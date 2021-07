Golubic bat Collins +++ Bencic perd dès le 1er tour à Wimbledon

Tampa Bay mène 2-0 face à Montréal Image: KEYSTONE/AP/Gerry Broome Tampa Bay a imposé une deuxième fois sa loi à domicile en finale de la Coupe Stanley. Le Lightning mène 2-0 face à Montéal après son succès 3-1 décroché mercredi soir. Dominé 5-1 dans l'acte I en Floride, le Canadien a pourtant su réagir. La franchise québécoise a pris le match en main dès le premier tiers, dans lequel elle a cadré 13 tirs contre 6 pour le Lightning. Mais les Habs se sont heurtés à un Andrei Vasilevskiy à nouveau intraitable. Auteur de 42 arrêts devant le filet floridien, le portier russe n'a capitulé qu'une seule fois, à la 31e en infériorité numérique, sur un tir du poignet de Nick Suzuki qui semblait anodin. Il a parfaitement tenu la baraque au plus fort de la pression montréalaise au troisième tiers-temps. Son vis-à-vis Carey Price (20 parades) n'a pas grand-chose à se reprocher. Mais il n'a pas été aidé par ses défenseurs, trop laxistes sur le 2-1 marqué par Blake Coleman sur un plongeon désespéré à 1''1 de la fin du deuxième tiers. Et c'est un puck perdu derrière sa cage par l'arrière Joel Edmundson qui a permis à Ondrej Palat d'inscrire le 3-1 à 4'18'' du terme de cette partie. 90,2% de chances de gagner Tenant du titre, Tampa Bay a donc fait la moitié du chemin le séparant d'une troisième Coupe Stanley. Montréal n'a déjà quasiment plus droit à l'erreur pour sa première finale depuis 1993 avant le troisième match, prévu vendredi soir au Québec: 90,2% des équipes (46/51) ayant mené 2-0 dans une finale de NHL jouée au meilleur des sept matches ont fini par soulever le trophée.

Golubic écrase Collins 6-2 6-0 au 2e tour Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Viktorija Golubic (WTA 66) a fait mieux que sauver l'honneur helvétique mercredi à Wimbledon. Dernière représentante de Swiss Tennis en lice dans le tableau féminin après les défaites de Belinda Bencic et Jil Teichmann, la Zurichoise s'est hissée au 3e tour en écrasant l'Américaine Danielle Collins (WTA 48) 6-2 6-0 en 63'. C'est simplement la deuxième fois que Viktorija Golubic (28 ans) atteint les 16es de finale d'un Grand Chelem, en 18 apparitions dans un tableau final. La Zurichoise avait déjà figuré à ce stade de la compétition sur le gazon londonien en 2019, subissant alors la loi de l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 35 à l'époque). Et la lauréate de l'édition 2016 de l'Open de Gstaad pourra croire en ses chances vendredi au 3e tour. Elle se mesurera à Madison Brengle (WTA 82), tombeuse en deux manches de Sofia Kenin (no 4) mercredi. Elle a battu l'Américaine il y a quelques jours à peine, en qualifications sur le gazon d'Eastbourne (4-6 6-3 6-0). Victorieuse 11-9 au troisième set de Veronika Kudermetova (no 29) au 1er tour, Viktorija Golubic n'a pas connu les mêmes difficultés mercredi sur le court no 8. Elle a survolé les débats face à Danielle Collins, qui lui a facilité la tâche en commettant pas moins de 26 fautes directes. La Zurichoise n'a concédé qu'une seule fois son service dans cette partie, alors qu'elle menait déjà 4-1 dans la manche initiale. Elle a ensuite remporté cinq jeux d'affilée pour mener 6-2 3-0 face Danielle Collins, qui a alors fait appel au kiné en raison d'une douleur au genou gauche.

Euro terminé pour l'Ukrainien Besedin, blessé Besedin est forfait pour la suite de l'Euro Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT Artem Besedin est forfait pour la suite de l'Euro et ne jouera donc pas le quart de finale contre l'Angleterre, samedi à Rome, a indiqué la Fédération ukrainienne (AUF). L'attaquant s'est blessé contre la Suède (2-1 ap) mardi en 8es de finale à Glasgow. Il a été touché aux ligaments du genou gauche par un tacle du Suédois Marcus Danielson, qui a été exclu après visionnage de l'action par l'arbitre italien Daniele Orsato, à la 99e minute. Besedin a été transporté à Kiev immédiatement après le match pour des examens. Son rétablissement prendra "entre trois et six mois", précise le communiqué.

