Fury prêt à refuser une somme folle +++ Bucks et Warriors qualifiés

"Aucune somme d'argent" ne convaincra Fury de revenir Image: KEYSTONE/AP/Nick Potts "Aucune somme d'argent", aussi grosse soit-elle, ne convaincra Tyson Fury de remonter sur un ring, a déclaré le champion du monde des lourds. Fury a pris sa retraite invaincu à 33 ans après sa victoire samedi à Wembley face à son compatriote Briton Whyte pour le titre WBC. Fury avait annoncé à l'avance que ce match, gagné par k.-o. à la sixième reprise devant 94'000 spectateurs, serait son dernier. Mais à peine était-il terminé que des rumeurs commençaient à courir sur un possible retour contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk, détenteur des ceintures WBA, IBF et WBO ou contre l'autre Britannique Anthony Joshua. "Partir au sommet" "Je voulais partir au sommet, sur un grand coup. Près de 100'000 personnes à Wembley, une victoire par KO: on n'oubliera pas le Gypsy King (le roi gitan) de sitôt, et aucune somme de biens matériels ni d'argent ne me fera sortir de ma retraite car je suis heureux", a-t-il déclaré. "C'est la vérité, la vérité d'Évangile, rien que la vérité, j'en ai fini", a-t-il assuré. "Je suis heureux et en bonne santé, j'ai encore ma tête, je peux parler, j'ai une belle femme et six enfants. J'ai je ne sais combien de ceintures et beaucoup d'argent. J'ai le succès, la célébrité, la gloire. Que pourrais-je avoir de plus?", a affirmé le boxeur. "La boxe est un sport très dangereux. On peut être éjecté sur un seul coup, comme on l'a vu samedi soir", a continué le Britannique, qui a foudroyé Whyte d'un uppercut. "Il peut suffire d'un coup pour qu'on ne se relève plus du tapis". "Je pars en étant au sommet. Je suis invaincu et seulement le deuxième champion du monde des lourds de l'histoire qui se retire sans défaite. Ce n'est pas une question d'argent. Pour beaucoup de gens, tout ce qui compte est l'argent, encore et toujours plus. J'ai assez d'argent pour tout ce dont j'ai besoin", a-t-il ajouté. "Il y a dix ans que je voyage dans le monde entier pour la boxe. Quand vais-je prendre le temps d'être un père et un mari, un frère, un fils? J'ai besoin d'avoir du temps pour moi", a dit Fury, dont le bilan est de 32 victoires et un nul.

Bucks et Warriors qualifiés pour le 2e tour Image: KEYSTONE/EPA/KAMIL KRZACZYNSKI Tenant du titre, Milwaukee s'est qualifié mercredi pour le 2e tour des play-off de NBA. Les Bucks ont dominé Chicago 116-100 pour remporter la série 4-1. Golden State a également passé l'épaule en cinq rencontres face à Denver. L'absence de Khris Middleton, touché à un genou lors de l'acte II, n'aura finalement guère perturbé les Bucks. Milwaukee a remporté les trois matches suivants avec une marge moyenne de 23,3 points sur les Bulls. Sa superstar Giannis Antetokounmpo a parfaitement tenu son rang mercredi, compilant 33 points et 9 rebonds. Têtes de série no 3 à l'Est, les Bucks défieront donc Boston (no 2) au tour suivant. L'autre demi-finale de la Conférence Est mettra aux prises Miami (no 1), qui a sorti les Hawks de Clint Capela en cinq matches, au vainqueur de la série Philadelphie-Toronto. Les Warriors sont quant à eux la première équipe qualifiée pour le 2e tour à l'Ouest. Golden State s'est imposé 102-98 face à Denver mercredi grâce notamment aux 30 points de Stephen Curry. Le MVP de la saison 2020/21 Nikola Jokic a pourtant sorti le grand jeu dans le camp des Nuggets, cumulant 30 points, 19 rebonds et 8 assists.

