Golden State prend l'avantage ++ La Croatie surprend la France

Anto Grgic restera deux ans supplémentaires au FC Sion Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Anto Grgic (25 ans) évoluera encore au FC Sion lors des deux prochaines saisons. Le club valaisan a levé l'option dont il disposait dans son contrat. Grgic est arrivé à Tourbillon en janvier 2018. Il s'est imposé comme un élément essentiel de l'équipe, dont il est le maître à jouer. En 144 matches avec les Sédunois, le Suisse d'origine croate a inscrit 27 buts et donné 30 passes décisives

Golden State prend l'avantage 3-2 en finale Image: KEYSTONE/AP/Jed Jacobsohn Les Warriors ne sont plus qu'à un succès d'un septième titre NBA. Vainqueur 104-94 des Boston Celtics lundi, Golden State mène désormais 3-2 dans la finale des play-off. La franchise californienne a forcé la décision grâce au duo Andre Wiggins/Klay Thompson. Le premier a signé le meilleur match de sa carrière en cumulant 26 points - malgré un 0/6 à 3 points - et 13 rebonds, le second ajoutant 21 points en se montrant performant derrière l'arc 5/11). Auteur de 43 points dans l'acte IV, Stephen Curry a dû se contenter de 16 points et a vu deux fabuleuses séries prendre fin. Auteur d'un terrible 0/9 à 3 points, la superstar de Warriors avait en effet marqué au moins un panier primé lors de ses 233 dernières sorties, et lors de ses 132 derniers matches disputés en play-off. Mené 51-39 à la mi-temps, Boston a recollé à une longueur (75-74) à l'entame du dernier quart-temps grâce notamment à un excellent Jayson Tatum (27 points et 10 rebonds au total). Les C's ont lâché prise dans une ultime période remportée 29-20 par les Warriors, qui cueilleront leur quatrième titre en huit ans s'ils s'imposent jeudi à Boston dans le match no 6 ou dimanche à San Francisco.

Ligue des nations: les Bleus ne savent plus gagner Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus L'équipe de France est décidément dans le dur dans la Ligue des nations. Les Bleus ont enchaîné un quatrième match sans victoire, s'inclinant 1-0 contre la Croatie au Stade de France. En mal d'inspiration et aussi de fraicheur physique, les champions du monde ont baissé pavillon face aux Croates, pour qui Modric a transformé un penalty dès la 5e. Malgré la présence dès le coup d'envoi de Benzema et Mbappé, les Français ont peiné à se créer des occasions nettes. Avec seulement deux points pris en quatre matches, la France occupe le quatrième et dernier rang de son groupe et se retrouve donc menacée de relégation en Ligue B. Le Danemark, qui a dominé l'Autriche 2-0 grâce à des réussites de Wind (21e) et Skov Olsen (37e) est leader avec neuf points. Les Croates en ont sept, les Autrichiens quatre.

Tournoi ATP de Halle: pas de miracle pour Hüsler Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le Suisse Marc-Andrea Hüsler (ATP 114) n'a pas franchi le cap du 1er tour au tournoi ATP 500 sur gazon à Halle. Il a été battu en deux sets, 7-6 (7/4) 6-4 par l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 53). Issu des qualifications, Hüsler (25 ans) a tenu la dragée haute à son adversaire. Il n'a concédé qu'une fois sa mise en jeu, mais n'a jamais réussi à prendre le service de l'Américain, qui a dominé le tie-break du premier set.

Tournoi WTA de Birmingham: Golubic sortie d'entrée Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Viktorija Golubic (WTA 51) a échoué dès le 1er tour du tournoi WTA 250 de Birmingham. La Zurichoise a été sortie par la Française Caroline Garcia (WTA 74) en trois sets, 6-7 (5/7) 6-4 7-6 (8/6). Sur le gazon anglais, Golubic a dû sauver deux balles de set lors de la manche initiale à 5-6 sur son service, avant de remporter le tie-break. Dans la manche décisive, la Française a pris deux fois l'avantage en faisant le break, mais la Suissesse a chaque fois réussi à contrer. La Zurichoise a sauvé deux balles de match avant de s'incliner sur la troisième. Elle n'a ainsi pas fait aussi bien qu'à Nottingham la semaine dernière, où elle avait atteint le dernier carré.

