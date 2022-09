Gottéron et GE Servette s'imposent avec autorité

Soirée parfaite pour les Romands Image: KEYSTONE/PostFinance La 3e journée de National League a souri aux Romands qui ont tous gagné. Genève, Fribourg et Ajoie se sont imposés avec autorité, alors que Lausanne et Bienne ont eu besoin des tirs au but. A Zoug, Genève s'est fait pardonner sa défaite 2-0 à Bienne. Cette partie entre deux belles cylindrées du championnat a débouché sur un très joli match et un succès 5-2 des visiteurs. Le premier tiers est parti sur les chapeaux de roue sans interruption avant la 11e minute. Mais les Genevois ont allumé la mèche à la 19e grâce à Hartikainen sur un power-play impeccable. L'égalisation de Senteler à la 30e n'a pas perturbé des Aigles bien à leur affaire pour prendre deux longueurs d'avance en fin de période médiane via Rod et Tömmernes. La bonne santé des Genevois fut encore plus claire à la 46e lorsque Marco Miranda parvint à inscrire le 4-1 en infériorité numérique. Les joueurs de Jan Cadieux ont su faire le dos rond en fin de partie pour finalement fêter leur victoire avec un but dans la cage vide de l'inévitable Tömmernes. Point noir pour le GSHC, la sortie sur blessure de Gauthier Descloux. On connaît la fragilité physique du portier fribourgeois et il n'a cette fois disputé que le premier tiers. Heureusement que les Grenat ont rapatrié Robert Mayer comme police d'assurance. Fribourg se reprend Après un début de saison encore plus poussif que celui de Genève, Fribourg a lui aussi remis les pendules à l'heure. Dans leur antre, les Dragons ont dominé Rapperswil 4-1. Mal payés lors du premier week-end de jeu, les joueurs de Christian Dubé ont cette fois parfaitement su profiter de leurs chances. Gottéron a ouvert le score par Bertschy (9e). Dufner a ensuite doublé la mise à la 14e. Et même lorsque les Lakers ont réduit la marque par Jensen à la 18e, les Fribourgeois sont parvenus à reprendre deux longueurs d'écart vingt secondes plus tard. Particulièrement intéressant la saison passée, le power-play fribourgeois a encore produit sur le 4-1 de Desharnais à la 33e. Les Dragons ont ensuite géré comme il fallait la fin de la rencontre. Ajoie continue de surprendre avec une importante victoire à Langnau. Les Jurassiens ont bien négocié ce deuxième déplacement en s'imposant 4-1. Lausanne trouve un moyen de gagner En déplacement à Kloten, Lausanne a une fois de plus dû passer par les tirs au but. Parce que les Vaudois, qui menaient 1-0 grâce à Kovacs, ont vu les Aviateurs égaliser à la 49e par l'excellent Jonathan Ang. Mais comme contre Davos, les artilleurs des Lions ont été adroits avec trois réussites (Sekac, Salomäki et Fuchs) pour aller chercher cette unité supplémentaire (2-1 tab). Reste que malgré des statistiques avancées légèrement favorables et les deux points, les Lausannois n'ont pas franchement convaincu dans la banlieue zurichoise. Les hommes de John Fust devront faire mieux à Lugano samedi avant de recevoir Zurich dimanche soir. Mené 3-1 par l'ennemi bernois, Bienne a finalement dominé le club de la capitale aux tirs au but (4-3). Harri Säteri a été bon durant la séance et Brunner et Rathgeb ont scoré. Mais les Biennois étaient revenus en début de troisième tiers par Maillard, prêté par Lausanne, et l'opportuniste Olofsson qui en est à trois buts cette saison. Dans les deux dernières parties de cette première journée à sept rencontres, Ambri a lui aussi eu besoin des penalties pour engranger un deuxième point face à Davos. Les Léventins l'ont emporté 4-3. Enfin Zurich a dominé Lugano 1-0.

