Gaëtan Haas au HC Bienne +++ Pellegrini ne jouera pas l'Euro

Viktorija Golubic n'a pas oublié Paris Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Viktorija Golubic (WTA 72) ne verra pas les quarts de finale à Nottingham. La Zurichoise s'est inclinée 6-1 7-5 devant la Belge Alison Van Uytvanck (WTA 67) qu'elle affrontait pour la première fois. Viktorija Goubic a concédé 5 breaks sur les 10 jeux de service qu'elle a disputés. Dépassée au premier set, elle a eu le mérite de revenir de 5-2 à 5-5 dans la seconde manche. Mais à 6-5, elle devait lâcher son service une dernière fois. Ce n'est donc pas à Nottingham où Viktorija Golubic a pu oublier son échec au premier tour à Roland-Garros où elle avait été battue par l'Estonienne Anett Kontaveit malgré une balle de match dans sa raquette.

National League: Daugavins s'engage pour deux ans à Berne Kaspars Daugavins va retrouver les patinoires suisses Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'international letton Kaspars Daugavins (33 ans) a signé un contrat de deux ans avec le CP Berne. Il avait déjà évolué en Suisse en 2013/14 avec Genève-Servette. Daugavins jouait en KHL lors de la saison écoulée, sous les couleurs de Vityaz Podolsk. Il a inscrit 49 points (17 buts/32 assists) en 58 rencontres. Il a récemment participé au championnat du monde à Riga en tant que capitaine de la sélection lettone. Lors de son passage à Genève, l'attaquant de 1m85 pour 100 kg avait accumulé 57 points en 56 matches (23 buts/34 assists). Ses qualités de patineur et sa bonne lecture du jeu, ainsi que son mental de leader, ont convaincu Berne de le recruter.

Un nouveau quart de finale pour Dominic Stricker Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI L'envol de Dominic Stricker (ATP 335) est vraiment fabuleux. Comme au Geneva Open, le Bernois s'est hissé en quart de finale du tournoi sur gazon de Stuttgart. Dominic Stricker s'est imposé 7-6 (7/5) 7-6 (7/5) devant Hubert Hurkacz (ATP 20), victorieux cette année du Masters 1000 de Miami. La veille, le gaucher avait enlevé son premier tour contre le Moldave Radu Albot sur le même score de 7-6 7-6. Ce quatre sur quatre dans les jeux décisifs témoigne d'une réelle maîtrise de la part d'un joueur qui fêtera ses 19 ans le 16 août prochain. On précisera qu'il a écarté une balle de premier set sur son jeu de service à 6-5 face à Hurkacz. Même si Hubert Hurkacz restait sur trois défaites dans un premier tour, la performance livrée par Dominic Stricker fut remarquable. Tranchant en retour, capable d'armer à tout moment des coups droits gagnants le long de la ligne, Dominic Stricker semble avoir déjà acquis les bases du jeu sur gazon. Le gaucher possède aussi une très belle main pour tirer parfaitement son épingle dans le petit jeu. Ce vendredi, il se heurtera à Sam Querrey (ATP 67), un véritable spécialiste du gazon. L'Américain fut le joueur qui avait, en 2016, brisé le rêve de Grand Chelem de Novak Djokovic à Wimbledon. Sur le gazon londonien, sa feuille de résultats est riche d'une demi-finale en 2017 et de deux quarts de finale en 2016 et en 2019. Avec ce quart de finale à Stuttgart, Dominic Stricker est assuré de figurer au 289e rang lundi prochain. Un succès contre Sam Querrey lui permettrait de gagner 29 places de plus.

