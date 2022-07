Groenewegen au sprint +++ Maria perce à 34 ans

David Goffin, dont les saisons 2018 et 2021 ont été perturbées par des blessures, a les moyens de se hisser pour la première fois dans le dernier carré d'un Majeur. Le Belge de 31 ans affrontera au tour suivant le gaucher britannique Cameron Norrie (no 9), qui jouera pour sa part son premier quart de finale en Grand Chelem.

David Goffin (ATP 58) disputera les quarts de finale à Wimbledon. Le Belge a vaincu Frances Tiafoe (no 23) en cinq sets dimanche sur le court no 2.

La course avait été interrompue dès le 1er tour après un gros crash dans le peloton qui a envoyé le Chinois Guanyu Zhou (Alfa Romeo-Ferrari) et le Thaïlandais Alexander Albon (Williams-Mercedes) à l'hôpital pour des tests qui n'ont rien révélé de sérieux.

Sainz (27 ans), qui disputait son 150e GP, l'a emporté devant le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) et l'Anglais Lewis Hamilton (Mercedes). La course s'est sans doute jouée au 42e des 52 tours quand la safety car est entrée en piste après la panne de l'Alpine-Renault d'Estaban Ocon.

Par coïncidence, le succès a couronné le coureur à l'origine de la grave chute de Jakobsen au Tour de Pologne 2020. Groenewegen avait été suspendu ensuite pendant neuf mois. Le Néerlandais, qui est âgé de 29 ans, a enlevé son cinquième succès d'étape dans le Tour, qu'il n'avait plus couru depuis 2019. Il a porté à 62 son total de victoires depuis ses débuts au plus haut niveau en 2016.

Agé de 30 ans et international à 13 reprises, Loris Benito était arrivé à Sion au début du mois de février dernier, quelque six mois après que son contrat avec les Girondins de Bordeaux avait été résilié. Il s'était engagé jusqu'en 2023 avec le club de Tourbillon.

Loris Benito quitte bel et bien Sion pour retourner à Young Boys. L'information a été confirmée par le président du club valaisan Christian Constantin au Nouvelliste et au Matin.

Une première pour Marie Bouzkova

Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant

Marie Bouzkova disputera son premier quart de finale de Grand Chelem sur le gazon de Wimbledon. La Tchèque s'est qualifiée dimanche en battant la Française Caroline Garcia (WTA 55) 7-5 6-2 au 4e tour.

"Je ne sais pas comment je suis arrivée là, j'ai joué point par point en essayant de me battre autant que possible. Être en quart de finale c'est un rêve", a déclaré Marie Bouzkova, qui a été intraitable en défense et est parvenue à marquer des coups en contre incroyables.

La Tchèque de 23 ans a ainsi mis fin à la série de huit victoires de Caroline Garcia, laquelle avait cueilli le titre sur l'herbe de Bad Homburg juste avant ce tournoi londonien. Elle n'avait jusqu'ici jamais dépassé le 2e tour dans un Majeur.

"C'est un moment incroyable, ça demande du travail et de l'investissement tous les jours, mais j'aime tellement ça et c'est pour ces moments-là qu'on travaille", a encore expliqué Marie Bouzkova, qui affrontera en quart de finale Ons Jabeur (no 3) ou Elise Mertens (no 24).