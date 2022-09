Gavi prolonge ++ Arsenal-Eindhoven reporté

Gavi prolonge au Barça jusqu'en 2026 Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le milieu espagnol Pablo Martin Paez Gavira, alias Gavi, a prolongé mercredi son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2026. Les Blaugrana ont par la même occasion fixé une clause libératoire astronomique d'1 millard d'euros pour sécuriser l'international espagnol de 18 ans (10 sélections). C'est il est vrai devenu une habitude pour le Barça qui a fixé ce montant à tous les jeunes de son effectif qu'il a récemment prolongés, comme Ansu Fati, Pedri, Araujo ou encore la recrue estivale française Jules Koundé. Gavi s'était imposé dès la saison dernière comme un titulaire indéboulonnable du milieu de terrain catalan. Formé à la Masia, le célèbre centre de formation du FC Barcelone, entre 2015 et 2021, il a notamment disputé les sept matches des Blaugranas depuis le début de saison, dont six en tant que titulaire.

Arsenal-PSV Eindhoven reporté au 20 octobre Xhaka et Arsenal accueilleront le PSV Eindhoven le 20 octobre en Europa League Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER Le match d'Europa League entre Arsenal et le PSV Eindhoven se tiendra le jeudi 20 octobre, a annoncé mercredi l'UEFA. Cette partie, comptant pour un groupe A dans lequel figurent aussi Zurich et Bodö/Glimt, devait se disputer ce jeudi mais a été reportée après le décès de la reine Elizabeth II. La reprogrammation de la rencontre, à 18h00 locales, a été rendue possible par "la décision de la Premier League de reporter le match de championnat entre Arsenal et Manchester City qui devait avoir lieu le 19 octobre", a précisé l'UEFA. L'instance européenne avait dû renoncer lundi à maintenir ce match à la date prévue en raison de "l'impossibilité pour les forces de l'ordre locales de garantir sa sécurité", tant le décès d'Elizabeth II a mobilisé de policiers.

L'ASF lance la campagne pour l'organisation de l'Euro dames 2025 Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY L'ASF a officiellement lancé mercredi la campagne de candidature de la Suisse pour l'organisation de l'Euro dames 2025. Le comité exécutif de l'UEFA désignera le(s) pays-hôte(s) le 25 janvier 2023. "Le Championnat d'Europe de football est le plus grand événement sportif spécifique aux femmes en Europe. Une organisation en Suisse est une chance unique et énorme pour nous de présenter au monde l'élite du football féminin européen et notre pays", déclare le président de l'ASF Dominique Blanc, cité dans un communiqué. "Elle est en même temps un signal fort pour une plus grande égalité des chances pour toutes les filles et les femmes qui souhaitent s'impliquer activement dans le football dans notre pays, en Europe et dans le monde entier", poursuit le dirigeant vaudois. Quatre concurrents Les villes de Bâle, Berne, Genève, Zurich, St-Gall, Sion, Lausanne, Lucerne et Thoune sont prévues pour accueillir les matches. Le dossier helvétique sera déposé le 12 octobre auprès de l'UEFA. La Suisse sera en concurrence avec la France, la Pologne, l'Ukraine et une candidature commune des pays scandinaves (Suède, Danemark, Norvège et Finlande). Une campagne nationale doit permettre de sensibiliser la population helvétique à l'organisation d'un tel événement et de susciter son enthousiasme. "Avec le vent en poupe et le soutien de la population, les chances d'être choisi par l'UEFA augmentent également", souligne la future-ex directrice du football féminin à l'ASF Tatjana Hänni, citée dans le communiqué de l'ASF.

