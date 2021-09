Fuchs vice-champion d'Europe +++ Verstappen triomphe

Martin Fuchs en argent, Steve Guerdat 11e Image: KEYSTONE/EPA/Michael Reynolds Martin Fuchs a cueilli dimanche sa deuxième médaille individuelle consécutive dans des Européens de saut d'obstacles. Sacré à Rotterdam en 2019, le Zurichois s'est paré d'argent à Riesenbeck sur Leone Jei. Steve Guerdat et Albfuehren's Maddox se sont quant à eux classés 11es d'une épreuve remportée par l'Allemand Andre Thieme. Quatrième avant le cinquième et dernier parcours de la semaine alors qu'il avait abordé la journée dans la peau du leader, Martin Fuchs s'offre donc à 29 ans une cinquième médaille dans des championnats d'Europe. Titré vendredi par équipe, il avait également cueilli le bronze en individuel lors des Jeux équestres mondiaux en 2018. Seul Thieme résiste Auteur d'une faute sur le premier parcours de la finale individuelle, Martin Fuchs a pourtant également commis une erreur en deuxième manche, à l'entrée d'un triple qui a provoqué bien des dégâts. Avec 9,31 points de pénalité, il se retrouvait ainsi à plus d'une perche des trois derniers concurrents. Mais deux d'entre eux ont flanché. La Grecque Ioli Mytilineou, 3e après la première manche, a abandonné après avoir commis une faute, assurant ainsi un podium à Martin Fuchs. Le Suédois Peder Fredricson, 2e provisoire, a lui écopé de 5 points de pénalité - dont 1 pour dépassement de temps - et se contente du bronze. Vice-champion d'Europe par équipe vendredi, Andre Thieme a en revanche parfaitement maîtrisé ses nerfs sur DPS Chakaria. L'Allemand (46 ans) a commis une faute à l'entrée du triple, mais il pouvait se la permettre. Il termine avec 6,84 points de pénalité, contre 9,31 pour Martin Fuchs et 9,46 pour Peder Fredricson. Guerdat éliminé en manche finale Steve Guerdat, qui avait offert le titre à l'équipe dirigée par Michel Sorg vendredi grâce à un ultime parcours exempt de toute erreur, a conclu ces joutes allemandes sur une note négative. Le Jurassien a été éliminé lors de la manche finale, son étalon suédois Albfuehren's Maddox ayant refusé par deux fois le mur. Mais le champion olympique 2012 avait alors déjà perdu pratiquement tout espoir de médaille. Auteur d'une faute en première manche à l'entrée du double de la dernière ligne, il pointait à plus d'une perche du podium provisoire. Et la perche tombée dès le premier obstacle du second parcours a mis fin à ses espoirs. Balsiger termine 14e Bryan Balsiger, 9e et donc mieux placé que Steve Guerdat au terme de l'épreuve par équipe de vendredi, n'a quant à lui pas pris part à la deuxième manche de cette finale individuelle (top 12). Il a fait tomber deux perches sur la dernière ligne de la première manche avec sa jument AK's Courage. Le Neuchâtelois de 24 ans, qui termine 14e (avec 14,01 points de pénalité), peut néanmoins tirer un bilan plus que positif à l'issue de ces joutes. Il a réalisé un sans faute crucial vendredi lors de la deuxième manche du Prix des nations, ce qui lui a permis de se qualifier pour sa première finale individuelle en élite.

Coup double pour Max Verstappen à Zandvoort Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Max Verstappen a fait coup double devant un public en délire à Zandvoort. Le Néerlandais a remporté le Grand Prix des Pays-Bas et ainsi repris la tête du championnat du monde. Parti de la pole position, Verstappen a fêté la 17e victoire de sa carrière. Il a devancé Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, tous deux sur Mercedes. Au championnat, le Néerlandais compte trois points d'avance sur Hamilton, qui a obtenu in extremis le point du tour le plus rapide. Gasly encore en verve Cette lutte intense se poursuivra dès le week-end prochain à Monza lors du GP d'Italie, un circuit qui devrait a priori mieux convenir aux Mercedes. Derrière le trio de tête, le Français Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) a pris une belle 4e place, qui témoigne de son excellent niveau cette saison. Charles Leclerc (Ferrari) et Fernando Alonso (Alpine-Renault) ont complété le top 6. Les Alfa Romeo-Ferrari, qui espéraient marquer des points, ont dû déchanter. Antonio Giovinazzi, 7e sur la grille, n'a pas pu faire mieux que 14e. Il a précédé d'un rang le Polonais Robert Kubica, qui remplaçait Kimi Raikkonen forfait pour cause de test positif au Covid-19. Très difficile de dépasser La F1 revenait à Zandvoort pour la première fois depuis 1985 et le dernier succès du regretté Niki Lauda. Ce tracé étroit et spectaculaire, avec notamment deux virages relevés, comporte cependant un défaut de taille, car il y est très difficile de dépasser.

