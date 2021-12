Gut-Behrami 2e à Lake Louise +++ Sion battu à Lugano

Coupe Davis: la Russie titrée face à la Croatie Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue La Russie a remporté la Coupe Davis pour la troisième fois de son histoire à Madrid. Andrey Rublev et Daniil Medvedev ont gagné leurs deux simples pour assurer le trophée à leur pays. Medvedev (ATP 2) a apporté aux siens le point de la victoire en maîtrisant Marin Cilic (ATP 30) 7-6 (8/6) 6-2. Andrey Rublev (ATP 5) avait auparavant donné l'avantage aux Russes en s'imposant face à Borna Gojo (ATP 279) 6-4 7-6 (7/5). Les précédents titres en Coupe Davis de la Russie datent de 2002 et 2006.

Super-G de Lake Louise: Lara Gut-Behrami battue par Goggia Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn La passe de trois pour Sofia Goggia à Lake Louise. Après les deux descentes, l'Italienne a remporté le Super-G au Canada devant Lara Gut-Behrami pour 0''11. Il a manqué un peu de glisse à la Tessinoise pour aller chercher son 17e succès dans la discipline. Cette glisse que Sofia Goggia semble avoir trouvé cette saison pour imiter Lindsey Vonn en réussissant le triplé. L'Américaine l'avait réalisé en 2012, 2013 et 2016. Lara Gut-Behrami devait se racheter après ses deux descentes manquées. Et on le sait, la skieuse de Comano adore les Super-G où il n'y a qu'une reconnaissance avant de s'élancer. La Tessinoise a bien mieux skié que les deux jours précédents. On peut même dire qu'elle a plutôt maîtrisé le seul passage technique d'un tracé extrêmement facile. Avec un peu plus d'engagement, elle aurait sans doute emmagasiné assez de vitesse pour devancer Goggia tout en bas. La troisième place sur le podium est revenue à l'Autrichienne Mirjam Puchner. Parmi les autres Suissesses, c'est Joana Hählen qui a le mieux tiré son épingle du jeu avec sa 8e place. Déception pour Corinne Suter, trop timide dans la partie technique et qui n'a pas réussi à combler le retard accumulé dans les parties de glisse. La Schwytzoise n'a pris que la 16e place. Jasmine Flury s'est classée au 20e rang. Priska Nufer a été éliminée après avoir manqué une porte dans la partie technique. Les Suissesses devraient être plus à leur aise le week-end prochain sur leurs terres à St-Moritz avec deux Super-G au menu. Michelle Gisin sera de retour, elle qui a fait l'impasse sur le voyage au Canada pour récupérer de l'énergie.

Super League: Lugano domine Sion Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Sion a été le seul club romand à ne pas marquer de point ce week-end en Super League. Les Valaisans se sont en effet inclinés 2-0 à Lugano lors de la 16e journée. Les Sédunois continuent en mode montagnes russes. Depuis la 10e journée, ils alternent victoires (3) et défaites (4) avec une étonnante constance. Au Cornaredo, ils ont craqué peu avant la mi-temps, encaissant des buts de Bottani (40e) et Facchinetti (44e). La réaction attendue après la pause ne s'est pas matérialisée. Lugano a donc empoché la totalité de l'enjeu et occupe le 3e rang avec 29 points, soit cinq de moins que le leader Zurich. Sion se retrouve 7e avec 18 unités. Triplé de Sène A Saint-Gall, Grasshopper s'est imposé 4-0 grâce à un triplé de son attaquant sénégalais Kaly Sène (32e/43e/58e). Sa deuxième réussite, sur un superbe retourné, a vraiment été spectaculaire. Il en est désormais à huit buts inscrits cette saison, cinq contre Saint-Gall et trois contre Sion. Hayao a salé l'addition en fin de rencontre. Les Brodeurs ont eu la tâche difficile en étant réduits à dix dès la 18e après l'expulsion de Stillhart. En infériorité numérique, ils n'ont pas trouvé les moyens de contenir les attaques rapides de GC qui, grâce à ces trois points, se donne de l'air par rapport à la zone dangereuse. Saint-Gall reste 8e, avec trois points d'avance sur Lausanne et cinq sur Lucerne.

