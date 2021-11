Solskjaer survivra-t-il à celle-là? +++ Hamilton en pole

Ole Gunnar Solskjaer en grand danger Ole Gunnar Solskjaer passera-t-il le week-end ? Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN Le couac de trop pour Ole Gunnar Solskjaer ? La défaite 4-1 concédée à Watford pourrait être fatale à l'entraîneur norvégien de Manchester United. Battus désormais à cinq reprises lors de leurs sept derniers matches de Premier League, les Mancuniens font vraiment peine à voir. A Watford, ils ont accusé des lacunes défensives édifiantes. Le score aurait été encore plus lourd si David De Gea n'avait pas multiplié les parades. Le portier espagnol fut le seul à surnager au sein d'une équipe qui était privée de son attaquant le plus tranchant, Mason Greenwood, touché par le Covid-19. Mené 2-0 à la pause, Manchester United a repris espoir avec la réduction du score de Donny Van de Beek. Mais l'expulsion - stupide - du capitaine Harry Maguire à la 69e minute devait briser l'espoir d'une remontada. Après cette défaite, Manchester United accuse désormais 12 points de retard sur le leader Chelsea qu'il affrontera dimanche prochain à Londres. Avec un nouvel entraîneur ?

Un succès précieux du Borussia Dortmund Marco Reus a inscrit le but de la victoire pour le Borussia. Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Le Borussia Dortmund n'a pas raté l'aubaine. Au lendemain de la défaite du Bayern à Augsbourg, la formation de Gregor Kobel et de Manuel Akanji a fait le job devant le VfB Stuttgart. Toujours privé de son arme fatale Erling Haaland, le Borussia s'est imposé 2-1 grâce à une réussite tardive de Marco Reus à la 85e sur une... rupture pour n'accuser plus qu'un point de retard sur les Bavarois. A noter que Manuel Akanji fut coupable sur le 1-1 du VfB de la 63e. L'après-midi fut également très rude pour Kevin Mbabu à Bielefeld où Wolfsburg a dû se contenter du partage de l'enjeu (2-2). Le Genevois est fautif sur le premier but avant de provoquer le penalty qui a permis au néo-promu de mener 2-0. Enfin, le Bayer Leverkusen de Gerardo Seoane a renoué avec la victoire qui le fuyait depuis le 3 octobre. Le Bayer s'est imposé 1-0 devant Bochum.

Hamilton partira en pole position au Qatar devant Verstappen Lewis Hamilton en pole au Qatar Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Lewis Hamilton (Mercedes) partira en pole position du premier Grand Prix du Qatar de l'histoire de la F1, 20e manche sur 22. Il a devancé le leader du championnat Max Verstappen (Red Bull). Hamilton compte seulement 14 points de moins que Verstappen avant les trois dernières courses de l'année. Dimanche à 15h00 sur le circuit de Losail, les deux rivaux partiront devant Valtteri Bottas (Mercedes) et Pierre Gasly (AlphaTauri), en deuxième ligne. C'est la 102e pole position de la carrière du Britannique de 37 ans, en quête d'un huitième titre mondial record cette saison. En gagnant dimanche dernier une victoire spectaculaire au Brésil, où il ne partait que 10e sur la grille après une pénalité, Hamilton est revenu à 14 points de Verstappen, qui vise lui, à 24 ans, un tout premier sacre mondial. Fernando Alonso (Alpine) et Lando Norris (McLaren) seront eux en troisième ligne sur la grille de départ du GP, qui se déroulera en nocturne, comme les qualifications. Les ALfa Romeo n'ont pas pu passer Q1. Räikkönen est 16e et Giovinazzi 18e. C'est la toute première fois que la F1 visite le Qatar. Les pilotes découvrent donc le circuit de Losail (5,380 km), où le MotoGP organise un Grand Prix depuis 2004. Après le Qatar, la F1 est attendue en Arabie saoudite pour la première fois également (5 décembre), puis à Abou Dhabi (12 décembre) pour le final.

