Bencic au 2e tour à Bois-le-Duc +++ Golubic gagne par abandon

Le jeune Suisse âgé de 19 ans a servi 19 aces pour 8 doubles fautes. Cressy a été moins heureux avec 16 aces et 14 doubles fautes. Stricker a fait le break sur sa seule opportunité et au bon moment, quand l'Américain a servi à 5-4 au deuxième set. Ce dernier n'a converti qu'une seule balle de break sur sept.

Christina Liebherr a aussi obtenu deux médailles d'argent lors des championnats d'Europe 2005, en individuel et par équipe. Elle a conquis ses plus belles victoires avec son cheval No Mercy, dont la carrière s'est conclue sur une blessure en juin 2009 à Aix-la-Chapelle.

Elle a expliqué sa décision dans un message adressé à ses soutiens et à ses proches dimanche, révèle La Liberté mardi. Deux facteurs ont principalement motivé sa décision, à savoir l'arrêt du propriétaire de ses chevaux et la future vente du centre équestre où elle officie à Riaz, en Gruyère.

Victorieux des deux finales de la Coupe Stanley qu'il a disputées, en 1996 face à Florida et en 2001 face à New Jersey avec un alignement dans lequel figurait le Fribourgeois David Aebischer, Colorado visera la passe de trois. Son adversaire sera le vainqueur de la finale de la Conférence Est entre le double tenant du titre Tampa Bay et les New York Rangers. Les Rangers mènent 2-1 dans la série avant l'acte IV de ce mardi en Floride.

Avec 1 but et 4 assists, Cale Makar, le grand rival de Roman Josi pour le titre du meilleur défenseur de l'année, a été, une fois de plus, l'homme fort de l'Avalanche. Dans le camp adverse, l'Allemand Leon Draiaiti a, lui aussi, délivré quatre passes décisives.

Sur la glace des Oilers, l'Avalanche a remporté 6-5 l'acte IV de la finale de la Conférence Ouest. Artturi Lehkonen a inscrit le but de la victoire après 1'19'' de jeu dans la prolongation. Mené 4-2 au milieu du troisième tiers, Colorado a su trouver un second souffle pour marquer trois buts en moins de 6 minutes avant que Zack Kassian ne permette à Edmonton d'arracher la prolongation à la 57e. Mais ce ne fut qu'un sursis pour les Oilers.

Martin Fuchs, vainqueur du Grand Prix samedi avec Conner, a sorti Leone de l'écurie et a livré deux sans-fautes. Le jeune Genevois Edouard Schmitz, qui participait pour la première fois à un Prix des Nations cinq étoiles, n'a commis qu'une seule faute sur le premier parcours. Pius Schwizer, en selle sur Vancouver, a réalisé le troisième sans-faute suisse lors de la deuxième manche, libérant ainsi Steve Guerdat avec Venard. Le Jurassien n'aurait pas pu améliorer le résultat et a pu ménager son cheval pour un éventuel barrage.

A la 112e, la Canadienne Lagonia a touché la transversale et tout s'est finalement décidé aux tirs au but. Avec l'issue que l'on connaît.

Et voilà donc toute une saison décidée sur une série de penalties. Une série mieux maîtrisée par les Alémaniques qui décrochent leur 23e titre national. Dans les rangs grenat, deux joueuses ont manqué leur affaire et c'est ce qui a coûté le titre.

La Seleçao signe ainsi sa cinquième victoire d'affilée et demeure invaincue depuis près d'un an et sa défaite contre l'Argentine en finale de la Copa America le 11 juillet 2021. Elle enchaîne un 13e match sans défaite, et reste invaincue contre le Japon (7 victoires, 2 nuls).

Le but de la victoire a pourtant tardé à venir et n'a été inscrit que grâce à un penalty, sifflé pour une faute sur Arana et transformé à la 77e minute par Neymar, par ailleurs incisif et entreprenant dans cette rencontre qu'il a disputée jusqu'au bout.

Il a gagné ensuite un Tour mémorable en 1989, avec 8 secondes d'avance sur Laurent Fignon (le plus faible écart de l'histoire de la course) et a réédité sa victoire l'année suivante, avant d'arrêter sa carrière en 1994 en expliquant souffrir d'une myopathie mitochondriale.

Pendant sa carrière, l'Américain a été victime d'un grave accident de chasse en 1987 et a reçu des plombs dans le corps, moins d'un an après son premier succès dans le Tour.

"Je devrais me sentir mieux dans quelques semaines et dans un avenir proche, mon agenda quotidien ne sera que peu modifié et on m'a dit que dans quelques mois, je devrais être en rémission. Le pronostic à long terme est très favorable", a précisé le champion américain.

