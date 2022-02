Galmarini déjà éliminé +++ Nico et Nino marquent

Nevin Galmarini éliminé en qualifications Image: KEYSTONE/EPA/MAXIM SHIPENKOV Champion olympique de la discipline en 2018, Nevin Galmarini a été éliminé dès les qualifications du géant parallèle des Jeux de Pékin. Le Grison a terminé 21e, à près d'une seconde du top 16. Trois Helvètes seulement seront engagés en 8es de finale dès 7h30 heure suisse. Respectivement 11e et 12e des qualifications, Julie Zogg et Patrizia Kummer défieront l'Allemande Carin Langenhorst et l'Autrichienne Julia Dujmovits. Dario Caviezel (14e des qualifs) se mesurera quant à lui à l'Autrichien Andreas Prommegger. Gian Casanova (28e) et Jessica Keiser (28e également) ont échoué nettement lors de ces qualifications. La frustration doit en revanche être grande pour la Glaronaise Ladina Jenny, 17e à 0''14 du dernier ticket de 8e de finaliste.

Nico et Nino marquent mais s'inclinent Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Nico Hischier et Nino Niederreiter ont fait mouche en NHL. Mais les deux buteurs suisses n'ont pu empêcher leur équipe de connaître la défaite. Auteur de l'unique réussite des Devils, Hischier a inscrit son 9e but de la saison d'une habile déviation en power-play. Cette ouverture du score n'a pas empêché New Jersey de courber l'échine devant Ottawa 4-1. La fin de saison s'annonce longue du côté de Newark avec 35 points en 46 matches et plus aucun espoir de disputer les play-off. Tout le contraire des Carolina Hurricanes qui sont en tête de la division Metropolitan malgré leur défaite 4-3 ap à Toronto. Niederreiter a lancé les hostilités en ouvrant la marque d'une jolie déviation. Il s'agit du 14e but du Grison cette saison.

Mayer champion olympique de Super-G, les Suisses grimacent Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Journée ratée pour les skieurs suisses lors du Super-G olympique à Pékin. Matthias Mayer s'est adjugé le titre, alors que Marco Odermatt et Beat Feuz ont été éliminés. Tout le monde attendait de voir le réveil de Marco Odermatt après sa 7e place dans la descente. Sur un parcours tracé par son entraîneur Reto Nydegger, le leader de la Coupe du monde avait tout pour bien faire. Mais le skieur d'Hergiswil a craqué. Alors qu'il comptait 0''07 de retard au dernier temps intermédiaire, le Nidwaldien est sorti sur un appui pied droit. Une erreur rarissime pour le meilleur skieur du monde. Arrivé dans l'aire d'arrivée, le Nidwaldien est immédiatement parti dans la zone réservée aux coureurs, a déchaussé et s'est appuyé contre la barrière la tête basse. Après avoir manqué ses Championnats du monde l'an dernier à Cortina, Odermatt n'a maintenant plus qu'une chance de repartir avec une médaille. Ce sera dimanche à l'occasion d'un géant où il sera le grandissime favori. A voir s'il va récupérer mentalement. Pas de regrets "Si j'avais pris moins de risques, j'aurais pu dire au revoir aux médailles, donc pas de regrets", a expliqué le Nidwaldien au micro de la RTS. "J'ai des sentiments mitigés, a-t-il glissé sur SRF. Je n'ai rien à me reprocher, j'ai tout essayé. C'est simplement très dommage que cela m'arrive justement aujourd'hui, que je sois un peu trop sur l'arrière et que je sois éliminé. Je suis content d'avoir un jour de repos demain. Avec tous les reports, les journées ont été très longues. Il s'agira ensuite de se recentrer." Champion olympique de descente la veille, Beat Feuz n'a pas dépassé les vingt secondes de course. Sans doute l'esprit déjà auprès de sa famille, "Kugelblitz" s'est manqué sur une porte et n'a pas voulu hypothéquer sa fin de saison en essayant un rattrapage inutile. "Je suis bien entendu un peu déçu, a commenté le Bernois. J'ai pris des risques, mais les trois premiers ont super bien skié. Mais mes JO sont réussis et je me réjouis de rentrer à la maison." Les deux autres Suisses, Stefan Rogentin et Gino Caviezel, ont terminé aux 14e et 16e rangs. Troisième titre pour Mayer Médaillé de bronze de la descente, Matthias Mayer a prouvé une nouvelle fois qu'il était un homme de grands rendez-vous. Champion olympique de descente à Sotchi, vainqueur du Super-G de Pyeongchang, l'Autrichien de 31 ans ajoute un troisième titre olympique à sa collection. Mais Mayer a, comme Feuz lundi, poussé un ouf de soulagement en voyant le temps de Ryan Cochran-Siegle. L'Américain a coupé la cellule avec seulement 0''04 de retard. A bientôt 30 ans, le coureur du Vermont signe le plus résultat de sa carrière, lui qui compte une victoire en Coupe du monde lors du Super-G de Bormio en 2020. Favori des bookmakers, Aleksander Aamodt Kilde se pare de bronze et de sa première médaille olympique. A noter le carton de la marque Head qui s'offre une troisième médaille d'or et qui en est à sept breloques sur neuf jusqu'à présent.

