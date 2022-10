Ganna remporte son 5e titre en poursuite ++ Phil Foden prolonge à Manchester City

Genève-Servette trébuche à Berne, Lausanne mate Ajoie Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le leader Genève-Servette est tombé à Berne (5-6 ap) après huit succès consécutifs en National League. Lausanne a engrangé une deuxième victoire de suite face à Ajoie (6-2). Les Genevois n'ont donc pas réussi à égaler leur série record de neuf succès établie en 2007-2008 et au début du Championnat 2012-2013. Trop d'erreurs individuelles sont venues fissurer le jeu des joueurs de Jan Cadieux. Ils avaient pourtant réussi à limiter les dégâts après un deuxième tiers-temps cauchemardesque. Une réussite du Finlandais Hartikainen en toute fin de second période permettait aux Genevois d'aborder les 20 dernières minutes avec un but de retard (3-4). Menés à la marque 4-2 puis 5-3, les Genevois sont parvenus à arracher la prolongation grâce au premier but en National League de Keanu Derungs pour son deuxième match à ce niveau et sur un nouveau chef-d'oeuvre de Tömmernes auteur d'un solo dévastateur comme face à Ambri-Piotta. En prolongation, les coéquipiers de Gauthier Descloux ont pu évoluer pendant 2 minutes à 4 contre 3 mais sans parvenir à battre le portier Wütrich. Sur un contre, le Canadien Goloubef a pu donner la victoire aux Bernois au terme d'un match renversant. Après avoir rossé Zoug (6-1), Lausanne a proprement fessé Ajoie. Les joueurs de John Fust ont tout de même transpiré pour se détacher face à des Ajoulots coriaces. Le score n'était que de 2-1 après 40 minutes de jeu. Damiano Ciaccio avait longtemps retardé l'échéance pour des Lausannois dominateurs. Tout s'est éclairci dès le début de la troisième période. Le Tchèque Sekac est parvenu à battre le portier jurassien en deux temps après 29'' de jeu seulement. Le verrou avait définitivement sauté. Kovacs, Fuchs et Audette se sont ensuite engouffrés dans la brèche pour saler l'addition. Lausanne passera sans doute un test plus significatif ce samedi à Fribourg. Fribourg plonge Lugano dans le doute Mené deux fois au score, Fribourg-Gottéron est tout de même sorti vainqueur de son déplacement à Lugano (4-2). Un doublé de Kris Bennett avait permis aux Tessinois d'aborder en tête la troisième période (2-1). Mais les hommes de Christian Dubé, avec un excellent Connor Hughes dans les buts, ont réussi à retourner la situation par le Finlandais Kuokkanen (48e), l'Américain Gunderson (54e) et Sandro Schmid (60e/dans le but vide). Les Fribourgeois ont bien réagi après leur défaite contre Berne et un premier tiers-temps bien médiocre à la Resega. Pour la deuxième fois de suite, le Lugano du nouvel entraîneur Luca Gianinazzi menait pour finir par s'incliner. Kloten a fêté sa deuxième victoire de la saison face à Langnau (3-2) dans le duel des mal-classés. Les Zurichois cèdent donc volontiers la lanterne rouge aux Emmentalois. Rapperswil-Jona a repris la deuxième place du classement grâce à son succès 3-2 tab face à Davos.

