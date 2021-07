Fust coach principal de Lausanne la saison prochaine Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER John Fust entraînera Lausanne la saison prochaine. Le Canado-Suisse âgé de 49 ans était manager général et coach assistant en 2020-21. Il prend désormais la responsabilité principale du coaching. L'ancien joueur est une figure connue des fans du club, dont il a contribué à la progression dans l'élite suisse, relève le LHC dans un communiqué. Il avait déjà été coach assistant à Malley en 2013-14, puis coach principal en 2017-18. Il avait aussi été nommé entraîneur principal de la sélection suisse des M20. Fust a par ailleurs dirigé l’équipe de Suisse A lors de la Deutschland Cup 2015 et opéré comme coach assistant de l’équipe nationale A aux Championnats du monde (2010 et 2015), ainsi qu’avec le Danemark (2019). Fust dirigera la saison prochaine un staff composé également du Slovaque Robert Petrovicky (48 ans) comme entraîneur assistant, de Cristobal Huet (45 ans, entraîneur des gardiens), d'Axel Canaguier (coach vidéo) et de Quirin Söhnlein (préparateur physique). Expérience Petrovicky est un homme d'expérience qui compte 210 matches de NHL au compteur et a brillé pendant six ans avec Ambri-Piotta, Langnau et Zurich. Il a aussi dirigé les M20 slovaques aux deux derniers Mondiaux , après une carrière en NHL de 210 matches (Hartford Whalers, Dallas Stars, St-Louis Blues, Tampa Bay Lightning, New York Islanders). Après avoir pris sa retraite de joueur en 2016, il s’est tourné vers le coaching en devenant notamment coach assistant au Slovan Bratislava en KHL et de l’équipe nationale de Slovaquie, avant de prendre la responsabilité de l’équipe nationale slovaque des U-20 aux deux derniers championnats du monde juniors. Huet est une légende du hockey mondial, français et lausannois. Après une carrière exceptionnelle qui l’a vu défendre les cages de certains des plus grands clubs de NHL, et remporter la Coupe Stanley, il a passé six saisons au Lausanne Hockey Club (2012-2018), contribuant grandement à l’ascension puis la stabilisation du club dans l’élite suisse.

Ons Jabeur écrit une nouvelle page d'histoire Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Ons Jabeur (no 21) a écrit une nouvelle page d'histoire du tennis féminin lundi. Vainqueure 5-7 6-1 6-1 de la Polonaise Iga Swiatek (no 7) en 8e de finale à Wimbledon, la Tunisienne est devenue la première joueuse arabe à se hisser en quart de finale sur le gazon londonien. Sacrée pour la première fois sur le circuit WTA sur l'herbe de Birmingham deux semaines plus tôt, Ons Jabeur (26 ans) a survolé les débats dans les deux derniers sets face à la championne de Roland-Garros. Elle avait déjà fait la course en tête dans la première manche, où elle avait mené 5-3. Ons Jabeur avait déjà atteint les quarts de finale lors de l'Open d'Australie 2020, s'inclinant alors devant la future lauréate du tournoi Sofia Kenin. Elle défiera mardi la Bélarusse Aryna Sabalenka (no 2), qui figure quant à elle pour la première fois à ce stade de la compétition dans un Majeur.

Naomi Osaka participera aux conférences de presse des JO Image: KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY La star japonaise Naomi Osaka a déclaré qu'elle espérait être "au meilleur de sa forme" aux Jeux olympiques et qu'elle participerait bien aux conférences de presse. Ces déclarations surviennent après que la joueuse s'est retirée de Roland-Garros et Wimbledon en invoquant son combat contre l'anxiété. "Je me prépare petit à petit afin d'être au meilleur de ma forme" à Tokyo, a indiqué dans un message publié par la NHK la numéro 2 mondiale, qui s'est retirée de Roland-Garros après le 1er tour début juin avant de déclarer forfait pour Wimbledon. "Depuis que j'ai attiré l'attention du monde entier, j'ai toujours eu des crises d'anxiété. C'est notamment le cas à l'approche de grandes compétitions", a-t-elle expliqué. Son retrait du Grand Chelem parisien était la conséquence d'un différend avec les organisateurs sur ses engagements médiatiques. Le 27 mai, elle postait le message suivant sur Twitter: "J'écris ceci pour dire que je ne répondrai à aucune question de la presse pendant Roland-Garros". Combat permanent Elle ajoutait: "J'ai souvent eu le sentiment que les gens n'ont aucun égard pour la santé mentale des sportifs et cela me frappe à chaque fois que je vois une conférence de presse ou que j'y participe." La révélation de son combat permanent contre l'anxiété et des épisodes dépressifs, qui l'a éloigné du circuit ces dernières semaines, avait suscité un vif débat et beaucoup de réactions. Dans son message à la NHK, publié en japonais, Naomi Osaka s'est dite "fière" de jouer pour son pays aux JO. "A partir de maintenant, je me rendrai aux conférences de presse, tout en tenant compte de ma santé mentale". Selon elle, la vie privée des sportifs "devrait être protégée".