Davis: 4 villes pour la phase de groupes, puis une ville neutre La Coupe Davis subira quelques changements en 2022. Image: KEYSTONE/EPA/Emilio Naranjo Nouvelle évolution de la formule de la Coupe Davis en 2022: quatre villes accueilleront la phase de poules, au lieu de trois en 2021. En outre, Les quarts de finale, demi-finales et finale se dérouleront dans une ville neutre, pas encore désignée, ont annoncé les organisateurs dimanche à Madrid. Le format se resserrera de 18 à 16 équipes, comme annoncé il y a déjà plusieurs mois. Ces seize équipes seront réparties en quatre groupes, dont les deux premiers accèderont aux quarts de finale. Interrogé sur le futur lieu de cette phase à élimination directe, et alors que bruisse la rumeur d'Abou Dhabi dans le monde du tennis, "nous avons une option préférentielle que nous sommes en train de négocier, mais il n'y a encore rien de signé", s'est contenté de répondre le PDG de Kosmos Tennis Enric Rojas, promoteur de la nouvelle formule de la Coupe Davis développée depuis 2019. Quant aux quatre villes destinées à accueillir chacune une poule, "un appel à candidatures sera lancé en janvier" et "une décision finale est attendue mi-mars", a précisé Rojas, en expliquant "rechercher des accords sur trois à cinq ans". Avec un critère incontournable: que dans chaque ville hôte, une des quatre équipes du groupe joue à domicile. Entre phase de poules et phase à élimination directe, "il y aura deux jours de repos et d'adaptation" pour chaque équipe qualifiée, a indiqué M. Rojas. La compétition continuera à se jouer en indoor. La Suisse contre le Liban Suite à sa large victoire 5-0 à Bienne contre l'Estonie, la Suisse recevra le Liban dans le cadre des barrage du Groupe mondial 1. La sélection helvétique aura le choix de la surface pour une rencontre qui se disputera les 4 et 5 mars 2022.

Wanders perd sa couronne, Kibiwott lui ravit le record Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Kényan Boniface Kibiwott, partenaire d'entraînement de Julien Wanders, a survolé la 43e Course de l'Escalade en établissant un nouveau record. Wanders termine au pied du podium (4e). Bon perdant, Wanders, triple tenant du titre, préférait souligner les qualités du vainqueur: "Il a tout pour réussir, pour devenir un grand. Il a la rage et se montre très discipliné à l'entraînement", a relevé le Genevois. Julien Wanders, recordman d'Europe du 10 km sur route et du semi-marathon, n'était pas mécontent de sa course. Il revient d'une saison marquée par divers ennuis de santé, dont une blessure aux ischio-jambiers qui a pourri ses JO à Tokyo. "Je n'ai pas encore les capacités pour résister à des départs très rapides comme aujourd'hui", a-t-il expliqué, après avoir échoué pour 2 secondes à accrocher le podium. Aérien Chaussures roses au pied, le même modèle que Wanders, Kibiwott a été en démonstration du début à la fin, saluant déjà le public plusieurs centaines de mètres avant l'arrivée, la victoire assurée. Celui qui a éclaté sur piste cet été, avec un chrono de 13''06 sur 5000 m, a fini avec 30 secondes d'avance sur son compatriote Mark Kangogo. Il a avalé les 7,32 km en 20''34, battant d'une poignée de secondes le record de Wanders malgré la chaussée glissante. Le Français Mehdi Belhadj a fini 3e, tandis que le Genevois Morgan Le Guen, 6e à 12'' seulement de Wanders, confirmait ses progrès à même de le hisser bientôt à un bon niveau international. Jepkosgei inaugure son palmarès La Kényane Feliciana Jepkosgei a dominé la course femmes en 23''39, emmenant un quadruplé kényan. Cette athlète au gabarit de poche, 20 ans seulement, ouvre son palmarès, quasi vierge de tout résultat jusqu'à présent. Elle a devancé des athlètes de niveau mondial, comme l'Ethiopienne Helen Bekele Tola, quadruple lauréate à Genève, classée cinquième, et la Zurichoise Fabienne Schlumpf (6e), double médaillée aux Championnats d'Europe. "Je viens de reprendre l'entraînement, je ne pouvais pas espérer mieux", a déclaré la recordwoman de Suisse du marathon. Quelque 23'000 coureurs étaient inscrits - et un peu moins de 20'000 présents au départ - sur les deux jours de compétition, la moitié moins qu'en 2019, en raison du Covid-19. L'ambiance au bord du parcours n'a pas souffert du contexte difficile, au contraire.

