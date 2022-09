Hamilton sera pénalisé à Monza ++ Liverpool est en crise

Bâle assure l'essentiel face au Pyunik Erevan Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a souffert jeudi au Parc St-Jacques dans la 1re journée de la phase de poules de Conference League. Les Rhénans ont néanmoins assuré l'essentiel en battant leur adversaire présumé le plus faible dans le groupe H, le Pyunik Erevan (3-1). Seulement 8e en Super League avec une victoire en six sorties, l'équipe d'Alex Frei espérait se refaire une santé face au champion d'Arménie. Il n'en fut rien. Le FCB ne s'est mis à l'abri qu'à la 76e lorsque Wouter Burger a inscrit le 3-1 d'une puissante frappe du gauche après un centre de Dan Ndoye. Le jeune milieu néerlandais (21 ans) fut d'ailleurs l'homme du match. Il avait en effet permis au FCB de reprendre l'avantage (2-1) à la 54e, sur un tir précis. Les Bâlois, qui avaient ouvert la marque à la 23e grâce à un penalty transformé par Darian Males, avaient concédé l'égalisation à la 27e sur un errement défensif.

Soirée dense sur le sprint et Suisses fatigués Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'édition 2022 du Weltklasse a vu plusieurs performances de choix pour les finales de la Diamond League. Comme par exemple la victoire de Shelly-Ann Fraser-Pryce sur 100 m, en 10''65. 26 finales, trois heures de meeting, il y avait à faire et à regarder au Letzigrund. Et pour le public zurichois, dix Suissesses et Suisses à suivre. Mais les athlètes helvétiques se sont faits plus discrets, à l'image de Simon Ehammer qui a dû se contenter de la 5e place à la longueur avec un saut à 7m93. Le médaillé de bronze des Mondiaux a laissé la victoire au Grec Miltiadis Tentoglou (8m42). Les courses de sprint féminin n'ont en revanche pas déçu. A commencer par le 100 m où la reine cette saison se nomme bel et bien Shelly-Ann Fraser-Pryce. Il n'y avait guère de doute, mais la quintuple championne du monde a préféré le rappeler encore une fois en coupant la ligne en 10''65. La constance de SAFP en impose. A 35 ans, elle a réussi sa neuvième course dans les 10''60, la septième cette saison! Visiblement fatiguée par une très longue saison, Mujinga Kambundji a pour sa part pris la 5e place du 200 m en 22''65, un chrono loin de ses standards habituels. C'est la championne du monde Shericka Jackson qui l'a emporté en 21''80. Le 100 m haies a offert un très bon spectacle avec la victoire de Tobi Amusan en 12''29. La recordwoman du monde a battu le record du meeting et encore une fois pris le meilleur sur la championne olympique Jasmine Camachio-Quinn, 4e en 12''49. Trop juste physiquement, Ditaji Kambundji a fini au 9e rang en 13''22. Trois MPM Performance très moyenne également pour Jason Joseph sur 110 m haies. Le Bâlois a pris la 6e place d'une course remportée par l'Américain Grant Holloway en 13''02. Le Valaisan Julien Bonvin s'est quant à lui classé 7e du 400 m haies en 49''63. La victoire est revenue au Brésilien Alison dos Santos en 46''98. Lore Hoffmann est, elle, passée tout près de réaliser sa meilleure marque de l'année sur 800 m, mais la Valaisanne a manqué de jus sur la fin de course. Elle s'est classée 8e en 1'59''69, soit 0''04 de plus que ce qu'elle a réussi cette saison. Sur 1500 m, Jakob Ingebrigtsen a prouvé qu'il était définitivement le maître. Le Norvégien a dominé la course en accélérant progressivement pour un dernier 400 m de feu. Timothy Cheruiyot a tenté de s'accrocher, mais Ingebrigtsen n'a absolument pas ralenti pour signer la meilleure performance de l'année en 3'29''02. Autre performance de choix, les 48''99 sur 400 m de Marileidy Paulino. La Dominicaine a réussi le meilleur chrono de l'année en battant son record personnel de 0''21. Le 800 m masculin a vu Emmanuel Korir s'emparer de la MPM en 1'43''26. Noah Lyles n'est pas allé chercher sa MPM établie à Eugene aux Mondiaux (19''31) sur 200 m, mais il a battu le record du meeting en 19''52. Yulimar Rojas a logiquement enlevé le triple saut féminin avec un bond à 15m28. Yaroslava Mahuchikh a fait pareil à la hauteur avec une barre à 2m03. Quant à Mondo Duplantis, il a remis les pendules à l'heure en franchissant 6m07 à la perche. A Eugene l'an prochain A noter que l'année prochaine Zurich n'organisera pas les finales de la Diamond League. Celles-ci se tiendront à Eugene. Cela permettra au meeting alémanique de gagner quelques jours sur le calendrier avec une édition agendée le 31 août, quelques jours après la fin des Mondiaux de Budapest, et surtout de pouvoir proposer son propre plateau, sans les contraintes liées aux finales.

