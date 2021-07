Golubic éliminée ++ Berger quittera Gottéron

Fin de l'aventure pour Viktorija Golubic Viktorija Golubic n'a pas tenu le choc Image: KEYSTONE/EPA/VICKIE FLORES Viktorija Golubic n'était pas dans un grand jour. Elle s'est inclinée 6-2 6-2 en quarts de finale de Wimbledon devant la Tchèque Karolina Pliskova (no 8), qui l'a largement dominée en puissance. Consolation, la Zurichoise de 28 ans, actuelle 66e mondiale, fera son entrée pour la première fois dans le top 50 mondial la semaine prochaine. Elle n'avait jamais atteint un tel stade de compétition en Grand Chelem. Golubic a mis trop de temps à entrer dans le match. Celui-ci s'est équilibré peu après la moitié du 2e set mais il était trop tard pour la protégée de Dominik Utzinger, qui a paru trop longtemps crispée par l'importance de l'événement. A chaque fois que "Viki" faisait mine d'avoir l'ombre d'une chance, la grande Tchèque l'assommait de ses puissants services et coups droits. Avec 8 aces, Pliskova a très précisément tenu la cadence qui est la sienne depuis le début de la quinzaine. L'ancienne no 1 mondiale et actuelle 13e, peu à l'aise par le passé à Wimbledon, réussit de loin son meilleur tournoi jusqu'à présent sur le gazon anglais. Golubic n'aura pas pu faire valoir son intelligence de jeu ni la variété de ses coups. Autant que par son apparente nervosité, elle a été étouffée par une adversaire dont la vitesse de déplacement, malgré ses 186 cm, et la précision du jeu auront surpris.

Roger Federer à l'épreuve du vainqueur de Miami Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Pour son 18e quart de finale à Wimbledon, son 58e dans un tournoi du Grand Chelem, Roger Federer sera opposé à Hubert Hurkacz (ATP 18). Le Polonais est bien l'invité-surprise de ces quarts de finale. Hubert Hurkacz a eliminé le no 2 mondial Daniil Medvedev. Menés deux sets à un lundi soir lorsque la rencontre a été interrompue par la pluie sur le court no 2, il a très aisément retourné la situation mardi sur le Center Court. Il a ravi à trois reprises le service du Russe pour se hisser pour la première fois en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Titré en mars dernier au Masters 1000 de Miami, Hubert Hurkacz a revu la lumière à Wimbledon après avoir concédé cinq défaites de rang dans des premiers tours, dont l'une à Stuttgart face à Dominic Stricker. A croire que l'enfant de Wroclaw a retrouvé la paix intérieure à Londres et qu'il est habité par le même état de grâce qu'en Floride. Même si Hubert Hurkacz demeure un joueur extrêmement dangereux, Roger Federer sera, bien sûr, le grandissime favori de cette rencontre. La Bâlois a enlevé sa seule confrontation à ce jour avec le Polonais, un quart de finale remporté 6-4 6-4 au Masters 1000 d'Indian Wells en 2019. Il arrive, surtout, parfaitement "lancé" avec ses trois victoires probantes sur Richard Gasquet jeudi, Cameron Norrie samedi et Lorenzo Sonego lundi. "Je suis heureux de voir que le travail paie, se félicite l'homme aux 20 titres du Grand Chelem. Je suis à nouveau capable de jouer à ce niveau des matches au meilleur des cinq sets. J'ai choisi d'encaisser des défaites afin de récolter des informations en espérant être en mesure de défendre pleinement mes chances ici à Wimbledon. Maintenant, on va voir ce qu'il me reste dans le réservoir." Ce mercredi, Roger Federer évoluera dans un Center Court où l'on pourra jouer pour la première fois depuis le début de la quinzaine à guichets fermés. "Jouer avec 100 % du public sera incroyable, se réjouit-il. Lors des sessions nocturnes à Paris, il y avait cinq personnes... La différence est immense. J'ai essayé d'imaginer ce que ça m'aurait fait de remporter Wimbledon sans public en finale. J'y ai pensé l'an dernier quand je regardais les gars jouer quasiment dans des stades vides. Je pense que cela aurait été bien triste."

