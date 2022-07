Halep en demi-finale ++ Beloko quitte Xamax

L'étape pour Clarke, van Aert reste en jaune Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Simon Clarke (Israel) a remporté la 5e étape du Tour de France entre Lille et Wallers-Arenberg sur 157 km. Une étape et une fin digne de Paris-Roubaix avec des secteurs pavés. Cette étape avait été entourée par les spécialistes et elle n'a pas déçu. Même si ce n'est pas un pur spécialiste des pavés qui l'a emporté, ces 157 km ont été haletants. A 35 ans, Simon Clarke a signé la plus belle victoire de sa carrière. L'Australien a su surgir au meilleur moment alors que l'on ne misait pas forcément sur lui dans un sprint à cinq avec notamment Edvald Boasson Hagen. Outre la victoire du jour, la lutte pour le maillot jaune fut intense. Et la précieuse tunique protège toujours les épaules de Wout van Aert (Jumbo), mais le Belge a eu chaud. Et c'est enfin la lutte pour le classement général qui a animé la fin de la journée avec un Tadej Pogacar déguisé en attaquant et qui a profité de la chute de son rival et compatriote Primoz Roglic pour lui prendre plus de 2'15. Jeudi, le peloton ira de Bintche à Longwy sur 220 km. La fin de l'étape s'annonce explosive avec la côte finale de Pulventeux, une rampe de 800 mètres à 10,9% de moyenne.

Simona Halep en demi-finales, trois ans après son titre Image: KEYSTONE/EPA/KIERAN GALVIN Simona Halep (WTA 18) s'est qualifiée pour les demi-finales de Wimbledon. La Roumaine a battu l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 25) 6-2 6-4, trois ans après son titre sur le gazon londonien. A 30 ans, l'ex-no 1 mondiale tentera de se qualifier pour sa deuxième finale du Majeur sur gazon, jeudi, en affrontant Elena Rybakina (WTA 23). La Kazakhe a obtenu son billet pour sa première demi-finale de Grand Chelem en battant l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 44) 4-6 6-2 6-3. Rybakina, 23 ans, avait déjà atteint les quarts à Roland-Garros en 2021, mais elle n'avait jamais dépassé les 8es de finale à Wimbledon.

Nicky Beloko quitte Xamax pour Lucerne Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le milieu de terrain Nicky Beloko (22 ans) quitte immédiatement Neuchâtel Xamax pour rejoindre le FC Lucerne en Super League. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2025. Formé au FC Sion, Beloko avait été transféré chez les juniors de la Fiorentina. En février 2019, le robuste milieu de terrain avait même effectué ses débuts en Serie A avant d'être prêté la saison suivante à la Gantoise en Belgique. Il était arrivé à Neuchâtel Xamax au cours de la pause hivernale 2020-2021. Il a disputé 41 matches avec les "rouge et noir". "Avec ses qualités, Nicky est exactement le profil recherché pour notre milieu de terrain", a souligné le directeur sportif du FC Lucerne, Remo Meyer, dans un communiqué du club.

Francesco Bagnaia sort de route à Ibiza en état d'ivresse Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Le pilote de MotoGP Francesco Bagnaia, en vacances à Ibiza, est sorti de route en voiture sans se blesser ni impliquer d'autres personnes. Toutefois, il a présenté un taux d'alcoolémie supérieur à la limite autorisée, a expliqué l'Italien mardi soir. "En sortant de discothèque à 03h00 du matin (dans la nuit de lundi à mardi, NDLR), je faisais face à un rond-point quand j'ai fini avec les roues avant dans un fossé sans impliquer d'autres véhicules ou personnes", a écrit le pilote de 25 ans, qui fêtait sur l'île espagnole sa victoire au Grand Prix des Pays-Bas le 26 juin. "Le test d'alcoolémie effectué par la police a révélé que le taux d'alcoolémie était supérieur à ce qui est autorisé par la loi espagnole", a continué l'Italien de l'écurie Ducati, se disant "désolé" pour cette "grave imprudence qui n'aurait pas dû se produire". Selon la presse insulaire, "Pecco" Bagnaia a été contrôlé après l'accident avec un taux de 0,87 mg d'alcool par litre d'air expiré, au-delà de la limite autorisée de 0,25 mg. "Quasiment non-buveur", le sportif de haut-niveau assure avoir "appris la leçon" et a mis en garde ses fans sur les réseaux sociaux: "Ne prenez jamais le volant après avoir bu". Vice-champion du monde 2021 derrière le Français Fabio Quartararo, l'Italien est quatrième cette année à mi-saison. Le championnat, en trêve estivale, reprendra le 7 août en Grande-Bretagne.