Zurich logiquement battu par Arsenal Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Zurich n'a pas souffert autant qu'il pouvait le craindre pour son entrée dans la phase de poules de l'Europa League. Vaillant, le champion de Suisse en titre s'est néanmoins incliné (2-1) face au leader de la Premier League Arsenal dans le cadre du groupe A. "Exilés" à St-Gall en raison du meeting Weltklasse disputé au Letzigrund, les joueurs du coach Franco Foda n'ont pas fait illusion bien longtemps. Ils ont concédé l'ouverture du score dès la 16e minute sur une action de rupture conclue tranquillement et sobrement par le jeune Brésilien Marquinhos (19 ans). Mais les "Gunners" du capitaine Granit Xhaka se sont ensuite reposés sur leurs lauriers. Et le FCZ en a profité pour égaliser juste avant la mi-temps, Mirlind Kryeziu transformant à la 44e un penalty obtenu pour une faute d'Eddie Nketiah sur Fidan Aliti, en prenant à contre-pied le gardien d'Arsenal Matt Turner. Les Londoniens ont cependant entamé avec de meilleures intentions la deuxième mi-temps, qui fut précédée d'une minute de silence observée en hommage à la Reine Elisabeth II. A nouveaux dominateurs, ils ont vu leurs efforts récompensés à la 62e sur un centre rentrant de Marquinhos repris de la tête par un Nketiah revanchard. En Norvège jeudi prochain Pas vraiment à son affaire sur l'action du 2-1, le portier du FCZ Yanick Brecher a ensuite gardé son équipe dans le match. Ses partenaires ont poussé tant et plus en fin de match mais sans parvenir à inquiéter véritablement Arsenal, qui n'alignait pourtant pas son équipe-type jeudi soir en terre saint-galloise. Zurich poursuivra son aventure européenne jeudi prochain en Norvège face à Bodö/Glimt, qui a fait match nul 1-1 à Eindhoven jeudi. D'ici-là, le FCZ cherchera à se refaire une santé en Super League, où il n'a obtenu que 2 points en cinq matches. Mais le déplacement de dimanche, sur la pelouse de Servette, s'annonce périlleux.

Nice-Cologne: Coup d'envoi reporté après de violents affrontements De violents incidents font rage dans le stade de Nice jeudi Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Le coup d'envoi de la rencontre de Conference League entre l'OGC Nice et le FC Cologne, prévu à 18h45, a été reporté à une heure indéterminée. De violents affrontements font en effet rage dans les tribunes entre les supporters niçois et allemands. "Une réunion de crise est en cours", a ajouté le speaker de l'Allianz Riviera de Nice, sans autre précision. Les affrontements ont fait plusieurs blessés, dont un se trouvait en "urgence absolue" après une chute de 5 mètres, ont constaté des journalistes de l'AFP. Plusieurs centaines de supporters cagoulés de Cologne, sur les plus de 8000 présents dans la tribune Ray, ont envahi la tribune présidentielle pour aller en découdre avec les supporteurs niçois, installés eux en tribune populaire sud. Plusieurs personnes ont été blessées dans les affrontements avant que les forces de l'ordre n'interviennent.