Le propriétaire des Suns suspendu un an pour racisme et misogynie Image: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT La NBA a annoncé mardi avoir suspendu un an le propriétaire des Suns de Phoenix, Robert Sarver. La Ligue lui a infligé une amende de dix millions de dollars pour comportements racistes et misogynes. Robert Sarver ne peut plus diriger de franchise et il lui est interdit d'assister à des rencontres, comme de fréquenter les installations des équipes de la NBA et de la WNBA. Il est aussi propriétaire du Mercury, franchise de la ligue féminine WNBA. Une enquête indépendante mandatée par la NBA a permis de prouver que M. Sarver avait "clairement enfreint" les règles de bonne conduite du monde professionnel mais aussi de la ligue, a annoncé cette dernière. Il lui est reproché d'avoir traité ses employées de manière inéquitable, utilisé des "mots ne tenant pas compte des sensibilités raciales", un langage sexuellement connoté et d'avoir eu une attitude relevant du harcèlement. "Erreurs de jugement" Selon le rapport, Robert Sarver a notamment prononcé au moins cinq fois "le mot n****" et dit à une de ses employées enceinte qu'elle ne pourrait plus faire son travail correctement si elle devenait mère. "Je suis désolé d'avoir causé du mal et ces erreurs de jugement ne correspondent pas à ma philosophie ni à mes valeurs", a réagi l'homme d'affaires, qui s'est toutefois dit "en désaccord avec certains éléments" exposés par la NBA. M. Sarver était sous le coup d'une enquête depuis la publication en novembre d'un article d'ESPN mettant en lumière, à travers les témoignages de plus de 70 employés des Suns, son comportement inapproprié. Amende maximale Les dix millions de dollars d'amende demandés à M. Sarver, qui représentent par ailleurs la sanction financière maximale autorisée par le code de la NBA, seront reversés à des organisations luttant contre les discriminations de "race et de genre", précise la ligue. Patron de la Ligue, Adam Silver a qualifié les révélations sur le comportement de M. Sarver "troublantes et décevantes". Mais Robert Sarver échappe à l'excommunication de la ligue américaine, infligée par exemple en 2014 à l'ancien propriétaire des Clippers de Los Angeles, Donald Sterling, qui avait été banni à vie pour avoir tenu des propos racistes lors d'une conversation privée enregistrée.

Le marathon de Boston crée une catégorie pour les non-binaires Image: KEYSTONE/AP NY/STEVEN SENNE Les athlètes non binaires souhaitant participer au marathon de Boston l'année prochaine n'auront pas à choisir entre les catégories masculine ou féminine. Ils pourront cocher une case spécifique, ont annoncé cette semaine les organisateurs de la course, l'une des six plus prestigieuses. "La Boston Athletic Association travaille actuellement sur un accroissement des possibilités offertes aux athlètes non binaires dans le cadre de nos manifestations, y compris le marathon 2023", détaillent-ils dans un communiqué. "Même si nous n'avons pas pour l'heure de critères de qualification pour les athlètes non binaires, nous travaillons sur les moyens de les intégrer dans cette manifestation", ajoutent-ils. Les organisateurs soulignent que les données sont encore insuffisantes pour fixer des minimas. Mais à l'avenir, et à mesure qu'on disposera de chronos réussis par des athlètes inscrits dans la catégorie non-binaire, il sera possible de fixer de le faire, précise la BAA. "Nous considérons que cette première expérience est une occasion qui nous permettra à tous d'apprendre et de croître." Les inscriptions pour la 127e édition du marathon de Boston ont débuté lundi. Une case "non binaire" figure sur les formulaires. Quelque 30'000 athlètes sont attendus au départ de la course, parmi les six marathons les plus prestigieux dans le monde, programmée le 17 avril prochain.

Deux penalties transformés par Shaqiri ne suffisent pas Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Deux penalties transformés par Xherdan Shaqiri n'ont pas suffi à Chicago pour décrocher mardi sa deuxième victoire consécutive en MLS. Le Fire s'est incliné 3-2 à Montréal. Chicago, qui s'était imposé 3-1 face à Miami samedi avec déjà un but de son international suisse, reste à six points de la barre dans la Conférence Est. Mais le Fire n'a plus que trois matches au programme en saison régulière, contre quatre pour l'actuel 7e et dernier qualifié pour les play-off Columbus. Mené 2-0 à la 29e minute, Chicago est revenu à une longueur à la 39e sur un premier penalty transformé. Le Fire a toutefois encaissé un troisième but avant la pause, et la septième réussite de "XS" cette saison à la 55e n'a pas changé l'issue de cette rencontre.

