Hählen gagne sa place pour la descente ++ Curleurs suisses battus

Défaite étriquée des Suisses contre les Britanniques Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Après six matches du Round Robin, les curlers suisses du skip Peter De Cruz avancent un bilan équilibré de 3 victoires pour 3 défaites. Ils ont perdu leur sixième partie 5-6 contre la Grande-Bretagne. Les Suisses avaient été largement dominés par les Britanniques à l'occasion des Championnats d'Europe en novembre à Lillehammer. Cette fois-ci, ils ont longtemps fait jeu égal avec les Ecossais du skip Bruce Mouat, sacrés champions d'Europe. Valentin Tanner, Peter De Cruz, Sven Michel et Benoît Schwarz se sont inclinés après un match très équilibré. Il a manqué quelques centimètres à la pierre de Schwarz au 9e end pour que la Suisse marque trois points et mène 6-5. L'avantage de la dernière pierre a été décisif pour les Britanniques. Malgré ce troisième revers, les chances d'atteindre les demi-finales à Pékin pour les médaillés de bronze de Pyeongchang existent. Au cours des trois derniers matches du Round Robin, ils affronteront successivement les Etats-Unis, champions olympiques en titre, la Chine et la grande favorite, la Suède. Ils devront gagner au moins deux rencontres. Un bilan de cinq victoires et quatre défaites devrait permettre d'accéder aux quarts de finale.

Joana Hählen fait coup double Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Les Suisseses ont joué les premiers rôles lundi lors du deuxième et dernier entraînement pour la descente olympique de mardi. A Yanqing, la Bernoise Joana Hählen s'est montrée la plus rapide. Auteure du meilleur chrono samedi lors du premier entraînement, mais avec une erreur de porte, l'Obwaldienne Priska Nufer s'est à nouveau montrée convaincante en prenant la 8e place. Michelle Gisin a également prouvé sa bonne forme lors de cet entraînement. La récente médaillée de bronze en super-G a pris la 11e place. Pour sa part, la Fribouregoise Noémie Kolly est arrivée 14e. Ces quatre femmes étaient en compétition pour décrocher la dernière place de départ au sein de la délégation suisse pour la descente de mardi. Grâce à ces bonnes performances, l'entraîneur en chef de Swiss-Ski Beat Tschuor et son équipe se sont retrouvés avec un problème de riches au moment d'attribuer la quatrième et dernière place de départ suisse. Ils ont finalement opté pour Hählen, à qui la piste de Yanqing convient manifestement très bien. Un soulagement pour la Bernoise qui avait échoué de peu lors des qualifications internes à Pyeongchang en 2018, où on lui avait préféré Corinne Suter et Jasmine Flury. Les favorites en retrait Joana Hählen rejoint ainsi Lara Gut-Behrami, Corinne Suter et Jasmine Flury. Ce trio est d'ailleurs resté en retrait lors du deuxième entraînement. La Tessinoise, récente championne olympique de super-G, a fini 33e à près de de trois secondes de sa coéquipière Hählen. Corinne Suter a, quant à elle, pris le 16e rang. Jasmine Flury a connu une douloureuse mésaventure. La Grisonne a chuté à une vitesse de 120 km/h. Mais elle a pu se remettre sur ses skis jusqu'à l'arrivée, où elle s'est montrée rassurante.

Huber et Bösiger échouent en qualifications Nicolas Huber ne sera pas en finale du Big Air mardi. Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Il n'y aura pas de Suisse en finale olympique du Big Air mardi. Nicolas Huber (14e) et Jonas Bösiger (27e) n'ont pas franchi les qualifications à Zhangjiakou. Huber a manqué de 2,75 pts la 12e et dernière place permettant d'entrer en finale de ces JO 2022. Ces résultats se situent malheureusement dans la lignée de ceux, décevants, enregistrés jusque-là en snowboard. Huber et Bösiger, mal placés après deux runs, ont pris tous les risques dans le troisième et non chuté. Nicolas Huber, qui avait été placé en isolement avant ces Jeux à cause d'un test positif au Covid, avait déjà raté de peu la qualification pour la finale du slopestyle. Le Canadien Max Parrot, titré en slopestyle, a dominé les qualifications, devant le Japonais Takeru Otsuka et l'Âméricain Redmond Gerard.

