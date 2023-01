Gu grièvement blessée ++ Fiala soigne ses stats

Eileen Gu sérieusement blessée à un genou Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh La star chinoise du ski acrobatique Eileen Gu s'est sérieusement blessée à un genou aux X-Games à Aspen. La double championne olympique de Pékin 2022 a chuté à l'entraînement vendredi. Eileen Gu a indiqué sur son compte Instagram souffrir d'"une grave entorse du ligament latéral interne, d'une entorse du ligament croisé antérieur et d'une contusion osseuse", sans préciser de quel genou il s'agissait. "Les médecins m'ont dit qu'ils étaient inquiets pour mon ligament croisé antérieur. J'ai vécu les deux heures les plus angoissantes à attendre de passer une IRM jusqu'à ce que je reçoive enfin mes résultats il y a environ 30 minutes. Il s'avère que mon genou est intact !", a-t-elle ajouté en guise de soulagement. "La mauvaise nouvelle, c'est que je ne participe pas aux X-Games ce week-end. Les dernières heures ont vraiment tout mis en perspective et m'ont fait réaliser à quel point il est important de garder mon corps en bonne santé. Je serai de retour bientôt", a-t-elle conclu. Gu, née Américaine mais qui concourt pour la Chine, pays d'origine de sa mère, a remporté deux médailles d'or et une de bronze aux derniers JO. Elle est l'une des grandes rivales de la Fribourgeoise Mathilde Gremaud et devait participer aux épreuves de half-pipe samedi et de slopestyle dimanche aux X-Games. Pas de Mondiaux? La jeune femme de 19 ans avait parfaitement entamé sa saison le week-end dernier, avec deux victoires en half-pipe en Coupe du monde à Calgary. Sa participation aux championnats du monde, prévus le mois prochain en Géorgie, est bien incertaine après cette blessure.

52 points en 52 matches pour Fiala Image: KEYSTONE/AP/ASHLEY LANDIS Kevin Fiala a repris ses distances samedi dans la lutte pour le titre de meilleur compteur suisse de la saison en NHL. Le St-Gallois a signé un assist, alors que Timo Meier est resté "muet" pour la troisième fois dans ses quatre dernières sorties. Fiala a signé son 52e point en 52 matches dans ce championnat 2022/23 - le 35e assist - lors d'un match perdu 5-2 par les Los Angeles Kings sur la glace du Tampa Bay Lightning, qui a fêté sa 12e victoire d'affilée à domicile. "Scotché" à 48 points depuis deux matches, Meier a en revanche connu les joies de la victoire samedi. Les San Jose Sharks, qui avaient perdu leurs quatre précédentes parties, sont allés s'imposer 6-4 à Pittsburgh face aux Penguins de Sidney Crosby. Le grand homme du match fut l'ex-pigiste de Genève-Servette Logan Couture, auteur de 2 buts (le 5-4 et le 6-4) dans le troisième tiers et de 3 assists. Philipp Kurashev a par ailleurs réussi son 21e point de la saison - le 14e assist - lors d'un match perdu 7-3 par les Blackhawks face aux Edmonton Oilers de Connor McDavid (3 points samedi). L'attaquant bernois de Chicago a ainsi d'ores et déjà égalé son record de points sur une saison, établi lors du précédent championnat.

Une 3e défaite en 4 matches pour les Hawks Capela (15) et Atlanta ont subi la loi des Clippers samedi Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta n'est pas parvenu à enchaîner un deuxième succès consécutif samedi en NBA. Vainqueurs 137-132 du Thunder trois jours plus tôt, les Hawks de Clint Capela se sont inclinés 120-113 devant les Los Angeles Clippers pour subir une troisième défaite dans leurs quatre derniers matches. Le pivot genevois a fait le job en cumulant 12 points et 13 rebonds pour signer son 20e double double de la saison, le 242e au total. Egalement auteur de 2 assists et 2 interceptions, il a terminé cette partie - dans laquelle Atlanta a marqué 62 points dans la raquette contre 32 pour les Clippers - avec un différentiel de 0. Mais les Hawks, qui affichent à nouveau un bilan équilibré (25 succès-25 défaites), ont manqué singulièrement d'adresse dans leurs tirs à distance. Ils n'ont rentré que 47,4 % de leurs tirs (45/95), avec un triste 7 sur 27 à 3 points. Les Clippers de Kawhi Leonard (32 points) ont, eux, réussi 19 paniers primés - sur 39 tentatives - pour cueillir leur cinquième victoire consécutive.

