Genève-Servette replonge ++ «Canelo» dans l'histoire

"Canelo" unifie les titres et entre dans l'histoire Image: KEYSTONE/AP/Steve Marcus Implacable et au sommet de sa boxe, Saul "Canelo" Alvarez est entré dans l'histoire des super-moyens samedi à Las Vegas. Le Mexicain a unifié les titres avec une victoire aux dépens de Caleb Plant, par arrêt de l'arbitre à la 11e reprise. Au fur et à mesure d'un combat dominé de la tête et des épaules par Saul Alvarez, la question n'était pas de savoir si son adversaire américain pourrait créer une improbable sensation, mais de savoir s'il finirait debout. L'avant-dernière reprise y a répondu, quand "Canelo" a trouvé l'ouverture sur un premier enchaînement de crochets qui a fait tomber une première fois Plant. Peinant à se relever et garder son équilibre, ce dernier a été compté puis autorisé à continuer. Mais un enchaînement du même genre lui a été fatal peu après. Auteur d'une démonstration de force, Saul Alvarez pouvait alors exulter en montant sur les cordes. "Ca m'a demandé un peu de travail, c'est un bon combattant. Il a tout mon respect", a commenté le Mexicain de 31 ans. "A la fin, je l'ai eu. C'est comme ça que ça devait se terminer. Il était déjà blessé et j'ai voulu le tuer." Sixième unifié Grâce à cette 57e victoire (dont 39 obtenues avant la limite) en 60 combats (2 nuls, 1 défaite), le boxeur de Guadalajara ajoute à son palmarès la ceinture IBF, jusqu'alors propriété de son adversaire, aux WBA, WBC et WBO qu'il possédait déjà. Depuis 1988 et l'ère des quatre ceintures, il est le sixième boxeur à intégrer le club des "unifiés", après l'Ukrainien Oleksandr Usyk (mi-lourds) et les Américains Bernard Hopkins (moyens), Jermain Taylor (moyens), Terence Crawford (super-légers) et Josh Taylor (super-légers).

Les Red Wings renouent avec la victoire Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey T. Barnes Detroit a renoué avec la victoire samedi en NHL. Battus lors de leurs quatre précédentes sorties, les Red Wings sont allés s'imposer 4-3 après prolongation à Buffalo grâce notamment aux deux points de Pius Suter. Le centre zurichois a ouvert la marque après 16'' de jeu seulement, récupérant le puck après un cafouillage devant le filet des Sabres. Il a ensuite été crédité d'un assist sur le 3-3, inscrit par Tyler Bertuzzi à la 55e, pour afficher désormais 4 points à son compteur 2021/22. Bertuzzi fut d'ailleurs l'homme du match, réussissant deux buts et deux assists pour des Red Wings qui se sont retrouvés menés 3-1 à la 47e. L'ailier canadien a notamment réalisé la passe décisive sur le but de la victoire, marqué par le défenseur allemand Moritz Seider après 2'45'' en "overtime". Fin de série pour les Devils Les Devils ont également mis fin à une série négative. New Jersey, qui restait sur trois défaites, a battu San José 3-2 aux tirs au but en Californie. Nico Hischier a réalisé un assist - son quatrième dans ce championnat 2021/22 - sur le premier but des Devils, qui ont égalisé à 2-2 à 2'56'' de la fin du temps réglementaire. Kevin Fiala a quant à lui trouvé la faille lors de la séance des tirs au but qui a permis à Minnesota de décrocher un deuxième point sur la glace des Pittsburgh Penguins. Le Wild s'est imposé 5-4, après avoir arraché le droit de disputer une prolongation à 2''2 du terme du troisième tiers.