Super League: un bon nul pour Lausanne Cabral tire un penalty sur la transversale Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le Lausanne-Sport a obtenu un point précieux en faisant 1-1 à Bâle lors de la 16e journée de Super League. Les deux buts sont tombés dans les arrêts de jeu. Le LS a été copieusement dominé, mais il a fait le dos rond et s'est appuyé sur un excellent Mor Diaw dans son but. Bâle a manqué de nombreuses occasions, notamment par Cabral qui a aussi tiré un penalty sur la transversale à la 55e. Alors que le partage des points semblait se dessiner, la partie basculait sur un contre lausannois. Une faute de Joelson sur Mahou permettait à Kukurozovic de donner l'avantage aux visiteurs sur penalty (92e). Mais le LS n'allait pas tenir et réussir le parfait hold-up. Avec l'énergie du désespoir, les Bâlois jetaient toutes leurs forces dans la bagarre et arrachaient l'égalisation par Kasami à la 95e.

Les Suissesses iront aux JO en relais Lena Haecki, la fer de lance du relais suisse. Image: KEYSTONE/AP TT News Agency Les Suisseses sont, certes, restées un peu en retrait à l'occasion du relais Coupe du monde à Östersund avec une 9e place. Toutefois ce résultat leur ouvre la porte pour les Jeux olympiques de Pékin. Swiss Olympic exigeait encore un résultat dans le top 10 pour décrocher son ticket olympique. Depuis les trois places sur le podium au cours de l'hiver 2019-2020, le relais dames est devenu la discipline-phare de l'équipe de Suisse. La saison dernière, les résultats furent plus modestes, mais l'épreuve avait toujours une grande signification et a soudé l'équipe ensemble. Pour sa première, Amy Gasparin a livré une performance convenable. Après un sans-faute au tir couché, la championne du monde juniors d'Einsiedeln a dû purger un tour de pénalité après le tir debout. Elle a passé le relais à la 10e place à 38'' de la tête. Lena Häcki est remontée jusqu'à la 6e place, maintenant l'écart avec le podium à 40''. La cassure s'est faite avec Aita Gasparin et son tour de pénalité - en relais, il sanctionne une ou plusieurs cibles manquées après trois recharges - après le tir en position debout. Selina Gasparin s'est élancée la dernière en neuvième position. Un rang qu'elle a su conserver de manière souveraine avec un sans-faute au tir.

Leipzig se sépare de son entraîneur Jesse Marsch Image: KEYSTONE/DPA-Zentralbild Le club allemand de Leipzig a annoncé dimanche s'être séparé de son entraîneur américain Jesse Marsch, en raison d'un début de saison décevant tant en championnat qu'en Ligue des Champions. "Le RB Leipzig et Jesse Marsch se sont mis d'accord pour mettre fin à leur collaboration avec effet immédiat", a affirmé le club saxon sur Twitter. Cette décision fait immédiatement suite à une nouvelle défaite en Bundesliga de Leipzig, vendredi soir, contre Union Berlin (1-2), reléguant la formation à la 11e place seulement. Le club vient de s'incliner à trois reprises consécutives en Bundesliga. Le successeur de Marsch n'est pas encore connu. L'Américain avait débarqué à Leipzig cet été pour prendre la succession de Julian Nagelsmann, parti au Bayern Munich. Il était arrivé en provenance de Salzbourg dans un club qui gravitait dans la même galaxie Red Bull.

Pas d'exploit suisse à Steamboat Springs Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Les freestylers suisses n'ont pas signé d'exploit samedi en Coupe du monde de Big Air à Steamboat Springs. La championne olympique de slopestyle Sarah Hoefflin a signé la meilleure performance helvétique en terminant 6e. Troisième après la première manche de la finale avec 89,50 points, Sarah Hoefflin a reculé au classement après avoir manqué tant son deuxième (73,75) que son troisième "run" (20,25). La Genevoise, 2e à Coire en ouverture de saison, pointe au 2e rang de la Coupe du monde de la discipline derrière la Française Tess Ledeux. Deuxième Suissesse en lice à Steamboat Springs après le forfait de Mathilde Gremaud, Giulia Tanno a terminé 7e de cette finale. La victoire est revenue à la double championne du monde 2021 et double médaillée d'or des JOJ de Lausanne 2020, la Sino-Américaine Ailing Gu (18 ans). Aucun Suisse n'est par ailleurs parvenu à atteindre la finale du concours masculin samedi. Le meilleur d'entre eux, Colin Wili, a terminé 18e d'une épreuve remportée par le prodige autrichien Matej Svancer (17 ans).