Espagne: Diego Llorente désormais négatif au Covid-19 Image: KEYSTONE/EPA REUTERS POOL Le défenseur espagnol Diego Llorente a été testé négatif au Covid-19 mercredi, a annoncé la Fédération espagnole (RFEF). Le joueur avait pourtant été testé positif la veille. "Les tests PCR de confirmation effectués le mercredi 9 juin ont donné un résultat négatif. La contre-analyse (...) a confirmé ces dernières heures le résultat", a indiqué la Fédération qui soupçonne que le test du mardi était un "faux positif". Le défenseur du club anglais de Leeds était le second cas positif au sein de l'équipe après la contamination du capitaine Sergio Busquets, annoncée dimanche soir. Diego Llorente avait été placé à l'isolement, mais l'annonce de ce test négatif pourrait signer son retour dans l'équipe qui doit disputer son premier match de l'Euro lundi à Séville contre la Suède. "Le joueur sera de nouveau soumis à des tests PCR jeudi et vendredi. Si le résultat négatif est confirmé, Diego Llorente rejoindra l'entraînement (..) vendredi après-midi", a ajouté la RFEF.

Euro 2021: Pellegrini devra déclarer forfait Lorenzo Pellegrini: sans doute forfait pour l'Euro 2021 Image: KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA L'Italie fait face à un nouveau souci à la veille du match d'ouverture de l'Euro vendredi contre la Turquie: Lorenzo Pellegrini va sans doute être forfait pour le tournoi. Le milieu de terrain de l'AS Rome devrait laisser sa place dans les 26 au joueur de la Fiorentina Gaetano Castrovilli, a annoncé jeudi la Fédération. Après le forfait de Stefano Sensi, officialisé en début de semaine et remplacé par Matteo Pessina, Pellegrini a "subi une blessure" mercredi à l'entraînement, déclare la Fédération italienne. Une requête a donc été envoyée à l'UEFA pour permettre son remplacement dans la liste des 26, en vertu des règlements autorisant une telle substitution jusqu'au premier match dans le tournoi. Le milieu de terrain de l'Italie, le point fort de l'équipe reconstruite par Mancini depuis 2018, est déjà handicapé par l'absence probable vendredi de Marco Verratti: le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a repris l'entraînement, après sa blessure au genou droit début mai, mais son retour en compétition n'est pas attendu avant le deuxième match contre la Suisse (16 juin) voire le dernier du 1er tour contre le Pays de Galles (20 juin).

National League: Haas tourne le dos à la NHL et revient à Bienne Image: KEYSTONE/AP/LARRY MACDOUGAL Bienne a réussi un joli coup sur le marché des transferts. Le club seelandais a engagé pour cinq ans l'international suisse Gaëtan Haas, qui revient ainsi dans son club formateur. Haas (29 ans) tourne ainsi le dos à la NHL après deux saisons mitigées aux Edmonton Oilers. Il a inscrit sept buts et donné six assists en 95 matches et n'a jamais pu devenir un titulaire indiscutable. L'attaquant avait déjà porté le maillot biennois de 2009 à 2017, avant de partir au CP Berne. Il avait décroché le titre de champion en 2019 avec les Ours avant de tenter sa chance en NHL. Haas faisait aussi partie de l'équipe de Suisse vice-championne du monde en 2018.

Celtic Glasgow: un Australien nommé manager Image: KEYSTONE/EPA AFP POOL Celtic Glasgow a annoncé le nom de son nouveau manager. Le club dans lequel évolue l'international suisse Albian Ajeti sera désormais entraîné par l'Australien Angelos "Ange" Postecoglou. Le technicien d'origine grecque s'est engagé pour une saison avec les "Bhoys". Il dirigeait récemment Yokohama avec qui il a été champion du Japon. En 2014, il avait mené l'Australie à la Coupe du monde au Brésil. Postecoglou avait dirigé les "Socceroos" pendant quatre ans. Après neuf titres consécutifs de champion, le Celtic a été détrôné lors de la saison écoulée par le rival local honni, les Glasgow Rangers qui comptent dans leurs rangs Cédric Itten, autre international suisse.