Fuchs recule au 4e rang de l'épreuve individuelle Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Martin Fuchs a reculé au 4e rang de l'épreuve individuelle des Européens de saut d'obstacles Riesenbeck avant l'ultime manche. Leaders avant cette finale individuelle, le Zurichois et son hongre Leone Jei ont commis leur première faute de la semaine lors de la première manche, sur un oxer. Le champion d'Europe en titre, qui affiche 5,31 points de pénalité à son compteur, peut toujours espérer se parer d'or. Il est à moins d'une perche de l'Allemand Andre Thieme, en tête avec 2,84 points sur DPS Chakaria. Peder Fredricson et Catch Me Not S sont 2e avec 4,46 points, Ioli Mytilineou et Levis de Muze 3es avec 4,64 points. Dixième avant cette finale individuelle avec 6,15, Steve Guerdat a gagné une place après la manche initiale. Mais le Jurassien, qui monte Albfuehren's Maddox, ne semble plus en mesure de décrocher une médaille. Auteur d'une faute à l'entrée du double de la dernière ligne, il est à plus d'une perche de la 3e place provisoire. Balsiger termine 14e Bryan Balsiger, 9e avec 6,01 points au terme d'une épreuve par équipe remportée par la Suisse vendredi, ne prendra quant à lui pas part à la deuxième manche de cette finale (top 12). Le Neuchâtelois de 24 ans a fait tomber deux perches sur la dernière ligne avec sa jument AK's Courage et terminera 14e avec 14,01 points.

Pas de podium pour les Suissesses, Sina Frei 5e Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le podium s'est refusé aux Suissesses dans la manche de Coupe du monde de cross country de Lenzerheide. Victime d'une crevaison dans le dernier tour alors qu'elle pointait au 3e rang, la vice-championne olympique Sina Frei doit se contenter de la 5e place dans une course gagnée par la championne du monde Evie Richards. Titrée en short-track et 3e sur la distance traditionnelle aux Mondiaux du Val di Sole la semaine précédente, Sina Frei a concédé 1'20'' à la lauréate britannique. La Zurichoise a échoué à 22'' de la troisième, la Suédoise Jenny Rissveds. Quatrième, la Française Loana Lecomte est assurée de remporter le classement général. Deux autres Suissesses ont terminé dans le top 10 sous le soleil des Grisons: Alessandra Keller a pris la 7e place à 2'00'', la médaillée de bronze de Tokyo Linda Indergand la 9e à 2'48''. A court de forme, la championne olympique Jolanda Neff, 4e des Mondiaux, n'a pu faire mieux que 25e (à 6'09'').

