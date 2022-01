GE Servette domine Langnau +++ Zhegrova à Lille

Doublés de Meunier et Haaland, Dortmund sur les talons du Bayern Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Dortmund, brillant vainqueur de Fribourg 5-1 avec des doublés de Meunier et Haaland, a conforté vendredi sa place de dauphin de la Bundesliga en se rapprochant à trois points du leader Munich. Les Bavarois seront en danger samedi à Cologne pour la 19e journée. L'ancien Parisien Thomas Meunier a construit la victoire, avec deux reprises victorieuses de la tête sur corner en première période. Le buteur prodige Erling Haaland, courtisé par les plus grands clubs d'Europe pour la saison prochaine, a ensuite consolidé l'acquis, portant son total à 15 buts en 13 matches cette saison. En revenant ainsi dans le sillage du Bayern, l'équipe de la Ruhr envoie un signal aux pessimistes: la Bundesliga n'est pas encore jouée et le dixième titre consécutif, qui semble tendre les bras au "Rekordmeister", peut encore être contesté. Kobel gardait les buts de Dortmund tandis que Akanji est entré en deuxième mi-temps.

Smith échoue à nouveau face à Näslund Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fanny Smith n'a, une nouvelle fois, pas trouvé la solution contre la dominatrice de la saison, Sandra Näslund. La Suédoise a gagné à Nakiska au Canada pour la 6e fois en sept courses Coupe du monde. La Vaudoise a aligné un sixième deuxième rang de suite. Smith n'a pas d'autre solution que de reconnaître la supériorité actuelle de la Scandinave. Näslund a pris la tête d'entrée sans jamais la lâcher. La Vaudoise, qui avait frisé la disqualification en demi-finales pour une manoeuvre de dépassement jugée limite, reste la meilleure des poursuivantes. La course a été ternie par un incident entre deux concurrentes. La Suissesse Talina Gantenbein et la Canadienne India Sherret se sont touchées après un saut et ont volé dans les filets de sécurité. La Canadienne a dû être prise en charge par les services de secours. La Grisonne a pu redescendre seule après un quart d'heure. Des sept Suisses présents en huitièmes de finale chez les messieurs, seuls Alex Fiva et Joos Berry ont passé ce tour à élimination directe. Berry a pu pousser jusqu'en demi-finales où il a terminé dernier après avoir raté le premier virage. La victoire est revenue à l'un des deux frères suédois Mobärg, en l'occurrence David.

Genève-Servette empile, Lausanne solide L'attaquant genevois Marc-Antoine Pouliot tente de surprendre le portier des Langnau Tigers, Ivars Punnenovs. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève-Servette se porte bien et a facilement battu Langnau 5-1 en National League. De son côté, Lausanne a pris le meilleur sur Berne (4-3). Avec sept victoires au cours de ses huit derniers matches, Genève-Servette va incontestablement mieux. Les joueurs de l'entraîneur Jan Cadieux n'ont guère souffert contre les Emmentalois si l'on excepte un court passage au premier tiers-temps. Le doublé de Joël Vermin dans cette première période a permis d'éviter tout désagrément. Le Bernois vient se rappeler au bon souvenir de Patrick Fischer au moment opportun alors que la liste des joueurs retenus pour les JO sera publiée mardi. Souvent décrié, le défenseur finlandais Sami Vatanen a réussi un but (un beau missile) et deux assists, marquant ainsi des points pour la cinquième fois de suite. Les Genevois ont bien fait de prendre des points cette semaine. La prochaine s'annonce folle avec quatre matches dont deux à domicile en deux jours contre Lausanne et Fribourg-Gottéron, un déplacement à Rapperswil-Jona et la réception de Bienne. Pour les Tigers, l'hiver est long avec un septième revers de rang. Les deux clubs lémaniques ne se quittent plus au classement. Les Vaudois possèdent toujours un centième de point d'avance sur les Genevois. Ils sont allés chercher la victoire contre un Berne coriace, qui s'est quand même incliné pour la quatrième fois de suite. Lausanne a fait la différence au cours du troisième tiers-temps quand Jason Fuchs a exploité victorieusement un renvoi du portier Wütrich (52e) et quand Cody Almond a transformé en but une offrande de Christoph Bertschy (56e). Après trois défaites de suite en début d'année, Ambri-Piotta tient sa victoire. Les Léventins se sont imposés 5-2 sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers, qui n'avaient plus joué depuis vingt-deux jours ! Deux buts en supériorité numérique du Danois Peter Regin et de Michael Fora au cours de la deuxième période ont mené les Tessinois vers le succès. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 34/71 (115-84). 2. Rapperswil-Jona Lakers 36/67 (118-93). 3. Bienne 36/66 (112-90). 4. Zoug 33/65 (105-79). 5. Davos 36/65 (107-89). 6. Zurich Lions 36/64 (119-98). 7. Lugano 35/51 (101-101). 8. Genève-Servette 35/50 (93-100). 9. Lausanne 34/49 (92-97). 10. Berne 35/46 (103-102). 11. Ambri-Piotta 37/43 (91-103). 12. Langnau Tigers 37/32 (103-136). 13. Ajoie 34/18 (61-148).