Ganna remporte son cinquième titre en poursuite Filippo Ganna est bien le meilleur rouleur du monde (archive). Image: KEYSTONE/EPA/MARCEL BIERI Intouchable, l'Italien Filippo Ganna a remporté un t5e sacre mondial sur la poursuite individuelle, nouveau record du monde à la clé, aux Championnats du monde sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines. En battant son compatriote Jonathan Milan en finale, Ganna, déjà titré en 2016 et de 2018 à 2020, a repris le pouvoir après sa troisième place l'an dernier à Roubaix. Celui qui est aussi champion du monde du contre-la-montre sur route en 2020 et 2021 a couronné son triomphe en établissant un nouveau record du monde, en 3'59''636. Le meilleur rouleur de la planète est pourtant arrivé fatigué sur ces Mondiaux après avoir battu samedi dernier un autre record, celui, mythique, de l'heure en parcourant 56,792 kilomètres sur la piste de Granges. Il y avait alors délogé son ingénieur performance chez Ineos-Grenadiers, le Britannique Dan Bigham qui, en août, avait battu ce record à la surprise générale alors qu'il était censé récolter des données pour... Ganna. Bigham a aussi brillé vendredi à Saint-Quentin-en-Yvelines où il pris la quatrième place de la poursuite, battu par le Portugais Ivo Oliveira dans le match pour le bronze. Côté suisse, Simon Vitzthum a établi un nouveau record de Suisse en 4'07''326. Le Saint-Gallois de 27 ans a ainsi amélioré de 28 centièmes la marque établie par Claudio Imhof l'an dernier. Cette excellente performance a permis à Vitzthum de prendre la cinquième place. Il ne lui aura manqué que 62 centièmes pour se qualifier pour la petite finale. Imhof a pris la 9e place en 4'09''824.

Phil Foden prolonge à Manchester City Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN L'attaquant international anglais de Manchester City Phil Foden a signé une prolongation de contrat de trois ans, a annoncé le club du nord de l'Angleterre vendredi. Originaire de Stockport dans la banlieue de Manchester, le joueur de 22 ans est donc désormais lié à son club formateur jusqu'en 2027. "C'est difficile de traduire en mots, combien je suis heureux d'avoir signé ce contrat", a réagi Foden sur le site officiel de City. "J'ai beaucoup progressé ces dernières années et je le dois en grande partie à Pep (Guardiola, son entraîneur, ndlr) et à son staff, qui me guident chaque jour à l'entraînement". "Avec l'équipe que nous avons, je sens que je peux continuer à apprendre et à gagner des titres. Ce sont les deux choses les plus importantes pour moi", a-t-il ajouté. Malgré son jeune âge, Foden, lancé en 2017 par Guardiola, compte déjà onze trophées à son palmarès: quatre titres de champion d'Angleterre, une Coupe d'Angleterre, quatre Coupes de la Ligue anglaise et deux Community Shields (match entre le champion et le vainqueur de la Coupe en Angleterre). Il totalise en outre dix-huit sélections en équipe d'Angleterre.

L'équipe nationale sera dirigée par Mike Keenan Mike Keenan lors de son passage aux Calgary Flames en 2007. Image: KEYSTONE/AP CP/JEFF MCINTOSH Le Canadien Mike Keenan (72 ans) sera le nouvel entraîneur de l'équipe nationale d'Italie. Il sera assisté par Mike Pelino, annonce la Fédération italienne sur son site. Keenan est sans doute l'un des coaches les plus expérimentés du hockey mondial. Il avait connu la gloire en NHL dans les années 80 et 90 avec la conquête de la Coupe Stanley avec les New York Rangers en 1994. Il a également dirigé l'équipe du Canada, vainqueur à deux reprises de la Coupe Canada, ancêtre de la Coupe du monde. Le Canadien a également entraîné en KHL. Avec succès, puisqu'il a été sacré champion avec Metallurg Magnitogorsk en 2014. Son dernier engagement date de la saison 2017-2018 avec la franchise chinoise de la KHL de Kunlun Red Star, mais l'aventure s'était terminée dès la fin novembre. La Suisse affrontera l'Italie au prochain Championnat du monde à Riga.

