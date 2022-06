Gino Mäder forfait, Michael Schär écarté du Tour de France Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Gino Mäder ne participera pas au Tour de France avec son équipe Bahrain. Le Bernois souffre toujours du Covid-19 et doit faire une croix sur la Grande-Boucle. Michael Schär n'est pas retenu. Gino Mäder avait dû quitter le Tour de Suisse avant le départ de la 5e étape à Ambri en raison de problèmes gastriques selon son équipe. En fait, le Bernois souffrait du coronavirus comme l'annonce Blick sur son site. Le deuxième du Tour de Romandie a encore été contrôlé positif ces derniers jours et a dû renoncer à prendre le départ du Tour de France. Mäder devrait disputer tout de même un grand tour cette saison avec la Vuelta qu'il avait terminée au 5e rang la saison dernière. Autre absent de marque côté suisse: Michael Schär. A 35 ans, le Lucernois avait participé à onze Tours de France de rang depuis 2011. Cette fois-ci, l'équipe AG2R a décidé de se passer de ses services après avoir écarté le Belge Greg Van Avermaet, dont Schär était l'habituel lieutenant. Le Valaisan Sébastien Reichenbach n'a pas non plus été retenu par Groupama-FDJ. Dans l'attente des résultats des tests du Covid-19, Silvan Dillier (Alpecin), Marc Hirschi (UAE Emirates) et Stefan Bissegger (EF Education) pourront être au départ de la Grande Boucle le 1er juillet à Copenhague.

Ponti 3e des séries sur 100 m papillon Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti s'est facilement qualifié pour les demi-finales du 100 m papillon aux Mondiaux en grand bassin de Budapest. Le médaillé de bronze olympique de la spécialité a terminé 3e des séries en 51''17, son meilleur temps de la saison. Quatrième sur 200 m papillon mardi soir, Noè Ponti vise une médaille dans sa discipline de prédilection. Le forfait du champion olympique et recordman du monde Caeleb Dressel pourrait servir les desseins du Tessinois de 21 ans. Grand favori, le champion du monde du 200 m papillon Kristof Milak a signé le meilleur temps des séries, en 50''68. Médaillé de bronze sur 100 m libre mercredi, le Canadien Joshua Liendo Edwards a réalisé le 2e chrono (50''97), en remportant sa série devant Noè Ponti. Les demi-finales sont programmées jeudi soir dès 18h10.

