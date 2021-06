Golubic sortie en quarts à Eastbourne ++ Sion-Servette en entrée

Golubic sortie en quart de finale à Eastbourne Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Viktorija Golubic (WTA 72) n'a pas su saisir sa chance en quart de finale du tournoi WTA 500 d'Eastbourne. La Zurichoise s'est inclinée 2-6 7-6 (7/2) 7-5 devant Anett Kontaveit (WTA 27) jeudi sur le gazon anglais. Issue des qualifications et tombeuse de Belinda Bencic (WTA 11) mercredi au 2e tour du tableau final, Viktorija Golubic avait le match en main face à l'Estonienne. Elle a ainsi mené 6-2 3-2 service à suivre, et a même eu l'occasion de servir pour le gain de cette rencontre à 6-2 6-5. Mais la Zurichoise, qui a également mené 5-4 dans le troisième set, n'a comme souvent pas su enfoncer le clou. Elle subit ainsi une nouvelle défaite rageante face à Anette Kontaveit, qui l'avait battue 6-7 7-6 6-0 au 1er tour du récent Roland-Garros. Elle avait alors manqué une balle de match à 6-5 dans le deuxième set... Cet échec, aussi frustrant soit-il, ne viendra toutefois pas ternir l'excellent bilan que Viktorija Golubic peut tirer de sa semaine. Elle abordera Wimbledon en confiance, en faisant son retour parmi les 70 meilleures joueuses du monde, elle qui avait conclu 2020 à la 138e place de la hiérarchie.

Euro 2021: l'équipe de France à la loupe Paul Pogba, l'un des atouts de la France Image: KEYSTONE/AP/Franck Fife Adversaire de la Suisse en 8es de finale de l'Euro 2021 lundi, la France a fini en tête du groupe F, le plus relevé de la compétition. Mais malgré cela, tout n'est pas encore parfait chez les Bleus. Après les trois matches - un succès contre l'Allemagne (1-0), deux nuls face à la Hongrie (1-1) et le Portugal (2-2) -, il subsiste plus de questions que de réponses, a écrit L'Equipe dans son compte-rendu de la rencontre face aux champions d'Europe 2016. Didier Deschamps a procédé à quelques changements à chaque match, parfois par sa propre volonté et d'autres par obligation. Recherche de la formule idéale Il a aussi modifié légèrement son système. Antoine Griezmann a parfois joué derrière les deux attaquants, et par moments sur une ligne avec Kylian Mbappé et Karim Benzema. La France est un champion du monde qui recherche encore la formule idéale. Quelle est la tactique privilégiée par le sélectionneur, les contres rapides ou une construction soignée du jeu? Au final, même sans avoir pleinement convaincu, la France a atteint son objectif: finir première de son groupe. Cela montre bien la qualité de l'effectif à disposition, dont la valeur est supérieure au million de francs. Le gardien Hugo Lloris (34 ans) est incontesté en France. Le portier de Tottenham a fêté sa 128e sélection mercredi. Mais il peut s'estimer heureux d'être allé au bout de la rencontre. Il aurait pu, ou même dû, écoper d'un carton rouge pour sa sortie non maîtrisée sur Danilo. Au sein de l'équipe de France, Lloris est considéré comme l'homme des arrêts importants. Dans cet Euro, il n'a pas encore pu confirmer ce statut. La défense Top dans la charnière, flop sur les côtés. Le résumé est sans doute un peu trop extrême, mais il y a quand même une part de vérité. Au centre, la paire composée de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe a convaincu par sa complémentarité, le premier étant en couverture et le second allant le plus souvent dans les duels. Tous deux sont excellents dans le jeu aérien. Par contre, les côtés constituent un chantier pour Deschamps. A droite, Benjamin Pavard a été laissé au repos contre le Portugal après avoir été touché à la tête lors des deux rencontres précédentes. Son remplaçant Jules Koundé (FC Séville), défenseur central de métier, a connu des difficultés à s'adapter à ce nouveau poste. A gauche, le titulaire Lucas Hernandez (Bayern Munich) est gêné par un genou depuis des semaines. Il ne peut pas amener autant que d'habitude sur le plan offensif. Sorti par précaution à la pause mercredi, il a vu son remplaçant Lucas Digne tenir sept minutes avant de devoir jeter l'éponge. C'est le milieu Adrien Rabiot qui a fini la rencontre comme latéral gauche. Le milieu Paul Pogba est l'homme des ouvertures décisives. Il trouve souvent ses attaquants grâce à des passes brillantes. Le joueur semble bien plus à l'aise avec les Bleus que dans son club de Manchester United. Il dirige, il motive et s'affirme comme le leader de l'équipe. Néanmoins, son duo avec N'Golo Kanté a encore un certain potentiel d'amélioration. Le joueur de Chelsea, exceptionnel en fin de saison avec le club londonien qui a gagné la Ligue des champions, n'a pas retrouvé toute l'intensité qui le caractérise. Le troisième homme dans ce secteur est soit Rabiot soit Corentin Tolisso. L'avantage va à Rabiot, qui a été bon contre l'Allemagne alors que Tolisso a déçu face aux Portugais. L'attaque La France a sur le papier une attaque royale, qui a déjà démontré son potentiel même si elle n'a pas encore vraiment explosé. Mbappé a montré sa vitesse et ses qualités techniques, mais il attend encore son premier but dans la compétition. Le revenant Benzema a marqué les deux buts contre le Portugal alors que Griezmann avait égalisé face aux Hongrois. Mais les deux hommes ont un peu de peine à se trouver sur le terrain. Les automatismes manquent, ce qui est logique après la longue absence du Madrilène en sélection. Mais les Suisses sont avertis: la carburation risque de s'améliorer au fil des jours, et cela pourrait faire mal.