Djokovic-Tsitsipas, bien plus qu'une finale Pour un 22e titre du Grand Chelem ou le 1er, mais aussi pour la place de no 1 mondial: la finale de l'Open d'Australie entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas restera forcément dans les annales. "J'ai la chance qu'à ce stade de ma carrière, il y ait un enjeu particulier presque à chaque tournoi, et en particulier dans ceux du Grand Chelem", souligne le Serbe de 35 ans, plus affamé que blasé. "Ce sont ces moments pour lesquels je travaille beaucoup. Il y a plus qu'une victoire à la clé dans ces grands matches. Et je suis heureux que cette chance se présente ici", affirme pour sa part le Grec de 24 ans. Le 22e titre du Grand Chelem ou le 1er Expulsé d'Australie l'an dernier avant le début du tournoi, Djokovic n'avait pu que constater, impuissant, le retour en force de Rafael Nadal qui avait pris une longueur d'avance dans la course aux titres du Grand Chelem avec un 21e sacre majeur (20 pour Djokovic et Federer). Quelques mois plus tard, l'Espagnol poussait son avantage à Roland-Garros. Vainqueur ensuite à Wimbledon mais interdit d'entrée aux Etats-Unis pour l'US Open, le Serbe peut donc revenir à hauteur de Nadal dimanche. "C'est exactement ce que j'avais imaginé et espéré en venant en Australie cette année: j'avais bien l'intention de me retrouver en position de me battre pour un nouveau trophée de l'Open d'Australie", assène Djokovic. Tsitsipas est plus dans la réalisation d'un rêve. "Etre ici en finale, ça veut beaucoup dire pour moi. C'est ici que j'ai joué un de mes premiers tournois du Grand Chelem chez les juniors et être maintenant en finale du simple messieurs est aussi important que mon premier pas sur un court de tennis", explique-t-il. Le 10e ou le seul Comme Nadal à Roland-Garros, Djokovic n'a jamais perdu en finale à Melbourne où il détient le record de neuf titres. Dimanche, c'est donc un dixième trophée australien qu'il vise. "Le fait de n'avoir jamais perdu une finale de l'Open d'Australie constitue un gros accélérateur de confiance", reconnait le Serbe. Pour sa part, Tsitsipas jouera sa deuxième finale de Grand Chelem après avoir perdu celle de Roland-Garros en 2021 face à Djokovic. Et si l'objectif immédiat est un premier sacre en Majeur, il voit plus loin. "La Serbie est un tout petit pays, comme la Grèce, et ils ont produit de nombreux très bons joueurs. J'espère qu'en Grèce nous pourrons faire comme eux, à savoir remporter plusieurs tournois du Grand Chelem", souligne Tsitsipas qui associe à ses rêves de grandeur pour le pays sa compatriote Maria Sakkari. La place de no 1 Le vainqueur de la finale délogera l'Espagnol Carlos Alcaraz de sa place de no 1 mondial. Pour Djokovic, ce serait un retour au sommet après une année 2022 tronquée: il détient le record du nombre de semaines passées au sommet de la hiérarchie mondiale (373) et du nombre de saisons terminées à cette place (7). "Les tournois du Grand Chelem et la place de no 1 mondial sont les deux sommets du tennis professionnel et ont toujours été des objectifs pour moi. Alors oui, je veux continuer d'écrire l'histoire de mon sport", avoue sans ambages Djokovic. "J'ai été no 1 mondial chez les juniors, je veux maintenant le devenir chez les professionnels", assume Tsitsipas dont le meilleur classement à ce jour est 3e (2021). Chaud duel Djokovic a oublié en conférence de presse, ou fait semblant d'avoir oublié, qu'il avait battu Tsitsipas en finale de Roland-Garros 2021. Quelques jours plus tard, cette finale est évoquée avec Tsitsipas: "Je ne m'en souviens pas", rétorque-t-il. "Je joue un très bon tennis. Quand ça ne fonctionne pas, je reste très optimiste sur l'issue, quel que soit l'adversaire", prévient le Grec en soulignant que c'est cette confiance retrouvée qui lui avait manqué ces dernières années. Face à lui, Djokovic est en pleine confiance en ce qui concerne son jeu. Mais reste l'inconnue de sa cuisse gauche blessée. Au bord du gouffre aux deuxième et troisième tours, il a ensuite survolé tous ses matchs malgré la gêne, affirmant lui-même avoir ainsi lancé "un message" à ses futurs adversaires. Tsitsipas aura-t-il, lui, les armes pour faire rompre l'élastique Djokovic?