Le propriétaire des Commanders cité à comparaître Image: KEYSTONE/AP/Patrick Semansky Le propriétaire de la franchise NFL des Washington Commanders a été cité à comparaître mercredi devant une commission du Congrès américain. Celle-ci est chargée d'enquêter sur l'environnement de travail présumé toxique au sein du club. Dan Snyder est soupçonné de chercher à entraver une enquête de la NFL ouverte sur les conditions et l'atmosphère de travail dans sa franchise. Carolyn Maloney, présidente de la commission de la Chambre des représentants chargée du contrôle et de la réforme, a déclaré dans un communiqué qu'il allait être cité à comparaître après son "refus continu et infondé" de témoigner volontairement devant ladite commission. Déjà une amende de 10 millions "Le refus de M. Snyder de témoigner montre clairement qu'il est plus soucieux de se protéger que de dire la vérité. Si la NFL n'est pas disposée à lui demander des comptes, je suis prête à le faire", a-t-elle déclaré. Les parlementaires tentent de faire la lumière sur des accusations de mauvaises conduites et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail au sein des Washington Commanders. La franchise a déjà été condamnée l'an dernier à une amende de 10 millions de dollars par la NFL, qui a établi des faits de harcèlement sexuel et d'intimidation. En février dernier, une ancienne pom-pom girl et cadre du marketing de l'équipe a raconté à la commission du Congrès la façon dont elle avait été harcelée sexuellement par Snyder. Dans un mémo de 29 pages diffusé mercredi, les législateurs détaillent la manière dont les Commanders ont traité les allégations portées par des employées du club. "Enquête fantôme" Ils dénoncent aussi l'ouverture par Snyder d'une "enquête fantôme" destinée à "discréditer ses accusateurs aux yeux de la NFL". Cette "enquête fantôme" avait pour but de monter "un dossier (...) consistant en un document PowerPoint de 100 pages détaillant les communications privées et les activités sur les réseaux sociaux de journalistes du Washington Post et d'anciens employés". "Cette présentation, en date du 23 novembre 2020, semble se baser sur des textos, des courriels, des registres d'appels téléphoniques, des transcriptions d'appels téléphoniques et des messages postés sur les réseaux sociaux d'une cinquantaine de personnes dont M. Snyder semblait penser qu'elles étaient impliquées dans un complot visant à le dénigrer", poursuivent les parlementaires. La commission a également établi que, pendant l'enquête de la NFL dirigée par l'ancienne procureure fédérale Beth Wilkinson, Snyder et son équipe juridique avaient proposé des transactions financières à d'anciennes pom-pom girls pour acheter leur silence. Mme Wilkinson a également dit avoir trouvé des preuves contestant le caractère indépendant de l'enquête diligentée par la NFL, car Snyder disposait d'un moyen pour bloquer la communication de certaines informations. La Ligue, informée des efforts de Snyder visant à faire échouer l'enquête dirigée par Beth Wilkinson, "n'a pas pris de mesures significatives pour l'en empêcher", a cinglé la commission, fustigeant de surcroit l'incapacité de la NFL de publier un rapport écrit complet. "Raisons impérieuses" Le patron de la Ligue, Roger Goodell, a plaidé mercredi, devant les membres du Congrès, des "raisons impérieuses" de ne pas rendre publiques les conclusions complètes de l'enquête. "Nous avons été francs et directs sur le fait que la culture du travail au sein des Commanders n'était pas uniquement non-professionnelle, mais toxique pendant beaucoup trop longtemps", a-t-il dit, se drapant ensuite dans l'importance de préserver la confidentialité des témoins. Interrogé, quant à savoir s'il était "prêt à faire plus" pour sanctionner Snyder, Goodell a répondu: "Je n'ai pas l'autorité pour le destituer."

Une Américaine sauvée de la noyade par son entraîneure Image: KEYSTONE/AP/WONG MAYE-E L'entraîneure de l'équipe américaine de natation artistique a plongé dans le bassin mercredi pour sauver une de ses nageuses, Anita Alvarez, pendant les Championnats du monde à Budapest. Anita Alvarez a coulé après s'être évanouie. La nageuse ne respirait plus après sa performance lors de la finale de solo libre, et a sombré dans le fond du bassin. Sa coach Andrea Fuentes s'est alors jetée à l'eau pour la secourir. "Nous avons eu très peur. J'ai dû sauter parce que les sauveteurs ne le faisaient pas", a expliqué Fuentes au journal espagnol Marca. Fuentes, vêtue d'un short et d'un t-shirt, est descendue au fond du bassin et a remonté Alvarez vers la surface avant de recevoir de l'aide pour porter la nageuse en détresse au bord de la piscine. "J'ai eu peur car je voyais qu'elle ne respirait pas, mais maintenant, elle va bien", a rassuré Fuentes. Alvarez a été emmenée au centre médical de la piscine sur une civière, laissant coéquipiers et spectateurs sous le choc. L'équipe américaine de natation a publié un communiqué se voulant rassurant sur la santé d'Alvarez. "L'impression que ça durait une heure entière" Quadruple médaillée olympique, Andrea Fuentes a expliqué à une radio espagnole que sa nageuse avait fait un malaise à cause de l'effort fourni pendant sa performance. "Elle a seulement eu de l'eau dans les poumons, une fois qu'elle a recommencé à respirer, tout allait bien", a-t-elle ajouté. "J'ai eu l'impression que ça durait une heure entière. J'ai dit que les choses n'allaient pas, j'ai crié aux sauveteurs pour qu'ils aillent dans l'eau, mais ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit ou ils n'ont pas compris", a-t-elle encore expliqué. Selon son entraîneure, Anita Alvarez a prévu de se reposer jeudi et espérait toujours participer à l'épreuve pas équipes vendredi, après des examens médicaux. A 25 ans, elle participe à ses troisièmes Mondiaux. Elle avait déjà perdu connaissance à plusieurs reprises pendant les épreuves qualificatives aux JO, l'an dernier à Barcelone.