Edon Zhegrova quitte Bâle pour Lille Le Kosovar Edon Zhegrova devient un dogue lillois. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS L'international kosovar Edon Zhegrova (22 ans) quitte le FC Bâle pour rejoindre immédiatement Lille en Ligue 1. Il avait signé un contrat valable jusqu'à l'été 2023 avec les Rhénans. Zhegrova, l'un des plus grands talents de Super League, arrive donc chez les champions de France en titre, actuellement 10e du classement sous la conduite de l'ancien international français Jocelyn Gouvernec. Il s'est engagé jusqu'à l'été 2026 avec le LOSC. Cette saison, le milieu offensif avait disputé 15 matches avec Bâle pour quatre buts et six passes décisives. Né en Allemagne, Zhegrova a percé en Belgique. Après son arrivée à Genk, il a rejoint Bâle avant de retrouver une nouvelle fois le club belge sous forme de prêt. En septembre 2020, il était pourtant revenu à St-Jacques.

Le Maroc en 8e de finale malgré Ben Boina, gardien des Comores Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Le Maroc s'est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en battant les Comores (2-0) dont le gardien Salim Ben Boina a été le héros du stade Omnisports de Yaoundé. Solides, les hommes de Vahid Halilhodzic ont marqué tôt, par Selim Amallah (17e), puis contenu leur adversaire avant dix dernières minutes plus folles, après un penalty de Youssef En-Nesyri arrêté par Ben Boina (83e). Sofiane Alakouch (89e) a finalement signé le but du 2-0, concrétisant l'écrasante domination marocaine. Après la victoire contre le Ghana (1-0), les "Lions de l'Atlas" assurent leur place en 8es de finale. Ils vont pouvoir bichonner leurs attaquants blessés ou positifs au Covid. En-Nesyri a joué les 25 dernières minutes, Ryan Mmaee attend un test négatif.

Odermatt brillant 2e derrière Kilde, Feuz 3e Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marco Odermatt a manqué de peu l'exploit vendredi lors de la première des deux descentes de Coupe du monde prévues à Wengen. Le Nidwaldien a terminé au 2e rang, seulement battu par Aleksander Aamodt Kilde. Beat Feuz s'est quant à lui classé 3e. Vainqueur du super-G avec 0''23 d'avance sur le Norvégien jeudi, Marco Odermatt a échoué à 0''19 du Norvégien 24 heures plus tard. Il s'offre ainsi un deuxième podium consécutif en descente, après avoir terminé 2e fin décembre à Bormio derrière le maître des lieux Dominik Paris, le 10e en 14 courses disputées cette saison. Le phénomène de Hergiswil progresse à chaque sortie dans la discipline-reine. Impérial dans le Kernen-S, remarquable dans les dernières courbes d'un parcours raccourci d'environ 1 kilomètre par rapport à son tracé habituel, il a signé une performance de choix sur une piste du Lauberhorn qu'il découvre cette semaine. Beat Feuz, qui restait quant à lui sur une rare élimination dans la discipline à Bormio, a pour sa part obtenu un 3e rang excellent pour la confiance. L'Emmentalois abattra sa meilleure carte samedi, lui qui vise un quatrième succès en descente à Wengen où il co-détient le record du nombre de victoires avec Franz Klammer. Janka dans le top 15 Le futur retraité Carlo Janka a pour sa part décroché une belle 11e place, à 1''19 du vainqueur, pour son premier départ en Coupe du monde depuis le mois de mars 2021. Le Grison de 35 ans mettra fin à sa carrière après la descente programmée samedi dans les Alpes bernoises.