New York pour une revanche Capr sur les demi-fnales pour Otto Koivula (de face) et les Islanders. Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Après Montréal et Tampa Bay, les Islanders ont assuré leur qualification pour les demi-finales des play-off. New York a enlevé 4-2 sa série contre Boston. Sur leur glace, les Islanders se sont imposés 6-2 lors de l'acte VI. Ils ont forcé la décision dans le deuxième tiers avec trois buts inscrits en l'espace de 8'47'' pour porter le score à 4-1. En demi-finale, les Islanders retrouveront le Champion en titre Tampa Bay. L'an dernier, le Lightning avait écarté New York en six matches lors d'une demi-finale disputée dans la bulle d'Edmonton.

L'UEFA suspend la procédure contre le Real, le Barça et la Juve Image: KEYSTONE/AP/CLAUDE PARIS La Commission d'appel de l'UEFA a décidé mercredi de suspendre "jusqu'à nouvel ordre" la procédure disciplinaire engagée contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus. Ces trois derniers clubs mutins refusent toujours de renier l'éphémère projet de "Super Ligue" privée. L'organisation européenne avait "ouvert une procédure disciplinaire" le 25 mai, menaçant de sanctions les trois clubs pour une "potentielle violation du cadre légal de l'UEFA" alors que les neuf autres promoteurs de la "Super Ligue" ont échappé à ces poursuites en échange de sanctions financières légères.

Une fausse bonne idée Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Ravir un set à Rafael Nadal à Roland-Garros n'est pas l'idée du siècle. Diego Schwartzman (no 10) l'a appris à ses dépens en quart de finale. Le Majorquin a battu l'Argentin 6-3 4-6 6-4 6-0 pour se hisser une quatorzième fois dans le dernier carré de la Porte d'Auteuil. Son adversaire vendredi sera le vainqueur de la rencontre entre Novak Djokovic et Matteo Berrettini. Pendant trois sets, ce quart de finale fut de toute beauté. Diabolique en défense, Diego Schwartzman a cru jusqu'au milieu du troisième set pouvoir devenir le troisième homme après Robin Soderling et Novak Djokovic à réussir l'impossible: battre Rafael Nadal à Roland-Garros. Conscient du danger, Rafael Nadal a élevé le niveau de son jeu pour enlever les... neuf derniers jeux de la rencontre. Il a fait payer au prix fort au lutin argentin son impudence. Avec le gain de la deuxième manche, Diego Schwartzman a, en effet, mis fin à une série de 36 sets remportés consécutivement par Rafael Nadal dans ce tournoi qu'il a déjà gagné à 13 reprises. Et qu'il devrait logiquement enlever une quatorzième fois ce dimanche. Aucun autre joueur ne maîtrise comme lui la terre battue parisienne.

Stefan Bissegger tout en maîtrise Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Stefan Bissegger (EF Education) a remporté en patron la 4e étape du Tour de Suisse entre St-Urban et Gstaad sur 171 km. C'est la 2e victoire World Tour pour le Thurgovien après celle sur Paris-Nice. Le spécialiste de l'effort solitaire, 22 ans, a battu au sprint ses deux compagnons d'échappée Benjamin Thomas et Joey Rosskopf sur l'aérodrome de Saanen. Il s'agit de la deuxième victoire helvétique sur ce Tour de Suisse après celle de Stefan Küng lors du contre-la-montre inaugural de dimanche à Frauenfeld. Partis à 94 km de l'arrivée, Thomas, Rosskopf et le Suisse Joel Suter ont vu Bissegger les rejoindre à 78 km du but. Dans le col de Saanenmöser, Suter a lâché l'affaire et Bissegger a bien senti dans les courbes rapides de la descente vers l'aérodrome de Gstaad qu'il était bien en jambes. "Enfin, a lancé le vainqueur du jour à l'arrivée. Je suis vraiment heureux de cette victoire. J'ai vu que j'étais le meilleur dans la descente, mais je ne voulais pas prendre trop de risques. J'ai d'ailleurs failli tomber dans le dernier giratoire. Est-ce que c'est ma plus belle victoire? Sans doute, parce que c'est une étape en ligne et pas un chrono qui est ma discipline de prédilection." Au général, Bissegger remonte au 10e rang à 38 secondes de Mathieu van der Poel. Stefan Küng occupe lui toujours la 3e place à 4 secondes. Jeudi, première étape de montagne avec trois ascensions au programme et un passage en terres romandes. Le peloton va partir de Gstaad puis attaquer le Pillon pour ensuite remonter la Vallée du Rhône. Après la montée d'Erschmatt, les coureurs grimperont à Loèche-les-Bains au terme de 175 km d'efforts.

