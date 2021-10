Genève s'incline face à Zoug +++ Les Rangers fâchés

Genève a du caractère mais perd, Malgin crucifie Lausanne Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Genève a fait preuve d'une sacrée force de caractère face à Zoug lors de la soirée de National League. Auteurs de deux buts après avoir sorti le gardien, les Grenat se sont finalement inclinés 5-4 ap. A Zoug, les spectateurs avaient droit à un remake de la finale de la saison passée avec la venue de Genève-Servette. L'issue a été similaire à ce que l'on a vu ce printemps avec la victoire des hommes de Dan Tangnes, mais le GSHC a vendu chèrement sa peau. Car alors que l'on pensait l'affaire classée et le succès zougois entériné avec deux buts d'avance à une minute de la fin du troisième tiers, les Aigles ont frappé à deux reprises. Tout d'abord à 47 secondes de la sirène par un Vermin opportuniste et qui a pour le coup ôté son habit de fantôme, puis par l'inépuisable Winnik à 9 secondes de la fin. On le voit, Genève a eu le mérite de s'accrocher dans cette partie. Les joueurs de Pat Emond ont aussi eu ce petit coup de pouce du destin lorsque Dario Simion a manqué le triplé et la cage vide à la 26e pour le 4-1, et que Jooris a pu réduire la marque à 3-2 40 secondes plus tard. Nouvel arrivé en défense, Sami Vatanen a fait ce que l'on attendait de lui en jouant passablement en power-play et en n'hésitant pas à tenter sa chance. Avec près de 25 minutes de jeu et l'assist sur le 4-4, le Finlandais n'a pas manqué son entrée. Alors au final Zoug s'est imposé grâce à Djoos (63e), mais les qualités montrées par le GSHC en fin de match démontrent que les Aigles ont des ressources. Lausanne perd le duel des Lions Lausanne voulait enchaîner à domicile après son succès mardi contre Berne, mais Lausanne est tombé sur des Zurich Lions qui étaient dans un bon soir (victoire 2-3). Cela signifie que quand l'armada mise à disposition de Rikard Grönborg tourne bien, les adversaires ont intérêt à s'accrocher aux branches. Le LHC a vécu deux tiers de turbulences en arrivant pourtant à maintenir le score à égalité (2-2). Et alors qu'ils jouaient mieux, les Vaudois ont vu leur ancienne étoile Denis Malgin les crucifier à la 50e. Un rien cruel pour les Lions lausannois, mais une confirmation que l'ancien attaquant des Florida Panthers manque à Malley. Fribourg reçu 4 sur 4 Fribourg a de son côté poursuivi sur sa lancée en signant un quatrième succès consécutif. Même sans Reto Berra, les Dragons sont allés chercher une précieuse victoire 3-1 à Langnau. Déjà auteur du 3-2 décisif contre Lugano, Samuel Walser a cette fois égalisé avant de servir Marchon pour le 2-1 de la 49e. Signe que Fribourg va bien, les buts sont cette fois venus des joueurs de soutien. Les joueurs de Christian Dubé ont été récompensés en allant dans le slot et en acceptant de prendre des coups. Pour le premier derby tessinois dans la nouvelle patinoire des Biancoblu, Lugano restera dans les livres d'histoire comme le club gagnant. Les Bianconeri l'ont emporté 4-3 tab après avoir pourtant mené 3-1. Mais les Léventins n'avaient pas du tout envie de se laisser battre sans lutter face à leur meilleur ennemi. Dans le dernier match de la soirée, Berne s'est offert le scalp de Rapperswil. Une victoire 4-1 à domicile qui permet aux Ours de mettre fin à une série négative de trois revers et la sensation que les Bernois ressemblent à la formation de la saison passée.

Iñaki Williams recordman du nombre de matches consécutifs Image: KEYSTONE/EPA/Luis Tejido Deux cent trois matches consécutifs en Liga, c'est l'incroyable record que s'est approprié vendredi contre Alavés l'attaquant de l'Athletic Bilbao Iñaki Williams. Le Basque n'a pas manqué un seul match du championnat d'Espagne depuis 2016. A égalité depuis une semaine avec son illustre aîné Ion Andoni Larrañaga, qui avait cumulé 202 matches de rang à la Real Sociedad entre 1986 et 1992, l'inoxydable Iñaki Williams (27 ans) est devenu le seul propriétaire de ce record historique. Sur ces 203 matches joués d'affilée, il a été titulaire 168 fois, est entré en cours de jeu 34 fois et a marqué 39 buts au total. Sa série a commencé le 20 avril 2016, face à l'Atlético Madrid. Depuis lors, l'attaquant de Bilbao a participé aux quatre matches de Liga qu'il restait dans la saison, puis à toutes les rencontres de championnat des saisons 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, et a joué lors des huit premiers matches de cette saison en Liga. Son record s'étale sur cinq ans et demi, soit 1990 jours.

