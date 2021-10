Fribourg-Gottéron enchaîne et enfonce Genève-Servette ++ Lausanne bat Bienne

Genève a besoin du match parfait Patrick Emond donne ses consignes mais cela ne suffit toujours pas Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Neuvième défaite en dix matches pour un Genève-Servette qui ne trouve pas la solution. Battus 2-0 par le leader Fribourg, les Aigles doivent désormais réaliser une partie sans faute. Genève-Servette à la recherche du match parfait. On dirait le titre d'un film d'aventures. La formule vient du coach Pat Emond: "On s'est bien préparé cette semaine. Le 2-0 est un peu sévère, sans enlever le mérite aux Fribourgeois. Mais un bon match ne suffit pas dans la situation où nous nous trouvons actuellement, on a besoin d'un match parfait." C'est-à-dire un match sans erreurs défensives, comme sur le 1-0 de Jörg, par exemple. Parce que Genève n'a pas mal joué. Mais Genève a joué comme une équipe hésitante qui avait perdu huit de ses neuf dernières parties. En face, bouffi de confiance, Fribourg a surfé sur cette vague en jouant simple et en continuant à appliquer une recette qui fonctionne en ce moment avec des joueurs formant une véritable équipe. "On avait demandé de serrer la défensive, ce qu'on a réussi à faire, poursuit Pat Emond. Je pense qu'on a eu nos chances de marquer, mais c'est comme au début de la saison, tout est difficile en attaque pour aller acheter nos goals. Je tiens à louer le travail des gars, je pense qu'ils se sont battus. C'est sûr que cette série négative est longue, mais ça ne sert à rien de nous apitoyer sur notre sort. Je ne m'arrête pas aux chiffres de cette série, d'autres le font à ma place. On doit se concentrer sur la partie de demain contre Rapperswil." Après l'échec de Vouillamoz à l'aile des deux étrangers Filppula et Winnik, le Québécois avait choisi de placer Deniss Smirnovs. "Deniss a fait un match correct, mais ces jeunes doivent progresser, appuie Emond. Depuis le jour 1 ces gars ne sont pas placés dans les bonnes chaises. Ca fait qu'ils font ce qu'ils peuvent. C'a été bien pour certains et moins bien pour d'autres, mais à un moment donné quand tu achètes un vélo et que tu ajustes une roue, eh bien ça donne ça. Certains joueurs qui ont des habilités jouent comme si l'équipe était au complet alors qu'il manque des gars." Même s'il n'y a pas de menace de relégation, cette crise genevoise pourrait avoir un impact à la tête de l'équipe. Interrogé en ce sens, le Québécois n'a pas épilogué: "Je veux m'en sortir, tout comme les joueurs. Mais je vais contrôler ce que je peux contrôler."

