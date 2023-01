GE Servette domine Berne ++ Le LHC bat Gottéron

Genève-Servette s'impose à Berne lors d'une fête de tirs Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Genève-Servette est un leader parfois percutant en National League. Les Genevois se sont imposé 7-5 à Berne. Ajoie a battu Davos 3-2 aux tirs au but au lendemain de son exploit de Zurich. Menés 3-1 jusqu'à la 33e minute, les Genevois ont sans doute livré l'un de leurs plus grands matches sur le plan offensif de ces dix dernières années. Dans un duel où les deux équipes se rendaient coup pour coup, les joueurs de Jan Cadieux ont su exploiter pleinement leur avantage en jeu de puissance. Ainsi, Marc-Antoine Pouliot a inscrit un doublé à 5 contre 4 dont l'importantissime 3-3 à 4'' de la deuxième sirène. Les Servettiens ont pris l'avantage par Daniel Winnik à la 42e après une grossière erreur de Sceviour. Les Bernois sont revenus à 4-4 par Baumgartner après un travail remarquable de DiDomenino, auteur d'un doublé en début de partie. Richard, parfaitement lancé de loin par Jooris (4 assists!) et Antonietti ont donné deux buts d'avance aux Genevois avant que Vermin ne vienne redonner quelques espoirs aux joueurs de la capitale (51e). Au terme d'une fin de match étouffante, Richard a assuré le succès de Genève-Servette dans la cage vide. Cette précieuse victoire permet aux coéquipiers de Robert Mayer - excellent - de compter désormais quatre points d'avance sur Bienne. Ajoie a connu les joies d'un week-end à deux succès. Les Jurassiens ont surpris les Grisons pour mener 2-0 avec des buts de Gauthier et de Huber. Les Davosiens sont revenus sur une superbe réussite de Corvi et un but de Rasmussen. Dans les tirs au but, Asselin et Devos ont donné un point supplémentaire aux Ajoulot. Ambri-Piotta mate Bienne Après deux défaites sur la route qui ont suivi son sacre à la Coupe Spengler, Ambri-Piotta retrouvait son public en Championnat. Les Léventins ont dominé Bienne (4-3 ap) pour leur première victoire sur les Seelandais cette saison. Les Tessinois ont mené 3-0 avant que les Biennois ne réalisent un nouveau retour décoiffant comme la veille contre Kloten. Un doublé de l'Autrichien Hofer leur a permis de disputer la prolongation. Mais cette fois-ci, le but d'Alex Heim pour un triplé inédit a donné la victoire à Ambri. Déjà vainqueurs des Zurich Lions lors du match d'ouverture du Championnat, les Rapperswil-Jona Lakers ont réédité leur exploit (5-2). Un troisième tiers-temps de feu (3-1) leur a permis d'infliger un deuxième revers du week-end aux hommes de Marc Crawford. Eparpillés façon puzzle mardi par Rapperswil-Jona (9-0), les Langnau Tigers ont le sens du rebond. Les Emmentalois ont su pleinement profiter des errements de Lugano (6-4). L'Allemand Marc Michaelis et Flavio Schmutz ont chacun réalisé un doublé. En octobre, les Tigers avaient déjà passé une "rouste" aux Luganais (6-1) sur leur glace.

