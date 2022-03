Grand globe pour Shiffrin +++ Bons points pour Hischier

Super-G de Courchevel: Gisin 3e, grand globe pour Shiffrin Michelle Gisin magnifique 3e du Super-G des finales Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Michelle Gisin a pris la 3e place du Super-G des finales de Courchevel. Deuxième derrière Ragnhild Mowinckel, Mikaela Shiffrin a remporté son quatrième grand globe de cristal. Il n'aura manqué que 0''13 à l'Obwaldienne pour décrocher la victoire. La Norvégienne Mowinckel signe elle sa deuxième victoire en Coupe du monde. Mais quelle fin de saison pour la skieuse d'Engelberg! Quatrième de la descente, la voilà encore sur le podium en Super-G. Polyvalente accomplie, Michelle Gisin réussit une dernière ligne droite incroyable, elle qui a été touchée par une mononucléose l'été passé. Depuis les JO et ses deux médailles, l'Obwaldienne enchaîne les performances de choix et ce dans toutes les disciplines. Et toujours avec un sourire éclatant qui rayonne dans les raquettes d'arrivée. Avec encore deux courses au programme, un slalom et un géant, la double championne olympique du combiné peut encore aller chercher un podium. Elle en est pour l'heure à 19 en carrière. La performance d'ensemble des Suissesses est vraiment solide avec la 6e place de Corinne Suter, la 9e de Jasmine Flury et la 11e de Joana Hählen. Largement en tête après le premier temps intermédiaire, Lara Gut-Behrami a malheureusement manqué une porte à la sortie d'un saut bien enlevé. A l'heure de l'interview au micro de la RTS, la Tessinoise a évoqué la saison prochaine en pointant ce qu'elle allait devoir améliorer. Cela laisse entendre qu'elle sera de retour à l'automne, même si elle a annoncé prendre sa décision officiellement ce printemps. Le cas du globe de la discipline était déjà réglé et attribué à Federica Brignone. Et c'est désormais aussi le cas du grand globe puisque Shiffrin possède désormais 236 points d'avance et qu'il ne reste que deux courses à disputer. Il s'agit du quatrième trophée majeur pour l'Américaine aux 74 succès en Coupe du monde. Après des Jeux olympiques ratés, la skieuse de Vail a su se recomposer pour terminer cette saison avec un immense panache.

40 points pour Nico Hischier Image: KEYSTONE/FR7226 AP Malgré deux assists de Nico Hischier, New Jersey a concédé une défaite de plus, la 34e d'une morne saison. Les Devils se sont inclinés 6-3 à Calgary. Pour son deuxième match après sa blessure au bas du corps qui l'avait contraint à faire l'impasse sur trois rencontres, Nico Hischier a délivré ses 23e et 24e passes décisives de la saison pour comptabiliser désormais 40 points. Il franchit cette barre pour la troisième fois de sa carrière. Mais le capitaine n'a pas pu empêcher les Flames de marquer trois buts en l'espace de 3'29'' au deuxième tiers pour mener 5-2. A noter enfin que Kevin Fiala est resté "muet" lors du succès 4-2 à domicile de Minnesota devant Boston. Le Saint-Gallois voit ainsi une série de sept matches de rang avec au moins un but ou un assist à son actif interrompue. On rappelle qu'il comptabilise 54 points (20 buts/34 assists).

Les Hawks battus à Charlotte malgré un excellent Capela Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Fin de série pour Atlanta ! Après trois succès de rang, Clint Capela et ses coéquipiers se sont inclinés 116-106 à Charlotte. Ce revers est fâcheux dans la mesure où il remet les Hawks sous la barre des 50 % - 34 victoires contre 35 défaites - et leur coûte une place au classement au profit de leur adversaire du soir qui s'est, ainsi, emparé du neuvième rang de la Conférence Est. A la hauteur de Charlotte à l'entame du dernier quarter (85-85), Atlanta a cédé devant la verve de l'intérieur P.J. Washington qui a inscrit 13 points lors de ces douze dernières minutes. Si Clint Capela a parfaitement livré la marchandise avec ses 17 points et ses 15 rebonds pour son double double le plus éclatant depuis ses 14 points et 17 rebonds à Chicago le 24 février dernier, Trae Young a, en revanche, bu la tasse. Auteur respectivement de 47 et 46 points lors de ses deux derniers matches, le meneur a rendu une copie indigne de son talent: 9 points, soit son plus faible total de la saison, pour un 3 sur 12 au tir dont un 0 sur 6 à 3 points...