Kanté pourrait être absent de la Coupe du monde au Qatar Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein "Ce ne sont pas de bonnes nouvelles" a dit l'entraîneur de Chelsea Graham Potter à propos du milieu français N'Golo Kanté dont la blessure à une cuisse pourrait compromettre sa présence au Mondial. "Il doit voir un spécialiste ce week-end. C'est une rechute, ce ne sont pas de bonnes nouvelles, mais je ne peux pas vous en dire plus à ce stade", a ajouté Potter. Alors que la liste du sélectionneur Didier Deschamps est prévue pour le 9 novembre, le quotidien sportif l'Équipe présente le forfait de Kanté pour la Coupe du Monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022 comme acquis. Deschamps, à Nice vendredi, dans le cadre d'une visite du Musée des sports n'a pas voulu commenter l'état de santé de ses joueurs blessés comme Paul Pogba et donc N'Golo Kanté. "J'ai des nouvelles, a-t-il lancé. Chaque chose en son temps. Certains joueurs ont des soucis et des blessures. Espérons que tout ira dans le bon sens. Il y a encore du temps pour avoir plus de certitude." Kanté, qui évolue chez les Blues depuis 2016, est amoindri par des blessures à répétition depuis ces deux dernières années. Le milieu récupérateur n'est plus apparu sur un terrain depuis le 14 août dernier, lors d'un derby en Premier League face à Tottenham. Il avait été essentiel au succès de la France en Russie lors de la Coupe du Monde 2018 et serait un grand absent pour l'équipe de Didier Deschamps.

Deux nouvelles athlètes kényanes suspendues par l'antidopage Image: KEYSTONE/AP/CHARLES KRUPA La marathonienne Diana Chemtai Kipyokei, vainqueure à Boston en 2021, et sa compatriote Betty Wilson Lempus ont été suspendues provisoirement pour infraction au règlement antidopage. L'annonce a été faite vendredi par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). Les cas venant du Kenya se multiplient. Les deux athlètes sont accusées d'altération de preuves et d'obstruction à la procédure, à cause notamment de l'utilisation de faux documents, après avoir été contrôlées positives en 2021 à la triamcinolone, un glucocorticoïde encore autorisé sous certaines formes en 2021, avant d'être totalement interdit depuis janvier en compétition. Diana Chemtai Kipyokei (28 ans) avait remporté en octobre 2021 le marathon de Boston, l'un des six marathons "majeurs", à l'issue duquel elle avait été contrôlée à la triamcinolone. Betty Wilson Lempus (31 ans) avait elle remporté le semi-marathon de Paris en septembre 2021. Les deux suspensions interviennent trois jours après celle de leur compatriote trailer Mark Kangogo, vainqueur déchu de Sierre-Zinal en août, lui aussi contrôlé à la triamcinolone. Kipyokei et Lempus sont les 22e et 23e athlètes venant du Kenya suspendues en 2022: leur pays est classé depuis 2016 en catégorie A sur la liste de surveillance de l'athlétisme mondial et de l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Neymar jugé à Barcelone à un mois du Mondial au Qatar Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler A peine plus d'un mois avant le coup d'envoi du Mondial au Qatar, la star brésilienne Neymar est convoquée lundi devant un tribunal de Barcelone. Son procès pour des malversations présumées dans le cadre de son transfert en 2013 du club de Santos au Barça va s'ouvrir. L'attaquant du PSG, qui emmènera la "Seleçao" à partir du 20 novembre à la conquête d'une sixième Coupe du monde, est accusé de corruption par le ministère public, qui réclame deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à son encontre. Le procès doit durer jusqu'à la fin du mois. Parmi les huit autres accusés figurent ses parents, les ex-présidents du FC Barcelone Sandro Rosell, pour lequel le parquet a requis cinq ans de prison, et Josep María Bartomeu, ainsi qu'un ex-dirigeant du club brésilien de Santos, Odilio Rodrigues Filho. Les autres accusés sont trois entités juridiques: le FC Barcelone, le Santos FC et l'entreprise fondée par les parents du joueur pour gérer sa carrière. Neymar, qui a déclaré il y six ans que c'était son père qui gérait ses affaires, doit normalement être présent lundi au tribunal, bien qu'il n'y ait à ce stade aucune confirmation officielle qu'il fera le déplacement. D'autant qu'il doit jouer dimanche soir contre Marseille en Ligue 1. Selon un document publié vendredi par le tribunal, il est prévu qu'il témoigne soit le 21 octobre, soit le 28. La deuxième journée, mardi, s'annonce également comme un moment fort de ce procès hors normes, puisque l'accusation a appelé à témoigner le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui interviendra par vidéoconférence pour expliquer comment l'accord secret passé en 2011 entre le Barça et le joueur a pesé sur le mercato en empêchant d'autres clubs de lutter pour recruter Neymar. Dissimulation C'est la société d'investissement brésilienne DIS, alors détentrice de 40% des droits économiques du joueur, qui est à l'origine de ce procès. DIS s'est estimée lésée dans le transfert de l'attaquant, car si le FC Barcelone a initialement chiffré son coût à 57,1 millions d'euros (40 millions pour Neymar et sa famille et 17,1 pour le Santos FC), la justice espagnole estime que le recrutement de Neymar a en réalité coûté au moins 83 millions d'euros. La société, qui a touché 6,8 millions d'euros sur les 17,1 officiellement versés au club brésilien, affirme que le Barça, Neymar et ensuite le Santos FC se sont alliés pour dissimuler le montant réel de l'opération. "Neymar Junior, avec la complicité de ses parents, du FC Barcelone et ses dirigeants de l'époque, et dans un deuxième temps du Santos FC, a lésé les intérêts économiques légitimes de DIS et l'a escroquée", a déclaré jeudi Paulo Nasser, avocat de l'entreprise brésilienne, qui réclame les 35 millions d'euros qu'elle estime avoir perdus dans l'affaire. De leur côté, les avocats de Neymar affirment que leur client n'a commis aucun délit, les 40 millions d'euros qu'il a reçus correspondant, selon eux, à "une prime de transfert légale et habituelle sur le marché du football". Relation agitée Très attendu, ce procès a été surnommé "Neymar 2", "Neymar 1" désignant l'affaire de fraude fiscale dérivant de ce même transfert et qui s'était conclue en 2016 par un accord entre le parquet et le FC Barcelone, le club catalan acceptant de payer une amende de 5,5 millions d'euros. La relation agitée entre le Barça et l'attaquant brésilien ne s'est pas terminée avec son départ retentissant de Catalogne en 2017 pour le PSG. Car Neymar et le Barça se sont retrouvés devant les tribunaux en 2020, le joueur réclamant au club le versement d'une prime de 43,6 millions d'euros. Pour sa part, le FC Barcelone avait porté plainte conre son ancien joueur pour non-respect de contrat et obtenu gain de cause, Neymar ayant été condamné à payer 6,79 millions d'euros à son ancien club. "Ney" et le Barça avaient fini par signer en juillet 2021 un accord "à l'amiable" mettant fin à tous les litiges financiers les opposant.