Dallas décroche le dernier ticket pour les play-off Les Dallas Stars joueront les play-off Image: KEYSTONE/AP/John Froschauer Dallas a décroché le 16e et dernier ticket disponible pour les play-off de NHL. Les Stars ont obtenu le point dont ils avaient besoin mercredi, dans un match perdu 4-3 après prolongation face aux Coyotes de Janis Moser. Privés de play-off la saison dernière alors qu'ils avaient disputé la finale de la Coupe Stanley en 2020, les Stars ont joué à se faire peur mercredi. La franchise texane menait en effet 3-0 à la 23e minute avant d'encaisser quatre buts de suite, le dernier après 1'43'' en "overtime". Le point conquis suffit cependant au bonheur des Stars. Leurs derniers rivaux dans la lutte pour les play-off, les Vegas Golden Knights, se sont en effet inclinés 4-3 aux tirs au but sur la glace de Chicago. L'attaquant bernois Philipp Kurashev s'est fait l'auteur d'un assist dans le camp des Blackhawks. Dallas devance les Predators de Roman Josi d'une longueur au classement des "wild cards" à l'Ouest grâce au point glané mercredi soir. Mais les Stars n'ont plus qu'un match à jouer en saison régulière, alors que Nashville a encore deux rencontres à son programme (face à l'Avalanche et aux Coyotes).

Ligue des champions: Liverpool se rapproche de la finale Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Liverpool a fait un bout de chemin en direction de la finale de la Ligue des champions. En demi-finale aller, les Reds ont battu un coriace Villarreal 2-0 pour se mettre en position favorable. Après avoir été frustrés durant un peu plus d'une mi-temps, les Anglais ont fini par passer l'épaule en l'espace de trois minutes. Un centre d'Henderson était dévié par Estupinan (53e) hors de portée de Rulli. Puis Mané, servi par Salah, ajoutait le numéro deux (55e). Domination très large Ce score ne reflète qu'injustement la physionomie d'un match dominé très largement par Liverpool contre un adversaire venu pour tenter de tenir le 0-0. Ce n'était en effet pas seulement un sous-marin jaune, mais toute une flotte qui avait littéralement bloqué l'entrée de la surface de réparation des visiteurs à Anfield Road. Comme attendu, Unai Emery avait mis en place une organisation défensive d'une rigueur folle. Défendant très bas, réduisant les espaces au maximum, les Espagnols, aussi très présents dans les duels, ont très bien su contenir les offensives rouges durant un peu plus de 50 minutes. Leur présence dans le dernier carré, après avoir sorti la Juventus et le Bayern Munich, ne constitue plus vraiment une surprise. Surtout après avoir gagné l'Europa League la saison dernière avec déjà la même maîtrise défensive qui avait fait le malheur de Manchester United en finale. Manque de réussite Les Reds ont beaucoup tenté, avec obstination et patience. Mais il leur a manqué un brin de réussite avec notamment des tirs sur le poteau d'Henderson (22e) et Alcantara (42e), et peut-être aussi un peu de fraîcheur physique et mentale pour obtenir un succès encore plus net. Ceci est cependant compréhensible vu le véritable marathon qu'ils disputent depuis de longs mois en étant en lutte sur tous les fronts. Mardi prochain devant son public, Villarreal ne pourra plus se contenter de seulement défendre. Les Espagnols, qui n'ont pas été dangereux une seule fois à Anfield, devront enfin prendre des risques. Cela pourrait bien faire le jeu des Reds, toujours à l'aise quand ils ont des espaces...