Zidane rêve d'entraîner la France et juge le PSG "pas d'actualité" Image: KEYSTONE/EPA realmadrid.com Zinédine Zidane, qui fête jeudi ses 50 ans, a "envie de boucler la boucle avec l'équipe de France" en devenant "un jour" sélectionneur, a-t-il réaffirmé dans un entretien accordé à L'Equipe. L'ancien capitaine des Bleus juge l'option PSG "pas d'actualité", sans toutefois "dire jamais" au club parisien. Dans cette interview-fleuve réalisée début mai et publiée jeudi à l'occasion de son 50e anniversaire, l'icône du football français revient sur son parcours de joueur et d'entraîneur, ses plus belles émotions et ses projets d'avenir, confirmant son souhait d'être sélectionneur des Bleus, "la plus belle chose qui soit". "J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France", déclare Zinédine Zidane dans les colonnes du quotidien sportif. "C'est le summum. Et donc, comme j'ai vécu ça et qu'aujourd'hui je suis entraîneur, l'équipe de France est bien ancrée dans ma tête", dit-il. "Je serai là" Le champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000 devra a minima attendre l'après-Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre), alors que le contrat de l'actuel sélectionneur Didier Deschamps court jusqu'à fin 2022 et qu'une prolongation reste possible. "Aujourd'hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l'opportunité se présente ensuite, alors je serai là", glisse-t-il. Triple vainqueur de la Ligue des champions sur le banc du Real Madrid (2016, 2017, 2018) et aujourd'hui en quête d'un nouveau défi, "Zizou" assure vouloir "continuer à entraîner". Et s'il juge la piste menant au PSG "pas d'actualité", alors que le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a lui-même écarté mardi cette hypothèse, le natif de Marseille n'exclut pas de s'asseoir un jour sur le banc du club de la capitale, grand rival de l'OM. "Jamais dire jamais" "Il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui. Mais la question est sans objet. Ce n'est absolument pas d'actualité", a-t-il tranché. "Entraîneur, il n'y a pas cinquante clubs où je peux aller", fait-il valoir. Dans dix ans, "ZZ", déjà impliqué en famille dans son entreprise de complexes sportifs Z5, s'imagine bien dans d'autres fonctions, à la tête "d'une structure ou d'une institution". "Pourquoi pas être dans un projet dans lequel je suis moi-même le dirigeant", explique-t-il, sans écarter l'idée de présider un club: "Tout est ouvert."

David Sesa nouveau coach de Bellinzone David Sesa est le nouveau coach de Bellinzone Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI David Sesa est le nouvel entraîneur de l'AC Bellinzone. Le Zurichois de 48 ans a signé un contrat d'une année avec le club tessinois, promu en Challenge League ce printemps. L'ancien attaquant international (36 sélections) succède à Marco Schällibaum, qui s'est engagé à Yverdon. Il avait entraîné Wohlen en Challenge League entre l'été 2012 et février 2014, avant de devenir l'assistant de René Weiler à Anderlecht puis à Al-Ahly jusqu'à l'automne 2020.