Denis Malgin seul vainqueur Image: KEYSTONE/AP/Christopher Katsarov La soirée de jeudi ne fut pat pas particulièrement faste pour la petite armada suisse de la NHL. Seul Denis Malgin a connu les joies de la victoire. Au lendemain de sa défaite sur le fil à Montréal, Toronto s'est imposé 3-2 devant Washington. Sur leur glace, les Maple Leafs ont forcé la décision grâce à une réussite de l'ancien joueur des Zurich Lions Auston Matthews à la 47e. Buteur à Montréal, Denis Malgin n'a comptabilisé aucun point. Janis Moser a, en revanche, soigné ses statistiques. Le défenseur biennois a délivré deux assists sur deux buts inscrits en power play lors de la défaite 6-2 d'Arizona à Pittsburgh. Avec un goal et deux passes décisives, Sidney Crosby a été l'homme fort des Penguins. Après ses deux victoires à Prague, Nashville a raté sa première à domicile. Les Predators de Roman Josi et de Nino Niederreiter se sont inclinés 4-1 devant Dallas. Le Bernois et le Grison ont rendu un bilan neutre dans cette rencontre qui a vu l'ex-Biennois Tyler Seguin délivrer trois assists. Jonas Siegenthaler, avec New Jersey battu 5-2 à Philadelphia sans Nico Hischier blessé, Philipp Kurashev, qui s'est incliné 1-0 avec Chicago à Vegas, et Kevin Fiala, une fois de plus battu à domicile avec Los Angeles devant Seattle (1-4), cette soirée de jeudi est à oublier au plus vite.