Alex Frei: une défaite qui fait mal Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La fin de l'hiver s'annonce particulièrement rude pour Alex Frei. La défaite 3-2 concédée au Parc St. Jacques devant le FC Lucerne fragilise encore davantage la position de l'entraîneur du FC Bâle. Après un nul jugé "encourageant" à St. Gall qui avait été arraché à dix contre onze, le FCB est tombé de haut. Il s'incline à domicile pour la première fois devant le FC Lucerne depuis le 26 avril 2015. Les Lucernois ont raflé la mise grâce à la réussite de Benjamin Kimpioka à la 89e minute. Prêté par l'AIK Solna, l'attaquant suédois n'a eu qu'à pousser le cuir dans la cage après une passe magnifique de Max Meyer. Déjà à l'origine du 2-1 de son capitaine Ardon Jashari à la 74e, le stratège allemand s'est régalé devant les largesses de la défense adverse. Sa vista a conduit les siens vers une victoire qui n'est pas imméritée. A Bâle, l'unique motif de satisfaction réside dans l'allant témoigné par Zeki Amdouni, auteur d'un but et d'un assist. Mais à lui seul, le Genevois ne peut pas gommer tous les manques d'une équipe qui n'est pas loin de basculer dans la crise. Elle le sera sûrement si elle est éliminée de la Coupe de Suisse mercredi par les Grasshoppers.

Fribourg-Gottéron remporte un match capital à Berne Image: KEYSTONE/PostFinance Fribourg-Gottéron s'est imposé 3-2 aux tirs au but à Berne dans un match capital pour les play-off. Ces deux points ramenés par les Fribourgeois pourraient valoir cher dans les semaines à venir. Il avait de la tension dans la capitale pour ce match qui pouvait permettre aux Bernois de se rapprocher de la sixième place. Las, les joueurs de Toni Söderholm ont fini par lâcher. Ils ont été pris à froid par le premier but de la saison d'Andrei Bykov après moins de 2 minutes sur un service suicidaire de Ramon Untersander. Les joueurs de Christian Dubé ont bénéficié d'un 5 contre 3 pendant 1'53'' . Christoph Bertschy a alors trouvé l'ouverture pour le 2-1 fribourgeois (47e). L'Allemand Dominik Kahun a égalisé d'un tir du poignet (52e) dans une rencontre très fermée devant l'enjeu. Les Fribourgeois auraient pu faire la différence en prolongation mais Philippe Wütrich a multiplié les arrêts de grande classe. Un Genève-Servette minimaliste mais volontaire est parvenu à mater Kloten après avoir connu un nouveau départ tonitruant avec une ouverture du score de Vincent Praplan digne d'une action de baseball. Puis Teemu Hartikainen a inscrit son 22e but de la saison sur un service de son compère préféré Linus Omark (18e) à 5 contre 4. Puis comme souvent ces derniers temps, les joueurs de Jan Cadieux se sont crispés. Cela s'est vu dès la reprise du deuxième tiers-temps quand Miro Aaltonen a réduit le score après 18'' de jeu. Les Genevois avaient perdu de leur superbe. Ils ont failli être rejoints sur la sirène de la deuxième période. Jonathan Ang a marqué après une invraisemblable cabriole de Robert Mayer. Las, les Genevois ont été sauvés par le gong pour quelques dixièmes de seconde, le temps était écoulé. Ils fêtent ainsi un cinquième succès de rang et semblent cimenter de plus en plus leur première place. Lausanne gagne à Zurich Mine de rien, le Lausanne HC a remporté son troisième match de suite. Les Vaudois ont su parfaitement exploiter leur fraîcheur physique (3-1) face à des Zurich Lions, qui disputaient leur quatrième match en six jours. Le Tchèque Jiri Sekac a ouvert la marque pour le LHC à la 15e, mais 45'' plus tard Garett Roe surprenait le portier finlandais Eetu Laurikainen pour l'égalisation. L'Autrichien Michael Raffl a donné l'avantage à ses couleurs dès la reprise de la deuxième période avant que le Finlandais Miikka Salomäki ne fasse la décision à la 50e. Bienne a mis fin à une série de quatre défaites avec un succès sur la glace d'Ajoie (3-0). Beat Forster s'est trouvé au bon endroit devant le but de Tim Wolf pour l'ouverture du score des Seelandais (19e). Gaëtan Haas (21e) et Mike Künzle (45e) ont fait ensuite la différence. Bienne conserve ainsi sa deuxième place. Ajoie a vécu un nouveau week-end sans point. Davos a remporté une victoire peut-être capitale pour une qualification directe en play-off. Les Grisons ont battu 1-0 Zoug grâce à un but de Dennis Rasmussen en supériorité numérique (40e). Ils repoussent leur adversaire du soir à huit points Grâce à son succès 3-2 sur la glace des Langnau Tigers, Ambri-Piotta repasse devant son adversaire du soir pour se retrouver onzième à un point de Lugano, dernier qualifié pour les pré-play-off.

