Capela et Atlanta victorieux +++ Fiala échoue contre Merzlikins

Odermatt 2e du géant de Kransjka Gora et avec le petit globe Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Marco Odermatt a pris la 2e place du géant de Kranjska Gora. Comme à Alta Badia, seul Henrik Kristoffersen a pu battre le Nidwaldien, ex-aequo avec le Norvégien Lucas Braathen à 0''33. On a senti de la retenue dans son ski et un immense ouf de soulagement lorsqu'il a franchi la ligne et qu'il a vu du vert. Car oui, le Federer des lattes remporte le globe du géant en attendant celui du classement général. La pression sur les épaules d'Odi était écrasante. Comme elle l'était à Adelboden et à Yanqing lors des JO. Avec ce globe en poche, le premier dans la discipline pour la Suisse depuis Didier Cuche en 2009, le Mozart d'Hergiswil rejoint Heini Hemmi, Joël Gaspoz, Pirmin Zurbriggen, Michaël von Grünigen et donc le Neuchâtelois. A voir comment il se comportera dimanche pour le deuxième géant au programme dans la station slovène, mais Odermatt pourrait bien être encore plus dangereux avec ce poids en moins sur les épaules. D'habitude capable de reléguer ses adversaires loin derrière lui, Odi a eu plus de peine cette fois-ci, comme si une force lui imposait de ne pas tout risquer. Seulement 18e de la première manche, Loïc Meillard a lui tout risqué lors d'un deuxième parcours de très haute volée. Le skieur d'Hérémence est ainsi remonté au 4e rang. Aussi appréciable que rageant compte tenu du potentiel de l'athlète valaisan aux origines neuchâteloises. Sur la deuxième manche, il fut le seul à courir sous les 1'08. Il a ainsi relégué son plus proche poursuivant à 0''51. La performance des quatre Mousquetaires helvétiques est réjouissante. Gino Caviezel a effectué une bonne deuxième manche pour terminer au 8e rang. Justin Murisier n'a lui pas su profiter de son bon premier run. Huitième le matin, le Bagnard s'est planté sur son second passage. Jamais dans le rythme, le Valaisan a échoué à la 12e place.

Slalom d'Are: Gisin dans le coup, Dürr en tête Image: KEYSTONE/EPA/PONTUS LUNDAHL Michelle Gisin est en course pour un excellent résultat à l'occasion du slalom d'Are. L'Obwaldienne pointe au 6e rang à 0''38 de Lena Dürr. L'Allemande, partie avec le no 1, aurait pu créer de vrais écarts sans une faute dans le dernier mur. Du coup le top 6 se tient en 38 centièmes avec Michelle Gisin dans le coup. Aline Danioth a elle aussi réussi une superbe première manche pour se classer 7e à 0''55. Petra Vlhova est actuellement 2e à 0''08 et Mikaela Shiffrin 4e à 0''25. La lutte pour le gros globe est plus indécise que jamais avec la Slovaque à 77 points de retard sur l'Américaine. Les chances de l'équipe de Suisse sont fortement réduites après les forfaits ce matin de Wendy Holdener et Camille Rast, touchées lors du géant de vendredi.

Géant de Kranjska Gora: Odermatt en embuscade, Pinturault mène Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Marco Odermatt n'est "que" 7e au terme de la première manche du géant de Kranjska Gora. Le Nidwaldien compte 0''42 de retard sur Alexis Pinturault. De retour dans sa discipline de prédilection, le leader du classement général de la Coupe du monde a semblé un peu plus crispé que d'habitude. Sans doute que la perspective de valider dès aujourd'hui cet immense accomplissement a de quoi tétaniser le Mozart d'Hergiswil. On se souvient que l'an dernier sur ce même parcours, Odi avait réalisé une deuxième manche d'anthologie pour renvoyer ses rivaux à plus d'une seconde. Les autres Suisses ont connu plus de difficultés sur la Podkoren. Si Justin Murisier s'est battu pour terminer 8e à 0''80, ce fut plus compliqué pour Gino Caviezel, 12e à 1''08, et Loïc Meillard, 18e à 1''55. Daniele Sette est pour l'heure 27e à 3''12.

