Gottéron bat Lausanne ++ Genève se fait peur

Fribourg dompte Lausanne, Genève se reprend Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fribourg-Gottéron a signé le week-end parfait en prenant la mesure de Lausanne 4-3 à Malley. Les Dragons ont pu compter sur des buts de leurs étrangers Desharnais et Rask. Pour son troisième match de la semaine, Christian Dubé avait décidé de reposer son gardien Connor Hughes et de titulariser le jeune Jeffrey Meier, 24 ans. Un choix payant car le portier prêté par Zurich a signé plusieurs parades importantes, notamment en remportant un face à face contre le Lausannois Cody Almond. Si le gardien de Gottéron a assuré, c'est également le cas de Mottet, Desharnais, Rask et de De la Rose. Les quatre hommes ont fait trembler les filets vaudois pour permettre à Fribourg de signer une quatrième victoire de suite. Du côté du LHC, les efforts consentis la veille contre Ajoie ont pesé dans la balance. Malgré des buts de Panik, Kovacs et Sekac, la troupe de Geoff Ward n'arrive pas à lancer une série de succès. Genève-Servette s'est fait peur Battu vendredi pour la deuxième fois seulement dans le temps réglementaire cette saison, le leader Genève voulait profiter de son déplacement à Kloten pour se relancer. Mission accomplie avec un succès 3-1, mais rien n'a été simple pour les Grenat. Les Aigles ont déjà perdu leur topscorer Valtteri Filppula, expulsé pour un coup de crosse après 12 minutes de jeu. La troupe de Jan Cadieux a ensuite dû attendre la 26e et une réussite de Daniel Winnik pour prendre l'avantage. Preuve que rien n'a été facile pour lui, le GSHC a été cueilli à froid par les Aviateurs après moins de deux minutes dans l'ultime période. Loin de s'affoler, les Aigles ont fait la différence par l'homme en forme du moment Vincent Praplan (52e) pour effacer la défaite de la veille. Jooris a finalement inscrit le 3-1 en fin de match. Ajoie continue de tomber Les soirs se suivent et se ressemblent pour le HC Ajoie. Dans une Tissot Arena à guichets fermés, les Jurassiens ont subi la loi de Bienne 4-0 et concèdent une huitième défaite de suite. Comme la veille face à Ambri, les Seelandais ont pu compter sur des réussites de Jesper Olofsonn et Damien Brunner pour prendre le large. C'est ensuite Jere Sallinen (38e) et Fabio Hofer (50e), en power-play, qui ont donné au score des allures de correction. Puissance offensive reconnue en Suisse, le HCB s'est découvert également une certaine solidité défensive depuis peu. La troupe d'Antti Törmänen n'a plus encaissé de buts depuis 135'35. Rapperswil-Jona Lakers s'est incliné contre le champion en titre Zoug 2-1 tandis que les Zurich Lions ont facilement imposé leur loi à Ambri-Piotta 4-2. Enfin, Davos s'est défait de Berne 3-2 après les tirs au but.

Mondial 2022: Messi met les Argentins sur la bonne voie Lionel Messi ouvre le score d'une belle frappe Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic L'Argentine peut encore rêver. Elle a battu le Mexique 2-0 lors de la 2e journée du groupe C de la Coupe du monde 2022. Les buts ont été inscrits par Messi (64e) et Fernandez (87e). Cette victoire était impérative après le faux pas initial contre l'Arabie saoudite. Elle a été acquise dans une certaine douleur et sans brio particulier au terme d'un match très haché pour lequel il a été souvent difficile de s'enthousiasmer, surtout durant une première mi-temps de piètre qualité. Jouant une fois encore les sauveurs, Messi a inscrit le premier but à la 64e, d'une frappe tendue prise hors de la surface après une passe de Di Maria. Cette réussite a changé le scénario de la partie. Enzo Fernandez a assuré les trois points sur un magnifique tir à la 87e, signant sa première réussite internationale. Choix tactique frileux Le Mexique, qui a évolué de manière très défensive, a été ainsi puni pour son choix tactique frileux. Il garde cependant un petit espoir de qualification. La situation dans ce groupe C est assez serrée. La Pologne est en tête avec 4 points, devant l'Argentine et l'Arabie saoudite qui en ont 3 et le Mexique (1). Mercredi, lors de la dernière journée, la Pologne et l'Argentine seront aux prises, alors que l'Arabie saoudite affrontera le Mexique. Le suspense est garanti.