Le GP d'Angleterre pourra accueillir 140'000 spectateurs Lewis Hamilton sera heureux de retrouver ses fans, comme ici en 2019 Image: KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ Le circuit de Silverstone pourra faire le plein et accueillir 140'000 spectateurs pour le GP de Grande-Bretagne. La course est prévue le 18 juillet. Il s'agira de la manifestation sportive avec le plus grand public en Angleterre depuis le début de la pandémie. Les organisateurs ont indiqué qu'ils allaient travailler en étroite collaboration avec les autorités sanitaires pour déterminer les conditions spécifiques d'entrée sur le circuit qui permettront un déroulement sûr de la manifestation. Président de la F1, l'Italien Stefano Domenicali a accueilli la nouvelle avec satisfaction. "C'est fantastique", a-t-il dit.

Super League: Sion - Servette au menu de la 1re journée Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Il y aura un derby romand dès la 1re journée de Super League. Sion recevra en effet Servette dimanche 25 juillet. La veille, les Young Boys entameront la défense de leur titre à Lucerne. Ce déplacement du champion sur la pelouse du vainqueur de la Coupe sonnera les trois coups de la saison. Plus tard ce samedi 24 juillet, Lausanne-Sport accueillera Saint-Gall. Les autres prochains affrontements entre formations romandes sont prévus lors de la 6e journée entre Lausanne-Sport et Sion (dimanche 12 septembre), puis le samedi 25 septembre (8e journée) pour le derby lémanique entre Servette et le LS. La première phase du championnat s'achèvera le week-end du 18/19 décembre, la reprise étant fixée au 29/30 janvier 2022. Le calendrier de la 1re journée Samedi 24 juillet. 18.00: Lucerne - Young Boys. 20.30: Lausanne-Sport - Saint-Gall. Dimanche 25 juillet. 14.15: Lugano - Zurich. 16.30: Grasshoppers - Bâle, Sion - Servette.