Ons Jabeur au rendez-vous des demi-finales Ons Jabeur en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Ons Jabeur (WTA 2) s'est qualifiée pour les demi-finales de Wimbledon. La Tunisienne a dominé Marie Bouzkova (WTA 66) 3-6 6-1 6-1. Quart de finaliste l'an dernier, Jabeur a mis du temps à se mettre dans le bain. Elle a perdu deux fois son service durant le premier set. Ce fut plus simple par la suite avec trois breaks réussis au cours du deuxième set. La Tunisienne aurait pu conclure plus rapidement, mais elle a tout de même laissé filer un jeu sur son service. La partie a été bouclée en 1h49. Jabeur affrontera pour une place en finale la surprenante Allemande Tatjana Maria qui a battu sa compatriote Julie Niemeier. Il est évident que la no 2 mondiale partira avec les faveurs du pronostic.

Norrie défiera Djokovic Cameron Norrie exulte Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Cameron Norrie (ATP 12) aura le privilège de défier Novak Djokovic en demi-finale à Wimbledon. Le Britannique a battu David Goffin (ATP 58) 3-6 7-5 2-6 6-3 7-5. A 26 ans, Norrie s'est qualifié pour sa première demie en Grand Chelem. Il est le premier Britannique à entrer dans le dernier carré du Majeur londonien depuis Andy Murray en 2016, lorsqu'il avait remporté le tournoi pour la deuxième fois. Mené deux sets à un, Norrie n'a jamais paniqué. Lors de la quatrième manche, il a volé le service du Belge à 4-3 pour ensuite conclure sur sa mise en jeu. Rebelote dans la cinquième manche avec un break blanc réussi à 5-5. Le Britannique a ensuite dû recourir à deux balles de match pour composter son ticket dans le dernier carré.

Une 43e demi-finale majeure pour Djokovic Djokovic disputera vendredi sa 43e demi-finale de Grand Chelem Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Novak Djokovic (no 1) disputera vendredi sa 43e demi-finale de Grand Chelem, la 11e à Wimbledon. Vainqueur 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2 de Jannik Sinner (no 10) en 3h35' mardi en quart de finale, le Serbe se frottera à Cameron Norrie (no 9) ou à David Goffin (ATP 58) pour une place en finale sur le gazon de Church Road. Le triple tenant du titre et sextuple lauréat du tournoi n'est ainsi plus qu'à trois longueurs du record de Roger Federer, qui a disputé sa 46e demi-finale majeure début 2020 à Melbourne où il s'était incliné devant... Novak Djokovic. Celui-ci vise une 32e participation à une finale de Grand Chelem, qui lui permettrait de devenir seul détenteur d'un record qu'il partage avec le Bâlois. Mais, après son exclusion du territoire australien en janvier et un Roland-Garros manqué (défaite en quart de finale face à Rafael Nadal), Novak Djokovic n'a qu'un seul objectif cette semaine: conquérir un 21e trophée majeur pour revenir à une longueur du record le plus marquant, celui du nombre de titres du Grand Chelem détenu par le champion d'Australie et de Roland-Garros Rafael Nadal. Un autre match à l'entame du 3e set Dix mois après avoir échoué à une marche du Grand Chelem calendaire avec ce lourd échec en finale de l'US Open face à Daniil Medvedev, le Serbe de 35 ans retrouve donc un dernier carré majeur dans la peau du grand favori. Mais il a souffert sur le Centre Court pour barrer la route à Jannik Sinner (20 ans) et cueillir son 26e succès consécutif à Wimbledon - et sur herbe d'ailleurs. Novak Djokovic s'est ainsi retrouvé en toute logique mené deux manches à zéro. Malmené par la force de frappe d'un joueur qui a gagné son premier match dans un tableau final sur gazon au 1er tour face à Stan Wawrinka, le Serbe a su attendre son heure. Il a élevé son niveau de jeu dès l'entame du troisième set, se montrant plus régulier à l'échange tout en mettant plus d'intensité dans ses coups. Jannik Sinner a, dans le même temps, vu son taux de réussite baisser drastiquement sur ses coups d'attaque. Novak Djokovic n'a laissé aucune chance à l'Italien dans les trois dernières manches, où il n'a pas concédé le moindre break. Il est ainsi parvenu à remonter un handicap de deux sets à zéro pour la sixième fois de sa carrière, la troisième à Wimbledon.