Odermatt sur le podium, Kilde vainqueur Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Marco Odermatt a pris la 3e place de la descente de Lake Louise. Il a échoué à 0''10 d'Aleksander Aamodt Kilde, alors que Daniel Hemetsberger s'est glissé entre les deux hommes. Il a manqué dix centièmes ou probablement trois kilos à Marco Odermatt pour épingler la première descente de sa carrière. Dans l'Alberta, le détenteur du gros globe a fait pratiquement tout juste. Au dernier temps intermédiaire, le Nidwaldien possédait encore 0''15 d'avance sur Kilde avec en sus une excellente vitesse au-dessus des 100 km/h. Mais il y a eu ce dernier virage légèrement moins propre que le reste de sa course. Une "erreur" qui coûte cher dans une discipline où les plus forts se tiennent en quelques poussières de secondes. Alors oui, le Norvégien a mieux négocié le dernier schuss en parvenant certainement à mieux plaquer ses skis au sol. Cela lui a permis d'enlever la septième descente de sa carrière. "Odi" se contentera de son cinquième podium dans la discipline en espérant une première victoire le week-end prochain à Beaver Creek sur cette Birds of Prey qu'il apprécie particulièrement. Les Suisses ont réussi un beau résultat d'ensemble. Arrivé à la der au Canada pour ménager son genou, Beat Feuz a fait ce que l'on attendait de lui sur une piste qui ne fait pas partie de ses favorites, mais où il a obtenu quatre podiums par le passé. Solide sur le haut, le champion olympique bernois a lui aussi laissé des plumes dans les trente dernières secondes de course. Reste qu'il a tout de même décroché la 5e place. Membre des meilleurs descendeurs de la planète, Niels Hintermann s'est lui aussi bien comporté en restant sous la seconde de retard au 7e rang. Ce fut plus compliqué pour Stefan Rogentin qui occupe la 18e place provisoire. Tout ce beau monde se retrouvera dimanche soir pour un Super-G avec un Marco Odermatt affamé et déjà en quête de revanche.

Lara Gut-Behrami signe sa 35e victoire en Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Lara Gut-Behrami a remporté le géant de Killington. La Tessinoise, qui signe sa 35e victoire en Coupe du monde, a devancé Marta Bassino de 0''07 et Sara Hector de 0''20. On a l'habitude de dire que quand son ski de géant va, tout va. Eh bien Lara Gut-Behrami a posé les bases pour sa saison 2022/23. Parfaitement posée sur ses lattes, la Tessinoise a dompté une piste qui ne lui a jamais vraiment convenu par le passé. Dans un Vermont balayé par le vent, la skieuse de Comano a su tirer son épingle du jeu et éviter de retomber dans ses travers habituels. Au lieu d'abuser du drift, elle a su l'utiliser avec intelligence, notamment sur le bas de la piste et sa pente à 67%. Ce cinquième succès en géant est tout de même inattendu pour la championne du monde. Parce que Sara Hector possédait 0''43 de bonus au terme de son premier passage. Seulement lors de la deuxième manche, la championne olympique suédoise a cédé du terrain tout au long du parcours. Le résultat d'ensemble des Suissesses n'est pas si mauvais avec cinq autres filles dans les points. Wendy Holdener ne s'en sort pas si mal que ça avec sa 16e place. Résultat encourageant aussi pour Andrea Ellenberger, finalement 19e. Il y a en revanche encore du travail à faire pour Michelle Gisin. L'Obwaldienne doit s'adapter à son nouveau matériel. Seulement 17e de la première manche, la double championne olympique du combiné n'a pu améliorer son rang. Bien au contraire. Elle a échoué à la 25e place. A égalité avec son illustre compatriote, Simone Wild a de quoi être frustrée. La Zurichoise aurait pu remonter quelque peu au classement sans une immense faute sur le bas du tracé. Sans vitesse, Wild a fini 28e. Trentième du premier run et qualifiée par les poils, Camille Rast a grappillé quelques rangs pour finalement se classer 21e. A noter les premiers points (17e) pour l'Albanaise Lara Colturi, âgée d'à peine 16 ans (elle les a fêtés le 15 novembre). La fille de la championne olympique de Super-G à Salt Lake City en 2002 Daniela Ceccarelli est d'ailleurs la plus jeune skieuse à inscrire des points en Coupe du monde.