Heinzer sorti en 8e de finale à Berne Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les épéistes suisses n'ont pas signé d'exploit samedi dans l'épreuve individuelle du GP de Berne. Le meilleur d'entre eux, Max Heinzer, a échoué dès les 8es de finale. Il s'est classé 11e. Vainqueur à trois reprises de la manche helvétique de la Coupe du monde, Max Heinzer a même été lourdement battu en 8e de finale. Le Schwytzois s'est incliné 15-6 devant le surprenant champion olympique de Tokyo, le Français Romain Cannone. Heinzer avait pourtant de quoi se sentir invincible après son 16e de finale, qu'il avait remporté 15-14 après prolongation face à l'Ukrainien Yan Sych après s'être retrouvé mené 8-13. Mais il a très vite déchanté face à Romain Cannone, qui menait 7-3 après le premier tiers de leur assaut. Seul autre Suisse engagé samedi, le Valaisan Alexis Bayard (45e) s'est incliné dès le 1er tour du tableau des 64, battu 13-12 par le Russe Daniil Rudykh. Bayard et Heinzer tenteront de se reprendre dimanche dans l'épreuve par équipe, où ils seront associés à Michele Niggeler et Lucas Malcotti.

Chelsea consolide sa place de leader avec autorité Image: KEYSTONE/AP/Leila Coker Au sortir de la trêve internationale, Chelsea est reparti du bon pied dans sa conquête du titre en Premier League. Les Blues se sont imposés avec autorité (3-0) samedi à Leicester en ouverture de la 12e journée pour consolider leur première place. Chelsea a livré une prestation digne d'un prétendant solide au titre, marquant sur ses temps forts et ne laissant rien à son adversaire. Décevant, Leicester n'a ainsi pas tiré une seule fois au but lors des 45 premières minutes. C'est Antonio Rüdiger, d'une tête renversée sur un corner de Ben Chilwell, qui a ouvert le score (14e). N'Golo Kanté a doublé la mise d'un tir placé du gauche, après une montée de 30 mètres sans opposition (28e), Christian Pulisic scellant le score à la 71e minute d'un match à sens unique.

Medvedev domine Ruud en deux sets Medvedev disputera dimanche sa 2e finale de Masters Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Sacré l'an dernier à Londres, Daniil Medvedev (no 2) disputera une deuxième finale de Masters consécutive dimanche à Turin. Le Russe a dominé Casper Ruud (no 8) 6-4 6-2 dans la première demi-finale. Vainqueur des neuf derniers matches qu'il a disputés dans le cadre des "ATP Finals", Daniil Medvedev pourrait bien retrouver dimanche le no 1 mondial Novak Djokovic. Ce dernier sera opposé dès 21h au champion olympique Alexander Zverev (no 3) dans une demi-finale qui s'annonce plus indécise que la première. Daniil Medvedev, qui avait perdu ses trois matches de poule en 2019 pour son premier Masters, n'a pas eu à forcer son talent pour décrocher son troisième succès en trois duels face à Casper Ruud. Le Russe n'a pas dû faire face à la moindre balle de break et n'a perdu que 10 points sur son service.

Vlhova gagne à nouveau à Levi, Holdener 7e Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT Petra Vlhova a remporté le premier slalom de l'hiver samedi à Levi. La lauréate du dernier gros Globe de cristal a devancé de 0''31 sa dauphine Mikaela Shiffrin. Côté suisse, Wendy Holdener a obtenu un encourageant 7e rang pour sa première course de la saison, juste devant Michelle Gisin. Déjà en tête de la première manche devant sa grande rivale américaine, Petra Vlhova a également signé le meilleur chrono sur le second parcours. La Slovaque s'impose ainsi pour la 21e fois en Coupe du monde, la 13e en slalom et la quatrième à Levi où elle avait triomphé à deux reprises l'an passé. Victorieuse à Sölden en géant, Mikaela Shiffrin saura pour sa part se satisfaire de son 108e podium à ce niveau, elle qui a souffert du dos au cours des dernières semaines. Troisième à 0''84 de la gagnante, l'Allemande Lena Dürr (30 ans) a quant à elle obtenu son premier podium dans la discipline. Gisin perd trois places Le podium était hors de portée des Suissesses samedi. Michelle Gisin semblait en mesure de s'en approcher après sa 5e place en première manche. Mais l'Obwaldienne, qui ressent encore quelques effets secondaires de la mononucléose dont elle a souffert cet été, a manqué le coche en finale et doit se contenter du 8e rang. Forfait pour Sölden en raison de ses fractures aux scaphoïdes subies début octobre, Wendy Holdener a en revanche signé une excellente performance pour sa première course en huit mois. La Schwytzoise a gagné une place en deuxième manche, concédant au final 1''50 à Petra Vlhova. Elle a devancé de 0''13 Michelle Gisin. La revanche dimanche Les autres Suissesses engagées en Finlande ont déçu samedi. A commencer par Camille Rast, seulement 37e de la première manche avec un dossard pourtant avantageux (le 18). La Valaisanne voudra prendre sa revanche dimanche, tout comme Mélanie Meillard, auteur du 44e temps sur le parcours initial samedi matin.