Les Rangers vont saisir l'UEFA Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Les Glasgow Rangers ont annoncé qu'ils allaient saisir l'UEFA après les sifflets de supporters du Sparta Prague ayant visé jeudi en Europa League leur milieu de terrain Glen Kamara. Ce dernier a déjà été victime il y a quelques mois d'insultes racistes de la part d'un joueur d'un autre club de la capitale tchèque, le Slavia. Ce n'est pas la première fois que les supporters du Sparta Prague sont associés à ce type d'incident: en août, le milieu de terrain de l'AS Monaco Aurélien Tchouaméni avait été la cible de cris racistes lors de la victoire des Monégasques dans la capitale tchèque, en match de qualification pour la Ligue des champions. Sanctionné par l'UEFA, le Sparta Prague devait d'ailleurs jouer le match contre les Rangers à huis-clos. Mais l'instance du foot européen a finalement autorisé la présence d'environ 10'000 supporters, dont la plupart étaient des enfants. Gerrard ne s'en est pas rendu compte Conspué pendant tout le match, Kamara avait été victime en mars dernier d'insultes racistes proférées par un défenseur du Slavia Prague, Ondrej Kudela, lors d'un match d'Europa League, ce qui avait valu à l'international tchèque d'être suspendu dix rencontres. Glen Kamara (25 ans), né en Finlande de parents sierra-léonais, a été exclu jeudi après avoir reçu un deuxième carton jaune. Juste après le match, l'entraîneur des Rangers Steven Gerrard avait avoué ne pas s'être rendu compte de l'hostilité du public envers son joueur. "Les Rangers vont saisir l'UEFA", a indiqué Gerrard. De son côté, l'avocat de Glen Kamara, Aamer Anwar, a accusé dans un communiqué le Sparta Prague d'avoir "un sérieux problème avec le racisme". "Comme d'habitude, l'UEFA est invisible", a ajouté le conseil du joueur. Ces accusations de racisme ont suscité l'ire du Sparta Prague et des autorités tchèques. Déclarations "désespérantes" Dans un communiqué, le club a qualifié les déclarations d'Aamer Anwar de "désespérantes". "Arrêtez d'attaquer nos enfants", a aussi lancé le club: "Il est totalement incroyable qu'après un match, des enfants innocents soient ciblés par des attaques et accusés de manière infondée d'être racistes". "Nous demandons aux dirigeants des Rangers de faire leur travail pour mettre un terme à cette atmosphère xénophobe qui vise nos enfants, notre beau pays et ses habitants", conclut le Sparta. "Ca suffit! Colporter délibérément des attaques dégoûtantes visant des enfants tchèques dans les médias et sur internet ne devrait pas être possible dans le monde du football", a pour sa part fustigé le chef de la diplomatie tchèque sur Twitter. "Ne venez pas gâcher les bonnes relations entre nos deux pays".

Le torchon brûle entre Evenepoel et van Aert Image: KEYSTONE/AP/Olivier Matthys L'échec de la Belgique lors de ses Mondiaux sur route à domicile le week-end dernier à Louvain a laissé des traces. Les deux leaders Remco Evenepoel et Wout van Aert s'invectivent par voie de presse ces derniers jours. Wout van Aert, favori de ces championnats du monde, n'a pas répondu à l'attente (11e à plus d'une minute du Français Julian Alaphilippe). Evenepoel, qui se sentait des "jambes de feu", a estimé jeudi que la tactique de l'équipe belge "était floue", lui ôtant "une vraie chance de devenir champion du monde". Ambiance au plat pays, où cette querelle entre deux des sportifs les plus adulés du pays vire au psycho-drame. Entre les deux, c'est "le clash", titrait vendredi les quotidiens du groupe SudPresse. Le Brabançon Remco Evenepoel s'était mis au service de l'équipe. A contre-coeur visiblement: "j'ai fait ce que l'on m'a demandé", a-t-il répondu après le titre d'Alaphilippe, son équipier chez Deceuninck. Des propos "peu intelligents" Des propos qui n'ont guère plu à son compatriote Wout van Aert, grand favori mais qui n'a pas eu les jambes pour s'imposer. "Je regrette ces propos peu intelligents de Remco", a commenté jeudi van Aert. "Je n'ai pas été au rendez-vous dimanche passé, je m'attendais à des critiques diverses dès le moment où la Belgique n'a pas conquis le maillot arc-en-ciel. Mais je suis surpris que celles-ci viennent de l'intérieur de l'équipe", s'est étonné le coureur de la formation Jumbo.

