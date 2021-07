Golubic avance masquée +++ Hamilton se rebiffe

La fierté prévaut pour Vladimir Petkovic Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Vladimir Petkovic et l'équipe de Suisse quittent le Championnat d'Europe la tête haute. Malgré l'amère élimination subie aux tirs au but en quart de finale contre l'Espagne, le sélectionneur est "très fier" de ses troupes. "Mes joueurs sont tous des héros", a-t-il lâché. De la fierté ? De la déception ? Peut-être même un peu de colère ? Vladimir Petkovic a eu du mal à gérer ses émotions après ce match: "Mes sentiments sont partagés. Mais je reste toujours positif. C'est pourquoi la fierté de la performance de l'équipe prévaut. Mes joueurs sont tous des héros. Nous avons vu tellement d'aspects positifs. Je suis seulement déçu parce que nous devons rentrer à la maison maintenant. Mais nous partons la tête haute." Le Mister, qui a qualifié le carton rouge adressé à Remo Freuler à la 77e minute de "discutable", avait dit à ses joueurs avant la séance des tirs au but qu'ils étaient "déjà tous nos héros car ils se sont battus héroïquement". Les trois pénalties manqués n'ont fait l'objet d'aucun reproche. "C'est toujours une loterie, et cette fois nous avons perdu", a-t-il glissé. "Yann, c'est un héros" Vladimir Petkovic était particulièrement fier du courage affiché par le jeune Ruben Vargas, qui disputait son premier tournoi et qui, comme contre la France en 8e de finale, n'a pas fui ses responsabilités à l'occasion des tirs au but. "Il était crevé après les 120 minutes, mais il avait la force mentale d'aller quand même aux tirs au but", a-t-il relevé. Le technicien est également revenu sur la nouvelle prestation XXL de son gardien Yann Sommer, décisif aux tirs au but dans le 8e de finale gagné lundi face à la France. "Yann, c'est un héros. Il est impressionnant. Il n'a pas eu cette pointe de chance lors des tirs au but. Et après on était fatigués, on a raté nos tirs", a-t-il regretté. "Une évolution positive" A chaud, Vladimir Petkovic ne pouvait pas encore faire une analyse trop approfondie de cet Euro. "Nous avons eu une évolution positive pendant le tournoi. C'était sensationnel. La mauvaise performance contre l'Italie nous a donné l'occasion de grandir et de nous dire ce que nous voulions réellement", a-t-il expliqué. "Ensuite, nous avons montré notre potentiel contre trois adversaires solides. Surtout contre la France et l'Espagne, qui sur le papier sont meilleures que nous", a rappelé Vladimir Petkovic, qui a battu vendredi le record de Karl Rappan avec un 78e match disputé à la tête de l'équipe nationale. En infériorité numérique, la tâche est devenue presque insurmontable pour la Suisse: "Contre les Espagnols, c'est déjà difficile sans carton rouge, car ils peuvent conserver le ballon dans leurs lignes même à onze contre onze." Son équipe s'est néanmoins battue pour arracher à nouveau des tirs au but. "Chapeau!", a-t-il conclu.

La fierté de Shaqiri et Sommer Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT "Nous étions proches" a regretté Xherdan Shaqiri après l'élimination de la Suisse aux tirs au but face à l'Espagne en quart de finale de l'Euro. "Mais je dois dire que je n'arrive pas à croire ce que les gars ont accompli ! C'est indescriptible ce qu'ils ont apporté sur le terrain pendant 120 minutes, avec un homme en moins. Je suis juste incroyablement fier de l'équipe", a expliqué le capitaine de l'équipe nationale au micro de SRF. "C'est une honte que nous ayons reçu le carton rouge, sinon le jeu aurait été encore plus ouvert. Mais bien sûr, c'est difficile de jouer à dix contre ces Espagnols. Et pourtant, nous sommes parvenus à arracher cette séance de tirs au but", a poursuivi l'auteur du 1-1 helvétique. "Nous avons déjà remarqué que nous avons déclenché quelque chose avec la victoire contre la France. Merci à tous ceux qui nous ont encouragés de loin. Nous avons réalisé quelque chose d'historique. Cette équipe ne sera jamais oubliée. Nous avons un grand avenir devant nous", a conclu "XS". "Je suis très fier de l'équipe", a également souligné le gardien Yann Sommer, des larmes dans les yeux. "Sensationnel ! On s'était dit avant le match: +ça va être compliqué, il faudra beaucoup souffrir, beaucoup courir, bien fermer les espaces+. Le carton rouge était dur, bien sûr. Mais je pense que nous avons bien su gérer la situation. C'est dommage que nous n'ayons pas réussi à passer l'épaule lors de la séance de tirs au but."