Van Aert s'impose "enfin" et consolide son maillot jaune Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Wout van Aert (Jumbo-Visma) tient son premier succès sur le Tour de France 2022. Deuxième des trois premières étapes au Danemark, le Belge a remporté en solitaire la 3e, courue entre Dunkerque et Calais sur 172 km, pour conforter sa 1re place au classement général. Porteur du maillot jaune depuis le départ de la 3e étape, l'ancien champion du monde de cyclocross a attaqué dans la dernière côte du parcours, la côte du Cap Blanc-Nez. Il s'est isolé malgré la résistance du Britannique Adam Yates, le dernier à garder le contact. Sur la ligne, van Aert a devancé de 8'' le premier groupe de poursuivants réglé par le Belge Jasper Philipsen, qui a levé les bras sur la ligne en croyant avoir gagné. Présent dans ce premier peloton, le Thurgovien Stefan Küng a conservé la 9e place du général. Âgé de 27 ans, Wout van Aert a remporté son septième succès d'étape dans le Tour depuis sa première participation en 2019. Au classement général, il compte désormais 25'' d'avance sur le Belge Yves Lampaert et 32'' sur le vainqueur sortant, le Slovène Tadej Pogacar, à la veille de l'étape des pavés menant à Arenberg. Un duo d'échappés Dans cette étape ensoleillée de 171,5 kilomètres, deux coureurs partis à l'avant dès le départ de Dunkerque, le Danois Magnus Cort Nielsen et le Français Anthony Perez, ont ouvert la route pour cette première journée de course sur le territoire français après l'exergue danois. Le duo a compté jusqu'à sept minutes et demie d'avance avant la mi-course. Puis les équipiers des sprinters ont réduit l'écart à moins d'une minute et demie, au seuil des 50 derniers kilomètres, quelques instants avant que Perez poursuive seul l'aventure. Le Français a été débordé dans la dernière côte par l'avant-garde du peloton, qui a éclaté sous l'effet de la violente accélération des équipiers de van Aert. Il restait au Belge à sortir sur le haut de la côte et foncer vers l'arrivée.

Tatjana Maria, 103e mondiale, dans le dernier carré Image: KEYSTONE/EPA/KIERAN GALVIN Tatjana Maria, 103e mondiale, disputera à 34 ans sa première demi-finale de Grand Chelem. L'Allemande s'est hissée dans le dernier carré à Wimbledon en écartant 4-6 6-2 7-5 sa compatriote Jule Niemeier (WTA 97). Mère de deux enfants, Tatjana Maria n'avait encore jamais dépassé le troisième tour d'un Majeur, déjà atteint à Wimbledon en 2015. Elle affrontera jeudi pour une place en finale la Tunisienne Ons Jabeur (no 3) ou la Tchèque Maria Bouzkova (WTA 66). Jule Niemeier (22 ans), qui jouait simplement son deuxième tournoi majeur, semblait pourtant avoir le match en mains à 4-2 en sa faveur dans la manche décisive. Mais elle a flanché dans le "money time", manquant une ultime balle de break à 5-5 avant de concéder son engagement dans le dernier jeu.

Kyrgios cité à comparaître pour l'agression d'une jeune femme Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Quart de finaliste à Wimbledon, Nick Kyrgios est cité à comparaître devant un tribunal de Canberra début août pour l'agression d'une jeune femme, a indiqué son avocat au quotidien Canberra Times. "Cela s'est passé dans le contexte d'une relation privée, a expliqué Jason Moffett. La nature de l'allégation est sérieuse et M. Kyrgios prend cela très au sérieux" a-t-il précisé dans les colonnes du quotidien. De son côté, la police du Territoire de la capitale australienne (ACT) a indiqué dans un bref communiqué qu'"un homme de 27 ans de Watson doit comparaître devant le tribunal d'instance de l'ACT le 2 août", sans donner son identité. Enfant terrible du tennis australien, Kyrgios, 40e mondial, défraye régulièrement la chronique pour ses coups de gueule et insultes sur les courts de tennis. Son avocat a par ailleurs précisé que Kyrgios ne ferait aucun commentaire s'agissant d'une affaire en cours, mais qu'il publierait une déclaration "en temps voulu".

