Golubic en quart à Wimbledon +++ Fust entraîneur du LHC

Djokovic passe en quarts sans trembler Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Novak Djokovic (no 1) n'a pas éprouvé beaucoup de résistance de la part de Cristian Garin (no 17) lundi en 8e de finale à Wimbledon. Le double tenant du titre a dominé le Chilien 6-2 6-4 6-2. Vainqueur en 1h49', Novak Djokovic n'a pas concédé le moindre break lundi sur le Centre Court. Le Serbe de 34 ans atteint ainsi son 12e quart de finale dans le Grand Chelem londonien, et son 50e tous Majeurs confondus. Sa promenade de santé pourrait par ailleurs bien se poursuivre au tour suivant. Novak Djokovic affrontera en effet en quart de finale le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 48), vainqueur du Geneva Open en 2018, qui a sorti en cinq sets la tête de série no 5 Andrey Rublev lundi en 8e de finale. Novak Djokovic a donc enchaîné une 18e victoire consécutive sur le gazon londonien en comptant ses deux campagnes victorieuses en 2018 et 2019. Il vise un sixième sacre à Wimbledon qui lui permettrait d'égaler le record de 20 titres majeurs codétenu par Roger Federer et Rafael Nadal.

Golubic domine Keys en deux sets Image: KEYSTONE/EPA Viktorija Golubic (WTA 66) a signé un superbe exploit en se hissant en quarts de finale à Wimbledon. La Zurichoise a dominé l'Américaine Madison Keys (no 23) 7-6 (7/3) 6-3 lundi en 8e de finale sur le court no 18. Elle défiera mardi la Tchèque Karolina Pliskova (no 8) pour une place dans le dernier carré. Eliminée au 2e tour des qualifications d'un Open d'Australie qu'elle avait abordé au 136e rang mondial en janvier dernier, Viktorija Golubic jouera donc son premier quart de finale majeur moins de six mois plus tard. Elle est la sixième Suissesse à atteindre ce stade de la compétition en Grand Chelem après Manuela Maleeva-Fragnière, Martina Hingis, Patty Schnyder, Timea Bacsinszky et Belinda Bencic. Son avènement est forcément inattendu. La Zurichoise de 28 ans restait qui plus est sur un échec mortifiant à Roland-Garros, où elle avait échoué au 1er tour malgré une balle de match en sa faveur face à Anett Kontaveit. Mais les victoires obtenues aux dépens de Belinda Bencic à Eastbourne puis de Veronika Kudermetova au 1er tour à Londres (11-9 au troisième set) l'ont mise sur la bonne orbite. Auteure de 28 coups gagnants pour seulement 9 fautes directes, Viktorija Golubic a livré le match quasi parfait face à Madison Keys. Elle a en outre témoigné d'une grande force mentale dans la première manche, dominant nettement le tie-break après avoir vu l'Américaine recoller de 2-5 à 5-5 en écartant une première balle de set dans le dixième jeu. Assurée d'intégrer pour la première fois de sa carrière le top 50 du classement WTA, la Zurichoise aura un coup à jouer mardi en quart de finale si elle évolue dans le même registre varié et offensif et témoigne surtout du même relâchement. D'autant plus qu'elle a remporté l'unique duel livré face à Karolina Pliskova, en demi-finale de FedCup en avril 2016 à Lucerne (3-6 6-4 6-4)...

Djokovic passe en quarts sans trembler Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Novak Djokovic (no 1) n'a pas éprouvé beaucoup de résistance de la part de Cristian Garin (no 17) lundi en 8e de finale à Wimbledon. Le double tenant du titre a dominé le Chilien 6-2 6-4 6-2. Vainqueur en 1h49', Novak Djokovic n'a pas concédé le moindre break lundi sur le Centre Court. Le Serbe de 34 ans atteint ainsi son 11e quart de finale dans le Grand Chelem londonien, et son 50e tous Majeurs confondus. Sa promenade de santé pourrait par ailleurs bien se poursuivre au tour suivant. Novak Djokovic affrontera en effet en quart de finale le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 48), vainqueur du Geneva Open en 2018, qui a sorti en cinq sets la tête de série no 5 Andrey Rublev lundi en 8e de finale. Novak Djokovic a donc enchaîné une 18e victoire consécutive sur le gazon londonien en comptant ses deux campagnes victorieuses en 2018 et 2019. Il vise un sixième sacre à Wimbledon qui lui permettrait d'égaler le record de 20 titres majeurs codétenu par Roger Federer et Rafael Nadal.