Lausanne bat Fribourg au forceps Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Mal en points, Lausanne est parvenu à signer sa première victoire de l'année 2023 en National League. A domicile, les Lions ont dominé les Dragons 5-3. Les Vaudois ont commencé la partie avec la bonne attitude. Dès la 2e, Jiri Sekac a ouvert la marque pour son retour après trois matches de suspension. Dans les rangs fribourgeois, Marcus Sörensen est en train de se rattraper après un début de saison en deçà des attentes. Depuis le 1er janvier, l'attaquant suédois a inscrit la bagatelle de neuf points. Capable de trouver des lignes de passe assez incroyables, Sörensen s'est montré dangereux lors de chacune de ses présences. Et la grinta de l'ancien attaquant des San José Sharks semble avoir redonné de bonnes sensations à son compatriote Jacob De La Rose. Les deux hommes avaient été associés en équipe de Suède à la mi-décembre. Avec un certain bonheur. On imaginait que le brasseur de lignes Christian Dubé allait suivre l'idée du sélectionneur scandinave Sam Hallam. Bien lui en a pris puisque De La Rose a signé un doublé après son triplé de la veille contre Ambri. Hughes moyen pour une fois Seulement le LHC a pu survivre à cette furia suédoise. Parce que les Vaudois ont toujours su prendre l'avantage. Le 2-1 de Jäger à la 22e, puis le 3-2 de Sidler à la 31e avant le 4-2 de Frick à la 37e ont montré que les Lions avaient conscience qu'ils jouaient une partie plus importante que Fribourg. Les Lausannois ont aussi profité d'une performance moyenne du gardien Connor Hughes. Le futur dernier rempart du LHC n'a pas donné l'impression d'être irréprochable sur le 2-1 et le 4-2. Mais le LHC affiche une fragilité folle depuis le départ de la saison et ce début d'année n'a rien changé, bien au contraire. Ce qui fait que même avec une avance de deux buts, on sent les hommes de Geoff Ward à la merci de la plus petite contrariété. Heureusement pour eux, les Vaudois ont cette fois su tenir leur avantage malgré plusieurs remous en fin de rencontre, notamment lorsque Fribourg a bénéficié de deux supériorités numériques. Le LHC a pu sceller le score dans la cage vide. Cette victoire ne permet pas aux Lions de quitter la 13e place, mais elle leur donne encore des raisons de penser à une participation aux pré-playoff.

Un point et une étoile de plus pour Nico Hischier Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Nico Hischier traverse l'une des plus belles périodes de sa carrière. Le Valaisan a comptabilisé à nouveau un point lors du succès 4-3 de New Jersey face à New York. Dans leur antre de Newark, les Devils se sont imposés grâce à une réussite de Damon Severson après 2'47'' de jeu dans la prolongation pour leur 25e victoire de la saison. Menés 3-1 à l'appel du dernier tiers temps, les Devils ont pu revenir au score grâce notamment à une passe décisive de Nico Hischier sur le 3-2. Récompensé pour sa performance par la troisième étoile, le capitaine a, pour un septième match de suite, marqué au moins un point. Il a inscrit cinq buts et a délivré quatre assists lors de cette série pour atteindre un total de 38 points (18 buts/20 assists). Il est l'un des deux hommes forts de New Jersey avec Jack Hughes, auteur d'un doublé et d'une passe décisive samedi face aux Rangers, pour totaliser 49 points (26 buts/23 assists).

Un début d'année bien compliqué pour Lucien Favre Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Lucien Favre et Nice connaissent un début d'année bien difficile. Battus 2-1 dimanche soir à Rennes en championnat, les Azuréens sont tombés d'entrée de jeu en Coupe de France. Finalistes malheureux l'an dernier face à Nantes, les Niçois se sont inclinés 1-0 au Puy en 32e de finale face à une formation classée au 16e rang du championnat de National (D3). Mené tès tôt au score, avec un but de Mohamed Ben Fred tombé à la 3e minute, Nice a été incapable de concrétiser une supériorité évidente dans le jeu. A noter que Jordan Lotomba est resté sur le banc des remplaçants. Seulement 11e en Ligue 1, Nice n'a plus que la Conférence League pour sauver sa saison. La formation de Lucien Favre est directement qualifiée pour les huitièmes de finale de cette compétition