L'Avalanche gagne à Tampa Bay Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Colorado a réussi le break dans la finale de la Coupe Stanley. La franchise de Denver s'est imposée 3-2 à Tampa Bay pour mener désormais 3-1 dans la série. Une réussite de Nazem Kadri après 12'02'' de jeu dans la prolongation a scellé l'issue de cet acte IV. De retour sur la glace après une absence de 18 jours en raison d'une blessure au pouce, le centre canadien a signé un exploit personnel pour loger le puck sous le bras du portier Andrei Vasilevskiy. Ce dénouement répond à une certaine logique. L'Avalanche a, en effet, dominé la prolongation avec 11 tirs contre 3. Vasilevskiy avait été décisif devant Logan O'Connor avant d'être sauvé par sa transversale. Double tenant du titre, Tampa Bay avait mené à deux reprises au score dans cette rencontre grâce aux réussites d'Anthony Cirelli et de Victor Hedmann. Le Lightning doit désormais réaliser une improbable remontada - gagner les trois derniers matches dont deux à l'extérieur - pour être la première équipe à réussir la passe de trois trente-neuf ans après les New York Islanders. L'acte V de cette finale se jouera ce vendredi à Denver.

Il y aura bien procès des professionnels de santé Image: KEYSTONE/AP/KARL HEINZ KREIFELTS Les Argentins sauront comment leur "Dieu" est mort. Car oui, procès il y aura. Huit professionnels de santé seront jugés pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes, de potentielles négligences, au terme de l'enquête sur la mort en 2020 de Diego Maradona, au corps usé, seul sur un lit de convalescence. Un juge de San Isidro au nord de Buenos Aires a suivi mercredi les réquisitions en avril du parquet, et renvoyé en procès ces praticiens, parmi lesquels un neurochirurgien et médecin traitant, un médecin clinicien, une psychiatre, une psychologue, un responsable infirmier, des infirmiers. Maradona est décédé d'une crise cardio-respiratoire le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans, seul, sur un lit médicalisé d'une résidence de Tigre, au nord de Buenos Aires, où il était en convalescence après une neurochirurgie pour un hématome à la tête. L'ancienne star du football souffrait de pathologies multiples: problèmes rénaux, au foie, insuffisance cardiaque, détérioration neurologique et dépendance à l'alcool et aux psychotropes. La mort de Maradona, considéré comme l'un des plus grands génies du football, idole en Argentine avec laquelle il avait remporté le Mondial 1986, avait créé une onde de choc planétaire et bouleversé l'Argentine. Des dizaines de milliers de personnes avaient participé à la veillée funèbre de sa dépouille autour du palais présidentiel. Les huit suspects sont renvoyés devant un tribunal pour "homicide simple avec dol éventuel", une infraction qui est caractérisée lorsqu'une personne commet une négligence tout en sachant que celle-ci peut entraîner la mort de quelqu'un. Devront ainsi comparaître le neurochirurgien Leopoldo Luque, la psychiatre Agustina Cosachov, le psychologue Carlos Diaz, la coordinatrice médicale Nancy Forlini, le coordinateur infirmier Mariano Perroni, les infirmiers Ricardo Almiron et Dahiana Madrid, le médecin clinicien Pedro Pablo Di Spagna. Pas de date de procès Dans ses attendus, le juge Orlando Diaz a estimé que "chacun des accusés, par la place qu'il occupait spécifiquement dans la configuration globale (...) aurait exercé la co-maîtrise des faits", déterminant l'événement final "en fonction des apports de chacun d'eux". Le magistrat a relevé "l'absence d'interposition, de toute action salvatrice qui aurait pu empêcher la mort". Ils encourent des peines allant de 8 à 25 ans de prison, mais devraient comparaître libres au procès, le parquet de San Isidro n'ayant jamais requis leur détention provisoire. Aucune date n'a été avancée à ce stade pour la tenue du procès. Selon les procureurs, le personnel en charge de Maradona avait été "protagoniste d'une hospitalisation à domicile sans précédent, totalement déficiente et imprudente", et aurait commis une "série d'improvisations, de fautes de gestion et de manquements". Un rapport d'expert accablant, produit en mai 2021 par une commission médicale dans le cadre de l'enquête, avait conclu que l'ancien joueur avait été "abandonné à son sort" par son équipe soignante, le menant à une "période d'agonie prolongée". Les médecins "n'ont rien fait" Les suspects avaient tous lors de leurs auditions, défendu leurs actions, dans le cadre de leur domaine de compétence, au chevet du champion. En renvoyant la balle dans le camp des autres professionnels. Ainsi Leopoldo Luque, médecin traitant et confident de Maradona, s'était dit "fier de ce qu'(il) a fait", assurant à tout moment avoir "essayé d'aider" Maradona. Il était "médecin de famille, pas en charge de l'hospitalisation à domicile", avait souligné son avocat. Le psychologue Diaz avait estimé que son travail de spécialiste des addictions n'avait eu "aucune sorte d'interférence" avec le décès, celui-ci n'ayant eu "rien à voir avec une question clinique ou psychiatrique". Et l'infirmière Dahiana Madrid, qui avait découvert Maradona sans vie, avait assuré n'avoir fait que "se conformer aux indications des médecins". Il y avait "beaucoup de signaux d'alerte selon lesquels Maradona allait mourir du jour au lendemain. Et aucun des médecins n'a rien fait pour l'éviter", avait plaidé son avocat. Le parquet avait ouvert une enquête, cherchant une éventuelle négligence ou imprudence, à la suite de déclarations de deux filles de Diego Maradona, pointant notamment du doigt le Dr Luque. D'autres procédures restent pendantes dans le sillage posthume du légendaire footballeur: une procédure au civil, sur le partage de l'héritage de Maradona, aux cinq enfants reconnus. Et une procédure entre ses deux filles aînées et son avocat pour l'utilisation commerciale de la marque ou du nom.