Infantino: "Que le football soit vraiment global" Image: KEYSTONE/EPA Le président de la FIFA Gianni Infantino a de nouveau prêché vendredi en faveur du Mondial biennal. Le Valaisan, qui a entamé à Caracas une tournée sud-américaine, estime qu'il faut que "le football soit vraiment global". "Notre devoir en tant que FIFA c'est de faire en sorte que le football soit vraiment global. Pour qu'il le soit, il faut analyser comment améliorer le football des sélections nationales (...) et il n'y pas de compétition qui se rapproche" du Mondial, a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse au stade olympique de Caracas. "Le président de la FIFA est le président de 111 pays et chacun d'entre eux a le droit de rêver. Mais le rêve doit avoir une possibilité de se réaliser, parce que si tu dois rêver pour l'éternité, tu vas finir par faire autre chose", a encore estimé le patron du football mondial. "Aujourd'hui, si on parle sans détour, quelles sont les possibilités réelles du Venezuela de participer au Mondial?", a lancé Infantino, rappelant que le pays de 30 millions d'habitants n'a jamais participé à une Coupe du monde et a très peu de chances d'y arriver dans les conditions actuelles. Tout le monde doit y gagner L'organisation plus régulière d'un Mondial, associée à l'augmentation déjà actée à partir de 2026 du nombre de participants de 32 à 48, donnerait ainsi selon lui davantage d'opportunité à des nations jusque-là mineures du football de prendre part à une Coupe du monde. "La possibilité de réformer le calendrier avec un Mondial tous les deux ans, on l'a analysée du point de vue du football (.. ) c'est possible. Il y a beaucoup d'avantages, parce qu'on donne plus de possibilités à beaucoup plus de pays de participer", a-t-il assuré. "Quand il a été décidé que le Mondial serait tous les quatre ans, il y a 100 ans environ, la FIFA comptait 40 pays. Il est temps d'analyser la question", a-t-il estimé, réitérant qu'une décision sera prise en "fin d'année". "Si on fait des changements, tout le monde doit être gagnant", a promis Infantino. Qualifications regroupées ? "Le prestige d'une compétition ne dépend pas de sa fréquence. Sinon on organiserait un Mondial tous les 40 ans. (Le prestige) dépend de la qualité de la compétition", a-t-il répondu, écartant tout risque de galvauder la Coupe du Monde. Le président de la FIFA a aussi estimé que cette réforme pourrait permettre aux joueurs d'aborder le Mondial sur un pied d'égalité en réduisant les déplacements entre continents pour les joueurs sud-américains avec la mise en place de phases qualificatives regroupées. "Des études montrent que voyager, avec le décalage horaire et le changement de climat, c'est mauvais", a dit le dirigeant de 51 ans. "Si Messi doit faire 350'000 km pour jouer un Mondial (en aller retour Europe-Amérique), et Cristiano Ronaldo 50'000... C'est normal que les Sud-Américains soient un peu plus fatigués que les Européens". Infantino a notamment évoqué une statistique parlante: "Depuis 2002, le Brésil n'a pas gagné un match en phase à élimination directe, pas en phase de poule, contre un pays européen. Cela fait 20 ans, et c'est le Brésil!". Le débat autour d'une Coupe du monde tous les deux ans a été lancé par l'ex-entraîneur Arsène Wenger, directeur du développement de la FIFA. Celui-ci préconise une compétition de sélections chaque année, en alternant Mondial et Euro, par exemple, pour la Confédération européenne.

Lausanne s'impose à Bienne Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Bienne a cédé la tête de la National League vendredi soir. Les hommes d'Antti Törmänen se sont inclinés 3-1 face à Lausanne dans le Seeland. Ecrasé 9-3 à Langnau, le promu Ajoie reste pour sa part scotché au dernier rang, à égalité avec Genève-Servette. Dominateur dans la première période mais guère dangereux, Lausanne a parfaitement su se ressaisir après avoir concédé l'ouverture du score à moins d'une seconde de la première sirène sur un tir de Yannick Rathgeb. La troupe de John Fust a ainsi cueilli un troisième succès dans ses quatre dernières parties en championnat. Christoph Bertschy a égalisé à 1-1 à 42 secondes de la fin d'un deuxième tiers largement dominé par le LHC (13 tirs cadrés à 3). Guillaume Maillard a donné l'avantage aux Vaudois à la 46e, Andrea Glauser scellant le score à 6 secondes de la fin. Le portier lausannois Tobias Stephan n'a eu que peu de travail à effectuer, réalisant 19 parades dont 11 dans l'ultime tiers. La plus lourde défaite Le fait d'évoluer avec quatre étrangers après les arrivées des Québécois Maxime Fortier et François Beauchemin n'a pas permis à Ajoie de mettre fin à sa série noire. Les Jurassiens ont concédé face à Langnau leur quatrième défaite d'affilée, la sixième dans leurs sept dernières sorties. Langnau, qui n'avait également gagné qu'un seul de ses six précédents matches, a ouvert la marque après 72'' de jeu seulement grâce à Kay Schweri. Ce dernier s'est fait l'auteur d'un doublé, tout comme Alexandre Grenier et Anthony Huguenin. Tim Wolf a cédé sa place devant le filet ajoulot à la 36e, après le 5-0, mais son remplaçant Viktor Östlund a lui aussi souffert en encaissant deux buts en 110 secondes. Fortier (38e et 51e) et Ueli Huber (47e) ont sauvé l'honneur jurassien, mais la troupe de Gary Sheehan a tout de même subi sa plus lourde défaite de la saison. Ambri bat Lugano Battu lors des deux premiers derbies tessinois de la saison - la dernière fois six jours plus tôt à Lugano (3-1) -, Ambri-Piotta a enfin pris le meilleur sur les "bianconeri" vendredi. Les Léventins se sont imposés 2-1 grâce à une réussite de Michael Fora à 102 secondes du terme. Le dernier match de la soirée a vu Rapperswil-Jona battre les Zurich Lions 3-1.