Cette fois, il le savoure pleinement. Marco Odermatt qualifie de "génial" son deuxième succès sur le Chuenisbärgli. "L'an dernier, la pression et les attentes étaient énormes. Aujourd'hui, c'était une autre histoire, explique-t-il. J'avais gagné l'an dernier. J'étais en quelque sorte plus libéré." Le Nidwaldien a, bien sûr, apprécié l'ambiance unique. Skier devant 22'000 spectateurs acquis à sa cause restera un grand souvenir. "C'était de la folie. J'ai entendu scander mon nom des milliers de fois", lâche-t-il. Au moment de s'élancer lors de la seconde manche, Marco Odermatt ne savait pas que Henrik Kristoffersen avait soufflé la première place à Loïc Meillard. "Je savais seulement que je devais tout donner. Tout risquer, avoue-t-il. Je n'avais pas de marge dans la mesure où au moins un skieur parti avant moi avait dû réussir une superbe manche. J'étais plus d'une fois à la limite. Heureusement, la piste a parfaitement tenu, se félicite-t-il. Le fait que je signe le meilleur temps de la seconde manche en m'élançant en trentième position prouve que cette course a été régulière." Le leader - intouchable - de la Coupe du monde se refuse de banaliser ses exploits. "Rien n'est simple, dit-il. Chaque course est un nouveau défi. Et celles disputées en Suisse entraînent davantage de pression." Avant le prochain rendez-vous fixé à Wengen avec un Super-G vendredi et une descente samedi, il entend recharger ses batteries chez lui. "Je vais dormir deux nuits à la maison. Cela va me faire le plus grand bien", sourit-il.

Une deuxième défaite pour le Real Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Biel Alino Le Real Madrid a concédé sa deuxième défaite de la saison en Liga. Les Madrilènes se sont inclinés 2-1 à Villarreal. La formation de Carlo Ancelotti, qui comprenait onze étrangers au coup d'envoi, est tombée sur un penalty de Gerard Moreno à la 63e minute accordé pour une main de David Alaba. Quatre minutes plus tôt, Karim Benzema avait égalisé pour le Real également sur penalty après l'intervention de la VAR pour une main du nouveau Champion du monde Juan Foyth. Cette défaite du Real peut faire l'affaire du FC Barcelone. En cas de succès dimanche à Madrid face à l'Atlético, les Catalans compteront trois points d'avance sur le Real.

La lauréate de Sierre-Zinal Esther Chesang était suspendue ! Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le comité d'organisation de Sierre-Zinal a appris ce samedi la suspension provisoire de la Kenyane Esther Chesang, lauréate de l'édition 2022. Sa suspension daterait du 11 mai 2022 ! L'information est officiellement publiée par Antidoping Agency of Kenya en ce début d'année 2023, annoncent les organisateurs dans un communiqué. Ces derniers rappellent qu'Esther Chesang a été contrôlée par l'Agence mondiale antidopage (WADA) à l'arrivée de Sierre-Zinal le 13 août 2022. Son résultat négatif avait été confirmé aux organisateurs par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme en octobre 2022. Le classement final de la catégorie dames de l'édition 2022 est par conséquent suspendu, dans l'attente des conclusions des procédures disciplinaires en cours. Chesang s'était imposée devant la Valaisanne Maude Mathys. Le comité de Sierre-Zinal souhaite relever le manque de transparence de la part de l'agence antidoping du Kenya. Dans un souci de lutte contre le dopage, il déplore le délai de communication de l'agence kényane qu'il qualifie de déloyal et d'intolérable.

Un 17e succès en Coupe du monde pour Odermatt Image: KEYSTONE/JCB Marco Odermatt s'est encore une fois imposé en patron samedi à Adelboden. Le Nidwaldien a cueilli son 17e succès en Coupe du monde, le 11e en géant, en devançant de 0''73 son premier poursuivant Henrik Kristoffersen. Troisième, Loïc Meillard a lâché 1''66. Déjà victorieux une année plus tôt sur la mythique piste du Chuenisbärgli, Marco Odermatt en est ainsi à 14 podiums consécutifs en géant dans la discipline: 13 en Coupe du monde - avec 9 succès au passage ! - ainsi que l'or olympique à Pékin en février 2022. "C'est juste incroyable. J'ai pu savourer cette course cette année, car j'avais déjà gagné ici", a lâché Marco Odermatt, qui était il est vrai extrêmement nerveux l'an dernier à Adelboden. Je savais que je devais attaquer sur le haut. J'étais à la limite deux, trois ou quatre fois sur le ski intérieur", a-t-il souligné. Une "première" pour Meillard En tête avec 0''32 d'avance sur Henrik Kristoffersen après le premier parcours, le vainqueur du dernier gros Globe de cristal a creusé l'écart sur la manche finale. Sa marge sur le Norvégien était même de 1''20 au dernier pointage intermédiaire. Il a ensuite parfaitement géré le mur final. Troisième à l'issue de la première manche, Loïc Meillard a pour sa part conservé cette place pour s'offrir son premier podium de l'hiver en géant, le troisième de la saison au total dans une troisième discipline différente. Sixième le matin, le Grison Gino Caviezel s'est quant à lui classé 8e, à 2''77. Tumler 19e Les trois autres Suisses qualifiés pour cette manche finale se sont classés au-delà de la 15e place. Thomas Tumler, 17e sur le premier tracé, avec le dossard 45, a reculé au 19e rang. Daniele Sette s'est classé 23e, Fadri Janutin 26e. Brillant 7e en descente à Bormio juste après Noël, Justin Murisier a quant à lui connu l'élimination dès la première manche, partant à la faute dans le mur final. Le Bagnard n'a terminé qu'un seul géant cet hiver, le premier disputé à Alta Badia (9e).