Raphaël Berger quittera Gottéron à fin décembre Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le directeur général (CEO) de Fribourg-Gottéron Raphaël Berger quittera ses fonctions à la fin de l'année, après neuf ans à ce poste. Il s'en ira pour devenir directeur de la société Win Group. Ce départ "est consécutif à une opportunité professionnelle, qui, à 42 ans et après plus de 21 saisons passées à Fribourg, s’est présentée à moi. Ce n’est pas facile de quitter toutes ces personnes avec qui j’ai évolué depuis si longtemps mais le défi qu’on m’a proposé est une chance peut-être unique, et mon départ fournira à n’en pas douter de nouvelles opportunités pour l’organisation", écrit le dirigeant jurassien sur le site internet de Gottéron, club dont il aura par ailleurs porté les couleurs durant sept ans comme joueur. Le président Hubert Waeber tient à témoigner à Raphaël Berger sa reconnaissance pour son engagement. Le processus de recrutement pour la succession de Berger est en cours.

Tokyo: le public prié de ne pas assister au marathon Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Les organisateurs des JO de Tokyo et des autorités locales japonaises vont demander au public de "s'abstenir" d'assister au marathon et aux épreuves de marche en raison du Covid. Le marathon et les épreuves de marche doivent se tenir à Sapporo, à plus de 800 km à vol d'oiseau au nord de la capitale japonaise. De nouvelles restrictions concernant le public pour les autres compétitions des JO sont attendues d'ici la fin de cette semaine. La Suisse sera représentée sur marathon par Martina Strähl, Fabienne Schlumpf et Tadesse Abraham.

Les GP d'Australie tombent à l'eau à cause du Covid Image: KEYSTONE/EPA/Christian Bruna Les Grands Prix d'Australie de Formule 1 et de MotoGP sont annulés pour la deuxième année de suite. En cause, les contraintes logistiques posées notamment par les restrictions à l'entrée sur le territoire australien du fait de la pandémie de Covid-19, ont annoncé les organisateurs. Paul Little, président de l'Australian Grand Prix Corporation, a fait état d'une décision "profondément décevante": "Nous comprenons le défi que représente pour l'Australie les restrictions aux voyages internationaux et l'importance de la vaccination." L'Australie, l'un des pays ayant le mieux contrôlé le Covid-19 au monde, avec à peine 30'000 personnes infectées depuis le début de la pandémie, maintient un protocole sanitaire très strict : tout arrivant de l'étranger doit observer une quarantaine de 14 jours. Le GP de F1, qui ouvre généralement la saison, avait déjà déplacé au 21 novembre à Melbourne et celui de MotoGP au 24 octobre sur le circuit de Phillip Island. Le patron de la F1 Stefano Domenicali s'est dit "confiant" de pouvoir trouver une autre terre d'accueil pour son sport en remplacement de l'Australie afin "d'offrir une saison à 23 courses", comme initialement prévu. "Nous avons un certain nombre d'options à explorer", a-t-il affirmé dans un communiqué. Le positionnement du GP de F1, intercalé entre celui de Sao Paulo et celui d'Arabie saoudite, ne plaidait pas pour le maintien de l'épreuve côté australien, le Brésil étant le deuxième pays le plus frappé par le Covid-19 au monde, avec plus d'un demi-million de morts durant la pandémie. Les équipes seraient en outre arrivées en Australie une grosse semaine après celle de Sao Paulo, en infraction au protocole sanitaire local. Celui de Moto GP était, lui, prévu deux semaines après l'épreuve thaïlandaise, les écuries arrivant plusieurs jours plus tôt, là encore sans respect des règles sanitaires en vigueur sur l'île-continent. En 2020, la course de F1 avait été annulée in extremis aux premières heures du nouveau coronavirus après la découverte d'un cas positif chez McLaren, alors que les essais libres allaient débuter. Le GP d'Australie de MotoGP 2020 avait ensuite été annulé, pour les mêmes raisons. "Très compliqué" Dan Andrews, le Premier ministre de l'État de Victoria, où se trouvent Melbourne et Phillip Island, avait récemment laissé planer la menace d'une annulation des deux GP en raison du faible taux de vaccination de la population australienne et de la très forte réduction du nombre de vols internationaux à destination de l'Australie. "Le moment n'est pas le meilleur, et cela rend les choses très compliquées", avait-il averti. "Nous travaillons étroitement avec nos partenaires de la F1 et du MotoGP. Mais en temps de pandémie, il y a des choses qui sont possibles et d'autres non." Paradoxalement, la plupart des stades australiens ont rouvert et accueillent du public. Mais le pays s'inquiète actuellement d'un regain épidémique lié au très contagieux variant Delta.

