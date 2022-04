Fuchs remporte la finale de la Coupe du monde +++ Naples piégé

Le cavalier de 29 ans doit sa victoire lors de ces officieux championnats du monde en salle à deux parcours sans faute dimanche. Il a ainsi rattrapé et dépassé l'Américain McLain Ward et le Néerlandais Harrie Smolders. Mais cette victoire a tenu à deux barres effleurées qui auraient pu coûter très cher. Heureusement, les obstacles sont restés en place.

"C'est absolument incroyable, a réagi le Zurichois avant de monter sur la plus haute marche du podium. Mes deux chevaux ont été super. The Sinner a été brillant vendredi et aujourd'hui Chaplin a montré qu'il était un grand combattant. Je suis si heureux de pouvoir monter un cheval pareil. Parce que Chaplin a su rattraper mes erreurs."

Mais le second but signé Victor Osimhen, une fois n'est pas coutume régulièrement battu dans le duel physique, est lui arrivé trop tard (84e) pour espérer renverser ce match pris en main par la Viola.

Comme en Coupe d'Italie en janvier (5-2 ap), la Fiorentina a mis au pas le Napoli dans son antre grâce à son attaquant argentin Nicolas Gonzalez (29e), au premier but en Serie A du Français Jonathan Ikoné, tout juste entré en jeu (66e), et à son avant-centre brésilien venu du FC Bâle, Arthur Cabral, en puissance (72e).

La prochaine course aura lieu à Monaco le 30 avril avant un nouveau week-end à deux courses les 14 et 15 mai à Berlin.

Le Néerlandais Robin Frijns (Envision) monte à la fois sur le podium de cette course (3e) et du championnat (2e, 58 points) devant le Belge Stoffel Vandoorne sur Mercedes (56 points). Le Belge Stoffel Vandoorne, 5e de la course monte à la troisième place du classement, juste devant la star du week-end, Evans.

La deuxième mi-temps était beaucoup plus débridée. Les actions de but se suivaient d'un côté et de l'autre. Bedia était trop court de quelques centimètres sur un service d'Imeri (52e) tout comme le fut Assan Ceesay à la 54e. Le même joueur forçait Frick à une superbe parade à la 73e. A ce moment-là, Servette n'évoluait plus qu'à dix joueurs suite à l'expulsion de David Douline pour deux avertissements, à chaque fois pour faute grossière sur Wilfried Gnonto.

L'embellie servettienne n'a pas duré. Le leader de la Super League a rapidement pris le jeu en main en profitant du flanc gauche genevois où le jeune Valton Behrami était titularisé pour la deuxième fois. Nicolas Vouilloz jouait les sauveurs sur sa ligne sur un tir d'Antonio Marchesano. A la 18e, c'est Frick qui retenait l'envoi de l'attaquant du FCZ. Mais la formation d'Alain Geiger était payée royalement quand suite à deux centres en retrait consécutif de Timothé Cognat et Miroslav Stevanovic, Imeri ne tremblait pas pour ouvrir la marque (35e) à l'occasion de son 11e but de la saison. A cette occasion, Stevanovic comptabilisait sa 19e passe décisive, record de Super League.

Abraham complète avec ce nouveau record et cette victoire un palmarès élogieux: l'or européen sur semi-marathon en 2016, 7e place du marathon olympique à Rio la même année, l'argent aux Européens de Berlin 2018 sur marathon et une 9e place au marathon des Mondiaux 2019 à Doha.

Plus grand monde n'attendait Abraham à un tel niveau. A Sapporo dans le cadre des JO de Tokyo l'été dernier, il avait abandonné vers le 27e km, à bout de souffle. Il avait fait son retour en septembre à Vienne avec une 6e place en 2h12'26. Puis Abraham s'est fait discret et est allé préparer son coup de Zurich en altitude au Kenya, à Iten, haut lieu de la course à pied.

Abraham a du même coup remporté la course. Il a signé au passage un petit chef-d'oeuvre, tactique et physique, en courant en "negative split": deuxième partie (nettement) plus rapide que la première. Il a parcouru les 21,1 premiers kilomètres en 1h03'50 et les suivants en 1h02'47, allant chercher le record à l'arraché sur les deux derniers kilomètres.

Face à un adversaire qui a cueilli un septième succès de rang et qui est en train de traverser la plus belle saison de son histoire, Nashville et son capitaine ont manqué de réussite. Roman Josi a, en effet, galvaudé une occasion en or d'égaliser à 2-2 dans le troisième tiers. On rappellera que le Bernois avait inscrit six points lors de ses deux derniers matches.

Pas de miracle pour Tiger Woods

Image: KEYSTONE/AP/Hyosub Shin

Tiger Woods est humain: le vent et la fatigue ont anéanti ses espoirs d'un sixième sacre au Masters d'Augusta, où il effectue un retour déjà miraculeux treize mois après son accident de voiture.

Scottie Scheffler, pour sa part, s'accroche au rêve d'un premier titre Majeur. Le no 1 mondial, qui avait une avance de 5 coups à l'entame de ce troisième tour, a connu une journée en dents de scie. Il l'a d'abord portée à 6, fort de quatre birdies dans le premier neuf. Mais elle s'est réduite de moitié à cause de trois bogeys entre les no 12 et no 15, pendant que Cameron Smith rendait la meilleure carte du jour (68). L'Américain totalise -9, l'Australien -6 et le Sud-Coréen Sung-jae Im -4.

Les jeux ne sont donc pas faits pour le gain de ce 86e Masters, que ne remportera donc pas Tiger Woods, sauf miracle. L'Américain de 46 ans, vainqueur de 15 Majeurs, a réalisé un score de 78 (+6). Son plus mauvais dans un tour, en 24 participations à cette épreuve, la fatigue se faisant de plus en plus forte, dans des conditions venteuses qui n'ont rien arrangé.

"Ç'a été dur. Aujourd'hui, c'était un défi car les conditions étaient difficiles. Elles l'étaient hier déjà au départ, mais au moins on avait eu un peu d'accalmie à la fin. Aujourd'hui, le vent a soufflé toute la journée", a-t-il soufflé. Totalisant +7 après 54 trous, il a dévissé à la 41e place dans un petit groupe où se trouve également le no 2 mondial Jon Rahm.