Zverev profite de l'abandon de Sock Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Finaliste malheureux l'an dernier, Alexander Zverev (no 4) s'est qualifié pour les 8e de finale de l'US Open. L'Allemand a profité de l'abandon de Jack Sock (ATP 184) samedi soir à New York. Alexander Zverev menait 3-6 6-2 6-3 2-1 lorsque l'Américain a jeté l'éponge. Il constitue la principale menace de Novak Djokovic sur la route de la finale à Flushing Meadows, où le Serbe tente de réussir un Grand Chelem calendaire historique. Jack Sock s'était fait mal à la cuisse droite au deuxième set et s'était fait manipuler par le physio après s'être fait poser un épais bandage. Il a résisté malgré la douleur, avant de rendre les armes juste après avoir concédé son service dans le quatrième set. Un premier set remarquable pour Sock L'Américain, ancien membre du top 10 dont les dernières saisons ont été plombées par des blessures, avait pourtant réussi une première manche de toute beauté avec des gifles de coups droits aussi impressionnantes qu'efficaces. Mais il n'a pas tenu le choc. Alexander Zverev, évidemment aidé par la condition physique de son adversaire, a quant à lui su refaire surface en élevant son niveau de jeu. Il affrontera en 8e de finale l'Italien Jannik Sinner (no 13), tombeur en cinq manches de Gaël Monfils (no 17). Djokovic face à Brooksby Novak Djokovic se frottera pour sa part lundi à l'espoir américain Jenson Brooksby (ATP 99/20 ans), qui a créé la sensation en venant à bout en cinq sets du demi-finaliste de l'Open d'Australie Aslan Karatsev (no 21). Autre surprise enregistrée, la défaite de Denis Shapovalov (no 7) face au Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 46).

Un 4e titre pour Hug, une 5e médaille pour Schär Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Marcel Hug et Manuel Schär ont conclu en beauté les Paralympiques de Tokyo. Le Thurgovien s'est paré d'or sur le marathon (T54) lors de l'ultime journée de compétition, la Lucernoise décrochant l'argent lors de la même épreuve. Ces médailles sont les 13e et 14e conquises par la délégation suisse au Japon. Marcel Hug en affiche quatre à son compteur personnel, toutes du plus beau métal, alors que Manuela Schär a conquis cinq breloques dans ces Paralympiques. Quatre sur quatre pour Hug "Je suis très heureux. Mais je ne parviens pas encore tout à fait à réaliser ce que j'ai accompli", a lâché Marcel Hug, qui est l'athlète le plus titré de ces Paralympiques après avoir remporté les quatre courses auxquelles il a pris part (800, 1500, 5000 m et marathon). “Ce marathon était extrêmement difficile, surtout sur le plan mental", a-t-il souligné. Le Thurgovien de 35 ans, qui ne sait pas encore s'il poursuivra sa carrière jusqu'à Paris 2024, s'est imposé avec 20'' d'avance sur son dauphin Zhang Yong. Il est parvenu à distancer le Chinois dans les derniers kilomètres. Schär battue d'une seconde Parathlète féminine la plus médaillée de ces joutes, Manuela Schär a manqué pour une seconde sa troisième médaille d'or dimanche. La Lucernoise, déjà titrée sur 400 et 800 m et médaillée d'argent sur 1500 et 5000 m, n'a rien pu faire pour contrer l'attaque placée par l'Australienne Madison de Rozario juste avant l'entrée dans le stade. Aucune déception toutefois pour Manuela Schär (36 ans), qui a largement effacé la déception des Paralympiques de Rio dans lesquels elle n'avait pas conquis la moindre médaille. Elle se réjouissait d'ores et déjà de rentrer chez elle pour partager ses émotions avec ses proches. Mathez/Suter-Erath au 4e rang Cynthia Mathez/Karin Suter-Erath ont quant à elles rempli leur objectif en terminant au 4e rang de l'épreuve de double dames en badminton en fauteuil roulant. Elles ont été dominées en deux sets (21-11 21-12) par la paire thaïlandaise Sujirat Pookkham/Annouy Wetwithan dimanche dans le match pour le bronze.