Mondial 2022: deuxième succès pour les Bleus Image: KEYSTONE/AP/Thanassis Stavrakis Championne du monde en titre, la France est la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial 2022. Elle a validé son billet à la faveur de son succès 2-1 devant le Danemark. Cette victoire à l'arraché porte la griffe de Kylian Mbappé. Auteur d'un double pour ses 30e et 31e buts en sélection, le Parisien a, comme quatre jours plus tôt lors du succès 4-1 devant l'Australie, fait parler toute sa classe. A la 61e, il ouvrait le score après un une-deux parfait avec Lucas Hernandez. A la 86e, il surgissait cette fois au second poteau pour dévier dans le but de Kasper Schmeichel un centre d'Antoine Griezmann et pour gommer en quelque sorte l'égalisation des Danois obtenue de la tête par Andreas Christensen à la 68e. Une formidable impression Au Stadium 974 où la Suisse jouera contre le Brésil et la Serbie, la formation de Didier Deschamps n'a sans doute pas touché au génie face à une équipe qui l'avait battue à deux reprises cette année en Ligue des Nations. Elle aurait même pu être menée 2-1 si Jesper Lindstrom et Martin Braithwaite avaient été un brin plus tranchants devant la cage de Hugo Lloris. Malgré tout, cette équipe de France dégage une formidable impression. Il y a Mbabbé, bien sûr, mais aussi Ousmane Dembelé, auteur sur son flanc droit d'une première période étincelante. Quel autre ailier élimine aussi facilement son latéral que le joueur du FC Barcelone ? Rouages essentiels Il convient également de relever les mérites de Griezmann et d'Adrien Rabiot à mi-terrain. Le joueur de l'Atlético Madrid est impressionnant par son abattage et, bien sûr, par sa justesse technique. Quant au "mercenaire" de la Juventus, il s'affirme de plus en plus comme l'un des rouages essentiels de cette équipe de France alors qu'il a pu croire en être banni à vie au lendemain de la Coupe du monde 2018. Comme en 2018, Didier Deschamps pourra faire tourner son effectif lors du dernier match de la phase de poules qui verra la France affronter la Tunisie mercredi. Quant aux Danois, ils devront battre l'Australie pour se hisser en huitièmes de finale. Et espérer que la France, malgré l'absence d'enjeu pour elle, fera le job contre la Tunisie.

Hector domine, Lara Gut-Behrami dans le coup Lara Gut-Behrami 3e apr Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami semble bien sur ses skis à l'occasion de la première manche du géant de Killington. La Tessinoise pointe au 3e rang à 0''43 de Sara Hector. Dans le Vermont sur une piste qui ne lui a jamais vraiment convenu, "LGB" a donné l'impression d'être à l'heure. Peu de drift, de la vitesse, un bon mur, la skieuse de Comano s'est bien comportée. Et si l'on met de côté la championne olympique Sara Hector, la Tessinoise est au contact de la 2e, Ragnhild Mowinckel (à 0''38). Juste derrière Lara Gut-Behrami, on retrouve Petra Vlhova à 0''03. Les autres Suissesses n'ont trouvé les bons réglages. Si Wendy Holdener ne s'en sort pas si mal que ça avec sa 14e place à 1''67, on attendait mieux de Michelle Gisin, seulement 16e à 1''76, à égalité avec Simone Wild. Les deux autres Helvètes doivent croiser les doigts pour espérer participer à la deuxième manche. Andrea Ellenberger est provisoirement 23e à 2''29 et Camille Rast 26e à 2''64.

Mondial 2022: les Polonais battent l'Arabie saoudite Image: KEYSTONE/EPA/Friedemann Vogel L'Arabie saoudite n'a pas pu enchaîner après son exploit contre l'Argentine. Lors de son deuxième match du groupe C, elle a été battue 2-0 par la Pologne, qui prend ainsi la tête de la poule. Les Polonais ont marqué par Zielinski (39e) et Lewandowski (82e), qui a enfin trouvé le chemin des filets dans un Mondial. Les Saoudiens ont manqué un penalty par Al-Dawsari dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Le succès de Lewandowski et ses coéquipiers est quand même mérité. Ils ont été plus réalistes et plus précis dans leurs conclusions que leurs adversaires. L'Arabie saoudite a ainsi été deux fois sauvée par les montants, sur des essais de Milik (63e) et Lewandowski (66e). Avec désormais 4 points à son compteur, la Pologne reste maîtresse de son destin avant sa dernière rencontre du groupe face à l'Argentine. Les Saoudiens, qui en comptent 3, peuvent eux aussi toujours rêver de poursuivre leur parcours en 8es de finale. Ils affronteront le Mexique mercredi.

