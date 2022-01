GE Servette gagne à Berne +++ Kamila Valieva championne d'Europe

Le sacre de Kamila Valieva Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS La Russie a réussi le Grand Chelem aux Championnats d'Europe de Tallinn. En Estonie, Kamila Valieva a conclu la démonstration russe avec la conquête du quatrième titre mis en jeu. Alexia Paganini n'a, en revanche, pas obtenu le résultat espéré. Créditée d'un total de 178'10 points, la Suissesse a dû se contenter du dixième rang. Elle avait cueilli une très belle quatrième place il y a deux ans à Graz. La déception est également de mise pour Yasmine Kimiko Yamada qui a terminé au 19e rang. Déjà largement en tête après le programme court et invaincue cet hiver, Kamila Valieva, avec l'insouciance de ses 15 ans, sera la grande favorite pour l'or olympique à Pékin. Le podium européen est 100% russe, puisque Valieva, qui a totalisé 259,06 points, a devancé la championne du monde en titre Anna Shcherbakova (237,42) et Alexandra Trusova (234,36). Les trois Russes, toutes élèves de la sévère Eteri Tutberidze à Moscou, ont intégré au moins un quadruple saut au cours de leur programme libre. Sinitsina/Katsalapov couronnés en couple En l'absence de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ont conservé l'or européen en couple. Papadakis et Cizeron, vice-champions olympiques 2018 en quête d'or aux JO-2022, ont fait l'impasse sur ce rendez-vous par précaution sanitaire. Sinitsina et Katsalapov, titrés une première fois en 2020, se sont imposés avec 217,96 points, devant leurs compatriotes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (213,20) et les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri (207,97). Dans le camp suisse, Jasmine Tessari et Stephane Ealker ont pris le 19e rang avec une performance jugée moyenne en libre (86,57).

Un 39e point pour Roman Josi Image: KEYSTONE/AP/MARK HUMPHREY Roman Josi est revenu à la hauteur de Timo Meier dans la lutte du meilleur compteur suisse de NHL. Le Bernois a inscrit son 39e point lors de la défaite 4-3 de Nashville à Boston. Le Bernois a inscrit son 39e point lors de la défaite 4-3 de Nashville à Boston.. Le Bernois a inscrit son 39e point lors de la défaite 4-3 de Nashville à Boston. Roman Josi a signé sa 13e réussite de la saison pour permettre à ses couleurs de revenir à 3-3. Les Predators devaient toutefois céder après 101'' de jeu dans la prolongation sur un but de Taylor Hall. Roman Josi a comptabilisé au moins un point lors des cinq derniers matches qu'il a livrés. Son bilan lors de cette belle série est de deux buts et de sept assists.