Les jeux étaient faits depuis deux mois Roger Federer: il ne pouvait plus solliciter son genou comme il le devait. Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Cinq jours après l'annonce de sa retraite, Roger Federer est revenu devant la presse suisse à Londres sur les raisons qui l'ont conduit à une telle décision. Elle était, à ses yeux, inéluctable. "J'avais une boule à l'estomac avant d'annoncer ma retraite sur les réseaux sociaux, dit-il. J'ai longtemps repoussé cette décision." Depuis deux mois, l'homme aux vingt titres du Grand Chelem savait qu'un retour sur les courts n'était plus vraiment d'actualité. En juillet dernier lors de la cérémonie du centenaire du Center Court de Wimbledon à laquelle il avait été convié, les jeux étaient faits. A l'entraînement, il ne pouvait pas pousser son genou comme il le devait. Un genou, qui dans la vie de tous les jours, n'éveille en lui ni douleur ni gêne, précise-t-il. Lors des vacances qui ont suivi cette cérémonie, Roger Federer a, poursuit-il, officialisé en quelque sorte sa décision. Mais il a pris deux semaines pour trouver les mots et le ton pour l'annoncer le 15 septembre. "Sur le plan émotionnel, ce ne fut pas simple", avoue-t-il. Maintenant, il lui reste à écrire ce week-end le dernier chapitre de sa fabuleuse carrière lors de la Laver Cup. Il doit, en principe, s'aligner vendredi en double pour son ultime rencontre officielle. Il convient de préciser que la Laver Cup est reconnue par l'ATP malgré son caractère d'exhibition.

La Russie écartée du tirage au sort de l'Euro 2024 Aleksander Ceferin lors de l'annonce du pays organisateur de l'Euro 2024 Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI La Russie, sanctionnée en raison de l'invasion militaire de l'Ukraine, a été écartée du tirage au sort des qualifications de l'Euro 2024. La Fédération russe et l'UEFA l'ont annoncé. "L'équipe nationale russe ne participera pas au tirage au sort du tour de qualification du Championnat d'Europe 2024, qui se tiendra le 9 octobre à Francfort", a annoncé la fédération russe dans un communiqué. "La raison provient de la décision de l'UEFA en février de suspendre la participation des équipes nationales et des clubs russes aux compétitions de l'organisation, et ce de facto +jusqu'à nouvel ordre+", ajoute-t-elle. A la suite de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes, le 24 février dernier, l'UEFA et la FIFA ont annoncé conjointement la suspension des sélections nationales et des clubs russes de toutes leurs compétitions "jusqu'à nouvel ordre". Cette sanction s'est appliquée dès l'Euro féminin, au début de l'été en Angleterre, où le Portugal a remplacé la sélection russe, et à la Coupe du monde masculine de football à venir au Qatar (20 novembre-18 décembre). Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté en juillet le recours de la Fédération russe de football qui contestait cette suspension. La mise à l'écart de la Russie des qualifications en vue du prochain Euro a été confirmée mardi par l'UEFA, dont le comité exécutif est réuni sur l'île croate de Hvar. "Toutes les équipes russes sont actuellement suspendues à la suite de la décision du comité exécutif de l'UEFA du 28 février 2022, qui a été confirmée par le Tribunal arbitral du sport le 15 juillet 2022", rappelle l'UEFA dans un communiqué. "Par conséquent, la Russie n'est pas intégrée dans le tirage au sort des qualifications du championnat d'Europe de football." L'Euro 2024 aura lieu en Allemagne, qui a par ailleurs demandé à l'UEFA d'exclure le Bélarus en raison de son soutien à la Russie.