Un triplé de Simion déstabilise Zurich Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Grâce à un triplé de Dario Simion, Zoug est revenu à 3-2 dans la finale de National League. Le champion en titre s'est imposé 4-1 pour prolonger la série vendredi à Zurich. On pourrait sous-titrer ce cinquième acte: la revanche de Dario Simion. Malheureux lors des défaites zougoises au début de cette série avec quelques montagnes manquées, l'attaquant tessinois s'est racheté. Et de quelle façon! Buteur lundi au Hallenstadion, l'ailier de la première ligne zougoise a inscrit les trois premiers buts de sa formation. Si l'égalisation de la 38e a eu un effet euphorisant sous les casques des hommes de Dan Tangnes, que dire du 2-1 de la 52e et alors que les joueurs de Suisse centrale étaient en infériorité numérique! Mais sur ces deux actions, il convient de souligner le travail exceptionnel de Jan Kovar. Passeur hors pair, le Tchèque de la Bossard Arena a mené sa ligne en patron. Malgin encore buteur Zoug aurait cependant dû se mettre à l'abri avant le troisième tiers. La fin de la première période fut houleuse avec deux fautes zurichoises qui ont conduit à un 5 contre 3. Le futur Lausannois Marco Pedretti a percuté Reto Suri genou contre genou et c'est le Zougois qui a dû être soutenu pour rentrer au vestiaire, alors que l'attaquant jurassien a écopé de 5 minutes de punition, assorties d'une méconduite de match. Puis dans la foulée, c'est Yannick Weber qui s'est fendu d'un coup de hache sur Grégory Hofmann. Mais malgré cette double infériorité numérique, les Lions ont tenu le choc en faisant preuve d'une magnifique abnégation. Certainement galvanisés par ce morceau de bravoure, les hommes de Rikard Grönborg ont été récompensés à la 31e par une réussite de l'inévitable Denis Malgin. L'ancien joueur du LHC a récupéré le puck à la bleue zougoise en étant quasiment arrêté. Mais en trois coups de patin, le centre aux racines russes a débordé Hansson avant de mystifier Genoni au premier poteau. Sigrist peut s'en vouloir Les Zurichois peuvent se mordre les gants, eux qui sont passés tout près du KO. Mais à la 35e, Nico Gross a sauvé le 0-2 de Justin Sigrist en plaçant sa canne devant la ligne de but. Sans cette intervention salvatrice, le sort de cette finale en aurait très certainement été jeté. Le jeune attaquant des Lions a encore eu une chance en or de donner l'avantage à ses couleurs. Cela s'est passé à la 45e, mais le tir du Zurichois a terminé sa course sur le poteau droit de Genoni. Avec ces deux victoires de rang, les Zougois se rendront pleins de confiance vendredi soir au Hallenstadion. Ce sont pourtant les Zurichois qui possèdent les meilleures chances de remporter le titre. Rappelons qu'il n'y a jamais eu d'équipe capable de remonter un score de 3-0 en finale du championnat de Suisse. Les quatre fois où cela s'est produit, ce fut à chaque fois en quarts de finale, la dernière occurrence datant de cette année avec le retour de Davos face à Rapperswil.