Battue par l'Australie, la Tunisie est au bord de l'élimination Mitchell Duke, auteur du but de la victoire pour l'Australie face Image: KEYSTONE/AP/Natacha Pisarenko La Tunisie est au bord de l'élimination au Mondial. Contraints au nul (0-0) face au Danemark lors de la 1re journée du groupe D, les Aigles de Carthage ont été battus 1-0 par l'Australie samedi. Les Australiens, avec cette première victoire obtenue grâce à un but de la tête de Mitch Duke (22e), peuvent donc continuer à rêver avant de se frotter au Danemark mercredi. Les Socceroos n'ont passé qu'une seule fois le 1er tour d'une Coupe du monde, en 2006, où ils avaient été stoppés par l'Italie en 8e de finale. La Tunisie, avec un seul point, devra pour sa part absolument battre la France mercredi pour espérer passer en huitièmes de finale. Une mission quasi impossible pour une équipe qui n'a toujours pas marqué dans cette compétition. Et qui a attendu la deuxième mi-temps samedi pour prendre enfin le jeu à son compte. Tunisiens inoffensifs Après 20 premières minutes soporifiques, l'Australie a trouvé l'ouverture sur un contre. Mitchell Duke a repris victorieusement de la tête un ballon en profondeur de Craig Goodwin, l'homme qui avait marqué l'unique but australien contre la France (4-1). Ce but n'a pas vraiment réveillé les Tunisiens. Certes présents dans l'engagement physique, les Aigles de Carthage ne se sont procuré que de rares occasions. L'une d'elles est venue du Lucernois Mohamed Dräger qui a obligé le gardien australien Mathew Ryan à une belle parade (41e).

Elvedi: même sans Neymar, "le Brésil reste une très grande équipe" Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON "L'absence de Neymar ne va pas changer grand-chose. Sans lui, le Brésil reste une très grande équipe !" A J-2, Nico Elvedi mesure l'ampleur de la tâche qui attend l'équipe de Suisse pour son deuxième match dans ce Mondial. Le Zurichois a suivi la rencontre Brésil - Serbie (2-0) dans sa chambre. "Avec un oeil particulier sur Richarlison qui sera, en principe, mon adversaire direct, précise-t-il. On a vu combien il est rapide et, bien sûr, très fort à la conclusion". Nico Elvedi ne savait pas encore samedi s'il serait titulaire contre le Brésil ou "préservé" en raison du carton jaune reçu contre le Cameroun dans l'optique du match contre la Serbie. "Le coach ne m'a pas encore parlé, dit-il. Mais si je joue, je ferai mon match, sans penser à un éventuel second carton jaune." On précisera que la même problématique se pose pour Manuel Akanji. Présent il y a quatre ans en Russie mais en tant que quatrième défenseur central derrière Manuel Akanji, Fabian Schär et Johan Djourou, Nico Elvedi aura attendu sa 42e sélection pour jouer son premier match en Coupe du monde. Il est resté le no 2 dans la hiérarchie derrière Manuel Akanji, mais se retrouve devant un Faban Schär qui a pourtant réussi un début de saison remarquable avec Newcastle. "Je n'avais pas trop de crainte en ce qui concerne mon statut", avoue ce fervent admirateur de Sergio Ramos. Rester très compact Lundi, Nico Elvedi sait que l'équipe de Suisse devra jouer d'une manière très compacte. "Il faudra le rester tout le match", glisse-t-il. A la question de savoir si le Brésil est prenable, le défenseur de Mönchengladbach répond que "toutes les équipes le sont dans cette Coupe du monde". Le Zurichois souligne toutefois que c'est la France qui lui a laissé lors de ces premières rencontres la meilleure impression.

