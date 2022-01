Golubic battue par Halep +++ Débuts de Hefti en Serie A

Phoenix repasse devant Golden State Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Le chassé-croisé reprend dans la Conférence Ouest de NBA. Les Suns, vainqueurs des Clippers, ont repris les commandes aux dépens des Warriors, battus à La Nouvelle-Orléans jeudi. Voilà plus de deux mois que le championnat a débuté et qu'une course à deux oppose Phoenix, finaliste de la saison passé, à Golden State, enfin renaissant sous la houlette de Stephen Curry. Or le meilleur shooteur à 3 points de l'histoire, apparu fatigué la veille lors de la défaite à Dallas où il a aussi pris un coup à la cuisse gauche, était absent pour le déplacement chez les Pelicans. Et cela s'est fait sentir offensivement, avec un revers au bout (101-96) pour les Warriors, qui s'en sont remis à Andrew Wiggins (21 points). Golden State a trois jours pour se reposer. Avec la perspective réjouissante de voir revenir dans ses rangs Klay Thompson, absent des parquets depuis deux ans et demi après une rupture d'un ligament croisé antérieur puis d'un tendon d'Achille. En attendant, le patron à l'Ouest c'est à nouveau Phoenix, qui n'a pas manqué l'occasion en s'imposant face aux Los Angeles Clippers (106-89) à domicile. Un succès mérité pour des Suns qui ont compté jusqu'à 19 unités d'avance mais ont dû remettre un coup de collier dans le dernier quart-temps, après que L.A. est revenu à trois longueurs (79-76) avec huit minutes à jouer.

Golubic battue en trois sets par Halep Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Viktorija Golubic (WTA 43) a manqué de peu l'exploit en quart de finale du tournoi WTA 250 de Melbourne. La Zurichoise s'est inclinée 6-2 5-7 6-4 devant l'ex-no 1 mondial Simona Halep (WTA 20). Tête de série no 6 du tableau, Viktorija Golubic a manqué le coche dans le "money time". La quart de finaliste du dernier Wimbledon s'est en effet procuré quatre balles de break alors qu'elle menait 4-3 dans la manche décisive, puis deux balles de 5-5 alors que son adversaire servait pour le gain du match. Mais Simona Halep a su serrer sa garde pour empocher les quatre derniers jeux du match et décrocher après 2h35' de jeu son ticket pour les demi-finales. "Viktorija a joué un match incroyable. Elle m'a mise sous pression, ce qui était dur à gérer", a relevé la Roumaine, qui affrontera la Chinoise Qinwen Zheng (WTA 126) samedi.

Baptême du feu pour Hefti Image: KEYSTONE/EPA/SERENA CAMPANINI Silvan Hefti a fait ses débuts sous le maillot du Genoa trois jours seulement après l'officialisation de son transfert. L'ancien joueur de Young Boys a été titularisé jeudi soir en Serie A à Sassuolo, où le Genoa a obtenu le nul 1-1. Il a été remplacé à la 64e minute. Ce match nul, le deuxième consécutif, ne fait pas vraiment les affaires du Genoa. La formation entraînée par Andriy Shevchenko, qui a ouvert la marque dès la 7e minute jeudi soir, pointe au 19e et avant-dernier rang du classement. A noter que cette 20e journée a été marquée par le report de quatre matches, parmi lesquels Bologne - Inter Milan et Atalanta - Torino, en raison d'une vague de tests positifs au Covid-19. Les leaders intéristes se sont pourtant échauffés, mais ils ne sont pas ressortis du vestiaire.