Cela passe toujours pour Rafael Nadal Rafael Nadal: toujours cette incroyable rage de vaincre. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Malgré une douleur au pied de plus en plus persistante, Rafael Nadal tient le bon cap. Il a cueilli sa 18e victoire de l'année en 18 matches lors des 1/8 de finale du Masters 1000 d'Indian Wells. En Californie, Rafael Nadal s'est imposé 7-6 (7/3) 7-6 (7/5) devant Reilly Opelka (ATP 17). Face au géant américain de 2,11 m, il a vraiment cravaché dans le second set. Mené 4-2, il a dû, en effet, écarter une balle de double break avant de recoller au score. Ce jeudi, il sera opposé à Nick Kyrgios (ATP 132) dans un quart de finale qui sentira le soufre. "Je ne mens pas lorsque je parle de mes douleurs au pied gauche. Elles m'ont un peu plus gêné ces deux derniers jours, avoue Rafael Nadal. Je le sais. J'essaie juste d'être prêt et de rester positif parce que ça va être mon dernier tournoi sur dur. Après je vais retourner sur terre battue à Monte-Carlo." En cas de succès sur l'Australien, Rafael Nadal pourrait bien croiser le fer avec Carlos Alcaraz (ATP 19). La nouvelle merveille du tennis ibérique a laissé une grande impression devant Gaël Monfils (ATP 28). Victorieux 7-5 6-1 du "bourreau" de Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz est devenu à 18 ans le plus jeune joueur à se hisser en quart de finale à Indian Wells depuis Michael Chang en 1989

Liverpool revient à un point de Manchester City Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Liverpool n'a pas failli. Victorieux 2-0 face à Arsenal à Londres, les Reds n'accusent plus qu'un point de retard sur Manchester City avant le choc au sommet du 10 avril à Anfield Road. Face aux Gunners, Liverpool a fait le dos rond en première mi-temps avant de frapper par Diogo Jota à la 54e et par Roberto Firmino à la 62e. La formation de Jürgen Klopp a cueilli un neuvième succès de rang alors que Granit Xhaka et ses coéquipiers conservent la quatrième place du classement avec 1 point d'avance sur Manchester United qui compte toutefois deux matches de plus.

Un nouvel échec cinglant pour la Juventus Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Trois équipes espagnoles et anglaises disputeront les quarts de finale de la Ligue des Champions. Villarreal et Chelsea, le tenant du titre, ont assuré à leur tour leur qualification mercredi. A Turin, Villarreal a battu la Juventus 3-0 trois semaines après avoir partagé l'enjeu à domicile (1-1). La décision est tombée à la 78e minute. Gerard Moreno battait Wojciech Sczczeny sur un penalty provoqué par Francis Coquelin. Le Français avait été victime d'une faute de Daniele Rugani dans la surface qui avait échappé à l'arbitre mais pas à la VAR. Le 2-0 tombait à la 85e sur une reprise de Pau Torres, libre de tout marquage sur un corner. Le 3-0 à la 92e sur un nouveau penalty, transformé cette fois par le Néerlandais Arnaut Danjuma. Cette défaite est un brin cruelle pour la Juventus. Avant de balbutier leur football, les Piémontais, qui évoluaient toujours dans Denis Zakaria blessé, avaient vraiment emballé la rencontre en première période. Dusan Vlahovic avait trouvé ainsi la latte du gardien Geronimo Rulli qui fut, par ailleurs, déterminant à plusieurs reprises. Au fil des minutes, Villarreal est toutefois parvenu de desserrer l'étreinte avant d'entrevoir la lumière grâce à Coquelin. Au final, l'échec est cinglant pour la Juventus. Les Italiens tombent une troisième année de rang au stade des huitièmes de finale. Comme s'ils n'arrivent plus à retrouver sur la scène européenne cette flamme qui les avait emmenés en finale en 2015 et en 2017. Un esprit de corps formidable A Lille où il s'est imposé 2-1, Chelsea n'aura tremblé qu'une petite dizaine de minutes après leur succès 2-0 à l'aller à Stamford Bridge. Le temps pour Christian Pulisic d'égaliser dans le temps additionnel de la première mi-temps. Les Lillois avaient eu le bonheur d'ouvrir le score à la 38e minute sur un penalty de Burak Yilmaz accordé pour une main de Jorginho. En seconde période, les Londoniens signaient le 2-1 par Cesar Azpilicueta à la 71e. L'ancien Marseillais reprenait du... genou un centre de Mason Mount. On connait la situation dans laquelle se retrouve Chelsea en raison du bannissement de son propriétaire Roman Abramovitch. Mais les joueurs de Thomas Tuchel témoignent d'un esprit de corps formidable depuis quelques jours comme s'ils étaient véritablement en mission. Elle doit les conduire jusqu'à la finale de Paris.