Face aux suspicions, Pogacar rappelle ses "nombreux contrôles" Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Interrogé lundi sur la suspicion que sa domination écrasante sur le Tour de France peut générer, Tadej Pogacar (UAE) a invoqué les "nombreux contrôles" antidopage dont il fait l'objet. "Quand quelqu'un ne croit pas en moi, j'essaie toujours de prouver qu'il a tort", a expliqué le vainqueur sortant. Concernant le dopage, "nous avons de nombreux contrôles pour donner tort aux sceptiques", a poursuivi le Slovène de 22 ans, interrogé lors de la première journée de repos. Pogacar a assuré "par exemple" avoir été testé trois fois la veille, deux fois avant le départ et une après l'arrivée de la 9e étape à Tignes. En revenant sur le Tour un an après avoir arraché le maillot jaune à Primoz Roglic (Jumbo) la veille de l'arrivée à Paris, "une de mes plus grandes motivations était de montrer que ce n'était pas un accident, basé sur un seul contre-la-montre". "Cette année, je suis motivé à l'idée de me prouver et de prouver au monde ce que je peux faire", a martelé Pogacar. Vainqueur du premier contre-la-montre du Tour mercredi à Laval, le leader de l'équipe UAE s'est emparé du maillot jaune samedi après avoir distancé tous ses adversaires au classement général. A la veille de la dixième étape, le Slovène possède plus de cinq minutes d'avance sur Rigoberto Uran (3e, EF Education), son premier rival pour le classement général.

Fust coach principal de Lausanne la saison prochaine Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER John Fust entraînera Lausanne la saison prochaine. Le Canado-Suisse âgé de 49 ans était manager général et coach assistant en 2020-21. Il prend désormais la responsabilité principale du coaching. L'ancien joueur est une figure connue des fans du club, dont il a contribué à la progression dans l'élite suisse, relève le LHC dans un communiqué. Il avait déjà été coach assistant à Malley en 2013-14, puis coach principal en 2017-18. Il avait aussi été nommé entraîneur principal de la sélection suisse des M20. Fust a par ailleurs dirigé l’équipe de Suisse A lors de la Deutschland Cup 2015 et opéré comme coach assistant de l’équipe nationale A aux Championnats du monde (2010 et 2015), ainsi qu’avec le Danemark (2019). Fust dirigera la saison prochaine un staff composé également du Slovaque Robert Petrovicky (48 ans) comme entraîneur assistant, de Cristobal Huet (45 ans, entraîneur des gardiens), d'Axel Canaguier (coach vidéo) et de Quirin Söhnlein (préparateur physique). Expérience Petrovicky est un homme d'expérience qui compte 210 matches de NHL au compteur et a brillé pendant six ans avec Ambri-Piotta, Langnau et Zurich. Il a aussi dirigé les M20 slovaques aux deux derniers Mondiaux , après une carrière en NHL de 210 matches (Hartford Whalers, Dallas Stars, St-Louis Blues, Tampa Bay Lightning, New York Islanders). Après avoir pris sa retraite de joueur en 2016, il s’est tourné vers le coaching en devenant notamment coach assistant au Slovan Bratislava en KHL et de l’équipe nationale de Slovaquie, avant de prendre la responsabilité de l’équipe nationale slovaque des U-20 aux deux derniers championnats du monde juniors. Huet est une légende du hockey mondial, français et lausannois. Après une carrière exceptionnelle qui l’a vu défendre les cages de certains des plus grands clubs de NHL, et remporter la Coupe Stanley, il a passé six saisons au Lausanne Hockey Club (2012-2018), contribuant grandement à l’ascension puis la stabilisation du club dans l’élite suisse.

Ons Jabeur écrit une nouvelle page d'histoire Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Ons Jabeur (no 21) a écrit une nouvelle page d'histoire du tennis féminin lundi. Vainqueure 5-7 6-1 6-1 de la Polonaise Iga Swiatek (no 7) en 8e de finale à Wimbledon, la Tunisienne est devenue la première joueuse arabe à se hisser en quart de finale sur le gazon londonien. Sacrée pour la première fois sur le circuit WTA sur l'herbe de Birmingham deux semaines plus tôt, Ons Jabeur (26 ans) a survolé les débats dans les deux derniers sets face à la championne de Roland-Garros. Elle avait déjà fait la course en tête dans la première manche, où elle avait mené 5-3. Ons Jabeur avait déjà atteint les quarts de finale lors de l'Open d'Australie 2020, s'inclinant alors devant la future lauréate du tournoi Sofia Kenin. Elle défiera mardi la Bélarusse Aryna Sabalenka (no 2), qui figure quant à elle pour la première fois à ce stade de la compétition dans un Majeur.

