Genève s'incline encore +++ Champions League: 5e succès pour Fribourg

C'est d'ailleurs assez symptomatique de cette équipe genevoise qui tient en ce moment beaucoup (trop) sur ses individualités étrangères. Si Winnik, Tömmernes, Filpulla et Vatanen ne sont pas là, les Grenat perdent près de 80% de leur substance. Et alors que l'an dernier Gauthier Descloux pouvait sortir des matches de folie et arracher des points, il semble moins en confiance cette saison. Surtout s'il n'est pas au top physiquement.

Tandis que les messieurs brillaient, les dames n'ont pu échapper à la neuvième et dernière place pour leur deuxième sortie internationale. Michelle Andres, Fabienne Buri, Léna Méttraux et Cybèle Schneider ont toutefois réussi un temps inférieur d'une seconde et demie à leur première compétition en juillet. Pour passer au tour principal, elles auraient dû aller encore 2,5 secondes plus vite.

La composition du quartette helvétique a bien changé depuis les Jeux olympiques de Tokyo. Seul le Neuchâtelois Valère Thiébaud était déjà en action au Japon. Sur la piste de Granges, il accompagnait Claudio Imhof, Simon Vitzthum et Alex Vogel. Ils ont bouclé les 4000 m dans un temps de 3'53''398. Certes, les Suisses sont restés à plus de quatre secondes du record national, mais ils ont laissé derrière eux des équipes comme les finalistes olympiques danois et italiens.

D'autant que le tableau sera encore plus ouvert: outre Serena Williams (no 41), blessée à une cuisse et pour laquelle l'incertitude plane pour la suite de sa carrière, Naomi Osaka (no 12) et Ashleigh Barty (no 1) ne seront pas en lice.

Dans ce contexte, le Russe Andrey Rublev (no 5) et l'Italien Matteo Berretini (no 7) se verraient bien s'installer un peu plus dans les cîmes du paysage actuel. Une ambition qui anime aussi Casper Ruud (no 10), vainqueur ce week-end à San Diego de sa 5e victoire de l'année.

Ses principaux rivaux seront Stefanos Tsitsipas (no 3) et Alexander Zverev (no 4) qui tenteront de se refaire un moral.

Ces compétitions, qui permettent aux sportifs de découvrir les sites olympiques et aux organisateurs de roder le fonctionnement de leurs installations, sont traditionnellement programmées à un an des Jeux, mais elles n'ont pas pu avoir lieu l'hiver dernier en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions de voyage.z

"Nous attendons plus de 2000 sportifs étrangers, responsables d'équipes, responsables techniques internationaux et professionnels du chronométrage et de la notation en Chine pour participer à diverses compétitions", a déclaré lundi Yao Hui, en charge de la gestion des sites olympiques au sein du comité d'organisation des JO 2022.

Les derniers classements WTA et ATP, emmenés par Ashleigh Barty et Novak Djokovic, n'enregistrent guère de grands changements au sommet. Avec son retour à la 10er place, Bencic n'avait plus été aussi bien classée depuis septembre 2020. Son meilleur rang à ce jour reste sa 4e place en février 2020.

YB n'a jamais mis le pied sur le frein

Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Young Boys a infligé une sévère défaite à Servette à la Praille (6-0). Réduits à dix juste avant la mi-temps, les Genevois ont essayé de surnager...en vain.

"Ce fut une mauvaise après-midi, analyse le coach servettien Alain Geiger. Mais c'était déjà compliqué à 11 contre 11. Cette sanction du penalty et carton rouge, on l'a connue à Bâle. Et contre des adversaires de ce calibre-là, ça ne pardonne pas. En prenant le 2-0 très rapidement en deuxième période, on a bien compris que l'espoir s'amenuisait. On a fini difficilement."

Sans s'énerver et sans accabler Jérémy Frick, son gardien coupable de cette erreur fatale à la 41e, Alain Geiger a quand même tenu à faire une mise au point: "Ce que je retiens, c'est que contre GC, contre Lausanne et là, on donne trois penalties. On ne peut pas faire des erreurs pareilles à ce niveau. Il faut être mieux armé face à de tels adversaires. Il faut tirer les enseignements et tourner la page rapidement. On a été un peu trop craintifs et respectueux, alors qu'on avait été plutôt bon contre eux ces derniers temps."

Dans le camp des vainqueurs, les sourires étaient de circonstance. Mais même en ayant écrasé leurs adversaires, les Bernois n'ont pas fanfaronné. "C'était un super match, mais l'arbitre nous a bien aidés, a relevé le Français Wilfried Kanga. Je ne vais pas dire qu'il nous a facilité les choses, mais c'est clair qu'avec ce carton rouge, on a eu plus de possibilités. Après on a su saisir notre chance et enfoncer le clou."

Une mentalité tournée vers l'offensive

Double buteur, Kanga a loué l'état d'esprit affiché par le groupe et les mots de l'entraîneur David Wagner à la pause: "On s'est vraiment dit qu'il fallait en mettre encore un autre. Si on peut les "tuer" le plus vite possible, on ne doit pas hésiter. On doit avoir cette mentalité dans tous les matches. Au final, on avait les capacités de marquer plus de buts et on l'a fait."

Discours identique du côté du genevois d'YB, Ulisses Garcia: "En ce moment, on est en confiance. Chaque joueur évolue à 100% et le coach donne des bonnes consignes. C'a pris du temps à se mettre dans le bain, mais maintenant on est à fond."

En continuant à agresser le porteur du ballon et en attaquant sans relâche, les Bernois ont respecté Servette: "On savait que c'était possible qu'ils nous posent des problèmes à 10 contre 11, donc on a vraiment choisi de pousser pour que le match tourne définitivement à notre avantage. On a marqué et on a continué à aller de l'avant. On est tous sur la même ligne, on veut tous aller chercher quelque chose en plus et c'est ce qui fait notre force."