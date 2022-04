Gottéron battu en prolongation +++ Hüsler grimpe à l'ATP

F1: Leclerc (Ferrari) en pole à Melbourne, devant Verstappen Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps des qualifications pour le GP d'Australie, devant le champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Leclerc s'élancera en pole position, dimanche à Melbourne. La deuxième ligne de la 3e manche de la saison sera partagée par le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), 3e, et le Britannique Lando Norris (McLaren). Le duel Leclerc-Verstappen semble tenir ses promesses en Australie: si Ferrari a dominé vendredi les deux premières séances d'essais libres du Grand Prix, la Scuderia devra à nouveau se méfier de Max Verstappen dans son rétro, bien décidé à venir combler son retard au championnat de F1. En attendant, Leclerc a bouclé les qualifications avec plus de deux dixièmes d'avance sur Verstappen. Il signe sa 11e pole en carrière, sa deuxième cette saison après celle du GP du Bahreïn, qu'il avait remporté il y a quinze jours. Lewis Hamilton (Mercedes) ne partira qu'en 3e ligne, comme son coéquipier George Russell. Hamilton avait décroché la pole lors de ses six dernières participations au GP d'Australie.

Hüsler vise un 4e titre dans un Challenger Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Marc-Andrea Hüsler (ATP 176) est en finale du Challenger sur terre battue de Mexico. Le gaucher zurichois s'est qualifié en dominant le Brésilien Felipe Meligeni Alves (ATP 219) 7-6 (7/5) 6-2. En quête d'un quatrième titre sur le circuit Challenger, Marc-Andrea Hüsler (25 ans) est assuré de gagner une vingtaine de places au classement ATP. Le Zurichois affrontera en finale l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 106), tête de série no 2 du tableau, qu'il avait battu en finale du Challenger de Sibiu en septembre 2020. Autre Zurichois, Alexander Ritschard (ATP 235) a en revanche échoué en demi-finale du Challenger de Salinas en Equateur, sur dur. Il s'est incliné 6-2 6-2 devant l'Equatorien Emilio Gomez (ATP 148), que la Suisse devrait retrouver en septembre prochain en Coupe Davis.

Fiala marque mais perd Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Kevin Fiala a inscrit vendredi son 24e but de la saison en NHL, un record pour lui. L'attaquant saint-gallois a néanmoins connu la défaite avec le Wild battu 4-3 après prolongation à St. Louis. Minnesota avait pourtant toutes les cartes en mains face aux Blues, menant 3-1 après un but marqué par Jacob Middleton après 18'' de jeu dans le troisième tiers. Mais le Wild n'a pas tenu le choc, St. Louis forçant la décision après 1'27'' en "overtime". Kevin Fiala a inscrit le 1-1 pour le Wild, à la 19e minute, en reprenant à bout portant un rebond accordé par le gardien des Blues. Le Saint-Gallois, qui avait déjà amélioré son record de points sur une saison, en totalise désormais 62 (en 70 matches). Minnesota conserve sa 2e place dans la Central Division malgré cette défaite, sa 3e seulement dans ses 12 dernières sorties. Le Wild se retrouve à égalité de points (92) avec les Blues, qui ont toutefois joué un match de plus (71).

La Suisse affrontera l'Italie en quart de finale Yannick Schwaller et la Suisse sont en quarts de finale du Mondial Image: KEYSTONE/AP/John Locher L'équipe de Suisse s'est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial de Las Vegas malgré sa défaite subie face à l'Ecosse (9-7) dans le dernier tour du Round Robin. La formation de Berne Zähringen a arraché la 6e et dernière place qualificative pour la phase à élimination directe pour... 10,3 centimètres. Les confrontations directes n'ayant pas permis de départager la Suisse, l'Allemagne et la Corée du Sud, c'est le "Draw Shot Challenge" (moyenne des coups joués avant chaque match pour déterminer l'avantage de la dernière pierre) qui a servi à désigner le 6e. Les curleurs helvétiques affichent une moyenne de 18,75 cm, contre 29,05 pour l'Allemagne et 37,7 pour la Corée du Sud! Marcel Käufeler, Romano Meier, Michael Brunner et le skip Yannick Schwaller, qui affronteront l'Italie samedi (dès 23h heure suisse) en quart de finale, s'en sont vraiment sortis d'extrême justesse. La Corée du Sud avait en effet toutes les cartes en main avant son dernier match, mais elle s'est inclinée à la surprise générale face aux Pays-Bas après un end supplémentaire.