Alphonso Davies souffre d'une myocardite post-Covid Alphonso Davies souffre d'une myocardite Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Le défenseur du Bayern Munich Alphonso Davies souffre d'une "légère inflammation du muscle cardiaque" (myocardite) probablement consécutive à son Covid-19. Le Canadien de 21 ans devrait être absent plusieurs semaines, a révélé vendredi son entraîneur Julian Nagelsmann. Le problème du latéral gauche sera "entre bénin et emmerdant", a déclaré Nagelsmann, interrogé sur la gravité de cette inflammation. Les médecins n'ont pas de certitude scientifique sur l'origine de cette pathologie chez Davies, "mais la probabilité est grande que ça vienne de son Covid", a admis Nagelsmann. "Il sera absent un temps encore indéterminé. Ce n'est pas si dramatique, mais il doit guérir, et ça va prendre un certain temps", a ajouté le coach des Bavarois.

Djokovic demande à la justice de bloquer son expulsion Image: KEYSTONE/EPA/DIEGO FEDELE Novak Djokovic a demandé vendredi à la justice d'empêcher son expulsion d'Australie, a indiqué son avocat. Le no 1 mondial avait vu son visa annulé pour la deuxième fois par le gouvernement quelques heures plus tôt. Le Serbe de 34 ans n'a, à ce stade, pas été placé en rétention par les autorités, a précisé son avocat Nick Wood. Celui-ci a demandé à ce que son client, entré en Australie sans être vacciné contre le Covid-19, reste en liberté pendant la durée de la procédure. "Nous sommes très préoccupés par le temps", a ajouté M. Wood au cours d'une audience devant un juge de Melbourne, trois jours avant le début d'un Open d'Australie que Novak Djokovic a déjà remporté à neuf reprises.

Autos: Nasser Al-Attiyah s'impose pour la 4e fois Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Nasser Al-Attiyah (Toyota) a remporté son quatrième rallye-raid Dakar en auto, après 2011, 2015 et 2019. Le Qatarien, vainqueur du prologue et d'une étape, devance le Français Sébastien Loeb (Prodrive) au terme d'une 12e et dernière étape gagnée par Henk Lategan (Toyota) vendredi à Jeddah. En tête depuis la première étape, Nasser Al-Attiyah a compté jusqu'à 48 minutes d'avance avant de contrôler les derniers jours, tout en gestion. Il s'impose avec une marge de 27'46 sur Loeb et de 1h01'13 sur le Saoudien Yazeed Al-Rajhi (Toyota), troisième du classement général final. Le Qatarien de 51 ans, également médaillé olympique dans l'épreuve de tir de skeet (le nom officiel du ball-trap aux JO), n'a jamais été inquiété lors de cette édition. Il faisait équipe avec le copilote français Mathieu Baumel, pour qui il s'agit du troisième sacre sur le mythique rallye-raid.

Première finale depuis octobre 2019 pour Murray Image: KEYSTONE/EPA/DAN HIMBRECHTS Andy Murray (ATP 135) est à un succès d'un 47e titre sur l'ATP Tour. L'Ecossais s'est hissé en finale à Sydney en dominant l'Américain Reilly Opelka (ATP 25) 6-7 (6/8) 6-4 6-4 vendredi en demi-finale. Cette finale sera la première pour Andy Murray depuis son sacre d'octobre 2019 à Anvers, où il avait dominé Stan Wawrinka en trois sets après avoir été mené 6-3 3-1. L'ex-no 1 mondial affrontera samedi soit un autre Britannique, Daniel Evans (ATP 26), soit le Russe Aslan Karatsev (ATP 20). Andy Murray (34 ans), qui joue depuis près de trois ans avec une hanche en métal, a mis 2h24' pour prendre la mesure du géant Reilly Opelka (2m11). Les 20 aces de l'Américain n'ont pas suffi face au redoutable relanceur qu'est le Britannique, qui a forcé la décision en signant un break dans chacun des deux derniers sets.

Motos: Sam Sunderland triomphe Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Sam Sunderland (KTM) a remporté son deuxième rallye-raid Dakar en moto, vendredi à Jeddah en Arabie saoudite. Le Britannique de 32 ans avait décroché un premier succès en 2017 en Amérique du Sud. Premier motard britannique vainqueur du Dakar, Sam Sunderland devance le Chilien Pablo Quintanilla (Honda), qui a gagné l'ultime étape, et l'Autrichien Matthias Walkner (KTM). Le Français Adrien Van Beveren (Yamaha), leader au départ de l'avant-dernière étape et beau-frère du Britannique, termine au pied du podium final. Sam Sunderland avait déjà failli doubler la mise en 2019, terminant 3e derrière ses coéquipiers Toby Price et Matthias Walkner, et en 2021, quand il avait de nouveau fini 3e dans le sillage de Kevin Benavides et Ricky Brabec. Cet hiver, il a rejoint le team officiel GasGas après six éditions disputées au sein de l'équipe d'usine Red Bull KTM. Cette remise en question a donc été fructueuse.