Barcelone: Ronald Koeman sous pression Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Le poste de Ronald Koeman ne tient plus qu'à un fil. L'entraîneur néerlandais du FC Barcelone a assuré en avoir "marre de devoir se défendre" lors d'une conférence de presse vendredi. Le Barça se déplacera samedi sur la pelouse du champion sortant, l'Atlético Madrid. Malgré les mauvais résultats des Catalans, Koeman est apparu détendu et souriant. "Bonjour, mes amis de la presse ! Qu'est-ce qu'il est bon de vous revoir !", a-t-il lancé de manière ironique dès son arrivée dans la salle, alors qu'il est ciblé par les critiques depuis la déroute contre le Benfica Lisbonne, mercredi en Ligue des champions (3-0). Des yeux et des oreilles "Le club ne m'a encore rien dit. Le président était ici (au centre d'entraînement du Barça, NDLR) ce (vendredi) matin, mais je ne l'ai pas vu. On était en train de préparer le match et on s'est entraîné, donc je ne l'ai pas vu. Mais j'ai des yeux et des oreilles...", a glissé Koeman. Le technicien néerlandais a refusé de répondre à une question portant sur sa relation avec le président Joan Laporta. "Pour l'instant, je reste", a-t-il assuré. "Je ne suis pas le plus important. Un résultat positif est plus important qu'une personne. Tout le monde sait que je suis là par amour pour le club. J'ai accepté de venir dans une situation très compliquée", a rappelé Koeman. Pire moment: le départ de Messi "J'en ai marre de devoir me défendre tout le temps. Cela n'a pas de sens. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais un jour, j'aimerais bien dire tout ce que je pense de tout cela", a taclé l'ancien sélectionneur Oranje. Interrogé sur son état, Koeman a usé l'euphémisme : "Sincèrement, ça pourrait aller mieux", a-t-il glissé, en souriant. A la question d'un journaliste qui lui a demandé ses meilleurs et pires souvenirs au Barça, Koeman a répondu avec humour : "Cette question, on dirait que je suis déjà parti ! Le meilleur moment, je dirais que c'est lors de la signature, pour devenir entraîneur du Barça. Et le pire moment ? Le départ de Messi", a indiqué Koeman.

Equipe de Suisse: une surprise de taille dans la sélection Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani Murat Yakin a réservé une surprise de taille dans sa liste des 24 sélectionnés pour les rencontres contre l'Irlande du Nord et la Lituanie. Il n'a pas appelé Michael Frey. Brillant depuis le début de saison sous les couleurs du Royal Anvers, le buteur bernois n'a pas trouvé grâce aux yeux du nouveau sélectionneur. Murat Yakin a préféré rappeler Albian Ajeti (Celtic Glacgow) et Cedric Itten (Greuther Fürth). Quatre retours Par rapport aux rencontres contre l'Italie (0-0) et l'Irlande du Nord (0-0), le sélectionneur enregistre les retours de Breel Embolo, de Mario Gavranovic, de Kevin Mbabu et de Xherdan Shaqiri. On rappellera qu'il doit déplorer les absences de son capitaine Granit Xhaka et de son buteur Haris Seferovic, tous deux blessés. La Suisse affrontera l'Irlande du Nord le samedi 9 octobre à Genève avant de rencontrer la Lituanie trois jours plus tard à Vilnius. Ces deux matches entrent dans le cadre du tour préliminaire pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. La Suisse se doit de remporter ces deux rencontres si elle entend rester dans la course avec l'Italie pour la qualification directe qui ne reviendra qu'au vainqueur du groupe.