Bencic chute d'entrée à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN Belinda Bencic (no 9) a chuté dès le 1er tour à Wimbledon. La St-Galloise, finaliste sur le gazon de Berlin dix jours plus tôt, s'est inclinée 6-3 6-3 devant la Slovène Kaja Juvan (WTA 102). C'est la première fois depuis l'US Open 2018 que Belinda Bencic est battue dès son entrée en lice dans un tournoi du Grand Chelem. Elle nourrissait pourtant de grandes ambitions sur l'herbe de Church Road, où elle a cueilli le titre junior en 2013 et atteint les 8es de finale chez les "grandes" en 2015 et en 2018. Belinda Bencic a été nettement dominée mercredi par une Kaja Juvan (20 ans) plus entreprenante et plus solide à l'échange. Elle a commis pas moins de 28 fautes directes, contre 13 seulement pour la Slovène. Et les deux joueuses ont réussi toutes deux 22 coups gagnants dans une rencontre qui n'a duré que 79'. La St-Galloise a totalement manqué son entame de match, concédant les cinq premiers jeux. Elle a mieux résisté dans le deuxième set, effaçant un break concédé dans le cinquième jeu en recollant à 3-3. Mais elle a perdu les trois derniers jeux de cette partie, dans laquelle elle n'a gagné que quatre de ses neuf jeux de service.

Federer à nouveau sur le Centre Court jeudi Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Roger Federer (no 6) foulera à nouveau le gazon du Centre Court jeudi à Wimbledon pour son 2e tour. Le duel entre le Bâlois et le Français Richard Gasquet (ATP 56) est le troisième programmé sur ce court, après deux parties du tableau féminin. Il devrait démarrer vers 17h30 heure suisse. En grande difficulté au 1er tour avant l'abandon de son adversaire Adrian Mannarino, Roger Federer peut néanmoins aborder avec confiance son 2e tour. Il mène 18-2 dans son face-à-face avec Richard Gasquet (35 ans), qu'il a battu 10 fois d'affilée depuis 2011 sans perdre le moindre set au passage. Les deux hommes ont déjà été opposés à deux reprises sur le gazon de Wimbledon, au 1er tour en 2006 et en demi-finale en 2007. Roger Federer s'était à chaque fois imposé en trois sets, sur la route du titre.

Djokovic domine Anderson en trois sets Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Novak Djokovic (no 1) s'est hissé pour la 15e fois au 3e tour à Wimbledon, en 16 apparitions sur le gazon londonien. Le double tenant du titre s'est imposé 6-3 6-3 6-3 au 2e tour face au Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 102) dans un "remake" de la finale 2018. Programmé en ouverture sur le Centre Court, Novak Djokovic a donc validé son ticket pour les 16es de finale alors que quelques parties du 1er tour - dont celle de Belinda Bencic - n'avaient pas encore démarré. Mais cette troisième journée devrait être épargnée par la pluie, et le 1er tour devrait être terminé aujourd'hui. Novak Djokovic n'a pas connu la moindre difficulté face à Kevin Anderson, si ce n'est à nouveau quelques glissades. Impressionnant de régularité, le Serbe n'a commis que 6 fautes directes mercredi, pour 25 coups gagnants. Et il n'a pas eu à faire face à la moindre balle de break dans une rencontre qui a duré 1h41'. La quête d'un 20e titre majeur ne devrait pas être trop entravée au 3e tour pour Novak Djokovic. Il se mesurera à l'Américain Denis Kudla (ATP 114), face à qui il s'est imposé à deux reprises en deux affrontements, sans perdre le moindre set.

Federer à nouveau sur le Centre Court vendredi Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Roger Federer (no 6) foulera à nouveau le gazon du Centre Court jeudi à Wimbledon pour son 2e tour. Le duel entre le Bâlois et le Français Richard Gasquet (ATP 56) est le troisième programmé sur ce court, après deux parties du tableau féminin. Il devrait démarrer vers 17h30 heure suisse. En grande difficulté au 1er tour avant l'abandon de son adversaire Adrian Mannarino, Roger Federer peut néanmoins aborder avec confiance son 2e tour. Il mène 18-2 dans son face-à-face avec Richard Gasquet (35 ans), qu'il a battu 10 fois d'affilée depuis 2011 sans perdre le moindre set au passage. Les deux hommes ont déjà été opposés à deux reprises sur le gazon de Wimbledon, au 1er tour en 2006 et en demi-finale en 2007. Roger Federer s'était à chaque fois imposé en trois sets, sur la route du titre.