Luca Ulrich, premier Suisse à jouer en Italie Image: KEYSTONE/EPA MTI/JANOS VAJDA Luca Ulrich s'en va tenter sa chance dans le Championnat d'Italie de 1re division, une première pour un joueur suisse. L'international âgé de 24 ans quitte Schönenwerd pour Ravenne. La formation d'Emilie-Romagne a bouclé la dernière saison au 10e rang.

La Suisse enverra 116 athlètes, dont 29 Romands Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Suisse enverra 116 athlètes à Tokyo pour les Jeux olympiques (23 juillet au 8 août), parmi lesquels 29 Romandes et Romands. Swiss Olympic a pour ambition de ramener au moins sept médailles, a expliqué le Chef de Mission Ralph Stöckli en conférence de presse. Il s'agira de la plus importante délégation helvétique depuis les Jeux d'Atlanta en 1996, où 116 sportives et sportifs suisses avaient été de la partie. Pour comparaison, Swiss Olympic n'avait aligné "que" 105 athlètes en 2016 à Rio de Janeiro, où le bilan fut de sept médailles (3 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze). Swiss Olympic a officialisé lundi les dernières sélections en tennis, natation et saut d'obstacles. Roger Federer fait comme prévu partie des athlètes retenus, mais le Bâlois arrêtera sa décision finale après Wimbledon. Deux Romands figurent dans l'équipe de saut d'obstacles, Steve Guerdat et Bryan Balsiger. Les cavaliers de saut d'obstacles font justement partie des principaux candidats aux médailles côté suisse. "On doit forcément penser aux médailles lorsqu'on aligne les nos 2 et 3 mondiaux", Steve Guerdat et Martin Fuchs, a souligné Ralph Stöckli. Le Chef de Mission mise également sur les épéistes, les cyclistes - surtout sur Stefan Küng en contre-la-montre -, les vététistes, la triathlète Nicola Spirig, les spécialistes de BMX voire le tennis. "Une paire Belinda Bencic/Roger Federer ferait certainement partie des favorites", a-t-il souligné.

La star de la NBA Rui Hachimura porte-drapeau du Japon Un grand honneur pour Rui Hachimura. Image: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM Le basketteur Rui Hachimura et la lutteuse double championne du monde Yui Susaki seront les deux porte-drapeaux de la délégation japonaise lors de la cérémonie d'ouverture des JO le 23 juillet. "C'est un grand honneur", a déclaré lundi dans un communiqué Rui Hachimura, 23 ans, né d'une mère japonaise et d'un père béninois. En mai, l'ailier des Washington Wizards en NBA avait appelé à une prise de conscience au Japon sur le problème du racisme, confiant recevoir lui-même des messages d'insultes "presque chaque jour" sur les réseaux sociaux. Les détails sur la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo sont encore tenus confidentiels. Pandémie oblige, elle s'annonce plus sobre que les spectacles démesurés lors des précédents JO, et le nombre de spectateurs autorisés à y assister n'a pas encore été fixé mais pourrait être très limité. Les organisateurs avaient fixé en juin une jauge de 50% des capacités d'accueil pour le public lors des épreuves olympiques, et dans une limite maximale de 10'000 personnes. Mais la semaine dernière le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et les organisateurs ont averti qu'un huis clos demeurait possible, face à une récente recrudescence des cas de Covid-19 à Tokyo. Craintes permanences Le gouvernement devrait prolonger cette semaine des restrictions contre le coronavirus à Tokyo et dans d'autres départements du pays, qui devaient initialement durer jusqu'à la fin de cette semaine. De nouvelles annonces concernant le public pour les Jeux devraient suivre. Ces restrictions permettent l'accueil du public à des événements sportifs, mais dans une limite maximale de 5000 personnes. Les organisateurs des JO de Tokyo avaient déjà renoncé en mars à accueillir des spectateurs venant de l'étranger. Malgré cette mesure et des restrictions drastiques prévues pour tous les participants, la population japonaise redoute que l'événement ne devienne un "super-contaminant". Plusieurs cas de Covid-19 ont déjà été détectés chez des participants aux JO à leur arrivée au Japon ces dernières semaines: un sportif serbe a été testé positif ce week-end à son arrivée au Japon et un membre de la délégation ougandaise a été testé positif pour la deuxième fois au Japon, alors qu'il venait de finir une période de quarantaine.