Hoefflin 2e à Stubai, Gremaud chute Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Sarah Höfflin a pris la deuxième place de l'épreuve de Coupe du monde de slopestyle de Stubai, remportée par Kelly Sildaru. Mathilde Gremaud a quant à elle été victime d'une nouvelle chute samedi. Championne olympique de la spécialité en 2018, Sarah Höfflin a décroché son 12e podium à ce niveau. La Genevoise de 30 ans, qui a obtenu 80,30 points pour son premier passage, a été nettement devancée par la star estonienne Kelly Sildaru (88,68 points). Cette première épreuve de slopestyle de la saison a été marquée par la chute de la vice-championne olympique et vice-championne du monde Mathilde Gremaud, 6e grâce aux 50,79 points récoltés après son premier "run". La Fribourgeoise, qui avait déjà chuté à l'entraînement avant le concours de Big Air de Coire il y a un mois, a été transportée par précaution à l'hôpital. Bösch 9e L'épreuve masculine a été remportée par le Norvégien Birk Ruud, vice-champion du monde 2019 de la discipline, avec 87,60 points. Les deux Suisses engagés en finale n'ont pas signé d'exploit, Fabian Bösch terminant 9e et Colin Wili 12e. Le Fribourgeois Valentin Morel avait échoué lors des qualifications (37e).

Les Suissesses battent la Turquie en ouverture Image: KEYSTONE/AP CP/JEFF MCINTOSH L'équipe de Suisse dames a connu la victoire pour son entrée en lice dans les Européens de Lillehammer. Le CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni s'est imposé 10-8 face à la Turquie. Doubles championnes du monde en titre, Silvana Tirinzoni et ses partenaires Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander et Alina Pätz ont souffert jusqu'au bout dans cette partie. La Turquie est en effet revenue à 9-8 après avoir réussi un coup de trois au 9e end. Silvana Tirinzoni et Cie, qui étaient menées 3-5 à la mi-match, ont su maîtriser leurs nerfs dans la dernière manche. Elles pensaient pourtant certainement avoir fait le plus dur en "volant" quatre pierres pour mener 8-5 au terme du 7e end.

1re manche: Vlhova en tête, Gisin en embuscade Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Petra Vlhova a signé le meilleur temps de la première manche du premier slalom de Levi. Michelle Gisin pointe au 5e rang, alors que Wendy Holdener est 8e. Victorieuse des deux courses disputées un an plus tôt à Levi, Petra Vlhova semble donc en mesure de signer un "hat trick" sur la neige finlandaise. Sa marge n'est toutefois que de 0''11 sur Mikaela Shiffrin, dont les douleurs au dos apparues après sa victoire dans le géant de Sölden semblent oubliées. Deuxième du second slalom de Levi en 2020, Michelle Gisin a réalisé le 5e temps samedi matin, mais à 0''70 déjà de Petra Vlhova et à 0''22 de la Slovène Andreja Slokar (3e). L'Obwaldienne semble de moins en moins ressentir les effets secondaires de la mononucléose dont elle a souffert cet été. Wendy Holdener (8e) a pour sa part concédé 0''93 à Petra Vlhova. Encore 3e après le deuxième temps intermédiaire à 0''24, la Schwytzoise a souffert sur la deuxième partie du parcours pour son retour aux affaires. Elle avait en effet dû renoncer au géant de Sölden après s'être fracturé les scaphoïdes début octobre. La Valaisanne Camille Rast a quant à elle raté son affaire avec son dossard 18, lâchant 2''52 sur la gagnante de la première manche pour pointer au 27e rang après le passage de 39 concurrentes. Mélanie Meillard, qui a perdu 2''72, a pour sa part manqué sa qualification pour la deuxième manche prévue dès 13h30.