La Bahreïnie Naser suspendue deux ans par le TAS Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Bahreïnie Salwa Eid Naser, championne du monde du 400 mètres, a été suspendue pour deux ans pour avoir transgressé les règles antidopage. La spécialiste du tour de piste manquera donc les JO de Tokyo, a annoncé le Tribunal arbitral du sport (TAS). Saisie en appel, la juridiction suprême du monde sportif a invalidé la décision prise en octobre dernier par le tribunal disciplinaire de la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics), qui avait blanchi la spécialiste du tour de piste. L'athlète de 23 ans, vice-championne du monde à Londres en 2017 puis sacrée à Doha en 2019, est donc "sanctionnée par une période d'inéligibilité de deux ans" à compter de mercredi, en tenant compte de la suspension provisoire déjà purgée du 4 juin au 14 octobre 2020. Ses résultats sont par ailleurs effacés "à compter du 25 novembre 2019", ce qui laisse subsister son titre mondial acquis un mois plus tôt avec le troisième chrono le plus rapide de tous les temps (48 sec 14), devançant celui de la Française Marie-José Pérec lors des JO-1996 d'Atlanta. Sans dévoiler les motivations de sa sentence, le TAS déclare la Bahreïnie "coupable d'une violation de l'article 2.4" des règles antidopage de World Athletics, qui sanctionne trois manquements aux obligations de localisation en moins d'un an. L'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) reprochait à Salwa Eid Naser quatre manquements: une erreur de renseignement (datée du 1er janvier 2019) et trois contrôles manqués les 12 mars 2019, 12 avril 2019 et 24 janvier 2020. Mais le tribunal de World Athletics avait décidé à l'automne dernier de rejeter le contrôle manqué d'avril 2019, rendant une sanction impossible. La Nigériane d'origine, qui a pris la nationalité de son père en 2014, connaît une progression fulgurante depuis les Jeux olympiques de Rio en 2016 (éliminée en demi-finales à 18 ans), avec un gain de près d'une seconde par saison.

Stefan Küng: "Pas de reproche à me faire" Image: KEYSTONE/AP A l'heure de l'interview, Stefan Küng, deuxième du contre-la-montre à Laval au Tour de France, avait un peu atténué sa déception. "Je n'ai pas de reproche à me faire", relève le Thurgovien. Sans doute, pensait-il tenir là sa première victoire sur la Grande Boucle, celle qui l'installerait définitivement au Panthéon des grands rouleurs. "Deuxième, deuxième, tout le monde aura oublié demain. J'ai déjà fait deuxième lors de ma première étape sur le Tour de France en 2017 à Dusseldorf. J'aurais bien voulu gagner (réd: à 5'' de Geraint Thomas)." Sportif dans l'âme, le champion d'Europe ne manquait pas de souligner les mérites de Tadej Pogacar, le super-vainqueur du jour: "Chapeau à lui. Il a démontré qu'il est prêt pour le Tour. Forcément, c'est une déception pour moi. J'étais venu pour gagner pas pour faire deuxième. J'espère qu'il va se fatiguer pendant les deux semaines qui restent. Moi, je pense que j'aurai plus d'occasions que lui pour récupérer. Je peux faire l'impasse sur certaines étapes." Si le Thurgovien évoque l'avenir, c'est qu'il songe à l'avant-dernière étape entre Libournes et Saint-Emilion dans le Bordelais. Le contre-la-montre de 30 km s'annonce moins vallonné. "Je ne crois pas que ce soit le problème. J'ai démontré que j'étais le dans le coup sur un parcours qui m'a rappelé celui de mon titre européen en Bretagne. Je sens que je progresse tous les jours pour atteindre mon pic de forme à Tokyo à fin juillet. J'espère prendre ma revanche la veille de l'arrivée à Paris."