République tchèque, Allemagne, Italie et Slovénie qualifiées Image: KEYSTONE/EPA/Toms Kalnins Les Tournois de qualification olympique ont livré leur verdict. La République tchèque, l'Allemagne, l'Italie et la Slovénie ont décroché dimanche les quatre derniers tickets disponibles chez les messieurs pour les Jeux de Tokyo. Les Tchèques ont obtenu la dernière place en battant la Grèce 97-72 dimanche soir en finale du TQO de Victoria au Canada, grâce notamment à la très grosse performance de Jan Vesely (16 points, 9 rebonds, 5 assists et 5 interceptions). Ils rejoignent ainsi la France, les États-Unis et l'Iran dans le groupe A à Tokyo. La Slovénie, l'Italie et l'Allemagne avaient quant à elles remporté les finales des TQO organisés en Europe, dans les bulles sanitaires de Kaunas, Split et Belgrade. La Slovénie de la star Luka Doncic (31 points, 11 rebonds et 13 assists) a logiquement écarté la Lituanie (96-85) à Kaunas. A Belgrade, l'Italie a surclassé la Serbie (102-95), un score flatteur pour les Serbes tant le match a été à sens unique. L'Allemagne a pour sa part créé la sensation en éliminant avec maîtrise le Brésil (75-64) à Split. Les groupes du tournoi olympique masculin de Tokyo. Groupe A: Iran, France, Etats-Unis, République tchèque. Groupe B: Australie, Nigeria, Allemagne, Italie. Groupe C: Argentine, Japon, Espagne, Slovénie.

Lea Sprunger 8e en 55''27, Femke Bol phénoménale Lea Sprunger (ici lors des CS) a d Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Lea Sprunger n'a pu faire mieux qu'un 8e rang sur 400 m haies dimanche en Ligue de diamant à Stockholm. La Vaudoise a coupé la ligne en 55''27, à 0''11 de son meilleur chrono de l'année. La championne d'Europe 2018 de la discipline, qui avait réussi 55''46 jeudi soir à Oslo, a donc fait légèrement mieux trois jours plus tard. Mais le temps commence à presser à moins d'un mois des JO de Tokyo, dernier grand rendez-vous de sa carrière. D'autant plus que ses rivales tiennent pour la plupart déjà la grande forme. Sa partenaire d'entraînement Femke Bol a ainsi amélioré une nouvelle fois le record des Pays-Bas à Stockholm, s'imposant dans l'extraordinaire chrono de 52''37 en profitant d'excellentes conditions. Femke Bol (21 ans) a amélioré de près d'une seconde sa marque précédente, établie à Oslo, pour devenir la quatrième performeuse de tous les temps. Elle se retrouve à moins d'une demi-seconde du record du monde établi par l'Américaine Sydney McLaughlin lors des récentes sélections américaines (51''90). Kora 2e en 11''31 La délégation suisse a pu fêter un podium dimanche à Stockholm. Salomé Kora a terminé au 2e rang du 100 m, en 11''31. La St-Galloise, qui a battu son record personnel le 12 juin à Genève (11''12), n'a été battue que par l'Américaine Kayla White (11'23). Trois autres Suisses étaient en lice dimanche à Stockholm. Salome Lang (1m93 à la hauteur), Angelica Moser (4m61 à la perche) et Benjamin Gföhler (7m80 à la longueur) ont tous terminé au 5e rang de leur concours respectif. Duplantis échoue à 6m19 Armand Duplantis n'est par ailleurs pas parvenu à améliorer son record du monde à la perche (6m18) dans ce meeting. Le Suédois a échoué à trois reprises devant une barre placée à 6m19, après avoir effacé 6m02 à son premier essai.