Battu à Miami, Atlanta finira au mieux 8e Capela (au centre) et les Hawks ont subi la loi du Heat vendredi Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Battu 113-109 vendredi à Miami, Atlanta terminera au mieux au 8e rang la saison régulière de NBA. Les Hawks devront battre Houston dimanche pour décrocher ce 8e rang, qui leur offrirait deux possibilités d'aller en play-off. Clint Capela et ses équipiers ne sont pas maîtres de leur destin avant leur ultime match de saison régulière. Ils devront également compter sur une défaite de Cleveland à Milwaukee pour s'emparer de la 8e place. Dans ce cas, les Hawks iraient défier Brooklyn mardi à New York avec pour enjeu une place en play-off. Une défaite à Houston obligerait les Hawks, finalistes de la Conférence Est l'an dernier, à gagner deux matches pour se hisser en play-off. Ils devraient tout d'abord battre les Charlotte Hornets mercredi, avant d'en découdre vendredi avec le perdant d'un duel qui opposerait Brooklyn à Cleveland. Vendredi, les Hawks ont craqué dans le "money time" à Miami face à une équipe du Heat assurée de terminer en tête à l'Est. Ils menaient ainsi de 4 points (107-103) à 3'15'' de la fin, avant de concéder un partiel de 10-2 pour conclure une partie où Clint Capela a compilé 17 points et 14 rebonds.

Woods se sort d'un 2e tour difficile, Scheffler s'envole Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Au lendemain de son retour bluffant à la compétition, Tiger Woods a vécu un 2e tour en dents de scie au Masters d'Augusta. Il pointait vendredi soir à 9 coups du leader Scottie Scheffler. En quête d'un sixième sacre en Géorgie pour égaler le record de Jack Nicklaus, Tiger Woods a rendu une carte de 74 vendredi, soit deux coups au-dessus du par. Ce qui, combiné à son -1 de la veille, lui fait totaliser +1, pour une glissade en 19e position. Ainsi après avoir rugi jeudi, le Tigre a été dans le dur au cours de la deuxième journée. Mais il s'est battu pour éviter de manquer le cut en Géorgie, ce qui lui est arrivé seulement une fois en 24 participations, en 1996 quand il était encore amateur. "J'ai une chance d'aller au bout du week-end. J'espère que j'aurai un de ces moments de grâce. Sur le dernier neuf du dimanche, tout peut arriver. Il faut juste que j'arrive jusque-là", a-t-il réagi à chaud, concédant, à propos de sa condition physique: "Je ne me sens pas aussi bien que je le voudrais". "C'était la tempête" L'Américain de 46 ans, qui avait frôlé l'amputation de sa jambe droite après sa sortie de route le 23 février 2021 près de Los Angeles, a démarré son vendredi de la plus mauvaise des façons: quatre bogeys sur les cinq premiers trous. En cause, son drive très instable dans des conditions très venteuses qui ont par ailleurs empoisonné l'ensemble du plateau, les favoris y compris. "C'était la tempête. Ca tourbillonnait dans tous les sens. J'ai eu quelques mauvaises rafales et j'ai fait quelques mauvais swings", confirmé l'ex-no 1 mondial, qui a su se remettre à l'endroit en faisant un birdie sur le no 8 avant d'en placer un deuxième au no 10 grâce à un superbe coup de fer venu s'échouer tout près du trou. Redoutable Scheffler Pendant ce temps, un drôle d'oiseau a survolé les débats, en la personne de Scottie Scheffler, nouveau no 1 mondial. L'Américain de 25 ans, qui reste sur trois victoires (Phoenix, Arnold Palmer Invitational et Championnat du monde de match-play), a pour objectif de décrocher un premier Grand Chelem. Redoutable vendredi, Il a enchaîné quatre birdies entre les no 12 et no 16 (sept au total, faisant oublier deux bogeys aux trois premiers trous), pour un score de 67 (-5) et un total de -8. "J'ai joué un golf solide. Je me suis mis en bonne position. Je dois juste continuer comme ça", a sobrement commenté l'Américain, qui devance de cinq longueurs (plus gros écart de l'épreuve égalé après 36 trous) le Japonais Hideki Matsuyama, tenant du titre, le Sud-Coréen Sungjae Im, leader la veille, l'Irlandais Shane Lowry et le Sud-Africain Charl Schwartzel, vainqueur en 2011.