Mathilde Gremaud s'offre une deuxième médaille olympique Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Mathilde Gremaud s'est offert un superbe cadeau le jour de son 22e anniversaire. La Fribourgeoise s'est parée de bronze mardi dans l'épreuve de Big Air des JO de Pékin, remportée par la Chinoise de 18 ans Eileen Gu devant la Française Tess Ledeux. La Genevoise Sarah Höfflin a quant à elle terminé 6e de cette finale. Médaillée d'argent en slopestyle en 2018 à PyeongChang derrière Sarah Höfflin, Mathilde Gremaud a donc décroché mardi la deuxième médaille olympique de sa jeune carrière. La Gruérienne a cumulé 182,50 points grâce à ses deux premiers sauts, contre respectivement 188,25 et 187,50 pour Eileen Gu et Tess Ledeux. Mathilde Gremaud n'a aucun regret à avoir au terme de cette finale. Elle a obtenu 89,25 points pour son Double Cork 1260, puis 93,25 points pour son fameux Switch Double Cork 1440. Virtuellement en argent après les deux premiers runs, elle a chuté - sans gravité - en tentant un 1620 sur son troisième passage. La Fribourgeoise devait il est vrai prendre tous les risques, après qu'Eileen Gu avait posé un 1620 sur son troisième saut pour prendre la tête. Créditée de 94,50 points après avoir récolté 93,75 points pour son premier run, Eileen Gu a devancé d'un souffle Tess Ledeux (94,50 et 93,00 points sur les deux premières manches). Höfflin à plus de 20 points du bronze Sarah Höfflin n'aurait pour sa part pas pu espérer beaucoup mieux dans ce concours. La Genevoise a cumulé 158,75 points grâce à ses premier et troisième sauts, échouant donc à plus de 20 points de Mathilde Gremaud. Elle abattra sa meilleure carte dans l'épreuve de slopestyle, dont les qualifications auront lieu dimanche.

Saint-Pétersbourg: Jil Teichmann sortie dès le 1er tour Image: KEYSTONE/AP/Simon Baker Jil Teichmann (WTA 35) a été éliminée dès son entrée en lice au tournoi WTA 500 de Saint-Pétersbourg. La Seelandaise a été battue en trois sets, 6-3 1-6 6-3, par l'Estonienne Anett Kontaveit (WTA 9) Face à la tête de série no 2 du tournoi disputé dans la ville russe, Jil Teichmann s'est inclinée en un peu moins de deux heures de jeu (1h57), malgré une belle résistance et le gain de la deuxième manche. La Suissesse connaît un début de saison difficile: lors de ses cinq derniers tournois, elle n'a franchi le 1er tour qu'à une reprise, lors de l'Open d'Australie. Sa victoire contre Petra Martic est la seule à son actif depuis plus de quatre mois.

Premier succès pour les hockeyeuses suisses Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum L'équipe de Suisse dames a fêté son premier succès dans le groupe A du tournoi olympique à Pékin. Les protégées de Colin Muller ont battu la Finlande 3-2 dans le dernier match de la phase de groupes. Après trois revers, ce succès fait du bien, d'autant plus que la Suisse ne bat pas souvent les Finlandaises. La dernière victoire remontait en effet au 14 avril 2012. Les six rencontres suivantes avaient été perdues, dont deux dans le cadre des JO, en 2006 à Turin (0-4) et en 2014 à Sotchi (3-4 ap). Troisième but de Lara Stalder Andrea Brändli, qui a stoppé 38 tirs, a joué un grand rôle dans ce succès. Les buts suisses ont été marqués par Lara Christen, Dominique Rüegg et la capitaine Lara Stalder. Celle-ci a inscrit son troisième but du tournoi, et le premier des Suissesses à cinq contre cinq. Les autres avaient tous été marqués en power-play. La Suisse ne connaît pas encore son adversaire pour les quarts de finale, pour lesquels elle était déjà certaine d'être qualifiée.