Un assist et un penalty raté pour Kevin Fiala Image: KEYSTONE/AP/Jay LaPrete Kevin Fiala a cette fois failli ! Le Saint-Gallois a échoué dans son exercice - préféré - du shootout lors de la défaite 3-2 de Minnesota à Columbus. Kevin Fiala n'a pas trouvé l'ouverture devant l'ex-portier de Lugano Elvis Merzlikins lors de la séance des penalties pour précipiter la perte des siens. Cette défaite est rageante pour le Wild dans la mesure où les Blue Jackets ont égalisé à 32'' de la sirène par Zach Werenski. Kevin Fiala a, toutefois, comptabilisé un 53e point grâce une 33e passe décisive. Fiala reste désormais sur une série de six matches de rang avec au moins un but ou un assist. Série à poursuivre dimanche lors de la venue du Nashville de Roman Josi.

Atlanta renoue avec la victoire Un nouveau double double pour Clint Capela. Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Après deux défaites concédées à Detroit et à Milwaukee, Atlanta s'est remis dans le bon sens de la marche. Sur leur parquet, les Hawks ont battu les Clippers 112-106. Dans une fin de saison où chaque victoire compte dans la lutte pour les play-off, Atlanta a su retrouver ce sang-froid dans le money time sans lequel rien ne serait possible. Les Hawks n'ont, ainsi, pas paniqué après un panier d'Ivica Zubac qui a permis aux Clippers de revenir à 108-106 à 56'' du buzzer. De'Andre Hunter redonnait tout de suite de l'air aux Hawks pour assurer ce 32e succès de la saison. Clint Capela a apporté sa contribution à cette victoire. Avec ses 14 points et ses 11 rebonds pour un différentiel de +4, le Genevois a su se faire respecter dans les airs. Dixième de la Conférence Est avec trois victoires sur Washinhton, Atlanta se doit désormais d'enchaîner avec les venues d'Indiana dimanche et de Portland lundi. Cette soirée a, par ailleurs, été marquée par la 1336e victoire de Gregg Popovich en saison régulière. Le coach de San Antonio a établi ce record lors d'une victoire 104-102 devant Utah. Il devance désormais son mentor Don Nelson dont il avait été l'assistant à Golden State. Gregg Popovich, qui a mené les USA au titre olympique l'an passé à Tokyo, est à la tête des Spurs depuis 26 ans. Il a eu besoin de 2030 matches pour battre ce record.