Le visa de Djokovic à nouveau annulé Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Le visa de Novak Djokovic pour l'Australie est à nouveau annulé, a annoncé le ministre de l'Immigration Alex Hawke vendredi, à trois jours du début de l'Open d'Australie. Cette décision a été prise "sur des bases sanitaires et d'ordre public", a précisé le ministre dans un communiqué. Elle implique que le no 1 mondial, qui vise un 21e titre record en Grand Chelem, sera interdit d'entrée dans le pays pendant trois ans, sauf dans certaines circonstances. Novak Djokovic a toujours la possibilité de faire appel contre cette décision, prise huit jours après qu'il avait été bloqué à son arrivée à Melbourne. Le Serbe de 34 ans est supposé affronter son compatriote Miomir Kecmanovic au 1er tour d'un tournoi qu'il a remporté à neuf reprises.

Le but décisif et la première étoile pour Philipp Kurashev Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Philipp Kurashev a été le héros suisse de la soirée jeudi en NHL. Le Zurichois a inscrit son troisième but de la saison pour donner la victoire 3-2 à Chicago sur sa glace face à Montréal. Philipp Kurashev a signé le 3-2 après 2'24'' de jeu dans la prolongation pour être distingué par la première étoile. Il a trompé le gardien Sam Montembeault au terme d'une action confuse qui a dû être validée par la vidéo. Le Canadien a, en effet, demandé un "challenge" pour une faute présumée de Kurashev sur le défenseur Mike Hoffman. Finaliste de la dernière Coupe Stanley, le Canadien a concédé une cinquième défaite de rang pour présenter le pire bilan de la Ligue... Il porte désormais le bonnet d'âne que lui a abandonné l'Arizona de Janis Moser. Dean Kukan a également connu les délices de la victoire. Columbus s'est, en effet, imposé 6-0 à Raleigh face au Carolina de Nino Niederreiter, lequel a accusé un bilan de -3. Auteur de 31 arrêts, l'ex-Luganais Elvis Metzlikins est le premier gardien cette saison à réussir un blanchissage contre les Hurricanes. Fin de série pour Nashville Fin de série en revanche pour le Nahsville de Roman Josi. Malgré un assist de leur capitaine, les Predators qui avaient enlevé leurs cinq derniers matches, se sont inclinés 4-1 à domicile face à Buffalo. Passeur sur le 1-1 de Matt Duchene à la 34e minute, Roman Josi a comptabilisé son 38e point de la saison. Il revient à une longueur de Timo Meier dans la lutte fratricide qui les oppose pour le titre - honorifique - du meilleur compteur suisse. L'Appenzellois est resté " muet" lors de la défaite 3-0 à domicile de San Jose face aux Rangers. A noter enfin la défaite 3-2 de New Jersey face aux Islanders dans une rencontre qui a vu le capitaine Nico Hischier délivrer sa 15e passe décisive de la saison.

Un petit miracle pour Stefanie Vögele Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Stefanie Vögele (WTA 147) a passé une troisième fois le cap des qualifications de l'Open d'Australie. Elle rejoint ainsi Belinda Bencic, Jil Teichmann et Viktorija Golubic dans le tableau principal. A Melbourne, l'Argvovienne revient presque de nulle part. Elle s'est, en effet, imposée 6-3 4-6 7-5 devant la Néerlandaise Indy De Vroome (WTA 252) après avoir écarté deux balles de match. Elle fut, en effet, menée 5-4 15-40 au dixième jeu du troisième set. A 5-5, elle exploitait la dixième double faute du match de sa rivale pour signer le break décisif. Elle devait ensuite conclure sur un jeu blanc après 2h51' de jeu. A la faveur de ce succès, Stefanie Vögele est assurée de toucher au minimum un chèque de 140'000 dollars australiens - 93'000 francs -, un montant qui correspond au "prize money" alloué aux joueurs et joueuses battues au premier tour du grand tableau.