Tous les joueurs devront être vaccinés Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Tous les joueurs disputant l'Open d'Australie (17-30 janvier) devront être vaccinés contre le Covid-19. Le directeur du tournoi Craig Tiley l'a confirmé samedi, accentuant ainsi la pression sur le no 1 mondial Novak Djokovic, neuf fois titré à Melbourne et qui refuse de dire s'il est vacciné ou non. Le mois dernier, l'Etat de Victoria, dont la capitale est Melbourne, avait déjà exclu d'accorder une dispense spéciale aux joueurs non vaccinés pour qu'ils puissent participer au tournoi. "Il y a beaucoup de spéculations sur la vaccination et pour être tout à fait clair, lorsque le Premier ministre (de l'Etat de Victoria) a annoncé que toutes les personnes présentes sur le site devaient être vaccinées, nous l'avons fait savoir aux joueurs", a déclaré Craig Tiley à la chaîne de télévision Channel Nine. 80% de vaccinés Il y a six semaines, seuls 50% des joueurs étaient complètement vaccinés, mais ce taux a grimpé à 80% après l'annonce du gouvernement de Victoria, a-t-il indiqué, ajoutant qu'il "continue de se rapprocher des 100%". "Tous les joueurs le comprennent, nos sponsors devront être vaccinés, tout le personnel travaillant sur l'Open d'Australie devra être vacciné", a-t-il insisté. Novak Djokovic, qui pourrait viser à Melbourne un historique 21e titre en Grand Chelem, "a dit qu'il considérait cela comme une affaire privée, a poursuivi Craig Tiley. Nous aimerions voir Novak ici. Il sait qu'il devra être vacciné pour jouer ici". Des tribunes pleines cette fois-ci Pour l'édition 2021 de l'Open d'Australie, programmée en février au lieu de janvier, les joueurs et leurs entraîneurs avaient dû observer une quarantaine de deux semaines dans des hôtels. La jauge de spectateurs avait été fixée à 30'000 par jour, soit 50% de la capacité, et durant le tournoi, un confinement de cinq jours avait été décrété dans l'Etat de Victoria. Les organisateurs ont annoncé que cette fois-ci les tribunes pourront être pleines, le taux de vaccination dans l'Etat de Victoria approchant les 90%.

Les Lakers battus malgré le retour de LeBron James Le retour de LeBron James (6) n'a pas suffi aux Lakers face aux Celtics Image: KEYSTONE/AP/Michael Dwyer LeBron James a fait son retour chez les Lakers vendredi. Mais il n'a pas pu empêcher un troisième revers consécutif de son équipe, battue 130-108 à Boston. Après huit matches sans jouer en raison d'une blessure aux abdominaux, "LBJ" a été plutôt performant avec 23 points (10/16 au tir, 6 rebonds). Il n'a cependant pu peser sur un match largement dominé en seconde période par Boston. Les Celtics étaient il est vrai en verve, à l'image de Jayson Tatum (37 points, 11 rebonds), et toujours ultra-motivés dès qu'il s'agit de se mesurer au rival honni avec lequel ils partagent le record du nombre de titres de champion (17 chacun).

Des clichés de Peng Shuai font leur apparition sur Internet Image: KEYSTONE/AP/MIKE GROLL Des clichés de Peng Shuai ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux, au moment où la pression s'accroît sur la Chine pour des informations sur son sort. Leur authenticité n'a pu être vérifiée. Peng Shuai, 35 ans, ex-numéro un mondial du double et star dans son pays, ne s'est pas manifestée publiquement depuis la révélation d'un rapport sexuel forcé et d'une relation extraconjugale avec un puissant ex-responsable du parti communiste, de 40 ans son aîné. Le message, brièvement posté au début novembre sur le compte Weibo officiel de la joueuse de tennis, avant d'être censuré sur l'Internet chinois, évoque au moins un rapport sexuel contraint. Le sort de Peng Shuai fait depuis l'objet de nombreuses interrogations. Plusieurs pays dont les Etats-Unis se sont déclarés vendredi "préoccupés" et l'ONU a demandé des preuves que la joueuse se porte bien. Le hashtag #WhereIsPengShuai (#OùestPengShuai) s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Affaire censurée en Chine Quatre clichés de la championne de tennis ont été publiés tard vendredi par le compte Twitter @shen_shiwei, libellé "média affilié à l'Etat chinois" par le réseau social. Une photographie montre la joueuse souriante avec un chat dans les bras dans ce qui semble être son domicile. En arrière-plan, des peluches, un trophée, un drapeau chinois et des accréditations sont visibles. Un autre cliché montre un selfie de Peng Shuai avec une figurine de Kung Fu panda, un film d'animation pour enfants. Au second plan apparaît un cadre avec une photographie de Winnie l'ourson. Le compte Twitter en question affirme que ces images ont été postées en privé par la joueuse sur un réseau social pour souhaiter "bon week-end" à ses contacts. Twitter est un réseau social bloqué en Chine. Seules des personnes disposant d'un logiciel de contournement type VPN peuvent y accéder. Ces dernières années, de nombreux diplomates chinois et médias officiels y ont cependant créé des comptes pour défendre, avec opiniâtreté parfois, le point de vue de la Chine. L'affaire Peng Shuai est censurée dans le pays.

