avec 12 points derrière le futur adversaire des Zurich Lions, Rögle dans un groupe où figurait également le champion de Suisse, Zoug. En DEL, Munich est actuellement leader après dix matches avec deux points d'avance sur Adler Mannheim. Les internationaux allemands comme le gardien Danny aus den Birken, le défenseur Yannic Seidenberg ou l'attaquant Philip Gogulla font partie du cadre du triple champion allemand entre 2016 et 2018. Si Fribourg-Gottéron passe l'écueil des huitièmes de finale, il affrontera au tour suivant le vainqueur du duel entre les Finlandais de Lukko Rauma et les Italiens de Bolzano. La tâche des Zurichois sera difficile en cas d'éventuel quart de finale avec un match contre le vainqueur de Sparta Prague et les Suédois de Skelleftea.

Miguel Angel Lopez revient dans la maison Astana Image: KEYSTONE/EPA Getty POOL Le grimpeur colombien Miguel Angel Lopez s'est engagé pour les deux prochaines années chez Astana, son ancienne formation, a annoncé vendredi matin l'équipe kazakhe. Miguel Angel Lopez (27 ans) avait déjà couru six saisons sous les couleurs d'Astana avant de rejoindre Movistar fin 2020. Le 18 septembre, la formation espagnole avait annoncé la rupture de contrat à la date du 1er octobre, d'un commun accord selon l'équipe, suite à l'abandon du coureur dans l'avant-dernière étape de la Vuelta alors qu'il occupait la troisième place du classement général. En dépit des réprimandes de ses dirigeants, Lopez avait posé pied à terre, à 60 kilomètres de l'arrivée, après avoir été décramponné du groupe des favoris. Présent à deux reprises sur le podium de grands tours (3e du Giro et de la Vuelta en 2018), le Colombien a gagné en 2020 l'étape alpestre du col de la Loze dans le Tour de France. "C'est un retour à la maison", a déclaré Lopez, cité par Astana. "Dans le monde du cyclisme professionnel, un coureur qui veut continuer à avancer doit parfois changer quelque chose dans sa carrière, acquérir une nouvelle expérience. Parfois c'est bon, parfois non".

Zion Williamson va manquer le début de saison Image: KEYSTONE/AP/MARCIO JOSE SANCHEZ Zion Williamson va manquer le début de saison NBA. La star des New Orleans s'était blessée au pied droit au début de l'été. "Nous n'avons pas de date de retour précise", a indiqué en conférence de presse le vice-président des opérations basket de la franchise, David Griffin. Il avait pourtant assuré le contraire fin septembre, déclarant être "optimiste" quand à un retour de l'ailier fort de 21 ans pour le premier match le 20 octobre. Zion Williamson a été opéré cet été d'une fracture du pied droit subie à l'entraînement. C'est la quatrième blessure en deux ans et demi pour le no 1 de la draft 2019. Griffin ajoute que l'état de santé de Williamson sera "réévalué dans environ deux semaines".

Josi et les Predators, premières victimes du Kraken Josi et les Preds ont subi la loi du Kraken jeudi Image: KEYSTONE/AP/MARK HUMPHREY Roman Josi et Nashville ont connu la défaite jeudi pour leur premier match de la saison en NHL. Les Predators se sont inclinés 4-3 dans le Tennessee face au Seattle Kraken, qui a signé ainsi la première victoire de son histoire. Capitaine des Preds, Roman Josi a marqué en vain jeudi soir. Le défenseur bernois a inscrit le 2-2 sur une reprise directe à la 25e minute, alors que son équipe évoluait à 5 contre 3. Mais Seattle a repris pour de bon l'avantage moins de cinq minutes plus tard grâce à l'homme du match, Alex Wennberg (1 but, 1 assist jeudi). Nashville a survolé les débats dans le troisième tiers, réussissant 13 tirs cadrés contre un seul pour le Kraken qui a parfaitement résisté avant de prendre deux longueurs d'avance à la 59e dans une cage vide. Mikael Granlund (1 but, 2 assists) a scellé le score à 40'' de la fin du match. Niederreiter marque également Nino Niederreiter a lui aussi débloqué son compteur personnel dès le premier match de Carolina. Mais contrairement à Roman Josi, l'attaquant grison a connu les joies du succès avec les Hurricanes face aux New York Islanders (6-3). Il a marqué le 4-2 à la 32e sur une contre-attaque, en solo. Grégory Hofmann a pour sa part signé des débuts victorieux en NHL, à 28 ans. Deuxième attaquant le plus utilisé de son équipe, le Jurassien bernois n'a toutefois pas inscrit le moindre point dans une rencontre gagnée 8-2 par Columbus face aux Coyotes. Dean Kukan était lui aussi présent dans l'alignement des Blue Jackets.