Tour de Romandie: Teuns gagne la 1re étape, Dennis leader Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La spectaculaire arrivée de Romont, terme de la 1re étape du Tour de Romandie, a vu le triomphe du Belge Dylan Teuns (Bahrain) qui a sauté Rohan Dennis sur la ligne. L'Austalien est le nouveau leader. Jusqu'à 14 km de l'arrivée, le déroulement de cette première étape avait offert un scénario classique avec une échappée de cinq coureurs partis dès le départ de la Grande Béroche. Deux Suisses figuraient parmi le groupe des attaquants: le Valaisan Antoine Debons et le Neuchâtelois Valère Thiébaud, tous les deux membres de l'équipe Swiss Cycling. Le groupe n'a jamais pu compter plus de 6 minutes d'avance. Debons et le Français Thomas Champion, les deux derniers échappés, étaient repris à 29 km après une fugue de plus de 145 km. La formation Ineos avait assumé le travail de la poursuite alors qu'Ethan Hayter traînait de manière suspicieuse en queue de peloton après le deuxième passage de la ligne à Romont. Chute collective Le jeune Britannique allait payer cher son mauvais placement puisqu'une chute collective est survenue à 14 km de la ligne d'arrivée touchant la deuxième partie du peloton. Outre Hayter, l'Espagnol Ion Izagirre et l'Allemand Maximilian Schachmann ont également perdu beaucoup de temps pour rallier l'arrivée. Le peloton de tête ne comptait plus que 30 coureurs qui se sont disputé la victoire d'étape sur l'ultime côte de 1 km à 8% qui menait au centre de Romont. Dennis a produit un démarrage monstrueux. Il a laissé tout le monde sur place. Teuns passe in extremis L'Australien de la Jumbo paraissait en mesure de faire coup double avec l'étape et le classement général. A 50 m de la ligne, il connaissait pourtant un coup de pompe. Teuns, vainqueur il y a une semaine de la Flèche Wallonne, n'a pas perdu espoir et l'a passé à 1 mètre de la ligne. Marc Hirschi, qui a réagi tardivement, a tout de même effectué une belle remontée pour arracher la troisième place à 2'' du vainqueur, devançant le Russe Aleksandr Vlasov. Mauro Schmid s'est classé 10e dans le même temps. Etape pour les sprinters jeudi Au classement général, Dennis, deuxième du prologue de Lausanne, compte 14'' d'avance sur l'Autrichien Felix Grossschartner et le Gallois Geraint Thomas. Schmid est 4e à 18'' tandis qu'Hirschi paie toujours son mauvais prologue et point à la 11e place à 24''. Jeudi, la 2e étape se disputera avec départ et arrivée dans la commune vaudoise d'Echallens. Le parcours de 168 km sera, une nouvelle fois, très vallonné. En principe, c'est l'étape qui paraît la plus propice pour une arrivée au sprint.

Athlète noire arrêtée: cinq policiers risquent des mesures L'affaire Bianca Williams, ici au centre au Weltklasse 2013, a fait du bruit outre-Manche. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Cinq policiers londoniens risquent des mesures disciplinaires après l'arrestation en juillet 2020 de l'athlète britannique Bianca Williams, a annoncé mercredi Scotland Yard. Une vaste enquête sur les discriminations raciales a été menée au sein de la police anglaise. La sprinteuse britannique noire de 28 ans et son compagnon portugais Ricardo Dos Santos, 27 ans, avaient été arrêtés le 4 juillet 2020 dans l'ouest de Londres tandis qu'ils étaient en voiture avec leur bébé de trois mois. Le couple avait été menotté et fouillé par la police, qui n'avait rien trouvé. Des vidéos de l'arrestation partagées sur les réseaux sociaux avaient fait scandale. L'athlète avait accusé la police de l'avoir visée en raison de sa couleur de peau. Les cinq policiers vont être convoqués devant une commission disciplinaire, a indiqué mercredi le Bureau indépendant sur le comportement policier (IOPC), organisme chargé des plaintes visant les forces de l'ordre. Un responsable de la police londonienne, Bas Javid, a indiqué "reconnaître la décision de l'IOPC dans cette affaire" et s'est dit "désolé pour la détresse que l'incident a causée à Mme Williams et M. Dos Santos". Dans un communiqué, les avocats du couple ont salué la décision. Ils ont aussi appelé la police londonienne à réfléchir "à la culture de racisme qui est toujours une réalité au sein de l'organisation". Dans le sillage de Black Lives Matter L'IOPC avait lancé en juillet 2020 une vaste enquête sur l'ampleur des discriminations raciales au sein de la police britannique, dans le sillage du mouvement Black Lives Matter. Dans le cadre des manifestations antiracistes déclenchées partout dans le monde par la mort de George Floyd, un Américain noir asphyxié par un policier blanc aux Etats-Unis, plusieurs cas de possibles violences policières contre les minorités avaient provoqué l'indignation au Royaume-Uni. Mercredi, le maire de la capitale britannique a "salué l'enquête de l'IOPC et ses conclusions. Il est important (...) que ces policiers soient poursuivis le plus rapidement possible". Selon lui, l'affaire illustre le besoin "vital que le nouveau chef de la police londonienne ait un projet plus efficace pour s'attaquer aux graves problèmes au sein de la police londonienne". L'ancienne cheffe de Scotland Yard, Cressida Dick, a annoncé en février sa démission dans la foulée d'un rapport accablant de l'IOPC pointant des comportements racistes, misogynes et discriminatoires au sein de ses équipes.