Tour de Suisse: la 2e étape gagnée par le Norvégien Leknessund Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Norvégien Andreas Leknessund (Team DSM) a remporté en solitaire la 2e étape du Tour de Suisse entre Küsnacht et Aesch (198 km). Le maillot jaune reste pour le Gallois Stephen Williams (Bahrain). Leknessund (23 ans), rescapé de l'échappée du jour, a résisté jusqu'au bout au retour du peloton pour fêter son premier succès sur le World Tour. Ce bon rouleur a été champion de Norvège du contre-la-montre en 2019 et 2020. Alberto Bettiol a gagné le sprint pour la 2e place à 38 secondes du vainqueur. L'Italien a levé les mains en vain, croyant avoir obtenu la victoire! Stefan Küng (7e) a été le meilleur Suisse de l'étape. Le Thurgovien occupe le 5e rang du général à 10 secondes du maillot jaune. Leknessund n'est pas passé loin de faire coup double à Aesch: il est en effet remonté au 4e rang à 7 secondes seulement de Williams. Mardi, la 3e étape se courra sur 177 km entre Aesch et Granges. Quatre ascensions de difficulté moyenne figurent au menu, pour une dénivellation totale de 3000 m. Les baroudeurs vont avoir une occasion de s'illustrer. Mais comme les 20 derniers kilomètres sont plats, les équipes de sprinters vont peut-être ne pas laisser trop de marge aux échappés.

FIFA: adoption définitive des cinq changements par match Image: KEYSTONE/AP/LUJAIN JO Les cinq changements par équipe et par match ont été "validés définitivement" par l'International board (Ifab), garant des lois du jeu. Par contre, la détection semi-automatique des hors-jeu attendra. L'évaluation de cette technologie "jusque-là très satisfaisante" continue et "nos experts vont analyser cela avant de décider si nous l'utilisons à la Coupe du monde ou non", a précisé Gianni Infantino, le président de la FIFA, l'instance dirigeante du foot mondial. Il s'est exprimé au terme de la 136e assemblée générale annuelle de l'Ifab à Doha. Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, s'est lui dit "confiant" quand à son usage pendant le tournoi au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Ce système de suivi optique en soutien de l'arbitrage vidéo (VAR), testé à la Coupe arabe fin 2021 puis au Mondial des clubs début 2022, doit permettre d'accélérer la prise de décision arbitrale. Position exacte Il s'appuie sur les caméras qui servent à la retransmission télévisée ainsi que des caméras spécifiques et donne la position exacte des joueurs sur le terrain, offrant aux arbitres des informations précises en quelques secondes. Une fois la décision prise, cette technologie basée sur l'intelligence artificielle transforme les images en une animation 3D qui peut être affichée sur le grand écran des terrains. La pérennisation au 1er juillet du passage de trois à cinq changements par match dans toutes les compétitions organisées par la FIFA répond "au souhait des acteurs du jeu", a expliqué Patrick Nelson, le dirigeant de la Fédération irlandaise (représentée au sein de l'Ifab au même titre que les fédérations anglaise, écossaise, galloise et la FIFA). Premier League réfractaire Cet amendement à la "loi 3" du football avait été décidé par l'Ifab en mai 2020, dans le contexte de la pandémie. Elle devait courir jusqu'à fin 2021 pour les compétitions de clubs et jusqu'au 31 juillet 2022 pour les rencontres internationales. La mesure avait été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 après une "analyse globale de l'impact actuel du Covid-19 sur le football". En octobre 2021, le gardien des lois du jeu avait laissé le choix à chaque compétition d'adopter les cinq changements ou non. La Premier League anglaise y était restée longtemps réfractaire. Davantage de remplaçants Les membres de l'Ifab ont également décidé d'augmenter le nombre maximum de remplaçants sur la feuille de match "de 12 à 15 à la discrétion des organisateurs des compétitions", est-il précisé. Cela ouvre la voie à des listes de 26 joueurs, et non plus 23, pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, un souhait de nombreux sélectionneurs. Les essais de changements définitifs en cas de commotions cérébrales ont été prolongés jusqu'à aout 2023 "afin de collecter suffisamment de données pour prendre une décision scientifique valide". Les instances dirigeantes du foot envisagent aussi d'introduire une VAR "légère", moins technologique et moins chère, pour toucher un plus grand nombre de compétitions.

