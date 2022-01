Guardiola positif au Covid +++ Slalom de Zagreb annulé

De son côté, la direction de St-Gall estime le risque trop élevé en raison, toujours, de la situation sanitaire. Ces derniers jours, Bâle, Servette, Lugano et Young Boys avaient déjà décidé de ne pas aller se préparer à l'étranger.

Le Lausanne-Sport et Saint-Gall ont à leur tour renoncé à leur stage d'entraînement à l'étranger. Le LS devait se rendre à Tabarka en Tunisie et St-Gall en Espagne pour préparer le 2e tour.

Un peu plus tôt dans la matinée, c'était le coach de Burnley, Sean Dyche, qui avait été placé à l'isolement. Pour le moment, 18 matches de Premier League ont été reportés pour des raisons sanitaires, les équipes ne pouvant pas aligner suffisamment de joueurs en raison de cas de Covid, d'autres maladies, de blessures ou d'autres absences. Trois matches ont été reprogrammés la semaine prochaine.

Son adjoint Pepijn Linders, qui l'avait suppléé à Stamford Bridge, a été testé positif mardi et le match des Reds prévu jeudi à Arsenal pour la demi-finale aller de la Coupe de la Ligue a été reporté d'une semaine.

Fin décembre, Steven Gerrard, l'entraîneur d'Aston Villa, avait été testé positif, suivi, quelques jours plus tard, de Mikel Arteta à Arsenal. La semaine dernière, c'était Jürgen Klopp qui n'avait pu être sur le banc dimanche pour le choc contre Chelsea (2-2), pour les mêmes raisons.

Mi-décembre, Guardiola avait déjà réalisé un test antigénique positif, mais le test PCR de contrôle, mené dans la foulée, s'était finalement révélé négatif. "Pep" n'est que le dernier d'une liste de plus en plus longue de coaches qui ont été contaminés dans une Premier League où le nouveau coronavirus refait des ravages dans les effectifs.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a été testé positif au Covid-19, a annoncé le club. Sept joueurs et quatorze membres du staff sont actuellement à l'isolement.

Le slalom de Zagreb annulé après le passage de 19 concurrents

Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti

Le slalom Coupe du monde messieurs de Zagreb a été annulé après le passage de 19 concurrents seulement en plus d'une heure. Les conditions de la piste ne permettaient pas une course régulière.

Le jury a - enfin - pris la décision logique et attendue de mettre un terme à cette mascarade, "dans l'intérêt de la sécurité et du fair-play", a indiqué la FIS. Il n'empêche qu'on se demande bien pourquoi il a fallu si longtemps pour se rendre à l'évidence.

Optimisme béat

La course avait déjà été annulée mercredi. Malgré un léger refroidissement sur la capitale croate, il fallait faire preuve d'un optimisme béat pour penser que le slalom pourrait se dérouler dans des conditions normales même pas 24 heures plus tard.

Le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag, parti avec le dossard no 1, avait signé le meilleur temps en 55''26. Il devançait le Valaisan Ramon Zenhäusern (dossard 3) de 0''49. Deux autres Suisses figuraient dans le top 10, Loïc Meillard (7e à 1''83) et Daniel Yule (8e à 2''10). Seuls trois skieurs étaient restés dans la même seconde que le leader, à savoir Zenhäusern, le Français Clément Noel (dossard 7/à 0''58) et l'Italien Alex Vinatzer (dossard 8/à 0''87).

Colère et frustration

La course a été interrompue à de multiples reprises à partir du dossard 14, la piste, très molle, se dégradant trop. Le signe de Luca Aerni (dossard 17), qui s'est frappé la tempe de manière très expressive après avoir concédé 3''22, en disait long sur la colère et la frustration des skieurs, lancés à l'aventure dans des conditions ridicules et indignes d'une épreuve de Coupe du monde.