Tadej Pogacar assomme la course et Stefan Küng Image: KEYSTONE/EPA/Christophe Ena Le Slovène Tadej Pogacar a assommé le Tour de France et Stefan Küng. Le tenant du titre a remporté la 5e étape, un contre-la-montre de 27 km en Mayenne, avec 19'' d'avance sur le Thurgovien. Au classement général, le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin) conserve son maillot jaune avec 8'' d'avance sur Pogacar, qui a mis ses plus sérieux concurrents pour la victoire finale à plus d'une minute et demie. Ainsi, le Colombien Rigoberto Uran pointe à 1'29'', l'Equatorien Richard Carapaz à 1'44'' et son compatriote Primoz Roglic à 1'48''. La défaite était particulièrement amère pour Stefan Küng, dont le faciès trahissait la déception - légitime - au moment où Pogacar a passé la ligne à une moyenne de 51 km/h. Le Thurgovien avait pensé avoir fait tout juste. Tant le Belge Wout van Aert ou les Danois Jonas Vingegaard et Kasper Asgreen, qui avaient tous un premier temps intermédiaire meilleur que le champion d'Europe, ont failli dans la deuxième partie de la course. Tous sauf un ! L'incroyable Pogacar qui avait déjà assuré son succès l'an dernier au classement final par le biais d'une victoire ébouriffante du contre-la-montre sur les routes de la Planche des Belles Filles. Küng, vainqueur cette saison du "chrono" du Tour de Suisse, avait ainsi dominé tous les autres rouleurs mais il a buté sur Pogacar. Il reste au rouleur de la Groupama-FDJ à rassembler ses forces et son moral pour l'avant-dernière étape du Tour, un contre-la-montre de 30 km entre Libourne et Saint-Emilion. L'autre rouleur suisse, Stefan Bissegger a pris la 18e place à 1'22'' du vainqueur. Le Thurgovien s'est fait une belle frayeur dans une courbe à droite après avoir été troublé par une moto, qui n'avait rien à faire là. Le coureur de l'équipe EF a également été l'un des seuls à devoir s'élancer sur des routes mouillées. Mathieu van der Poel a une nouvelle fois bluffé son monde en arrachant la 5e place du contre-la-montre, un exercice qu'il pratiquement très rarement. Au terme d'un effort colossal dans les derniers kilomètres, le petit-fils de Raymond Poulidor est parvenu à conserver son maillot jaune.

Benitez nouvel entraîneur d'Everton Image: KEYSTONE/EPA/NIGEL RODDIS Rafael Benitez, ancien entraîneur de Liverpool, est devenu mercredi le nouvel entraîneur d'Everton, a annoncé le club anglais sur son site officiel. Le Madrilène de 61 ans, passé également par Valence, le Real Madrid et Newcastle, s'est engagé pour une durée de trois ans avec le club britannique et devient le premier entraîneur à manager Everton et Liverpool, les deux équipes du Merseyside, depuis les années 1890. Il succède à Carlo Ancelotti, qui a quitté le club pour le Real Madrid début juin. "Je suis ravi de rejoindre Everton. J'ai été fortement impressionné par l'ambition montrée par les hauts représentants du club et leur désir de mener le club vers le succès", a déclaré Benitez dans un communiqué publié mercredi. "Rafa nous a beaucoup impressionnés par ses connaissances et son expérience mais, surtout, par la passion et la faim qu'il a montrées pour rejoindre notre club", a ajouté de son côté Farhad Moshiri, actionnaire principal. La nomination de Benitez, qui avait à l'époque émis des critiques contre les "Tofees" alors qu'il était à Liverpool, n'est pas du goût de tous les supporters d'Everton. Lundi, la police du Merseyside a indiqué l'ouverture d'une enquête après la découverte d'une banderole menaçant Benitez: "On sait où tu habites, ne signe pas", accrochée près de son domicile de Caldy. D'autres banderoles avaient été affichées près du Goodison Park d'Everton.