Le Brésil de Neymar donne rendez-vous à Messi en finale Image: KEYSTONE/AP/Silvia Izquierdo Brillant en première période, brouillon après la pause, le Brésil s'est qualifié pour la finale de la Copa America en venant à bout du Pérou (1-0). Les Auriverde ont fait la différence grâce à un but du Lyonnais Paqueta après un festival de Neymar. La Seleçao a souffert sur la fin, mais l'essentiel est fait: le pays-hôte sera bien là samedi au Maracana pour tenter de décrocher son dixième titre dans ce tournoi. Et "Ney" retrouvera son ancien compère du Barça Lionel Messi pour une affiche de rêve si l'Argentine parvient à éliminer la Colombie mardi. Les deux stars courent toujours après un titre majeur en sélection: blessé à la cheville, Neymar n'avait pas pris part à la conquête du neuvième titre brésilien lors de la dernière édition, au Maracana. "Je veux (affronter) l'Argentine, je suis pour eux parce que j'ai des amis dans cette équipe, mais c'est le Brésil qui va gagner la finale", a déclaré l'attaquant parisien. Lundi, au stade Nilton Santos de Rio, le numéro 10 a éclaboussé le match de sa classe à la 35e minute de jeu, avec un enchaînement de dribbles au milieu de trois joueurs pour servir Paqueta. Le jeune milieu de l'Olympique Lyonnais a marqué son deuxième but dans la compétition, son cinquième en 20 matches internationaux, mais est sorti en boitant dans les arrêts de jeu. Gallese retarde l'échéance Le Brésil était largement favori de cette demi-finale, après sa victoire 4-0 lors de la première phase contre un adversaire qu'il avait également battu 3-1 en finale de la Copa America il y a deux ans. Mais le gardien péruvien Gallese a longtemps retardé l'échéance, signant notamment deux arrêts de grande classe coup sur coup, face à Neymar et Richarlison (19e). Auteur de sa mi-temps la plus aboutie depuis le tournoi, le Brésil méritait mieux que ce score étriqué à la pause. Mais le Pérou s'est montré bien plus à son avantage en deuxième période, face à une Seleçao devenue inoffensive. Le gardien brésilien Ederson a ainsi dû sortir le grand jeu face à Lapadula (49e, et Garcia, 60e) pour préserver le mince avantage.