Dominic Stricker gagne aussi sur gazon Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Trois semaines après son quart de finale au Geneva Open, Dominic Stricker (ATP 335) a apporté la preuve qu'il était aussi à l'aise sur gazon. Il a passé le premier tour à Stuttgart. Le Bernois s'est imposé 7-6 (7/4) 7-6 (7/5) devant le qualifié moldave Radu Albot (ATP 89). Dans une rencontre interrompue à deux reprises en raison d'une panne de... l'oeil électronique et d'une averse, Dominic Stricker a su rebondir après une entame bien laborieuse. Il a, en effet, concédé deux breaks lors de ses deux premiers jeux de service. Ce jeudi, le Bernois affrontera en huitième de finale Hubert Hurkacz (ATP 20), tête de série no 2 du tournoi et exempté du premier tour. Titré en avril dernier au Masters 1000 de Miami, le Polonais reste sur trois défaites au premier tour, à Madrid, à Rome et à Roland-Garros où il avait pourtant mené deux manches à rien contre le Néerlandais Botic Van de Zandschulp (ATP 154).

Maria Sakkari élimine la tenante du titre Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Iga Swiatek (no 8) ne signera pas le doublé ce samedi à Roland-Garros. La tenante du titre a été éliminée en quart de finale, battue 6-4 6-4 par Maria Sakkari (no 17). Diminuée par une gêne aux adducteurs, la Polonaise a été désarmée devant la puissance de la Grecque qui disputait le premier quart de finale de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem. Au lendemain de succès de Stefanos Tsitsipas sur Daniil Medvedev, Maria Sakkari a tenu, elle aussi, à s'asseoir à la table des demi-finalistes. Sa victoire ne souffre aucune discussion. Elle a su trouver les bonnes zones et, également, insister sur le coup droit en souffrance de la Polonaise. A 25 ans, la Grecque rejoint dans le dernier carré trois autres nouvelles venues à ce stade en Grand Chelem: sa future adversaire, la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 33), ainsi que la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (wta 32) et la Slovène Tamara Zidansek (WTA 85). C'est la première fois dans l'ère Open qu'aucune des dix premières têtes de série du tableau féminin n'atteint les demi-finales de Roland-Garros.

Barbora Krejcikova déjoue tous les pronostics Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON 33e joueuse mondiale, Barbora Krejcikova disputera ce jeudi les demi-finales des Internationaux de France. Titrée à Roland-Garros en double il y a trois ans, la Tchéque déjoue tous les pronostics. Elle s'est qualifiée à la faveur de son succès 7-6 (8/6) 6-3 devant Coco Gauff (no 24). Ce match fut renversant dans la mesure où la Tchèque a écarté cinq balles de premier set. Elle a ensuite très vite pris le large dans la seconde manche avant d'être prise de vertiges alors que la ligne d'arrivée était en vue. Elle a, en effet, mené 5-1 40-0 avant de galvauder cinq balles de match pour permettre à l'Américaine de revenir à 5-3. Mais elle a su retrouver le relâchement nécessaire pour conclure sur un jeu blanc au service. Jeudi face à la tenante du titre Iga Swiatek ou à la Grecque Maria Sakkari, Barbora Krejcikova tentera de gagner un... onzième succès de rang. Elle a, en effet, enlevé le tournoi de Strasbourg la semaine qui a précédé ces Internationaux de France pour signer cette série magnifique. A 17 ans, Coco Gauff a pu mesurer tout ce qui lui manque encore. L'Américaine a accusé un terrible trou d'air après la perte du premier set pour espérer un meilleur sort. Elle n'est pas parvenue à oublier les cinq balles de premier set dans sa raquette qui ont tout changé.