Messi est libre pour la première fois, mais jusqu'à quand ? Image: KEYSTONE/EPA/Sebastiao Moreira Pour la première fois, Lionel Messi est libre: le FC Barcelone reste confiant quant à une prolongation du contrat de sa superstar, mais à partir de jeudi, il n'est plus salarié du club catalan... La planète football est tenue en haleine. C'est le feuilleton du mercato d'été : depuis son premier contrat signé sur un bout de serviette le 14 décembre 2000, la superstar Lionel Messi, qui vient de fêter ses 34 ans le 24 juin, a toujours été liée au Barça. Et même si le président du club blaugrana Joan Laporta a joué l'apaisement mercredi, en lâchant un bref "Tranquilo" aux journalistes, l'avenir du légendaire N.10 argentin fait trépigner d'impatience les supporters blaugrana... et fait rêver, en secret, les richissimes clubs d'Europe. Selon la presse, une proposition de contrat a été envoyée à Messi, qui n'a toujours pas accepté... Mais le club reste confiant. Pourtant, la partie n'était pas gagnée d'avance. Dix mois après le Burofax Il y a dix mois, le no 10 signifiait son envie de quitter la Catalogne en envoyant un "Burofax" resté célèbre à la direction du club. Un courrier qui avait déclenché toutes les alarmes au sein de l'institution catalane, et qui avait mené à la démission du président Josep Maria Bartomeu, en octobre 2020. Depuis lors, Messi, taiseux comme d'habitude, n'a jamais donné le moindre indice. La "Pulga" (puce, en espagnol), n'a donné que deux interviews: une en décembre, et une à la fin du championnat, où il a toujours répété qu'il n'a "encore rien décidé". "C'est très spécial d'être le capitaine de l'équipe où j'ai joué toute ma vie", a toutefois confié Messi le soir du sacre en Coupe du Roi 4-0 contre l'Athletic Bilbao, le seul trophée glané par le Barça cette saison, le 17 avril à Séville. Et la "Puce" risque de ne pas s'exprimer de sitôt, trop occupée à épater le continent sud-américain lors d'une Copa America qu'il survole avec l'Argentine: meilleur buteur avec 3 réalisations, meilleur passeur avec 2 passes, il a également qualifié l'Albiceleste pour les quarts contre le Equateur (dimanche à 03h00, heure française). Mais les raisons d'y croire sont multiples pour le Barça. D'abord, parce que Messi est venu en personne déposer son bulletin dans l'urne lors de l'élection pour la présidence du club catalan en mars dernier, une grande première. La clé Laporta L'élection de Laporta, avec qui il entretient une bonne relation, a pesé dans la balance. Et depuis son retour aux commandes, le président n'a cessé de tout mettre en oeuvre pour retenir sa star, malgré le contrat stratosphérique révélé le 1er février, qu'il a dû arranger dans le cadre des limites financières du Barça, qui est dans le rouge. Surtout, le cadre sportif est redevenu viable, après une année 2020 à oublier. Sous Ronald Koeman, le Barça a recruté le compatriote et grand ami de Messi Sergio Aguero, et un avant-centre de métier avec Memphis Depay, et a fait éclore Ansu Fati, Pedri et Riqui Puig, les jeunes de la "Masia" (le prestigieux centre de formation catalan), pour hisser à nouveau le Barça au devant de la scène. Certes, il y a encore eu des désillusions sportives: la déception de la claque face au Paris SG en C1 (4-1, 1-1), la frustration d'avoir dilapidé ses chances dans le sprint finale de la Liga... Mais au milieu de tout ça, Messi, enthousiasmé par la sensation d'avoir réussi à rebâtir une équipe compétitive, a encore signé une saison stratosphérique: il a fini meilleur buteur du championnat d'Espagne (30 buts en 35 matches), a dépassé le Roi Pelé pour devenir le meilleur buteur de l'histoire dans un seule et même club, et est devenu au passage, en mars, le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matches au Barça, devant les 767 apparitions de la légende blaugrana Xavi. Selon la presse, des visuels sur la prolongations de Messi ont circulé en début de semaine. Son nouveau contrat comprendrait une prolongation de deux ans au Barça, puis un départ vers la MLS, à l'Inter Miami, pour y finir sa carrière de joueur et continuer de représenter les intérêts du club catalan à l'internationale. Malgré tout, l'incertitude ronge encore les fans catalans, inquiets de voir leur idole libre. Alors, "se queda" ou "se va" ?