NHL: un 13e but pour Nico Hischier cette saison Hischier menace le but de Pittsburgh Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun Nico Hischier a inscrit son 13e but de la saison en NHL dimanche. La réussite du capitaine suisse des New Jersey Devils a toutefois été vaine, son équipe perdant 4-2 à domicile contre Pittsburgh. Hischier a égalisé à 2-2 au début de la troisième période. Mais les Penguins ont ensuite trouvé la faille à deux reprises pour s'imposer.

Les Suissesses battues avec un certain panache offensif Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse n'a rien pu faire en demi-finales du tournoi dames contre le Canada. Les joueuses de l'entraîneur Colin Muller se sont inclinées 10-3 et disputeront la finale pour le bronze. Les Suissesses se retrouveront face au perdant du match Etats-Unis - Finlande mercredi sur le coup de 12h30 en Suisse. Les espoirs helvétiques d'accéder à une hypothétique finale ont explosé en 120 secondes entre la 8e et la 10e minutes lorsque la gardienne Andrea Brändli a encaissé quatre buts. La malheureuse a rapidement cédé sa place à sa coéquipière Saskia Maurer sans doute dans l'intention de la préserver pour la finale de la 3e place. L'issue de la rencontre ne faisant plus aucun doute, les Suissesses se sont appliquées et ont gardé un jeu ouvert. Cela a payé dans le sens où elles ont inscrit trois buts aux Canadiennes, ce qui n'était jamais arrivé jusque-là dans un match officiel face au géant à la feuille d'érable. Avec une statistique de tirs de 61-13 en faveur des Canadiennes, les Suissesses ont montré une certaine efficacité. Lara Stalder a inscrit le 1-5 et le 3-7, tandis qu'Alina Müller, l'attaquante-vedette de la Suisse, s'est chargée du 2-5. Corollaire d'un jeu tourné vers l'offensive, les Suissesses ont encaissé une nouvelle fois un grand nombre de buts contre les Canadiennes, qui ont battu leur meilleur total de buts inscrits dans un tournoi olympique.

La Russe Kamila Valieva autorisée à poursuivre la compétition Feu vert du TAS pour Kamila Valieva. Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip La Russe Kamila Valieva, testée positive fin décembre à une substance interdite, a été autorisée à participer à l'épreuve individuelle des JO de Pékin mardi, a annoncé lundi le TAS. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) sis à Lausanne a confirmé la levée de la suspension provisoire de l'adolescente de 15 ans par l'agence antidopage russe (Rusada). Le Tribunal a considéré que la priver d'épreuve avant même d'avoir examiné le fond de l'affaire lui causerait un préjudice "irréparable". La jeune patineuse, époustouflante cette saison, a remporté la compétition par équipes avec le Team ROC à ces JO. Son cas est quasiment devenu une affaire d'Etat en Russie, pays roi du patinage, et la révélation de son contrôle positif a fait couler beaucoup d'encre et suscité l'émoi à ces Jeux. Reste à savoir dans quelles dispositions d'esprit la jeune patineuse abordera la compétition individuelle mardi.