Bencic renverse Badosa et file en demies Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Belinda Bencic (WTA 21) est en demi-finales du tournoi de Charleston. La St-Galloise a signé une performance de choix en quarts de finale en s'offrant le scalp de Paula Badosa (WTA 3). La championne olympique de simple s'est imposée 2-6 7-6 (7/2) 6-4 en 2h50' devant l'Espagnole, qu'elle n'avait pourtant encore jamais battue en trois affrontements. Elle est revenue de très loin dans cette partie, se retrouvant ainsi menée 6-2 4-2 sans s'être procuré la moindre balle de break. Mais Belinda Bencic a retrouvé la flamme depuis quelques jours. En pleine confiance après avoir atteint les demi-finales à Miami la semaine passée, elle a renversé la vapeur pour s'offrir son premier succès de l'année face à une membre du top 10. Elle a signé le break décisif à 3-3 dans la troisième manche. La St-Galloise disputera simplement sa troisième demi-finale sur terre battue sur le circuit principal, après Charleston en 2014 et Madrid en 2019. Et elle peut rêver d'une première finale sur cette surface: sa prochaine adversaire, Magda Linette (WTA 64) ou Ekaterina Alexandrova (WTA 54), sera largement à sa portée.

Zoug prend l'avantage face à Davos Le Zougois Djoos, invisible sur la photo, ouvre le score. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER A l'occasion du premier match des demi-finales des play-off, Zoug a disposé 3-0 de Davos. Vainqueurs de la qualification, les Zougois sont parfaitement entrés dans leur série de demi-finale. Pas de souci de rythme pour les joueurs de Dan Tagnes face à un Davos, bien rodé après sa série de sept matches contre Rapperswil-Jona. Les coéquipiers de Gregory Hofmann ont largement dominé les Grisons (32-20 aux tirs). Mais dans la cage davosienne, le portier Sandro Aeschlimann a longtemps retardé l'échéance. Il n'a finalement dû s'avouer battu qu'à la 25e minute alors que Zoug évoluait en double supériorité numérique. Le défenseur suédois Christian Djoos a ajusté la lucarne pour l'ouverture du score. Sur un contre, Jan Kovar a doublé la mise (50e) après une belle triangulation avec Hofmann et Dario Simion. Sven Senteler a assuré le succès zougois à la dernière minute avec un but dans une cage désertée alors que Davos évoluait en infériorité numérique. Le deuxième match des demi-finales est agendé à dimanche.

La Suisse dos au mur après sa défaite face à l'Allemagne Image: KEYSTONE/AP/John Locher Ecrasés 10-3 par l'Allemagne dans le cadre du 18e tour du championnat du monde, le skip Yannick Schwaller et ses équipiers devront battre l'Ecosse dans leur dernier match du Round Robin pour atteindre les quarts de finale. Avec six victoires pour cinq défaites, la formation de Berne Zähringen pointe au 6e rang à l'issue du 18e des 20 tours, à égalité avec l'Allemagne. Le Canada et la Suède sont assurés de disputer la phase à élimination directe, alors que l'Italie, l'Ecosse et les Etats-Unis se partagent la 3e place (6 succès/4 défaites). Marcel Käufeler, Romano Meier, Michael Brunner et Yannick Schwaller, qui prennent part à leur premier rendez-vous intercontinental, ont bu la tasse face à l'Allemagne. Menés 6-0 après deux ends, ils ont abandonné à l'issue de la sixième manche. De quoi garder un peu d'énergie avant leur match décisif face à l'Ecosse, programmé dans la nuit de vendredi et samedi. Les curleurs suisses avaient pourtant su relancer leurs actions jeudi soir, dominant la Corée du Sud 9-7 après avoir subi deux défaites consécutives devant l'Italie et les Etats-Unis. Mais ils ont totalement manqué leur affaire face à l'Allemagne du skip Sixten Totzek.