Parité hommes-femmes pour la première fois Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHER JUE Le cyclisme atteindra pour la première fois la parité hommes-femmes aux JO de Paris 2024. L'UCI l'a annoncé mardi en dévoilant les systèmes de qualifications. "Un total de 180 places de qualification (88 places pour chaque sexe, plus deux par sexe pour le pays hôte) seront attribuées, avec un maximum de huit places - quatre pour les hommes et quatre pour les femmes - par comité national olympique", a annoncé la fédération internationale pour les quatre épreuves sur route, course en ligne et contre-la-montre. L'une des conséquences est de réduire le nombre maximum de coureurs pour les différentes équipes nationales de 5 à 4 pour la course sur route hommes, épreuve-phare du cyclisme aux JO. Les places de qualification seront attribuées pour l'essentiel sur la base du classement mondial route UCI par nations, à partir des résultats enregistrés en 2023. Aux JO de Tokyo, la course sur route masculine avait réuni l'an passé 130 coureurs, la course féminine 67 concurrentes. Pour les contre-la-montre individuels, 35 places pour les hommes et 35 places pour les femmes sont disponibles avec un maximum de deux athlètes par pays et par sexe. Parité aussi en VTT Dans les 12 épreuves sur piste (vitesse individuelle et par équipes, keirin, poursuite par équipes, omnium, américaine), les mêmes qu'à Tokyo, 190 places de qualification sont disponibles à raison de 95 par sexe, avec un maximum de 14 places par comité national olympique (sept pour les hommes et sept pour les femmes). Le VTT (34 hommes et autant de femmes) et le BMX (24 hommes et 24 femmes) respecteront eux aussi strictement la parité.

Le PSG intronise Galtier, qui se voit "capable" de relever le défi Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Paris tient son nouvel entraîneur: au terme d'un interminable feuilleton conclu par le départ de l'Argentin Mauricio Pochettino, le PSG a intronisé mardi Christophe Galtier. L'ancien coach de Nice s'est dit "capable" de relever le défi, avec un objectif évident, absolu, prioritaire, la Ligue des champions. La négociation pour évincer "Poche", qui était sous contrat jusqu'en 2023, a fini par aboutir et le club lui a réservé des adieux laconiques mardi à la mi-journée sur son site internet, juste avant une conférence de presse qui a officialisé la nomination de Christophe Galtier mardi en début d'après-midi. Le Français (55 ans), qui selon une source ayant connaissance du dossier s'est engagé pour deux saisons avec le champion de France, s'est présenté devant la presse vêtu d'un costume sombre et d'une cravate grisée au Parc des Princes, juste avant un premier entraînement programmé mardi après-midi. "Je suis ému, oui, je suis fier, oui", a déclaré Galtier, arrivé au côté du président parisien Nasser Al-Khelaïfi. "Je mesure très précisément la responsabilité qui m'est donnée, de faire en sorte que le PSG vive une grande saison. Je m'y suis préparé. Si j'ai accepté ces responsabilités, c'est que j'en suis capable." "Ensemble on est beaucoup plus fort" Christophe Galtier est pour le club parisien le symbole d'une nouvelle approche, moins "bling-bling", même si l'ex-entraîneur de l'OGC Nice dispose, comme "Poche", d'un effectif de luxe. Il aura donc fallu un mois et demi, après l'annonce fracassante de la prolongation de la superstar Kylian Mbappé, pour que le navire-amiral de Qatar Sport Investment (QSI) boucle le remaniement quasi-complet de son organigramme, avec Luis Campos comme directeur sportif et Galtier comme entraîneur. Un court communiqué du PSG a défitivement soldé l'ère Pochettino (50 ans), dont le sort était acté depuis plusieurs semaines. Puis Galtier s'est présenté devant les journalistes au Parc des Princes. "Le Parc est un symbole du foot français. Et face à la phrase +ici c'est Paris+ (réd: l'un des slogans du club), on sent de suite les attentes de vous, les spécialistes, et des supporters, et par rapport à ces attentes il va falloir travailler dans le bon sens", a-t-il fait valoir. "Mais seul, c'est impossible, ensemble on est beaucoup plus fort. J'ai mis très peu de temps à prendre ma décision, mais évidemment que la présence de Luis Campos au PSG a été déterminante", a-t-il dit. Régulier mais inexpérimenté Le duo Campos-Galtier se connaît bien pour avoir travaillé à Lille, posant les jalons du titre-surprise du Losc en Ligue 1 en 2021. Il doit symboliser la "fin des paillettes" et le retour à la "réalité" promis par le président parisien Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien au Parisien. Le dirigeant qatarien fait le choix d'engager l'un des techniciens les plus réguliers de la dernière décennie en France, mais sans doute aussi le coach le moins expérimenté sur la scène européenne de l'ère QSI. "Galette" a été arraché au projet niçois d'Ineos, après une seule saison correcte, mais pas extraordinaire. Les négociations ont été âpres: il a d'abord fallu trouver un accord financier avec le club niçois, peu enclin à laisser partir son entraîneur libre, malgré une saison mitigée. Puis négocier le départ de Pochettino et de son staff, à qui il restait un an de contrat.