Le Brésil et l'Argentine victorieux Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Le Brésil a écrasé l'Uruguay 4-1 jeudi à Manaus lors de la 12e journée des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2022. La Seleçao est largement en tête du classement avec 31 points, soit 6 de plus que l'Argentine qui a battu le Pérou 1-0. On le croyait déprimé, hors de forme... Neymar a répondu sur le terrain, marquant un but sublime et distribuant deux passes décisives. Raphinha a pour sa part signé un doublé face à l'Uruguay, qui a sauvé l'honneur sur un coup-franc de Luis Suarez (77e, 3-1). Dimanche, Neymar avait été transparent contre la Colombie (0-0), quelques heures après la diffusion d'un entretien-choc dans lequel il dit que la Coupe du monde au Qatar serait probablement "sa dernière". Pour un joueur qui craint de "ne plus avoir le mental pour supporter encore plus de football", le no 10 de la Seleçao transpirait la joie de vivre jeudi soir dans la chaleur étouffante de l'Amazonie. Il a inscrit son 70e but en 115 matches sous le maillot du Brésil, se rapprochant encore un peu plus de record de Pelé (77). A noter que le Bâlois Arthur Cabral n'a pas été aligné côté brésilien. L'Argentine assure l'essentiel L'Argentine a pour sa part vaincu le Pérou dans la douleur jeudi à Buenos Aires. L'Albiceleste a assuré l'essentiel et possède désormais huit points d'avance sur l'Equateur (3e), qui a ramené un nul de Colombie (0-0) lors de cette 12e journée. Dans une rencontre où le Pérou a manqué un penalty, l'unique but a été inscrit avant la pause par Lautaro Martinez d'une tête rageuse au premier poteau (41e), servi par Nahunel Molina après un une-deux avec Rodrigo de Paul.

Joël Genazzi prolonge de trois saisons à Lausanne Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Alors que Joël Genazzi venait de manquer les trois derniers matches du Lausanne HC en National League pour un problème disciplinaire, le défenseur a prolongé de trois saisons avec le club vaudois. Arrivé au début de la saison 2013-14 à Lausanne, Genazzi (33 ans) a revêtu à 448 reprises le maillot du LHC (222 points/72 buts), ce qui en fait actuellement le cinquième joueur le plus capé de l’histoire du club. Genazzi a entamé sa carrière professionnelle lors de la saison 2006-07 à Fribourg. Après trois saisons passées entre Fribourg et Neuchâtel Young Sprinters en Swiss League, ce défenseur aux qualités offensives reconnues a disputé la saison 2009-10 avec Viège, suivi de trois saisons aux Langnau Tigers. International à plus de 70 reprises avec l’équipe de Suisse, il a notamment fait partie de la formation vice-championne du monde au Danemark en 2018. Alors qu'il pouvait sembler sur le départ après sa mise sur le banc dans le dernier tiers-temps du match contre les Zurich Lions, le défenseur a décidé de prolonger à Lausanne. "C'est une fierté et un honneur d'être lausannois depuis plus de 8 saisons, et de poursuivre l'aventure jusqu'en 2025. Ça a toujours été mon rêve de jouer mon dernier match en carrière au Lausanne Hockey Club", convient-il dans une déclaration publiée dans un communiqué du club.