Les Suissesses perdent leurs premiers points Image: KEYSTONE/EPA/Robert Ghement L'équipe de Suisse dames n'est pas parvenue à s'imposer à Bucarest contre la Roumanie en qualification pour la Coupe du monde. Les Suissesses ont concédé leurs premiers points (1-1) de la campagne. Malgré une supériorité évidente dans la phase finale et des chances de but dont une immense gâchée par Stierli, la Suisse ne s'est pas imposée pour la première fois en sept matches de qualification. Le 1-1 réussi à la 77e minute par Rahel Kiwic, qui venait d'entrer en jeu, fut un salaire beaucoup trop maigre pour la sélection de Nils Nielsen. Les Roumaines avaient ouvert le score juste avant la pause sur une jolie tête de Maria Ficzay consécutive à un corner. Elles ont marqué sur leur première chance du match. Malgré ce résultat décevant, les Suissesses ont toujours la main dans la lutte pour la victoire du groupe, qui assure la qualification directe pour la Coupe du monde 2023 en Océanie. Mardi à Thoune, elle recevront l'Italie, leur adversaire direct pour la première place. Au match aller, les Suissesses se sont imposées 2-1.

Wawrinka affrontera Bublik au 1er tour Image: KEYSTONE/EPA/Antonio Paz Stan Wawrinka (ATP 236) a été plutôt verni lors du tirage au sort du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Vaudois affrontera au 1er tour Alexander Bublik (ATP 37), dont la terre battue n'est pas la surface favorite. Battu par Elias Ymer (ATP 130) il y a dix jours dans le Challenger de Marbella pour son retour à la compétition après une absence de plus d'une année, Stan Wawrinka devra néanmoins afficher un tout autre niveau de jeu qu'en Espagne pour espérer passer cet écueil. Alexander Bublik, qu'il n'a jamais affronté, tient la forme. Le Kazakhe s'est ainsi adjugé le titre à Montpellier début février. Invité par les organisateurs d'un tournoi qu'il avait remporté en 2014, Stan Wawrinka (37 ans) est arrivé en début de semaine sur le Rocher. En cas de succès face à Alexander Bublik (24 ans), l'ex-no 3 mondial devrait logiquement défier le solide Pablo Carreño Busta (ATP 17) au 2e tour. Vers un choc Djokovic-Alcaraz en quarts Le tournoi monégasque est également marqué par le retour du no 1 mondial Novak Djokovic, qui n'a plus joué depuis son élimination en quart de finale à Dubaï pour son premier tournoi de l'année fin février. Exempté de 1er tour, le Serbe est appelé à se frotter au prodige Carlos Alcaraz (ATP 11) au stade des quarts de finale.

Première sélection en vue du Mondial Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER C'est parti pour l'équipe de Suisse. Le premier rassemblement aura lieu mercredi à Bâle avant deux matches amicaux contre la France. Deux néophytes convoqués. C'est le début du processus de sélection pour le Championnat du monde en Finlande (13 au 29 mai). Le premier match contre la France aura lieu le Vendredi Saint 15 avril à 20h00 à Megève (FRA), le deuxième le dimanche de Pâques 17 avril à 15h30 à l'Arène St-Jacques à Bâle. Pour la première semaine de préparation, le coach national Patrick Fischer a convoqué vingt-trois joueurs issus des clubs de National League d’ores et déjà éliminés des play-off. Avec Nathan Vouardoux (Rapperswil-Jona Lakers) et Joshua Fahrni (Berne), deux joueurs feront leur première sous les couleurs de l’équipe nationale. Le joueur le plus expérimenté du cadre est Romain Loeffel (Lugano), qui compte 105 sélections. "Suite aux Jeux olympiques, nous souhaitons désormais rajeunir l’équipe. Les joueurs que nous avons formés et développés ces quatre dernières années sont appelés à former le nouveau noyau de l’équipe. Je me réjouis énormément de pouvoir accompagner ce processus", déclare Patrick Fischer en évoquant sa sélection actuelle dans un communiqué de la fédération. Cela explique sans doute l'absence de joueurs comme Simon Moser (Berne) ou Joël Vermin (Genève-Servette). Le Zougois entend apporter les derniers ajustements au collectif durant les semaines restantes avant le début du Mondial. "Les matchs amicaux contre la France, l’Allemagne et la Lettonie nous permettront de dresser un état des lieux important", explique Fischer en ajoutant que "le fait que nous puissions participer aux Beijer Hockey Games est un coup de chance et opportunité unique". Sélection pour la première semaine de préparation au Championnat du monde (13 au 17 avril 2022). Gardiens (2): Melvin Nyffeler (Rapperswil-Jona Lakers), Philip Wüthrich (Berne) Défenseurs (8): Santeri Alatalo (Lugano), Michael Fora (Ambrì-Piotta), Lukas Frick (Lausanne), Andrea Glauser (Lausanne), Roger Karrer (Genève-Servette), Simon Le Coultre (Genève-Servette), Romain Loeffel (Lugano), Nathan Vouardoux (Rapperswil-Jona Lakers). Attaquants (13): Christoph Bertschy (Lausanne), Nando Eggenberger (Rapperswil-Jona Lakers), Joshua Fahrni (Berne), Jason Fuchs (Lausanne), André Heim (Ambrì-Piotta), Luca Hischier (Bienne), Ken Jäger (Lausanne), Mike Künzle (Bienne), Marco Miranda (Genève-Servette), Damien Riat (Lausanne), Noah Rod (Genève-Servette), Tristan Scherwey (Berne), Calvin Thürkauf (Lugano).