Giulia Steingruber met un terme à sa carrière Giulia Steingruber juste avant d'annoncer sa retraite Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Giulia Steingruber (27 ans) dit stop. La Saint-Galloise, gymnaste suisse la plus titrée de l'histoire, a annoncé sa retraite sportive vendredi lors d'une conférence de presse à Gossau. "Ma tête et mon corps sont fatigués", a déclaré la championne face aux journalistes. Les cinq dernières années ont été difficiles pour elle, avec diverses blessures et le décès de sa soeur, a-t-elle aussi expliqué. Immense palmarès Le palmarès de Giulia Steingruber force le respect. Elle a obtenu du bronze tant aux Jeux olympiques qu'aux championnats du monde, ainsi que six titres européens. Sa décision ne constitue pas une grosse surprise, elle l'avait d'ailleurs déjà sous-entendue après les JO de Tokyo. Elle a remporté son dernier titre européen au saut ce printemps à Bâle, malgré une déchirure musculaire à une cuisse subie quelques jours avant la compétition. La Saint-Galloise avait ainsi décroché sa dixième médaille aux championnats d'Europe. Au niveau continental, Giulia Steingruber a récolté six fois l'or, au saut (2013, 2014, 2016, 2021), concours général (2015) et sol (2016). Elle a ajouté à sa collection une médaille d'argent (saut 2015) et trois de bronze (saut 2012, sol 2014 et 2015). Première Suissesse médaillée olympique La Saint-Galloise restera surtout dans l'histoire de sa discipline comme la première Suissesse à avoir obtenu une médaille olympique. Elle avait en effet terminé troisième à Rio en 2016 au saut, sa grande spécialité. Au Brésil, elle avait eu aussi l'honneur de porter le drapeau suisse lors de la cérémonie d'ouverture. Après ces JO, Giulia Steingruber avait pris une pause avant de se soumettre à une opération à un pied. De retour en automne 2017, elle avait comblé la dernière lacune à son palmarès en prenant le bronze lors des Mondiaux de Montréal. Blessures à répétition En été 2018, peu avant les Européens de Glasgow, la Suissesse a été victime d'une déchirure du ligament croisé du genou gauche. Sa préparation pour les JO de Tokyo, repoussés à l'été 2021 en raison de la pandémie, a aussi été perturbée. Une déchirure musculaire, des effets secondaires après la vaccination anti-Covid 19 et un kyste à un poignet après une contusion ont freiné la gymnaste. Elle a manqué de justesse la lutte pour les médailles au saut au Japon, tout comme à Londres en 2012.

Daniel Sturridge part en Australie Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Daniel Sturridge (32 ans) tente un nouveau pari. L'attaquant anglais, ancien de Liverpool et de l'équipe nationale, a signé un contrat d'une saison avec le club australien de Perth Glory. "Quand l'opportunité s'est présentée, cela m'a semblé être la bonne chose à faire, d'emmener mon talent quelque part où je peux apprécier de jouer mon football dans un championnat compétitif et essayer d'aider l'équipe à avoir le plus de succès possible", a souligné le natif de Birmingham. Trio prolifique Sturridge a commencé sa carrière à Manchester City avant de passer à Chelsea en 2009. Il a connu sa meilleure période à Liverpool après un transfert à Anfield en 2013. Il a marqué 24 buts lors de la saison 2013/14 au sein d'un trio d'attaque prolifique aux côtés de son compatriote Raheem Sterling et de l'Uruguayen Luis Suarez, alors que les Reds étaient tout proches de remporter la Premier League. Il a également participé avec l'Angleterre à la Coupe du monde 2014 et à l'Euro 2016, et a obtenu au total 26 sélections sous le maillot des "Three Lions", la dernière en 2017. La suite de sa carrière à Liverpool a été largement perturbée par des blessures et il s'est engagé gratuitement avec le club turc de Trabzonspor en 2019. Suspension Ce contrat a été résilié par consentement mutuel en mars 2020. Il avait alors été frappé d'une suspension au niveau mondial d'une durée de quatre mois, accusé d'avoir transmis des informations privilégiées à son frère afin de parier sur son transfert potentiel au FC Séville en janvier 2018.