Naomi Osaka participera aux conférences de presse des JO Image: KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY La star japonaise Naomi Osaka a déclaré qu'elle espérait être "au meilleur de sa forme" aux Jeux olympiques et qu'elle participerait bien aux conférences de presse. Ces déclarations surviennent après que la joueuse s'est retirée de Roland-Garros et Wimbledon en invoquant son combat contre l'anxiété. "Je me prépare petit à petit afin d'être au meilleur de ma forme" à Tokyo, a indiqué dans un message publié par la NHK la numéro 2 mondiale, qui s'est retirée de Roland-Garros après le 1er tour début juin avant de déclarer forfait pour Wimbledon. "Depuis que j'ai attiré l'attention du monde entier, j'ai toujours eu des crises d'anxiété. C'est notamment le cas à l'approche de grandes compétitions", a-t-elle expliqué. Son retrait du Grand Chelem parisien était la conséquence d'un différend avec les organisateurs sur ses engagements médiatiques. Le 27 mai, elle postait le message suivant sur Twitter: "J'écris ceci pour dire que je ne répondrai à aucune question de la presse pendant Roland-Garros". Combat permanent Elle ajoutait: "J'ai souvent eu le sentiment que les gens n'ont aucun égard pour la santé mentale des sportifs et cela me frappe à chaque fois que je vois une conférence de presse ou que j'y participe." La révélation de son combat permanent contre l'anxiété et des épisodes dépressifs, qui l'a éloigné du circuit ces dernières semaines, avait suscité un vif débat et beaucoup de réactions. Dans son message à la NHK, publié en japonais, Naomi Osaka s'est dite "fière" de jouer pour son pays aux JO. "A partir de maintenant, je me rendrai aux conférences de presse, tout en tenant compte de ma santé mentale". Selon elle, la vie privée des sportifs "devrait être protégée".

Luca Ulrich, premier Suisse à jouer en Italie Image: KEYSTONE/EPA MTI/JANOS VAJDA Luca Ulrich s'en va tenter sa chance dans le Championnat d'Italie de 1re division, une première pour un joueur suisse. L'international âgé de 24 ans quitte Schönenwerd pour Ravenne. La formation d'Emilie-Romagne a bouclé la dernière saison au 10e rang.

La Suisse enverra 116 athlètes, dont 29 Romands Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Suisse enverra 116 athlètes à Tokyo pour les Jeux olympiques (23 juillet au 8 août), parmi lesquels 29 Romandes et Romands. Swiss Olympic a pour ambition de ramener au moins sept médailles, a expliqué le Chef de Mission Ralph Stöckli en conférence de presse. Il s'agira de la plus importante délégation helvétique depuis les Jeux d'Atlanta en 1996, où 116 sportives et sportifs suisses avaient été de la partie. Pour comparaison, Swiss Olympic n'avait aligné "que" 105 athlètes en 2016 à Rio de Janeiro, où le bilan fut de sept médailles (3 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze). Swiss Olympic a officialisé lundi les dernières sélections en tennis, natation et saut d'obstacles. Roger Federer fait comme prévu partie des athlètes retenus, mais le Bâlois arrêtera sa décision finale après Wimbledon. Deux Romands figurent dans l'équipe de saut d'obstacles, Steve Guerdat et Bryan Balsiger. Les cavaliers de saut d'obstacles font justement partie des principaux candidats aux médailles côté suisse. "On doit forcément penser aux médailles lorsqu'on aligne les nos 2 et 3 mondiaux", Steve Guerdat et Martin Fuchs, a souligné Ralph Stöckli. Le Chef de Mission mise également sur les épéistes, les cyclistes - surtout sur Stefan Küng en contre-la-montre -, les vététistes, la triathlète Nicola Spirig, les spécialistes de BMX voire le tennis. "Une paire Belinda Bencic/Roger Federer ferait certainement partie des favorites", a-t-il souligné.