Vladimir Petkovic n'est plus l'entraîneur de Bordeaux Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Vladimir Petkovic n'est plus l'entraîneur des Girondins de Bordeaux en Ligue 1. L'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse a été écarté par la direction au lendemain de la défaite 5-0 à Reims. Arrivé l'été dernier après avoir quitté l'équipe de Suisse au terme d'un brillant Euro, Petkovic n'a jamais réussi à trouver la bonne formule avec une équipe profondément remaniée à l'entresaison. Les Girondins n'ont jamais quitté le bas du classement jusqu'à se retrouver dix-neuvièmes et avant-derniers après vingt-trois journées de Championnat. Petkovic possédait un contrat valable jusqu'en 2024. Selon "L'Equipe", il toucherait un salaire mensuel de 280'000 euros. Son assistant Antonio Manicone a subi le même sort que son mentor.

Les Suissesses finissent loin L'ancienne fondeuse Denise Herrmann est une reine du biathlon. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Lena Häcki a été la seule Suissesse à garder la tête hors de l'eau sur le 15 km individuel des JO de Pékin. L'Obwaldienne est arrivée 24e, à 3'50 de la médaillée d'or, l'Allemande Denise Herrmann. Cette dernière n'avait jamais récolté de lauriers olympiques auparavant en biathlon mais avait été médaillée de bronze en ski de fond avec le relais allemand aux JO de Sotchi 2014. Herrmann (33 ans) s'est mise au biathlon en 2016/17. Deux ans plus tard, elle devenait championne du monde de la poursuite 10 km. Elle a devancé lundi la Française Anaïs Chevalier-Bouchet (à 9''), qui décroche sa troisième médaille olympique, et la Norvégienne Marte Olbu Roeiseland (à 15''). Avec aucun top 20 en Coupe du monde cet hiver, les Suissesses ne se faisaient guère d'illusions pour ce 15 km olympique. Derrière Lena Häcki , qui a évolué à son niveau avec 4 fautes au tir, la vice-championne olympique de Sotchi en 2014 Selina Gasparin (62e) et la jeune Amy Baserga (69e) ont fini au-delà de la 60e place. Gasparin a manqué sept tirs sur 20, soit 7' de pénalité.

Ajoie: Gary Sheehan limogé, Julien Vauclair à la barre Gary Sheehan doit s'en aller. Il paie en premier lieu pour la faiblesse de son contingent. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Après dix-huit défaites consécutives, le HC Ajoie, lanterne rouge de National League, a décidé de limoger son entraîneur Gary Sheehan et son assistant Vincent Léchenne. La mission sera remplie provisoirement par le directeur sportif Julien Vauclair. Désormais détenteur de la plus longue série de défaites en National League, le HC Ajoie a décidé de réagir même si le club ne risquait pas la relégation en Swiss League en raison d'un moratoire d''une saison suite à la pandémie du Covid-19. "C'est à l'issue de mûres réflexions que la direction du club est arrivée à la conclusion que Gary Sheehan et Vincent Léchenne ne seraient plus en mesure d’inverser la tendance", écrit le club jurassien dans un communiqué. Gary Sheehan (58 ans) dirigeait l'équipe ajoulote pour la huitième saison. Deux fois champions de Swiss League, vainqueur de la Coupe de Suisse après une finale inoubliable contre Davos, le coach canado-suisse avait conduit les Jurassiens en National League après un barrage mémorable face à Kloten, le grand favori pour la montée. Dans son communiqué, le HC Ajoie relève qu'il savait que cette première saison en National League ne serait pas aisée et que les conditions étaient difficiles pour tirer son épingle du jeu. Le club jurassien estime toutefois qu'il doit agir aujourd'hui pour préparer au mieux la saison prochaine, qui s'annonce cruciale. L'arrivée il y a quelques semaines de Julien Vauclair au poste de directeur sportif n'augurait pas forcément des beaux jours pour le duo Sheehan - Léchenne. L'ancien défenseur de Lugano a sans doute pesé dans la décision du limogeage du duo. Il dirigera l'équipe en attendant que le club trouve un coach pour la fin de la saison. Le nom de Serge Pelletier, comme possible successeur, circule depuis quelques semaines.