Barty s'arrête net au 3e tour Image: KEYSTONE/EPA/JASON SZENES Ashleigh Barty (no 1) est tombée de haut samedi à l'US Open. La championne de Wimbledon a connu l'élimination dès les 16es de finale, battue 6-2 1-6 7-6 (7/5) par Shelby Rogers (WTA 43). L'Australienne, victorieuse de ses cinq premières confrontations avec l'Américaine, peut ruminer sa défaite. Elle a en effet mené 5-2 dans la troisième manche avec deux breaks en poche, avant de s'effondrer lentement mais sûrement. Ses coups droits, qui avaient retrouvé la mire au deuxième set après un premier en combustion lente, l'ont de nouveau trahie jusque dans le jeu décisif. "Je n'avais tout simplement plus assez de forces physiques ou mentales dans le réservoir", a-t-elle lâché. "Mais ce n'est pas grave", a-t-elle enchaîné en conférence de presse. "Je vais dormir tranquille ce soir en sachant que j'ai donné tout ce que je pouvais. Ce n'était tout simplement pas assez", a souligné Ashleigh Barty. "On repart à zéro" L'Australienne de 25 ans, qui n'a jamais dépassé les 8es de finale à Flushing Meadows, veut oublier cette contre-performance et vite préparer la suite. "On repart à zéro maintenant. On ressort le tableau noir et on travaille sur ce qu'il reste à accomplir à la fin de la saison", a-t-elle résumé. "Les six derniers mois ont été des montagnes russes", a avoué celle qui a également triomphé cette année à Miami, Melbourne, Stuttgart et Cincinnati sans avoir pris le temps de revenir dans son pays depuis février. "Je suis fière de moi et de mon équipe pour tous les efforts que nous avons consentis", a-t-elle encore déclaré.

Djokovic lâche un set face à Nishikori Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo Novak Djokovic (no 1) a concédé son deuxième set de la quinzaine samedi à l'US Open. Mais il a assuré l'essentiel en se qualifiant pour les 8es de finale aux dépens de Kei Nishikori (ATP 56), battu 6-7 (4/7) 6-3 6-3 6-2 après 3h32' de jeu. Sa quête d'un 21e historique titre majeur, qui serait également synonyme de Grand Chelem calendaire, ne s'annonce pas de tout repos. Novak Djokovic a pu le constater une nouvelle fois samedi après-midi dans le stade Arthur Ashe, où il ne s'est guère montré convaincant. Le Serbe, qui restait sur 16 succès d'affilée face à Kei Nishikori - dont un cinglant 6-2 6-0 en quart de finale des Jeux de Tokyo -, a ainsi commis pas moins de 20 fautes directes dans la première manche. Il a toutefois su monter en puissance dès l'entame du deuxième set pour s'éviter toute mauvaise surprise. Déjà contraint de disputer quatre sets au 1er tour face à Holger Rune (ATP 145), Novak Djokovic devra afficher un visage plus serein s'il entend écrire l'histoire du tennis dimanche prochain. Tous ses rivaux rêvent de briser son rêve, à commencer par Aslan Karatsev (no 21) ou Jenson Brooksby (ATP 99) qu'il affrontera lundi au 4e tour.

Encore un nul pour la France en qualification Image: KEYSTONE/AP/Efrem Lukatsky Trois jours après avoir concédé le nul contre la Bosnie, la France a partagé l'enjeu (1-1) en Ukraine à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du monde. La sélection tricolore reste tout de même en tête du groupe. Toujours fébriles et peu inspirés, les Bleus ont signé un nouveau match nul dans leurs qualifications au Mondial-2022, peinant à évacuer les doutes qui les accompagnent depuis l'Euro. Même diminuée par les blessures, dont celle de Kylian Mbappé, et privée de la moitié de ses titulaires habituels, l'équipe de France se devait de réagir dans le stade olympique de Kiev, après quatre matches sans victoire. Mais les champions du monde, peu flamboyants en attaque et fragiles en défense, ont étiré leur mauvaise série à cinq rencontres, concédant l'ouverture du score pour la cinquième fois de suite avant de réagir péniblement, grâce à Anthony Martial (50e), auteur de son deuxième but en sélection. Si Didier Deschamps et ses joueurs répètent inlassablement que l'élimination précoce en huitièmes à l'Euro est digérée, la performance du soir, sans idée ni révolte collective, épaissit les inquiétudes, trois jours après la rentrée poussive contre la Bosnie-Herzégovine (1-1). Après deux alertes sérieuses sur Hugo Lloris, les joueurs de l'Est ont ouvert le score sur un magnifique tir brossé de Mykola Shaparenko. Le milieu de terrain du Dinamo Kiev a profité, en la circonstance, d'un renvoi hasardeux de la défense française. Le constat était particulièrement amer pour les Français car quelques secondes avant l'ouverture du score, Anthony Martial s'était retrouvé seul face au portier Pyatov et avait échoué pour quelques centimètres. Le même Martial s'est montré beaucoup plus efficace en reprenant de près une remise de la tête de Rabiot - sans doute entachée d'une faute sur un défenseur ukrainien - pour égaliser d'une reprise dans le petit filet (50e).