La Suisse enverra 116 athlètes, dont 29 Romands Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Suisse enverra 116 athlètes à Tokyo pour les Jeux olympiques (23 juillet au 8 août), parmi lesquels 29 Romandes et Romands. Swiss Olympic a pour ambition de ramener au moins sept médailles, a expliqué le Chef de Mission Ralph Stöckli en conférence de presse. Il s'agira de la plus importante délégation helvétique depuis les Jeux d'Atlanta en 1996, où 116 sportives et sportifs suisses avaient été de la partie. Pour comparaison, Swiss Olympic n'avait aligné "que" 105 athlètes en 2016 à Rio de Janeiro, où le bilan fut de sept médailles (3 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze). Swiss Olympic a officialisé lundi les dernières sélections en tennis, natation et saut d'obstacles. Roger Federer fait comme prévu partie des athlètes retenus, mais le Bâlois arrêtera sa décision finale après Wimbledon. Deux Romands figurent dans l'équipe de saut d'obstacles, Steve Guerdat et Bryan Balsiger. Les cavaliers de saut d'obstacles font justement partie des principaux candidats aux médailles côté suisse. "On doit forcément penser aux médailles lorsqu'on aligne les nos 2 et 3 mondiaux", Steve Guerdat et Martin Fucks, a souligné Ralph Stöckli. Le Chef de Mission mise également sur les épéistes, les cyclistes - surtout sur Stefan Küng en contre-la-montre -, les vététistes, la triathlète Nicola Spirig, les spécialistes de BMX voire le tennis. "Une paire Belinda Bencic/Roger Federer ferait certainement partie des favorites", a-t-il souligné.

La star de la NBA Rui Hachimura porte-drapeau du Japon Un grand honneur pour Rui Hachimura. Image: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM Le basketteur Rui Hachimura et la lutteuse double championne du monde Yui Susaki seront les deux porte-drapeaux de la délégation japonaise lors de la cérémonie d'ouverture des JO le 23 juillet. "C'est un grand honneur", a déclaré lundi dans un communiqué Rui Hachimura, 23 ans, né d'une mère japonaise et d'un père béninois. En mai, l'ailier des Washington Wizards en NBA avait appelé à une prise de conscience au Japon sur le problème du racisme, confiant recevoir lui-même des messages d'insultes "presque chaque jour" sur les réseaux sociaux. Les détails sur la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo sont encore tenus confidentiels. Pandémie oblige, elle s'annonce plus sobre que les spectacles démesurés lors des précédents JO, et le nombre de spectateurs autorisés à y assister n'a pas encore été fixé mais pourrait être très limité. Les organisateurs avaient fixé en juin une jauge de 50% des capacités d'accueil pour le public lors des épreuves olympiques, et dans une limite maximale de 10'000 personnes. Mais la semaine dernière le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et les organisateurs ont averti qu'un huis clos demeurait possible, face à une récente recrudescence des cas de Covid-19 à Tokyo. Craintes permanences Le gouvernement devrait prolonger cette semaine des restrictions contre le coronavirus à Tokyo et dans d'autres départements du pays, qui devaient initialement durer jusqu'à la fin de cette semaine. De nouvelles annonces concernant le public pour les Jeux devraient suivre. Ces restrictions permettent l'accueil du public à des événements sportifs, mais dans une limite maximale de 5000 personnes. Les organisateurs des JO de Tokyo avaient déjà renoncé en mars à accueillir des spectateurs venant de l'étranger. Malgré cette mesure et des restrictions drastiques prévues pour tous les participants, la population japonaise redoute que l'événement ne devienne un "super-contaminant". Plusieurs cas de Covid-19 ont déjà été détectés chez des participants aux JO à leur arrivée au Japon ces dernières semaines: un sportif serbe a été testé positif ce week-end à son arrivée au Japon et un membre de la délégation ougandaise a été testé positif pour la deuxième fois au Japon, alors qu'il venait de finir une période de quarantaine.

La star de la NBA Rui Hachimura porte-drapeau du Japon Un grand honneur pour Rui Hachimura. Image: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM Le basketteur Rui Hachimura et la lutteuse double championne du monde Yui Susaki seront les deux porte-drapeaux de la délégation japonaise lors de la cérémonie d'ouverture des JO le 23 juillet. "C'est un grand honneur", a déclaré lundi dans un communiqué Rui Hachimura, 23 ans, né d'une mère japonaise et d'un père béninois. En mai, l'ailier des Washington Wizards en NBA avait appelé à une prise de conscience au Japon sur le problème du racisme, confiant recevoir lui-même des messages d'insultes "presque chaque jour" sur les réseaux sociaux. Les détails sur la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo sont encore tenus confidentiels. Pandémie oblige, elle s'annonce plus sobre que les spectacles démesurés lors des précédents JO, et le nombre de spectateurs autorisés à y assister n'a pas encore été fixé mais pourrait être très limité. Les organisateurs avaient fixé en juin une jauge de 50% des capacités d'accueil pour le public lors des épreuves olympiques, et dans une limite maximale de 10'000 personnes. Mais la semaine dernière le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et les organisateurs ont averti qu'un huis clos demeurait possible, face à une récente recrudescence des cas de Covid-19 à Tokyo. Craintes permanences Le gouvernement devrait prolonger cette semaine des restrictions contre le coronavirus à Tokyo et dans d'autres départements du pays, qui devaient initialement durer jusqu'à la fin de cette semaine. De nouvelles annonces concernant le public pour les Jeux devraient suivre. Ces restrictions permettent l'accueil du public à des événements sportifs, mais dans une limite maximale de 5000 personnes. Les organisateurs des JO de Tokyo avaient déjà renoncé en mars à accueillir des spectateurs venant de l'étranger. Malgré cette mesure et des restrictions drastiques prévues pour tous les participants, la population japonaise redoute que l'événement ne devienne un "super-contaminant". Plusieurs cas de Covid-19 ont déjà été détectés chez des participants aux JO à leur arrivée au Japon ces dernières semaines: un sportif serbe a été testé positif ce week-end à son arrivée au Japon et un membre de la délégation ougandaise a été testé positif pour la deuxième fois au Japon, alors qu'il venait de finir une période de quarantaine.