Genève en plein doute, Gottéron euphorique Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE La série victorieuse de Fribourg-Gottéron en National League se poursuit. A domicile, les Dragons ont dominé Genève-Servette 2-0 pour signer leur huitième succès consécutif. Qu'écrire qui n'a pas déjà été écrit sur cette équipe fribourgeoise en ce moment? Au fur et à mesure des matches, les joueurs de Christian Dubé ne perdent pas le cap. Et à la question de savoir quand les Dragons vont bien finir par tomber sur un os, la réponse est pour l'heure impossible à donner. On imaginait que la venue d'Aigles en mal de points aurait de quoi poser des problèmes aux Fribourgeois. Que cet impérieux besoin d'aller mieux ferait jouer les Genevois avec un sentiment d'urgence pas forcément inutile. Or, la partie a ressemblé à ce que l'on voit depuis quelques semaines, avec un Fribourg en confiance et un Genève hésitant. Cette fébrilité s'est matérialisée à la 15e lorsque Smons a pataugé à la ligne bleue avant de voir Marchon le déborder comme une génisse regardant passer le TGV. Après un premier tir de Sprunger sur Descloux, c'est Jörg qui a pu ouvrir la marque devant une cage presque déserte. Le capitaine des Dragons s'est encore mis en évidence à la 34e avec un débordement initié par une feinte "à l'ancienne", enchaîné avec une passe parfaite pour DiDomenico. Après cette deuxième réussite fribourgeoise, les hommes de Pat Emond se sont montrés un peu plus incisifs et créatifs. Malheureusement, cette poussée n'a pas eu de répercussion au tableau d'affichage. Un samedi crucial pour le GSHC Pendant que les Dragons évoluent au-dessus des nuages, les Aigles continuent leur vol en rase-mottes. La réception de Rapperswil samedi aux Vernets revêt une importance critique pour Pat Emond. Même si le coach doit faire face à des absences importantes, force est de constater que le GSHC a besoin d'un électrochoc. On savait que les étrangers tiraient l'équipe, on a vu que les Servettiens avaient de la peine à régater avec des importés muets. La présence de Smirnovs en première ligne avec Filppula et Winnik n'a pas eu l'effet escompté et avec l'absence de Miranda, on se demande bien qui Emond pourrait bien placer en compagnie de ses deux fers de lance. Peut-être que Joel Vermin serait une solution. Toujours est-il qu'il faudra bien trouver un moyen de se sortir de ce trou du côté du GSHC, qui en est à cinq défaites de suite.

Shiffrin va cumuler vitesse et technique Mikaela Shiffrin veut cumuler technique et vitesse cet hiver Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Mikaela Shiffrin veut de nouveau cumuler épreuves techniques et de vitesse, y compris aux JO de Pékin, a-t-elle expliqué vendredi. L'Américaine s'était focalisée la saison dernière sur le slalom et le géant après une année 2020 cauchemardesque. "Dans l'idéal, je suivrai le même programme que lors des années qui ont précédé la saison dernière", a confié à la presse la triple lauréate du gros Globe de cristal, qui excelle en technique mais a aussi remporté deux de ses 69 succès en Coupe du monde en descente et quatre en super-G. Après une année 2020 sans victoire - une disette inédite depuis 2011 -, marquée par le décès brutal de son père en février puis par la pandémie et une blessure au dos, la skieuse du Colorado a décroché trois succès début 2021 (un en géant et deux en slalom). Elle garde dans le viseur le record de 86 victoires établi par Ingemar Stenmark. Pour un 3e titre en slalom Ses Mondiaux réussis en février dernier à Cortina d'Ampezzo, avec quatre podiums en quatre courses dont un titre en combiné, dessinent aussi son ambition pour les Jeux olympiques (4-20 février 2022). Elle visera à Pékin une troisième médaille d'or consécutive en slalom. "Je veux disputer chaque course, si je me qualifie", a annoncé la championne, précisant néanmoins qu'il faudrait "réévaluer" son état physique comme mental en cours de saison, tant les Jeux sont à la fois épuisants et aléatoires. "Dès que l'on atterrit, il y a le décalage horaire. Et ensuite il faut courir un jour, s'entraîner le suivant, courir de nouveau, s'entraîner, recourir", "le tout pendant deux ou trois semaines si l'on arrive plus tôt", sans pouvoir "planifier beaucoup de récupération". Pression Par ailleurs, notamment sur ces pentes chinoises que découvriront les concurrents, "la météo peut tout changer" et les possibilités de reprogrammation sont limitées. "Donc vous pouvez tout faire bien, être reposée, prête à y aller fort, et échouer totalement pour des raisons qui échappent à votre contrôle", a-t-elle expliqué. D'où la "pression" particulière de l'événement, a poursuivi Mikaela Shiffrin. "Vous espérez aller aux Jeux", "l'apogée" d'une carrière sportive, "et pourtant c'est très inconfortable, tout le long", et "c'est une sorte de métaphore pour toute ma carrière", a raconté celle qui lutte pour rester "au sommet" de son sport.