Retour à l'Alpe d'Huez, Pogacar peut se frotter les mains Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Après quatre ans d'absence, l'Alpe d'Huez fera son retour le 14 juillet sur le Tour de France 2022, au lendemain d'une autre étape d'enfer au col du Granon. Le parcours 2022 a été présenté jeudi à Paris, à près de neuf mois du départ le 1er juillet à Copenhague. Une séquence de pavés au retour dans le nord de la France, les Alpes avant les Pyrénées, un long contre-la-montre de 40 kilomètres dans le Lot à la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées programmée le 24 juillet: plusieurs temps forts sont identifiés dans ce 109e Tour qui comporte sa part de nouveautés (trois jours au Danemark, le col pyrénéen de Spandelles) et de grands classiques. Nostalgie, quand tu nous tiens... Christian Prudhomme, le directeur du Tour, a validé un diptyque vintage rappelant l'édition 1986 quand Bernard Hinault avait perdu le maillot jaune au Granon, lors de l'unique visite du Tour dans ce site de haute altitude à 2413 mètres. Le lendemain, le dernier Français à figurer au palmarès (1985) gagnait à l'Alpe d'Huez, la station de l'Oisans, devant l'Américain Greg LeMond dans l'une des arrivées les plus mémorables du Tour. Les Alpes pour Pogacar Pendant quelques instants, Hinault, présent dans l'amphithéâtre du Palais des Congrès, a rajeuni de près de 36 ans quand il a vu sur l'écran la réplique exacte de l'étape de l'Alpe d'Huez (par le Galibier et la Croix-de-Fer). A quelques fauteuils de distance, son lointain successeur, le Slovène Tadej Pogacar, a découvert le menu qui l'attend les 13 et 14 juillet: cinq cols hors catégorie, dont le Galibier escaladé par ses deux versants, et deux montées finales qui vont bouleverser le classement établi dans les dix premiers jours de course. Pour Pogacar, qui ignore tout encore de ces ascensions légendaires - l'Alpe d'Huez n'a plus reçu le Tour depuis 2018 - le profil des Alpes ne peut être que satisfaisant, s'il affiche la même insolente supériorité qu'en juillet dernier. Le champion du monde Julian Alaphilippe a toutes les raisons lui aussi de se frotter les mains. Comme peuvent le faire le Belge Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel, les "incendiaires" de la première partie du Tour 2021, marquée par de nombreuses chutes. Hasard du calendrier, cette présentation du parcours 2022 coïncidait avec le procès de la spectatrice qui avait provoqué une chute massive lors de la première étape de la dernière édition en brandissant une pancarte au passage des coureurs. Les étapes de plaine de la première semaine sont souvent typées puncheurs dans le quart nord-est de la France puis en Suisse lors d'une incursion arrivant à Lausanne, la ville du Comité international olympique. James Bond et le sanctuaire marial La suite? Elle appelle à l'histoire du Tour, ainsi l'étape menant de Saint-Etienne à Mende où Laurent Jalabert avait enflammé le Tour 1995, et à l'histoire tout court, avec la pause devant la cité médiévale de Carcassonne avant l'entrée dans les Pyrénées par la verte Ariège et le méconnu port de Lers. La course revient à Peyragudes, cinq ans après la victoire de Romain Bardet en haut de l'altiport qui servit de décor à un James Bond (Demain ne meurt jamais), et à Hautacam, pour la 6e fois depuis 1994. Au sortir de la montagne, il reste encore un contre-la-montre, le second de ce 109e Tour, pour fixer la hiérarchie définitive près du sanctuaire marial de Rocamadour, l'un des grands sites de France dans le Lot. Le second chrono, sur une distance de 40 kilomètres - la plus longue d'un contre-la-montre depuis 2014 - intervient à la veille de l'arrivée à Paris. Le lendemain, les coureurs défileront sur les Champs-Elysées, quelques heures après les concurrentes du Tour de France Femmes dont la première édition a été présentée par sa directrice, l'ancienne championne de France Marion Rousse. Christian Prudhomme, qui se tenait à ses côtés sur la grande scène parisienne, l'a sans doute prévenue d'une leçon tirée de son expérience: "Quel que soit le soin que l'on accorde à la confection du parcours, on n'écrit pas le scénario du Tour de France en dessinant une carte."