"J'avais connu quelques semaines de fatigue qui m'ont incité à me soumettre à un contrôle comprenant des analyses de sang. Après une série de tests et une biopsie de la moelle osseuse, qui a été menée à son terme la semaine dernière, j'ai reçu mon diagnostic officiel vendredi dernier", a expliqué l'ex-double champion du monde (1983 et 1989).

"On m'a diagnostiqué une leucémie myéloïde chronique. Heureusement, c'est un type de cancer qui peut être soigné, et c'est un type de leucémie qui ne met pas la vie en danger et qui n'est pas non plus invalidante", a déclaré LeMond dans un message diffusé sur son site personnel en fin de semaine dernière.

La campagne de trop

Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le lundi de Pentecôte aura bien été celui de la gueule de bois pour l'équipe de Suisse. Au lendemain de la gifle reçue devant le Portugal, les raisons d'espérer sont bien minces.

L'équipe qui a éliminé l'automne dernier l'Italie à la course à la qualification directe pour la Coupe du monde au Qatar nage dans des eaux de plus en plus troubles. Trois jours après leur défaite 2-1 en République tchèque, un échec qui faisait tache contre l'équipe présumée la plus faible de ce groupe de Ligue des nations, les Suisses ont sombré à Lisbonne avec une défaite 4-0, la plus cinglante depuis quatorze ans. Devant Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, les joueurs de Murat Yakin ont lâché mentalement. Depuis les tribunes, on voyait presque des juniors perdus dans un monde d'adultes.

L'Everest en tongs

Jeudi, l'équipe de Suisse affrontera une Espagne en mal de points après ses deux nuls contre le Portugal (1-1) et la République tchèque (2-2) avec une défense décapitée. Fabian Schär sera suspendu, Nico Elvedi est blessé et Manuel Akanji, qui éprouve une gêne à son genou, ne semble pas emballé à l'idée de rejouer cette saison alors qu'il s'apprête à finaliser un transfert dans un grand club. Affronter l'Espagne avec une charnière composée de Fabian Frei et d'Eray Cömert, les deux derniers défenseurs centraux valides, s'annonce une tâche aussi ardue que l'escalade de l'Everest en tongs.

"J'avais un mauvais pressentiment avant le rassemblement", avoue Pierluigi Tami. Les craintes du directeur des équipes nationales étaient fondées. Cette campagne de juin est bien celle de trop pour l'équipe de Suisse. "Le groupe est en difficulté, ajoute le Tessinois. Il ne faut pas se cacher: nous rencontrons des problèmes. Des joueurs ne sont pas arrivés en bonne condition. Le salut passe par une prise de conscience. Chacun doit faire un pas vers l'avant. Il ne sera, par ailleurs, que collectif. Nous devons élever le curseur. Contre le Portugal, l'organisation et la concentration ont été déficientes."

Un capitaine sous pression

La question des relations pour le moins tumultueuses entre le sélectionneur et le capitaine s'invite également au débat. L'équipe de Suisse s'est qualifiée pour la Coupe du monde sans Granit Xhaka. Avec son capitaine, elle a déjà perdu trois matches cette année, en Angleterre, en République tchèque et au Portugal, et n'a obtenu qu'un nul à Zurich contre le Kosovo.

S'il est sans doute un peu trop réducteur d'affirmer que l'équipe de Suisse est plus forte sans Granit Xhaka, il n'en demeure pas moins que la situation commence à peser. Murat Yakin n'entend pas laisser à son capitaine les libertés qui pouvaient être les siennes dans le coeur du jeu avec Vladimir Petkovic. Il est vrai aussi que Granit Xhaka n'a pas fait grand-chose lors des quatre matches livrés cette année en sélection pour s'affirmer comme le leader incontesté de l'équipe. Il risque très vite de se heurter à une véritable concurrence à mi-terrain si Denis Zakaria retrouve à l'automne la plénitude de ses moyens.

Murat Yakin affirmait il y a deux mois que Xhaka, Zakaria et Remo Freuler pouvaient être associés à mi-terrain. Cette certitude est-elle toujours de mise aujourd'hui ? Elle sera, en tout cas, mise à l'épreuve si le sélectionneur persiste dans son système en 4-2-3-1 qui offre à Xherdan Shaqiri la meilleure option pour briller. Même si son autonomie risque de ressembler de plus en plus à celle d'un joueur du dimanche, sa présence demeure indispensable. Le joueur de Chicago est le seul en mesure d'inspirer le jeu. Le problème est qu'il ne l'a fait que lors du premier quart d'heure à Lisbonne...