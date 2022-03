Gladbach gagne par forfait +++ Japon et Arabie saoudite au Mondial

Eriksen "heureux" de retrouver la sélection Image: KEYSTONE/EPA/Bo Amstrup Le meneur de jeu Christian Eriksen s'est dit "très heureux" de retrouver la sélection danoise jeudi. Son retour intervient neuf mois après son arrêt cardiaque en plein Euro, qui a nécessité l'implantation d'un défibrillateur interne. "Je suis très heureux et content de revenir dans la sélection. Ca faisait longtemps, donc je suis content d'y retourner", a affirmé Eriksen devant la presse à Marbella, où s'entraîne cette semaine l'équipe danoise. Le Danois, âgé de 30 ans, était resté inanimé sur la pelouse pendant de longues minutes le 12 juin face à la Finlande, sous les yeux médusés de ses coéquipiers, du stade et de millions de téléspectateurs, avant de finalement revenir à lui après un sauvetage d'urgence. "J'ai eu de la chance avec les médecins et le diagnostic. Tout est bon pour jouer à nouveau et ça me motive encore plus à retrouver mon ancienne vie", a ajouté le joueur de Brentford, qui devrait entrer en cours de match samedi en amical aux Pays-Bas. "Je ne me serais pas présenté ici si je n'avais pas su si j'étais capable de revenir sans que rien de mal ne m'arrive", a-t-il souligné. Pour le sélectionneur danois Kasper Hjulmand, "c'est une sensation forte, nous sommes très heureux de l'avoir ici". "Ca a été un grand moment quand il s'est joint au groupe hier", a ajouté le technicien, qui avait indiqué mercredi que "le plus probable est qu'(Eriksen) commence en tant que remplaçant contre les Pays-Bas, et après nous verrons comment ça se passe à Amsterdam. Mais il sera disponible à 100% pour rentrer à la maison" contre la Serbie.

Gladbach gagne par forfait face à Bochum Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Interrompu en raison d'un jet de gobelet sur un juge de touche le 18 mars, le match de Bundesliga entre Bochum et Mönchengladbach est comme prévu gagné sur le tapis vert par le Borussia. D'autres sanctions éventuelles contre Bochum feront l'objet d'une décision séparée à une date ultérieure, au terme d'une enquête menée par la commission de contrôle de la Fédération allemande (DFB). La police a entre-temps identifié un suspect. Selon un communiqué commun de la police et du parquet, il s'agit d'un homme de 38 ans originaire de Bochum. En ouverture de la 27e journée, un arbitre-assistant avait été touché à la tête à la 68e minute par un gobelet lancé depuis une tribune où se trouvaient principalement des supporters de Bochum. L'arbitre principal Benjamin Cortus avait alors interrompu le match alors que le score était de 2-0 pour Gladbach, qui avait pu compter sur un excellent Yann Sommer au but, puis l'avait arrêté peu après.

Le Japon et l'Arabie saoudite qualifiés Image: KEYSTONE/AP/EUGENE HOSHIKO Le Japon s'est qualifié pour le Mondial 2022 en battant l'Australie 2-0 à Sydney jeudi. Le succès des Nippons envoie également l'Arabie saoudite au Qatar. Il y a désormais 17 équipes qualifiées pour la Coupe du monde dans l'Emirat dont le coup d'envoi est prévu le 21 novembre et la finale le 18 décembre. Il reste encore 15 places à attribuer. Les 17 équipes déjà qualifiées pour le Mondial 2022. Zone Amérique du Sud: Brésil, Argentine. Zone Asie: Qatar (pays-hôte), Iran, Corée du Sud, Japon, Arabie saoudite. Zone Europe: Danemark, Allemagne, France, Belgique, Croatie, Espagne, Serbie, Angleterre, SUISSE, Pays-Bas.