Belinda Bencic n'y arrive pas Image: KEYSTONE/AP/Marcio Jose Sanchez Nouvelle désillusion pour Belinda Bencic (WTA 25) ! La Championne olympique est tombée d'entrée au tournoi WTA 1000 d'Indian Wells. Dans le désert californien, Belinda Bencic s'est inclinée 6-4 6-3 devant l'Estonienne Kaia Kanepi (WTA 63). Elle avait pourtant réussi son entame de match. La Saint-Galloise a, en effet, mené 4-2 avant de perdre le fil de son tennis. Trop vulnérable sur son service - elle a commis 8 doubles fautes -, elle fut une proie trop facile pour Kaia Kanepi, quart de finaliste cette année à l'Open d'Australie. Forfait à Dubai et battue d'entrée à Doha, Belinda Bencic peine à donner sa pleine mesure en ce début d'année. Frappée par le coronavirus en décembre, elle n'a visiblement pas retrouvé l'inspiration et les jambes qui l'avaient conduite jusqu'au titre olympique en septembre dernier à Tokyo. Cette journée de vendredi fut également bien sombre pour Henri Laaksonen (ATP 87). Seul Suisse admis dans le tableau principal du simple mesieurs, le Schaffhousois a été battu 6-3 7-6 (7/4) par l'Argentin Facundo Bagnis (ATP 82). La victoire fut, en revanche, au rendez-vous pour Andy Murray. Victorieux 1-6 6-2 6-4 du Japonais Taro Daniel, l'Eciossais a cueilli sa 700e victoire sur le Circuit. Seuls trois joueurs, les trois autres membres du Big Four en fait, ont signé un tel exploit: Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Ambri-Piotta plonge Bienne dans le doute et hors du top 6 Image: KEYSTONE/TI-PRESS Le suspense est à son comble pour la sixième place de National League, directement qualificative pour les quarts de finale des play-off. Bienne, battu à Ambri-Piotta (1-2), commence à trembler. L'odeur des play-off était palpable dans la Gottardo Arena d'Ambri. Léventins et Seelandais ont livré un match passionnant. Bienne était pourtant privé d'éléments majeurs comme Haas, Yakovenko, Brunner et Rathgeb. Les Tessinois jouaient leur survie dans la course aux huitièmes de finale. Devant plus de 6000 spectateurs, ils ont malmené Cunti et ses coéquipiers. Zwerger s'est trouvé au bon endroit pour ouvrir le score (13e). Le portier russe Shikin ne pouvait rien face à André Heim, auteur d'un solo dans la défense bernoise sur le 2-0 (22e). Les joueurs de Törmänen n'ont trouvé la faille qu'à la 53e sur un tir "aveugle" de Lööv. Certes, Berne a gagné mais tout n'est pas perdu pour les Léventins tandis que les Seelandais se trouvent boutés hors du top 6 alors qu'ils reçoivent Zoug ce samedi. Berne garde la main dans la course à la 10e place après son succès 2-1 ap contre les Zurich Lions. Les joueurs de la capitale avaient retrouvé leur "âme" avec le retour de Tristan Scherwey, blessé depuis le 9 janvier. Le Fribourgeois a inscrit le 1-1 et a délivré un assist sur le but victorieux de Varone en prolongation. Ajoie a soigné sa dernière sortie devant son public et ses 4400 spectateurs. Les Jurassiens sont parvenus à dominer 2-1 les Langnau Tigers dans le duel des mal-classés. Le Suédois Wännström et Reto Schmutz ont marqué pour la lanterne rouge. Côté emmentalois, Jesper Olofsson a retrouvé le chemin des filets après une disette de dix matches et le Covid-19. Le Suédois n'avait plus marqué depuis l'annonce de son transfert à Bienne la saison prochaine. Le Canadien Shane Prince n'a pas manqué ses débuts avec Lugano, vainqueur 4-3 des Rapperswil-Jona Lakers. L'ancien attaquant de Davos a inscrit deux buts et réalisé deux assists. Classement: 1. Zoug 1,960/50/98 (174-122). 2. Fribourg-Gottéron 1,958/48/94 (159-120). 3. Zurich Lions 1,840/50/92 (162-125). 4. Rapperswil-Jona Lakers 1,820/50/91 (157-129). 5. Lausanne 1,694/49/83 (149-139). 6. Davos 1,673/49/82 (139-122). 7. Bienne 1,673/49/82 (147-125). 8. Genève-Servette 1,660/50/83 (139-127). 9. Lugano 1,500/50/75 (155-149). 10. Berne 1,275/51/65 (135-144). 11. Ambri-Piotta 1,200/50/60 (123-143). 12. Langnau Tigers 0,729/48/35 (125-189). 13. Ajoie 0,520/50/26 (89-219).