O'Connor en solo, Pogacar consolide son jaune Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena L'Australien Ben O'Connor (AG2R Citroën) a enlevé en solitaire la 9e étape du Tour de France, la seconde dans les Alpes, dimanche à Tignes. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE), porteur du maillot jaune, a distancé ses rivaux directs dans le final et a grignoté une trentaine de secondes supplémentaires à la veille de la journée de repos. Pogacar a changé de dauphin, puisque O'Connor a accédé à la deuxième place du classement, à 2'01'' du Slovène. Froid et pluie ont durci la course dans cette étape partie une nouvelle fois tambour battant, sans deux acteurs majeurs, le Slovène Primoz Roglic et le Néerlandais Mathieu van der Poel, d'ores et déjà tournés vers les JO de Tokyo. Le Colombien Nairo Quintana, en quête du maillot à pois de meilleur grimpeur, a pris les devants dans la descente du col des Saisies, à plus de 90 kilomètres de l'arrivée. Il a été rejoint avant le col du Pré, la troisième des cinq ascensions du jour, par d'autres membres de l'échappée (Higuita, O'Connor, Hamilton, Poels puis Woods). Quintana a gardé avec lui Higuita et O'Connor dans le Cormet de Roselend avant d'essuyer une défaillance au pied de la très longue montée vers Tignes (21 km à 5,6 %). A son tour, Higuita a coincé à 18 kilomètres de l'arrivée et a laissé O'Connor seul en tête. Pogacar une nouvelle fois supérieur Le peloton aminci autour de Pogacar, dont le retard avait culminé à 9 minutes jusqu'à octroyer un maillot jaune tout à fait virtuel à O'Connor, a commencé à se rapprocher dans cette ascension très roulante avant de lâcher du lest de nouveau. Le maillot jaune a bénéficié de l'impressionnant travail de Marc Hirschi, qui s'est sacrifié dans les deux premiers cols. Le Bernois a couru sans gant malgré une pluie glaçante ! Sur la ligne, O'Connor a précédé de plus de quatre minutes l'Italien Mattia Cattaneo, en contre-attaque dans le final. Le champion d'Italie Sonny Colbrelli, pourtant catalogué routier-sprinter, a pris la troisième place devant le Français Guillaume Martin. Dans les 4 derniers kilomètres, Pogacar a contré un démarrage de l'Equatorien Richard Carapaz et a franchi la ligne en sixième position, dans le sillage des coureurs intercalés. Le Français David Gaudu a lâché prise et a cédé près d'une minute à ses rivaux pour le classement général derrière Pogacar, une nouvelle fois supérieur en montagne. O'Connor, âgé de 25 ans, a rejoint l'élite en 2017. Vainqueur de l'étape de montagne de Madonna di Campiglio l'an passé sur le Giro, il a été recruté à l'intersaison par l'équipe française de Vincent Lavenu pour laquelle il s'est fait remarquer au récent Dauphiné (8e). L'Australien, qui participe pour la première fois au Tour de France, occupait la 14e place à 8'13'' de Pogacar. Note: Suivra synthèse week-end

Troisième succès d'affilée pour Verstappen Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Déjà vainqueur du GP de Styrie une semaine plus tôt, Max Verstappen (Red Bull-Honda) a triomphé une deuxième fois consécutive sur le circuit de Spielberg. Le Néerlandais a remporté dimanche le GP d'Autriche pour conforter sa 1re place au championnat du monde de F1. Ce succès est même le troisième d'affilée pour Max Verstappen, qui avait également gagné la course précédente en France. Intouchable sur un Red Bull Ring où il s'est imposé pour la quatrième fois au total, il a devancé de près de 18'' son dauphin, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes). Lewis Hamilton (Mercedes) doit se contenter du 4e rang derrière un autre Britannique, Lando Norris (McLaren). Le septuple champion du monde et quadruple tenant du titre accuse désormais un retard de 32 points sur Max Verstappen, qui s'est offert la 15e victoire de sa carrière, la cinquième en neuf manches cette saison. Les monoplaces de l'écurie Alfa Romeo-Ferrari n'ont une nouvelle fois pas signé d'exploit dimanche. Antonio Giovinazzi a terminé au 14e rang, Kimi Räikkönen au 16e. L'Italien et le Finlandais ont tous deux concédé un tour au vainqueur.

