GP du Japon interrompu ++ Doublé de Niederreiter

La course a été interrompue en raison des conditions et pour permettre l'évacuation des monoplaces de deux pilotes ayant abandonné: le Thaïlandais Alex Albon (Williams) en raison de problèmes mécaniques et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) après un accident.

Chris McSorley n'est plus là, mais les problèmes demeurent pour Lugano et son nouvel entraîneur Luca Gianinazzi. Les Tessinois ne menaient-ils pas 2-0 contre Davos avant de s'écrouler dans les dernières minutes du match ? Stransky (55e) et Rasmussen (57e) ont donné la victoire aux Grisons.

Premier Italien à établir le record de l'heure depuis Francesco Moser (1984), Ganna s'est affirmé ces dernières années comme l'un des rouleurs les plus impressionnants du peloton. Outre ses deux titres de champion du monde du contre-la-montre en 2020 et 2021, il a glané quatre médailles d'or de poursuite individuelle aux Mondiaux et l'or olympique lors de l'épreuve de la poursuite par équipes en 2021 aux Jeux de Tokyo.

Parti prudemment, le double champion du monde du contre-la-montre 2020 et 2021 a progressivement augmenté sa cadence de pédalage pour déloger in fine son ingénieur performance chez Ineos-Grenadiers, le Britannique Dan Bigham, 31 ans, qui avait battu le record de l'heure à la surprise générale avec 55,548 kilomètres parcours dans le même vélodrome le 19 août. Ancien pistard, Bigham avait tenté ce record du monde dans le but de récolter des données susceptibles d'aider... Ganna dans sa quête du record de l'heure.

Les deux équipes restent à égalité au classement avec 16 points, soit un de moins que l'Union Berlin et Fribourg, qui jouent dimanche à Stuttgart et à Berlin contre le Hertha.

Battu pour la troisième fois de la saison, Lausanne est rejoint en tête du classement par Wil, qui s'est aisément imposé 4-0 devant un pâle Yverdon. Stade Lausanne-Ouchy et à un point et Aarau à 2 dans une Challenge League qui s'annonce de plus en plus indécise.

Mario Balotelli: un but et du poids pour l'attaque du FC Sion.

Tadej Pogacar intouchable

Tadej Pogacar (UAE) a enlevé à Côme la 116e édition du Tour de Lombardie. Le Slovène remporte pour la deuxième année consécutive la dernière grande classique de la saison.

Le double vainqueur du Tour de France (2020 et 2021) s'est imposé au sprint devant l'Espagnol Enric Mas, le seul qui lui a tenu tête, au bout des 253 kilomètres et plus de six heures de course sous un soleil éclatant entre Bergame et Côme. Les deux hommes ont survolé les débats face à une opposition qui a très vite rendu les armes.

Après l'excellent travail de ses équipiers, dont le Bernois Marc Hirschi, pour durcir la course, Tadej Pogacar a placé une attaque décisive dans le Civiglio à 20 km de l'arrivée. Seul Enric Mas a été en mesure de l'accompagner. L'Espagnol a tenté de le surprendre ensuite pour anticiper un sprint qu'il savait perdu d'avance.

Avec Liège-Bastogne-Liège en 2021 et ces deux Tours de Lombardie, le palmarès de Tadej Pogacar est désormais riche de trois succès dans les "Monuments".

Cette course était la dernière de Vincenzo Nibali et d'Alejandro Valverde. Comme tous les autres à l'exception d'Enric Mas, l'Italien et l'Espagnol n'ont pas pu peser dans le final malgré leur bravoure légendaire.