La saison 2022 comportera 23 GP La saison 2022 de F1 comportera 23 courses Image: KEYSTONE/AP La saison 2022 de F1 comptera 23 Grands Prix mais pas de course en Chine, selon un calendrier officialisé vendredi. Elle démarrera à Bahreïn le 20 mars pour se conclure à Abou Dhabi le 20 novembre. Ce total de 23 courses, si la pandémie de coronavirus le permet, constituera un record qui aurait déjà dû être atteint en 2021 avant plusieurs annulations et reprogrammations.

Le mari d'Agnes Tirop interrogé par la police Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le mari d'Agnes Tirop était interrogé vendredi après son arrestation la veille à Mombasa, a appris l'AFP de sources policières. Le meurtre de la prometteuse athlète de 25 ans a suscité l'émotion. La police kényane a annoncé tard jeudi soir l'arrestation d'Emmanuel Rotich grâce à la détection de son téléphone portable dans cette ville côtière située à plusieurs centaines de kilomètres du lieu du drame. Agnes Tirop, double médaillée mondiale du 10'000 m (en 2017 et 2019) et 4e des derniers Jeux olympiques de Tokyo sur 5000 m, a été retrouvée cette semaine poignardée au domicile du couple, à Iten, une ville d'altitude de l'ouest du Kenya où s'entraînent de nombreux coureurs de fond et demi-fond parmi lesquels Julien Wanders. L'enquête se poursuit Âgé d'une quarantaine d'années, M. Rotich est considéré par la police comme le principal suspect du meurtre. Il devait apparaître devant une cour vendredi mais en fin d'après-midi il se trouvait toujours au commissariat de Mombasa, où les policiers cherchaient à déterminer où son dossier serait traité. "Nous l'avons toujours ici et l'enquête se poursuit", a déclaré David Mathiu, chef de la police du sous-comté de Changamwe, où le suspect est détenu. Un responsable de la police de Mombasa a pour sa part déclaré que ce dernier était interrogé sur place tandis qu'une équipe de police "collectait des preuves" dans la maison d'Iten. Son téléphone était également analysé. Il sera présenté "devant la cour la semaine prochaine", a ajouté cette source. "Etant donné la tension sur le terrain à Iten, il est peu probable qu'il soit poursuivi là-bas", a-t-elle par ailleurs précisé. Compétitions suspendues La mort brutale d'Agnes Tirop, 2e des 10 km de Genève le 3 octobre dernier, a suscité l'émotion dans le pays et dans le monde de l'athlétisme. La fédération kényane a annoncé jeudi suspendre les compétitions pendant deux semaines, en l'honneur de Tirop et d'un autre coureur de fond, Hosea Mwok Macharinyang, récemment mort des suites de ce qui a été qualifié de suicide.

Frolik signe à Lausanne jusqu'en 2023 Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Les rumeurs étaient bien fondées. No 10 de la draft 2006 de NHL, Michael Frolik débarque à Lausanne. L'ailier tchèque de 33 ans s'est engagé jusqu'au terme de la saison 2022/23, a annoncé le LHC dans un communiqué. Vainqueur de la Coupe Stanley 2013 avec Chicago, Michael Frolik a disputé 905 matches de NHL, réussissant 403 points au total. Le double médaillé de bronze des championnats du monde (2011, 2012) reste toutefois sur deux saisons compliquées, lui qui n'avait pas réussi à se faire une place au sein de l'effectif des Canadiens de Montréal durant l'exercice 2020/21. "Le fait d'avoir joué plus de 900 matches en NHL en dit beaucoup sur les qualités évidentes de Michael", explique le coach du LHC John Fust, cité dans le communiqué. "Il peut évoluer au centre ou à l'aile, possède des qualités défensives impeccables et a un niveau d'aptitude qui va nous aider dans notre jeu", ajoute-t-il.