Euro 2021: la France a des problèmes au poste de latéral gauche Quelques soucis pour Didier Deschamps Image: KEYSTONE/EPA/HUGO DELGADO La France a des soucis au poste de latéral gauche. Tant Lucas Hernandez que Lucas Digne ont dû sortir sur blessure mercredi lors du 2-2 contre le Portugal à Budapest. Souffrant d'un genou, Hernandez (Bayern Munich) a été remplacé à la mi-temps par Digne (Everton), mais celui-ci n'a tenu que quelques minutes sur la pelouse avant de devoir lui aussi céder sa place en raison d'une blessure à la cuisse droite. Didier Deschamps n'a pas caché son inquiétude, notamment concernant Digne. "Il a un problème musculaire. Ce sera très compliqué pour la suite", a commenté le sélectionneur des Bleus. La sortie d'Hernandez a plutôt été une mesure de précaution. "Je n'ai pas voulu prendre de risques", a précisé Deschamps. Le joueur du Bayern pourrait donc peut-être jouer lundi à Bucarest lors du 8e de finale de l'Euro 2021 contre la Suisse.

FC Sion: le boycott du Nouvelliste est terminé Christian Constantin et Le Nouvelliste ont fait la paix Image: KEYSTONE/OLIVIER MAIRE Les journalistes du Nouvelliste pourront à nouveau parler aux joueurs et membres du FC Sion. Le boycott qui durait depuis juillet 2018 est désormais terminé, ont annoncé les deux parties jeudi. Le club et le journal ont publié un communiqué commun et chacun a écrit une lettre ouverte aux supporters. "Le retour à la normale d'un point de vue sanitaire avec la présence au stade de spectateurs est le meilleur moment pour mettre fin à ce conflit afin de pouvoir travailler le mieux possible dans l'intérêt du FC Sion et du football valaisan", a expliqué le président Christian Constantin. Nouveau vice-président, l'ancien international Gelson Fernandes se réjouit de la fin de ce conflit. "Le FC Sion et Le Nouvelliste sont des symboles forts de ce canton. Retrouver une situation normale va faciliter mon nouveau travail", a-t-il dit. Vincent Fragnière, rédacteur en chef du quotidien, estime "avoir traité correctement le FC Sion durant ces trois saisons de boycott". Il se réjouit que ses journalistes puissent à nouveau reparler aux joueurs, entraîneurs et dirigeants du club. Quant au directeur du Nouvelliste David Genolet, il se félicite aussi de la tournure des évènements. "Après trois saisons, il était temps que cette situation se termine."

"Pas de plan pour tuer Maradona", se défend le psychologue Il n'y avait pas de plan pour tuer Maradona, affirme son psychologue Image: KEYSTONE/EPA Carlos Angel Diaz, le psychologue qui s'occupait de Diego Maradona, a assuré qu'il n'y avait pas eu de "plan pour tuer" l'icône. Il s'est exprimé mercredi après son audition devant le parquet argentin qui enquête sur les circonstances de la mort du champion du monde 1986 en novembre 2020. "Mon travail en tant que psychologue spécialisé dans les addictions n'a eu aucune sorte d'interférence dans l'issue fatale (de Maradona), qui nous fait mal à tous. Il convient de noter qu'il n'y a eu aucun type de plan criminel pour tuer Maradona, comme cela a été dit", a déclaré le psychologue à la presse en sortant du bureau du procureur de San Isidro, dans la banlieue de Buenos Aires. Objectif atteint Carlos Angel Diaz était le cinquième membre de l'équipe soignante à avoir été convoqué devant ce bureau, qui a ouvert une enquête pour "homicide involontaire avec circonstances aggravantes" afin de déterminer si l'ex-star argentine du football a été "abandonnée" à une lente agonie faute de soins adéquats. Il a assuré que son travail avait pour objectif d'"aider" Maradona et "d'essayer de lui permettre de surmonter enfin les addictions qui l'ont malmené pendant plusieurs décennies". "Je comprends que cet objectif a été atteint, au-delà du décès très regrettable. Nous étions sur la voie d'un bon travail d'équipe: atteindre ce rétablissement que nous savons un travail ardu, qui demandait beaucoup d'efforts et que Maradona était disposé à faire", a ajouté le psychologue, qui a justifié la décision d'emmener Maradona dans une maison car "il ne remplissait pas les critères pour un internement coercitif" dans un centre de désintoxication. En bien meilleur état "Le décès est dû à un cadre clinique qui n'a rien à voir avec une question psychologique ou psychiatrique", a soutenu Carlos Angel Diaz, qui a aussi assuré que Maradona, quand il est mort, était en bien meilleur état que lors de sa dernière apparition publique, le 30 octobre, le jour de ses 60 ans, quand il a passé quelques minutes sur le terrain de Gimnasia La Plata, l'équipe qu'il entraînait. Durant le traitement, "il n'y a eu aucune consommation de drogue légale ou illégale" et Maradona avait "toutes ses capacités mentales", a avancé le psychologue. Lundi, le médecin coordinateur des soins à domicile, Nancy Forlini, avait livré une déclaration écrite, qui désignait le neurochirurgien Leopoldo Luque et la psychiatre Agustina Cosachov comme les principaux responsables de la santé de Maradona. Mme Cosachov et M. Luque doivent témoigner lors d'audiences prévues jusqu'au 28 juin.