Ngamaleu quitte YB pour le Dynamo Moscou Nicolas Moumi Ngamaleu quitte YB pour rejoindre le Dynamo Moscou Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Nicolas Moumi Ngamaleu quitte à son tour Young Boys, avec qui il a remporté quatre titres de champion de Suisse depuis son arrivée il y a cinq ans. L'attaquant camerounais de 28 ans rejoint le Dynamo Moscou où il a signé pour plusieurs saisons, selon le communiqué du club bernois. Son contrat avec Young Boys devait expirer au terme de l'exercice 2022/23. Arrivé à YB en 2017 en provenance d'Altach (D1 autrichienne), Nicolas Moumi Ngamaleu a porté à 224 reprises le maillot du club de la capitale, réussissant 40 buts et 42 passes décisives. En 12 apparitions cette saison, il a inscrit un seul but pour la formation entraînée par Raphaël Wicky.

Evenepoel gagne la 18e étape et creuse l'écart Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Remco Evenepoel (Quick-Step) a conforté son maillot rouge de leader du Tour d'Espagne en s'adjugeant jeudi la 18e étape, qui s'est conclue au sommet de l'Alto de Piornal. Le Belge compte désormais 2'07'' d'avance sur son dauphin au général Enric Mas, 2e sur la ligne à 2'', avec encore trois étapes au menu. Les deux hommes ont tracté le groupe des favoris dans la montée finale, au terme d'une étape folle marquée par de nombreuses attaques que ce soit dans l'échappée ou dans le groupe des candidats au général. Ils ont avalé le vétéran néerlandais Robert Gesink (3e de l'étape) à quelques hectomètres de l'arrivée. Remco Evenepoel (22 ans) a aisément fait la différence au sprint pour décrocher son deuxième succès d'étape dans cette Vuelta et foncer vers son premier sacre dans un grand Tour. Il a repris six secondes supplémentaires à Enric Mas, qui n'a pas encore abdiqué alors qu'il reste une grosse étape de montagne samedi. Mäder retrouve le top 20 Côté suisse, Gino Mäder et Sébastien Reichenbach étaient tous deux présents aux avant-postes jeudi. Le Bernois, 11e de l'étape de mercredi, a terminé 12e à 26'' de Remco Evenepoel. Il gagne quatre rangs au général pour se retrouver 20e. Le Valaisan, 19e sur la ligne à 2'14'', grimpe quant à lui à la 24e place du général.

Graham Potter nommé entraîneur de Chelsea Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Graham Potter a été nommé entraîneur de Chelsea, a annoncé jeudi le club londonien. L'Anglais remplace Thomas Tuchel, qui a été viré mercredi au lendemain de la défaite subie face au Dinamo Zagreb en Ligue des champions. Agé de 47 ans, Graham Potter s'est engagé pour cinq ans en provenance de Brighton, précise le club londonien. Diplômé en Sciences sociales et titulaire d'un masters en "leadership et intelligence émotionnelle", il offre un profil atypique: il a fait ses classes en Suède avant de rejoindre Swansea puis Brighton.

Hamilton sera pénalisé sur la grille à Monza Image: KEYSTONE/EPA/SEM VAN DER WAL Lewis Hamilton (Mercedes) va être pénalisé sur la grille lors du GP d'Italie dimanche. Le Britannique sera sanctionné en raison d'un changement de moteur au-delà des quotas autorisés. "Nous allons monter la quatrième unité de puissance (de la saison) ce week-end pour Lewis", a indiqué un porte-parole du constructeur allemand à la presse. Trois unités sont autorisées au maximum par saison. "Cela s'accompagnera de pénalités sur la grille", a-t-il aussi précisé. La pénalité n'a pas encore été officialisée par le délégué technique de la FIA pour la F1 qui est chargé d'évaluer les voitures, mais le Britannique devrait s'élancer du fond de la grille. Le septuple champion du monde avait endommagé son dernier moteur lors du GP de Belgique fin août, après un accrochage avec l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine). Il avait par la suite dû abandonner. "Même si nous travaillons toujours pour récupérer l'unité de puissance numéro 3 qui a été endommagée à Spa, cette unité ne peut pas être utilisée ce week-end", a indiqué le constructeur.