Ons Jabeur, première Arabe dans le top 10 Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Ons Jabeur (WTA 14) a écrit une nouvelle page d'histoire du tennis à Indian Wells. La Tunisienne est devenue la première Arabe à se hisser dans le top 10 du classement mondial grâce à sa qualification pour les demi-finales du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells. Victorieuse 7-5 6-3 d'Anett Kontaveit (WTA 20) jeudi soir en quart de finale en Californie, Ons Jabeur (27 ans) est assurée de figurer au pire à la 9e place du classement WTA lundi prochain. Elle pourrait même grimper au 6e rang en cas de sacre. Première Arabe à remporter un titre sur le circuit principal (Birmingham 2021) et à atteindre les quarts de finale en Grand Chelem (Open d'Australie 2020), la Tunisienne a donc brisé une nouvelle barrière cette semaine. Chez les messieurs, le joueur arabe le mieux classé demeure le Marocain Younes El Aynaoui (14e). "Ce n'est qu'un début" "Je sais que le top 10 n'est qu'un début", a lâché Ons Jabeur, qui avait triomphé chez les juniors à Roland-Garros en 2011 mais a eu besoin de temps pour mettre en place un jeu extrêmement varié. "Je veux prouver que je mérite de faire partie des dix meilleures joueuses du monde", a-t-elle souligné. "J'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Mais je suis très heureuse, très émue", a lâché Ons Jabeur, qui doit affronter Paula Badosa (WTA 27) pour une place en finale. "Je crois en moi, j'ai travaillé dur, et ce n'est qu'un début", a poursuivi la Tunisienne, citée sur le site de la WTA.

Fribourg-Gottéron contre Munich en huitièmes de finale Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Fribourg-Gottéron, leader du Championnat de National League, affrontera le Red Bull Munich à l'affiche des huitièmes de finale de la Ligue des champions. De leur côté, les Zurich Lions retrouveront sur leur route les Suédois de Rögle. Gottéron commencera à l'extérieur les 16-17 novembre et recevra Munich les 23-24 novembre. Les Zurich Lions accueilleront d'abord Rögle. La Suisse attend toujours un successeur aux Zurich Lions, vainqueurs de la compétition en 2009. Les Fribourgeois avaient atteint les demi-finales en 2017. Cette fois-ci, ils ont une bonne chance de passer un tour. Avec six victoires en autant de matches dans la phase préliminaire, les joueurs de Christian Dubé n'ont pas à cultiver de complexes contre qui que ce soit. Red Bull Munich a terminé deuxième de sa poule avec 12 points derrière le futur adversaire des Zurich Lions, Rögle dans un groupe où figurait également le champion de Suisse, Zoug. En DEL, Munich est actuellement leader après dix matches avec deux points d'avance sur Adler Mannheim. Les internationaux allemands comme le gardien Danny aus den Birken, le défenseur Yannic Seidenberg ou l'attaquant Philip Gogulla font partie du cadre du triple champion allemand entre 2016 et 2018. Si Fribourg-Gottéron passe l'écueil des huitièmes de finale, il affrontera au tour suivant le vainqueur du duel entre les Finlandais de Lukko Rauma et les Italiens de Bolzano. La tâche des Zurichois sera difficile en cas d'éventuel quart de finale avec un match contre le vainqueur de Sparta Prague et les Suédois de Skelleftea.

Miguel Angel Lopez revient dans la maison Astana Image: KEYSTONE/EPA Getty POOL Le grimpeur colombien Miguel Angel Lopez s'est engagé pour les deux prochaines années chez Astana, son ancienne formation, a annoncé vendredi matin l'équipe kazakhe. Miguel Angel Lopez (27 ans) avait déjà couru six saisons sous les couleurs d'Astana avant de rejoindre Movistar fin 2020. Le 18 septembre, la formation espagnole avait annoncé la rupture de contrat à la date du 1er octobre, d'un commun accord selon l'équipe, suite à l'abandon du coureur dans l'avant-dernière étape de la Vuelta alors qu'il occupait la troisième place du classement général. En dépit des réprimandes de ses dirigeants, Lopez avait posé pied à terre, à 60 kilomètres de l'arrivée, après avoir été décramponné du groupe des favoris. Présent à deux reprises sur le podium de grands tours (3e du Giro et de la Vuelta en 2018), le Colombien a gagné en 2020 l'étape alpestre du col de la Loze dans le Tour de France. "C'est un retour à la maison", a déclaré Lopez, cité par Astana. "Dans le monde du cyclisme professionnel, un coureur qui veut continuer à avancer doit parfois changer quelque chose dans sa carrière, acquérir une nouvelle expérience. Parfois c'est bon, parfois non".