Roman Bürki tente lui aussi l'aventure américaine Image: KEYSTONE/EPA GETTY IMAGES POOL Comme Xherdan Shaqiri, Roman Bürki tente l'aventure aux Etats-Unis. Le portier bernois de 31 ans évoluera à Saint-Louis City, le nouveau club de la MLS qui disputera sa première saison en 2023. Barré par Gregor Kobel à Dortmund, Roman Bürki n'a pas joué le moindre match depuis le 22 mai dernier. Son contrat qui le liait avec le BVB jusqu'au 30 juin 2023 sera résilié à la fin de la saison. Avant de débuter sous ses nouvelles couleurs en février prochain, il aura ainsi traversé un long tunnel de plus de vingt mois sans disputer la moindre rencontre officielle. Ancien portier des Young Boys et des Grasshoppers, Roman Bürki a rejoint Dortmund en 2015 après une première saison en Bundesliga sous les couleurs du SC Fribourg. Avec Dortmund, il a remporté à deux reprises la Coupe d'Allemagne. Roman Bürki compte 9 sélections en équipe de Suisse. Après la Coupe du monde 2018, le Bernois avait mis volontairement un terme à sa carrière internationale.

"Ce n'est que le début", prévient Marco Odermatt Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati "Je suis encore jeune et j'ai encore quelques années devant moi", a indiqué Marco Odermatt, vainqueur à 24 ans du classement général de la Coupe du monde à Courchevel, après une 2e place en descente. Q: Après une large domination, vous remportez officiellement aujourd'hui le classement général de la Coupe du monde... M.O: "Pour moi c'était déjà plus ou moins plié après Kranjska Gora (Slovénie, la semaine dernière). C'était encore théoriquement possible de me faire dépasser par (Aleksander Aamodt) Kilde mais pas réaliste. C'est génial que j'aie encore réussi un super résultat en descente, même s'il y a deux sentiments un peu mitigés, car j'aurais bien aidé un peu Beat (Feuz) aujourd'hui pour le globe de descente (remporté par Kilde)." Que représente ce trophée? M.O.: "Ce gros globe, c'est un magnifique sentiment, il était dans l'air depuis quelques semaines mais là je suis content. Mais il reste des courses, il faut encore que je reste concentré. J'espère que ce n'est que le début de quelque chose, pas la fin. Je suis encore jeune et j'ai encore quelques années devant moi." Comment expliquez-vous vos progrès en descente? M.O.: "Je n'ai pas changé grand chose au niveau corporel. Je ne parviens pas vraiment à expliquer mes progrès en descente, on a toujours continué à bosser. J'ai appris vite et aussi grâce à Beat (Feuz), c'est pour ça que j'aurais voulu l'aider aujourd'hui... Avant le départ, j'ai vu les courses de Kilde et Feuz, j'ai encore vite demandé au kiné avant de m'élancer et il m'a confirmé qu'ils étaient toujours premier et deuxième. On avait déjà discuté du fait que je devais me classer entre les deux (pour permettre à Feuz de dépasser Kilde au classement de la descente). C'était joli de les dépasser tous les deux mais aussi dommage au final."