Europa League: le PSV Eindhoven sans pitié pour le FCZ Brecher encaisse le 2-0 Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong La première sur le banc de Bo Henriksen n'a pas permis au FC Zurich de faire des miracles, tant s'en faut. Les champions de Suisse ont perdu 5-0 à Eindhoven contre le PSV en Europa League. Le FCZ attend ainsi toujours de débloquer son compteur dans ce groupe A. Avec quatre défaites en autant de matches, les Zurichois n'ont plus d'illusions à se faire. Leur campagne européenne risque fort de se terminer dès la fin de la phase de groupes. Comme la semaine dernière au Letzigrund, où il avait gagné 5-1, le PSV a nettement dominé et fait la différence rapidement. Les Néerlandais ont marqué en première période par Gutierrez (9e), Veerman (15e) et Sangaré (35e). Veerman (55e) et El Ghazi (84e) ont encore salé l'addition. Au-delà de la sécheresse du résultat, le FCZ a quand même montré quelques petits signes positifs dans le jeu. Il a pu se créer quelques occasions, sans pouvoir concrétiser. Mais Bo Henriksen doit être conscient de l'ampleur de sa tâche...

Conference League: le FC Bâle revient de loin Image: KEYSTONE/EPA/JAKUB GAVLAK Le FC Bâle est revenu de loin à Bratislava lors de la 4e journée de Conference League. Menés 3-1 par le Slovan à la 53e, les Rhénans ont su réagir pour arracher le nul 3-3. L'entrée en jeu d'Andy Diouf à la 64e a été décisive pour le FCB. Le jeune milieu de terrain français a signé le 3-2 dès la 65e, avant d'être à l'origine de l'égalisation de Zeqiri sept minutes plus tard. Il a vraiment transformé les manoeuvres offensives de son équipe. Le FCB avait ouvert le score sur un penalty de Males (29e). Les Slovaques ont égalisé avant la pause par Weiss, aussi sur penalty (45e). Le Slovan a ensuite pris l'avantage dès la reprise avec des réussites de Kucka (49e) et Cavric (53e). Alex Frei avait mis en place un onze plus défensif, avec l'idée d'être plus compact derrière. Son plan n'a pas vraiment fonctionné, l'équipe craquant sur le plan défensif en début de seconde période. Mais il a su rectifier le tir au bon moment pour éviter une troisième défaite consécutive qui aurait fait très mal.