Les Canes renouent avec la victoire Niederreiter (21) a inscrit le 5-1 des Canes en contre-attaque Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Les Hurricanes de Nino Niederreiter ont dominé Buffalo 6-2 samedi pour mettre fin à une série de trois défaites en NHL. L'attaquant grison a brillé face aux Sabres, réussissant un but et un assist. El Nino a été crédité d'une mention d'assistance sur le premier but des Canes, signé Teuvo Teravainen après 2'16'' seulement. Il a marqué le 5-1 à la 32e en remportant son duel avec le portier des Sabres Malcolm Subban, inscrivant ainsi pour la première fois de la saison plus d'un point en un match. Il en est à 9 points en 2021/22. La soirée fut également belle pour Roman Josi et Pius Suter. Le défenseur bernois des Predators et l'attaquant zurichois des Red Wings ont tous deux réussi un assist en prolongation, Nashville et Detroit s'imposant face respectivement à Montréal (4-3) et aux New York Islanders (4-3 également). Surnuméraire lors des deux précédents matches de Columbus, Grégory Hofmann a par ailleurs retrouvé sa place dans l'alignement des Blue Jackets samedi. L'attaquant jurassien bernois est resté "muet" sur la glace des Washington, qui s'est imposé 3-1 grâce notamment au 750e but inscrit en saison régulière par Alex Ovechkin.

Serie A: Freuler fait chuter Naples Les joueurs de l'Atalanta contents de leur exploit Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Remo Freuler a fait chuter Naples du fauteuil de leader de Serie A. L'international suisse a inscrit le but décisif pour Atalanta, qui a gagné 3-2 sur la pelouse napolitaine. Freuler a conclu un contre bergamasque à la 71e pour donner les trois points à son équipe. Il a ainsi marqué son premier but de la saison en championnat. L'AC Milan, vainqueur 2-0 contre Salernitana, prend les commandes avec 38 points. Les rossoneri comptent une longueur d'avance sur l'Inter Milan, qui s'est imposé 3-0 sur le terrain de l'AS Rome, et deux sur Naples. Atalanta est 4e avec 34 points.

Super League: troisième succès consécutif pour Servette Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Servette a enchaîné avec un troisième succès consécutif en Super League. Les Genevois sont allés s'imposer 2-1 à Berne sur la pelouse des Young Boys grâce à un doublé de leur joyau Kastriot Imeri. Le tournant du match s'est peut-être joué dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, quand Martins a écopé d'un second avertissement synonyme d'expulsion. YB menait alors 1-0 après une réussite de Kanga dès la 10e, après une passe en profondeur de Ngamaleu. Imeri en verve En supériorité numérique, Servette a fait preuve de patience, mais a peu à peu pris les commandes du jeu. L'égalisation est tombée à la 67e sur un penalty obtenu par Kyei et transformé avec assurance par Imeri. Le même joueur, boosté par sa récente première apparition en équipe de Suisse, a donné l'avantage aux Grenat sur un superbe coup franc excentré (79e), sur lequel toutefois Faivre n'a pas semblé irréprochable. Cette victoire permet au Servette de prendre ses distances par rapport à la zone dangereuse. Pour YB par contre, cette quatrième défaite de l'exercice - contre deux seulement lors des 36 matches de la saison dernière - pose question. Mission très difficile Les Bernois se retrouvent déjà à neuf points du leader Zurich, avec toutefois un match joué en moins. Mais il n'empêche que remporter un cinquième titre de suite commence vraiment à ressembler à une mission très difficile...