Cadieux perd sa première, Ajoie bat le leader et Fribourg sue Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette n'a pas réussi à inverser la tendance lors de la soirée de National League. Les Aigles ont perdu 4-3 ap contre Zoug, alors qu'Ajoie a battu Davos 3-1. Un point c'est tout. Alors oui, ce n'est certainement pas le résultat auquel s'attendaient les fans grenat, mais ce point-là est un bon point. Parce que Genève est allé chercher l'égalisation dans les derniers instants du troisième tiers. Cet état d'esprit et cette chance sont peut-être le signe d'un renouveau des Genevois. Une bonne partie des regards étaient tournés vers le banc des Aigles pour la première de Jan Cadieux. Le choc psychologique allait-il fonctionner à plein régime ou le GSHC ne pouvait-il pas passer d'une équipe fragile à un monstre de confiance avec simplement une nouvelle tête à la bande? On se gardera bien de répondre de façon définitive, mais l'envie était bien là. On a vu par ailleurs un Pouliot opportuniste et auteur d'un doublé. Autre sujet brûlant, le gardien Sandro Zurkirchen, arrivé en licence B de Kloten pour les matches du week-end en raison de l'absence de Gauthier Descloux, allait-il être à la hauteur? Le portier n'a rien à se reprocher et il a fait le job. A confirmer samedi. Ajoie s'offre le leader Ajoie a réussi une performance de choix sur sa glace. On s'attendait à voir une partie déséquilibrée entre les Grisons et la lanterne rouge, mais les hommes de Gary Sheehan ont su profiter de leurs opportunités. Un peu comme lors de leur victoire contre Zurich. Si l'adversaire ne prend pas ses aises, le HCA peut tout à fait lui faire payer. Cette fois, les Davosiens ont encaissé deux buts d'Ueli Huber, dont le deuxième, décisif, à la 59e. Fortier a ensuite confirmé le succès dans la cage vide. Il s'agit de la sixième victoire jurassienne cette saison. Et elle intervient après un match compliqué à Ambri. Rossi voit triple Comme l'Ajoie-Davos, ce Fribourg-Langnau transpirait le déséquilibre. Mais comme à Porrentruy, le "petit" a bien ennuyé le "grand". Ennuyé mais pas battu. Et ce malgré plusieurs poussées en fin de match. Seulement les Fribourgeois ont tenu après quelques sueurs pour une victoire 4-3. A St-Léonard, l'absence de Julien Sprunger aurait pu avoir un impact négatif sur le moral des troupes. Mais le capitaine des Dragons peut prendre son temps pour revenir, surtout si Matthias Rossi se lance dans des imitations de son coéquipier. Buteur droitier, l'Argovien s'était montré très (trop) discret cette saison. Face aux Tigres, il a "pris feu" pour signer un triplé salvateur. Quand les joueurs de soutien prennent la relève, c'est généralement bon signe. Ce succès permet aux Dragons de revenir à un point de Davos. Dans le derby tessinois, Lugano a mis fin à une série négative de cinq revers en disposant d'Ambri-Piotta 5-2. Placé en première ligne avec Arcobello et Fazzini pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Yannick Herren s'est montré plutôt discret. A Rapperswil, c'est Berne qui a mis fin à la série positive des Saint-Gallois avec leurs sept victoires consécutives. Les Ours se sont imposés 3-2.