Big Air: Les quatre Suisses échouent en qualifications Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Déception pour l'équipe de Suisse masculine de ski freestyle lundi. Andri Ragettli, Fabian Bösch, Kim Gubser et Colin Wili ont en effet tous échoué dès les qualifications du Big Air. Certes, Andri Ragettli est plus à l'aise en slopestyle, discipline dont il est le champion du monde en titre. N'empêche que l'élimination du Grison en qualifications de ce Big Air n'était pas vraiment attendue, même s'il revient à peine de blessure. Andri Ragettli a terminé 14e de ces qualifications avec 167,75 points, soit 2,25 de moins que le 12e et dernier qualifié Jesper Tjader. La moyenne impressionnante de 85,00 points par saut était donc nécessaire pour se hisser en finale. Deuxième meilleur atout helvétique, Fabian Bösch s'est quant à lui classé 17e des qualifications, à 8,25 points du top 12. A l'image d'Andri Ragettli, l'Obwaldien a manqué son troisième saut alors qu'il devait réaliser au moins 89,00 points pour aller en finale. Kim Gubser, qui a manqué ses premier et troisième sauts, et Colin Wili, qui a chuté à la réception de son deuxième essai, se sont respectivement classés 23e et 25e. L'Hispano-Fribourgeois Thibault Magnin a quant à lui pris la 28e place de ces qualifications, dominées par le Norvégien Birk Ruud (187,75 points).

Le bronze pour Lara Gut-Behrami en géant, Hector en or Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lara Gut-Behrami a décroché le bronze du géant olympique à Pékin. Le titre est revenu à la Suédoise Sara Hector et l'argent à Federica Brignone. Ne jamais sous-estimer le coeur d'une championne. Après deux dernières semaines compliquées en Coupe du monde, "LGB" avait choisi de faire une pause pour préparer au mieux cette échéance olympique et bien lui en a pris. Il s'agit de la deuxième médaille olympique pour la Tessinoise après le bronze en descente à Sotchi. Après une première manche qui l'a vue être reléguée à plus d'1''50, la skieuse de Comano a répondu de la meilleure des manières avec le meilleur chrono de la deuxième manche. Et sans un immense coup de carre après quelques portes, la championne du monde en titre aurait peut-être pu prétendre à mieux. Mais avec 0''72 de retard sur Sara Hector au final, la Tessinoise n'aurait certainement pas pu aller chercher l'or. Leader de la Coupe du monde de la discipline grâce à ses cinq podiums consécutifs, Sara Hector met un point d'exclamation à une saison exceptionnelle. La Scandinave est montée en puissance pour devenir la meilleure géantiste actuelle et mériter pleinement ce titre. A la deuxième place, Federica Brignone prouve qu'elle est toujours présente lors des grands rendez-vous. Des favorites fragiles Les Suissesses ont fini dans le peloton. Wendy Holdener a fini au 9e rang, Michelle Gisin au 10e et Camille Rast au 16e. Ce fut difficile pour les favorites. La première manche a été notamment fatale à la championne olympique 2018 de la discipline, la superstar américaine Mikaela Shiffrin, qui est partie à la faute dans le premier mur. L'Italienne Marta Bassino, détentrice du Globe de la discipline, a connu le même sort. Quant à Petra Vlhova, elle n'a pas connu l'élimination, mais n'a jamais trouvé le bon rythme lors des deux parcours. La Slovaque a finalement terminé au 14e rang. A noter encore la terrible chute de Nina O'Brien juste avant de couper la ligne en deuxième manche.