La Suisse éliminée par l'Espagne en quart de finale de l'Euro Image: KEYSTONE/AP/Maxim Shemetov L'équipe de Suisse a manqué de très peu un deuxième exploit consécutif à l'Euro. Tombeuse de la France aux penalties lundi en 8e de finale à Bucarest, la sélection de Vladimir Petkovic a échoué dans ce même exercice face à l'Espagne en quart de finale à St-Pétersbourg. Elle s'est inclinée 3-1 aux tirs au but. Cet échec laissera un goût extrêmement amer dans les bouches helvétiques. Menée dès la 8e à la suite d'un autogoal de Denis Zakaria, la Suisse avait en effet trouvé les ressources pour égaliser à la 68e grâce à Xherdan Shaqiri. Mais l'expulsion de Remo Freuler (77e) a coupé l'élan d'une équipe qui avait le vent en poupe. Cette décision contestable de l'arbitre Michael Oliver a forcément pesé, bien plus que la sortie sur blessure de Breel Embolo (22e). Buteur pour la huitième fois déjà dans le cadre d'une phase finale, le capitaine Xherdan Shaqiri a ainsi dû céder sa place à Djibril Sow (81e) pour renforcer le secteur défensif. Trois échecs aux tirs au but La Suisse a ensuite fait le dos rond, Yann Sommer multipliant les parades de grande classe dans une prolongation à sens unique, comme sur ce tir à bout portant de Gerard Moreno à la 101e. Mais la séance de tirs au but a viré au cauchemar, Fabian Schär, Manuel Akanji et Ruben Vargas manquant successivement leur tentative. Cette séance avait pourtant démarré de manière idéale pour les Helvètes, le tir de Sergio Busquets heurtant le poteau droit des buts de Sommer. Mario Gavranovic a donné l'avantage à son équipe dans la foulée, mais il fut le seul Suisse à répondre présent. L'arrêt de Sommer sur le penalty de Rodri fut donc vain. Un seul but encaissé, sur un autogoal Cet échec est d'autant plus frustrant que la défense helvétique n'a cédé d'une seule fois, sur la première occasion espagnole. A la 8e, Denis Zakaria - qui avait été titularisé comme prévu à la place de Granit Xhaka - avait dévié hors de portée de Sommer une volée du gauche armée par Jordi Alba sur un long corner. L'Espagne s'était ensuite contentée du service minimum. Le pressing imposé dès les premiers instants sur le porteur du ballon, qui a mis en lumière un certain manque de justesse technique côté suisse, fut bien moins efficace en deuxième mi-temps. Mais l'expulsion de Remo Freuler a permis à la Roja de tisser à nouveau sa toile. De rares occasions La Suisse a livré le match qu'on attendait d'elle, même s'il lui a parfois manqué un grain de folie pour enflammer cette rencontre. Ses occasions de but furent rares, si ce n'est sur quelques corners et sur une très belle combinaison entre les remuants Ruben Vargas et Steven Zuber, lequel n'est pas parvenu à tromper le gardien espagnol Unai Simon (64e). C'est d'ailleurs une mésentente entre les défenseurs ibères Aymeric Laporte et Pau Torres qui a permis à la Suisse de se relancer et de croire à nouveau en son étoile. A la 68e, Remo Freuler récupérait le ballon pour servir Xherdan Shaqiri, qui trouvait le chemin des filets du pied droit. Neuf minutes plus tard, l'expulsion du milieu de l'Atalanta changeait tout.