Kobayashi sacré, mais sans Grand Chelem Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Ryoyu Kobayashi a remporté pour la deuxième fois la Tournée des Quatre tremplins. Le Japonais a toutefois dû se contenter d'une 5e place jeudi à Bischofshofen, où la victoire est revenue à l'Autrichien Daniel Huber. Côté suisse, Gregor Deschwanden et Killian Peier ont respectivement terminé 25e et 28e de ce concours. Vainqueur des trois premiers concours d'une Tournée dont les deux dernières épreuves ont été disputées à Bischofshofen, Ryoyo Kobayashi n'est donc pas parvenu à signer un deuxième Grand Chelem après celui qu'il avait réalisé en 2018/2019. Mais il a assuré sans trembler l'essentiel jeudi soir. Cinquième après la première manche avec 133,5 mètres, le Japonais de 25 ans a réussi la même distance en finale pour conserver ce rang. Il a devancé nettement celui qui était son dauphin au classement général avant ce concours, le Norvégien Marius Lindvik, seulement 10e jeudi soir à Bischofshofen. Déception pour Peier Killian Peier a conclu cette Tournée sur une note décevante. Le Vaudois, 5e de la qualification avec 135 mètres, n'a pu faire mieux que 124 et 123,5 mètres jeudi soir. Le médaillé de bronze des Mondiaux 2019 doit se contenter d'une 13e place dans la Tournée, qu'il avait bouclée au 10e rang en 2018/19. Jamais classé dans le top 10 sur cette Tournée, l'ambitieux Killian Peier a terminé juste devant Gregor Deschwanden au classement général. Le Lucernois s'est classé 25e jeudi soir, après s'être posé à 129 et à 124 mètres. Déception également pour le quadruple champion olympique Simon Ammann qui, comme à Garmisch-Partenkirchen le 1er janvier et à Bischofshofen mardi, n'est pas parvenu à se qualifier pour la deuxième manche. Le St-Gallois de 40 ans a terminé 47e jeudi, avec un saut mesuré à 118 mètres.

Lausanne et St-Gall restent au pays Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le Lausanne-Sport et Saint-Gall ont à leur tour renoncé à leur stage d'entraînement à l'étranger. Le LS devait se rendre à Tabarka en Tunisie et St-Gall en Espagne pour préparer le 2e tour. Lausanne, "avec beaucoup de regrets", reste au pays afin de "minimiser les risques liés à la pandémie", a indiqué le club. "Les joueurs ont été testés mercredi avant la reprise de l'entraînement fixée ce jeudi à la Tuilière." De son côté, la direction de St-Gall estime le risque trop élevé en raison, toujours, de la situation sanitaire. Ces derniers jours, Bâle, Servette, Lugano et Young Boys avaient déjà décidé de ne pas aller se préparer à l'étranger.

Covid-19: test positif pour Pep Guardiola Image: KEYSTONE/EPA/Peter Powell Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a été testé positif au Covid-19, a annoncé le club. Sept joueurs et quatorze membres du staff sont actuellement à l'isolement. Le coach catalan ne sera donc pas avec son équipe vendredi pour le 3e tour de la Coupe d'Angleterre contre Swindon Town (D4), tout comme son adjoint Juanma Lillo, lui aussi positif. C'est un autre assistant, Rodolfo Borrell qui sera sur le banc. Longue liste Mi-décembre, Guardiola avait déjà réalisé un test antigénique positif, mais le test PCR de contrôle, mené dans la foulée, s'était finalement révélé négatif. "Pep" n'est que le dernier d'une liste de plus en plus longue de coaches qui ont été contaminés dans une Premier League où le nouveau coronavirus refait des ravages dans les effectifs. Fin décembre, Steven Gerrard, l'entraîneur d'Aston Villa, avait été testé positif, suivi, quelques jours plus tard, de Mikel Arteta à Arsenal. La semaine dernière, c'était Jürgen Klopp qui n'avait pu être sur le banc dimanche pour le choc contre Chelsea (2-2), pour les mêmes raisons. 18 matches reportés Son adjoint Pepijn Linders, qui l'avait suppléé à Stamford Bridge, a été testé positif mardi et le match des Reds prévu jeudi à Arsenal pour la demi-finale aller de la Coupe de la Ligue a été reporté d'une semaine. Un peu plus tôt dans la matinée, c'était le coach de Burnley, Sean Dyche, qui avait été placé à l'isolement. Pour le moment, 18 matches de Premier League ont été reportés pour des raisons sanitaires, les équipes ne pouvant pas aligner suffisamment de joueurs en raison de cas de Covid, d'autres maladies, de blessures ou d'autres absences. Trois matches ont été reprogrammés la semaine prochaine.