Le final au Liechtenstein, la Suisse romande boudée Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Les organisateurs du Tour de Suisse ont dévoilé jeudi le parcours de l'édition 2022. L'arrivée des deux dernières étapes sera jugée au Liechtenstein, où le départ de deux des quatre étapes de l'épreuve féminine sera par ailleurs donné. Cette 85e édition masculine (12-19 juin), qui "boude" comme souvent la Suisse romande, comportera 21'185 mètres de dénivellation pour un total de 1343 km. "Ce Tour de Suisse sera certainement l'un des plus difficiles des dernières années", estime dans un communiqué son directeur technique David Loosli. Le Tessin sera en revanche à l'honneur. Deux étapes - la 5e et la 7e - débuteront à Ambri, alors que la 6e reliera Locarno et Moosalp/Törbel via le col du Nufenen. La 7e étape s'annonce décisive le 18 juin, avec un passage par le Lukmanier et les Grisons avant une arrivée à Malbun au Liechtenstein. Les dames à Vaduz et dans les Grisons Le vainqueur sera désigné le dimanche 19 juin au terme d'un contre-la-montre de 25,6 km programmé à Vaduz. Les dames en découdront sur le même parcours le même jour pour la 2e étape d'un Tour de Suisse féminin (18-21 juin) dont les deux dernières étapes se concluront dans les Grisons (Coire et Lenzerheide).

Blessé, Fabian Schär doit quitter Marbella Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Après Yann Sommer, testé positif au Covid-19, Fabian Schär est à son tour forfait pour les matches que la Suisse disputera en Angleterre vendredi et face au Kosovo mardi. Il souffre des adducteurs. Le défenseur central de Newcastle a quitté Marbella, où la sélection de Murat Yakin effectue son camp d'entraînement, ce jeudi pour retourner dans son club. L'ASF a précisé qu'aucun remplaçant ne serait convoqué pour ces deux rencontres amicales.

Barty se retire du classement WTA Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO No 1 mondial, Ashleigh Barty a annoncé jeudi son retrait du classement WTA au lendemain de sa décision de prendre sa retraite. Iga Swiatek (WTA 2) est idéalement placée pour lui succéder. La Polonaise de 20 ans est passée du 4e au 2e rang de la hiérarchie ce lundi grâce à son sacre à Indian Wells. Elle compte 691 points d'avance sur la Grecque Maria Sakkari (WTA 3), qu'elle a battue en finale en Californie, la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 4) suivant à 743 longueurs d'Iga Swiatek. Extrêmement régulière depuis son sacre à Roland-Garros en 2020, Iga Swiatek a affirmé à Miami ne pas trop penser à cette place. "Ils ont dit qu'il est possible que je devienne no 1. Quand nous avons lu toutes les informations, toutes les règles qui peuvent s'appliquer, nous avons réalisé qu'il n'y a aucun sens à vraiment penser à tout cela pour le moment", a-t-elle souligné. "Nous avons tellement peu de temps pour nous préparer pour ce tournoi. Nous devons rester concentrés sur notre travail", a ajouté la demi-finaliste du dernier Open d'Australie, qui sera opposée à la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 42) au 2e tour à Miami.

Atlanta lourdement battu à Detroit Image: KEYSTONE/AP/Carlos Osorio Atlanta n'est pas parvenu à enchaîner un deuxième succès en l'espace de 24 heures en NBA. Vainqueurs des Knicks mardi à New York, les Hawks se sont inclinés 122-101 à Detroit mercredi. La franchise de Géorgie a sombré sur le parquet d'une équipe qui a décroché mercredi sa 20e victoire de la saison seulement, en 73 sorties. Battu à six reprises dans ses sept matches précédents, Detroit comptait ainsi 29 longueurs d'avance (84-55) à 5'38'' de la fin du troisième quart-temps. Déjà très discret à New York la veille (2 points), Clint Capela a inscrit 1 seul point face aux Pistons. Aligné durant 17' seulement, l'intérieur genevois fut néanmoins le meilleur rebondeur (9 prises) des Hawks, qui restent solidement accrochés à la 10e place de la Conférence Est malgré ce revers.