Liverpool: beaucoup de questions après un début de saison raté Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Vice-champion d'Angleterre et d'Europe, Liverpool n'est plus que l'ombre de lui-même. La déroute (4-1) à Naples lors de la 1re journée de Ligue des champions l'a montré de manière éclatante. Et encore, l'addition a été extrêmement bien payée pour des Reds totalement à côté de la plaque, menés dès la 5e et qui auraient bien pu quitter le Stadio Maradona avec une défaite historique. Naples a, par exemple, raté un penalty et tiré une fois sur le poteau, après moins d'une minute... Le début de saison est décidément compliqué pour une formation actuellement 7e en Premier League à 6 points du leader Arsenal. Klopp désemparé L'entraîneur napolitain, Luciano Spaletti, pouvait bien récuser le terme de "leçon de football" infligée par son équipe, rarement on aura vu Jürgen Klopp aussi désemparé que devant la presse après le match: "j'ai besoin de temps pour dire les bonnes choses, parce que là, tout de suite, ce n'est pas clair à 100%", a-t-il admis. Klopp s'est tout de même essayé à un bilan d'un match qui semble défier toute analyse. "Les problèmes que nous avons eus ce soir sont évidents. Premièrement, Naples a fait un très bon match et on a joué un très mauvais match. On a juste pas assez bien joué, on n'a jamais été compacts", a-t-il déploré. "Pendant 60 minutes, il y a eu tout un tas d'actions où on a perdu tout un tas de ballons parce qu'on était bien trop loin de quoi que ce soit", a-t-il encore dénoncé. Problèmes dans l'entrejeu La prestation dans l'entrejeu du vétéran James Milner et du jeunot Harvey Elliott (19 ans) a malheureusement rappelé celle, déjà catastrophique, contre Manchester United, il y a deux semaines, lors d'une défaite 2-1. Et les deux milieux napolitains Piotr Zelinski et André-Franck Zambo Anguissa, l'ancien de Marseille et de Fulham, ont régné sans partage. Liverpool pourrait encore s'abriter derrière son infirmerie qui tarde à se vider réellement: Thiago Alcantara, Naby Keita, Ibrahima Konaté, Joel Matip et Diogo Jota sont tous à des stades plus ou moins avancés de convalescence. Mais les cadres "valides", jusqu'à preuve du contraire, sont très loin de leur niveau réel. Erreurs inhabituelles Mohamed Salah a, une nouvelle fois, semblé hors du coup. Virgil van Dijk et Alisson, les deux principaux remparts derrière, généralement si fiables, ont commis des erreurs inhabituelles dont se sont repus des Napolitains qui n'en demandaient pas tant. La ligne défensive haute de Liverpool avait des airs de Ligne Maginot, transpercée si facilement par des balles aériennes pour la cavalerie légère italienne. Les Napolitains ont aussi récupéré un nombre incalculable de ballons dans les pieds adverses dans des zones dangereuses. Ainsi van Dijk a eu au moins le mérite de s'arracher pour sauver sur sa ligne un but qui semblait inéluctable de Kvaratskhelia, après un ballon chipé par Victor Osimhen à Joe Gomez dans les 30 mètres de Liverpool. "Quand on n'arrive pas vraiment à bien jouer, on devrait au moins défendre avec intensité. Naples a été vraiment bon, mais on leur a beaucoup trop facilité la tâche", a regretté Klopp. Le temps presse Klopp a ajouté que les propriétaires du club attendaient de lui et pas d'un autre entraîneur qu'il trouve les solutions pour relancer l'équipe. Il a ainsi fait une allusion à peine voilée au limogeage brutal de son compatriote et ami Thomas Tuchel par Chelsea. Mais avec la réception de l'Ajax mardi prochain et un déplacement à Chelsea juste avant la trêve internationale, le temps presse déjà.

Bundesliga: le RB Leipzig a choisi son nouvel entraîneur Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Le RB Leipzig a nommé Marco Rose (45 ans) comme nouvel entraîneur, avec un contrat jusqu'à fin juin 2024. Il succède à Domenico Tedesco, limogé mardi pour insuffisance de résultats. Rose, né à Leipzig, était le favori pour prendre la direction de l'équipe. Il a par le passé notamment dirigé Borussia Dortmund et Borussia Mönchengladbach. Le technicien était déjà passé dans le groupe de boissons énergisantes qui finance le RB Leipzig. Il avait travaillé de 2013 à 2017 avec les jeunes du RB Salzbourg, avant de prendre la direction de la première équipe en 2019. L'an passé, Rose entraînait Borussia Dortmund, après deux ans à Mönchengladbach. Ironie du destin, son premier match avec Leipzig le verra affronter le BVB samedi à domicile.