Le slalom de Zagreb annulé après le passage de 19 concurrents Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Le slalom Coupe du monde messieurs de Zagreb a été annulé après le passage de 19 concurrents seulement en plus d'une heure. Les conditions de la piste ne permettaient pas une course régulière. Le jury a - enfin - pris la décision logique et attendue de mettre un terme à cette mascarade, "dans l'intérêt de la sécurité et du fair-play", a indiqué la FIS. Il n'empêche qu'on se demande bien pourquoi il a fallu si longtemps pour se rendre à l'évidence. Optimisme béat La course avait déjà été annulée mercredi. Malgré un léger refroidissement sur la capitale croate, il fallait faire preuve d'un optimisme béat pour penser que le slalom pourrait se dérouler dans des conditions normales même pas 24 heures plus tard. Le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag, parti avec le dossard no 1, avait signé le meilleur temps en 55''26. Il devançait le Valaisan Ramon Zenhäusern (dossard 3) de 0''49. Deux autres Suisses figuraient dans le top 10, Loïc Meillard (7e à 1''83) et Daniel Yule (8e à 2''10). Seuls trois skieurs étaient restés dans la même seconde que le leader, à savoir Zenhäusern, le Français Clément Noel (dossard 7/à 0''58) et l'Italien Alex Vinatzer (dossard 8/à 0''87). Colère et frustration La course a été interrompue à de multiples reprises à partir du dossard 14, la piste, très molle, se dégradant trop. Le signe de Luca Aerni (dossard 17), qui s'est frappé la tempe de manière très expressive après avoir concédé 3''22, en disait long sur la colère et la frustration des skieurs, lancés à l'aventure dans des conditions ridicules et indignes d'une épreuve de Coupe du monde.

Coronavirus: les cinq prochains matches de Fribourg reportés Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le coronavirus continue de perturber la National League. Fribourg-Gottéron, leader du classement, a dû se mettre en quarantaine après plusieurs cas positifs de Covid-19. Dès lors, les cinq prochains matches des Fribourgeois ont dû être reportés. Il s'agit des rencontres face à Lausanne (7 janvier), Ambri-Piotta (8), Genève-Servette (11), Davos (14) et Bienne (15). De nouvelles dates n'ont pas encore pu être fixées. Par ailleurs, la partie Genève-Servette - Ambri-Piotta, reportée mardi 4 janvier, se jouera vendredi 7 à 19h45.

Laaksonen sorti en 8e de finale Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Le parcours de Henri Laaksonen (ATP 98) s'est arrêté en 8e de finale du tournoi ATP de Melbourne. Le Schaffhousois s'est incliné 6-1 7-5 devant l'Espagnol Jaume Munar (ATP 77), partenaire de double de Rafael Nadal cette semaine. Henri Laaksonen, qui avait intégré le tableau final en tant que "lucky loser" et a bénéficié de l'abandon de Benoît Paire (ATP 46) au 1er tour, s'est pourtant accroché dans ce 8e de finale. Mené 6-1 5-3, le no 3 helvétique a écarté quatre balles de match pour recoller à 5-5. Mais il a craqué sur la sixième, concédant un cinquième break en conclusion de cette partie.

Retour gagnant pour Nadal Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Rafael Nadal (ATP 6) a signé un retour gagnant en simple jeudi à Melbourne, cinq mois après son dernier match en compétition. L'Espagnol, qui avait été testé positif au Covid-19 après l'exhibition d'Abou Dhabi en décembre, a dominé Ricardas Berankis (ATP 104) 6-2 7-5 au 2e tour. Auteur d'un premier set quasi parfait, Rafael Nadal a dû s'employer pour vaincre la résistance du Lituanien dans la deuxième manche. Le gaucher majorquin a concédé à deux reprises son engagement dans le second set, dont une alors qu'il servait pour le match à 5-3. Mais il a su serrer sa garde pour conclure le match sur un ultime break. Rafael Nadal (35 ans) avait mis fin à sa saison 2021 avant l'US Open, en raison d'une blessure tenace au pied gauche, et s'était incliné lors de ses deux matches à Abou Dhabi mi-décembre. Il affrontera vendredi en quart de finale l'Australien Alexei Popyrin (ATP 61) ou le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 65).