New Jersey battu malgré 2 points de Hischier Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn New Jersey a subi une amère défaite mercredi en NHL. Les Devils se sont inclinés 3-2 à Toronto malgré les 2 points d'un Nico Hischier en grande forme (8 points dans ses 4 derniers matches). La franchise de Newark, qui avait dominé les Rangers 7-4 vingt-quatre heures plus tôt, a mené deux fois au score. Crédité d'un assist sur le 1-0 inscrit par Damon Severson à la 26e, Nico Hischier a marqué le 2-1 à la 34e pour afficher désormais 46 points à son compteur personnel (18 buts, 28 assists). Mais les Devils n'ont pas tenu le choc face aux Maple Leafs. Ils ont notamment concédé deux buts alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique, Pierre Engvall marquant notamment le 3-2 dans cette situation à 4'42'' de la fin du match.

Golubic défiera Swiatek au 2e tour Image: KEYSTONE/AP/TERTIUS PICKARD Viktorija Golubic (WTA 42) a souffert pour décrocher son ticket pour le 2e tour du tournoi WTA 1000 de Miami. La Zurichoise s'est imposée 6-4 4-6 6-4 face à Kirsten Flipkens (WTA 315) au 1er tour. La vice-championne olympique de double a eu besoin de plus de 2h30' pour vaincre la résistance de la Belge de 36 ans, ex-no 13 mondial (en 2013) et issue des qualifications en Floride. Menée 4-3 dans la dernière manche, elle a serré sa garde pour empocher les trois derniers jeux du match. Viktorija Golubic aura un sacré défi à relever au 2e tour. Elle défiera en effet la Polonaise Iga Swiatek (WTA 2), qui a conquis le titre à Indian Wells le week-end dernier et pourrait bien succéder à la toute fraîche retraitée Ashleigh Barty au sommet de la hiérarchie.

National League: bon départ du HC Bienne dans les play-off Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le HC Bienne a entamé les play-off de manière idéale. Les Seelandais se sont imposés 5-4 sur la glace des Zurich Lions dans l'acte I de ce quart de finale qui a été riche en buts et en incertitude. Bienne a ainsi pris l'avantage de la glace dans cette série best of 7. Les visiteurs, qui étaient menés après une réussite de Bodenmann (13e), ont renversé la vapeur lors du tiers médian. Ils ont d'abord égalisé en infériorité numérique par Künzle (26e) avant de marquer deux fois en power-play par Yakovenko (32e) et Hügli (36e). Chassé-croisé Les Lions ont toutefois réduit l'écart à 5 contre 4 grâce à Andrighetto juste avant la sirène (40e). Dans l'ultime période, les Biennois ont deux fois repris deux longueurs d'avance par Hischier (45e) puis Künzle (49e), mais les Zurichois ont chaque fois répliqué peu après par Noreau (48e/power-play) et Marti (50e). Malgré une immense pression dans les dernières minutes et la sortie de leur gardien, Zurich n'a pas réussi à arracher les prolongations.

ATP 1000 de Miami: Laaksonen bat Paire Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Henri Laaksonen (ATP 86) a franchi le 1er tour du tournoi ATP 1000 de Miami. Le Suisse a battu le Français Benoît Paire (ATP 49) en trois sets, 7-6 (10/8) 1-6 6-4. Cette victoire a été acquise après 2h12 de match. Alors qu'il menait 7-6 1-0, le Schaffhousois a ensuite lâché sept jeux consécutifs avant de stopper l'hémorragie, non sans avoir sauvé quatre balles de break. C'est un joli succès pour Laaksonen, qui n'a pu gagner un match sur le circuit principal que pour la deuxième fois de l'année. La première remontait à l'Open d'Australie, déjà contre le même adversaire français. Au 2e tour, la tâche du joueur aux origines finlandaises s'annonce très difficile. Henri Laaksonen sera en effet opposé au Norvégien Casper Ruud, numéro 6 de la hiérarchie mondiale.

Sept victoires en autant de matches pour le CC Aarau Image: KEYSTONE/AP/James Doyle La Suisse continue d'aligner les succès au championnat du monde dames à Prince George. Le CC Aarau de Silvana Tirinzoni a battu la République tchèque 10-3 mercredi pour fêter une septième victoire. Doubles tenantes du titre, les Suissesses n'ont donc pas encore connu la défaite lors du tournoi qui se déroule au Canada. Dans l'histoire du Mondial féminin, organisé depuis 1979, Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz sont la première équipe suisse à remporter ses sept premières rencontres du Round Robin. La remplaçante Carole Howald a aussi participé à cette nouvelle victoire. Elle a pris la place d'Esther Neuenschwander en numéro deux dès le 6e end.