Atlanta enchaîne les défaites Image: KEYSTONE/AP/Matt York Atlanta a concédé samedi une troisième défaite consécutive en NBA, la cinquième dans ses six dernières sorties. Clint Capela et les Hawks ont été battus 121-117 sur le parquet de Phoenix, qui cueille pour sa part un quatrième succès de rang. La franchise géorgienne semblait pourtant avoir le match en mains avec ses 12 points d'avance à l'entame de l'ultime quart (98-86). Mais, comme deux jours plus tôt face au Jazz, les Hawks ont sombré dans l'ultime période, encaissant un sec 35-19 face au finaliste malheureux du championnat 2021/22. Atlanta a mené au score jusqu'à la dernière minute, les Suns de Devin Booker (38 points) reprenant pour la première fois l'avantage à 45'' du "buzzer" (116-115). Les Hawks ont eu l'occasion de revenir dans les dernières secondes, mais Trae Young et Bogdan Bogdanovic ont tous deux manqué la cible à 3 points. Trae Young fut le meilleur marqueur des Hawks, avec 31 points dont 14 inscrits dans le troisième quart-temps. Le meneur a également distillé 13 passes décisives. Clint Capela a terminé meilleur rebondeur de cette partie avec 13 prises, mais il a dû se contenter de 9 points, avec un différentiel de -12.

Genève se saborde contre Ajoie, Davos nouveau leader Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette a replongé. Alors que les Genevois dominaient leur sujet contre Ajoie aux Vernets, ils ont laissé les Jurassiens revenir pour finalement leur donner la victoire 4-3 tab. Pendant 40 minutes, Genève-Servette a dominé son sujet. Les Aigles sont d'ailleurs parvenus à battre Östlund à trois reprises. Jacquemet (de retour dans l'alignement) dans le tiers initial, puis Le Coultre et Filppula dans la période médiane ont donné trois longueurs d'avance aux Genevois. Un salaire minimum pour les Grenat à ce stade de la partie. Mais un salaire insuffisant pour se sentir à l'abri quand on s'appelle Genève et que l'on traverse une phase où la confiance fait défaut. Et cette fébrilité, Ajoie en a profité. L'incontournable Frossard, déjà auteur de son 7e but de l'exercice, puis Wannström à deux reprises ont pu battre Charlin. Le remplaçant de Gauthier Descloux n'a pas mal joué, loin de là, mais il n'a pas le même pedigree que le Fribourgeois. Et surtout, Descloux semblait retrouver cette force de la saison passée. Après une prolongation qui aurait pu aller dans les deux sens, les tirs au but ont été à sens unique. Ajoie a inscrit ses quatre tentatives contre une seule (Tömmernes) pour Genève. Le penalty de Fortier résume assez bien ce match avec un puck freiné par Charlin qui finit quand même par le lober. Tout en haut du classement, on retrouve le surprenant Davos. Les Grisons se sont imposés 3-2 à Ambri pour signer une quatrième victoire consécutive. Mieux, la bande à Ambühl compte onze succès lors de ses douze dernières sorties! Les Davosiens ont remporté ce match grâce à leur Suédois Mathias Bromé. Mais les Léventins peuvent se sentir lésés, eux qui ont bombardé Gilles Senn à 50 (!) reprises. Seulement on le sait, tirer et dominer n'est pas gagner. Davos a ainsi gagné un match qu'il aurait sans doute perdu sans cette confiance qui l'habite en ce moment. Rapperswil crée la surprise Dans un match qui a longtemps été un sommet du championnat de Suisse, Bernois et Luganais n'ont pas livré une performance mémorable. Il faut dire que les deux équipes luttent en ce moment entre la 8e et la 11e place. Mais mieux dans ses patins que les Tessinois, les Ours ont fini par l'emporter 3-1. Les joueurs de Johan Lundskog ont fait la différence entre la 56e et la 57e. En 26 secondes, Neuenschwander et Henauer ont fait passer le score de 1-0 à 3-0. Si l'on s'est posé la question du maintien de Pat Emond à la barre du GSHC, la position de Chris McSorley à Lugano semble de plus en plus inconfortable. Sur les huit dernières rencontres, les Bianconeri n'en ont gagné qu'une seule. Ils couchent désormais sur cinq revers de rang. SI les deux équipes précitées déçoivent, il en va tout autrement de Rapperswil, désormais solidement installé à la 5e place avec une sixième victoire de suite. Les Saint-Gallois se sont payé le luxe d'aller s'imposer 3-0 chez le champion Zoug. Noël Bader s'est offert un improbable blanchissage dans une partie où Zoug aurait dû inscrire au moins deux buts.