Russes et non-vaccinés sont les bienvenus... "pour l'instant" Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Les joueurs non-vaccinés contre le Covid, dont le tenant du titre Novak Djokovic, et les joueurs russes et bélarusses, dont Daniil Medvedev, sont les bienvenus à Roland-Garros... "pour l'instant". "On impose une stricte neutralité aux joueurs russes, bélarusses (...) Nous restons sur le principe de l'ensemble des ministères des Sports de l'Union européenne et de tous les pays clés qui nous environnent", a déclaré la directrice générale de la Fédération française (FFT) Amélie Oudéa-Castéra en conférence de presse. ^Le tournoi se déroulera du 22 mai au 5 juin. "On ne bannit un athlète individuel que s'il a été sélectionné par son pays. C'est le cadre, on s'y tient", a-t-elle ajouté. "Pour l'instant", a cependant insisté le président de la FFT Gilles Moretton. Wimbledon pourrait demander aux joueurs et joueuses russes voulant participer au Majeur sur gazon de critiquer officiellement le président russe Vladimir Poutine pour l'intervention militaire en Ukraine. "A ce stade, nous n'avons pas l'intention d'entrer dans le détail des situations personnelles individuelles dont on sait en plus qu'elles peuvent être extraordinairement dépendantes des situations familiales vécues par les uns et les autres", a assuré Amélie Oudéa-Castéra. Indicateurs au vert Du côté des restrictions sanitaires liées au Covid, "les indicateurs sont au vert pour avoir un Roland-Garros pleine puissance", s'est félicité Moretton. Du coup, Djokovic est attendu à Paris où le pass vaccinal a été levé. "On a appris à être extrêmement prudent, a tempéré Oudéa-Castéra. On voit que de mois en mois les choses peuvent évoluer. Dans un scenario archi-catastrophique, il y a toujours une manière de reconstituer les bulles sanitaires. Anticipation au mieux de ce qu'on peut, vigilance, pragmatisme et le but n'est évidemment pas de renvoyer chez eux des joueurs qui arriveraient pour jouer." "Notre objectif est d'avoir le meilleur plateau possible", a déclaré la directrice du tournoi Amélie Mauresmo tout en rappelant être prête "à respecter ce qui va être mis en place" dans le pays d'un point de vue sanitaire. "Tout cela est très évolutif, on prend les choses sans trop d'excitation ni de déception. On essaye de rester dans quelque chose de neutre. On se concentre sur la préparation de l'événement. Le plateau sportif on l'aura un peu plus tard", le 11 avril, a-t-elle souligné.

La Suisse aux Beijer Games avant le Mondial Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse disputera encore neuf matches de préparation en vue du Mondial de Helsinki (13 au 29 mai). Elle participera notamment pour la première fois aux Beijer Hockey Games, en Finlande et en Suède. A cette occasion, la sélection de Patrick Fischer sera opposée aux deux pays hôtes ainsi qu'à la République tchèque, du 5 au 8 mai, à Tampere et Stockholm, annonce mercredi la Fédération suisse. Selon Lars Weibel, le directeur des équipes nationales, "cette invitation aux Beijer Games est un grand honneur". La Suisse jouera du reste encore quatre autres tournois avec ces trois grandes équipes ces deux prochaines années, profitant de l'exclusion de la Russie. Mais le coup d'envoi des matches de préparation sera donné le week-end de Pâques, avec deux matches contre la France les 15 et 17 avril. Les 21 et 23 avril, les Suisses joueront deux fois contre l'Allemagne, avant encore de se mesurer deux fois à la Lettonie, le 30 avril et le 1er mai. Les lieux et les horaires de toutes ces rencontres seront communiqués ultérieurement. Le premier match de la Suisse au Championnat du monde l'opposera à l'Italie, le 14 mai.

Joana Haehlen devancée seulement par Mikaela Shiffrin Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Mikaela Shiffrin, de retour au sommet, a empêché de justesse la Bernoise Joana Haehlen (2e) de décrocher un premier succès en Coupe du monde lors de la descente de Courchevel (FRA). L'Américaine s'est imposée avec 0''10 d'avance sur Haehlen et sur l'Autrichienne Christine Scheyer, 2es ex aequo lors de ces finales de Coupe du monde. L'Obwaldienne Michelle Gisin finit au pied du podium (4e à 0''14), au terme d'une course extrêmement serrée, juste devant Lara Gut-Behrami, 5e à 0''16 de la gagnante. La Tesssinoise, de retour sur le circuit après dix jours de pause, était souriante à l'arrivée malgré ce podium "manqué". La fête pour Haehlen Avec ce 74e succès en Coupe du monde, son 3e en descente, Shiffrin a fait un grand pas vers la conquête du globe de cristal du général. A trois courses de la fin, elle compte 156 points d'avance sur la Slovaque Petra Vlhova, qui n'a pas marqué de point mercredi. Pour Joana Haehlen, c'est la fête, à 29 ans. Ses meilleurs résultats en Coupe du monde étaient jusqu'alors deux deuxièmes places, en descente et en super-G, en 2020. "C'est pour moi une grande satisfaction. J'ai certes manqué la victoire de peu, mais c'est aussi très serré derrière moi", a observé l'ex-double médaillée aux Mondiaux juniors, il y a plus de dix ans. La championne olympique Corinne Suter, qui conservait un petit espoir de remporter le petit globe de la discipline, doit déchanter après sa 19e place. Le globe revient à l'Italienne Sofia Goggia (12e). Ce sacre, le troisième dans la spécialité pour Goggia, est dans la logique des choses pour la Transalpine. Elle avait remporté les quatre premières descentes de la saison avant de se blesser au genou gauche lors du super-G de Cortina en janvier.