Un coup de six pour la Suisse Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Alina Pätz et Sven Michel ont réussi un coup de maître rarissime au Mondial de double mixte à Thônex. Le duo a inscrit six points dans le même end pour dominer 11-7 l'Italie, championne olympique. Un coup de six est le maximum possible dans la compétition mixte. La Zurichoise et le Bernois l'ont réalisé dans le 1er end, tuant tout suspense. Dans le curling classique à 4, le maximum possible est de 8 points. Alina Pätz avait déjà réalisé cette prouesse maximale contre le Danemark aux Mondiaux 2021 dans l'équipe de Silvana Tirinzoni qui avait décroché l'or. Il s'agit du seul coup de 8 jamais enregistré dans l'histoire des Mondiaux, en 106 tournois. Pätz/Michel disputent un deuxième match ce jour en fin d'après-midi à Sous-Moulin, contre la Nouvelle-Zélande. Après sept rencontres, la Suisse partage la 1re place avec l'Italie, le Japon, la Norvège et la Suède.

Colbrelli a repris "une activité physique légère" Image: KEYSTONE/EPA REUTERS POOL L'Italien Sonny Colbrelli, opéré du coeur fin mars, a repris "une activité physique légère", a annoncé mercredi son équipe Bahrain. "Les examens cliniques ont montré une amélioration supplémentaire de la santé cardiovasculaire, incitant Colbrelli à commencer à faire des promenades de loisir et une activité physique légère", a déclaré son équipe après le contrôle médical passé par le champion d'Europe à l'unité de cardiologie sportive de l'Université de Padoue. Colbrelli (31 ans) a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire à la fin de la première étape du Tour de Catalogne, le 21 mars. Transporté ensuite en Italie, il s'est fait poser un défibrillateur cardiaque, un dispositif qui permet de corriger si nécessaire le rythme cardiaque dans les cas extrêmes. Le Lombard, vainqueur de Paris-Roubaix l'an passé, a assuré à la mi-avril ne pas se sentir encore comme un ex-coureur: "Il y aura un moment où nous ferons toutes les évaluations puis nous déciderons." "La priorité reste de surveiller son état avec un suivi étroit dans les mois à venir pour assurer sa sécurité et la reprise des activités de la vie normale", a ajouté Bahrain, mercredi dans son communiqué.

Les clubs ukrainiens stoppent leur championnat Les joueurs du Shakhtar Donetsk (en orange) devraient jouer la prochaine Ligue des champions Image: KEYSTONE/AP/EFREM LUKATSKY Les clubs ukrainiens ont décidé de mettre fin de manière anticipée au championnat 2021/22, sans attribuer le titre de champion. "Le classement à la date du 24 février 2022 sera le classement final de la saison 2021/22 et aucun titre ne sera attribué", a écrit la Premier League ukrainienne (UPL) dans un communiqué publié mardi soir. "Cette décision a été soumise pour approbation au comité exécutif de la fédération ukrainienne", précise l'UPL. Le Shakhtar Donetsk, leader du championnat devant le Dynamo Kiev au moment de l'arrêt du championnat au début de l'offensive russe, ne décroche donc pas le titre de champion. Il devrait toutefois hériter de la première place donnant accès aux tours préliminaires de la Ligue des champions, de même que le Dynamo, deuxième.