Flückiger gagne la dernière course avant Tokyo Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Trois semaines avant la course olympique de cross-country à Tokyo, Mathias Flückiger a donné un échantillon de sa forme étincelante. Le Bernois s'est imposé en Coupe du monde aux Gets (FRA). A 32 ans, l'Alémanique a remporté sa quatrième victoire de sa carrière en Haute-Savoie après un long raid solitaire. Il a devancé de 25'' le Tchèque Ondrej Cink et de 35'' le Français Jordan Sarrou. Nino Schurter a dû se contenter de la cinquième place. Pour Flückiger, il s'agit de son deuxième succès de la saison après Leogang. En l'absence du Néerlandais Mathieu van der Poel, qui n'a pas pris le départ de la 9e étape du Tour de France à quelques kilomètres de là à Cluses, le Bernois accroît son avance au classement général. Chez les dames, les Suissesses sont restées très discrètes dans une course dominée par la Française Loana Lecomte, qui avait déjà remporté les trois premières épreuves Coupe du monde de la saison. En l'absence de Jolanda Neff, blessée, Sina Frei s'est montrée la meilleure Suissesse avec son 7e rang.

Roglic et van der Poel abandonnent Image: KEYSTONE/AP/Benoit Tessier Le Tour de France est reparti dimanche pour sa deuxième journée alpestre sans deux de ses acteurs majeurs. Primoz Roglic et Mathieu van der Poel ont en effet jeté l'éponge avant le départ de la 9e étape à Cluses. Le Slovène, 2e du Tour l'an passé, et le Néerlandais, maillot jaune pendant six jours cette semaine, ont tous deux en tête le rendez-vous des JO de Tokyo (23 juillet-8 août), juste après le Tour qui se termine le 18 juillet. Mais les deux cas sont bien différents: Roglic, qui visait le classement général, est diminué par des blessures suite à sa chute de lundi dernier. Van der Poel choisit quant à lui de récupérer afin de préserver ses chances après ses débuts tonitruants sur le Tour, à l'âge de 26 ans. L'or du VTT comme objectif "On a pris la décision ce matin avec l'équipe (Alpecin)", a déclaré le Néerlandais, qui s'est présenté sur la zone de départ de Cluses pour se retirer dignement. A Tokyo, +VDP+ visera rien moins que la médaille d'or olympique dans l'épreuve de cross-country de VTT. "Nous avons décidé qu'il était dans mon intérêt d'arrêter la course et de me concentrer sur les JO", a ajouté le petit-fils de Raymond Poulidor, qui avait annoncé samedi, après avoir perdu le maillot jaune, attendre la journée de repos programmée lundi pour trancher. "Ca ne sert à rien de continuer" A l'opposé, Primoz Roglic a passé une semaine tout aussi incroyable, mais dans le mauvais sens du terme. Le Slovène a chuté lundi dernier à une dizaine de kilomètres de l'arrivée de la troisième étape à Pontivy et a souffert ensuite de multiples contusions. "Ça ne sert à rien de continuer ainsi", a déclaré le Slovène de l'équipe Jumbo. "Il est maintenant temps de récupérer et de me concentrer sur mes nouveaux objectifs", a-t-il poursuivi. "Je suis très déçu de devoir quitter le Tour mais je dois l'accepter. Je reste optimiste et regarde vers l'avenir", a poursuivi l'ancien sauteur à ski qui avait fait part en début d'année de deux objectifs majeurs, le Tour et la course sur route des JO programmée le 24 juillet. Pointé à près de 40 minutes de son compatriote Tadej Pogacar, vainqueur l'année passée et qui s'est emparé du maillot jaune samedi dès la première journée alpestre, Primoz Roglic n'avait plus aucune ambition pour le classement général.