Serena Williams qualifiée pour les demi-finales du double Serena Williams en demi-finale du double Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Serena Williams s'est qualifiée pour les demi-finales en double à Eastbourne avec la Tunisienne Ons Jabeur. Elles ont battu la Japonaise Shuko Aoyama et la Taïwanaise Chan Hao-Ching 6-2 6-4. Au lendemain de son retour à la compétition après une année blanche, Williams a déjà semblé en progrès, notamment dans ses réflexes au filet et au service. Son entente avec sa partenaire, avec laquelle elle n'avait jamais joué avant ce tournoi, a aussi été meilleure, malgré de nombreuses fautes directes de part et d'autre. "On a bien mieux joué ensemble aujourd'hui, même si on avait déjà bien joué hier (mardi). Mais Ons m'a vraiment soutenue aujourd'hui. Je la regardais et je me disais "wow, c'est super", a commenté Williams après le match. "Je ne savais même pas qu'on était déjà en demi-finale, ça va super vite, mais c'est super pour nous", s'est réjouie Jabeur. Contrairement au premier tour, il n'y a pas eu de retard à l'allumage pour la paire américano-tunisienne qui a facilement remporté la première manche 6-2. La seconde a été plus serrée, Williams effaçant d'un ace une balle de break au 6e jeu, avant que Jabeur n'en sauve une, deux jeux plus tard, sur son engagement. Elles ont finalement réussi à s'emparer du service de leurs adversaires à 4-4 et Williams a conclu le match d'un service gagnant et sur un jeu blanc en 1h05. En demi-finale, Williams et Jabeur affronteront la Polonaise Magda Linette et la Serbe Aleksandra Krunic.