Viktorija Golubic en deuxième semaine à Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Viktorija Golubic (WTA 66) figure pour la première fois de sa carrière en 8e de finale d'un tournoi du Grand Chelem! La Zurichoise de 28 ans s'est hissée au 4e tour à Wimbledon en écrasant l'Américaine Madison Brengle (WTA 82) 6-2 6-1. Elle défiera Madison Keys (no 23) lundi au tour suivant. Battue par Dayana Yastremska deux ans plus tôt sur le gazon londonien pour sa seule précédente apparition au 3e tour d'un "Major", Viktorija Golubic n'a donc pas laissé passer sa chance. Le succès de prestige obtenu au 2e tour à Eastbourne face à Belinda Bencic a peut-être bien agi comme un déclic. La Zurichoise affiche ainsi une maîtrise nerveuse qu'on ne lui connaissait plus, elle qui avait manqué une balle de match au 1er tour à Roland-Garros face à Anett Kontaveit. Victorieuse 11-9 au troisième set face à Veronika Kudermetova (no 29) au 1er tour à Londres, elle a enchaîné deux succès convaincants depuis. Un succès très aisé Viktorija Golubic a nettement dominé les débats face à Madison Brengle, qu'elle avait battue en qualifications à Eastbourne mais en trois sets. Elle a su faire parler son tennis offensif et varié, exploitant parfaitement la faiblesse du service de l'Américaine ainsi que la condition physique pas optimale de cette dernière. Présente pour la 18e fois dans le tableau final d'un tournoi majeur, la Zurichoise a fait la course en tête durant toute cette partie, qui a duré 1h07'. Auteure de 31 coups gagnants, elle n'a concédé qu'une seule fois son service - dans le deuxième jeu du match - pour signer le break à six reprises. Parmi les 60 meilleures Classée au 138e rang mondial fin 2020, Viktorija Golubic est assurée de se retrouver parmi les 60 premières de la hiérarchie à l'issue du tournoi. Sa saison 2021 est jusqu'ici remarquable, avec 42 victoires pour 12 défaites (tous circuits confondus), un titre dans un tournoi WTA 125 et deux finales dans des WTA 250. Et ce n'est peut-être pas terminé. La Zurichoise retrouvera avec plaisir le costume de l'outsider lundi face à Madison Keys, qui avait atteint les quarts de finale à Wimbledon en 2015. Elle reste sur un succès face à l'Américaine, obtenu à San Antonio en Fed Cup au printemps 2019 (6-2 6-3).

Djokovic vogue vers les huitièmes de finale Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Novak Djokovic a logiquement dominé l'Américain Denis Kudla (ATP 114) 6-4 6-3 7-6 (9/7) pour se hisser en 8es de finale de Wimbledon. Et ceci malgré une fin de match compliquée. Grand favori du tournoi, où il espère égaler le record de 20 titres du Grand Chelem codétenu par Roger Federer et Rafael Nadal (absent), il affrontera lundi le Chilien Cristian Garin (20e) pour une place en quarts. Le no 1 mondial atteint les huitièmes de finale à Wimbledon pour la 13e fois en 16 participations consécutives depuis 2005. Il vise un 6e sacre au All England Lawn Tennis Club qui le mettrait sur la voie du Grand Chelem (après ses victoires à l'Open d'Australie et Roland-Garros cette année), voire du Golden Slam qui associe, dans la même année, les quatre titres majeurs et la médaille d'or olympique. Cris d'encouragement Face à Kudla, dans la première manche, Djokovic a commis pas mal de fautes directes (11 contre 7 pour son adversaire) et ne s'est procuré qu'une seule balle de break, sur la balle de set, qu'il a convertie. Puis, après un échange de mises en jeu au début du deuxième set, Djokovic s'est détaché à 4-2. La tension est montée d'un cran et se sentant un peu plus en danger, le Serbe a sorti le grand jeu et les hurlements d'encouragement lorsqu'il a sauvé, sur un échange extraordinaire, une balle de débreak puis lorsqu'il a fini par remporter son jeu de service pour mener 5-2. Le no 1 mondial s'est ensuite procuré deux balles de set sur le service de Kudla, sauvées par l'Américain, avant de remporter la manche sur son service. La troisième manche a mal débuté pour le "Djoker" qui s'est retrouvé mené 3-0, puis 4-1. Mais il a resserré le jeu, est revenu à 4-4. Et les deux hommes en sont arrivés au tie-break. Le Serbe a mal commencé en commettant deux doubles fautes d'entrée pour laisser Kudla se détacher 3-0. Mais il est revenu et s'est offert une première balle de match à 6 points à 5 sur le service de l'Américain. Il a ensuite sauvé une balle de set et obtenu une seconde balle de match, qu'il a convertie en poussant son adversaire à la faute au terme d'un nouvel échange spectaculaire.

Hamilton répond à Verstappen Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres du GP d'Autriche au Red Bull Ring (4,318 km). Il s'agit de la 9e manche du Championnat du monde de F1. Après Verstappen le matin, Hamilton a riposté. Avec un chrono de 1'04''523, il a devancé Valtteri Bottas et le Néerlandais, leader du championnat du monde devant le septuple champion du monde britannique. Dans la dernière demi-heure, la pluie s'est invitée. Pas assez pour réellement tremper la piste mais suffisamment pour gêner les pilotes. Hamilton est par exemple parti dans les graviers dans le dernier virage, sans faire de dégâts. Les Aston Martin de Lance Stroll, pourtant sorti plusieurs fois de piste vendredi, et de Sebastian Vettel ont pris les 4e et 5e références. Suivent les AlphaTauri de Yuki Tsunoda et Pierre Gasly, qui ont comme tous les pilotes enchaîné plus de 30 tours en prévision du Grand Prix. Rapides le matin, les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc étaient plus loin l'après-midi. Dans le camp Alfa Romeo, Giovinazzi et Räikkönen se sont classés 10e et 14e. L'Italien a été plus rapide d'un bon dixième sur son coéquipier finlandais.