Genève-Servette passe une bonne soirée à Berne Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Genève-Servette poursuit sa belle série en National League. Les Genevois se sont imposés 4-1 sur la glace du CP Berne. Rien à faire pour Ajoie face aux Zurich Lions (1-6). Avec huit victoires à l'occasion des neuf derniers matches, les Genevois se sont remis dans le bon chemin. Il paraît pratiquement impossible qu'ils rejoignent le top 6, mais ils devraient pouvoir se préparer sereinement pour les pré-play-off. Cette fois-ci, c'est l'équipe de la capitale qui fait les frais du redressement des Genevois. Un jeu défensif retrouvé, une attaque opportuniste avec des joueurs comme Joël Vermin ou Tyler Moy bientôt au sommet de leur forme. Pour l'occasion, les Genevois alignaient leur sixième (!) gardien de la saison avec Connor Hughes, généreusement prêté par Fribourg-Gottéron. Le Canado-Suisse a rendu une copie propre. Pour Berne, étonnamment amorphe, il s'agit de la quatrième défaite de suite. Privé de leur "âme", Tristan Scherwey, les joueurs de la capitale paraissent manquer de caractère. Les Ajoulots ont concédé leur douzième revers de suite. Face à une des grosses machines du Championnat, les joueurs de Gary Sheehan n'ont pas fait le poids. Privés de compétition depuis le 23 décembre, avec seulement deux seuls renforts étrangers Philip-Michael Devos et Jerome Gauthier-Leduc, difficile pour les Jurassiens de rivaliser avec une équipe zurichoise où certains des joueurs suisses sont supérieurs aux étrangers comme Denis Malgin, décisif. L'international helvétique a d'abord "piqué" le palet à trois Jurassiens mal positionnés près de la bande pour ouvrir la marque (11e). Il a ensuite inscrit le 4-0. Les Lions comptent désormais sept succès consécutifs. Même dans l'attente de Gregory Hofmann, Zoug possède une armada offensive d'une efficacité redoutable. Lugano en a subi les conséquences (5-0). Le Suédois Carl Klingberg a réussi un doublé, bien aidé par un rebond de la bande sur l'ouverture du score. A 3-0, Chris McSorley a sorti son gardien Niklas Schlegel pour le remplacer par Thibaut Fatton. Sans effet surtout par la faute de l'offensive tessinoise bien tendre. Les Rapperswil-Jona Lakers ne sont pas prêts d'abandonner leur place dans les six premiers. Ils ont piégé Davos (2-0), un adversaire direct. Sandro Forrer et Andrew Rowe ont joué les marqueurs dans les rangs saint-gallois. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 34/71 (115-84). 2. Rapperswil-Jona Lakers 37/70 (120-93). 3. Zoug 34/68 (110-79). 4. Zurich Lions 37/67 (125-99). 5. Bienne 36/66 (112-90). 6. Davos 37/65 (107-91). 7. Genève-Servette 36/53 (97-101). 8. Lugano 36/51 (101-106). 9. Lausanne 34/49 (92-97). 10. Berne 36/46 (104-106). 11. Ambri-Piotta 37/43 (91-103). 12. Langnau Tigers 37/32 (103-136). 13. Ajoie 35/18 (62-154).

Fanny Smith chute à Nakiksa Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh Fanny Smith a été victime d'une chute lors de la deuxième épreuve Coupe du monde organisée dans la station canadienne de Nakiksa. Elle est tombée en finale sans apparemment se blesser sérieusement. Fanny Smith a été victime d'une chute samedi lors de la deuxième épreuve Coupe du monde organisée dans la station canadienne de Nakiksa. Elle est tombée en finale sans apparemment se blesser sérieusement. La victoire est revenue à Sandra Näslund. La Suédoise s'est imposée une septième fois. Sa tâche fut bien sûr facilitée par l'accrochage entre Fanny Smith et la Canadienne Marielle Thompson. Chez les messieurs, Ryan Regez a pris la troisième place. Le Bernois signe ainsi son troisième podium de l'hiver après son succès et sa deuxième place obtenus à San Candido. La semaine prochaine, Fanny Smith et l'équipe de Suisse seront en lice en Suède, à Idre sur un tracé qui ressemblera à celui des Jeux de Pékin. A Nakiksa, il était beaucoup trop tournant pour que l'on puisse tirer tous les enseignements voulus avant le grand rendez-vous olympique.

Yann Sommer détourne deux penalties Yann Sommer: ses exploits n'ont pas emp Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Yann Sommer ne peut pas à lui tout seul gommer toutes les carences de Mönchengladbach. Malgré deux penalties détournés par le Bâlois, le Borussia s'est incliné 2-1 devant le Bayer Leverkusen. A Mönchengladbach, la formation de Gerardo Seoane s'est imposée 2-1 sur des réussites de Robert Andrich (51e) et de Patrick Schick (74e). Nico Elvedi a sauvé l'honneur pour le Borussia à la 81e minute. Mais l'homme du match fut bien sûr Yann Sommer qui a réussi le même exploit que le 14 novembre 2020, le soir où il avait détourné deux penalties de Sergio Ramos dans une rencontre Suisse - Espagne en Ligue des Nations (1-1). Cette fois,il s'est interposé sur la frappe de Schick à la 51e sur celle de Kerem Demirbay à la 80e. Déjà remarquable la semaine dernière lors du succès 2-1 à Munich face au Bayern, le gardien de l'équipe de Suisse entame l'année sur des bases magnifiques. Plus tôt dans la journée, le Bayern Munich s'était imposé 4-0 à Cologne grâce notamment à un triplé de Robert Lewandowski. Les Bavarois ont maintenu ainsi une avance de 6 points au classement sur le Borussia Dortmund.