Le spectre de la Ligue Europa fait trembler le Barça Image: KEYSTONE/AP/Emilio Morenatti Rattrapé par sa fragilité défensive en Ligue des champions et en plein doute avant un clasico au sommet dimanche, Barcelone craint d'être reversé vers la modeste Ligue Europa, comme l'an dernier. Un résultat qui plomberait son fragile équilibre budgétaire. Robert Lewandowski, deuxième du Ballon d'Or 2021 et troisième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, devra-t-il se résigner à disputer la Ligue Europa dès janvier ? Ce sera, sans doute, bientôt une réalité. Après le match nul 3-3 concédé mercredi soir contre l'Inter Milan, il faudrait un miracle pour que le Barça évite l'éviction dès la phase de groupes de la Ligue des champions. Une élimination aussi catastrophique qu'historique: le Barça n'a pas manqué la phase à élimination directe de la Ligue des champions deux fois d'affilée depuis la saison 1998-1999, soit 24 ans. Dans deux semaines, les Catalans connaîtront leur sort avant le coup d'envoi de leur duel face au Bayern Munich au Camp Nou: si le mercredi 26 octobre à 18h45, l'Inter bat le peu redoutable Viktoria Plzen à San Siro, le Barça débutera son match à 21h00 en étant déjà mathématiquement éliminé de la Ligue des champions. La troisième place du groupe, synonyme de Ligue Europa, semble, elle, presque acquise, mais c'est une maigre consolation au regard des ambitions du Barça, qui a dépensé sans compter pour se renforcer à l'intersaison. "Aspirer à mieux" "Au bord du désastre", se sont accordés les journaux sportifs madrilènes Marca et As à leurs unes respectives jeudi. "Vivants par miracle", a positivé à sa une le quotidien catalan Sport, tandis que son concurrent Mundo Deportivo s'est montré plus radical, en titrant: "k.-o. virtuel". "C'est cruel", s'est lamenté Xavi en conférence de presse d'après-match, se disant "fâché, déçu, triste, contrarié, et un peu enragé". "Nos erreurs nous ont tués", a résumé l'entraîneur catalan. "Avec le recrutement que l'on a fait, on devait aspirer à mieux", a abondé le capitaine Sergio Busquets après le match. La saison dernière, l'élimination de la C1 avait achevé le Barça, déjà sonné par le départ de son emblème Lionel Messi au Paris SG et affaibli par de multiples séismes économiques et institutionnels. Battu (3-2, 1-1) en quart de finale de C3 par l'Eintracht Francfort, futur vainqueur de la compétition, le Barça avait alors tout tenté pour retrouver le devant de la scène européenne. Il a activé plusieurs leviers économiques, signé un nouveau contrat de sponsoring colossal avec Spotify et hypothéqué des parts de ses actifs pour dépenser 143 M EUR et attirer sept joueurs durant le mercato estival. Des noms ronflants, comme Raphinha, Jules Koundé ou Lewandowski, qui ne seront pas amortis tout de suite. Désastre économique Dimanche, lors de l'assemblée générale ordinaire du Barça, les dirigeants ont présenté un budget prévisionnel record de 1,255 milliard d'euros... en assumant que leur équipe atteindrait au moins le stade des quarts de finale de la Ligue des champions. En chutant dès la phase de groupes, le Barça passe donc à côté des primes au mérite versées par l'UEFA: 9,6 M EUR pour une qualification pour les 8es de finale et 10,6 M EUR pour une qualification pour les quarts. Soit, au total, un manque à gagner d'au moins 20,2 M d'EUR... qui ne pourra être comblé même en cas de sacre en Ligue Europa (l'intégralité de leur parcours jusqu'à la victoire leur rapporterait 14,4 M d'EUR). Sans parler du manque à gagner en billetterie et produits dérivés, étant donné que les oppositions en C3 risquent de susciter moins d'intérêt que les grandes affiches de C1. Ce cuisant échec peut s'expliquer sportivement: des blessures en cascade, une défense rafistolée et aux abois, des cadres coupables, comme Busquets ou Gerard Piqué... "On a commis des erreurs qu'on n'a pas le droit de commettre à ce niveau. C'est un coup dur, mais il faut essayer de s'en remettre vite mentalement, pour aller au Bernabéu avec confiance", a suggéré Eric Garcia au coup de sifflet final. Car la prochaine échéance arrive dès dimanche (16h15) pour les Blaugranas, avec le premier clasico de la saison en Liga. Et le Real Madrid s'imagine volontiers fossoyeur d'un Barça au bord de l'abîme.