Grenier s'offre un premier succès, Gut-Behrami 5e Image: KEYSTONE/EPA/DOMINIK ANGERER Valérie Grenier a remporté le premier géant de Kranjska Gora, décrochant ainsi sa première victoire en Coupe du monde. La Canadienne a créé la surprise en devançant de 0''37 l'Italienne Marta Bassino, 2e. Meilleure Suissesse, Lara Gut-Behrami s'est classée 5e. Leader après la première manche, Valérie Grenier (26 ans) a fait mieux que tenir le choc puisqu'elle a également signé le meilleur chrono sur le second parcours. Jamais mieux classée que 4e jusqu'ici à ce niveau, elle a offert au ski féminin canadien son premier succès dans un géant depuis... 1974! Deuxième à 0''04 de la Canadienne à l'issue de la manche initiale, Lara Gut-Behrami s'est montrée moins à l'aise sur le second tracé. La Tessinoise a concédé au final 0''56 à la gagnante, manquant la troisième marche du podium occupée par Petra Vlhova pour 0''16 seulement. Lara Gut-Behrami a, surtout, perdu des plumes dans l'optique du Globe de la discipline. Troisième du classement de géant, elle accuse 83 points de retard sur la leader Marta Bassino. Maigre consolation, elle a fait mieux samedi que Mikaela Shiffrin (6e), qui visait un sixième succès de rang en Coupe du monde. Les autres Suissesses en lice sont restées en retrait dans le premier des deux géants programmés à Kranjska Gora. Wendy Holdener a néanmoins gagné deux places sur le second parcours pour se classer 15e, à 2''47. Gisin éliminée Camille Rast n'a quant à elle jamais trouvé le bon rythme en seconde mannche, reculant du 20e au 24e rang. La Valaisanne, 6e du slalom de Zagreb trois jours plus tôt, doit encore trouver ses marques en géant. Elle a terminé juste devant Andrea Ellenberger. Cinquième Suisse qualifiée pour la deuxième manche, Michelle Gisin a par ailleurs connu l'élimination sur le second tracé. L'Obwaldienne, 12e après le premier parcours, est ainsi toujours en quête d'un premier top 15 dans une discipline technique cet hiver.

1re manche: Odermatt en tête, Meillard 3e Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Porté par un public en transe, Marco Odermatt a signé le meilleur temps de la première manche du géant d'Adelboden. Le patron du ski alpin masculin a devancé de 0''32 son dauphin Henrik Kristoffersen. "J'espère qu'on pourra signer le doublé" a lâché Marco Odermatt en faisant référence à la 3e place provisoire de son coéquipier Loïc Meillard. En quête d'un premier podium en géant cette saison, le skieur d'Hérémence a concédé 0''49 au Nidwaldien. Marco Odermatt vise lui un 14e podium consécutif en géant, si l'on inclut son sacre olympique de Pékin 2022, et une 17e victoire en Coupe du monde. Il a laissé tous ses autres rivaux à plus d'une seconde, faisant la différence sur le bas du parcours. Quatrième, le Français Alexis Pinturault a ainsi perdu 1''19 sur le vainqueur du dernier gros Globe de cristal, alors que l'Autrichien Manuel Feller est 5e à 1''31. Probant 6e, le Grison Gino Caviezel a pour sa part lâché 1''58. Brillant 7e en descente à Bormio juste après Noël, Justin Murisier a quant à lui connu l'élimination, partant à la faute dans le mur final. Fadri Janutin (19e après 41 passages, à 3''25) et Daniele Sette (23e à 3''89) devraient en revanche décrocher leur ticket pour la deuxième manche (dès 13h30).