F1: les Mercedes en première ligne au Mexique Valtteri Bottas: la pole au Mexique Image: KEYSTONE/EPA/Jose Mendez Surprise lors des qualifications du GP du Mexique. Les Mercedes ont monopolisé la première ligne de départ, avec Valtteri Bottas en pole devant Lewis Hamilton, devancé de 0''145. Les Red Bull-Honda arrivaient à Mexico avec l'étiquette de favoris. Mais elles ont été surprises par les Mercedes, étonnantes d'aisance. Bottas s'est montré le plus rapide en 1'15''875 pour signer la 19e pole position de sa carrière. Hamilton se satisfera de pouvoir partir devant Max Verstappen (Red Bull-Honda), son rival dans la course au titre. Le Néerlandais a dû se contenter du 3e chrono à 0''350. Il s'est plaint d'un manque d'équilibre de sa voiture. Son coéquipier Sergio Perez, devant son public, a obtenu le 4e temps à 0''467. Derrière les deux équipes dominatrices de la saison, la troisième ligne sera composée par Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) et Carlos Sainz (Ferrari). Ils seront suivis par Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari).

La Suisse battue 2-0 par la Russie Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'équipe de Suisse n'est pas allée au bout de son rêve à Prague en Billie Jean King Cup. La sélection du capitaine Heinz Günthardt a subi en finale la loi de la Russie, qui a forcé la décision en remportant les deux simples. Belinda Bencic n'est pas parvenue à obtenir le droit de disputer un double décisif. La championne olympique de simple s'est inclinée 3-6 6-3 6-4 devant Liudmila Samsonova (WTA 40), qui a ainsi offert à son pays un cinquième titre dans cette compétition après ceux conquis en 2004, 2005, 2007 et 2008. Dos au mur après la défaite (6-2 6-4) de Jil Teichmann (WTA 39) face à Daria Kasatkina (WTA 28) dans le match d'ouverture, Belinda Bencic (24 ans) a fini par céder devant la puissance de la Russe de 22 ans. Celle-ci a certes commis 49 fautes directes - dont 16 dans le premier set - mais a surtout armé 30 coups gagnants. Solide dans le set initial, Belinda Bencic n'a rien lâché dans cette partie. Mais elle s'est bien trop souvent retrouvée sur la défensive. La St-Galloise a aussi manqué d'efficacité sur les points importants: elle a ainsi manqué les deux balles de break dont elle a bénéficié dans un troisième set où elle a cédé son service d'entrée. Le rêve est permis La Suisse doit donc encore patienter avant de s'adjuger sa première Billie Jean King Cup (ex-FedCup). Elle avait déjà connu la défaite pour sa seule précédente finale, en 1998 à Genève, où Martina Hingis et Patty Schnyder avaient été battues 3-2 par l'Espagne d'Arantxa Sanchez et Conchita Martinez au terme du double décisif. Mais cette génération de joueuses a prouvé cette semaine à Prague que le discours ambitieux affiché depuis de nombreuses années à l'évocation de cette compétition, sous l'impulsion de la jeune retraitée Timea Bacsinszky mais aussi de Martina Hingis, n'avait rien d'utopique. Le titre est bien à sa portée. Ticket assuré pour 2022 La Suisse est assurée de disputer le tour final de l'édition 2022 grâce à sa place de finaliste. Belinda Bencic et Jil Teichmann, qui ont toutes deux 24 ans et encore une belle marge de progression, auront alors soif de revanche. Reste à espérer qu'elles ne regretteront pas l'occasion manquée à Prague, où le coup était jouable en l'absence de nombreuses stars.

Super League: YB arrache un point dans les arrêts de jeu Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Les Young Boys reviennent de loin. Les champions de Suisse en titre ont arraché l'égalisation à la 93e pour obtenir un 1-1 au Letzigrund contre Grasshopper lors de la 13e journée de Super League. YB semblait destiné à un troisième revers en championnat, avant la réussite quasi miraculeuse de Siebatcheu dans les arrêts de jeu, après un tir d'Aebischer renvoyé par Moreira. Jusqu'alors, les Bernois avaient poussé en vain pour tenter de gommer l'ouverture du score signée Arigoni après un centre de Pusic (26e). Ce partage de points permet aux hommes de David Wagner de gommer les discours faisant état de crise. Après l'élimination en Coupe de Suisse, la défaite du week-end dernier à Saint-Gall et les récents revers en Ligue des champions, il était important de briser la spirale des défaites.