Sion à Chênois, Servette à Nyon en Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le tirage au sort du premier tour principal de la Coupe de Suisse a été effectué avec quatre groupes régionaux. Sion se déplacera sur le terrain de Chênois (1re ligue), Servette à Nyon (PL). Les matches de ce 1er tour (trente-deuzièmes de finale) auront lieu entre le vendredi 19 et le dimanche 21 août. Lugano, le tenant du titre, débutera contre le pensionnaire glaronnais de 1re ligue de Linth 04. Le champion de Suisse Zurich se frottera à Cham (Promotion League), ancien tombeur de Servette. Young Boys effectuera le court déplacement de Schoenberg (2e ligue) à Fribourg. Il s'agit du premier club de l'international Felix Mambimbi. Les clubs romands de Challenge League ont été épargnés. Ils affronteront les trois des équipes de 2e ligue: Gland - Lausanne-Sports, Audax-Friul - Neuchâtel Xamax et CS Italien (2e i) - Stade Lausanne-Ouchy.

Brittney Griner, emprisonnée depuis février, écrit à Joe Biden Brittney Griner a demand Image: KEYSTONE/AP/Ralph Freso La star américaine du basket féminin Brittney Griner a demandé lundi à son président Joe Biden, dans une lettre de tout faire pour la libérer de la prison russe. Elle est accusée par les autorités locales de contrebande de drogue et est incarcérée depuis février. "Assise ici dans une prison russe, seule avec mes pensées et sans la protection de ma femme, de ma famille, de mes amis, de mon maillot olympique ou de tout ce que j'ai accompli, je suis terrifiée à l'idée d'être ici pour toujours", écrit la double championne olympique de basket, dont le procès s'est ouvert vendredi à huis clos partiel au tribunal de Khimki, en banlieue de Moscou. L'affaire a pris une forte connotation politique en pleine crise russo-américaine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Je sais très bien que vous devez faire face à beaucoup de choses, mais s'il vous plaît, ne nous oubliez pas, moi et les autres détenus américains", implore la championne. "S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour nous ramener à la maison". "J'ai voté pour la première fois en 2020 et j'ai voté pour vous", ajoute la basketteuse âgé de 31 ans. "Je crois en vous. J'ai encore tant de choses à accomplir avec ma liberté que vous pouvez m'aider à retrouver", écrit-elle encore dans une lettre poignante. "Ma femme me manque ! Ma famille me manque ! Mes coéquipières me manquent ! Cela me détruit de savoir qu'ils souffrent tant en ce moment. Je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous pouvez faire en ce moment pour me ramener à la maison", implore-t-elle. Ajourné au 7 juillet La lettre de Griner a été déposée symboliquement à la Maison Blanche lundi, le jour de la Fête de l'indépendance des Etats-Unis. "Le 4 juillet, notre famille rend honneur à ceux qui ont combattu pour la liberté, dont mon père qui est un vétéran de la guerre du Vietnam", rappelle Brittney Griner dans sa missive. La joueuse des Phoenix Mercury venait en Russie en février pour y jouer durant l'intersaison américaine, pratique courante pour les basketteuses qui gagnent parfois mieux leur vie à l'étranger que chez elles. C'est à son arrivée à l'aéroport moscovite de Cheremetievo que la double championne olympique avec les Etats-Unis (2016, 2020) a été arrêtée en possession, selon l'accusation, de vapoteuses et d'un liquide à base de cannabis. Ouvert vendredi matin, son procès a été ajourné au 7 juillet.