Les Français Papadakis et Cizeron s'imposent en danse sur glace Image: KEYSTONE/AP/Natacha Pisarenko Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été sacrés champions olympiques de danse sur glace lundi aux Jeux de Pékin. C'est le seul titre qui manquait encore à l'immense palmarès du duo, en argent il y a quatre ans à Pyeongchang. Sur la glace chinoise, Gabriella Papadakis (26 ans) et Guillaume Cizeron (27 ans) se sont largement imposés, avec un total de 226,98 points, nouveau record du monde, devant les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (220,51) et les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (218,02). Le duo français, robe dorée à paillettes pour Papadakis, haut rouge et pantalon noir pour Cizeron, déjà quadruple champion du monde (2015, 2016, 2018 et 2019) et quintuple champion d'Europe (2015-2019), décroche enfin l'or olympique à l'issue de leur programme libre patiné au son de l'Elegie de Gabriel Fauré, jouée au violoncelle et au piano. Papadakis et Cizeron étaient en tête après la danse rythmique patinée samedi soir. Ils en avaient même amélioré le record du monde (90,83 points contre 90,03 fin 2019). Lundi, avec 136,15 points, ils se sont approchés à un rien de leur meilleure performance jamais réalisée (136,58 au Trophée NHK en 2019) sur un programme libre. Il y a quatre ans sur la glace olympique de Pyeongchang, Papadakis et Cizeron avaient connu une mésaventure vestimentaire, quand le haut de la robe de la patineuse s'était détaché dès les premières secondes de leur danse courte. Les danseurs français avaient eu beau dominer la danse libre le lendemain, c'est autour du cou des Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, leurs rivaux no 1 et partenaires d'entraînement à Montréal, que la médaille d'or avait été passée. Les JO 2022 arrivent au bout d'une deuxième moitié d'olympiade pas ordinaire pour le duo français. Papadakis et Cizeron sont restés vingt mois sans patiner en compétition entre leur défaite de justesse en janvier 2020 aux Championnats d'Europe - leur seule depuis les JO-2018 - et octobre dernier, principalement à cause de la pandémie de Covid-19 et des difficultés de voyage pour eux qui vivent à Montréal depuis 2014. Depuis leur retour à l'automne, ils ont remporté les trois compétitions internationales auxquelles ils ont participé avant les JO 2022 mais ont préféré, par précaution sanitaire, renoncer aux Championnats d'Europe il y a un mois. Si bien qu'à Pékin, ils se mesuraient pour la première fois depuis plus de deux ans aux tous meilleurs duos mondiaux.

Bianca Gisler et Ariane Burri manquent la finale Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man Bianca Gisler et Ariane Burri ont manqué l'accès à la finale olympique du Big Air. Gisler, 13e à 0,25 point de la 12e et dernière place qualificative, est passée très près. La Grisonne, qui aura 19 ans mardi, jour de la finale, a effectué un très bon troisième run mais cela n'a juste pas suffi. L'Allemande Annika Morgan et la Chinoise Rong Ge, qui avaient chuté auparavant, lui sont passées devant. Ariane Burri, 23e après avoir chuté sur son 2e et son 3e run, n'a eu aucune chance. La Lucernoise, 12e du slopestyle à ces Jeux, n'a pas su montrer son potentiel. L'Américaine Jamie Anderson, double championne olympique et 2e encore il y a quatre ans à Pyeongchang, a également échoué. La Néo-Zélandaise Zoi Sadowski Synnott, sacrée en slopestyle il y a une semaine, est partie pour un doublé. Elle a dominé ces qualifications.