Pelé quitte l'hôpital, mais suivra une chimiothérapie Image: KEYSTONE/AP L'ancien footballeur de légende Pelé, 80 ans, est sorti jeudi de l'hôpital où il avait été admis il y a un mois et avait subi une ablation d'une tumeur "suspecte". Il devra suivre une chimiothérapie. "Edson Arantes do Nascimento a été autorisé à sortir de l'hôpital ce jeudi matin. Son état de santé est stable et il suivra une chimiothérapie, après son opération pour retirer une tumeur au côlon, le 4 septembre", a expliqué dans un communiqué l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. Même si ce bulletin médical ne cite pas le mot "cancer", la chimiothérapie est habituellement utilisée pour traiter cette maladie. "Heureux de rentrer à la maison" "Je suis très heureux de rentrer à la maison, merci à vous tous, qui avez rendu ma vie plus heureuse avec tous ces messages d'amour", a publié Pelé sur son compte Instagram, un message illustré d'une photo de lui souriant, un béret sur la tête, aux côtés de son épouse et de l'équipe médicale. Le triple champion du monde brésilien avait été admis à l'hôpital le 31 août pour des examens de routine où une tumeur "suspecte" au côlon a été détectée. Il a été opéré quatre jours plus tard. Le résultat de la biopsie de la tumeur n'a toujours pas été rendu public. Le "Roi" du football a ensuite passé une dizaine de jours dans une unité de soins intensifs, où il est retourné brièvement quelques jours plus tard en raison de difficultés respiratoires. L'hôpital n'a publié que très peu de bulletins officiels et de nombreuses rumeurs ont circulé sur l'état de santé de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps. Messi félicité Une de ses filles, Kely Nascimento, a alors décidé de rassurer les fans avec des photos et vidéos montrant son père, toujours souriant et plein d'humour malgré une fatigue apparente. On l'a vu notamment faire du vélo d'appartement, jouer aux cartes, ou chanter l'hymne de Santos, le club où il a brillé de 1956 à 1974, avant de rejoindre le New York Cosmos en fin de carrière. Pelé a lui-même publié quelques informations sur son compte Instagram, qui compte plus de 7 millions d'abonnés. Dans une de ces publications, il a tenu à féliciter l'Argentin Lionel Messi, qui a battu le 9 septembre son record du nombre buts marqués en sélection par un joueur sud-américain, avec 79 buts marqués, contre 77 pour le Brésilien. Seul footballeur de l'histoire à avoir remporté trois fois la Coupe du Monde (1958, 1962, 1970), Pelé a fait très peu d'apparitions publiques ces dernières années. L'ancien numéro 10 de la Seleçao, qui aura 81 ans le 23 octobre, a inquiété ses fans à plusieurs reprises en raison de sa santé fragile. Le Brésilien est un des derniers monstres sacrés du football, après les décès de Johan Cruyff, en 2016, et surtout de Diego Maradona, en novembre 2020.

9e quart de l'année pour Bencic Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Belinda Bencic (WTA 12) sera présente au rendez-vous des quarts de finale à Chicago. La championne olympique de simple a dominé la Tchèque Tereza Martincova (WTA 53) 6-2 7-6 (7/5) en 8e de finale. Il s'en est fallu de peu pour que Belinda Bencic soit contrainte de disputer un troisième set. La St-Galloise a en effet dû écarter trois balles de deuxième manche de manière consécutive à 5-6 0/40 sur son service, avant de s'en sortir de justesse au tie-break. C'est la neuvième fois de l'année que Belinda Bencic atteint les quarts de finale, un record pour elle sur une saison. Mais elle reste sur quatre éliminations successives à ce stade de la compétition, qu'elle n'a d'ailleurs plus dépassé depuis son sacre à Tokyo. Tête de série no 3 du tableau dans l'Illinois, Belinda Bencic devra battre Elena Rybakina (WTA 17) vendredi pour retrouver le dernier carré. Elle a remporté leur seul précédent face-à-face, en demi-finale du tournoi olympique (7-6 4-6 6-3), où la Kazakhe avait échoué à la 4e place.