Première finale mondiale individuelle pour Mityukov Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov a offert à la délégation suisse sa deuxième finale dans les Mondiaux en grand bassin de Budapest, après celle de Noè Ponti sur 200 m papillon (4e rang). Le Genevois a signé le 7e temps des demi-finales du 200 m dos. Lisa Mamié a en revanche échoué à 0''47 d'une place en finale du 200 m brasse. Médaillé de bronze dans la discipline lors des Européens 2021, Roman Mityukov a "explosé" son meilleur chrono de l'année pour prendre la 7e place des demi-finales en 1'57''03. "C'est une grosse fierté, car je ne suis pas à 100%. J'ai connu une saison compliquée, mon meilleur temps avant ces Mondiaux était de 1'59''16", a rappelé le Genevois, qui avait nagé en 1'58''61 lors des séries matinales. "Je savais que j'étais prêt à en découdre, même si je ne suis pas à 100%", a poursuivi Roman Mityukov, qui a terminé ses examens de deuxième année de droit il y a tout juste trois semaines, après avoir effectué son école de recrues pour sportifs d'élite entre novembre et mars dernier. "C'était un plaisir de voir 1'57''0 s'afficher", a-t-il lâché. Mityukov veut savourer Roman Mityukov abordera sans pression la finale, prévue jeudi à 19h01. "L'objectif sera de prendre du plaisir. Je ne pense pas pouvoir aller chercher une médaille. Je veux simplement savourer ma première finale mondiale individuelle", a encore expliqué le Genevois, qui pourrait néanmoins titiller le podium s'il bat son record de Suisse (1'56''33). Lisa Mamié n'a en revanche pas réussi à se hisser en finale sur 200 m brasse, discipline dans laquelle elle s'était parée d'argent aux Européens 2021. La Zurichoise, qui avait renoncé au 100 m brasse en raison d'une douleur à une jambe, a signé le 10e temps des demi-finales en 2'25''56. Elle s'est dite satisfaite de sa course, même si elle est restée à plus de 3'' de son record de Suisse.

Popovici signe un rare doublé 100/200 m libre Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Le prodige David Popovici (17 ans) s'est paré d'or sur 100 m libre, la discipline-reine, mercredi aux Mondiaux en grand bassin de Budapest. Déjà sacré sur 200 m libre dans ces joutes, le Roumain est simplement le deuxième nageur de l'histoire à signer un tel doublé dans des Championnats du monde. David Popovici, qui imite ainsi l'Américain Jim Montgomery (vainqueur du 100 et du 200 m libre lors des premiers Mondiaux en 1973), s'est imposé en 47''58. Nettement moins impressionnant qu'en demi-finales (47''13, à 0''22 du record du monde), il a devancé de 0''06 seulement son dauphin français Maxime Grousset. Le bronze est revenu au Canadien Joshua Liendo Edwards, battu de 0''13. Léon Marchand, en or sur 400 m 4 nages samedi, s'est lui aussi offert un doublé en triomphant sur 200 m 4 nages. Vainqueur en 1'55''22, le Français est devenu le sixième meilleur performeur de l'histoire. Daiya Seto a cueilli le bronze en 1'56''22 soit 0''05 plus lent que le chrono qui avait permis à Jérémy Desplanches (éliminé en demi-finales) de terminer 3e aux JO de Tokyo... La délégation française a par ailleurs pu fêter une troisième médaille au cours de ce cinquième jour de compétition dans la Duna Arena, grâce à Analia Pigrée qui s'est parée de bronze sur 50 m dos. C'est la première fois que la France conquiert trois médailles au cours d'une même journée dans l'histoire des Championnats du monde en grand bassin.