Les Suissesses battues en finale des Européenns Image: KEYSTONE/EPA/Mats Andersson/TT Triple champion du monde en titre, le CC Aarau devra encore patienter avant de décrocher une première médaille d'or dans des Européens. La skip Silvana Tirinzoni et ses équipières Briar Schwaller, Carole Howald, et Alina Pätz ont été battues 5-4 par le Danemark après un end supplémentaire en finale à Östersund. La formation argovienne avait pourtant toutes les cartes en main pour offrir à la Suisse son septième titre européen chez les dames, avec l'avantage de la dernière pierre lors de l'end supplémentaire. Mais Alina Pätz a manqué son affaire sur son ultime pierre, offrant un titre inattendu au Danemark de la skip Madeleine Dupont. Le CC Aarau doit donc se satisfaire d'une troisième médaille sur la scène continentale, après l'argent de 2018 et le bronze de 2019. Mais il espérait forcément mieux pour son premier grand tournoi dans cette composition "new look", Briar Schwaller et Carole Howald ayant remplacé Melanie Barbezat et Esther Neuenschwander après la 4e place des JO 2022 au côté de Silvana Tirinzoni et Alina Pätz.

Schmid et Hischier brillent à Buffalo Image: KEYSTONE/AP/Joshua Bessex New Jersey a parfaitement su réagir vendredi en NHL, deux jours après avoir vu sa série de victoires d'arrêter à 13. Les Devils sont allés s'imposer 3-1 sur la glace des Buffalo Sabres, cueillant ainsi leur neuvième succès consécutif à l'extérieur. La franchise de Newark a notamment pu compter sur un Akira Schmid en verve. Titularisé pour la troisième fois de la saison après avoir suppléé Vitek Vanecek pour une première apparition le 10 novembre, le gardien bernois a été crédité de 33 arrêts. Il est ainsi toujours invaincu dans ce championnat 2022/23, en quatre matches. Capitaine des Devils, Nico Hischier s'est également illustré en distillant la passe décisive sur le 3-1 de Tomas Tatar (38e). Le Valaisan en est à 23 points en 20 parties disputées cette saison. Troisième Helvète de l'effectif des Devils, Jonas Siegenthaler est pour sa part resté "muet". Mais, avec un bilan de +2 en 24'46'' passées sur la glace, il a une nouvelle fois tenu la baraque. Moser marque en vain Kevin Fiala et Timo Meier ont par ailleurs tous deux réussi un assist pour signer leur 22e point de la saison. La soirée fut toutefois plus belle pour le St-Gallois des Kings, L.A. l'ayant emporté 5-2 sur la glace des Sharks de l'Appenzellois. Enfin, Janis Moser a inscrit son deuxième but avec les Coyotes, qui se sont inclinés 4-3 aux tirs au but face aux Red Wings de Pius Suter.

Privé de Capela, Atlanta s'incline à Houston Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Atlanta a subi un cuisant échec vendredi en NBA. Les Hawks se sont inclinés 128-122 sur le parquet du "cancre" de la Ligue, Houston, qui a ainsi cueilli son 4e succès de la saison en 18 parties. L'absence de Clint Capela, victime de maux de dents, n'explique pas tout, même si les Hawks ont été largement dominés sous les panneaux en l'absence de leur pivot genevois (59 rebonds pour Houston, 28 pour Atlanta). D'autant plus que la franchise géorgienne a compté jusqu'à 16 points d'avance dans le troisième quart (90-74). Les Hawks ont sombré dans les dernières minutes, malgré les 44 points de Trae Young et les 39 de Dejounte Murray. Ils ne sont ainsi plus parvenus à enchaîner deux victoires consécutives depuis le 7 novembre, date à laquelle ils avaient battu Milwaukee pour signer un troisième succès de rang. Depuis, ils n'ont gagné que quatre matches sur neuf.