Jan Scherrer, deuxième, devance Shaun White Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Jan Scherrer a confirmé sa grande forme au Laax Open. Le Saint-Gallois de 27 ans a pris la deuxième place d'un concours de half-pipe qui réunissait le gratin mondial. L'épreuve a été remportée par le Japonais Ayumu Hirano tandis que la star américaine Shaun White a pris la troisième place. Pour Scherrer, il s'agit d'un premier podium sur ce prestigieux rendez-vous de la Coupe du monde dans la station grisonne après trois quatrièmes places. Le deuxième Suisse présent dans la finale, Pat Burgener a pris le sixième rang. La finale a été marquée par de nombreuses chutes. A l'image de l'Australien Scotty James, tombé dans chacun des deux runs. Chez les dames, l'Américaine Chloe Kim s'est adjugé pour la quatrième fois le concours de half-pipe après 2017, 2018 et 2021. La championne olympique de 2018 et double championne du monde, qui a vécu deux années en Valais durant sa jeunesse, a brillé dans le demi-tube grison avec une hauteur de vol inégalé. Elle s'est imposée devant la Japonaise Mitsuki Ono et l'Espagnole Queralt Castellet. Aucune Suissesse ne s'était qualifiée pour la finale des huit meilleures.

Une 12e victoire de rang pour City Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Et de 12 ! Manchester City poursuit sa série fantastique. Victorieux 1-0 de Chelsea, les Mancuniens ont cueilli un douzième succès de rang en Premier League. Cette victoire porte la griffe de Kevin De Bruyne. Le capitaine a forcé la décision à la 70e sur une frappe enroulée de toute beauté. Il a offert à ses couleurs un succès mille fois mérité. Venu avant tout pour arracher le 0-0, Chelsea n'a, en effet, pratiquement rien montré à Manchester. Titularisé pour la première fois de l'année en championnat, Romelu Lukaku a bénéficié de l'unique chance des Londoniens avec une frappe détournée par Ederson à la 48e. Avec ce nouveau succès, City laisse désormais Chelsea à 13 points. Liverpool accuse, pour sa part, 14 points de retard sur le Champion en titre mais les Reds ont joué deux matches de moins.

Kriechmayr prive Feuz d'un 4e succès à Wengen Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Persona non grata pour certains, Vincent Kriechmayr a fait fi des critiques en remportant la descente de Coupe du monde de Wengen samedi. Beat Feuz doit se contenter du 2e rang, Marco Odermatt du 4e. Forfait pour les entraînements en raison d'une quarantaine mais autorisé à s'aligner vendredi après avoir pu s'aligner sur un simulacre de manche d'entraînement, Vincent Kriechmayr a donc privé Beat Feuz d'un quatrième succès historique sur le Lauberhorn. L'Autrichien de 30 ans s'est offert une 10e victoire à ce niveau. Déjà victorieux en 2019 à Wengen, Vincent Kriechmayr - qui skie pour une marque dont le président de la FIS Johan Eliasch est le patron - a fait la différence sur le dernier tiers du mythique tracé bernois. Beat Feuz le devançait encore de 0''01 après 1'27'' de course, mais a notamment manqué son affaire dans le "S" final. La déception est moindre pour Marco Odermatt, 2e la veille mais sur un parcours raccourci. Le prodige nidwaldien a moins bien négocié le "Kernen-S" que vendredi, échouant à 0''46 du vainqueur et à 0''02 de la troisième marche du podium occupée par Dominik Paris. Mais il confirme qu'il peut désormais aussi jouer la gagne en descente. Les adieux de Janka Carlo Janka a quant à lui disputé samedi sa 287e et dernière course sur le front de la Coupe du monde. Le Grison de 35 ans, qui n'est pas allé au bout de son effort, a été ovationné par le public. Il avait fêté à Wengen le plus beau de ses 11 succès à ce niveau en remportant la descente en 2010.