Thabo Sefolosha: "Je suis content d'avoir pu aider mon équipe" Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Thabo Sefolosha a joué et Thabo Sefolosha a dominé. Le Vaudois a terminé la partie avec 14 points, 10 rebonds, 6 assists, 4 interceptions et un contre en 33 minutes de jeu. Grâce à sa star, Vevey s'est imposé 75-60 en demi-finale de la Coupe de la Ligue face à Union Neuchâtel. Interview avec celui qui a chaussé ses Air Jordan 45 Welcome Back, comme un symbole. -Alors Thabo, comment vous sentez-vous après ce premier match et plus de 33 minutes de jeu? "Ce n'est pas exactement ce qu'on avait discuté avec le coach (il rit). Et là il y a la finale demain donc un petit back to back pour reprendre. Non, c'est allé et je suis content d'avoir pu aider mon équipe. Il y avait de bonnes choses et de moins bonnes choses. Je suis fatigué et je sais qu'il y a des erreurs commises par manque de rythme." -Quel sentiment avez-vous après avoir vu ce public qui n'avait d'yeux que pour vous? "C'était incroyable de voir les fans et de voir les bannières dans les gradins. Qui l'aurait cru? C'est magnifique de pouvoir vivre ça avec des joueurs de la région. Comme je l'ai dit l'autre jour en conférence de presse, c'est un beau moyen de boucler la boucle." -Avez-vous senti le public libéré après votre premier panier? "Pas spécialement. Mais j'étais content de marquer pour bien entrer dans le match. Seulement je savais qu'il restait encore plus de 35 minutes de jeu." -Comment jugez-vous votre performance? "J'ai fait beaucoup d'erreurs sur des jeux. Je me suis mal placé. A l'entraînement je maîtrisais 60% des jeux, là c'est redescendu à 40. J'avais un peu peur de mes jambes sur les déplacements latéraux et j'ai été battu trop de fois. Mais j'ai pu aider au rebond." -Une finale ça ne se joue pas, ça se gagne, non? "Exactement! On va préparer ce match comme on peut vu le court laps de temps sans regarder derrière."