Lausanne bat Fribourg et remonte au 5e rang Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne est bel et bien l'équipe la plus en forme du moment en National League. En dominant Fribourg 2-0, les Lions remontent à la 5e place avant le derby contre Genève samedi. La confiance! Quand une équipe est en confiance, on peut ranger toutes les tactiques et les théories. Et actuellement Lausanne transpire la confiance. Dans une patinoire pleine, la meilleure équipe en 2022 a éteint le leader. Sans un Reto Berra stratosphérique, la note aurait été bien entendu beaucoup plus salée. Les Lausannois ont tiré 45 fois au but contre 16 lancers pour les Dragons. Fou. Lausanne a maîtrisé son match sans jamais laisser d'espaces aux Fribourgeois. Il y eut certes une immense occasion en tout début de match et deux face à face en fin de partie, mais le LHC a globalement géré sa rencontre. Et Luca Boltshauser de signer au passage son troisième blanchissage d'affilée devant les deux meilleures équipes du championnat. L'ouverture du score est tombée à la 7e sur un tir dévié devant Berra et ce sera l'unique capitulation pour le Zurichois. Incroyable devant sa cage, Berra a tenu Fribourg dans le match. Heureusement que l'un des leaders a su le faire, car ce n'est pas le top scorer DiDomenico qui s'est le mieux comporté. Capable de dégoupiller au pire moment, Chris DiDomenico a ressorti sa pire version de lui-même à la 38e. Désireux de mettre de l'intensité, le Canadien s'est attaqué à Martin Gernat dans l'un des arrondis derrière la cage vaudoise. Une charge au-delà de la limite sanctionnée de 5 minutes de pénalité, assortie d'une pénalité de match. Secoué par cette rencontre avec le Canadien et la bande, le défenseur slovaque est réapparu au début du dernier tiers. Mais ce fut une apparition fugace. Gernat s'est testé et a ressenti une douleur. Il a ensuite pris place à côté de Tobias Stephan sur le banc vaudois, mais il a fini par revenir au jeu. C'est d'ailleurs lui qui a coûté un penalty aux Vaudois à la 55e lorsque Desharnais s'est retrouvé seul. Mais Luca Boltshauser a dit non. Samedi, Lausanne se déplace aux Vernets pour affronter une autre formation bien dans ses patins. Et les Lions seraient bien inspirés de s'imposer s'ils entendent bénéficier d'une bonne semaine de pause avant d'attaquer les choses sérieuses. Sinon ce sera un détour par la case pré-play-off.

Petra Vlhova survole l'opposition à Are Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Petra Vlhova a remporté de manière souveraine le géant Coupe du monde à Are et a fêté ainsi sa première victoire dans la discipline depuis une année. La Slovaque a repoussé sa dauphine, l'Italienne Marta Bassino à 1''24. L'Américaine Mikaela Shiffrin, est troisième, mais occupe toujours la tête du classement général de la Coupe du monde avec 77 points d'avance sur Vlhova. La meilleure Suissesse est finalement Michele Gisin. Mais elle doit se contenter de la 9e place après avoir puespérer une place sur le podium au terme de la 1re manche (4e). Mais l'Obwaldienne a commis trois erreurs au cours de son second tracé. Simone Wild a pris le 12e rang et n'avait plus été aussi bien classée depuis quatre ans dans un géant de la Coupe du monde. La surprise est venue de Vivianne Härri dans le camp helvétique. Partie avec le dossard 45, elle a clairement réussi le meilleur résultat de sa carrière avec un 14e rang à la clé. Andrea Ellenberger a fini 19e et manque comme Wild la qualification pour les finales de la semaine prochaine à Méribel. Wendy Holdener est tombée au cours de la deuxième manche. La Schwytzoise s'est coupée à la hauteur du tibia et a dû recevoir des points de suture. Il n'est pas encore certain qu'elle participe au slalom de samedi. Avec sa sortie de piste en 2e manche, Sarah Hector voit la Française Tessa Worley, 4e à 1''91, revenir à 5 points au classement de la spécialité, avant le dernier géant prévu le 20 mars à Méribel. Note: 1re version

Grave blessure pour Amélie Klopfenstein Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Amélie Klopfenstein, athlète du cadre C, s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit dimanche passé, suite à une chute durant l’entraînement au Canada. Les examens effectués à la clinique Hirslanden dès le retour en Suisse d’Amélie Klopfenstein ont en outre révélé une élongation du ligament latéral interne. La skieuse de La Neuveville (19 ans) était tombée lors de l’entraînement pour le géant des Championnats du monde juniors à Panorama. Établi au Canada, le diagnostic préliminaire laissant présager une blessure grave du genou a été confirmé mercredi soir dans le cadre d’une IRM effectuée à Zurich. Double médaillée d’or aux Jeux olympiques de la Jeunesse de 2020 à Lausanne, Klopfenstein sera opérée bientôt. Selon le Dr Walter O. Frey, médecin responsable de l'équipe alpine de Swiss-Ski, Amélie Klopfenstein pourra reprendre l’entraînement en automne si la guérison se déroule normalement.