Teichmann nettement battue par Kasatkina Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek L'équipe de Suisse est menée 1-0 par la Russie en finale de la Billie Jean King Cup à Prague. Jil Teichmann (WTA 39) s'est inclinée 6-2 6-4 devant Daria Kasatkina (WTA 28) dans le premier simple. Belinda Bencic (WTA 17) n'a donc pas le droit à l'erreur à l'heure d'affronter Liudmila Samsonova (WTA 40), laquelle remplace une Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 12) annoncée blessée au genou gauche. Elle s'était déjà retrouvée dans cette situation jeudi face à la République tchèque, et n'avait pas failli. Victorieuse de ses trois simples cette semaine dans la capitale tchèque, Belinda Bencic a tout à redouter de son duel avec Liudmila Samsonova. La St-Galloise a perdu ses deux précédents affrontements avec la Russe de 22 ans, et les deux se sont déroulés cette année: en finale à Berlin puis en quart de finale au Luxembourg. Teichmann nettement dominée Jil Teichmann a pour sa part manqué son affaire dans le match d'ouverture, subissant sa première défaite dans une compétition où elle avait gagné ses sept précédents matches. Extrêmement tendue en début de partie, la gauchère a accumulé les fautes directes pour se retrouver menée 5-0 après 20'. Trop impatiente à l'échange, gênée par le lift bondissant d'une Daria Kasatkina particulièrement régulière (13 fautes directes pour la Russe), Jil Teichmann s'est ensuite relâchée quelque peu. Elle a signé son premier break pour stopper l'hémorragie, et a offert une plus nette résistance dans la deuxième manche. Mais Daria Kasatkina, qui avait atteint la 10e place mondiale en octobre 2018, n'a pas laissé passer sa chance. La Russe a conclu cette partie sur sa première balle de match, sur son engagement, en profitant de la 31e faute directe de Jil Teichmann. "J'ai mieux su gérer mes nerfs", a lâché Daria Kasatkina.

Bundesliga: le Bayern reste en tête Un but de plus pour Robert Lewandowski Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Bayern Munich a conservé la tête de la Bundesliga lors de la 11e journée. Les Bavarois ont battu le SC Fribourg 2-1 dans l'affiche de samedi. Face au 3e du classement, qui restait sur une excellente série, le Bayern a fait la décision grâce à des réussites de Goretzka (30e) et de l'inévitable Lewandowski (75e), auteur de son 13e but de la saison en championnat. Haberer a réduit en vain l'écart à la 93e. Le tenant du titre compte quatre points d'avance sur Borussia Dortmund, qui se déplacera en soirée à Leipzig, et six sur Fribourg. Le "derby suisse" entre Wolfsburg et Augsburg a tourné en faveur des Loups, qui ont gagné 1-0. Steffen (jusqu'à la 57e) et Mbabu (dès la 82e) ont joué pour Wolfsburg, alors que Zeqiri et Vargas (jusqu'à la 65e) étaient sur la pelouse pour les visiteurs.

GP de l'Algarve: Lüthi seulement 24e sur la grille Moto2 Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Thomas Lüthi (Kalex) partira loin des meilleurs dimanche lors du Grand Prix de l'Algarve Moto2 à Portimao. Le Bernois n'a en effet pas pu faire mieux que le 24e chrono lors des qualifications. Pour ce qui sera l'avant-dernière course de sa longue carrière, Lüthi aura a priori fort à faire s'il entend entrer dans le top 15 et marquer des points au championnat. La pole position est revenue à l'Espagnol Raul Fernandez (Kalex) devant son coéquipier et leader du championnat, l'Australien Remy Gardner. Bagnaia encore En MotoGP, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), deuxième du championnat, a pris pour la cinquième fois d'affilée la pole position. Il aura en première ligne à ses côtés l'Australien Jack Miller (Ducati) et l'Espagnol Joan Mir (Suzuki). Le Français Fabio Quartararo (Yamaha), assuré du titre depuis le GP d'Emilie-Romagne, a signé le 7e chrono et s'élancera de la troisième ligne. Vainqueur des deux dernières courses, l'Espagnol Marc Marquez (Honda) a dû déclarer forfait ce week-end en raison d'une commotion consécutive à une chute à l'entraînement.