Le Grand Prix de Monaco confirmé pour la saison 2023 Monaco au calendrier FIA en 2023 Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, un temps menacé, a été retenu pour la saison 2023. Celle-ci comptera un nombre record de 24 courses, a annoncé la FIA. L'avant-dernier Grand Prix de la saison se déroulera à Las Vegas, une nouveauté, tandis que le Grand Prix du Qatar fait son retour au calendrier après un an d'absence. "La présence de 24 courses au calendrier du championnat de Formule 1 One World montre une nouvelle fois la croissance et l'attractivité de ce sport à l'échelle planétaire", a souligné le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem, cité par le communiqué de la FIA. La FIA confirme également le maintien du Grand Prix de Belgique et le retrait du GP de France pour 2023. La saison débutera le 5 mars à Bahrein et se terminera le 26 novembre à Abu Dhabi. La saison 2022 devait initialement se courir sur 23 épreuves mais le promoteur de la compétition, Formula One, avait annulé en février le Grand Prix de Sotchi initialement prévu le 25 septembre, en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La saison 2023 comptera donc trois Grands Prix aux Etats-Unis, Las Vegas (le 18 novembre), venant s'ajouter à ceux de Miami (7 mai) et Austin (22 octobre). "Nous sommes fiers d'annoncer un calendrier 2023 avec 24 courses partout dans le monde. La Formule 1 connaît une demande sans précédent pour accueillir des courses et il est important que nous trouvions le juste équilibre (géographique) pour ce sport en général", s'est félicité le PDG de la F1 Stefano Domenicali.

P.K. Subban, Zdeno Chara et Keith Yandle à la retraite Image: KEYSTONE/AP/MICHAEL DWYER Trois défenseurs importants de NHL ont décidé de prendre leur retraite. Il s'agit de P.K. Subban, de Zdeno Chara et de Keith Yandle. Drafté par Montréal en 2007, Subban a porté le maillot du Canadien jusqu'en 2016. Le Canadien de 33 ans au style offensif a notamment eu pour coéquipiers Raphael Diaz, Yannick Weber et Sven Andrighetto. Il a ensuite troqué la Sainte-Flanelle pour le chandail jaune des Nashville Predators avec Roman Josi et à nouveau Yannick Weber. Il a finalement disputé les trois dernières saisons avec les New Jersey Devils de Nico Hischier. Il quitte la NHL avec 467 points (115 goals) en 834 parties. Zdeno Chara fait lui ses adieux au hockey professionnel à 45 ans et après 1680 matches disputés en 24 saisons. Le géant slovaque de 2m05 a inscrit 680 points dont 209 goals avec les New York Islanders, les Ottawa Senators, les Boston Bruins et les Washington Capitals. Il a remporté la Coupe Stanley en 2011. Moins connu que les deux autres, Yandle détient pourtant le record du nombre de matches joués consécutivement avec 989 parties. Drafté en 2005, l'arrière de 36 ans a commencé son impressionnante série le 26 mars 2009 pour la terminer le 29 mars 2022. A noter que ce record pourrait être battu en ce début de saison par Phil Kessel qui en est à 982 matches de suite.

Objectif Malte pour Roggerio Nyakossi et la Suisse Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse lancera ce mercredi à Nyon sa campagne de qualification pour l'Euro M19 dont la phase finale se déroulera à Malte l'année prochaine. Elle affrontera la Grèce avant de croiser le fer contre la République tchèque samedi et Andorre mardi. Les deux premiers de ce groupe seront qualifiés pour le tour Elite, la dernière étape avant la phase finale à Malte qui réunira du 3 au 16 juillet 2023 huit équipes, dont le pays organisateur. "Le but est bien sûr de nous qualifier pour la phase finale, affirme le défenseur Roggerio Nyakossi. Mais il convient tout d'abord de sortir de cette poule. Les Grecs semblent les plus dangereux." A 18 ans, Roggerio Nyakossi revient pratiquement à la maison après son départ cet été à Marseille. Le Genevois a dit oui à l'aventure phocéenne plutôt que de tenter de gagner du temps de jeu au Servette FC. "J'ai découvert un autre monde, dit-il. Marseille me suivait depuis un certain temps déjà. Les premiers contacts remontent à l'hiver dernier. Je me suis engagé jusqu'en 2027. J'ai la conviction d'avoir fait le bon choix." Une blessure qui tombait mal Ses premières semaines à Marseille ont toutefois été compliquées. Il s'était, en effet, blessé le 22 mai à Sion lors de son unique titularisation avec le Servette FC en Super League. "J'ai souffert d'une déchirure musculaire aux ischios. J'ai dû passer par une longue phase de réathlétisation à Marseille, explique-t-il. Mais aujourd'hui, je suis pleinement opérationnel." Il revendique ainsi cette semaine une place de titulaire au sein du onze dirigé par Francesco Gabriele. A défaut d'un temps de jeu conséquent, Roggerio Nyakossi a rejoint cette sélection M19 avec un certain bagage. A Marseille,il s'entraîne, en effet, régulièrement avec la première équipe. Il bénéficie ainsi des conseils éclairés de l'ancien joueur de Manchester United Eric Bailly, qui s'est très vite affirmé comme le patron de la défense de l'OM. "Je suis aussi proche de Johan Djourou. Il suit ma carrière et son avis compte", précise le Genevois qui a retrouvé à Marseille un camarade de sélection en la personne de l'attaquant zurichois Esey Gebreyesus. Même parfaitement conscient de l'étendue du défi qui se présente devant lui, Roggerio Nyakossi entend "jouer le plus rapidement possible en première équipe". "J'ai toujours eu confiance en mes moyens, poursuit-il. Mais je mesure aussi qu'il faut une part de chance quelque part pour réussir une grande carrière." Cette ultime remarque démontre que Roggerio Nyakossi, du haut de son 1m94, sait garder les pieds sur terre.