Fribourg-Gottéron en huitièmes de finale de la Ligue des champions Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg Gottéron est le premier club suisse qualifié cette saison pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Fribourgeois se sont qualifiés grâce à leur succès 2-0 à Bratislava. Sandro Schmid d'un tir puissant et David Desharnais d'une réussite dans la cage vide ont assuré le succès des joueurs de Christian Dubé dans la capitale slovaque. Comme les Suédois de Leksand, ils ont décroché leur qualification avec le maximum de points. Les Fribourgeois affronteront les Scandinaves à deux reprises en octobre pour la première place de la poule. Les Romands doivent également leur succès face au Slovan grâce à la prestation de leur portier Connor Hughes, qui a repoussé avec brio certains des 26 essais slovaques. Les Zurich Lions ont livré un grand match face à un des grands d'Europe, Frölunda Göteborg. Toutefois, les Zurichois se sont inclinés 3-4 après prolongation face au tenant du titre. Grâce à des buts de John Quenneville et Patrick Geering, les Lions ont effacé un retard de deux buts pour égaliser lors des 12 dernières minutes de jeu. Le but de la victoire est tombé après 120'' de prolongation de la canne du Norvégien Mats Rosseli Olsen. La partie a été de haute intensité et les Zurichois ont été tenus dans le match par leur portier Ludovic Waeber. Le Fribourgeois s'est fait l'auteur de plusieurs parades déterminantes au plus fort de la pression suédoise. Comme attendu, Zoug s'est largement imposé contre les Danois de Sönderjyske. Une semaine après le 10-0 à l'extérieur, le champion de Suisse s'est imposé 9-3 à domicile. Dario Simion et Reto Suri ont chacun inscrit un doublé. Jan Kovar et Lino Martschini ont accumulé chacun quatre points.

Bencic domine Pegula 6-2 6-4 Belinda Bencic n'a pas encore perdu le moindre set dans cet US Open Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Belinda Bencic (no 11) n'a toujours pas concédé le moindre set dans cet US Open 2021. La championne olympique de simple s'est qualifiée pour les 8es de finale en dominant Jessica Pegula (no 23) 6-2 6-4 en 74' au 3e tour samedi dans le stade Louis Armstrong. Forfait l'an dernier, Belinda Bencic se hisse ainsi pour la deuxième fois consécutive au 4e tour à Flushing Meadows, la troisième au total en six participations. C'est là qu'elle avait joué son premier quart de finale de Grand Chelem en 2014, et qu'elle a disputé son unique demi-finale majeure en 2019. Swiatek ou Kontaveit au 4e tour La St-Galloise, qui évolue de manière beaucoup plus relâchée depuis les JO de Tokyo où elle a selon ses propres termes réalisé un rêve, peut espérer franchir un palier supplémentaire cette année. Elle subira un test intéressant au 4e tour, où elle affrontera Iga Swiatek (no 7) ou Anett Kontaveit (no 28) lundi. Belinda Bencic (24 ans) abordera toutefois cette partie en pleine confiance. Extrêmement efficace sur son engagement, elle n'a concédé jusqu'ici que deux jeux de service dans ce tournoi, le premier au 2e tour face à l'Italienne Martina Trevisan (WTA 106) et le deuxième samedi face à Jessica Pegula. Un break sans conséquence Et le break concédé face à l'Américaine fut sans conséquence pour la St-Galloise, qui menait alors déjà 4-1 dans la première manche. Sa réaction fut immédiate, puisqu'elle a pu s'emparer une troisième fois du service adverse dans la foulée avant de conclure le set initial sur son engagement en lâchant un revers gagnant. Belinda Bencic, qui avait battu la fille du propriétaire des Buffalo Bills (NFL) et des Buffalo Sabres (NHL) 6-3 6-3 au 1er tour du tournoi olympique à Tokyo, n'a en outre pas desserré son étreinte samedi. Elle a réussi le break d'entrée dans la deuxième manche, conservant aisément cet avantage jusqu'au bout.