Djokovic assuré de terminer l'année no 1 pour la 7e fois Image: KEYSTONE/EPA Novak Djokovic s'est assuré un nouveau record samedi en battant Hubert Hurkacz en demi-finale du Masters 1000 de Paris. Le Serbe est certain de terminer la saison no 1 mondial pour la 7e fois de sa carrière, améliorant une marque qu'il codétenait avec Pete Sampras. Vainqueur 3-6 6-0 7-6 (7/5) de Hubert Hurkacz (ATP 10) samedi, Novak Djokovic aura l'occasion de prendre seul dimanche le record de trophées en Masters 1000. Il est pour l'heure à égalité avec Rafael Nadal, avec 36 titres conquis dans cette catégorie. Egalement codétenteur du record de 20 titres du Grand Chelem avec Roger Federer et Rafael Nadal, Novak Djokovic visera un 86e titre ATP dimanche à Bercy. Il se mesurera en finale à son "bourreau" de la finale de l'US Open Daniil Medvedev (ATP 2) ou son tombeur du tournoi olympique Alexander Zverev (ATP 4).

Samsonova remplace Pavlyuchenkova Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Changement de dernière minute au sein de l'équipe de Russie, qui affronte la Suisse en finale de la Billie Jean King Cup samedi à Prague. Liudmila Samsonova (WTA 40) remplace Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 12), annoncée blessée, et affrontera Belinda Bencic (WTA 17) dans le deuxième simple. Joueuse russe la moins bien classée, Liudmila Samsonova ne pouvait théoriquement pas être opposée à Belinda Bencic, no 1 suisse. La blessure d'Anastasia Pavlyuchenkova, officiellement touchée au genou gauche, tombe bien: Samsonova a gagné les deux duels livrés cette année face à la St-Galloise, en finale à Berlin puis au Luxembourg. Jil Teichmann (WTA 39) affronte pour sa part Daria Kasatkina (WTA 28) dans le match d'ouverture de cette finale. Il s'agit du premier duel entre la gauchère seelandaise et la puissante Russe.

Derby de Manchester: City surclasse United à Old Trafford Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Manchester City a battu Manchester United 2-0 à Old Trafford en ouverture de la 11e journée de Premier League. Les hommes de Pep Guardiola ont nettement dominé les débats. City a marqué par Bailly (autogoal/7e) et Bernardo Silva (45e). Sans un De Gea très à son affaire dans le but des Red Devils, l'addition aurait pu être plus lourde. Ce derby mancunien a mis en lumière la nette différence de niveau entre les deux voisins. Manchester United, déjà humilié à domicile 5-0 voici deux semaines par Liverpool, a donc concédé une autre défaite contre l'un de ses principaux rivaux. Cela ne va pas renforcer le crédit du manager Ole Gunnar Solskjaer. Car malgré les énormes investissements consentis ces dernières années, la mayonnaise ne prend toujours pas dans son équipe.

Le GP de Chine à Shanghai prolongé jusqu'en 2025 Image: KEYSTONE/EPA/DIEGO AZUBEL Le Grand Prix de Chine de Formule 1 à Shanghai est prolongé jusqu'à 2025, a annoncé le promoteur de la F1 samedi. Cette épreuve ne retrouvera toutefois pas sa place au calendrier avant 2023 à cause de la pandémie de Covid-19. "Bien que nous soyons tous déçus de ne pas avoir pu inclure la Chine au calendrier 2022 en raison des conditions de la pandémie actuelle, la Chine retrouvera sa place dès que les conditions le permettront et nous avons hâte de retrouver les fans dès que possible", commente le PDG de la F1, Stefano Domenicali, dans un communiqué. Présent au calendrier de la catégorie reine du sport automobile depuis 2004, le GP de Chine à Shanghai ne s'est plus tenu depuis 2019 à cause du Covid-19.