Montréal n'est plus mené que 3-1 par Tampa Bay Image: KEYSTONE/AP/Ryan Remiorz Montréal s'est offert un sursis en finale de la Coupe Stanley. Vainqueur 3-2 après prolongation lundi lors de l'acte IV, le Canadien n'est plus mené que 3-1 dans la série qui l'oppose à Tampa Bay. Le match no 5 est prévu mercredi en Floride. C'est Josh Anderson qui a offert la victoire aux Habs, après 3'57'' en "overtime". Désigné première étoile de cette rencontre, l'ailier canadien a trompé Andrei Vasilevskiy en plongeant, récupérant un rebond accordé par le portier russe après un premier tir du "rookie" Cole Caufield. La franchise canadienne a toujours fait la course en tête dans cette partie, dans laquelle elle n'a cadré que 21 tirs contre 34 pour le Lightning. Josh Anderson (16e) et Alexander Romanov (49e) ont permis à Montréal de mener deux fois au score, Tampa Bay égalisant à deux reprises grâce à Barclay Goodrow (38e) et Pat Maroon (54e). Tenant du trophée, le Lightning avait toutes les cartes en main pour "balayer" la franchise québécoise, dont le dernier sacre date de 1993. Tampa Bay a en effet bénéficié d'un avantage numérique de 4 minutes lorsque le capitaine montréalais Shea Weber a écopé d'une double pénalité mineure à 1'01'' de la fin du temps réglementaire. Les Habs ont toutefois pu écarter le danger, grâce notamment à un Carey Price cette fois-ci impeccable devant son filet (32 arrêts). Ils se sont même procuré une première grosse occasion en infériorité numérique en prolongation sur un tir de Nick Suzuki, avant de trouver la faille en contre-attaque.

Federer passe l'obstacle Sonego en trois sets Federer disputera mercredi son 58e quart de finale en Grand Chelem Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Roger Federer (no 6) est toujours en course pour un neuvième sacre à Wimbledon. Le Bâlois de bientôt 40 ans s'est hissé en quart de finale en dominant Lorenzo Sonego (no 23) 7-5 6-4 6-2. Impérial dans les deuxième et troisième manches, Roger Federer a pourtant connu un gros coup de mou dans le premiet set. Il a ainsi mené 5-3, avant de concéder 11 points d'affilée pour se retrouver mené 40/0 à 5-5 sur le service adverse. Mais cette baisse de régime fut sans conséquence, contrairement à celle qu'il avait connue samedi face à Cameron Norrie (no 29). Le Bâlois a même signé un nouveau break dans cet interminable onzième jeu, qui fut interrompu pendant 20 minutes à la suite d'une averse. Lorenzo Sonego a bien mal négocié cette pause, survenue alors qu'il avait une balle de break à effacer. L'Italien de 26 ans, tout de même très limité sur son côté revers, a commis une double faute à la reprise sous le toit pour offrir le break à son adversaire. Et Roger Federer n'a cette fois-ci pas laissé passer sa chance, écartant néanmoins deux balles de 6-6. Il ne s'est ensuite plus retrouvé en danger sur son service jusqu'au terme de cette partie, sa 105e remportée sur le gazon de Church Road. Le Bâlois jouera donc mercredi son 58e quart de finale en Grand Chelem, le 18e à Wimbledon. Il se frottera à Daniil Medvedev (no 2) ou Hubert Hukarcz (no 14), dont le 8e de finale a été interrompu par la pluie alors que le Russe menait deux sets à un. Leur duel ne reprendra que mardi.

Omark part, mais reviendra en 2022-2023 Image: KEYSTONE/POSTFINANCE L'attaquant de Genève-Servette, Linus Omark ne disputera pas le prochain Championnat de National League avec Genève-Servette malgré un contrat valable. Mais le Suédois sera de retour pour 2022-2023. Son départ était en l'air pour le club de Lulea en Suède depuis plusieurs semaines. Linus Omark (34 ans) a approché Genève-Servette pour demander de repousser sa deuxième année de contrat d'une saison, soit pour l'exercice 2022-2023. Pour des raisons familiales, l’attaquant suédois souhaite rester dans son pays, la saison prochaine, pour être au chevet des siens. Le club a accepté la requête de son topscorer. "Ce n’est pas une situation évidente pour Linus Omark. Son souhait était forcément de pouvoir jouer cette saison avec nous, il se réjouissait de revenir à Genève pour l'été et la préparation sur la glace. Malheureusement, pour des raisons familiales, ce ne sera pas le cas. Nous avons compris sa situation et nous avons tout de suite accepté sa requête", a précisé Marc Gautschi, le directeur sportif du club genevois. En revanche, Linus Omark entend honorer son contrat pour la saison d'après. Il reviendra donc pour disputer le Championnat de National League 2022-2023 sous les couleurs genevoises. Linus Omark a été sacré topscorer de l’équipe avec ses 61 points (22 buts, 39 passes) en 49 matches de saison régulière. Au-delà des chiffres, celui qui est l'un des meilleurs joueurs européens en dehors de la NHL pouvait garder le palet et permettre à son équipe de respirer. En play-off, il n'a pas disparu et a terminé deuxième compteur lors des séries finales avec 10 points (1 but, 9 passes) en 10 matchs disputés.