Léonie Pointet fuse en 11''20 sur 100 m Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Léonie Pointet (20 ans) a signé un chrono remarquable samedi à Nottwil lors des championnats de Suisse espoirs. La sprinteuse du CA Riviera a cueilli le titre M23 en 11''10, égalant ainsi le record de Suisse de la catégorie détenu par une certaine Mujinga Kambundji. Ce chrono fait de la Vaudoise la quatrième Suissesse la plus rapide de tous les temps! Seules Ajla Del Ponte (10''90), Mujinga Kambundji (10''95) et Salomé Kora (11''12) se sont montrées plus rapides qu'elle. Léonie Pointet sera ainsi dès la saison prochaine une candidate à une place au sein de l'ambitieux relais 4x100 m.

Mancini "déçu, mais pas inquiet" Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Roberto Mancini se dit "déçu mais pas inquiet" après le nul 1-1 concédé contre la Bulgarie jeudi dans les qualifications du Mondial 2022. Le sélectionneur italien devra néanmoins composer vraisemblablement sans Marco Verratti pour le match de dimanche à Bâle face à la Suisse. Après avoir fêté 20 succès consécutifs, l'Italie n'est pas parvenue à remporter un match officiel pour la première fois depuis presque trois ans. Cela met les champions d'Europe sous pression avant leur confrontation avec la Suisse. Ils n'ont pas franchement le droit à l'erreur, la 2e place du groupe étant synonyme de barrages. "Nous gardons notre calme" Roberto Mancini ne se fait pourtant pas trop de soucis avant le match capital prévu dimanche au Parc St-Jacques. "Nous sommes déçus du résultat obtenu face à la Bulgarie, mais pas inquiets. Nous avons de la qualité dans notre jeu. C'est pourquoi nous gardons notre calme", a-t-il assuré samedi. L'entraîneur des champions d'Europe ne veut pas voir son équipe se reposer sur ses lauriers après son triomphe estival. "Nous aimons repenser à ce titre. Mais l'équipe est jeune, elle peut et veut s'améliorer. Et nous savons que nous devrons nous battre et courir beaucoup à l'avenir pour gagner des matches", a-t-il souligné. Selon Roberto Mancini, la remarque s'applique d'autant plus avant cette rencontre prévue en Suisse. "Cet adversaire nous a toujours posé des problèmes. Ce sont toujours des matches compliqués face à la Suisse", a-t-il poursuivi. Chiellini de retour Même le net succès 3-0 obtenu dans la phase de groupes de l'Euro rentre dans cette catégorie."Le match a été équilibré jusqu'à la 55e minute. Les Suisses nous ont donné du fil à retordre pendant longtemps avec leur pressing élevé. Au final, le résultat était probablement trop sévère", a rappelé le capitaine Giorgio Chiellini. Le vétéran de la Juventus (37 ans) fera son retour au sein de la défense centrale italienne dimanche, après avoir été laissé au repos contre la Bulgarie. Marco Verratti ne devrait en revanche pas être de la partie, même si son genou est en voie de guérison. Roberto Mancini pourrait le remplacer par Lorenzo Pellegrini.

Guichets fermés pour Suisse - Italie dimanche Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le match au sommet du Groupe C en qualifications pour la Coupe du monde 2022 entre la Suisse et la championne d'Europe, l'Italie se disputera à guichets fermés. L'ASF a vendu les derniers des 31'000 billets d'entrée samedi après-midi pour la partie qui se disputera au Parc St-Jacques à Bâle. Ainsi, la sélection suisse se produira devant la plus grande assistance à domicile depuis le match retour du barrage de qualification pour le Mondial 2018 contre l'Irlande du Nord en novembre 2017. Ce jour-là, ils étaient 36'000 dans un St-Jacques plein. En qualification pour l'Euro 2019, il y avait 24'766 contre l'Eire au Stade de Genève. Depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19 au printemps 2020, la Suisse n'a pu disputer que deux matches amicaux avec du public. En octobre 2020, ils étaient 4500 spectateurs à St-Gall pour le duel contre la Croatie. Mercredi dernier, ce fut la consternation avec seulement 3500 spectateurs à Bâle pour la première de Murat Yakin sur le banc de l'équipe de Suisse.