Le Brésil renverse la Colombie Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO LACERDA Longtemps mené au score, le Brésil a arraché la victoire face à la Colombie (2-1) au bout du suspense pour maintenir son carton plein en Copa America. Les Auriverde ont forcé la décision grâce à un but de Casemiro sur un corner de Neymar mercredi à Rio de Janeiro. Le match avait pourtant mal commencé pour la Seleçao, qui avait vu l'ailier de Porto Luis Diaz ouvrir le score dès la 10e minute d'un splendide ciseau acrobatique, le plus beau but depuis le début du tournoi. Mais le pays-hôte a réussi à empocher son troisième succès en autant de rencontres grâce à deux buts de la tête, marqués par Roberto Firmino (78e) et Casemiro (100e). Cette victoire brésilienne a été entachée d'une vive polémique. La rencontre a dû aller jusqu'à la 100e minute à cause de longues réclamations des Colombiens, qui ont demandé en vain l'annulation du but égalisateur brésilien. L'arbitre Nestor Pitana avait en effet touché le ballon involontairement lors de l'action. Le Brésil reste sur une série de dix victoires consécutives toutes compétitions confondues, même si cette fois il a encaissé un but, après avoir gardé ses cages inviolées durant six rencontres. Contrairement à ses quatre derniers matches sous le maillot de la Seleçao, Neymar n'a pas marqué, mais il a frappé le poteau (65e) et a donc trouvé la tête de Casemiro sur corner.

Les Isles égalisent à 3-3 face au Lightning Beauvillier (18) vient d'inscrire le but de la victoire pour les Islanders Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II La finale de la Conférence Est de NHL se jouera dans un septième match. Les Islanders se sont imposés 3-2 après prolongation mercredi à New York face au Lightning pour égaliser à 3-3 dans la série. l'acte VII est prévu vendredi soir en Floride. Les Isles ont forcé la décision après 1'08'' en "overtime" sur une réussite d'Anthony Beauvillier. L'attaquant québécois de 24 ans a intercepté une passe manquée par Blake Coleman avant de tromper le portier de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy d'un tir précis pour signer son cinquième but dans ces play-off. Tenant de la Coupe Stanley, Tampa Bay avait pourtant pris un départ idéal, menant 2-0 à la 33e grâce notamment au 14e but inscrit dans ces séries finales par Brayden Point. Mais les Isles n'ont pas douté longtemps après le 2-0, Jordan Eberle marquant le 2-1 à la 35e pour mettre fin à 116'25'' de disette offensive de son équipe.