Avec quatorze équipes la saison prochaine Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Avec l'accession de Kloten et d'Olten en finale des play-off de la Swiss League, il est désormais certain que la National League comprendra quatorze équipes la saison prochaine. La National League a confirmé son futur visage pour la saison 2022-2023. Tant Kloten qu'Olten ont rempli les critères pour une promotion sportive dans l'élite. L'heureux élu sera désigné au terme d'une finale au meilleur des sept matches qui débutera lundi à Kloten. La présence de quatorze équipes en National League permettra de proposer un calendrier "propre" avec quatre tours soit treize matches par équipe pour un total de 52 matches et 52 journées. Il en est ainsi fini de l'établissement de groupes régionaux afin d'augmenter le nombre de matches. Le nombre de joueurs étrangers passera de quatre à six sur la feuille de match. La formule des pré-play-off et des play-off concernera les dix premières équipes du classement comme ce fut le cas ces deux dernières années. La saison sera terminée après la qualification pour les équipes classées aux 11e et 12e rangs. Les 13e et 14e disputeront un play-out au meilleur des sept matches. Si un club de Swiss League veut et est autorisé à monter sportivement, il devra disputer un barrage contre le perdant du play-out.

Boris Becker déclaré coupable de quatre chefs d'accusation Image: KEYSTONE/DPA/UWE ANSPACH L'ex-tennisman allemand Boris Becker a été déclaré coupable vendredi à Londres de quatre des 24 chefs d'accusation qui lui étaient reprochés en lien avec sa banqueroute. L'audience pour le prononcé de sa peine a été fixée au 29 avril. Le sextuple vainqueur de tournois du Grand Chelem fait l'objet de poursuites relatives à sa faillite personnelle, liée à un prêt de 3,5 millions d'euros d'une banque privée, Arbuthnot Latham. Un jury de la Southwark Crown Court de Londres l'a déclaré coupable de retrait de biens, de non-divulgation de succession et dissimulation de dette. Déclaré en faillite personnelle en juin 2017 à Londres, "Boum Boum" Becker, 54 ans, est accusé de ne pas avoir respecté ses obligations de divulgation d'informations, notamment bancaires, ce qu'il conteste. Il lui est notamment reproché de ne pas avoir remis à ses créanciers neuf trophées et médailles de son illustre palmarès sur le circuit professionnel. L'ancien numéro 1 mondial, qui vit au Royaume-Uni depuis 2012, a indiqué lors du procès débuté le 21 mars avoir encore en sa possession "beaucoup" de récompenses et de souvenirs amassés en 15 ans sur le circuit, mais certains ont disparu. Il a assuré à l'audience qu'il rendrait ses trophées s'il savait où ils se trouvaient. Parmi les neuf distinctions sur lesquelles les créanciers auraient aimé mettre la main figurent deux de ses trois coupes remportées à Wimbledon, deux trophées de l'Open d'Australie et sa médaille d'or aux JO de 1992. Boris Becker avait remporté son premier Grand Chelem sur le gazon de Wimbledon en 1985, à 17 ans seulement. Il avait déjà vendu aux enchères une partie de ses récompenses pour 700'000 livres (840'000 euros) afin d'éponger une partie de ses dettes. L'accusation lui reprochait également de ne pas avoir déclaré deux propriétés en Allemagne, ainsi que des intérêts dans un appartement londonien et d'avoir caché un prêt de 825'000 euros. A l'époque de sa banqueroute, les dettes du joueur, qui a remporté 49 titres en 16 ans de carrière sportive, étaient estimées jusqu'à 50 millions de livres. Il conteste toutes les infractions qui lui sont reprochées.