Thabo Sefolosha et Vevey en finale contre Massagno Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La finale de la Coupe de la Ligue opposera dimanche Vevey à Massagno. Dans une salle du Pierrier à Clarens remplie comme un oeuf, les Vaudois ont battu Union Neuchâtel 75-60. On peut dire que l'effet Thabo Sefolosha a marché à plein régime. Mais la présence du premier Suisse en NBA a semblé crisper tout le monde sur le terrain, en tous les cas en début de partie. Le premier panier de Vevey, forcément inscrit par Sefolosha, a provoqué une hystérie parmi les supporters vaudois. Il faut dire que le numéro 18 s'est offert un "spin move" avant de prendre un tampon de la part d'un défenseur neuchâtelois. Dans cette partie aux forts accents défensifs, c'est bien le VRB qui s'en est le mieux sorti. Le VRB ou plutôt le SRB pour Sefolosha Riviera Basket, puisque tous les regards étaient logiquement tournés vers lui. Porté par leur star, les Veveysans ont gentiment repris leurs esprits. Et comme Massagno, c'est dans le dernier quart que la différence s'est faite. Même sans Thabo, les joueurs de Niksa Bavcevic ont appliqué leurs préceptes qui font d'eux le deuxième du championnat à l'heure actuelle. La ligne de statistiques de l'ancien joueur des Houston Rockets, qui n'avait plus joué depuis près de trois ans, rappelle que le Vaudois fut l'un des meilleurs défenseurs du monde. Sefolosha a terminé la partie avec 14 points, 10 rebonds, 6 assists, 4 interceptions et un contre en 33 minutes de jeu. La finale réunira finalement logiquement les deux premiers du championnat. Et la bataille tactique entre Bavcevic et Gubitosa promet beaucoup. Le coach tessinois n'a d'ailleurs pas caché son admiration pour celui qui prendra sa retraite au terme de la saison après plus de 45 ans sur les bancs de Suisse et d'Europe. "C'est le meilleur coach du pays et j'ai toujours eu de la peine face à ses équipes", a expliqué le coach de Massagno.

Toujours pas de victoire pour Yann Sommer Trois matches et trois fois 1-1 pour Yann Sommer avec le Bayern Munich. Image: KEYSTONE/DPA/HENDRIK SCHMIDT Toujours pas de victoire pour Yann Sommer sous les couleurs du Bayern Munich ! Comme à Leipzig et face à Cologne, les Bavarois n'ont cueilli qu'un point à domicile devant l'Eintracht Francfort (1-1). Le Bayern avait pourtant ouvert le score en première période par Leroy Sané (34e). Mais Randal Kolo-Muani, l'homme qui aurait pu donner le titre mondial à la France, pouvait tromper Yann Sommer à la 69e. Le transfuge du FC Nantes a abusé son compatriote Dayot Upamecano sur cette action pour marquer du gauche. Avec ce début d'année bien laborieux, le Bayern ne compte plus qu'un point d'avance sur Union Berlin. Avec un troisième tour de Coupe à Mayence mercredi et un déplacement à Wolfsburg dimanche, la semaine qui s'annonce ne sera pas de tout repos pour ce champion en souffrance.

Un point bien heureux pour le FC Lugano Le Luganais Allan Arigon (au premier plan) devance Felipe Carvalho. Une image presque trompeuse... Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Le FC Lugano n'a pas réussi la passe de quatre. Après trois succès de rang, les Tessinois ont été tenus en échec dans leur antre du Cornaredo par les Grasshoppers (1-1). Les dauphins des Young Boys ne peuvent pas nourrir de grands regrets. Menés au score à la 42e minute sur une réussite de Hayao Kawabe, ils ont arraché l'égalisation à la 88e grâce à Ignacio Aliseda. L'Argentin a bénéficié d'une très belle remise de Zan Celar pour battre le portier Moreira sur le premier tir cadré de son équipe... Dans le temps additionnel, les Zurichois auraient pu forcer la décision sans la parade de Sebastian Osigwe sur une frappe de Kawabe. Avec ce point sans doute heureux, Lugano devance de deux longueurs le Servette FC et le FC St. Gall. Les Tessinois comptent toutefois deux matches de plus que les Genevois et un que les Saint-Gallois.