Deschamps prolonge jusqu'en 2026 Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le contrat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France a été prolongé jusqu'en 2026. Le sélectionneur des Bleus l'a annoncé lors de l'Assemblée générale de la Fédération française (FFF). Arrivé aux commandes de l'équipe de France en 2012, Didier Deschamps était en fin de contrat à l'issue de la Coupe du monde au Qatar où les Bleus ont atteint la finale, remportée par l'Argentine. Il avait mené les Bleus à leur deuxième titre mondial quatre as plus tôt.

1re manche: Gut-Behrami 2e, à 0''04 de Grenier Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Lara Gut-Behrami peut viser la victoire dans le premier géant de Kranjska Gora. La Tessinoise a signé le 2e temps samedi matin, à 0''04 de la Canadienne Valérie Grenier. Victorieuse à Killigton dans la discipline fin novembre, Lara Gut-Behrami est en quête d'un deuxième succès dans cet exercice 2022/23. Tout est possible en Slovénie à l'issue d'une première manche très courte, moins d'une seconde séparant les dix premières. Troisième provisoire, l'Italienne Federica Brignone a concédé 0''16 à Valérie Grenier, sa compatriote Marta Bassino pointant au 4e rang à 0''24. Mikaela Shiffrin, qui a remporté les cinq dernières épreuves disputées en Coupe du monde, est quant à elle 5e à 0''31. Les autres Suissesses en lice ont terminé hors du top 10. Michelle Gisin a réalisé un bon 12e chrono, à 1''08, alors que Wendy Holdener (17e) a lâché 1''56. Camille Rast (20e après 30 passages, à 1''62) sera elle aussi de la partie en deuxième manche dès 12h30.

Melbourne: Venus Williams déclare forfait sur blessure Venus Williams ne disputera pas l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Venus Williams (WTA 1003) ne disputera pas l'Open d'Australie (16-29 janvier). L'Américaine de 42 ans a renoncé en raison d'une blessure dont la nature n'a pas été communiquée. Invitée par les organisateurs de la première levée du Grand Chelem, Venus Williams s'apprêtait à disputer son 22e Open d'Australie. Elle a atteint à deux reprises la finale à Melbourne, en 2003 et en 2017, subissant à chaque fois la loi de sa soeur cadette Serena. Ex-no 1 mondial, Venus Williams s'est blessée cette semaine à Auckland où elle a entamé sa... 30e saison sur le WTA Tour. Elle a remporté un match en Nouvelle-Zélande face à Katie Volynets (WTA 113), fêtant ainsi son premier succès depuis Wimbledon 2021.

Une 6e défaite en 8 matches pour Atlanta LeBron James et les Lakers ont battu Atlanta vendredi Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Vainqueur à Sacramento mercredi, Atlanta n'est pas parvenu à enchaîner un deuxième succès consécutif en Californie vendredi en NBA. Toujours privés de Clint Capela, les Hawks se sont inclinés 130-114 sur le parquet des Los Angeles Lakers. La superstar LeBron James a réussi 25 points et 10 passes décisives dans cette partie, la quatrième remportée de manière consécutive par les Lakers. "King James", qui souffrait d'un refroidissement depuis quelques jours, avait déjà brillé face aux Hawks le 30 décembre - jour de son 38e anniversaire - en marquant 47 points à Atlanta. Pour les Hawks, il s'agit déjà de la 21e défaite de la saison (en 39 matches), la sixième dans leurs huit dernières parties. Clint Capela, qui soigne toujours son mollet droit, n'a joué qu'un seul des dix derniers matches de son équipe.