Un terrible passage à vide pour Jil Teichmann Image: KEYSTONE/EPA Jil Teichmann (WTA 22) n'a pas entamé de la meilleure des manières sa campagne sur gazon. La huitième de finaliste de Roland-Garros est tombée d'entrée de jeu au tournoi WTA 500 de Berlin. La gauchère s'est inclinée 6-7 (2/7) 7-5 6-2 devant Daria Saville (WTA 104). Issue des qualifications, l'Australienne esquisse à 28 ans un retour au premier plan après avoir été classée no 20 mondiale sous son nom de jeune fille Gavrilova en août 2017. Elle a su exploiter un terrible passage à vide de sa rivale pour forcer la décision. Jil Teichmann fut, en effet, à un jeu de la victoire lorsqu'elle a mené 7-6 5-4 sur le service de son adversaire. Elle devait malheureusement perdre huit des neuf jeux suivants pour voir Daria Saville mener 5-1 dans la manche décisive. La messe était dite.

Numa Lavanchy à Sion pour trois ans Numa Lavanchy va apporter sa technique et son enthousiasme au FC Sion. Image: KEYSTONE/Alessandro Crinari Le FC Sion tient sa première recrue. Il s'agit de Numa Lavanchy (28 ans). L'ancien défenseur de Lugano s'est engagé pour trois saisons avec le club valaisan. Fraîchement vainqueur de la Coupe Suisse avec le FC Lugano, il a passé trois saisons au Tessin. Formé au Team Vaud, il a ensuite joué avec le Lausanne-Sport. En 2016, Il a pris le chemin de Grasshopper avant de rejoindre le Cornaredo. Ce défenseur qui n'hésite pas à soutenir l'attaque fera figure de joueur expérimenté au sein du cadre sédunois. "Numa Lavanchy correspond totalement au genre de joueurs que nous recherchons. Il colle parfaitement avec notre mentalité et nos valeurs. C’est un renfort de poids car il est l’un des meilleurs à son poste en Super League", a relevé le directeur technique Barthélémy Constantin dans un communiqué du club.

Murat Yakin a trouvé son équipe avant le Qatar Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER On pouvait redouter le pire pour cette campagne de juin: un zéro pointé en quatre matches et une confiance à jamais envolée. La victoire contre le Portugal a heureusement balayé ces craintes. Dimanche soir à Genève, Murat Yakin et Granit Xhaka ont, pour la première fois, transformé leurs paroles en actes. Le sélectionneur a trouvé apparemment le système en 4-3-3 qui permet à son capitaine de donner sa pleine mesure. "Granit doit jouer au centre d'un milieu à trois", glisse Murat Yakin. Quitte à empiéter sur les prérogatives de Xherdan Shaqiri confiné désormais à un poste sur le flanc droit qui l'a poussé à l'exil à Chicago en début d'année. L'équipe alignée contre le Portugal sera, à deux exceptions près, celle appelée à affronter le Cameroun du président Samuel Eto'o le 24 novembre à Doha dans une rencontre que dira quel sera le destin de la Suisse à la Coupe du monde. Malgré ses exploits de dimanche, Jonas Omlin laissera sa place à Yann Sommer dans la cage. En ligne médiane, Denis Zakaria sera, s'il est apte à jouer, préféré à Djibril Sow. Les neuf autres titulaires de dimanche devraient être confirmés. "Si tout le monde bien sûr peut monter à bord", image Murat Yakin. Un duo dominant La