Le Tour de France fera escale à Lausanne et à Aigle Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le Tour de France passera en Suisse l'année prochaine. La Grande Boucle fera escale à Lausanne pour une arrivée et à Aigle pour un départ d'étape. Les noms de Lausanne et d'Aigle avaient été cités cet été comme possibles points de chute du 109e Tour de France. La présentation du Tour à Paris ce mercredi a apporté une confirmation. La huitième étape se terminera dans la capitale vaudoise le samedi 9 juillet. Elle sera partie de Dole dans le Jura. Le lendemain, Aigle sera le théâtre du départ de la 9e étape qui se terminera à Châtel en Haute-Savoie, non loin de la frontière suisse. Voilà vingt-deux ans que la Grande Boucle ne s'était plus arrêtée à Lausanne, qui sera pour la sixième fois lieu d'arrivée d'une étape. Pour Aigle, siège de l'Union cycliste internationale (UCI), il s'agira d'une première. La dernière visite du Tour de France en Suisse datait de 2016. Berne avait jugé l'arrivée de la 16e étape. Après un jour de repos, le peloton était reparti de la capitale en direction de Finhaut-Emosson où le Russe Ilnur Zakarin s'était imposé. Le départ de la prochaine édition du Tour de France sera donné déjà le vendredi 1er juillet - grâce à une dérogation - à Copenhague avec un contre-la-montre individuel. Le Grand Départ aurait déjà dû avoir lieu dans la capitale danoise cet été, mais en raison de la pandémie du coronavirus, il avait été transféré en Bretagne. Comme à son habitude depuis 1975, l'épreuve se terminera trois semaines plus tard sur les Champs-Elysées à Paris.

Le Tour de France Femmes s'élancera devant la Tour Eiffel Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le coup d'envoi du 1er Tour de France Femmes sera donné à Paris, le 24 juillet, devant la Tour Eiffel, pour une arrivée 7 jours après au sommet de la Planche des Belles Filles dans le massif vosgien. Marion Rousse, récemment nommée directrice de l'épreuve organisée par ASO, a dévoilé jeudi le parcours de cette "première", longue de huit étapes pour une distance dépassant les 1000 kilomètres. Un Tour de France féminin a existé par le passé sous différentes formes. Organisé en parallèle du Tour masculin de 1984 à 1989, il a eu lieu ensuite avec d'autres organisateurs sous d'autres appellations avant de disparaître à la fin de la décennie 2000 faute de financement. Le Tour de France Femmes s'élancera le jour de l'arrivée du Tour 2022 messieurs, le dimanche 24 juillet. La nouvelle épreuve sera dotée de 250'000 euros de prix, dont 50'000 pour la lauréate, soit un montant supérieur aux courses d'une semaine pour les hommes (le montant total des prix de Paris-Nice atteint par exemple 144'300 euros, dont 16'000 au vainqueur). Le parcours de la course officiellement nommée "Tour de France Femmes avec Zwift" prendra la direction de l'est de la France au long de quatre étapes de plaine, deux autres au profil accidenté et deux journées de montagne. Symboliquement, les concurrentes grimperont le Ballon d'Alsace, le premier col escaladé par le Tour de France en 1905, et se disputeront le dernier maillot jaune en haut de la super Planche des Belles Filles qui sera aussi une arrivée de la Grande Boucle l'année prochaine. "Une course de huit jours, c'est le bon format", a estimé Marion Rousse. "On ne se met pas de barrières pour aller au-delà par la suite. Notre ambition est d'organiser une course pérenne et, pour cela, l'aspect économique est essentiel".