France, Argentine, Arabie saoudite, la fièvre du samedi La fièvre va s'installer samedi chez les fans de la France, de l'Argentine et de l'Arabie Saoudite, entre autres, lors d'une 2e journée des poules C et D qui va faire un premier tri. Mardi, les Bleus ont bien entamé leur Mondial en secouant les Socceroos australiens (4-1) grâce notamment à un doublé d'Olivier Giroud, le remplaçant de Karim Benzema, désormais bien installé à la pointe de l'attaque. Mais le Danemark sera plus difficile à battre, dans la foulée de ses deux victoires contre les Bleus en 2022. Et les Danois auront d'autant plus besoin de points qu'ils n'ont pu faire que match nul contre la Tunisie mardi (0-0). Ce sera un peu la finale du groupe, avec en jeu un billet pour les huitièmes que les Bleus pourraient déjà réserver, et en deuxième rideau un Tunisie-Australie qui peut permettre aux Tunisiens de continuer à rêver, jusqu'au troisième match. Le même jour, dans le Groupe C, l'Argentine aura besoin d'un Leo Messi en version PSG 2022-23 pour lancer avec un peu de retard sa campagne de favori du Mondial, sur le papier. Ce sera contre le Mexique et l'ambiance promet d'être chaude sur la pelouse du Lusail Stadium. Les hommes de Scaloni n'ont plus de droit à l'erreur, ils ont pris une claque d'entrée et ils vont devoir justifier leur statut de favoris, sur le papier. Enfin, on saura samedi si l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard, dopée par sa victoire inaugurale, amplement méritée (2-1), contre l'Albiceleste, est capable d'enchaîner en prenant au moins un point contre la Pologne de Robert Lewandowski. Les Polonais n'ont pas réussi à battre les Mexicains (0-0) car un penalty de "Lewy", 34 ans, meilleur buteur de l'histoire de sa sélection, a été détourné par "Memo" Ochoa, 37 ans, qui dispute son 5e Mondial. Ce même Ochoa chargé de repousser les assauts argentins samedi. Ce sera chaud.

Lausanne renverse Ajoie, Berne gâche la fête de Bezina Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Lausanne a signé sa troisième victoire sous l'ère Geoff Ward vendredi en National League. A Porrentruy, les Vaudois ont renversé Ajoie 6-5 après prolongation au terme d'un match palpitant. Genève-Servette a pour sa part été battu 3-1 par Berne aux Vernets. Pourtant, l'affaire était mal embarquée pour le LHC qui était mené 2-0 après 11 minutes de jeu après des réussites de T.J. Brennan et Kevin Bozon. Malgré un sursaut d'orgueil, les Lions ont terminé cette première période menés 3-2 et sans le défenseur Martin Gernat, renvoyé au vestiaire pour une charge à la tête. En supériorité numérique pendant cinq minutes, Ajoie s'est emmêlé les pinceaux et a laissé Lukas Frick et ses coéquipiers reprendre confiance. Cela s'est matérialisé avec deux réussites lausannoises signées Almond et Sekac en un peu plus de deux minutes. L'ultime période a été à l'image de la rencontre, intense et disputée. Malgré un ultime baroud d'honneur avec notamment l'égalisation de Brennan à 47 secondes de la fin du temps réglementaire, le HCA a plié sur une ultime réussite de Tim Bozon (dans une cage vide!) et concède une septième défaite de rang. Berne a gâché la fête Soirée spéciale aux Vernets où Genève-Servette a retiré le maillot de son capitaine iconique, Goran Bezina. Le numéro 57 genevois, qui a disputé 738 matches avec la tunique grenat, avait la voix qui tremblait au moment de remercier les fans et le club servettiens. Sur la glace, c'est son ancien coéquipier Romain Loeffel qui a fait retomber l'ambiance d'un maître tir à la ligne bleue (26e). Le 2-0 est l'oeuvre de Colton Sceviour six minutes plus tard. Mené 3-0 après 45 minutes à la suite d'un but de Colin Gerber, les Aigles, leaders du championnat, ont tenté de rallumer la mèche de l'espoir par l'intermédiaire de Vincent Praplan (54e). Sans succès. Bienne se reprend Toujours privé de son capitaine Gaëtan Haas, blessé, le HC Bienne a mis fin à sa série de quatre défaites consécutives en dominant Ambri-Piotta 2-0 au Tessin. Avec des gardiens de la trempe de Harri Säteri et Janne Juvonen, difficile pour les fines gâchettes des deux équipes de briller. Dans ces conditions, c'est Jesper Olofsonn qui a été le premier à faire trembler les filets d'un tir surpuissant peu après la demi-heure. Ambri a ensuite poussé pour revenir mais a été puni par Damien Brunner qui a inscrit le 2-0 à la 51e minute. Fribourg a digéré Fribourg-Gottéron s'est bien remis de son élimination européenne de mercredi. Chez eux, les Dragons ont dominé Lugano 2-1 grâce à des réussites de Nathan Marchon (27e) et de Janne Kuokkanen à un peu moins de neuf minutes du terme de la rencontre. L'égalisation des Tessinois a été l'oeuvre de Marco Müller (47e). Enfin, Langnau a surpris Kloten 2-1 pour retrouver le chemin de la victoire.