victoire contre le Portugal a rappelé tout ce qui fait la force de cette équipe de Suisse: un duo dominant dans l'axe central de la défense formé par Manuel Akanji et par Nico Elvedi qui contribue à un premier équilibre essentiel, un capitaine qui fait jouer juste l'équipe et des fulgurances en attaque. Elles sont venues une fois de plus de Xherdan Shaqiri avec un décalage parfait pour Silvan Widmer sur l'action du 1-0 et avec cette frappe qui a provoqué un penalty finalement annulé par la VAR. Même si son autonomie sera peut-être encore plus limitée en novembre, le Bâlois demeure un joueur essentiel. Au même titre que Haris Seferovic. Le buteur de dimanche possède le registre technique qui sied au joueur appelé à évoluer à la pointe de l'attaque. Il sait conserver la balle pour faire monter le bloc. Il est capable de jouer en remise. Son profil diffère de celui de Breel Embolo qui avait tenu cette place lors des trois premiers matches sans grand bonheur. Le match contre le Portugal a démontré que le Bâlois était bien plus à l'aise sur un côté où il peut exprimer toute sa puissance. Le "problème" pour Murat Yakin sera de trancher entre Noah Okafor et lui. Mbabu et Lotomba ont perdu gros Cette campagne de juin a, aussi, fait ses perdants. Plusieurs joueurs alignés à Lisbonne lors du naufrage contre le Portugal du 5 juin auront du mal à remonter la pente. Fabian Schär pointe, désormais, très loin d'un Manuel Akanji et d'un Nico Elvedi. Kevin Mbabu et Jordan Lotomba ont perdu encore plus gros au stade Alvalade. Si Fabian Schär ne doit nourrir aucune inquiétude quant à sa présence dans la liste des sélectionnés pour le Qatar, le Genevois et le Vaudois risquent bien de suivre la Coupe du monde sur leur canapé. Relégués en tribune dimanche, ils ont, comme tous les observateurs, été bluffés par la performance de Renato Steffen. Le gaucher a parfaitement rempli sa mission sur le flanc droit de la défense face à Rafael Leao qui n'avait cessé de tourmenter Silvan Widmer en première période. Même Murat Yakin n'en est pas revenu. "Il m'a vraiment surpris", avoue le sélectionneur. Avec Renato Steffen capable de dépanner sur les deux flancs de la défense, les présences de Mbabu et de Lotomba au Qatar ne sont plus jugées "indispensables". Murat Yakin serait plutôt enclin à miser sur Leonidas Stergiou. Le défenseur central saint-gallois a eu droit à ses premières minutes en A dimanche dans un rôle, celui de latéral droit, qu'il peut également interpréter. "L'idée était également de lancer Zeki Amdouni. Mais les circonstances de la rencontre avec les blessures de Rodriguez et de Sow en fin de match, ne l'ont pas permis", précise Murat Yakin. Mais le message est passé. Le futur ex-joueur du Lausanne-Sport peut encore embarquer pour le Qatar. A condition toutefois qu'il trouve "le" bon club lors du mercato qui vient de s'ouvrir. "Un club où il jouera et où il devra très vite endosser des responsabilités", lâche Murat Yakin comme pour rappeler que certains choix - on pense à celui arrêté par Andi Zeqiri il y a deux ans en faveur de Brighton - mènent vers une terrible impasse.