Josi et les Predators battus, mais qualifiés Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Nashville a validé son ticket pour les play-off de NHL mardi. Les Predators ont obtenu le point dont ils avaient besoin, s'inclinant 5-4 après prolongation face à Calgary. Ils profitent aussi de la défaite subie dans le même temps par Vegas face à Dallas. Roman Josi s'est une nouvelle fois illustré. Auteur d'un but (son 22e de la saison) et d'un assist (le 400e de sa carrière en saison régulière), le capitaine des Predators affiche désormais 93 points à son compteur. Il reste au défenseur bernois deux matches de saison régulière pour améliorer ce fabuleux total. Les Predators, qui ont mené trois fois au score, ont pourtant vécu une fin de soirée difficile mardi face au vainqueur de la Pacific Division. Calgary a en effet égalisé à 4-4 alors qu'il restait 0''1 à jouer dans le temps réglementaire, avant de forcer la décision sur une réussite d'Elias Lindholm après 2'01'' en "overtime". Deux autres Suisses prendront part aux play-off. Nino Niederreiter et les Hurricanes se sont assuré la 1re place de la Metropolitan Division mardi en battant les New York Rangers 4-3 au Madison Square Garden, où le Grison a signé un assist. Kevin Fiala et le Wild pointent quant à eux au 2e rang de la Central Division. Fin de série pour Fiala Le Saint-Gallois a par ailleurs vu sa belle série prendre fin mardi. Auteur d'au moins un point lors de ses 10 précédentes parties, l'attaquant de Minnesota est resté muet lors d'un match perdu 5-3 par le Wild face aux Coyotes de Janis Moser. Le Wild avait pourtant gagné ses cinq derniers matches, alors qu'Arizona avait subi 10 défaites de suite.

Fin de saison pour Capela et les Hawks Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Finaliste de la Conférence Est l'an dernier, Atlanta a connu l'élimination dès le 1er tour des play-off NBA. Les Hawks de Clint Capela ont été sortis en cinq matches par Miami. La franchise de Géorgie s'est inclinée 97-94 sur le parquet du Heat, tête de série no 1 à l'Est, mardi lors de l'acte V. Miami était pourtant privé de deux de ses meilleurs joueurs, Jimmy Butler et Kyle Lowry, blessés. Le Heat a fait une nouvelle fois la différence grâce à sa défense. Meneur-vedette des Hawks, Trae Young en a fait l'amère expérience: il a tourné à 15,4 points de moyenne dans cette série, n'inscrivant que 11 points mardi. En cinq matches, il aura cumulé autant de pertes de balle que de passes décisives (30)... "C'est une sacrée équipe. Ces gars-là se battent chaque seconde qu'ils passent sur le terrain et j'ai beaucoup de respect pour leur façon de jouer", a déclaré l'entraîneur des Hawks Nate McMillan à propos du Heat, qui affrontera Philadelphie ou Toronto au tour suivant. Forfait pour les trois premiers matches en raison d'une blessure au genou droit, Clint Capela n'a pas terminé cette rencontre. Le pivot genevois a quitté définitivement le terrain à 6'31'' de la fin du troisième quart-temps en raison de douleurs insurmontables. Il avait réussi 2 points et 8 rebonds en 19 minutes passées sur le parquet.