Remplacer Xhaka, le casse-tête de Petkovic Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Qui pour remplacer Granit Xhaka pour le quart de finale de la Suisse à l'Euro contre l'Espagne? La question est sur toutes les lèvres après la suspension du vaillant capitaine. Vendredi à St-Pétersbourg, la sélection de Vladimir Petkovic sera privée de son pilier du milieu de terrain après que Xhaka s'est vu infliger un deuxième carton jaune à l'Euro lors de la bataille victorieuse contre la France en 8es de finale (3-3, 5-4 tab). Les deux papables pour prendre sa place l'espace d'un match sont Denis Zakaria et Djibril Sow. Une troisième option reste envisageable mais peu probable. 93 sur 98 Remplacer Xhaka s'avère d'autant plus délicat que l'homme ne manque jamais un rendez-vous. En 98 parties avec l'équipe de Suisse, il a été titulaire 93 fois. Sa dernière absence en match officiel remonte à environ cinq ans, pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018, contre la Hongrie. Dans les grands tournois, Xhaka a passé 1140 minutes sur le terrain sous l'ère Petkovic, un carton plein. Lors de l'absence du joueur d'Arsenal contre la Hongrie, la Suisse s'était tout de même imposée 3-2. Mais l'importance de l'ancien champion du monde M17 est apparue crûment il y a deux ans contre le Danemark à Bâle, pour les qualifications de cet Euro. La Suisse menait 3-0, avant d'encaisser trois buts en fin de match après la sortie de Xhaka. Petkovic a trois jours pour préparer son équipe à se passer de son capitaine, qui s'est encore comporté comme un vrai leader contre la France. Outre Zakaria et Sow, le sélectionneur a sous la main Edimilson Fernandes. Mais le coach bosno-suisse n'a jamais misé sur lui jusqu'à présent, encore moins pour le poste de milieu central. Il est très peu vraisemblable également qu'il fasse appel aux anciennes qualités de Fabian Schär comme milieu défensif pour le relancer à un poste stratégique. Qualités différentes Option no 1, Zakaria a joué 24 minutes contre le Pays de Galles (1-1) dans cet Euro. Sow a dû se contenter de 6' contre l'Italie (0-3). Le hic est que tous les deux ont un style de jeu très différent de celui de Xkaha. Ils sont des éléments dynamiques couvrant beaucoup de terrain entre les deux surfaces de réparation, tandis que Xhaka excelle comme maître à jouer, stratège et métronome au centre du terrain. Son poste est quasiment le seul où il n'existe pas de numéro 2 avec des qualités se rapprochant de celles du titulaire. Outre ses talents de joueur, "Granit est le coeur et le cerveau de l'équipe", comme le relève le gardien Yann Sommer. Sans lui, Petkovic devra adapter le style de jeu, peut-être même modifier son système. Note optimiste, le coach a toujours su élargir son cadre au cours des trois dernières années, avec des alternatives valables. Davantage de joueurs que par le passé sont prêts aujourd'hui à endosser des responsabilités, à afficher le tempérament sans lequel cette sélection ne pourra pas entrevoir de nouvel exploit. Depuis le grand chambardement il y a trois ans, Petkovic a permis à seize nouveaux joueurs de faire leurs débuts en équipe nationale. Contre la France, les remplaçants ont tenu un rôle décisif. Kevin Mbabu a centré pour le 2-3, Mario Gavranovic a égalisé à 3-3 et Christian Fassnacht a récupéré le ballon à mi-terrain sur ces deux buts. Rappel encourageant En outre, en prolongation, Fabian Schär s'est révélé un patron efficace au centre de la défense. Enfin, Ruben Vargas et Admir Mehmedi ont brillé lors des tirs au but, leurs nerfs ne flanchant pas à l'heure de transformer les deux derniers, les plus difficiles. Pierluigi Tami, le directeur de l'équipe nationale, souligne le rôle essentiel des remplaçants dans cette équipe: ils doivent être à la hauteur techniquement mais aussi dans la mentalité, sans jamais se cacher. A ces conditions-là, la Suisse a encore toutes ses chances. Et Tami se souvient que lors de la phase finale de l'Euro 2011 des M21, alors qu'il était à la tête de la sélection suisse, Xhaka avait manqué la demi-finale contre la République tchèque. La Suisse avait quand même passé l'obstacle.

Abel Braga a commencé son travail à Lugano Image: KEYSTONE/Ti-Press Lugano est entré dans la nouvelle saison de Super League avec l'entraîneur Abel Braga à la barre. Le Brésilien de 68 ans a accepté l'offre du club tessinois malgré un changement de propriétaire. Après trois séances d'entraînement et un usage intensif de la vidéo, Braga a tenu sa première conférence de presse ce mercredi. Le successeur de Maurizio Jacobacci a fait bonne impression et a fait admirer ses bonnes connaissances de la langue française. Il a choisi de venir en Europe en raison d'une situation très compliquée au Brésil en raison de la pandémie du coronavirus, qui empêche un bon déroulement de la compétition, a-t-il expliqué. L'ancien entraîneur de Marseille s'est dit "surpris positivement" par le niveau de son niveau club. Braga avait été désigné entraîneur de la saison 2020-2021 en février alors qu'il officiait à International Porto Alegre. Il a finalement signé un contrat d'une saison avec une option. Le Brésilien avait hésité à signer son engagement après la vente du club par le président Angelo Renzetti aux investisseurs Thyago Rodrigo de Souza et Giammarco Valbusa.