Medvedev est à nouveau numéro 1 à l'ATP Image: KEYSTONE/EPA/Sander Koning Daniil Medvedev est de retour sur le trône de l'ATP. Le Russe de 26 ans succède à Novak Djokovic, qui tombe à la 3e place après la perte des 2000 points de sa victoire l'an dernier à Roland-Garros. Le Serbe est également devancé par l'Allemand Alexander Zverev, le privant d'une place dans le top 2, une première depuis le 15 octobre 2018. Medvedev avait pris la tête du classement ATP une première fois le 28 février dernier, mais il avait dû la céder trois semaines plus tard à Djokovic. Cette fois-ci, il va rester no 1 pour une période plus longue. Son avance sur Zverev se monte à 875 points. Le meilleur Suisse au classement est toujours Roger Federer, qui n'a plus joué depuis presque un an et son élimination en quart de finale à Wimbledon. Le Bâlois de 40 ans a perdu dix-huit places et figure désormais au 68e rang. Chez les dames, le classement de la WTA est mené par la Polonaise Iga Swiatek, invaincue depuis 35 matches. Elle possède un avantage de 4120 points sur sa dauphine, l'Estonienne Anett Kontaveit. La championne olympique Belinda Bencic reste au 17e rang.

Devon Allen réussit le 3e chrono de l'histoire sur 110 m haies Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Devon Allen, qui jongle entre le sprint et le football américain (NFL), a réalisé le troisième meilleur temps de l'histoire sur 110 m haies, en 12''84 dimanche au Grand Prix de New York. Agé de 27 ans, l'Américain a survolé la course, remportée devant Grant Holloway, médaillé d'or aux Championnats du monde 2019 (13''06) et Daniel Roberts (13''17). Seuls deux hommes ont couru plus vite sur la distance: le détenteur du record du monde Aries Merritt (12''80) et Holloway (12''81). "C'était là. J'avais ce temps dans mes jambes à l'entraînement au cours des six dernières semaines. Il fallait juste qu'elles soient fraîches. Je viens aux séances avec l'équipe de football à Philadelphie et je me suis amusé avec les gars. Mais maintenant, je suis en mode piste pour les deux prochaines semaines", a expliqué Allen. "Vraiment le plus important c'est de me sentir frais et pouvoir courir vite, je suis vraiment excité", a ajouté le sprinter qui fut des finales olympiques à Rio en 2016 et l'an passé à Tokyo. Christian Coleman lui monte en puissance à un mois et demi des Mondiaux où il défendra son titre: il s'est imposé dimanche sur 100 m, en 9''92, de loin son meilleur chrono de la saison, devant le Jamaïcain Ackeem Blake (9''95). Ce n'est pas encore la meilleure performance mondiale de l'année, toujours propriété du Kényan Fernand Omanyala (9''85), ni son temps référence à lui (9''76), mais Coleman a réussi sa course la plus aboutie de l'année sur la ligne droite. Auteur d'un retour timide (10''09), le 8 mai à Tokyo, depuis sa suspension de 18 mois pour des manquements à ses obligations de localisation, il avait ensuite couru en 10''04, le 28, pour se classer 3e à Eugene où faisait étape la Ligue de diamant. Eugene où les Mondiaux d'athlétisme auront lieu du 15 au 24 juillet, précédés des sélections américaines du 23 au 26 juin. Les deux plus importants rendez-vous pour le sprinter de 26 ans, qui avait remporté l'or à Doha lors de la dernière édition en 2019. Richardson en progrès Chez les femmes, Sha'Carri Richardson, elle aussi à la recherche de sa forme optimale, a certes fini 2e du 100 m, derrière sa compatriote Aleia Hobbs (10''83), mais son temps de 10''85 est de loin son meilleur cette saison. Elle avait fait sensation l'an dernier aux sélections olympiques américaines, en courant en 10''64 (avec l'aide du vent) en demi-finale avant de remporter la finale. Mais elle avait été privée de Jeux de Tokyo pour avoir fumé du cannabis. La sprinteuse de 22 ans, remarquée dans une combinaison violette, avec des mailles rouges aux jambes et bras, s'est en revanche imposée un peu plus tard sur le 200 m en 22''38. Dans les autres épreuves du jour, Noah Lyles, médaillé de bronze olympique à Tokyo l'an dernier, a enlevé le 200 m hommes en 19''61, son temps référence cette saison.

"Nous avons su forcer la chance" Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER "Nous avons joué sur la continuité de notre deuxième mi-temps contre l'Espagne. Et nous avons su forcer la chance." Murat Yakin ne cachait pas son bonheur après cette première victoire de l'année. "Nous avons su tirer les leçons de nos dernières défaites. Nous avons joué avec toute l'intensité voulue ce soir. Avec Manuel Akanji et Nico Elvedi, j'ai pu aligner pour la première fois dans cette Ligue des Nations une charnière centrale qui rassure toute l'équipe. Et Granit Xhaka a livré un grand match. Il est monté en puissance au fil des rencontres pour livrer cette performance remarquable ce soir." Le sélectionneur est, bien sûr, revenu sur les exploits de Jonas Omlin. Sans son gardien en état de grâce, jamais la Suisse n'aurait pu battre les Champions d'Europe 2016. "Jonas ne m'a pas surpris ce soir. Je l'ai vu travailler ces derniers jours. Il a su se montrer très patient aussi, explique-t-il. Mais hier à l'entraînement, j'ai tout de suite compris qu'il allait faire un grand match." Murat Yakin a, également, salué la rentrée de Renato Steffen dans un rôle de latéral droit qui n'est pas vraiment le sien. "Il a été incroyable, sourit le sélectionneur. Je savais toutefois que Renato possédait d'immenses qualités défensives. Je lui avais demandé s'il n'était pas contre, si les circonstances l'exigeaient, de jouer en défense." Si Renato Steffen a marqué des points dimanche, on peut affirmer que le Qatar s'éloigne pour Kevin Mbabu et Jordan Lotomba qui ont suivi le match depuis les tribunes. Le Genevois et le Vaudois n'ont pas fini de payer le 4-0 de Lisbonne. "Ce soir, nous avons joué en équipe. Et c'est bien là le plus important, se félicite pour sa part Haris Seferovic. Marquer très vite facilite la vie. Sur le plan tactique et sur le plan physique, nous avons été à la hauteur. Ces trois points sont cruciaux. Et sur un plan personnel, j'ai marqué contre le Portugal qui est devenu ma seconde patrie. Je voulais montrer que j'étais toujours là !"