Les Lions de Genève craquent, Massagno en finale Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Massagno est le premier finaliste de la Coupe de la Ligue. Les Tessinois ont dominé les Lions de Genève 76-66 à Clarens. A la recherche de son premier trophée, Massagno aura l'occasion de se battre pour la SBL Cup dimanche. Le leader du championnat a appuyé sur l'accélérateur en fin de partie pour passer l'épaule face aux Lions de Genève. En avance de deux points à la mi-temps, les joueurs d'Alain Attalah avaient pourtant creusé l'écart durant le troisième quart pour mener 50-42 après trente minutes de jeu. Seulement lors du dernier dix, les Lions ont cédé trop de terrain à leur adversaire. De 49-58 à la 34e, le score est passé à 67-64 à la 38e. Isaiah Williams (17 pts) a fait preuve d'une adresse remarquable pour permettre à Massagno de recoller au score puis de passer devant avec trois paniers à trois points réussis sur ses trois dernières tentatives. Et comme Marko Mladjan (22 pts) est monté en puissance au cours de la partie, les Luganais ont pu forcer la décision lorsque Genève s'est éteint. Et dire en plus que les Tessinois se sont déplacés sur la Riviera sans leur shooteur Roberto Kovac. L'international et son entraîneur Robbi Gubitosa ont échangé des mots à l'entraînement plus tôt dans la semaine. L'adversaire des Tessinois sera soit Vevey Riviera avec Thabo Sefolosha soit Union Neuchâtel. La deuxième demi-finale aura lieu à 19h.

Un festival offensif pour Silvan Widmer et Gelson Fernandes Un but pour Silvan Widmer. Image: KEYSTONE/DPA/TORSTEN SILZ Grand absent du 1/8 de finale de la Coupe du monde contre le Portugal, Silvan Widmer a été l'un des buteurs de la 18e journée de la Bundesliga. L'Argovien a participé au festival offensif de Mayence. Sur sa pelouse, la formation de Silvan Widmer et d'Edimilson Fernandes s'est imposée 5-2 devant Bochum. Widmer a inscrit le 2-0 dans une rencontre qui a vu l'Autrichien Karim Onisiwo signer un triplé. Cette journée a également souri à Jonas Omlin, qui a fêté son premier succès avec le Borussia Mönchengladbach, victorieux 4-1 à Hoffenheim. Enfin, l'Union Berlin d'Urs Fischer est revenu à la hauteur du Bayern Munich à la faveur de sa victoire 2-0 dans le derby face à Hertha. Le Bayern reçoit Eintracht Francfort en début de soirée.

Michael Vogt en lice pour une médaille Image: KEYSTONE/FR171461 AP Le Suisse Michael Vogt est en lice pour une médaille après les deux premières manches du bob à deux aux Championnats du monde à St-Moritz. Le Schwytzois occupe le troisième rang. Après les deux médailles glanées aux Championnats d'Europe le week-end dernier, Michael Vogt et son pousseur Sandro Michel se trouvent dans les meilleures dispositions pour décrocher une médaille aux Mondiaux en Engadine. Et au moment de l'analyse, Vogt ne masquait pas une certaine déception: "Si on nous avait dit avant la course que nous serions troisièmes, nous aurions été contents. Mais après la première manche...", relève le Schwytzois. Effectivement, le duo helvétique a réussi une première descente proche de la perfection qui leur a permis de réaliser le meilleur temps. Sur le deuxième parcours, les Suisses n'ont malheureusement accompli que le sixième temps. Ils ont dû laisser la primauté aux deux bobs allemands de Johannes Lochner et du multimédaillé Francesco Friedrich. Le retard du bob helvétique sur le leader Lochner est déjà de 39 centièmes, l'avance sur l'Anglais Brad Hall, 4e, seulement de 9 centièmes. Melanie Hasler a par ailleurs manqué le coche dans les deux premières manches de l'épreuve de monobob. L'Argovienne de 24 ans pointe au 6e rang, à 0''86 de la troisième marche du podium provisoire. Légèrement blessée à la main gauche, elle paye cher sa poussée catastrophique sur sa deuxième descente.

Kimmy Repond en bronze à Espoo Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT Deuxième médaille suisse aux Championnats d'Europe d'Espoo ! Comme Lukas Britschgi la veille, Kimmy Repond a cueilli le bronze sur la glace finlandaise. Pour sa grande première à ce niveau, la Bâloise de 16 ans a obtenu 128,68 points dans le libre. Troisième après le programme court, elle a su défendre sa position avec un total de 192,51 points. L'or est revenu à la Géorgienne Anastasia Gubanova (199,91) qui a devancé la Belge Loena Hendrickx (193,48). Deuxième Suissesse en lice, Livia Kaiser a pris la 18e place. Kimmy Repond est la première Suissesse à se hisser sur un podium européen depuis le sacre de Sarah Meier à Berne en 2011.