Un match extraordinaire à Manchester Karim Benzema: un talent et une rage de vaincre immenses. Image: KEYSTONE/AP/Jon Super La Ligue des Champions propose vraiment cette année des rencontres extraordinaires. La demi-finale aller entre Manchester City et le Real Madrid restera ainsi longtemps dans les mémoires. Devant leur public, les Mancuniens se sont imposés 4-3 pour aborder le match retour mercredi prochain à Madrid avec le vent dans le dos. Mais ils savent que rien n'est acquis face à un adversaire qui possède à la fois une étonnante capacité de résilience et un joueur hors du commun en la personne de Karim Benzema. Auteur d'un doublé pour ses 13e et 14e buts de la saison en Ligue des Champions, le Français a pratiquement évité à lui tout seul le naufrage de son équipe. Il a d'abord permis au Real de revenir à 2-1 à la 33e minute alors que le troisième but de City devait tomber comme un fruit mûr tant sa domination était écrasante. Une foi inépuisable A la 82e, Karim Benzema scellait, pour son 600e match sous les couleurs madrilènes, le score de ce match inoubliable en osant la Panenka sur un penalty alors que la pression sur ses épaules était immense. Avec un seul but de retard et l'appui de son public, le Real est loin d'avoir abdiqué dans cette demi-finale. On a le sentiment que cette équipe, qui a éliminé le Paris Saint-Germain et Chelsea aux tours précédents, est habitée par une foi inépuisable. Pep Guardiola se demandera longtemps comment son équipe ne s'est imposée que sur la marge la plus étroite le soir où elle a délivré un récital extraordinaire. Elle a inscrit quatre buts superbes par Kevin De Bruyne (2e), par Gabriel Jesus (11e), par Phil Foden (53e) et par Bernardo Silva (74e). Elle n'a cessé de tourmenter une défense madrilène souvent dépassée. Etincelant sur l'ouverture du score de De Bruyne, Riyad Mahrez a cependant été le héros malheureux de cette rencontre. L'Algérien a, en effet, galvaudé une occasion en or pour le 3-0 qui aurait sans doute envoyé le Real au tapis pour le compte, avant de trouver le poteau juste après le repos. A Santiago Bernabeu, Riyad Mahrez trouvera les espaces pour exprimer peut-être encore mieux son talent. Mais comme ses coéquipiers, il sait que le Real possède l'arme absolue avec Karim Benzema.

Ethan Hayter enlève le prologue Ethan Hayter intouchable lors du prologue du Tour de Romandie. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le jeune Britannique Ethan Hayter (Ineos) a surpris les favoris pour s'imposer dans le prologue du Tour de Romandie à Lausanne. Le meilleur Suisse est Mauro Schmid, 9e à 14''. Ineos a avancé une nouvelle perle dans le peloton qui s'est imposé à plus de 52 km/h de moyenne. Hayter (23 ans) n'a montré aucune déférence à son chef de file, Geraint Thomas, le tenant du titre. Le Gallois a fini quatrième à 10''. Hayter s'est déjà illustré dans plusieurs courses. Il a ainsi remporté le classement général du Tour de Norvège l'an dernier avec deux étapes à la clé. Sur le parcours de 5,1 km, pratiquement plat, Hayter a battu l'ancien champion du monde du contre-la-montre, l'Australien Ron Dennis de 4'' et l'Autrichien Felix Grossschartner de 10''. Parmi les favoris pour la victoire finale, Thomas s'est bien sûr positionné idéalement pour rééditer sa victoire de l'an dernier. Il se méfiera du Russe Aleksandr Vlasov, 18e à 19''. Sur un tracé qui ne l'avantageait pas, le coureur de la Bora a parfaitement limité les dégâts. Surtout, il fait partie d'une formation qui s'annonce redoutable avec Grossschartner et l'Allemand Maximilian Schachmann, 5e. Chute pour Thiébaud Sous le soleil, Mauro Schmid (Quick-Step) s'est montré le plus à l'aise des quinze coureurs helvétiques au départ. Marc Hirschi (44e à 24'') et surtout Gino Mäder (57e à 27'') sont restés un peu en-deçà de leurs espérances. Ils ont toutefois mieux fini que Valère Thiébaud. Le Neuchâtelois de l'équipe Swiss Cycling est tombé dans l'avant-dernier virage avant l'arrivée. Il est allé percuter une barrière et s'est retrouvé au sol. Il a toutefois pu terminer la course. Ce mercredi, la 1re étape mènera les coureurs de La Grande Béroche (NE) à Romont (FR) sur 178 km. Le terrain très vallonné se prêtera aux attaques des baroudeurs