Euro 2028 et 2032: quatre candidatures, dont celle de la Russie Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Russie, mise au ban du sport mondial après l'invasion de l'Ukraine, est candidate à l'organisation de l'Euro en 2028 et 2032. L'UEFA fera son choix en septembre 2023. Les autres dossiers de candidature viennent de la Turquie, de l'alliance Royaume-Uni/Irlande et de l'Italie, a annoncé l'UEFA. "La désignation du pays hôte" des deux compétitions "aura lieu en septembre 2023", a précisé l'instance européenne. Russie et Turquie sont intéressées par l'accueil de n'importe laquelle des deux éditions. Le Royaume-Uni et l'Irlande visent l'Euro 2028 et l'Italie l'Euro 2032. Candidature maintenue malgré tout L'intérêt des Russes, hôtes de la Coupe du monde 2018, pour décrocher l'organisation de leur premier Euro était connu de longue date. Le maintien de leur candidature paraissait pourtant hypothétique vu l'exclusion du pays de la plupart des compétitions internationales depuis plusieurs semaines. Si l'UEFA et la FIFA ont suspendu toutes les équipes russes de leurs tournois le 28 février "jusqu'à nouvel ordre", la Fédération russe de football (FUR) n'a pas été directement exclue, a précisé un porte-parole de l'organisation européenne. L'exécutif de l'instance entend néanmoins "réévaluer la situation juridique et factuelle" lors de ses prochaines réunions, notamment les 7 avril et 10 mai, "y compris à la lumière de la déclaration d'intérêt exprimée par la FUR", a ajouté cette source. L'Euro plutôt que la Coupe du monde Les candidatures de la Turquie et la Russie bousculent le dossier britannico-irlandais, précocement annoncé par la presse anglaise lundi comme unique candidat. Ce binôme a récemment reporté ses ambitions sur l'Euro 2028 après avoir renoncé à viser la Coupe du monde 2030. L'Italie, lauréate de la dernière édition reportée de 2020 à 2021 et qui a accueilli à deux reprises la compétition (1968, 1980), fait de son côté figure de favori pour l'Euro 2032. L'Euro 2024 a été attribué dès 2018 à l'Allemagne, préférée à la Turquie.

Les rêves de grandeur de la F1 Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER La Formule 1 a des rêves de grandeur. Dans le cadre d'un élargissement de son calendrier de courses, la catégorie-reine du sport automobile réfléchit également à une expansion en Afrique. "En plus de l'Amérique et de la Chine, je pense qu'il y a un potentiel pour être bientôt représenté en Afrique", a déclaré le directeur général de la Formule 1 Stefano Domenicali à la chaîne de télévision britannique Sky Sports F1. "L'intérêt y est grand. C'est certainement une autre zone qui manque dans la géographie de notre calendrier". Un retour à Kyalami en Afrique du Sud, où la F1 a fait escale pour la dernière fois en 1993, semble notamment possible. Cette année, la F1 prévoit pour la première fois 23 courses. A l'avenir, on pourrait envisager jusqu'à 24 GP d'ici 2025, et ce nombre pourrait ensuite encore augmenter. "Je dirais qu'il y a un potentiel pour aller jusqu'à 30", a lâché Stefano Domenicali. C'est réaliste "par rapport à l'intérêt que nous voyons dans le monde entier", a souligné l'Italien de 56 ans. "C'est à nous d'essayer de trouver le bon équilibre". L'importance du marché nord-américain Il s'agit de conserver des sites historiques de la Formule 1, mais aussi d'offrir une perspective à de nouveaux circuits. Une stratégie pour l'avenir devrait d'ailleurs être présentée très prochainement. Mais les écuries voient d'un œil critique les projets d'expansion en raison de l'augmentation des charges. Las Vegas est considérée comme un nouveau site potentiel, les dirigeants de la F1 souhaitant mieux se positionner sur le marché nord-américain. Cette année, Miami accueille d'ailleurs pour la première fois une course. Et le Grand Prix d'Austin fait en outre toujours partie du calendrier.