Alcaraz remporte un quart de folie face à Sinner Image: KEYSTONE/EPA/JASON SZENES Carlos Alcaraz (no 3) disputera sa première demi-finale de Grand Chelem vendredi à l'US Open. ll s'est imposé 6-3 6-7 (7/9) 6-7 (0/7) 7-5 6-3 en 5h15' devant l'Italien Jannik Sinner (no 11) dans un dernier quart de finale de folie, après avoir effacé une balle de match dans le quatrième set. Le prodige espagnol affrontera l'Américain Frances Tiafoe (no 22) vendredi soir à 19h (heure de New York) pour une place en finale. Avec peut-être la possibilité de s'assurer d'ores et déjà la 1re place mondiale si Casper Ruud (no 3) échoue face à Karen Khachanov (no 27) dans la première demi-finale. Mais aura-t-il récupéré des efforts fournis jusqu'à 2h50' du matin face à Jannik Sinner? Et saura-t-il résister à la pression des quelque 24'000 spectateurs du stade Arthur Ashe? S'il répond par l'affirmative, il aura largement mérité de devenir à 19 ans et 4 mois le plus jeune no 1 mondial de l'histoire. Un combat de tous les instants Sorti par Félix Auger-Aliassime (sur abandon) l'an dernier à New York et par Alexander Zverev en juin à Paris pour ses deux premiers quarts de finale majeurs, Carlos Alcaraz a donc mis 5h15' pour vaincre un Jannik Sinner qui a longtemps paru indestructible. Ce duel entre deux futurs grands champions a tenu toutes ses promesses. Le protégé de l'ex-no 1 mondial Juan Carlos Ferrero a témoigné d'une immense force de caractère mercredi (et jeudi) dans le stade Arthur Ashe, comme deux jours plus tôt face à Marin Cilic. On ne donnait en effet pas cher de sa peau à l'issue du deuxième tie-break de cette partie, dans lequel il a sombré. Dans les cordes Carlos Alcaraz a en effet compté à deux reprises un break d'avance dans le troisième set, menant même 6-5 30/15 sur son engagement. Il avait également manqué le coche dans le deuxième set, manquant cinq balles de deux sets à zéro - quatre à 6-5 à la relance, une dans le jeu décisif - dont une sur un coup droit "facile". Mais Carlos Alcaraz n'est pas pour rien l'héritier désigné de Rafael Nadal. Dans les cordes à 1-3 au quatrième set, il a effacé une balle de match à 4-5 sur le service adverse, avant de remporter les trois derniers jeux d'une manche au scénario improbable. Et il est également revenu de loin dans l'ultime set, gagnant les quatre derniers jeux après que Jannik Sinner avait mené 3-2 40/15.

Swiatek rejoint Sabalenka en demi-finales Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Conquérante et plus tranchante, Iga Swiatek (no 1) s'est qualifiée avec autorité pour sa première demi-finale de l'US Open. La Polonaise s'est imposée 6-3 7-6 (7/4) devant l'Américaine Jessica Pegula (no 8) mercredi à New York. Lauréate de son deuxième Roland-Garros en juin, Iga Swiatek affrontera jeudi pour une place en finale la Bélarusse Aryna Sabalenka (no 6). "Je ne m'attendais pas (à aller en demies) en commençant le tournoi. Ce soir, le niveau était élevé et je suis contente d'avoir gagné", a-t-elle déclaré à chaud. Après s'être fait très peur au tour précédent face à la quart de finaliste de Wimbledon Jule Niemeier (WTA 108) qui a profité du non-match de la Polonaise au premier set, Iga Swiatek a cette fois fait preuve de plus de constance. Même si Jessica Pegula a réussi à signer le premier break pour mener 3-2. La Polonaise, consciente de l'importance de ne pas laisser s'échapper sa rivale, a su répliquer immédiatement en s'emparant à son tour du service adverse. Et même en enchaînant quatre jeux d'affilée pour empocher la première manche. Elle a ensuite forcé la décision au jeu décisif dans un deuxième set marqué par dix breaks. "Je serai prête" En difficulté cet été après avoir enchaîné 37 victoires et six titres jusqu'à Roland-Garros ce printemps, Iga Swiatek semble avoir retrouvé ses sensations au meilleur moment. A confirmer face à la puissante Aryna Sabalenka. "Ce sera dur, même si j'ai gagné nos trois dernières confrontations (réd: cette année qui plus est). Mais je serai prête", a prévenu la Polonaise.