Hanoï: le circuit à l'abandon, les espoirs d'un Grand Prix remisés Image: KEYSTONE/EPA/LUONG THAI LINH Fermé au public et jonché de déchets plastiques, le circuit automobile de Hanoï est désaffecté et les espoirs de voir la capitale vietnamienne accueillir un jour un GP de Formule 1 s'amenuisent. La ville devait accueillir la catégorie reine du sport automobile en 2020, mais la première édition du Grand Prix du Vietnam a été annulée en raison de la pandémie et, depuis, Hanoï ne figure plus au calendrier du championnat du monde de F1. Aujourd'hui, les tribunes ont été enlevées et le circuit est en grande partie désert, à l'exception des quelques cyclistes amateurs qui s'y faufilent pour profiter de l'espace libre dans cette ville encombrée par le trafic. Ils s'élancent, au milieu des pelouses d'herbe jaunie, des mauvaises herbes et des déchets charriés par le vent, sur la piste encore neuve qui s'étend sur 5,565 km et 22 virages. Les lettres du mot "Vietnam" sont encore visibles sur le tarmac. Passé la clôture métallique, les motos omniprésentes de Hanoï se sont déjà réappropriées les routes qui devaient faire partie de la piste de 5,6 km. En 2018, le Vietnam a signé un accord de dix ans avec les organisateurs du Championnat de F1, pariant sur le glamour de ce sport pour remodeler l'image de sa capitale et refléter le décollage économique du pays. Espoirs déçus Les frais, qui s'élevaient à 60 millions de dollars par an, devaient être entièrement pris en charge par le plus grand conglomérat privé du pays, VinGroup, qui espérait impressionner avec une course nocturne. Après l'annulation de 2020, le maire de la ville, Nguyen Duc Chung, l'un des principaux soutiens du Grand prix, a été quelques mois plus tard arrêté et condamné à 10 ans de prison pour corruption. "Sans M. Chung, l'avenir de la course à Hanoi est sombre", avait alors déclaré à l'AFP une source proche du dossier. Selon les médias d'État, les autorités de la ville ont exclu en juin dernier d'accueillir la course entre 2022 et 2029. Contactées par l'AFP, les autorités ont refusé de confirmer. Les amateurs vietnamiens de F1 ne cachent pas eux leur déception alors que leur sport favori étend ses frontières, avec des courses en Arabie saoudite, Bahrein, Azerbaïdjan. "Cela aurait été ma première occasion de voir en vrai des pilotes, des voitures de F1, des équipes de course... et je voulais ressentir ce que c'était que d'être assis (dans l'enceinte) d'un circuit de F1", a déclaré Bui Viet Giang, 23 ans. "Ca me désole que cela n'ait pas lieu. J'espère qu'elle pourra être organisée à nouveau à l'avenir". Le projet ne faisait en revanche pas l'unanimité parmi les pilotes. Le Britannique Lewis Hamilton avait confié en 2018 à la BBC qu'il préférerait qu'on augmente le nombre de Grands Prix dans les pays qui ont une tradition de la course automobile, plutôt que de s'étendre à de nouveaux marchés. "Nous avons eu un Grand Prix en Turquie, presque personne n'est venu. Super course, super week-end, mais assistance réduite", rappelait le pilote britannique.

Genève-Servette se passera de Vatanen plusieurs mois Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Leader du Championnat de National League, Genève-Servette devra composer plusieurs mois sans son défenseur finlandais Sami Vatanen. Blessé au bas du corps vendredi dernier, il a été opéré avec succès. Vatanen (31 ans) avait quitté la glace sur un patin lors du match contre les Zurich Lions (3-2) la semaine dernière. Dans un communiqué, le club annonce que son défenseur manquera les douze prochaines semaines de compétition. Auteur d'un but et de sept passes en neuf matches sur ce début de saison, Sami Vatanen a largement contribué à l’excellent début d’exercice des Genevois. En outre, Marco Miranda manquera également quelques matches. Touché au haut du corps samedi à Ajoie, l'attaquant zurichois ne sera pas de la partie pour les rencontres du week-end. Son état sera réévalué continuellement mais le staff ne prendra pas de risque avec un retour prématuré.

Lausanne engage le Slovaque Richard Panik Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Le Lausanne HC tient son huitième joueur étranger. Il s'agit de l'attaquant slovaque Richard Panik (31 ans), qui s'est engagé jusqu'au terme de la présente saison. Panik peut se targuer d'avoir disputé plus de 500 matches de NHL sous les couleurs de Tampa Bay, Toronto, Chicago, Arizona, Detroit et les New York Islanders. La saison dernière, il s'est toutefois retrouvé en AHL avec les Bridgeport Islanders avant d'être prêté aux Chicago Wolves. "Richard est un joueur qui possède une riche expérience du plus haut niveau, souligne l'entraîneur John Fust dans un communiqué du club vaudois. Avec son gabarit impressionnant, il peut endosser le rôle de power forward comme celui de buteur." Après avoir passé avec succès les examens médicaux, l'international slovaque (188 cm/92 kilos) s'est déjà entraîné avec les Lausannois mercredi matin. L'engagement de Panik devrait permettre de remplacer l'Autrichien Michael Raffl, blessé pour une longue période. Panik est le huitième renfort étranger du LHC cette saison après Martin Gernat (SVK), Daniel Audette (USA-CAN), Cory Emmerton (CAN), Robin Kovacs (SWE), Michael Raffl (AUT), Miikka Salomäki (FIN) et Jiri Sekac (CZE).