Atlanta gagne l'acte I à Milwaukee Image: KEYSTONE/AP/Morry Gash Atlanta a fait le break d'entrée dans la finale de la Conférence Est de NBA qui l'oppose aux Bucks au meilleur des sept matches. Clint Capela et ses équipiers sont allés s'imposer 116-113 sur le parquet de Milwaukee mercredi dans l'acte I de la série. Clint Capela a parfaitement tenu son rôle, terminant meilleur rebondeur de la rencontre avec 19 prises tout en inscrivant 12 points. L'intérieur genevois s'est même montré décisif dans le "money time", sa claquette réussie à 29''8 du "buzzer" permettant aux Hawks de prendre l'avantage pour de bon (112-111). Auteur d'un rebond défensif 11'' plus tôt, Clint Capela a récupéré le ballon après une tentative de "layup" manquée par son meneur Trae Young. Ce dernier a ensuite rentré les quatre lancers-francs dont il a bénéficié pour permettre à Atlanta de décrocher son sixième succès en huit matches joués à l'extérieur dans ces play-off. Trae Young fut d'ailleurs le grand homme de cette partie. Il a cumulé 48 points, 11 passes décisives et 7 rebonds, dont un capté après que l'ailier de Milwaukee Khris Middleton a manqué un ultime tir à 3 points au "buzzer". La star des Bucks Giannis Antetokounmpo a pour sa part réalisé 34 points, 12 rebonds et 9 assists. Un succès historique Battu pour la première fois à domicile dans ces séries finales, Milwaukee semblait pourtant avoir fait le plus dur en signant un partiel de 9-0 pour prendre sept longueurs d'avance (105-98) à 4'18'' de la fin. Mais les Bucks ont manqué cinq de leurs sept derniers tirs. Le succès des Hawks est historique. Ils n'avaient pas gagné le moindre match dans le cadre d'une finale de Conférence depuis que la franchise a déménagé à Atlanta en 1968. Ils avaient atteint la finale en 2015, mais s'étaient inclinés 4-0 face à Ceveland quelques semaines après que leur arrière vaudois Thabo Sefolosha avait été victime d'une agression policière à New York.

Euro 2021: gros morceau pour l'équipe de Suisse Deux buts de plus pour Cristiano Ronaldo Image: KEYSTONE/AP/Bernadett Szabo La Suisse affrontera la France en 8es de finale de l'Euro 2021 lundi à Bucarest (21h00). Les Bleus ont fini en tête du groupe F après une soirée pleine de rebondissements. Dans le remake de la finale de l'Euro 2016, la France et le Portugal ont fait match nul 2-2 à Budapest. Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont chacun signé un doublé. Le Portugais, avec désormais 109 buts internationaux, a égalé le record de l'Iranien Ali Daei. Il a aussi pris la tête des buteurs de cet Euro avec cinq réussites déjà. Trois buts sur penalty Ce duel a été intense entre les deux équipes, après une phase initiale très fermée. Le Portugal a ouvert le score sur un penalty de Ronaldo (31e) dicté pour une sortie intempestive et dangereuse de Lloris sur la tête de Danilo. CR7 signait ainsi le premier but de sa carrière contre la France en sept matches. Bousculés, les Bleus, visiblement nerveux après ce but, revenaient à égalité presque contre toute attente sur un autre penalty, pour une faute de Semedo sur Mbappé. Benzema le transformait sans coup férir (45e). Et le revenant attaquant donnait l'avantage aux champions du monde dès la 48e, profitant d'une ouverture de Pogba. Mais un deuxième penalty de Ronaldo à l'heure de jeu remettait les deux pays à égalité. La Hongrie a fait peur aux Allemands A Munich, sous un véritable déluge par moments, la Hongrie a joué à merveille son rôle d'outsider. Elle a eu le bonheur d'ouvrir le score dès la 11e grâce à une superbe tête plongeante du capitaine Adam Szalai, servi par Sallai. Choquée, la Mannschaft - menée pour la troisième fois en autant de matches de cet Euro - a frôlé l'égalisation sur une tête d'Hummels renvoyée par la barre (21e), puis sur un essai de Ginter quelques secondes plus tard. Mais les Hongrois restaient dangereux sur les contres et solides en défense, de sorte que le spectre de l'élimination se rapprochait dangereusement pour Joachim Löw et les siens. Il fallait une sortie ratée de Gulasci pour soulager l'Allemagne. Havertz égalisait à la 66e, mais le bonheur était de courte durée puisque Schäfer profitait des largesses défensives de la Mannschaft pour redonner l'avantage aux Hongrois (68e). Le remplaçant Goretzka parvenait cependant à arracher le 2-2 à la 84e, évitant ainsi une élimination qui aurait fait tache. Deuxième du groupe, l'Allemagne ira affronter l'Angleterre à Wembley en 8es de finale. Le Portugal jouera pour sa part contre la Belgique à Séville.