Ferrari à nouveau devant au deuxième jour des essais de Bahreïn Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Ferrari a continué d'impressionner au deuxième jour des seconds essais hivernaux, avec le meilleur temps pour l'Espagnol Carlos Sainz Jr vendredi à Bahreïn. "Pour le moment, Ferrari a globalement l'air d'être la plus solide", disait le Britannique George Russell (Mercedes) jeudi. "Ferrari a l'air d'être l'équipe en forme du moment", a renchéri vendredi le patron de Red Bull Christian Horner, qui cite aussi les siens, Mercedes, McLaren ou encore Alpine. Avant de rappeler que certains peuvent cacher leur jeu et qu'on n'y verra clair que lors des premières qualifications de 2022 samedi prochain, à Bahreïn toujours. "C'est typique de Mercedes de louer les autres avant d'écraser la concurrence lors de la première course", balaye Sainz lui-même, avant de laisser entendre que les données GPS montrent que l'écurie allemande en garde sous la pédale. Son chrono de 1'33''532 est en tout cas le meilleur jusque-là sur le circuit de Sakhir. Surtout, il a tourné 0''479 plus vite que le champion néerlandais Max Verstappen (Red Bull), deuxième, et 0''609 plus vite que le vice-champion britannique Lewis Hamilton (Mercedes), quatrième. La seconde Ferrari du Monégasque Charles Leclerc est sixième à 0''834, mais elle a roulé le matin, sous une chaleur rendant la piste moins rapide. Ricciardo toujours malade A noter également, l'Alpine du Français Esteban Ocon est cinquième à 0''744, malgré un arrêt "par précaution" qui a provoqué un drapeau rouge dans l'après-midi. Le Britannique Lando Norris (qui remplace pour le deuxième jour consécutif chez McLaren son équipier Daniel Ricciardo, malade depuis jeudi matin mais négatif au Covid-19) a signé le septième temps malgré des problèmes de freins depuis la veille. L'état de santé de l'Australien, qui a aussi manqué les traditionnelles photos de classe du début de saison, s'améliore, selon son Team Principal Andreas Seidl, "assez optimiste quant à son retour dans la voiture demain". Nicholas Latifi (Williams), lui, n'a pu boucler que 12 tours le matin, avant d'être forcé de s'arrêter pour éteindre ses freins arrière en flammes. "Le problème qui a provoqué l'incendie était assez mineur", a indiqué son écurie sur Twitter. "Ca n'est pas aussi grave que les images le suggèrent mais il y a des dommages causés par le feu à l'arrière de la voiture que l'équipe doit réparer." La journée a aussi vu le retour au volant du Danois Kevin Magnussen, rappelé in extremis par Haas pour disputer la saison 2022 à la place du Russe Nikita Mazepin, évincé suite à l'invasion de l'Ukraine. "Voiture innovante" Hors piste, Christian Horner a achevé d'enterrer la polémique sur la carrosserie de Mercedes et les pontons quasiment absents sur les flancs de la monoplace. Jeudi matin, le média spécialisé "Auto Motor und Sport" avait rapporté les doutes du Britannique concernant la conformité de cette F1 au règlement. Rapidement, Red Bull a démenti et Horner s'est expliqué en conférence de presse vendredi. "Les commentaires cités n'ont certainement jamais été faits, affirme-t-il. La voiture est innovante, cette solution intéressante. En ce qui nous concerne, la Mercedes est conforme aux règles qui ont juste été interprétées différemment." Reste à voir désormais "si c'est rapide ou non", poursuit Horner. "Seul l'avenir le dira mais, en termes de conformité, c'est à la Fédération internationale de l'automobile (FIA) de juger." Or le régulateur du sport auto a donné son feu vert, assurait Toto Wolff, le patron de Mercedes, jeudi. Alors qui est le véritable favori pour 2022 ? La dernière journée des tests hivernaux samedi permettra d'en apprendre un peu plus sur les forces en présence. Non sans rappeler que la saison précédente, la première session d'essais à Barcelone fin février avait été dominée par Mercedes devant Red Bull...