Sarah Höfflin éliminée, Mathilde Gremaud passe de justesse Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Journée très dure pour Sarah Höfflin et Mathilde Gremaud en qualifications olympiques du slopestyle. La Genevoise, sacrée en 2018, a été éliminée, et la Fribourgeoise n'a passé que de justesse (12e). Sarah Höfflin n'a pris que la 20e place à Zhangjiakou après avoir chuté sur son premier run et avoir commis trop d'imperfections - notamment sur le rail initial - sur son deuxième passage. "Ce sont mes derniers JO, je n'avais que cela en tête, j'étais trop stressée", a déclaré au micro de la RTS celle qui s'était classée 6e de la finale du Big Air mardi dernier, le jour où Mathilde Gremaud décrochait le bronze le jour de ses 22 ans. Mathilde Gremaud, justement, a tremblé jusqu'au bout lundi. Dans un froid glacial (-26 degrés) mais sous un soleil radieux, elle a manqué son premier run avant de n'effectuer qu'un tour simple sur son 360 lors du deuxième passage, lors duquel elle a paru fébrile du début à la fin. Finalement, alors qu'elle pensait probablement comme la plupart des observateurs qu'elle serait éliminée, elle a vu que toutes les concurrentes qui l'ont suivie ont elles aussi manqué leur deuxième passage dans les grandes largeurs. La Gruérienne conservait ainsi d'extrême justesse, pour 3 dixièmes de points, sa 12e et dernière place qualificative pour la finale de mardi. Pour expliquer ses difficultés, elle a déclaré avoir connu "un grand vide" ces derniers jours après sa médaille de bronze du Big Air et n'avoir pas ressenti de bonnes sensations aux entraînements sur cette installation de Zhangjiakou, exposée au vent. La favorite chinoise Eileen Gu (3e) et la Française Tess Ledeux (9e), championne et vice-championne olympique du Big Air, ont assuré dans le 2e run après un mauvais premier passage. L'Estonienne Kelly Sildaru s'est montrée la meilleure, tandis que l'Américaine Marin Hamill, victime d'une grave chute, est incertaine pour la finale.

Melanie Hasler 7e en monobob Melanie Hasler se fait une place en monobob. Image: KEYSTONE/AP/Pavel Golovkin Melanie Hasler a pris la 7e place de la finale olympique en monobob à Yanqing. L'Argovienne de 23 ans a atteint son objectif minimal, se montrant assez constante sur l'ensemble de la compétition. Septème déjà après deux manches, Hasler a effectué un troisième passage assez médiocre mais s'est bien reprise sur le dernier. Au final, l'ancienne volleyeuse, qui ne dispute que sa deuxième saison complète au plus haut niveau, est restée à 1''78 de la 3e marche du podium. L'Américaine Kaillie Humphries a largement dominé la compétition. Elle s'est imposée avec plus d'une seconde et demie d'avance sur sa compatriote Elana Meyers Taylor, médaillée d'argent, pour décrocher son troisième titre olympique après ses victoires en bob à deux en 2014 et 2018, à l'époque cependant sous les couleurs du Canada. La médaille de bonze est revenue à la Canadienne Christine de Bruin.

Les Rams s'imposent pour la deuxième fois Image: KEYSTONE/AP/Marcio Jose Sanchez Les Los Angeles Rams ont remporté le deuxième Super Bowl de leur histoire. Ils ont battu (23-20) les Cincinnati Bengals, au terme d'une finale de NFL au suspense insoutenable, à Inglewood. Sacrée une première fois en 2000, l'équipe californienne succède au palmarès aux Tampa Bay Buccaneers, qu'ils ont éliminés en play-off, envoyant du même coup le légendaire quarterback Tom Brady à la retraite. Pour la formation de l'Ohio, cette défaite sur la dernière marche est la troisième après celles concédées en 1982 et 1989 contre les San Francisco 49ers.

Troisième quarter fatal à Boston pour Atlanta Image: KEYSTONE/AP/Winslow Townson Atlanta a concédé une 30e défaite lors de son 56e match de la saison. A Boston, Clint Capela et ses coéquipiers se sont inclinés 105-95 devant les Celtics. Les Hawks, qui menaient de 10 points à la pause (55-45), ont lâché prise dans un troisième quarter perdu 42-23. Auteur de 38 points, Jayson Tatum a posé des problèmes insolubles à la défense d'Atlanta. Les Celtics restent désormais sur une série de huit victoires de rang. Clint Capela a livré une performance que l'on peut qualifier de correcte avec ses 8 points et ses 17 rebonds pour un différentiel de -4. Le Genevois a été aligné durant 31 minutes, soit son temps de jeu le plus élevé depuis son retour aux affaires le 22 janvier après sa blessure à la cheville.