Les Hawks gagnent à Sacramento Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Clint Capela et les Hawks sont allés s'imposer à Sacramento mercredi en NBA. L'intérieur genevois a réussi 11 points et 14 rebonds dans un match gagné 108-102 par une équipe d'Atlanta qui a pourtant dû composer sans Trae Young, touché au dos. L'absence de leur meneur, auteur de 56 points face à Portland deux jours plus tôt, fut la seule mauvaise nouvelle du jour du côté des Hawks. La franchise de Géorgie a en effet vu deux de ses titulaires habituels, John Collins et Bogdan Bogdanovic, sortir du protocole Covid. Ceux-ci n'ont toutefois pas été alignés à Sacramento. Cette victoire, la troisième au cours des neuf derniers matches pour les Hawks, s'est dessinée dans les 40 dernières secondes de jeu. Atlanta a alors infligé un partiel de 7-1 aux Kings, qui avaient égalisé à 101-101 à 54''3 du buzzer, grâce notamment à 5 points de son arrière Kevin Huerter (25 points au total). Les Hawks n'ont pu aligner que huit joueurs mercredi, mais six d'entre eux ont inscrit au moins 10 points. Clint Capela, qui a signé son 22e double double de la saison, en fait partie. Il a pourtant griffé le parquet de Sacramento pendant 26' seulement, ne rentrant que 5 de ses 9 tirs.

Djokovic dépose un recours en justice contre son expulsion Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair Novak Djokovic a intenté un recours en justice contre la décision des autorités australiennes d'annuler son visa et de l'expulser du pays, ont annoncé jeudi des responsables judiciaires. Un juge de Melbourne, Anthony Kelly, examinera à 16h00 (06h00 en Suisse) la requête du no 1 mondial. Celui-ci est retenu par les services d'immigration à Melbourne depuis son arrivée dans le pays mercredi soir dans l'intention de participer à l'Open d'Australie.

Golubic défiera Halep en quart de finale Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Viktorija Golubic (WTA 43) disputera les quarts de finale pour son premier tournoi de l'année. La Zurichoise se frottera à l'ex-no 1 mondial Simona Halep (WTA 20) vendredi lors du tournoi "Sumer Set 1" de Melbourne. Tête de série no 6 du tableau, Viktorija Golubic n'a pas connu la moindre difficulté jeudi au 2e tour. La vice-championne olympique de double n'a mis que 70' pour battre la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 158), écrasée 6-3 6-0. La quart de finaliste du dernier Wimbledon affrontera pour la deuxième fois Simona Halep (30 ans), qui a été désignée tête de série no 2 de ce tournoi d'ouverture de saison. Elle s'était inclinée 6-3 1-6 6-1 devant la Roumaine en avril 2018 en FedCup.