Victoire à la Pyrrus pour Genève-Servette, Fribourg en prolongation Image: KEYSTONE/PostFinance Battu vendredi par Davos, Lausanne a retrouvé le goût de la victoire (6-1) sur la glace d'Ajoie. Genève-Servette a fêté un deuxième succès du week-end à Bienne (3-1). Les Genevois ont sans doute remporté une victoire dite à la Pyrrus. Ils sont repartis avec trois points du Seeland, mais aussi avec trois blessés et pas des moindres: Henryk Tömmernes, Noah Rod et Stéphane Patry. Si on ajoute la blessure de Gauthier Descloux la veille, les six points ont un prix élevé. Sandro Zurkirchen était revenu pour la troisième fois de la saison garder la cage genevoise. Il a rendu une copie parfaite (40 arrêts). Bien meilleure que celle des Biennois, qui ont encaissé pas moins de deux buts en supériorité numérique (!) par Simon Le Coultre et Joël Vermin. Les joueurs de Jan Cadieux ont failli tout perdre dans les deux dernières minutes du match en accumulant les pénalités pour terminer à 3 contre 6. Mais les joueurs sur la glace ont courageusement résisté. Pour les Seelandais, il s'agit de la troisième défaite de rang. Ils ont, de plus, perdu leur attaquant Damien Brunner, qui a semblé se claquer seul à la fin de la deuxième période. Bon bilan pour le LHC Ajoie n'est ainsi pas parvenu à prendre sa revanche face à Lausanne, qui l'avait battu 2-0 mardi dernier. Lea Ajoulots, qui enregistraient le retour de leur défenseur canadien Gauthier-Leduc, n'ont pourtant pas ménagé leur peine pour porter le danger devant la cage de Lukas Boltshäuser. Ils ont même réussi à ouvrir la marque par Devos (8e). Les Vaudois sont passés par des moments difficiles, mais le réalisme était dans leurs rangs. Ken Jäger (33e) et Benjamin Baumgartner ont retourné le score. Devos a apporté une nouvelle frayeur en ajustant le poteau en fin de deuxième période. Toutefois, Kenins et Emmerton ont fait basculer le sort de la rencontre en 40'' à la 47e minute. Avec trois victoires au cours des quatre derniers matches, le bilan est bon pour le LHC. Comme la veille, Fribourg-Gottéron a dû avoir recours à la prolongation pour prendre le meilleur sur les Rapperswil-Jona Lakers (5-4 ap). Dans ce match très offensif, les Fribourgeois ont mené quatre fois avant que Zangger ne décroche le 4-4 à la 47e. C'est David Deharnais qui a marqué le but victorieux après 35'' de prolongation sur un service de Ryan Gunderson et du portier Connor Hughes, qui a bien tenu son rang. Pour la troisième fois de la saison, Zoug a battu les Langnau Tigers. A l'Ilfis, les champions en titre se sont imposés 5-0. Un but de Denis Hollenstein a permis aux Zurich Lions de s'imposer 3-2 ap sur la glace d'Ambri-Piotta. De son côté, Lugano s'est imposé 3-2 aux tirs au but face à Berne. Quatrième victoire au cours des cinq derniers matches pour les joueurs de Chris McSorley. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 29/60 (96-73). 2. Zoug 28/57 (95-65). 3. Rapperswil-Jona Lakers 30/55 (93-76). 4. Davos 27/54 (88-64). 5. Bienne 30/52 (88-76). 6. Zurich Lions 27/47 (84-72). 7. Lausanne 28/40 (78-77). 8. Berne 28/39 (82-79). 9. Lugano 29/38 (80-88). 10. Ambri-Piotta 29/36 (71-79). 11. Genève-Servette 29/35 (71-91). 12. Langnau Tigers 29/27 (87-102). 13. Ajoie 29/18 (53-124).

Descente de Lake Louise: Encore Goggia, Suter 3e Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Sofia Goggia tutoie les étoiles à Lake Louise. Au Canada, l'Italienne a enlevé la deuxième descente de la saison en devançant Breezy Johnson de 0''84 et Corinne Suter de 0''98. On prend les mêmes et on recommence. Dans le parc national de Banff et malgré une météo moins clémente que la veille, ce sont les deux mêmes athlètes qui ont pris les deux premières places. Supersonique vendredi, Sofia Goggia a été "seulement "super cette fois. Pas besoin de mettre plus d'1''40 à ses adversaires, la championne olympique s'est contentée de 0''84 sur sa dauphine Breezy Johnson, la même que vendredi. On attendait en revanche une meilleure performance de Corinne Suter, 5e de la première descente. Et la Schwytzoise a parfaitement répondu en gagnant deux rangs pour monter sur la boîte à près d'une seconde de Goggia. Elle a perdu énormément de temps entre le 2e et le 3e temps intermédiaire, là où se trouvait le principal passage technique avec les grandes courbes rapides. La championne du monde signe au passage son 11e podium en descente. Ce fut en revanche très délicat pour les autres athlètes de Swiss-Ski. A commencer par Lara Gut-Behrami qui a une fois encore proposé une performance bien en deçà de ses capacités. 17e la veille, la Tessinoise est 22e après le passage des trente premières concurrentes. On l'attend en revanche dimanche en Super-G dans sa discipline de prédilection. De manière assez surprenante, la deuxième meilleure Suissesse se nomme Joana Hählen. La Bernoise a pris la 14e place à 2''14. Priska Nufer est 24e et Jasmine Flury 29e.