Mohoric "sauve" la Slovénie Image: KEYSTONE/EPA/Benoit Tessier Matej Mohoric (Bahrain) a remporté la 7e étape du Tour de France, un long et difficile parcours de 249,1 km entre Vierzon et Le Creusot. Jasper Stuyven est 2e et Magnus Cort, 3e. Ce spécialiste de la descente s'impose pour la première fois sur la Grande Boucle. Le coureur de 26 ans est désormais le 103e athlète à compter une victoire sur les trois grands Tours. Au classement général, le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin) conserve son maillot jaune. Il faut dire que le petit-fils de Raymond Poulidor a joué de manière offensive en attaquant à 216 km de l'arrivée! Le Batave a bien été aidé dans son entreprise par la présence du Belge Wout Van Aert qui pointe à 30 secondes de "VDP". Le grand perdant de cette journée se nomme Primoz Roglic. Le Slovène a cédé dans la montée du Signal d'Uchon et ses deux derniers kilomètres à plus de 10%. Il concède au final 3'50 sur les favoris que sont Pogacar et Carapaz. Samedi, c'est la montagne qui se présente au peloton au sud de Genève entre Oyonnax et Le Grand-Bornand (150,8 km). Cinq ascensions au programme avec trois montées classées en première catégorie de plus de 8% de moyenne.

Suisse-Espagne: Zakaria titulaire Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Vladimir Petkovic a logiquement titularisé Denis Zakaria dans le onze suisse qui affrontera l'Espagne dès 18h à Saint-Pétersbourg en quart de finale de l'Euro. Le milieu genevois de Mönchengladbach remplace le capitaine Granit Xhaka, suspendu. C'est la première fois qu'il est aligné d'entrée de jeu dans le cadre d'une phase finale. Ce changement est le seul opéré par le "Mister" par rapport à l'équipe qui avait entamé le 8e de finale face à la France lundi dernier à Bucarest. Breel Embolo et Haris Seferovic composent ainsi l'attaque helvétique, avec Xherdan Shaqiri en soutien. L'entraîneur espagnol Luis Enrique a quant à lui procédé à deux changements dans son onze. Eric Garcia et José Gaya, qui avaient démarré le 8e de finale face à la Croatie, cèdent leur place en défense à Pau Torres et à Jordi Alba. Les équipes: Suisse: 1 Sommer; 4 Elvedi, 5 Akanji, 13 Ricardo Rodriguez; 3 Widmer, 8 Freuler, 6 Zakaria, 14 Zuber; 23 Shaqiri; 7 Embolo, 9 Seferovic. Espagne: 23 Simon; 2 Azpilicueta, 4 Pau Torres, 24 Laporte, 18 Jordi Alba; 8 Koke, 5 Busquets, 26 Pedri; 11 Ferran Torres, 7 Morata, 22 Sarabia.

Hyperandrogénie: la sensationnelle Mboma privée du 400 m Christine Mboma produit "trop" d'hormones masculines. Image: KEYSTONE/EPA/Tytus Zmijewski La Namibienne Christine Mboma (18 ans), révélation 2021 sur 400 m, ne pourra pas s'aligner sur sa distance favorite aux JO de Tokyo. Elle affiche un taux de testostérone naturellement trop élevé. Devenue par surprise la 7e meilleure performeuse de tous les temps sur 400 m mercredi à Bydgoszcz (Pol) en 48''54, Christine Mboma est finalement concernée par le règlement sur les athlètes hyperandrogènes, comme la Sud-Africaine Caster Semenya. Mboma et sa compatriote Beatrice Masilingi (18 ans également), qui ont toutes les deux explosé au plus haut niveau ces derniers mois, ont été récemment testées en Italie près de leur camp d'entraînement. "Les résultats du centre de test indiquent que les deux athlètes ont un taux de testostérone naturellement élevé (...) elles ne sont pas éligibles pour les évènements allant du 400 m au mile (1609 m)", écrit vendredi le comité olympique namibien dans un communiqué. Remue-ménage Entré en vigueur en 2019, le règlement sur l'hyperandrogénie impose aux athlètes concernées de suivre un traitement pour faire baisser leur taux de testostérone pendant six mois consécutifs avant de pouvoir participer à une compétition internationale du 400 m au mile (1609 m). Mboma, meilleure performeuse de l'année, et Masilingi, se retrouvent donc privées de 400 m aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août), où Caster Semenya ne pourra pas défendre ses deux titres acquis sur 800 m. Les deux Namibiennes seront cependant du voyage au Japon où elles se concentreront sur le 200 m, discipline où elles figurent par contre loin des meilleures mondiales.