L'Australie annule le visa de Novak Djokovic Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair L'Australie a annulé jeudi le visa de Novak Djokovic qui était arrivé à l'aéroport de Melbourne dépourvu des documents nécessaires à l'entrée dans le pays. Le voyage de Djokovic "Down Under" s'est transformé en histoire rocambolesque et a provoqué un incident diplomatique, le président de la Serbie, Aleksandar Vucic, accusant l'Australie de "mauvais traitement" envers le champion de tennis à son arrivée dans l'Etat de Victoria, dont Melbourne est la capitale. Djokovic était tout sourire pour annoncer son départ pour Melbourne sur son compte Instagram mardi. Mais le champion serbe, qui s'était opposé à la vaccination obligatoire et dont le statut vaccinal est inconnu, a finalement déchanté. "Retenu en captivité" Son visa a été annulé, les douanes australiennes expliquant que "M. Djokovic n'a pas fourni les éléments appropriés pour entrer en Australie" et que "les ressortissants étrangers qui ne disposent pas d'un visa valide ou dont le visa a été annulé seront placés en détention et expulsés d'Australie". Le sort réservé à "Djoko" est très mal passé du côté de la Serbie. Son président Aleksandar Vucic, déclarant avoir parlé au N.1 mondial au téléphone, a écrit sur Instagram que "toute la Serbie était avec lui (Djokovic)" et que "les autorités prenaient toutes les mesures nécessaires pour que le mauvais traitement du meilleur joueur de tennis du monde cesse aussitôt que possible". Plus tôt mercredi, le père de Djokovic a déclaré au média Sputnik Serbia que son fils avait été "retenu en captivité pendant cinq heures" à l'aéroport. "Il n'y aura aucune règle spéciale pour Novak Djokovic. Pas la moindre", avait prévenu de son côté le Premier ministre australien Scott Morrison mercredi. "Dans le premier avion" Selon la presse australienne, le nonuple vainqueur de l'Open d'Australie n'aurait pas rempli le bon formulaire pour faire sa demande de visa et le visa qu'il a demandé n'autorise pas de dérogation médicale. Le service fédéral des douanes a contacté le gouvernement de l'Etat de Victoria, lorsque le camp Djokovic a constaté son erreur, a expliqué le quotidien The Age. Mais cette demande a été retoquée, avait indiqué Jaala Pulford, une ministre de l'État de Victoria. Djokovic, muet sur son statut vaccinal, était déjà dans le collimateur de la classe politique australienne depuis qu'il a annoncé avoir obtenu une dérogation médicale pour participer à l'Open d'Australie (17-30 janvier). Si les preuves pour soutenir cette dérogations sont "insuffisantes", alors Djokovic "ne sera pas traité différemment de qui que ce soit d'autre, et il retournera chez lui par le premier avion", avait insisté le Premier ministre australien. Aucun traitement de faveur Le patron de Tennis Australia, Craig Tiley, également directeur du premier Grand Chelem de l'année, a toutefois affirmé que le N.1 mondial n'avait bénéficié d'aucun traitement de faveur pour obtenir cette dérogation, lors d'un processus supervisé par les autorités australiennes et celles de l'Etat de Victoria. Un total de 26 joueurs ou membres de leur staff, sur les quelque 3000 attendus en Australie, ont demandé une exemption et seuls quelques-uns d'entre eux l'ont obtenue, a-t-il dévoilé. Selon M. Tiley, les deux commissions chargées d'examiner les demandes d'exemption le font sans connaître l'identité des requérants. Déjà vainqueur de 20 Grands Chelems, comme Roger Federer et Rafael Nadal, Novak Djokovic visait un 21e titre record à Melbourne. L'Open d'Australie, qui commence le 17 janvier, est son tournoi fétiche: c'est à Melbourne que le Serbe a remporté son premier Grand Chelem (2008), et aucun joueur ne s'y est imposé autant que lui (neuf victoires). "Pas pour les vaccins" Depuis des mois, "Nole" laissait planer le doute sur sa participation au premier Grand Chelem de l'année, en raison de l'obligation faite aux joueurs de se vacciner contre le Covid-19 pour entrer en Australie. Le N.1 mondial s'était exprimé dès avril 2020 contre la vaccination obligatoire, alors envisagée pour permettre la reprise des tournois. "Personnellement, je ne suis pas pour les vaccins. Je n'aimerais pas que quelqu'un m'oblige à me faire vacciner pour voyager", avait-il alors affirmé. Il avait finalement annoncé mardi avoir obtenu une dérogation médicale lui permettant de faire le voyage en Australie. La réglementation du pays prévoit ce type de dérogation dans cinq cas précis (avoir contracté le Covid-19 dans les six mois précédents, grave contre-indication médicale...) mais la fédération, invoquant le secret médical, a refusé de dire lequel s'appliquait à Djokovic. Cette décision a soulevé un tollé en Australie, où les mesures mises en place pour lutter contre le Covid-19 ont été particulièrement strictes depuis le début de la pandémie.