Beat Feuz pressé de rentrer à la maison Image: KEYSTONE/EPA Emu et soulagé d'avoir remporté l'or olympique, Beat Feuz va encore prendre le départ du Super-G mardi aux JO de Pékin. Mais le Bernois semble impatient de rentrer à la maison pour revoir ses proches. Alors que le vent a perturbé le début des épreuves à Yanqing, Eole s'est montré clément avec les coureurs lundi. "Les conditions étaient parfaites, a résumé Feuz. Il n'y avait pas de vent et j'ai pu rester très stable sur les skis. C'est un rêve devenu réalité." Alors qu'il avait mis Wengen et Kitzbühel tout en haut de sa liste, le Bernois a remis un peu d'ordre une fois ce titre olympique validé: "Les Jeux sont extrêmement importants et aujourd'hui tout a fonctionné. A Pyeongchang il y a quatre ans, j'avais fait 2e et 3e. Mais aujourd'hui toutes les pièces se sont mises ensemble. Cela signifie énormément pour moi. Honnêtement, je ne peux pas me représenter quelque chose de plus beau que de rentrer à la maison avec une médaille d'or autour du cou." Aligné mardi en Super-G, Feuz s'y élancera sans la moindre pression: "Je serai au départ demain. Mais dans 40 heures, je me réjouis déjà d'être à la maison et de pouvoir serrer ma famille dans mes bras", a-t-il confié. A la question de savoir s'il allait sabrer le champagne, le Bernois a joué les vieux sages: "On va certainement fêter ça avec l'équipe, mais en ces temps de covid et parce que la saison de Coupe du monde n'est pas terminée, on va repousser les célébrations au printemps."

Max Parrot sacré en slopestyle Max Parrot est devenu champion olympique de slopestyle lundi Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick Max Parrot est devenu champion olympique de slopestyle lundi à Pékin, quatre ans après s'être paré d'argent à PyeongChang. Le Canadien a ainsi brisé le rêve du jeune Chinois Su Yiming (17 ans) qui doit se contenter de la 2e place. Les Suisses Nicolas Huber et Jonas Bösiger avaient échoué en qualifications. Vice-champion du monde de Big Air l'an dernier, Max Parrot (27 ans) a cueilli le premier grand titre de sa carrière grâce à un deuxième run quasi parfait en finale. Crédité de 90,96 points, il a devancé de plus de 2 points Su Yiming (88,70). Le bronze revient comme en 2018 à un autre Canadien, Mark McMorris (88,53). Un cancer vaincu Max Parrot revient de très loin. Quelques mois après les JO de Pyeongchang, il avait en effet appris qu'il souffrait d'un cancer du système lymphatique. Malgré d'éprouvantes séances de chimiothérapie, il a toujours été persuadé qu'il reprendrait le cours de sa carrière, ce qu'il a fait après une parenthèse de six mois. "Abandonner n'a jamais été une option", a expliqué le Canadien. "Revenir pour participer à ces Jeux a même été une énorme source de motivation pour battre le cancer", a assuré Max Parrot, qui s'alignera également sur l'épreuve de Big Air.

Beat Feuz remporte la descente olympique Beat Feuz est champion olympique de descente Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Beat Feuz est champion olympique de descente! Le Bernois, meilleur descendeur de l'Histoire, a devancé Johan Clarey de 0''10 et Matthias Mayer de 0''16. Feuz est venu. Feuz a vu. Feuz a vaincu. L'anomalie dans la matrice est enfin réparée. Après Bernhard Russi en 1972, Pirmin Zurbriggen en 1988 et Didier Défago en 2010, l'Emmentalois, qui fêtera ses 35 ans le 11 février, est le quatrième Suisse à décrocher le plus beau des titres. Correct aux entraînements, "Kugelblitz" a prouvé qu'il savait mettre le curseur au max au moment de la course, même sur une piste que personne ne connaissait. Champion du monde de la discipline en 2017, médaillé de bronze à Pyeongchang l'année d'après, argenté en Super-G en Corée, l'homme aux 45 podiums en descente inscrit une nouvelle ligne en majuscules à son incroyable palmarès. Le Bernois, qui a repris les skis de sa victoire à Kitzbühel, a sué lorsque Johan Clarey a coupé la ligne à 0''10. Le vétéran français de 41 ans (!) s'offre une superbe place d'honneur. Titré à Sotchi et en Super-G à Pyeongchang, Matthias Mayer ajoute une troisième médaille olympique à sa collection. Favori des bookmakers, Aleksander Aamodt Kilde ne termine qu'au 5e rang. Marco Odermatt, excellent jusqu'au 3e temps intermédiaire, a perdu du temps sur le bas de la piste. Le leader de la Coupe du monde a pris la 7e place, mais il sera l'un des favoris mardi lors du Super-G. A l'aise aux entraînements, Niels Hintermann a été trop prudent sur le haut pour espérer se mêler à la lutte pour les médailles. Dommage car le bas de sa course fut excellent, même si le Zurichois (16e) a parlé d'une performance "inacceptable" au micro de la RTS. Quatrième et dernier Helvète au départ, Stefan Rogentin s'est loupé et a fini au-delà du 20e rang.