Zion Williamson va manquer le début de saison Image: KEYSTONE/AP/MARCIO JOSE SANCHEZ Zion Williamson va manquer le début de saison NBA. La star des New Orleans s'était blessée au pied droit au début de l'été. "Nous n'avons pas de date de retour précise", a indiqué en conférence de presse le vice-président des opérations basket de la franchise, David Griffin. Il avait pourtant assuré le contraire fin septembre, déclarant être "optimiste" quand à un retour de l'ailier fort de 21 ans pour le premier match le 20 octobre. Zion Williamson a été opéré cet été d'une fracture du pied droit subie à l'entraînement. C'est la quatrième blessure en deux ans et demi pour le no 1 de la draft 2019. Griffin ajoute que l'état de santé de Williamson sera "réévalué dans environ deux semaines".

Josi et les Predators, premières victimes du Kraken Josi et les Preds ont subi la loi du Kraken jeudi Image: KEYSTONE/AP/MARK HUMPHREY Roman Josi et Nashville ont connu la défaite jeudi pour leur premier match de la saison en NHL. Les Predators se sont inclinés 4-3 dans le Tennessee face au Seattle Kraken, qui a signé ainsi la première victoire de son histoire. Capitaine des Preds, Roman Josi a marqué en vain jeudi soir. Le défenseur bernois a inscrit le 2-2 sur une reprise directe à la 25e minute, alors que son équipe évoluait à 5 contre 3. Mais Seattle a repris pour de bon l'avantage moins de cinq minutes plus tard grâce à l'homme du match, Alex Wennberg (1 but, 1 assist jeudi). Nashville a survolé les débats dans le troisième tiers, réussissant 13 tirs cadrés contre un seul pour le Kraken qui a parfaitement résisté avant de prendre deux longueurs d'avance à la 59e dans une cage vide. Mikael Granlund (1 but, 2 assists) a scellé le score à 40'' de la fin du match. Niederreiter marque également Nino Niederreiter a lui aussi débloqué son compteur personnel dès le premier match de Carolina. Mais contrairement à Roman Josi, l'attaquant grison a connu les joies du succès avec les Hurricanes face aux New York Islanders (6-3). Il a marqué le 4-2 à la 32e sur une contre-attaque, en solo. Grégory Hofmann a pour sa part signé des débuts victorieux en NHL, à 28 ans. Deuxième attaquant le plus utilisé de son équipe, le Jurassien bernois n'a toutefois pas inscrit le moindre point dans une rencontre gagnée 8-2 par Columbus face aux Coyotes. Dean Kukan était lui aussi présent dans l'alignement des Blue Jackets.

Le Brésil et l'Argentine victorieux Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Le Brésil a écrasé l'Uruguay 4-1 jeudi à Manaus lors de la 12e journée des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2022. La Seleçao est largement en tête du classement avec 31 points, soit 6 de plus que l'Argentine qui a battu le Pérou 1-0. On le croyait déprimé, hors de forme... Neymar a répondu sur le terrain, marquant un but sublime et distribuant deux passes décisives. Raphinha a pour sa part signé un doublé face à l'Uruguay, qui a sauvé l'honneur sur un coup-franc de Luis Suarez (77e, 3-1). Dimanche, Neymar avait été transparent contre la Colombie (0-0), quelques heures après la diffusion d'un entretien-choc dans lequel il dit que la Coupe du monde au Qatar serait probablement "sa dernière". Pour un joueur qui craint de "ne plus avoir le mental pour supporter encore plus de football", le no 10 de la Seleçao transpirait la joie de vivre jeudi soir dans la chaleur étouffante de l'Amazonie. Il a inscrit son 70e but en 115 matches sous le maillot du Brésil, se rapprochant encore un peu plus de record de Pelé (77). A noter que le Bâlois Arthur Cabral n'a pas été aligné côté brésilien. L'Argentine assure l'essentiel L'Argentine a pour sa part vaincu le Pérou dans la douleur jeudi à Buenos Aires. L'Albiceleste a assuré l'essentiel et possède désormais huit points d'avance sur l'Equateur (3e), qui a ramené un nul de Colombie (0-0) lors de cette 12e journée. Dans une rencontre où le Pérou a manqué un penalty, l'unique but a été inscrit avant la pause par Lautaro Martinez d'une tête rageuse au premier poteau (41e), servi par Nahunel Molina après un une-deux avec Rodrigo de Paul.