Ligue des champions: le Bayern domine Barcelone Image: KEYSTONE/AP/Andreas Schaad L'affiche de la soirée a tenu ses promesses en Ligue des champions. Le Bayern Munich a battu Barcelone 2-0 dans le groupe C au terme d'une belle partie qui aurait pu tourner différemment. Dans la capitale bavaroise, c'est en effet le Barça qui s'est montré le plus actif et dangereux dès le coup d'envoi. Neuer a notamment sauvé les Allemands devant Pedri (9e) et Lewandowski (21e). Le Polonais, qui brûlait de marquer contre son ancienne équipe, a aussi tiré au-dessus alors qu'il était idéalement placé (18e): un raté inhabituel pour lui... et qui allait finalement coûter cher. Car le Bayern est revenu avec d'autres intentions après la pause. Goretzka a forcé ter Stegen à un premier arrêt difficile (49e). Sur le corner qui a suivi, Lucas Hernandez a ouvert le score de la tête (50e). Sané a doublé la mise peu après (54e): le k.-o. était parfait! Symbole de l'inefficacité catalane, Pedri a ensuite touché le poteau (63e). Liverpool à l'arraché Malgré une domination parfois écrasante, Liverpool a dû patienter longtemps pour finalement battre Ajax Amsterdam 2-1. Salah a frappé à la 17e pour les Reds, qui ont été surpris par l'égalisation de Kudus (27e). Après un poteau de Salah (88e), Matip a donné la victoire aux hommes de Jürgen Klopp à la 89e... Les Anglais ont manqué de précision dans leurs tirs en de nombreuses circonstances. Ce défaut d'efficacité aurait pu leur coûter la victoire. Les visiteurs auraient même pu réaliser le hold-up sur une occasion de Blind (75e). Avec Djibril Sow, l'Eintracht Francfort a réussi une belle opération en allant gagner 1-0 à Marseille (groupe D). Lindström a signé la réussite décisive juste avant la pause. L'OM a ainsi perdu ses deux premiers matches et n'a pas marqué le moindre but. Bruges étonne Le Club Bruges a enchaîné avec un deuxième succès dans le groupe B. Les Belges ont gagné 4-0 à Porto. Dans l'autre match, Bayer Leverkusen a dominé Atlético Madrid 2-0.

Ligue des champions: les Spurs craquent sur la fin Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Le Sporting Portugal a battu Tottenham 2-0 lors de la 2e journée de la Ligue des champions (groupe D). Les deux réussites sont tombées en fin de rencontre. Entre deux clubs qui avaient gagné leur premier match, les débats ont longtemps été décevants et stériles. Alors que le 0-0 semblait inévitable, le Sporting a assommé les Spurs dans le "money time" grâce à des buts de Paulinho (90e) et Arthur Gomes (93e). Dans le groupe C, l'Inter Milan s'est logiquement imposé 2-0 sur la pelouse du Viktoria Plzen. Les buts ont été inscrits par Dzeko (20e) et Dumfries (71e). Les Tchèques auront bien de la peine à faire des points dans cette poule qui comprend aussi le Bayern Munich et Barcelone...

World Tour: un ancien vainqueur de Paris - Roubaix range son vélo Image: KEYSTONE/EPA/NICOLAS BOUVY Le Néerlandais Niki Terpstra (38 ans) mettra fin à sa carrière professionnelle au terme de la saison. Il évolue en World Tour depuis 2007 et court actuellement chez TotalEnergies. Terpstra a connu ses meilleures années chez Quick-Step. Avec la formation belge, il a ainsi remporté deux Monuments, à savoir Paris - Roubaix en 2024 et le Tour des Flandres en 2018. Il a aussi été trois fois champion de son pays.

Barrage de la Coupe du monde dames: la Suisse recevra à Zurich Geraldine Reuteler et Ramona Bachmann: l'espoir de jouer la Coupe du monde Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse dames disputera son barrage de qualification pour la Coupe du monde au Letzigrund de Zurich. Elle recevra le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine le mardi 11 octobre à 19h00. Un succès serait synonyme de participation à la Coupe du monde 2023. Celle-ci aurait lieu en été en Australie et en Nouvelle-Zélande. Jusqu'ici, la Suisse n'a joué qu'une phase finale, en 2015.

Marc Marquez de retour après trois mois d'absence Marc Marquez sera de retour ce week-end. Image: KEYSTONE/EPA ANSA/DAVIDE GENNARI L'Espagnol Marc Marquez, sextuple champion du monde de MotoGP, absent des circuits depuis son opération du bras droit début juin, effectuera son retour en compétition lors du GP d'Aragon. "Cent-dix jours après sa dernière course en MotoGP au Grand Prix d'Italie le 29 mai, Marc Marquez fera son retour en compétition au Grand Prix d'Aragon", disputé ce week-end en Espagne, a indiqué son équipe Honda dans un communiqué.