Adam Yates, renfort de choix pour Pogacar chez UAE Image: KEYSTONE/EPA Adam Yates a signé un contrat de trois ans avec l'équipe UAE, a annoncé celle-ci mardi, un renfort de choix pour le double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar. L'arrivée du grimpeur britannique, qui courait jusque-là pour l'équipe Ineos, devrait notamment bénéficier à Pogacar dans la montagne où il peut déjà compter sur Rafal Majka et Brandon McNulty, qui ont prolongé leur contrat en août. Sur le dernier Tour de France, l'équipe UAE a souffert de la comparaison avec la Jumbo-Visma du Danois Jonas Vingegaard qui a devancé son rival slovène à Paris. Spécialiste des courses par étapes, Yates, 30 ans, a notamment remporté le Tour de Catalogne en 2021 et a déjà terminé à trois reprises dans le Top 10 du Tour de France, son meilleur résultat étant 4e en 2016 où il a remporté le maillot blanc du meilleur jeune. "Je sens que mes plus belles années sont encore devant moi et je vais tout donner pour aider l'équipe à devenir la meilleure du monde", a-t-il commenté dans un communiqué de sa nouvelle formation.

Enquête sur une insulte raciste présumée Image: KEYSTONE/FR51399 AP La Ligue nord-américaine (MLS) a annoncé lundi qu'elle allait enquêter sur une insulte raciste présumée. Proférée par un joueur de DC United à l'endroit d'un adversaire de l'Inter Miami, elle a conduit son entraîneur Wayne Rooney à aussitôt le remplacer. "La MLS a une tolérance zéro pour tout langage injurieux et offensant et nous prenons ces allégations très au sérieux", a déclaré un porte-parole de la MLS à ESPN. "Une enquête sur cette affaire va commencer rapidement. De plus amples informations seront fournies à l'issue de celle-ci." L'incident présumé s'est produit à la 59e minute de cette rencontre de championnat remportée par Miami (3-2). Un accrochage au cours duquel le Grec Taxiarchis Fountas aurait traité de "nègre" le Jamaïcain Damion Lowe, provoquant l'interruption de la rencontre par l'arbitre qui, après avoir averti les deux joueurs, s'est entretenu avec leurs entraîneurs Wayne Rooney et Phil Neville. Sur quoi, Rooney a fait savoir qu'il sortirait Fountas pour le remplacer et a tenu son engagement dès la reprise du jeu après plusieurs minutes de discussions tendues. Neville rend hommage à Rooney "C'était un propos raciste inacceptable. Le mot est inacceptable, c'est le pire mot au monde. Il n'y a pas de place pour le racisme sur un terrain de foot. Je dois féliciter mes joueurs pour avoir gardé leur calme. Je dois féliciter l'arbitre pour sa gestion d'une situation vraiment difficile et je dois rendre hommage à Wayne Rooney pour avoir géré les choses comme il l'a fait", a réagi Neville après la rencontre. Taxiarchis Fountas a nié catégoriquement avoir proféré cette insulte. "Je n'ai pas utilisé le mot dont on m'accuse. Je dénonce cette méprisable insulte raciste, que je n'ai pas prononcée (...) Je suis vraiment bouleversé d'être accusé à tort", a-t-il écrit sur Twitter.