Sha'Carri Richardson positive à la marijuana Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Sha'Carri Richardson pourrait bien devoir renoncer aux JO de Tokyo. La sprinteuse américaine a en effet été testée positive à la marijuana lors des sélections pour les Jeux, ont révélé de nombreux médias américains. L'athlète a ensuite reconnu les faits. Sha'Carri Richardson est suspendue un mois à compter du 28 juin par l'Agence américaine antidopage (Usada). La championne a évoqué "un état émotionnel douloureux" après avoir appris la mort de sa mère biologique pour justifier la prise de stupéfiant. Un peu avant ces aveux, le New York Times avait cité deux personnes ayant eu connaissance des résultats du test, initialement révélés par le journal The Gleaner à la Jamaïque. Sha'Carri Richardson (21 ans) a remporté la finale du 100 m lors des Trials en juin à Eugene, obtenant ainsi son ticket pour les Jeux de Tokyo. En avril, elle était devenue la sixième femme la plus rapide de l'histoire sur la distance, en 10''72. "Je suis humaine" La marijuana figure sur la liste des substances interdites de l'Agence mondiale antidopage, et un test positif peut entraîner une interdiction de concourir d'un mois à deux ans. Ce résultat positif lors des sélections est susceptible d'invalider la victoire de l'athlète aux trials, même si Richardson n'écope que de la sanction minimale. Le New York Times a également rapporté que d'autres finalistes du 100 m féminin lors des sélections avaient été informées qu'elles avaient été promues dans le classement. Sha'Carri Richardson a publié un tweet énigmatique, déclarant à ses followers: "Je suis humaine".

La spectatrice fautive "répondra de sa bêtise" Image: KEYSTONE/AP La spectatrice à l'origine d'une chute massive dans la 1re étape du Tour de France, qui a fait plusieurs blessés dans le peloton, comparaîtra devant la justice pour ce qu'elle a qualifié de "bêtise". "La prévenue comparaîtra à l'audience du tribunal correctionnel de Brest du jeudi 14 octobre 2021 à 13h30", a annoncé le procureur de la République de Brest Camille Miansoni, indiquant qu'elle avait été "présentée au parquet de Brest à l'issue de sa garde à vue". Sa garde à vue a pris fin dans la matinée, avait indiqué un peu plus tôt le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère, le colonel Nicolas Duvinage. Du Finistère La jeune femme, âgée de trente ans et originaire du nord-Finistère, est poursuivie pour "mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité", ainsi que pour "blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 3 mois par manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité", rappelle M. Miansoni dans son communiqué. La jeune femme s'était rendue, en compagnie de son compagnon, mercredi à la mi-journée à la gendarmerie de Landerneau, chargée de l'enquête, ne supportant plus la pression médiatique autour de cette affaire. Elle avait dans la foulée été placée en garde à vue. Celle-ci avait été prolongée jeudi afin notamment de poursuivre les investigations sur "les aspects médico-légaux", certains coureurs blessés ayant poursuivi la course, avait expliqué le procureur de la République de Brest. "La mise en cause a exprimé un sentiment de honte, de peur face aux conséquences de son acte. Elle se dit angoissée par le retentissement médiatique de ce qu'elle appelle sa bêtise", avait souligné jeudi M. Miansoni. "Imprudences de spectateurs" Samedi, lors de la première étape du Tour, la spectatrice agitait une pancarte en tournant le dos au sens de la course. Elle a été percutée par le peloton, provoquant la chute de nombreux coureurs à 45 km de l'arrivée. Plusieurs cyclistes ont été blessés et ont dû abandonner l'épreuve à la suite de l'accident. Un appel à témoins avait été lancé dans la soirée pour la retrouver. Sur la pancarte de la femme, qui apparaissait sur les images télévisées de la course vêtue d'un ciré jaune et portant une casquette verte, on pouvait lire "Allez opi-omi!", ce qui signifie en allemand "Allez papy-mamie!", laissant penser dans un premier temps qu'elle était Allemande. Il s'agissait "d'un message affectueux à l'attention de ses grands-parents, spectateurs inconditionnels et assidus du Tour de France", a expliqué jeudi M. Miansoni, précisant que sa grand-mère était d'origine allemande.