Conference League: mission accomplie pour le FC Bâle, mais... Cabral ouvre le score Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a rempli sa mission lors de la 2e journée de Conference League. Les Rhénans ont battu Kairat Almaty 4-2 après avoir mené 4-0. Leur dernière demi-heure a toutefois été quelconque. Les joueurs de Patrick Rahmen ont maîtrisé les airs dans la surface adverse. Les deux premiers buts ont ainsi été marqués de la tête, par Cabral (15e) et Lang (21e). Ce dernier a aussi inscrit le numéro trois sur une frappe déviée par un défenseur (40e). A la reprise, au terme d'un beau mouvement collectif, Ndoye a salé l'addition (49e) sur un caviar de Tavares. Les Bâlois se sont alors un peu déconcentrés, ce qui a permis à Kanté de réduire l'écart (65e). Une erreur du jeune Djiga, entré à la mi-temps, offrait ensuite un penalty aux Kazakhs, que Ricardo Alves transformait (69e). Les Rhénans ont vraiment été dans le dur sur la fin du match. Et Lindner a dû effectuer quelques parades bienvenues. Car si le Kairat était revenu à 4-3, qui sait ce qu'il aurait pu advenir... Meilleur visage Après son entrée en matière mitigée dans ce groupe H voici deux semaines - avec un terne 0-0 à Bakou face à Qarabag Agdam -, le FCB a donc montré cette fois un meilleur visage, du moins pendant une heure. Il faut certes relativiser un peu, car l'opposition des Kazakhs s'est avérée assez moyenne, surtout sur le plan défensif. Dans l'autre direction, ils ont par contre montré quelques qualités inattendues. Une fois encore, c'est Arthur Cabral qui a montré la voie. L'attaquant brésilien, après avoir manqué une première occasion dès la 7e, s'est racheté peu après, en profitant d'une remise de Millar. Statistiques affolantes Cabral affiche des statistiques affolantes cette saison. En seize matches toutes compétitions confondues, il a marqué à vingt reprises! Michael Lang, auteur d'un doublé, a rappelé qu'il était un défenseur toujours autant attiré par le but adverse. Son retour sur les bords du Rhin, après une expérience mitigée en Bundesliga, semble lui avoir fait du bien.

Teichmann dominée par la vice-championne olympique Image: KEYSTONE/AP/DARRON CUMMINGS Jil Teichmann (WTA 38) a connu l'élimination en 8e de finale du tournoi WTA 500 de Chicago. La Suissesse s'est inclinée 6-4 6-3 devant la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 41) jeudi. Tête de série no 16 du tableau, Jil Teichmann a été nettement dominée pour son premier duel avec la vice-championne olympique de simple. La finaliste du dernier tournoi WTA 1000 de Cincinnati n'a pas su saisir sa chance en début de partie, manquant trois balles de break consécutives dans le deuxième jeu. La gauchère ne s'est plus procuré la moindre occasion sur le service adverse par la suite. Marketa Vondrousova, qui avait sorti Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 13) la veille, s'est quant à elle montrée diablement efficace: la finaliste de Roland-Garros 2019 a converti les trois balles de break dont elle a bénéficié dans une rencontre qui a duré 1h19'.

Super League: GC sans Abrashi pour plusieurs semaines Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les Grasshoppers déplorent une nouvelle blessure de leur capitaine Amir Abrashi. Son absence pourrait aller jusqu'à six semaines. L'international albanais a été victime d'une déchirure musculaire à la cuisse droite le 23 septembre contre Lugano (1-1). Le milieu de terrain âgé de 31 ans avait déjà eu une blessure similaire récemment. Il avait été éloigné des pelouses durant trois semaines.

Tobias Stephan prolonge d'une saison à Lausanne Tobias Stephan gardera toujours la cage de Lausanne la saison prochaine. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Lausanne HC a prolongé d'une année le contrat de son gardien Tobias Stephan (37 ans). Arrivé au début de la saison 2019-20 à Lausanne, le portier suisse a revêtu à 85 reprises le maillot des Vaudois. Repêché en 2002 par les Dallas Stars, Tobias Stephan a notamment disputé 92 matchs en AHL et 11 en NHL entre 2006 et 2009, avant de revenir en Suisse lors de la saison 09-10 sous les couleurs de Genève Servette, club pour lequel il a disputé cinq saisons. Il a ensuite joué cinq ans à Zoug, avant de rejoindre la capitale vaudoise. Vainqueur de la Coupe de Suisse avec Zoug en 2019 et nommé à deux reprises meilleur gardien de National League, Tobias Stephan a disputé plus de 850 rencontres dans l’élite du hockey suisse.