Wawrinka passe l'écueil des qualifications Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Stan Wawrinka (ATP 284) a gagné sa place dans le tableau principal de l'ATP 250 de Metz. Le Vaudois a battu le Hongrois Zsombor Piros (ATP 160) 6-7 6-2 6-0 au 2e et dernier tour des qualifications. Convaincant la veille face à la tête de série no 1 Laslo Djere (ATP 67), Stan Wawrinka a souffert lundi après-midi. Rapidement mené 4/0 dans un tie-break qu'il a bien mal négocié, il a toutefois su élever son niveau de jeu. L'ex-no 3 mondial a, ainsi, remporté les onze derniers jeux du match. Ce passage par la case qualifications sera forcément bénéfique pour Stan Wawrinka. C'est seulement la deuxième fois depuis son retour à la compétition à la fin mars qu'il parvient à enchaîner deux victoires consécutives, après Rome en mai. Il visera un troisième succès de rang au 1er tour du tableau final.

Mbappé refuse de participer à une séance photo Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Kylian Mbappé a "décidé de ne pas prendre part à la séance photo prévue" mardi avec l'équipe de France, a-t-il fait savoir lundi dans un communiqué. Sa décision est motivée par le fait que la Fédération refuse de "modifier la convention" des droits à l'image des joueurs. La star des Bleus et du Paris Saint-Germain "et ses représentants (...) regrettent vivement qu'aucun accord n'ait pu, comme demandé, être trouvé en amont de la Coupe du monde" sur ce sujet qui a déjà fait polémique en mars. Lors de différentes rencontres, les conseillers de Mbappé avaient pu auprès des dirigeants de la FFF "exposer leur position quant à la nécessité de modifier la convention régissant les conditions d'utilisation de son image", poursuit le communiqué, et un accord semblait avoir été trouvé début juin. Mais le président de la FFF, Noël Le Graët, a expliqué lundi dans L'Equipe que "rien ne changera d'ici la Coupe du monde". Ces déclarations "renvoyant les discussions après la Coupe du monde, Kylian Mbappé, fidèle à ses positions et comme il l’avait indiqué à la FFF, a donc décidé de ne pas prendre part à la séance photo prévue demain (mardi)". Cette décision "ne remet évidemment pas en cause son engagement total et sa détermination à contribuer à la réussite collective de l'équipe nationale pour les importantes échéances sportives à venir", conclut le communiqué.

Teddy Riner, blessé, renonce aux Mondiaux Teddy Riner, en bleu, doit renoncer aux Mondiaux de Tachkent Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHER JUE Le décuple champion du monde et triple champion olympique de judo Teddy Riner a annoncé qu'il devait renoncer aux Mondiaux de Tachkent. Il s'est blessé à une cheville en août. "Hélas je le redoutais, mais les examens médicaux passés ce jour ont confirmé que je ne pourrai reprendre le judo avant quelques semaines, ce qui exclut donc ma participation aux prochains Championnats du monde de Tachkent (6 au 13 octobre)", a écrit Riner, 33 ans, sur Twitter. "A deux ans des JO, je ne peux prendre aucun risque. Rendez-vous est pris pour les prochains Championnats du monde en mai 2023 au Qatar", a ajouté la mégastar du sport français. Dans son court message, Riner ne donne pas de précisions sur la blessure qui l'oblige à déclarer forfait pour le rendez-vous le plus important de l'année. Fin août, à l'occasion d'un stage à Rabat au Maroc, il s'était blessé à une cheville lors d'une confrontation lorsqu'un partenaire d'entraînement lui était retombé sur la cheville. La Fédération française de judo et le PSG, son club, avaient alors indiqué que cette entorse nécessitait "le port d'une attelle et l'utilisation de béquilles pendant trois semaines", tout en assurant que sa participation aux Championnats du monde 2022 était "maintenue". Riner, médaillé de bronze en plus de 100 kg et sacré champion olympique par équipes en août 2021 à Tokyo, n'a plus participé à un Championnat du monde depuis 2017. En juillet, il a remporté le Grand Slam de Budapest, sa première compétition sur la scène internationale depuis les JO de Tokyo.