Un 34e succès pour Lara Gut-Behrami Image: KEYSTONE/AP Lara Gut-Behrami a remporté samedi la descente de Zauchensee, décrochant ainsi son 34e succès en Coupe du monde. La Tessinoise a devancé de 0''10 sa dauphine Kira Weidle dans une course marquée par la chute de la favorite Sofia Goggia. Privée de compétition pendant deux semaines après avoir contracté le Covid-19 à la mi-décembre, Lara Gut-Behrami a donc très vite retrouvé les sommets de la hiérarchie. Cinquième du géant de Kranjska Gora une semaine plus tôt pour son retour, elle a signé samedi son deuxième succès de la saison. La Tessinoise, qui avait remporté le premier super-G de St-Moritz le 11 décembre, a fait la différence dans une partie technique fatale à Sofia Goggia. Elle a négocié ces longues courbes bien mieux que l'Allemande Kira Weible, qui accusait ainsi 0''34 de retard avant le dernier passage de glisse. Victorieuse en 2020 de la dernière descente disputée à Zauchensee, Corinne Suter a terminé 7e à 0''99. La Schwytzoise a failli chuter après un mouvement de terrain mal négocié, retrouvant presque miraculeusement son équilibre tout en perdant beaucoup de vitesse. Elle aurait pu briguer le podium sans cette faute. Goggia était bien partie... Une troisième Suissesse a terminé dans le top 15 en l'absence de Michelle Gisin, qui fait l'impasse sur les courses de ce week-end afin de se ressourcer. La Grisonne Jasmine Flury s'est classée 9e, à 1''24 de Lara Gut Behrami. Cette course a donc été marquée par la chute de Sofia Goggia, qui avait gagné les trois premières descentes de la saison. L'Italienne est partie à la faute juste avant le troisième temps intermédiaire, terminant sa course dans les filets de protection mais sans mal. Elle avait alors 0''26 d'avance sur Lara Gut-Behrami...

Un premier titre pour Kokkinakis Kokkinakis a cueilli samedi son premier titre ATP Image: KEYSTONE/EPA/MATT TURNER Thanasi Kokkinakis (ATP 145) a remporté samedi son premier titre sur le circuit principal. L'Australien s'est imposé 6-7 (6/8) 7-6 (7/5) 6-3 face au Français Arthur Rinderknech (ATP 58) en finale à Adelaide, sa ville natale. Ex-grand espoir qui avait grimpé jusqu'à la 69e place mondiale en 2015 avant d'être freiné par les blessures, Thanasi Kokkinakis n'a donc pas laissé passer sa chance pour s'offrir à 25 ans un premier trophée ATP. Il a survolé les débats dans la manche décisive face à Arthur Rinderknech, signant un premier break dès le premier jeu. Thanasi Kokkinakis, qui bénéficie d'une invitation cette semaine, disputait sa deuxième finale sur le circuit principal après celle perdue à Los Cabos en août 2017. Il avait écarté deux balles de match vendredi en demi-finale face à Marin Cilic (ATP 29).