Djokovic passe en quarts sans trembler Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Novak Djokovic (no 1) n'a pas éprouvé beaucoup de résistance de la part de Cristian Garin (no 17) lundi en 8e de finale à Wimbledon. Le double tenant du titre a dominé le Chilien 6-2 6-4 6-2. Vainqueur en 1h49', Novak Djokovic n'a pas concédé le moindre break lundi sur le Centre Court. Le Serbe de 34 ans atteint ainsi son 12e quart de finale dans le Grand Chelem londonien, et son 50e tous Majeurs confondus. Sa promenade de santé pourrait par ailleurs bien se poursuivre au tour suivant. Novak Djokovic affrontera en effet en quart de finale le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 48), vainqueur du Geneva Open en 2018, qui a sorti en cinq sets la tête de série no 5 Andrey Rublev lundi en 8e de finale. Novak Djokovic a donc enchaîné une 18e victoire consécutive sur le gazon londonien en comptant ses deux campagnes victorieuses en 2018 et 2019. Il vise un sixième sacre à Wimbledon qui lui permettrait d'égaler le record de 20 titres majeurs codétenu par Roger Federer et Rafael Nadal.

Golubic domine Keys en deux sets Image: KEYSTONE/EPA Viktorija Golubic (WTA 66) a signé un superbe exploit en se hissant en quarts de finale à Wimbledon. La Zurichoise a dominé l'Américaine Madison Keys (no 23) 7-6 (7/3) 6-3 lundi en 8e de finale sur le court no 18. Elle défiera mardi la Tchèque Karolina Pliskova (no 8) pour une place dans le dernier carré. Eliminée au 2e tour des qualifications d'un Open d'Australie qu'elle avait abordé au 136e rang mondial en janvier dernier, Viktorija Golubic jouera donc son premier quart de finale majeur moins de six mois plus tard. Elle est la sixième Suissesse à atteindre ce stade de la compétition en Grand Chelem après Manuela Maleeva-Fragnière, Martina Hingis, Patty Schnyder, Timea Bacsinszky et Belinda Bencic. Son avènement est forcément inattendu. La Zurichoise de 28 ans restait qui plus est sur un échec mortifiant à Roland-Garros, où elle avait échoué au 1er tour malgré une balle de match en sa faveur face à Anett Kontaveit. Mais les victoires obtenues aux dépens de Belinda Bencic à Eastbourne puis de Veronika Kudermetova au 1er tour à Londres (11-9 au troisième set) l'ont mise sur la bonne orbite. Auteure de 28 coups gagnants pour seulement 9 fautes directes, Viktorija Golubic a livré le match quasi parfait face à Madison Keys. Elle a en outre témoigné d'une grande force mentale dans la première manche, dominant nettement le tie-break après avoir vu l'Américaine recoller de 2-5 à 5-5 en écartant une première balle de set dans le dixième jeu. Assurée d'intégrer pour la première fois de sa carrière le top 50 du classement WTA, la Zurichoise aura un coup à jouer mardi en quart de finale si elle évolue dans le même registre varié et offensif et témoigne surtout du même relâchement. D'autant plus qu'elle a remporté l'unique duel livré face à Karolina Pliskova, en demi-finale de FedCup en avril 2016 à Lucerne (3-6 6-4 6-4)...