Euro 2021: l'Espagne cartonne et se qualifie Emil Forsberg signe le premier de ses deux buts Image: KEYSTONE/AP/Dmitri Lovetsky L'Espagne s'est réveillée au bon moment après deux nuls. A Séville, elle a battu la Slovaquie 5-0 lors de la 3e journée du groupe E de l'Euro 2021, obtenant ainsi le droit de poursuivre son parcours. La Suède s'est pour sa part imposée 3-2 à Saint-Pétersbourg contre la Pologne et a ainsi fini en tête du groupe avec sept points. La Roja finit 2e avec cinq points et affrontera la Croatie lundi à Copenhague en 8es de finale. De héros à zéro A Séville, le gardien slovaque Dubravka a été la figure marquante en première période. Il a d'abord multiplié les arrêts, stoppant notamment un penalty de Morata (12e). Mais à la demi-heure, il est passé de héros à zéro. Il a mal évalué un ballon qui avait rebondi sur la barre sur une frappe de Sarabia et s'est fabriqué un autogoal. Les Espagnols, mieux inspirés que lors de leurs sorties précédentes, ont logiquement doublé leur avantage dans les arrêts de jeu grâce à une tête du récemment naturalisé Aymeric Laporte, bien servi par Gerard Moreno. La seconde mi-temps tournait au festival, la Roja ajoutant trois nouvelles réussites par Sarabia (56e), Ferran Torres (67e) et Kucka (autogoal/71e). La déroute subie par les Slovaques a fait le beurre de l'Ukraine, désormais qualifiée parmi les meilleurs troisièmes. Les deux pays comptent trois points, mais la différence de buts donne l'avantage aux Ukrainiens (-1 contre -5). Buteurs en verve A Saint-Pétersbourg, la Suède et la Pologne ont livré une rencontre spectaculaire. Les deux buteurs maison que sont Emil Forsberg (2e/59e) et Robert Lewandowski (61e/84e) ont chacun inscrit un doublé. La décision est tombée dans les arrêts de jeu avec le 3-2 signé Claesson, qui avait relayé Forsberg à la 78e. Kulusevski, aussi entré en jeu, a été à l'origine des deux derniers buts de la Suède.

Golubic bat Bencic et se hisse en quart de finale Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Viktorija Golubic (WTA 72) a remporté le derby suisse programmé au 2e tour sur le gazon d'Eastbourne. Issue des qualifications, la Zurichoise s'est imposée 6-4 6-4 en 91' devant Belinda Bencic (WTA 11) pour se hisser en quart de finale. Finaliste malheureuse des tournois WTA 250 de Lyon et de Monterrey en début de saison, Viktorija Golubic jouera jeudi son troisième quart de finale de l'année sur le circuit principal. Elle affrontera l'Estonienne Anett Kontaveit (WTA 27), face à qui elle avait manqué une balle de match au 1er tour du récent Roland-Garros. La Zurichoise de 28 ans, qui ne pointait qu'au 138e rang mondial fin 2020, a cueilli mercredi son premier succès en trois duels avec Belinda Bencic. Sa dernière victoire fêtée face à une membre du top 15 remontait au mois d'avril 2019, avec un succès face à l'Américaine Madison Keys en Fed Cup à San Antonio. Viktorija Golubic a nettement dominé les débats face à Belinda Bencic, qui avait atteint la finale à Berlin la semaine dernière. Elle a concédé un seul break face à la St-Galloise, pour se retrouver menée 1-3 dans le deuxième set. Sa réaction fut immédiate puisqu'elle a remporté les quatre jeux suivants, avant de conclure cette partie sur son engagement à sa première balle de match.