Barguil remporte la 5e étape, Pogacar toujours leader Image: KEYSTONE/EPA GETTY POOL Le grimpeur français Warren Barguil (Arkea Samsic) s'est adjugé seul la 5e étape de Tirreno-Adriatico, 155 km vallonnés entre Sefro dans les Marches à Fermo tout près de l'Adriatique. Membre de l'échappée de douze coureurs qui s'est formée à une centaine de kilomètres de l'arrivée, le Breton a attaqué en deux temps, une première fois à 5 km puis une autre à l'entame de la montée finale de Fermo où Tadej Pogagar a conservé son maillot azzurro de leader. Déjà à l'avant de la course la veille, +Wawa+ s'est montré le plus fort dans les trois derniers kilomètres en montagnes russes dont une première rampe de 800 mètres affichant jusqu'à 21% de pente. Il succède au Slovaque Peter Sagan qui s'était imposé devant Thibaut Pinot lors de la même arrivée de la "course des deux mers" en 2017. Il s'agit de sa 7e victoire mais de la première en WorldTour depuis 2017 et son doublé d'étapes mémorable dans le Tour de France. Le Slovène Tadej Pogacar domine toujours le classement général quasiment inchangé malgré un problème d'aiguillage qui aurait pu coûter cher au Belge Remco Evenepoel. La journée a été marquée par cinq abandons, notamment celui de l'Ukrainien Mark Padun (EF Education First). Le vainqueur surprise de deux étapes du dernier critérium du Dauphiné était 92e à plus de 16 minutes du leader Tadej Pogacar avant le départ. Le grimpeur équatorien Richard Carapaz (Ineos), distancé la veille et touché par une "infection gastrique" selon son équipe, ainsi que le sprinter français Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic), "par précaution", n'ont eux pas pris le départ. L'étape reine samedi proposant deux ascensions du Monte Carpegna (6 km à 9,9% de pente moyenne) dans les Apennins, couronnera sans doute le vainqueur avant une ultime journée promise aux sprinters.

Le jeune français Burgaudeau vainqueur de la 6e étape Image: KEYSTONE/EPA EFE/MANUEL BRUQUE Le jeune français Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) a remporté la 6e étape de Paris - Nice, la plus longue de l'épreuve avec 213,6 kilomètres entre Courthézon et Aubagne. Burgaudeau, parti à l'attaque à 8 kilomètres de l'arrivée, a résisté in extremis au retour du peloton réglé par le Danois Mads Pedersen devant le Belge Wout van Aert. Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a conservé le maillot jaune de leader à la veille de la seule arrivée au sommet. Le Suisse Johan Jacobs et le Français Victor Koretzky, rescapés d'une échappée de six coureurs (avec Madouas notamment), ont été rejoints à 27 kilomètres de l'arrivée, après le sommet du col de l'Espigoulier. Burgaudeau, un Vendéen de 23 ans qui est passé professionnel en 2019, a enlevé le premier succès de sa carrière en WorldTour. Samedi, la 7e étape visite l'arrière-pays azuréen sur 155,2 kilomètres, de Nice au col de Turini. Le parcours se conclut par une montée de près de 15 kilomètres à 7,3 % où les grimpeurs colombiens s'en étaient donné à coeur joie lors de la précédente arrivée en 2019 (victoire de Daniel Martinez).

Michelle Gisin avec une chance de monter sur le podium Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Michelle Gisin, quatrième, s'est montrée la meilleure Suissesse lors de la 1re manche du géant Coupe du monde à Are en Suède. La Slovaque Petra Vlhova mène les débats. Gisin, cinquième du géant à Lenzerheide dimanche dernier, a concédé près de six dixièmes de seconde à Vlhova. L'Obwaldienne est à trois dixièmes de sa deuxième place sur le podium cet hiver dans la discipline. En décembre, elle s'était classée troisième d'une des deux courses de Courchevel. Wendy Holdener se retrouve rejetée à la 13e place avec un débours de 2,2 secondes. Simone Wild s'est montrée plus lente d'une demi-seconde que la Schwytzoise. Pour Andrea Ellenberger, le retard est de 3 secondes sur le meilleur temps. Aussi bien la Zurichoise que la Nidwaldienne peuvent encore assurer leur place pour les finales de la semaine prochaine à Méribel. La Valaisanne Camille Rast a connu l'élimination. Vlhova précède l'Italienne Marta Bassino, qui avait remporté le classement de la discipline l'hiver dernier, de trois centièmes. La Suédoise Sara Hector pointe au 3e rang à 29 centièmes.