République tchèque, Allemagne, Italie et Slovénie qualifiées Image: KEYSTONE/EPA/Toms Kalnins Les Tournois de qualification olympique ont livré leur verdict. La République tchèque, l'Allemagne, l'Italie et la Slovénie ont décroché dimanche les quatre derniers tickets disponibles chez les messieurs pour les Jeux de Tokyo. Les Tchèques ont obtenu la dernière place en battant la Grèce 97-72 dimanche soir en finale du TQO de Victoria au Canada, grâce notamment à la très grosse performance de Jan Vesely (16 points, 9 rebonds, 5 assists et 5 interceptions). Ils rejoignent ainsi la France, les États-Unis et l'Iran dans le groupe A à Tokyo. La Slovénie, l'Italie et l'Allemagne avaient quant à elles remporté les finales des TQO organisés en Europe, dans les bulles sanitaires de Kaunas, Split et Belgrade. La Slovénie de la star Luka Doncic (31 points, 11 rebonds et 13 assists) a logiquement écarté la Lituanie (96-85) à Kaunas. A Belgrade, l'Italie a surclassé la Serbie (102-95), un score flatteur pour les Serbes tant le match a été à sens unique. L'Allemagne a pour sa part créé la sensation en éliminant avec maîtrise le Brésil (75-64) à Split. Les groupes du tournoi olympique masculin de Tokyo. Groupe A: Iran, France, Etats-Unis, République tchèque. Groupe B: Australie, Nigeria, Allemagne, Italie. Groupe C: Argentine, Japon, Espagne, Slovénie.

Lea Sprunger 8e en 55''27, Femke Bol phénoménale Lea Sprunger (ici lors des CS) a d Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Lea Sprunger n'a pu faire mieux qu'un 8e rang sur 400 m haies dimanche en Ligue de diamant à Stockholm. La Vaudoise a coupé la ligne en 55''27, à 0''11 de son meilleur chrono de l'année. La championne d'Europe 2018 de la discipline, qui avait réussi 55''46 jeudi soir à Oslo, a donc fait légèrement mieux trois jours plus tard. Mais le temps commence à presser à moins d'un mois des JO de Tokyo, dernier grand rendez-vous de sa carrière. D'autant plus que ses rivales tiennent pour la plupart déjà la grande forme. Sa partenaire d'entraînement Femke Bol a ainsi amélioré une nouvelle fois le record des Pays-Bas à Stockholm, s'imposant dans l'extraordinaire chrono de 52''37 en profitant d'excellentes conditions. Femke Bol (21 ans) a amélioré de près d'une seconde sa marque précédente, établie à Oslo, pour devenir la quatrième performeuse de tous les temps. Elle se retrouve à moins d'une demi-seconde du record du monde établi par l'Américaine Sydney McLaughlin lors des récentes sélections américaines (51''90). Kora 2e en 11''31 La délégation suisse a pu fêter un podium dimanche à Stockholm. Salomé Kora a terminé au 2e rang du 100 m, en 11''31. La St-Galloise, qui a battu son record personnel le 12 juin à Genève (11''12), n'a été battue que par l'Américaine Kayla White (11'23). Trois autres Suisses étaient en lice dimanche à Stockholm. Salome Lang (1m93 à la hauteur), Angelica Moser (4m61 à la perche) et Benjamin Gföhler (7m80 à la longueur) ont tous terminé au 5e rang de leur concours respectif. Duplantis échoue à 6m19 Armand Duplantis n'est par ailleurs pas parvenu à améliorer son record du monde à la perche (6m18) dans ce meeting. Le Suédois a échoué à trois reprises devant une barre placée à 6m19, après avoir effacé 6m02 à son premier essai.