Dressel forfait pour la suite de la compétition Caeleb Dressel est forfait pour la suite des Mondiaux de Budapest Image: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER Caeleb Dressel est forfait pour la suite des championnats du monde pour "raisons médicales". La star américaine avait déjà renoncé à s'aligner mardi soir en demi-finales du 100 m libre, après avoir pourtant disputé les séries le matin. "Après s'être entretenu avec Caeleb, ses entraîneurs et le personnel médical, la décision a été prise de le retirer des Mondiaux. Notre priorité est et restera la santé de nos athlètes, et nous apporterons à Caeleb l'aide dont il a besoin pour récupérer au plus vite", a expliqué la fédération américaine dans un communiqué. Sacré à cinq reprises lors des JO de Tokyo l'an dernier et vainqueur de six titres mondiaux en 2019 à Gwangju, Caeleb Dressel (25 ans) se contentera donc de deux médailles d'or dans ces Championnats du monde 2022. Il s'est imposé sur 50 m papillon ainsi que dans le relais 4x100 m libre dans ces joutes. Le forfait de Caeleb Dressel n'est certainement pas pour déplaire à Noè Ponti. L'Américain est en effet le double tenant du titre mondial et champion olympique 2021 du 100 m papillon, discipline dans laquelle le Tessinois rêve de confirmer à Budapest la médaille de bronze conquise aux Jeux de Tokyo.

Le Bayern s'offre Sadio Mané Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA "Le transfert royal du Bayern": pour la presse allemande, le recrutement de l'attaquant sénégalais Sadio Mané, officialisé mercredi, est le coup le plus spectaculaire de l'histoire du "Rekordmeister". Le Bayern s'est en effet rarement offert de joueur de ce standing. Sadio Mané, candidat au Ballon d'Or, quitte Liverpool et arrive en Bavière au sommet de sa gloire, dans un club d'ordinaire habitué à attirer des joueurs prometteurs pour les hisser ensuite vers le statut de stars: Franck Ribéry, Arjen Robben, Manuel Neuer, Robert Lewandowski,... A 30 ans, Mané aura coûté aux Allemands un montant estimé à 40 millions d'euros environ (presque la même somme en francs), pour un contrat qui court jusqu'en 2025. Mais l'investissement semblait indispensable, alors que deux des attaquants vedettes munichois, Robert Lewandowski et Serge Gnabry, pourraient quitter l'effectif en fin de saison. Le buteur polonais, double meilleur joueur FIFA 2020 et 2021, a très clairement exprimé son désir de partir, quitte à aller au clash avec ses dirigeants, alors qu'il lui reste une année de contrat. Certes ses statistiques ne font pas de Mané un clone de Lewandowski, l'homme à plus de 40 buts par saisons. Mais le Sénégalais a tout de même marqué 111 fois en 263 matches en Premier League avec Southampton (de 2014 à 2016) et Liverpool (à partir de 2016), plus 47 passes décisives. Lors de ses 55 apparitions en Ligue des champions, il a marqué 24 buts, accompagnés de huit passes décisives. Avant de rejoindre l'Angleterre, Mané s'était fait un nom au RB Salzburg (63 matchs/31 buts), où il a appris l'allemand. Football, fitness et prière Mais c'est à Liverpool qu'il a acquis son statut de star mondiale, et qu'il est devenu une légende pour les milliers de supporters des Reds. La vie de Mané tourne autour de trois pôles: le football, l'entretien de son corps pour être aussi compétitif que possible, et la prière, la religion ayant une place importante mais discrète dans sa vie. Mais à 30 ans, après avoir offert la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire au Sénégal, puis un billet pour le Qatar, en transformant deux tirs au but décisifs, Mané a eu le sentiment d'avoir besoin d'un nouveau défi. Il avait annoncé avant même la finale perdue de la Ligue des champions son intention de quitter Liverpool.

Jil Teichmann s'incline Image: KEYSTONE/EPA Jil Teichmann (WTA 23) a mordu le gazon dès le 1er tour du tournoi d'Eastbourne (GBR). L'Alémanique, tête de série no 10, a été battue en trois sets par l'Anglaise Harriet Dart. La 103e joueuse mondiale s'est imposée de haute lutte, 7-6 (9/7) 4-6 6-3. Meilleure au service, Dart a conclu l'affaire mercredi après-midi après que le match a dû être interrompu par l'obscurité la veille, à un set partout.