National League: Praplan quitte Berne pour Genève-Servette Vincent Praplan ne portera plus le maillot du CP Berne Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Vincent Praplan (27 ans) quitte le CP Berne. L'attaquant international valaisan a signé un contrat avec Genève-Servette jusqu'en 2025. Praplan a joué 367 matches en National League. Il a marqué 85 buts et accumulé 211 points. Le Valaisan a également participé à trois championnats du monde et aux Jeux olympiques 2018 à Pyeongchang avec l'équipe de Suisse.

Feuz manque de peu le "5 à la suite", gros globe pour Odermatt Beat Feuz vaillant mais battu par Aleksander Kilde pour le petit globe de descente. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Pour un rien, Aleksander Kilde a gâché la fête de Beat Feuz à Courchevel. Le Norvégien a fini 4e de la descente des finales de Coupe du monde, ravissant au Bernois le petit globe de la spécialité. Aleksander Aamodt Kilde est arrivé juste derrière Feuz, 3e de cette descente. Les points rattrapés par le Bernois ne lui ont pas suffi pour passer devant le Scandinave au classement de la descente, que Kilde remporte avec 620 points, contre 607 à son rival alémanique. Le champion olympique de la spécialité en restera donc à quatre succès d'affilée au général de la descente. Pas de quoi en faire une maladie pour lui, qui a décroché mercredi son 47e podium en descente. Mais Feuz a manqué l'exploit historique de devenir le premier homme couronné cinq fois de suite en descente. La victoire mercredi est revenue à l'Autrichien Vincent Kriechmayr, sa deuxième cette saison après Wengen. Il a devancé de 0''34 le prodige nidwaldien Marco Odermatt - qui remporte officiellement le gros globe du général de la Coupe du monde - et Feuz de 0''54. Feuz s'en remettra Sur cette piste qui accueillera les Mondiaux l'an prochain, les deux chefs de file du ski suisse ont marqué des points. "J'ai encore le super-G de demain (jeudi) au programme, puis je me reposerai et tout repartira de zéro l'an prochain", a dit Beat Feuz (35 ans) au micro de la RTS, laissant encore clairement entendre qu'il poursuivra sa carrière. Sa déception de ne pas avoir gagné un 5e globe d'affilée de la spécialité était perceptible mais Feuz gardait toute sa placidité et sa fierté au sortir d'une formidable saison. Mercredi encore, il a pris tous les risques mais n'a pu éviter les imperfections qui lui ont sans doute coûté la victoire. Marco Odermatt se montrait ravi d'avoir officialisé par sa 2e place - et la 4e de Kilde - sa victoire au général de la Coupe du monde. C'était acquis à 99,9% avant la course, Kilde ne devant pas s'aligner au slalom à Courchevel, c'est désormais officiel. Le phénomène de Suisse centrale, champion olympique de géant en Chine en février, devient le premier Suisse depuis Carlo Janka en 2010 à décrocher le gros globe de cristal.

Odermatt remporte officiellement le gros globe Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati C'était attendu à 99,9%, c'est désormais officiel: Marco Odermatt remporte le classement général de la Coupe du monde. Le Nidwaldien ne peut plus être rejoint. Alors de la descente des finales de Courchevel suivait son cours mercredi, Odermatt pointait au 2e rang vers 10h45 après le passage d'une vingtaine de concurrents, tandis que son dernier rival théorique pour le gros globe, Aleksander Aamodt Kilde, était 4e. Or, avant cette course, le Norvégien comptait 329 points de retard sur Odermatt au général. Après cette descente, il ne restera que trois épreuves à disputer (soit 300 points en jeu). Touché à un genou, Kilde avait déjà laissé entendre qu'il ne s'alignerait pas au slalom restant à disputer, mais la confirmation formelle du sacre d'Odermatt est désormais acquise avant même ce slalom. A 24 ans, sacré champion olympique de slalom géant en Chine le mois dernier, Odermatt rapporte à la Suisse son premier gros globe masculin depuis Carlo Janka en 2010.