Super League: neuvième succès de suite pour le leader Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le FC Zurich surfe sur la vague du succès. Le leader de Super League a fêté un neuvième succès consécutif en battant Lugano 3-0 lors de la 21e journée. Il compte dix points d'avance sur Young Boys. Cela commence à sentir bon pour ce FCZ qui enchaîne les victoires. Contre les bianconeri, Marchesano a rapidement ouvert le score (12e), mais a connu ensuite un passage difficile. Le gardien Brecher a permis à son équipe de maintenir son avance en retenant un penalty de Ziegler (53e). Le joker Gnonto a inscrit le 2-0 (64e) cinq minutes seulement après avoir remplacé Tosin. Et l'inévitable Ceesay a mis les Tessinois k.-o. à la 66e, après une superbe passe de Doumbia en profondeur dans l'axe. Lucerne n'est plus dernier Lucerne a abandonné la lanterne rouge au Lausanne-Sport après sa victoire 1-0 contre Sion. Ce n'est que le deuxième succès de la saison en championnat pour le tenant de la Coupe. Il a été acquis grâce à une réussite d'Abubakar (57e), servi par Dräger qui s'affirme au fil des matches comme un bon renfort pour le club de Suisse centrale. Sion, après deux bonnes performances depuis la reprise, n'a cette fois pas su confirmer. Lucerne a été l'équipe la plus active et la plus dangereuse. Elle en a été récompensée par le gain de la totalité de l'enjeu, ce qui lui permet de devenir 9e avec deux points d'avance sur le LS.

Le pari gagnant de Marco Odermatt Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le sonore "JAAAA" dans l'aire d'arrivée valait tous les discours du monde. Champion olympique de géant à 24 ans, Marco Odermatt a fait un sacré pari entre les deux manches. "Il y a quelques jours, on a aussi écrit que je ne pouvais pas gérer la pression, a-t-il rappelé. C'est toujours une question d'opinions." Mais c'est clair qu'après la 7e place en descente et surtout sa sortie inhabituelle en Super-G, alors qu'il était dans la course aux médailles, et les résultats des derniers Mondiaux de Cortina, les questions sur la gestion de la pression ont fini par fleurir. "J'ai encore tout risqué en deuxième manche, poursuit le héros du jour. Une nouvelle erreur comme au Super-G et je ne serais pas sur le podium. Et on aurait sans doute à nouveau dit que je n'avais pas les nerfs." Odermatt a tenu à rappeler qu'à ce niveau, il fallait prendre des risques si l'on voulait gagner quelque chose: "Si j'avais fini 4e, j'aurais très certainement été plus en colère!" Changer de skis et de fixations Au final, tout a fonctionné et le Nidwaldien a pu faire respecter la logique de la saison, lui qui domine le géant comme personne depuis Sölden. Que le plan se soit déroulé sans accroc le ravit, même s'il a fallu travailler en Chine. "Je savais depuis le début que quelque chose était possible ici, bien que nous ayons eu un peu de mal à régler le matériel", a déclaré Odermatt. Puis le nouveau champion olympique de révéler le pari fou tenté entre les deux manches: "J'ai complètement changé de set-up avant la deuxième." Sur les conseils de son serviceman et de Justin Murisier et sentant bien après la première manche qu'un truc ne fonctionnait pas comme il le souhaitait, Odi décide de revoir sa copie: "J'ai pris un autre ski et une autre fixation. Il faut quand même un peu de courage quand on est en tête aux Jeux olympiques après la première manche." Pari gagnant pour le skieur d'Hergiswil, qui s'est dit fier de pouvoir suivre les traces de Carlo Janka. Puis il conclut: "Il faut toujours beaucoup de choses avant d'arriver à une médaille d'or. Il faut les entraîneurs, le serviceman, la marque de ski, les sponsors et bien sûr la famille. C'est incroyable de voir à quel point un athlète est soutenu à tous les niveaux."