L'agacement des joueurs face à l'affaire Djokovic L'affaire Djokovic agace les autres joueurs Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker "L'Open d'Australie est bien plus important que n'importe quel joueur": Rafael Nadal n'a pas caché son agacement samedi, à deux jours du coup d'envoi de l'Open d'Australie. "L'Open d'Australie sera un grand Open d'Australie avec ou sans lui", a asséné l'Espagnol en conférence de presse à propos de son grand rival Novak Djokovic, de retour samedi dans un centre de rétention de Melbourne après l'annulation pour la deuxième fois de son visa par les autorités australiennes. "C'est évident que Novak Djokovic est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire (...) Mais les joueurs vont et viennent, personne, pas même Roger (Federer), Novak, moi... Pas même Bjorn Borg, ne reste. Le tennis, lui, continue d'avancer", a rappelé celui qui est considéré comme le meilleur joueur sur terre battue de l'histoire. Rafael Nadal, qui avait affirmé en début de semaine que "le plus juste" était que Novak Djokovic puisse disputer le tournoi, n'a pas ménagé le Serbe, aux positions anti-vaccination notoires: "je suis en désaccord avec beaucoup de choses qu'il a faites ces deux dernières semaines", a-t-il rappelé. "Parler de tennis" Autre joueur attendu lors de ce traditionnel "media day" d'avant tournoi, le Grec Stefanos Tsitsipas avait eu la veille des mots durs sur un media indien à l'encontre du Serbe, estimant qu'il jouait "avec ses propres règles" et faisait "passer la majorité des joueurs pour des idiots". "Je suis ici pour parler de tennis, pas de Novak Djokovic", a cette fois prévenu le no 4 mondial. "Je ne vais pas mentir. Il a fait les titres des journaux ces deux dernières semaines. Il a reçu beaucoup d'attention. Beaucoup de gens en parlent évidemment (...) On n'a pas assez parlé de tennis ces deux dernières semaines, ce qui est dommage", a-t-il regretté. L'Australien Alex de Minaur (ATP 32) a reconnu être lassé par cette histoire, estimant qu'elle nuit au tournoi et aux autres joueurs: "cette situation a détourné de nombreux projecteurs de nous, les joueurs. Nous sommes ici pour jouer l'Open d'Australie. Les Australiens ont traversé beaucoup de choses" et "ont eu la vie très dure" depuis le début de la pandémie de Covid-19, a-t-il rappelé. Zverev en soutien "Ils ont fait beaucoup d'efforts pour se protéger et protéger leurs frontières", a encore expliqué Alex De Minaur, affirmant que pour entrer dans le pays, "comme tous les autres joueurs", Djokovic devait "être entièrement vacciné". Proche de Djokovic, l'Allemand Alexander Zverev a été l'un des rares à le défendre en estimant qu'il servait de bouc émissaire: "c'est un grand nom, une superstar de dimension mondiale, quelqu'un dont on peut se servir", a regretté le no 3 mondial. "Je ne connais pas assez bien l'affaire, mais si ce n'était pas Novak Djokovic, no 1 mondial et vainqueur de vingt titres du Grand Chelem, cela ne ferait pas tout ce foin", a-t-il estimé. La veille, Andy Murray avait espéré que "tout soit résolu" avant le début du tournoi. "On a juste l'impression que ça traîne depuis un bon moment maintenant, ce n'est pas génial pour le tennis, pas génial pour l'Open d'Australie, pas génial pour Novak", a souligné l'Ecossais de 34 ans. Ex-no 1 mondial, Naomi Osaka a de son côté qualifié l'affaire Djokovic de "regrettable". Mais "je pense aussi que ce n'est pas aux joueurs de tennis, c'est au gouvernement de décider de la façon dont l'Australie va gérer ça", a conclu la Japonaise, sacrée à deux reprises à Melbourne, en 2019 et 2021.

Chris Evert révèle être atteinte d'un cancer Image: KEYSTONE/AP/Michael Dwyer La légende américaine Chris Evert, lauréate de 18 titres du Grand Chelem dans les années 70-80, a annoncé être atteinte d'un cancer des ovaires, vendredi sur son compte Twitter. "Je voulais annoncer qu'un cancer de l'ovaire de stade 1 a été diagnostiqué chez moi. Je me sens très chanceuse qu'il ait été repéré à temps et j'attends des résultats positifs de mon traitement chimiothérapique", a écrit Chris Evert (67 ans), qui a entamé cette semaine la première de ses six séances de chimiothérapie. "Merci de respecter mon besoin de me concentrer sur ma santé et mon traitement. Vous me verrez apparaître depuis chez moi à certains moments pendant la couverture de l'Open d'Australie par ESPN", a conclu celle qui est consultante pour le géant des médias sportifs. Sur le site internet de la chaîne, Chris Evert a d'ailleurs donné de plus amples détails concernant le combat qu'elle mène. Son cancer, plus précisément de stade 1C, ce qui veut dire qu'il se trouve dans un ou les deux ovaires, a été découvert à la suite d'une hystérectomie préventive début décembre. Il n'a pas été détecté ailleurs dans son corps. Sa soeur, son inspiration Sa soeur cadette Jeanne Evert Dubin, également ancienne joueuse de tennis professionnelle, est décédée à 62 ans en février 2020, d'un cancer des ovaires. "Quand je vais en chimio, elle est mon inspiration. Elle va m'aider à surmonter cette épreuve", confie Chris Evert, qui a été opérée une seconde fois le 13 décembre, l'hystérectomie initiale ayant révélé la présence de cellules malignes et d'une tumeur provenant de la trompe de Fallope gauche. Après cette deuxième intervention, les examens pathologiques sont revenus négatifs: le cancer a été enlevé. Après la chimiothérapie, "il y a plus de 90% de chances" que son cancer ne revienne jamais, lui a assuré son chirurgien. Chris Evert, qui a souhaité témoigner "afin d'aider d'autres" femmes, est une des plus grandes joueuses de l'histoire, connue pour son jeu précis, son sang-froid et sa rivalité avec Martina Navratilova sur les courts. Jamais classée en dessous de la quatrième place mondiale entre 1972 et 1989, elle a remporté 157 titres en simple, fort du pourcentage de victoires le plus élevé de l'histoire, hommes et femmes confondus (90,05 %).