Les Suisses ont rallumé la flamme face au Portugal Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Redouté comme être le match du zéro pointé, ce Suisse - Portugal du 12 juin à Genève fut bien la rencontre qui a rallumé la flamme de l'espoir. Elle peut désormais brûler tout l'été. Dans un stade à guichets fermés - 26'300 spectateurs - et partagé équitablement entre les supporters suisses et portugais, la sélection de Murat Yakin s'est imposée 1-0 grâce à une réussite après... 58 secondes de jeu de Haris Seferovic. Due à la fois aux prouesses de Jonas Omlin dans la cage et à un esprit de corps sans faille, cette victoire change tout. Dans l'immédiat, elle permet à la Suisse de revenir, après trois défaites initiales, à un point de la République tchèque, battue 2-0 à Malaga par l'Espagne, avant les deux derniers matches de septembre. Le maintien en première division de cette Ligue des Nations redevient possible. Ce succès, le premier de l'année, apaisera surtout les esprits. Avec son 4-4-3, Murat Yakin a arrêté des choix parfois surprenants. Mais ils ont été gagnants. Le sélectionneur a pu compter sur un capitaine qui a payé de sa personne. Face à la pression adverse, Granit Xhaka a su admirablement faire face. Après cinq performances en demi-teinte en 2022 sous le maillot de la sélection, le capitaine a montré enfin qu'il était bien un grand capitaine. Le 25e but de Haris Seferovic Moins d'une minute a suffi à Haris Seferovic pour rappeler qu'il avait été le héros du Suisse - France de l'an dernier à l'Euro avec son doublé de Bucarest. Le Lucernois a inscrit son 25e but en sélection de la tête sur un centre parfait de Silvan Widmer, lequel avait bénéficié d'un remarquable décalage de la part de Xherdan Shaqiri. Avec ce but, la Suisse trouvait enfin la réussite qui avait pu lui manquer lors de ses trois premiers matches de cette phase de poules. Elle aurait été optimale toutefois si la VAR n'avait pas annulé un penalty que Shaqiri s'apprêtait à tirer à la 13e minute. Accordé pour une main de Nuno Mendes sur un centre de ce même Shaqiri, il n'avait finalement pas passé le cut de la VAR en raison d'une faute de Nico Elvedi sur André Silva au début de l'action. Avec un avantage de deux buts, le matelas de la Suisse aurait bien été plus confortable. Encore plus après la sortie de Shaqiri à la 21e pour une douleur à la cuisse. Le Bâlois était logiquement remplacé par Noah Okafor, écarté du onze de départ en raison du retour en grâce de Seferovic. Sans Cristiano Ronaldo ménagé, mais avec un Bruno Fernandes plutôt inspiré et un Rafael Leao intenable, le Portugal a pris l'ascendant au fil des minutes. Mais il ne devait bénéficier que d'une seule occasion avec une tête de Danilo sur laquelle Jonas Omlin s'interposait avec classe. Le gardien de Montpellier a livré la performance que Gregor Kobel n'avait pas vraiment accomplie une semaine plus tôt à Lisbonne. Omlin éblouissant A la reprise, Widmer devait, lui aussi, céder sa place. On ne sait pas si Murat Yakin s'est alors mordu les doigts d'avoir relégué en tribunes deux joueurs qui occupent en club ce poste de latéral droit - Jordan Lotomba et Kevin Mbabu - pour, au final, introduire Renato Steffen dans un rôle qui n'est pas le sien. A la reprise, Widmer devait, lui aussi, céder sa place. On ne sait pas si Murat Yakin s'est alors mordu les doigts d'avoir relégué en tribunes deux joueurs qui occupent en club ce poste de latéral droit - Jordan Lotomba et Kevin Mbabu - pour, au final, introduire Renato Steffen pour tenir un rôle qui n'est pas le sien. Comme on pouvait le redouter, cette seconde période ne fut qu'une attaque-défense. Une impression renforcée avec les entrées de Diogo Jota et de Bernardo Silva peu après l'heure de jeu. Heureusement pour la Suisse, son gardien était à la hauteur de la situation. Omlin sauvait les siens à la 49e devant André Silva, à la 63e sur une frappe de Bernardo Silva, à la 72e sur une reprise de Guedes et sur une tête de Diogo Jota encore à la 77e. Déjà à son avantage à Wembley en mars dernier contre l'Angleterre, le Lucernois a démontré qu'il pouvait être, comme Yann Sommer, également l'homme des grands matches.