Euro 2021: Mehmedi accepte son rôle, mais "c'est dur" Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Admir Mehmedi (30 ans) n'occupe qu'un poste de remplaçant dans cet Euro 2021. Mais il reste important pour le groupe suisse grâce à son expérience des grands tournois. Le joueur qui évolue à Wolfsburg aimerait pourtant bien aussi apporter sa contribution sur la pelouse, à commencer par les 8es de finale. "J'accepte mon rôle de remplaçant, mais c'est dur", dit-il. Mehmedi a déjà une place dans l'histoire du football suisse. Grâce à son but contre la Roumanie lors de l'Euro 2016, le Zurichois est devenu le premier joueur suisse à marquer tant lors d'une Coupe du monde que d'un Euro. Voici cinq ans à Paris, Mehemdi était très demandé. Il lui avait fallu répondre durant presque 40 minutes aux questions de la presse après avoir ouvert les portes de la première qualification de la Suisse pour les 8es de finale de la compétition européenne. Attendre sa chance L'attaquant ne suscite désormais plus le même intérêt. Après l'entraînement mercredi au stade "Tre Fontane", il n'y avait que quelques caméras et micros pour l'attendre. Mehmedi a perdu la place de titulaire qu'il occupait lors de la Coupe du monde 2014 et l'Euro 2016. "C'est difficile à digérer. Mais j'essaie de rester calme, d'attendre d'avoir ma chance et de l'utiliser." Xherdan Shaqiri, Breel Embolo et Haris Seferovic sont devant Mehmedi dans la hiérarchie interne des joueurs offensifs choisis par Vladimir Petkovic. Et Mario Gavranovic et Ruben Vargas ont été appelés à rentrer en cours de match lors de la phase de poules, avant le Zurichois. Celui-ci n'a eu droit qu'à quatre petites minutes en fin de rencontre contre la Turquie. Pas là en touriste Admir Mehmedi semble pour l'instant très loin de pouvoir songer à une place de titulaire. Mais il se refuse à se comporter en touriste relaxé. "Ce serait déplacé si je profitais du tournoi en étant totalement détendu. Si c'était le cas, j'aurais mieux fait de partir en vacances. Je veux avoir autant d'influence que possible et tout donner lors des entraînements." Cet Euro est le cinquième grand tournoi auquel il participe. En 2011, Mehmedi avait disputé l'Euro M21 avant de connaître l'aventure olympique à Londres en 2012. Il avait marqué à chaque fois un but. Même s'il ne joue pas ou très peu, le Zurichois, calme et expérimenté, est important dans le groupe. Son vécu fait de lui un joueur sur lequel les autres peuvent s'appuyer. Prendre l'énergie positive Les jours avant le succès contre la Turquie n'ont pas été faciles dans l'équipe. "La défaite face à l'Italie a été un signal de réveil. On a vu que cela n'allait pas comme ça. Nous savons maintenant ce qu'il faut pour réussir à ce niveau", explique-t-il. "Il s'agit de prendre avec nous en 8es de finale l'énergie positive du match de la Turquie. Si on n'y arrive pas, nous n'aurons aucune chance", dit-il. Pas favorite La Suisse ne sera pas favorite, quel que soit son adversaire. Ce n'est ni un avantage ni un désavantage selon le Zurichois. "En 2016 et 2018, on a été sorti par des équipes a priori à notre portée comme la Pologne et la Suède. En 2014, contre la grande Argentine, on a failli arriver aux tirs au but. Il nous a toujours manqué un petit quelque chose. A ce niveau, dans un tel match, il faut être totalement prêts, sinon cela ne passe pas."