Richie Porte se retire du peloton professionnel Richie Porte sur le Tour de Romandie 2021. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Deux ans après sa troisième place au Tour de France, le professionnel australien Richie Porte a annoncé sa retraite sportive. A 37 ans, l'ancien coureur de l'équipe BMC a remporté entre autres trois fois Paris - Nice, deux fois le Tour Down Under dans son pays, le Tour de Romandie, le Tour de Suisse et le Critérium du Dauphiné. Porte a disputé sa dernière saison sous les couleurs d'Ineos. "J'ai eu la chance de pouvoir parcourir le monde grâce au vélo", a écrit Porte sur Twitter. Spécialiste des courses d'une semaine, l'Australien, excellent rouleur, n'a jamais vraiment connu la réussite sur les grands tours.

Joshua accepte les conditions pour un combat avec Fury titre en jeu Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Anthony Joshua a accepté les conditions proposées pour un combat avec Tyson Fury pour le titre de champion WBC des lourds, a annoncé son équipe mardi. Fury, champion WBC âgé de 34 ans, avait proposé la semaine dernière à Joshua, 32 ans, de lui laisser 40% des gains du match s'il était d'accord pour l'affronter. L'équipe de Joshua, 258, a précisé qu'elle avait accepté cette offre au nom du boxeur britannique et de son promoteur, Matchroom, et qu'elle attendait la réponse du champion. Celui-ci a lui-même retweeté le message de 258. Le combat aurait lieu le 3 décembre. Fury avait proposé l'organisation d'une "bataille d'Angleterre" entre les deux boxeurs britanniques après que l'Ukrainien Oleksandr Usyk a fait savoir qu'il n'accepterait pas un nouveau combat avant la début de l'an prochain. Usyk a battu le 21 août Joshua, conservant les titres WBA, IBF et WBO des lourds. Mais Fury, qui avait pourtant annoncé sa retraite à l'occasion de son 34e anniversaire le mois dernier, a décidé d'offrir "l'opportunité" à Joshua de l'affronter pour le titre WBC. Les deux hommes n'ont jamais combattu l'un contre l'autre.

Alaphilippe sélectionné avec la France pour les Mondiaux Image: KEYSTONE/AP/ALVARO BARRIENTOS Feu vert pour Julian Alaphilippe: le double champion du monde en titre, poursuivi par la malchance cette saison, fait bien partie de l'équipe de France pour les Mondiaux sur route en Australie. Il est accompagné dans la sélection pour la course en ligne, le 25 septembre à Wollongong, par Romain Bardet, Christophe Laporte, Valentin Madouas, Quentin Pacher, Florian Sénéchal, Pavel Sivakov, Rémi Cavagna et Bruno Armirail. Ces deux derniers disputeront également l'épreuve du contre-la-montre qui aura lieu dès dimanche. Parmi les principaux absents figurent David Gaudu, quatrième du Tour de France, Benoît Cosnefroy, vainqueur vendredi dernier du GP de Québec, le sprinter Arnaud Démare, Guillaume Martin ou encore Thibaut Pinot. Julian Alaphilippe, 30 ans, n'a plus couru depuis le 31 août et son abandon sur chute lors de la 11e étape du Tour d'Espagne, qu'il a quitté avec une luxation de l'épaule droite. Sur le papier, sa sélection ne faisait toutefois guère de doute dans la mesure où une place est réservée au champion du monde en titre indépendamment du quota de huit coureurs auquel l'équipe de France a droit. Thomas Voeckler n'avait donc pas à choisir entre lui et un autre. Mais sa sélection vient aussi acter le fait qu'il a pu rapidement reprendre l'entraînement après son abandon sur la Vuelta, motivé par la perspective de défendre son maillot arc-en-ciel à Wollongong, sur la côte est de l'Australie, sur un tracé de 266,9 km taillé pour ses qualités de puncheur. Si Alaphilippe participe bel et bien à la course en ligne, ils seront neuf Français au départ. Et si jamais il devait renoncer d'ici là parce qu'il ne se sent pas prêt, ils seront donc huit, comme les autres grandes nations du cyclisme.