Ligue des champions: Liverpool subit un inquiétant revers Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Finaliste de la dernière édition, Liverpool a pris un départ catastrophique en Ligue des champions. Les Reds ont été sèchement battus 4-1 à Naples dans le groupe A. Le ton a été rapidement donné, Naples touchant le poteau dès la 1re minute par Osimhen. Les Italiens ont ouvert le score par Zielinski (5e/penalty) avant qu'Alisson ne retienne un deuxième penalty tiré par Osimhen (18e). La défense anglaise, totalement à la rue, a ensuite cédé face à Anguissa (31e) et Simeone (44e). Dès la reprise, sur un nouveau contre, Zielinski inscrivait le quatrième but napolitain (47e). Luis Diaz a sauvé l'honneur deux minutes plus tard, en vain. Liverpool, comme depuis le début de la saison, ne tourne pas vraiment rond. Lewandowski s'illustre Dans le groupe C, l'un des plus relevés, le Bayern Munich a pleinement réussi son entrée en lice. Les Bavarois sont allés s'imposer 2-0 à San Siro face à l'Inter Milan. Sané, auteur du premier but à la 25e, a encore provoqué l'autogoal de D'Ambrosio (66e). Barcelone a pour sa part largement battu les Tchèques du Viktoria Plzen 5-1. Transfuge du Bayern, Lewandowski s'est déjà illustré avec sa nouvelle équipe en signant un triplé (34e/45e/67e). L'attaquant polonais n'a rien perdu de son efficacité en quittant la Bavière pour la Catalogne. Il est devenu le premier joueur de l'histoire à signer un hat-trick en C1 avec trois clubs différents (Borussia Dortmund, Bayern Munich, Barcelone). Tottenham grâce à Richarlison Dans le groupe D, Tottenham a peiné pour passer l'épaule contre Marseille, réduit à dix dès la 48e. Richarlison a délivré les Spurs en fin de rencontre avec un doublé (76e/81e).

Tiafoe confirme et passe en demi-finales Frances Tiafoe disputera vendredi sa 1re demi-finale majeure Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Le tennis masculin américain peut toujours espérer mettre fin à 19 années de disette en Grand Chelem. Frances Tiafoe (no 22) s'est en effet qualifié pour les demi-finales de l'US Open, confirmant ainsi son succès obtenu deux jours plus tôt face à Rafael Nadal. Frances Tiafoe s'est imposé 7-6 (7/3) 7-6 (7/0) 6-4 en 2h35' face à Andrey Rublev (no 9) mercredi en quart de finale. Il disputera sa première demi-finale majeure vendredi soir face à l'Espagnol Carlos Alcaraz (no 3) ou à l'Italien Jannik Sinner (no 11). Les espoirs les plus fous sont permis pour Frances Tiafoe, 19 ans après qu'Andy Roddick avait triomphé à Flushing Meadows pour ce qui demeure le dernier titre du Grand Chelem du tennis masculin US en simple. Agé de 24 ans, le natif du Maryland semble avoir les épaules suffisamment larges pour aller au bout de son rêve. Frances Tiafoe, qui est assuré de faire son entrée dans le top 20 du classement ATP, a en tout cas témoigné d'une belle maîtrise face à Andrey Rublev. Il a survolé les débats dans les deux jeux décisifs, après avoir écarté une balle de premier set à 5-6 sur son service, et a signé l'unique break du match à 3-3 dans la troisième manche.