Une 4e défaite de suite pour les Hawks Tyler Herro et le Heat ont battu les Hawks vendredi Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Atlanta a subi vendredi sa quatrième défaite consécutive en NBA, la 10e dans ses 13 derniers matches. Toujours privés de Clint Capela, touché à une cheville, les Hawks se sont inclinés 124-118 sur le parquet de Miami. Les Hawks n'ont pas à rougir de cette défaite, concédée face au deuxième de la Conférence Est. Mais leur frustration est certainement grande puisqu'ils menaient encore de cinq points (112-107) à 4'53'' du "buzzer", avant de craquer face à la défense resserrée du Heat. Miami a fait la différence en forçant les Hawks à commettre 7 "turnovers" dans le dernier quart-temps, au cours duquel Atlanta n'a par ailleurs rentré que 6 tirs. Le Heat a également pu compter sur l'efficacité de Tyler Herro, auteur de 11 de ses 24 points lors de l'ultime quarter.

Nadal heureux de "se sentir à nouveau un joueur de tennis" Image: KEYSTONE/AP/Simon Baker Rafael Nadal s'est déclaré samedi heureux d'être de retour à l'Open d'Australie. "Etre de retour sur le circuit, c'est la chose la plus importante", a lâché l'Espagnol de 35 ans, qui a vécu des mois difficiles sur le plan physique à la suite d'une blessure et d'une contamination au Covid-19. Rafael Nadal, qui doit affronter au 1er tour l'Américain Marcos Giron (ATP 66), espère bien remporter un 21e trophée record en Grand Chelem à l'issue d'un tournoi qui débute lundi à Melbourne. Le tableau pourrait lui être favorable en raison notamment de l'incertitude entourant la participation de Novak Djokovic. Rafael Nadal, désormais 6e mondial après une année 2021 interrompue sur blessure à partir d'août, dit ne pas s'attendre à réaliser de grandes performances. "Je suis venu ici juste avec pour objectif d'être de retour sur le circuit, c'est la chose la plus importante", a déclaré l'Espagnol, qui a contracté le Covid en décembre. "Ensuite, si je suis capable de gagner des matches, en m'améliorant chaque jour, c'est fantastique", a poursuivi le Majorquin, qui a reconnu qu'il lui a parfois été difficile de rester motivé en raison de sa blessure: "Le plus important, c'est d'être en bonne santé. Ensuite, il faut entretenir la passion, ce qui est parfois difficile lorsque l'on connaît de nombreux problèmes physiques." Heureux "J'ai beaucoup souffert de ma blessure au pied. Je reste cependant positif et concentré sur le travail tout le temps. C'est probablement la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui", a aussi avancé Rafael Nadal, qui a souligné avoir été mal pendant environ une semaine en raison du coronavirus, et dit espérer ne pas avoir d'effets secondaires à long terme. La semaine dernière, l'Espagnol a remporté un 89e titre en simple au tournoi ATP 250 de Melbourne. "D'une manière générale, je me sens heureux. Si vous m'aviez dit il y a un mois que je serais comme ça, j'aurais signé tout de suite", a-t-il dit. "Je profite des entraînements et je me sens à nouveau comme un joueur de tennis professionnel. Je joue un bon tennis". Rafael Nadal a admis qu'il attendait de voir comment il résisterait à des matches en cinq sets à Melbourne. "Je veux me donner une chance de continuer à profiter de ce beau sport, de continuer à me battre pour les choses pour lesquelles je me suis battu ces 16 dernières années", a-t-il ajouté.