Ardon Jashari remplace Noah Okafor Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Murat Yakin a fait appel à un néophyte pour compléter sa liste en vue des matches de préparation contre l'Espagne et la Tchéquie (24 et 27 septembre). Le sélectionneur a convoqué Ardon Jashari. Le milieu de terrain lucernois de 20 ans prend la place de Noah Okafor qui souffre d'un problème aux dents. Dommage pour l'ancien Bâlois qui est en pleine forme actuellement avec déjà deux buts en Ligue des champions contre Milan et Chelsea. Ardon Jashari intègre le groupe, mais il n'a pas le même poste qu'Okafor. Jashari est un milieu défensif qui impressionne par sa maturité à son âge.

Une grande première pour Lulu Sun Lulu Sun: une premi Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Lulu Sun (WTA 340) tient sa première victoire sur le Circuit. La Genevoise de 22 ans s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 250 de Séoul. En Corée du Sud, Lulu Sun s'est imposée 7-6 (8/6) 6-2 face à l'Australienne Lizette Cabrera (WTA 229) dans une rencontre qui opposait deux joueuses issues des qualifications. La Genevoise a, ainsi, confirmé le succès qu'elle avait obtenu face à cette même joueuse l'an dernier sur la terre battue de Lisbonne. Sa prochaine adversaire sera la gagnante d'un derby russe entre Varvara Gracheva (WTA 85) et Anna Blinkova (WTA 144). Avant cette rencontre de Séoul, Lulu Sun avait été éliminée à deux reprises cette année d'entrée de jeu lors de ses deux premières participations à un tournoi WTA 250, à Rabat par la Néerlandaise Arantxa Rus et à Granby par la Française Diane Parry.

Alexander Ritschard donne la victoire à la Suisse Image: KEYSTONE/AP/Dolores Ochoa Mission remplie pour la Suisse ! A Salinas, la formation de Severin Lüthi a battu 3-2 l'Equateur pour cueillir un troisième succès de rang. Il a été acquis grâce à la victoire sans appel d'Alexander Ritschard (ATP 163) devant Roberto Quiroz (ATP 260) dans le simple décisif. Logiquement préféré à Henri Laaksonen qui fut décevant samedi, le néophyte Zurichois s'est imposé 6-1 6-2 pour une première réussie en Coupe Davis. A la faveur de ce succès, la Suisse sera en lice en mars prochain dans un barrage qui peut lui permettre de disputer pour la première fois la phase de groupes de l'épreuve. Une épreuve qu'elle avait remportée en 2014 à Lille face à la France, mais qui a perdu son âme depuis la refonte de sa formule. Alexander Ritschard a conclu de la plus belle des manières un très long dimanche. La Suisse avait repris l'avantage grâce au succès en double de Marc-Andrea Hüsler et de Dominic Stricker. Titrés à Gstaad en 2021, le Zurichois et le Bernois ont battu 7-5 4-6 6-3 Gonzalo Escobar et Diego Hidalgo après 2h33' de jeu. Marc-Andrea Hüsler ne fut malheureusement pas en mesure d'enchaîner. Le no 1 de l'équipe de Suisse n'a pas tenu la distance devant Emilio Gomez (ATP 112). Le fils d'Andres, vainqueur de Roland-Garros en 1990, s'imposait 6-7 (2/7) 6-2 6-2 pour ramener l'Equateur à la hauteur de la Suisse. Avec Marc-Andrea Hüsler, Henri Laaksonen, Dominic Stricker, Alexander Ritschard, Leandro Riedi, tous présents à Salinas, mais aussi Antoine Bellier, Johan Nikles et demain Kilian Feldbausch, l'équipe de Suisse surfe sur une nouvelle vague après les exploits de Roger Federer et de Stan Wawrinka. Le temps est venu pour qu'elle retrouve la place qui doit être la sienne.