Défaite d'entrée pour les Blackhawks et Kurashev Image: KEYSTONE/AP/PAUL SANCYA Les Chicago Blackhawks ont commencé par une défaite leur saison de NHL. L'équipe de Philipp Kurashev s'est inclinée 4-2 contre Colorado Avalanche. Ce départ manqué s'est dessiné très tôt pour la franchise de l'Illinois. Après neuf minutes et demie de jeu, le score était déjà de 3-0 pour l'Avalanche. Dominik Kubalik a laissé planer un peu d'espoir. L'ancien attaquant d'Ambri-Piotta a marqué en supériorité numérique à trois minutes de la première pause. Mais les Blackhawks ne sont pas parvenus à retourner la situation. Kurashev, qui a fêté ses 22 ans mardi, est resté discret pour le début de sa deuxième saison en NHL.

Medvedev éliminé, Tsitsipas souffre mais se qualifie Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Grosse surprise au Masters 1000 d'Indian Wells mercredi: Daniil Medvedev, 2e mondial et vainqueur du dernier US Open, a été sorti dès les 8es de finale, renversé par le Bulgare Grigor Dimitrov (28e). De son côté, Stefanos Tsitsipas a assumé avec difficulté son statut face à Alex de Minaur, et qu'Alexander Zverev s'est quant à lui qualifié pour le tour suivant sans coup férir. L'Allemand, médaillé d'or aux Jeux olympiques de Tokyo et 4e à l'ATP, s'est défait facilement du Français Gaël Monfils, 6-1, 6-3, pour se hisser en quarts, où il rencontrera l'Américain Taylor Fritz (39e mondial), tombeur de l'Italien Jannik Sinner (14e mondial) 6-4, 6-3. Que ce fut difficile en revanche pour Tsitsipas, le dernier finaliste de Roland-Garros, qui a perdu le premier set avant de remporter la deuxième manche au tie-break! Le joueur 23 ans s'est finalement imposé 6-7 (3/7, 7-6 (7/3), 6-2 dans un match marathon de 2h43 face à l'Australien, 27e mondial. Medvedev "épuisé" La grosse surprise du jour est venue de Daniil Medvedev, 2e mondial et vainqueur du dernier US Open. Tête de série no 1 du tournoi, le Russe a été battu par le Bulgare en trois sets 4-6, 6-4, 6-3 au bout de 2h14 d'un combat âpre. "Je me suis senti épuisé pendant le tournoi. Maintenant que c'est fini, je peux le dire. J'ai plusieurs problèmes physiques qui sont apparus", a déclaré Medvedev après la rencontre, sans préciser lesquels. Il était le grand favori du tournoi, depuis son triomphe il y a un mois à l'US Open où, vainqueur de son premier Majeur, il avait privé Novak Djokovic d'un Grand Chelem calendaire historique, qui n'a plus été réussi depuis 1969 et l'Autralien Rod Laver. Solide dans le premier set, il s'acheminait vers un succès facile en menant 4-1 dans le suivant, quand il a soudain lâché prise et multiplié les fautes directes, devant un public souhaitant que le match se prolonge et donc acquis à la cause de Dimitrov. Le Bulgare a remporté la rencontre sur sa première balle de match dans le troisième set, après un coup droit trop long de Medvedev. Dimitrov affrontera jeudi en quarts de finale le dernier vainqueur du tournoi de Miami, le Polonais Hubert Hurkacz (12e mondial). Tête de série no 8, il s'est imposé plus tôt dans la journée face à un autre Russe, Aslan Karatsev, 6-1 6-3, qui avait éliminé un autre cador, son compatriote Andrey Rublev, au tour précédent.